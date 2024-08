Comandi Slash: Migliorare la funzionalità e il coinvolgimento degli utenti

Vi siete mai chiesti quanto del vostro tempo trascorso a lavorare sia tangibile?

Sarete sorpresi di sapere quanta parte del vostro tempo e della vostra energia viene impiegata per lavorare sul lavoro! È probabile che più della metà della vostra giornata sia dedicata ad attività legate al lavoro piuttosto che alle attività stesse.

Se ve lo state ancora chiedendo, stiamo parlando di "lavoro" non produttivo, come rispondere a email o messaggi, chiedere input, partecipare a riunioni, attendere approvazioni o feedback, localizzare documenti, dati o file: avete capito bene.

Questo vale non solo per voi, ma anche per gli utenti della vostra applicazione o prodotto. Fortunatamente, i comandi slash possono semplificare le attività e ridurle a poche battute o clic. Ecco un'analisi dettagliata di questa funzionalità/funzione che fa risparmiare tempo e di come potete usarla per migliorare il coinvolgimento degli utenti del vostro prodotto!

A proposito, sapevate che potete usare i comandi slash in ClickUp?

Che cosa sono i comandi slash?

rendere più efficiente il lavoro con i comandi Slash di ClickUp

Tutti noi abbiamo degli scorciatoi da tastiera che usiamo regolarmente per risparmiare tempo. Per esempio, ci sono i comandi di base Ctrl/Cmd + S per salvare un file, Ctrl/Cmd + C e V per copiare e incollare elementi, ecc.

I comandi slash sono qualcosa di simile, ma migliore. Probabilmente li avete già usati in app come Slack.

I comandi slash sono scorciatoie che iniziano con una barra in avanti ("/"). Se seguiti da una parola chiave o da un'azione, indicano alla piattaforma di eseguire una funzione (o una serie di funzioni). Sono il segreto di un utente per lavorare più velocemente.

Benefici dell'interattività con i comandi slash

I comandi slash sono piuttosto comuni nelle app di messaggistica, nelle piattaforme di social media e negli strumenti di collaborazione. Li amiamo perché ci fanno risparmiare tempo e lavoro richiesto. Ecco alcuni motivi per cui dovreste provarli:

Azione rapida

I comandi slash riducono gli input dell'utente a pochi tocchi o clic. Gli utenti non devono più espandere e scansionare ogni opzione di menu per trovare ed eseguire un comando. È sufficiente inserire nel campo di input il comando slash seguito dal comando e la piattaforma farà il resto.

In questo modo, se desiderano digitare un messaggio di risposta, assegnare un'attività a qualcuno, impostare una promemoria o altro ancora, possono farlo istantaneamente e senza problemi con il minimo lavoro richiesto.

Scorciatoie da tastiera

Un comando slash è come un'espressione di strumento di miglioramento del processo per i flussi di lavoro incentrati sulla tastiera. Permette agli utenti di accedere a quasi tutte le funzionalità/funzione della piattaforma e di interagire con essa con un input minimo da parte dell'utente.

È particolarmente utile per gli utenti che preferiscono interfacce basate sul testo, più comode, naturali e rapide del mouse. Ciò non significa che questi comandi siano esclusivamente testuali: alcuni sono ibridi e supportano l'input del mouse. In questo modo, è possibile offrire flessibilità in base alle preferenze dell'utente.

Riduzione del carico cognitivo

generate diversi moduli e formati di contenuto con la funzionalità slash command di ClickUp AI_

I comandi slash sono l'ultima novità strumenti di produttività impediscono agli utenti di sentirsi sopraffatti, riducendo il carico cognitivo allegato a un'attività.

Invece di memorizzare la navigazione della piattaforma o di tenere sotto controllo vari pulsanti o icone, gli utenti possono semplicemente ricordare una serie fissa di comandi per l'azione ripetitiva. Inoltre, eliminando il disordine dell'interfaccia, i comandi risultano più intuitivi.

Trattandosi spesso di comandi globali, la semplice immissione del carattere forward slash visualizza una serie di azioni o risposte. Questo metodo chiaro e coerente di avvio dell'azione libera la larghezza di banda mentale per lavori più complessi.

Consistenza tra le piattaforme

Proprio come Ctrl + S è un comando universale per "salvare", esistono anche comandi globali per le diverse piattaforme e applicazioni. Una volta che gli utenti hanno acquisito familiarità con la sintassi generale, possono utilizzare gli stessi comandi slash in più app per semplificare e velocizzare ulteriormente il loro lavoro.

Questi comandi per le applicazioni riducono anche la curva di apprendimento nell'adozione di una nuova soluzione o piattaforma software, contribuendo a migliorare l'utilizzo e l'adozione.

Collaborazione più veloce

I comandi slash sono una funzionalità/funzione chiave della maggior parte delle piattaforme di comunicazione che supportano il lavoro collaborativo . Semplificano le comunicazioni e l'esecuzione delle attività in aree di lavoro condivise.

Questa base di collaborazione facilita ai team l'avvio di un'azione specifica, la condivisione di input, il recupero di informazioni, l'assegnazione di attività, l'accesso a risorse condivise, la promemoria, ecc.

La natura diretta e standardizzata dei comandi slash aiuta gli utenti a lavorare in modo rapido, efficiente e in tempo reale per ottimizzare il lavoro collettivo.

Automazione e integrazione

Automatizzare altre attività di ClickUp usando i comandi slash

In un certo senso, un comando slash è un comando di messaggistica o di automazione di un documento strategia. Un processo con più passaggi viene ridotto a un comando slash e a un comando. Questi comandi possono innescare altri flussi di lavoro automatizzati e creare una reazione a catena a supporto dell'obiettivo più grande.

Inoltre, le applicazioni che supportano i comandi slash possono integrarsi con altre piattaforme compatibili per espandere le funzioni e l'applicabilità. Ciò favorisce l'interoperabilità tra servizi o ambienti diversi, dove è possibile utilizzare sintassi standard o coerenti per eseguire o completare un'attività.

Migliore accessibilità

I comandi slash migliorano l'accessibilità in quanto sono un'alternativa alle interfacce grafiche. Questo layout basato sul testo può essere un vantaggio per gli utenti che preferiscono le interazioni da tastiera. Allo stesso tempo, rende la piattaforma digitale accessibile anche alle persone con requisiti specifici di accessibilità relativi all'uso di un mouse o di un'interfaccia grafica.

La standardizzazione dei comandi slash li rende anche più prevedibili e snelli, anche per i nuovi utenti che devono ancora esplorare in lungo e in largo l'applicazione. Inoltre, la semplicità e la coerenza dei comandi slash la rendono inclusiva per tutti gli utenti, indipendentemente dal loro background tecnico e da altre capacità.

Spazio per il personalizzato

La standardizzazione della funzionalità globale dei comandi slash li rende utili in quasi tutte le impostazioni. Tuttavia, un altro punto di forza di questa funzionalità/funzione è la sua capacità di personalizzazione. È possibile creare comandi slash per le esigenze specifiche della propria applicazione e personalizzare i flussi di lavoro o l'esperienza digitale complessiva.

È possibile creare comandi slash personalizzati e incorporarli nella piattaforma e nei servizi integrati. Questi vengono memorizzati in una libreria modificabile di comandi slash e una breve descrizione del loro ruolo.

Si può anche pensare di rendere accessibili alcune funzioni dei comandi slash personalizzati a determinati utenti, in modo che possano personalizzarle. Questa capacità di adattare gli strumenti e i flussi di lavoro a seconda delle esigenze specifiche stili di lavoro specifici accelera la produttività e aiuta gli utenti a ottenere di più in meno.

usate i comandi slash per aggiungere rapidamente modifiche al testo a qualsiasi descrizione di attività di ClickUp

Tipi, trucchi e best practice per l'implementazione dei comandi slash

Ora che avete capito come i comandi slash siano utili alla vostra applicazione, vediamo alcune best practice per la loro implementazione. Queste sono:

Sintassi memorabile : Nella progettazione dei comandi slash, utilizzare una sintassi semplice, facile da ricordare e intuitiva. Da fare per migliorare il loro valore di richiamo e migliorare le valutazioni

: Nella progettazione dei comandi slash, utilizzare una sintassi semplice, facile da ricordare e intuitiva. Da fare per migliorare il loro valore di richiamo e migliorare le valutazioni Templatizzare l'esito positivo : Considerate la possibilità di creare dei modelli da aggiungere alla vostra applicazione o piattaforma software per le funzioni generali per le quali i comandi slash sono già presenti. Questo garantirà familiarità e promuoverà l'adozione dei comandi slash

: Considerate la possibilità di creare dei modelli da aggiungere alla vostra applicazione o piattaforma software per le funzioni generali per le quali i comandi slash sono già presenti. Questo garantirà familiarità e promuoverà l'adozione dei comandi slash Documentate tutto : Offrite una documentazione chiara e completa per l'elenco dei comandi slash. Incorporare casi d'uso, descrittori e spiegazioni in questa libreria per dimostrare come gli utenti possono sfruttare questi comandi slash

: Offrite una documentazione chiara e completa per l'elenco dei comandi slash. Incorporare casi d'uso, descrittori e spiegazioni in questa libreria per dimostrare come gli utenti possono sfruttare questi comandi slash Implementare il controllo degli accessi : Introdurre il controllo degli accessi per gestire (o permettere agli utenti di gestire) l'accesso a specifici comandi slash in base al ruolo e alle autorizzazioni dell'utente. Con questo meccanismo, solo le persone autorizzate possono eseguire determinate funzioni

: Introdurre il controllo degli accessi per gestire (o permettere agli utenti di gestire) l'accesso a specifici comandi slash in base al ruolo e alle autorizzazioni dell'utente. Con questo meccanismo, solo le persone autorizzate possono eseguire determinate funzioni Standardizzarli : Rendere coerenti i comandi slash in tutta la piattaforma. Inoltre, integrare la funzione dei comandi slash in tutta l'applicazione per introdurre coerenza nell'interfaccia utente e nell'interfaccia utente

: Rendere coerenti i comandi slash in tutta la piattaforma. Inoltre, integrare la funzione dei comandi slash in tutta l'applicazione per introdurre coerenza nell'interfaccia utente e nell'interfaccia utente Supportare la personalizzazione : Consentite agli utenti di personalizzare i comandi slash in base alle loro esigenze personali. Questa flessibilità li aiuterà a trarre maggior valore dai comandi slash e a soddisfare i loro requisiti specifici

: Consentite agli utenti di personalizzare i comandi slash in base alle loro esigenze personali. Questa flessibilità li aiuterà a trarre maggior valore dai comandi slash e a soddisfare i loro requisiti specifici Test per i casi limite : Testate le prestazioni dei vostri comandi slash in vari scenari. Da fare, anche testando i casi limite per identificare potenziali errori che possono compromettere l'esperienza e l'usabilità dell'utente

: Testate le prestazioni dei vostri comandi slash in vari scenari. Da fare, anche testando i casi limite per identificare potenziali errori che possono compromettere l'esperienza e l'usabilità dell'utente Ottimizzare le prestazioni : Verificate la reattività dei comandi slash per garantire tempi di risposta rapidi. Un'esecuzione lenta, ritardata o con problemi può causare frustrazione nell'utente ed erodere l'efficienza dei comandi slash

: Verificate la reattività dei comandi slash per garantire tempi di risposta rapidi. Un'esecuzione lenta, ritardata o con problemi può causare frustrazione nell'utente ed erodere l'efficienza dei comandi slash Rafforzare la sicurezza : Implementare solide misure di sicurezza per prevenire l'uso improprio dei comandi slash. Assicurare un'autenticazione e un'autorizzazione adeguate impedisce agli utenti non autorizzati di accedere a comandi sensibili

: Implementare solide misure di sicurezza per prevenire l'uso improprio dei comandi slash. Assicurare un'autenticazione e un'autorizzazione adeguate impedisce agli utenti non autorizzati di accedere a comandi sensibili Ricerca di feedback : Stabilire un meccanismo di feedback per raccogliere i commenti degli utenti sui comandi slash. Questo ciclo di feedback apre la strada a un continuo miglioramento e perfezionamento delle funzioni e dell'applicabilità dei comandi slash

: Stabilire un meccanismo di feedback per raccogliere i commenti degli utenti sui comandi slash. Questo ciclo di feedback apre la strada a un continuo miglioramento e perfezionamento delle funzioni e dell'applicabilità dei comandi slash Educazione degli utenti: facilitare l'onboarding degli utenti e condividere guide utili, suggerimenti e altre risorse per incoraggiare gli utenti a utilizzare i comandi slash con una curva di apprendimento minima

**Risposte agli errori e come inviarle?

Le risposte agli errori visualizzano i messaggi quando un comando slash non può essere eseguito per vari motivi. Questi messaggi di errore devono essere strutturati in modo da offrire valore e fornire suggerimenti utili per superare il problema. Altrimenti, l'utente si sentirà frustrato e abbandonerà completamente l'uso della funzionalità/funzione o della piattaforma!

In breve, è necessario che i messaggi di errore siano efficaci e che spingano gli utenti ad affrontare il problema e ad andare avanti. Ecco alcuni suggerimenti, trucchi e best practice per l'invio di messaggi d'errore che siano efficaci:

**Un messaggio di errore deve seguire un formato ben definito e coerente che indichi che si è verificato un problema. Inoltre, dovrebbe contenere tre elementi: una breve descrizione dell'errore, le possibili ragioni della mancata esecuzione del comando e le istruzioni per risolvere il problema. Questo messaggio di errore in tre parti sarebbe più informativo di una risposta generica all'errore

**Il messaggio deve essere semplice e di facile comprensione per l'utente. Evitare il più possibile termini tecnici o gerghi complicati. Si vuole che anche un profano capisca perché il comando è fallito e come può risolvere il problema

Offrire il contesto: La visualizzazione del motivo per cui il comando slash non è stato eseguito offre informazioni specifiche sul contesto che possono essere utili durante la risoluzione del problema. In questo modo si chiarisce perché il comando non è stato eseguito e come gli utenti possono risolvere la causa. Per istanza, se qualcuno sta cercando di fare una voce non autorizzata in un database, si può far sapere che non ha i privilegi di amministratore per questa richiesta e che può interrompere o ottenere lo stesso risultato

La visualizzazione del motivo per cui il comando slash non è stato eseguito offre informazioni specifiche sul contesto che possono essere utili durante la risoluzione del problema. In questo modo si chiarisce perché il comando non è stato eseguito e come gli utenti possono risolvere la causa. Per istanza, se qualcuno sta cercando di fare una voce non autorizzata in un database, si può far sapere che non ha i privilegi di amministratore per questa richiesta e che può interrompere o ottenere lo stesso risultato **Se i messaggi di errore non sono attivabili o mancano delle informazioni necessarie, l'utente potrebbe tentare di eseguire il comando più volte. Il limite di frequenza può proteggere efficacemente dallo spamming e dai continui tentativi di esecuzione di codice non corretto. Informate l'utente che ha superato la velocità di esecuzione dei comandi e che deve riprovare dopo una durata specifica

**Sebbene le risposte agli errori debbano essere esaurienti, è possibile visualizzare solo poche cose nello spazio limitato di una finestra di dialogo o di un pop-up. Per evitare che gli utenti si blocchino, offrite loro la possibilità di esplorare una libreria di argomenti di aiuto e di possibili soluzioni

**Se l'applicazione supporta diverse lingue e serve varie regioni, tenete conto di queste variabili per modificare l'esperienza dell'utente. Ad esempio, gli utenti degli Stati Uniti seguono il formato MM/GG/AAAA, mentre quelli dell'Asia o dell'Europa seguono il formato GG/MM/AAAA. Regolare il valore predefinito dei parametri di input in base a queste variazioni per evitare istanze di errore

**Implementare un meccanismo di registrazione e monitoraggio degli errori nel back-end per catturarne i dettagli. Questi registri possono aiutare gli sviluppatori a identificare gli errori che si verificano di frequente e a testare i relativi scenari negli aggiornamenti futuri

Le considerazioni di cui sopra possono migliorare la gestione degli errori e contribuire al valore complessivo dei comandi slash. Vediamo ora come utilizzare i comandi slash in ClickUp.

utilizzare i comandi slash e la modifica dei testi per organizzare rapidamente le note in ClickUp Docs_

Migliorare l'interazione con l'utente con i comandi slash di ClickUp

In quanto marchio che valorizza la produttività, siamo stati grandi fan dei comandi slash fin dall'inizio. Dopo tutto, un comando slash riduce al minimo i processi in più passaggi, spesso in un unico flusso di lavoro.

Ecco perché abbiamo introdotto Comandi slash di ClickUp in tutta la piattaforma.

I comandi slash sono disponibili in tutti i piani ClickUp e possono essere utilizzati anche dagli ospiti. Inoltre, li abbiamo resi disponibili su tutta la piattaforma:

Schede di attività e attività secondarie Descrizioni delle attività secondarie Commenti Lavagne online ClickUp Documenti Chattare Blocco note Centro di comando

Non per vantarci, ma si tratta di un risultato importante se si considera che si tratta di un'offerta nativa disponibile in tutto l'ambiente ClickUp. Trattandosi di una funzionalità/funzione indipendente, non è nemmeno necessario dipendere da app di terze parti o da integrazioni di canali per accedervi.

Naturalmente, è sempre possibile integrarsi con i propri strumenti preferiti o con piattaforme come Slack e Discord che offrono qualcosa di simile. Ma con ClickUp ne basta uno!

Ecco alcuni comandi slash di uso comune che potete utilizzare su ClickUp:

/me = assegnare un'attività a se stessi

/attach = aggiungere un allegato all'attività, alla chat o all'editor

/bul = creare un elenco puntato

/check = preparare una lista di controllo

/IA = aprire il menu di ClickUp AI

/scrivere = utilizzare l'IA di ClickUp per generare contenuti

/block = implementare il blocco delle dipendenze

/doc = crea un documentoDocumenti di ClickUp file

/oggi = imposta la data di scadenza come oggi

/move = spostare un'attività in un altro Elenco

/priority = assegna una priorità a un'attività

/sd = indica la data di inizio di un'attività

/s = cambia lo stato dell'attività

Eseguire il check-out l'intero elenco dei comandi slash disponibile su ClickUp . Utilizzateli per offrire un aiuto contestuale e per automatizzare attività ripetitive: le possibilità sono infinite.

Ripetizione di slash con comandi slash

I comandi slash sono utili quando velocità, precisione e semplicità sono fondamentali. Sono strumenti di produttività che introducono l'automazione, rendono le operazioni più semplici per l'utente, riducono il carico cognitivo e aiutano le persone a collaborare e comunicare senza problemi.

Una tale serie di vantaggi rende questi comandi una potente aggiunta agli strumenti di project management ricchi di funzionalità. Provateli!

Se state cercando altri modi per essere più produttivi e risparmiare tempo prezioso, utilizzate ClickUp per il project management e il workflow. Non credete alle nostre parole, provatelo gratis oggi stesso.