10 migliori strumenti di miglioramento dei processi per il vostro flusso di lavoro nel 2024

Dal rituale del caffè mattutino alle richieste di accettazione dei progetti, i processi esistono ovunque. Essi forniscono struttura, organizzazione e qualità alle attività a cui dedichiamo il nostro tempo.

I processi ci aiutano anche a migliorare nel tempo per raggiungere i nostri obiettivi di produttività. ✨

Utilizzando gli strumenti di miglioramento dei processi, i team possono valutare le aree in cui i processi devono essere rimodellati in ordine all'aumento dell'efficienza e della trasparenza. Inoltre, aiutano le aziende a capire come i loro reparti interagiscono tra loro, in modo da poter apportare modifiche a beneficio dell'intera organizzazione.

In questa guida, tratteremo diversi strumenti di miglioramento dei processi per aiutare il team a misurare gli attuali livelli di prestazioni e creare piani per i miglioramenti futuri . 🔮

Cosa cercare negli strumenti di miglioramento dei processi?

Gli strumenti per il miglioramento dei processi sono tecniche e risorse che aiutano le organizzazioni a migliorare la qualità dei processi aziendali processi aziendali più efficienti e ridurre i costi. Questi strumenti forniscono ai leader le conoscenze necessarie per prendere decisioni basate sui dati, comprendere l'utilizzo delle risorse e identificare gli sprechi. Inoltre, forniscono alle organizzazioni obiettivi chiari, aiutano a monitorare le prestazioni e consentono di effettuare un benchmarking con le best practice del settore!

I project manager dovrebbero cercare guide di supporto video, analisi in tempo reale, personalizzazioni avanzate, collaborazione in tempo reale funzionalità/funzione, automazione e integrazioni nei loro strumenti di miglioramento dei processi

ClickUp Docs permette di formattare in modo ricco e comandi slash per lavorare in modo più efficiente

E se il vostro team utilizza metodologie di miglioramento dei processi, tra cui Agile e la Mappa dei flussi di valore durante la ricerca, tenete presente i processi esistenti. Qualsiasi cambiamento negli strumenti o nei processi potrebbe comportare una temporanea diminuzione della produttività e una curva di apprendimento per i membri del team.

Controllate il nostro_ Guida visiva alla mappatura dei processi_ !

3. Scriba

via Scriba Scribe è uno strumento per il miglioramento dei processi che consente ai team di documentare passaggi e flussi di lavoro con screenshot, testi, clic del cursore, collegamenti e altro ancora. Gli utenti possono creare flussi di lavoro personalizzati e diagrammi che aiutano a scomporre passaggi complessi in immagini di facile comprensione.

Scribe fornisce anche potenti strumenti di analisi attraverso un'unica homepage di dashboard per visualizzare le statistiche sulla documentazione e le visualizzazioni totali. In questo modo i team possono identificare rapidamente i colli di bottiglia e migliorare i processi aziendali!

Le migliori funzionalità/funzione di Scribe

Editor della barra laterale di Scribe per eseguire azioni su documenti e passaggi

Strumenti di automazione dei processi per la creazione di guide passo dopo passo

Opzione Tabella dei contenuti per gli Scriba più lunghi

Regolazione degli screenshot per ingrandire e ridurre le immagini

Duplicazione dello scriba per l'invio ad altri team

limiti di #### Scribe

Richiede integrazioni con altri strumenti per utilizzare la piattaforma al massimo delle sue potenzialità

L'applicazione desktop è una funzionalità $$$a pagamento

Prezzi di Scribe

Basic : Versione Free

: Versione Free Pro Personal : $$$a utente al mese

: $$$a utente al mese Pro Teams : $12 per utente al mese (minimo 5 postazioni)

: $12 per utente al mese (minimo 5 postazioni) Azienda: Contattare Scribe per i dettagli

Valutazioni e recensioni di Scribe

G2 : 4.8/5 (60+ recensioni)

: 4.8/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (5+ recensioni)

4. Quixy

via Quixy Quixy è un'applicazione di piattaforma senza codice progettata per semplificare lo sviluppo di soluzioni digitali. Aiuta i team a ridurre i tempi di creazione delle soluzioni software, fornendo un'interfaccia di facile utilizzo per la creazione di applicazioni cloud, siti web e app per dispositivi mobili, utilizzando semplici azioni di drag-and-drop.

La piattaforma low-code offre un simulatore integrato che aiuta gli utenti a testare le loro applicazioni senza problemi attraverso tutti i possibili percorsi del flusso di lavoro. Il simulatore offre la flessibilità di testare l'app sulle versioni desktop e mobile, facilitando la verifica dei problemi di compatibilità!

Le migliori funzionalità/funzioni di Quixy

Motore delle regole per gestire le regole aziendali e le convalide senza scrivere codice

Modelli pronti all'uso per la maggior parte dei processi aziendali di traguardo

più di 40 tipi di grafici e reportistica per ottenere informazioni utili

Notifiche, promemoria ed escalation delle attività

Generatore di documenti con opzioni di branding

Limiti di Quixy

L'hosting su cloud pubblico/privato è disponibile solo sul piano Enterprise

Curva di apprendimento ripida per trovare e adottare gli strumenti per l'uso quotidiano

Prezzi di Quixy

Piattaforma : Contattare Quixy per i dettagli

: Contattare Quixy per i dettagli Soluzione : $20 per utente al mese

: $20 per utente al mese Azienda: Contattare Quixy per i dettagli

Valutazioni e recensioni di Quixy

G2 : 5/5 (120+ recensioni)

: 5/5 (120+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (20+ recensioni)

5. Appiano

via Appiano Appian è un processo aziendale a basso codice di automazione che aiuta le organizzazioni nella gestione dei dati, modellazione dei processi , progettazione dell'esperienza dell'utente, sviluppo di applicazioni e analisi.

La piattaforma consente agli utenti di creare rapidamente applicazioni potenti con un codice e una configurazione minimi, risultando in un time to market più rapido! Inoltre, Appian offre funzionalità complete di integrazione dei dati, in modo che le aziende possano collegare i sistemi di tutta l'azienda e sfruttare le origini dati esistenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Appian

Pulsante Mostra oggetti per aprire rapidamente gli oggetti sottostanti di una pagina

Strumenti per il diagramma di flusso dei processi e la mappatura dei flussi di valore

Moduli di progettazione personalizzabili

Progettazione intuitiva delle Automazioni

Avvisi di sincronizzazione fallita via email

Limiti di Appian

Limiti di utenti sul piano Free rispetto ad altri strumenti per il miglioramento dei processi

Non è adatto alle piccole e medie imprese

Prezzi di Appian

Gratuito versione

Applicazione : A partire da 2 dollari per utente al mese per il solo input

: A partire da 2 dollari per utente al mese per il solo input Piattaforma : Contattare Appian per i dettagli

: Contattare Appian per i dettagli Unlimitato: Contattare Appian per i dettagli

Valutazioni e recensioni di Appian

G2 : 4.5/5 (270+ recensioni)

: 4.5/5 (270+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (70+ recensioni)

6. Pipefy

via Pipefy I team possono utilizzare Pipefy come strumento di miglioramento dei processi in vari modi. La piattaforma fornisce gli strumenti per aiutare i team a definire processi aziendali chiari ed efficienti, che possono essere facilmente monitorati e migliorati. Attraverso Pipefy, i team possono creare liste di controllo, assegnare attività a specifici membri del team e impostare notifiche automatiche quando vengono raggiunti determinati obiettivi.

Oltre alle funzionalità di gestione dei processi, Pipefy offre anche funzionalità/funzione come un dashboard visivamente accattivante, strumenti di monitoraggio analitico e report personalizzati per valutare l'impatto dei miglioramenti dei processi.

Le migliori funzionalità/funzione di Pipefy

Foglio di calcolo personalizzabile per organizzare i dati provenienti dal campo di tutte le schede dei tubi

Portali per raggruppare e organizzare moduli diversi in un'unica posizione

Modelli plug-n-play per il miglioramento dei processi

Moduli di avvio condivisibili per creare nuove richieste in una pipe

Automazioni per triggerare le azioni nella pipe

Limiti di Pipefy

Limitate integrazioni native rispetto ad altri strumenti di miglioramento dei processi

Limitate funzioni per la comunicazione esterna con i non utenti

Prezzi di Pipefy

Starter : Versione Free

: Versione Free Business : $25 per utente al mese

: $25 per utente al mese Azienda : Contattare Pipefy per i dettagli

: Contattare Pipefy per i dettagli Unlimitato: Contattare Pipefy per i dettagli

Valutazioni e recensioni di Pipefy

G2 : 4.6/5 (200+ recensioni)

: 4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (290+ recensioni)

7. TIBCO

via TIBCO Le soluzioni di automazione di TIBCO aiutano le organizzazioni a snellire le operazioni, ridurre i costi e migliorare l'esperienza complessiva dei clienti. La piattaforma integrata fornisce un unico flusso di lavoro, un motore di regole e analisi per tutte le applicazioni, per garantire un miglioramento coerente dei processi in tutta l'organizzazione.

Grazie a funzionalità/funzione come la mappatura dei processi drag-and-drop, TIBCO semplifica il processo di creazione di flussi di lavoro automatizzati, in modo che i team possano concentrarsi maggiormente sulla risoluzione di problemi aziendali complessi. Inoltre, le funzionalità analitiche di TIBCO forniscono alle organizzazioni preziose informazioni sui processi aziendali e sulle operazioni per migliorare l'efficienza e l'esperienza dell'utente.

Le migliori funzionalità/funzione di TIBCO

TIBCO Universal Process Notation (UPN) per rendere accessibili i processi

Predittivodashboard delle operazioni con le analisi di TIBCO Spotfire

Mappatura dei processi nello strumento Nimbus di TIBCO Cloud

API Explorer con documentazione interattiva sulle API

Collaborazione e approvazione

Limiti di TIBCO

Rispetto ad altri strumenti di miglioramento dei processi presenti in questo elenco, TIBCO non dispone di un'interfaccia intuitiva per navigare all'interno della piattaforma

Difficile per le aziende di piccole e medie dimensioni costruire un quadro di miglioramento dei processi sostenibile

Prezzi di TIBCO

Contattare TIBCO per i dettagli

Valutazioni e recensioni TIBCO

G2 : 4.5/5 (4 recensioni)

: 4.5/5 (4 recensioni) Capterra: 4.2/5 (oltre 30 recensioni)

8. Bizagi

via Bizagi Bizagi è una piattaforma software leader nella gestione dei processi aziendali (BPM) che consente alle organizzazioni di sviluppare, implementare e ottimizzare rapidamente i processi. Offre un'interfaccia grafica intuitiva con flussi di lavoro automatizzati e capacità di analisi per aiutare gli utenti a prendere decisioni migliori.

Lo strumento si integra anche con i sistemi esistenti, consentendo agli utenti di accedere ai dati da più origini. Con il suo intervallo di funzionalità/funzione e i suoi servizi, Bizagi rende più facile per le organizzazioni snellire le operazioni e gestire i processi.

Le migliori funzionalità/funzione di Bizagi

Flusso di lavoro guidato in sette passaggi per l'esecuzione dei processi aziendali

Profili personalizzati in base alle conoscenze o al ruolo dell'utente

Regole aziendali no-code, low-code e pro-code

Personalizzazione delle interfacce per le diverse personas

Connettori di integrazione precostituiti

Limiti di Bizagi

Nessuna funzionalità di project management o di attività rispetto ad altri strumenti di miglioramento dei processi

Manca una guida completa per l'utente

Prezzi di Bizagi

Contattare Bizagi per i dettagli

Valutazioni e recensioni su Bizagi

G2 : 4.1/5 (40+ recensioni)

: 4.1/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (130+ recensioni)

9. Creatio

via Creazione Creatio è un programma completo di di automazione dei processi aziendali piattaforma che consente alle organizzazioni di ottimizzare il coinvolgimento dei clienti, il marketing, le vendite, la gestione dei dipendenti e le operazioni. Aiuta le aziende a eliminare i processi manuali, a ridurre i costi operativi e ad aumentare l'efficienza organizzativa.

Con la piattaforma unificata di Creatio per la gestione dell'esperienza del cliente, le aziende possono creare potenti customer journey che mantengono i clienti impegnati e favoriscono le conversioni. Creando esperienze personalizzate per i clienti, le aziende possono differenziare efficacemente i loro prodotti e servizi sul mercato, aumentando le vendite e la soddisfazione dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Creatio

Collaborazione del team con funzionalità di visualizzazione e commento da remoto

Strumenti di progettazione senza codice per gli output dei processi

Integrazioni di servizi SOAP e REST

Libreria di visualizzazioni, widget e modelli

App mobile

Limiti di Creatio

Manca della funzione di project management e di attività

Non è scalabile per team non tecnici

Prezzi di Creatio

Processo Designer : Free

: Free Studio Enterprise: $25 per utente al mese

Creatio valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (220+ recensioni)

: 4.6/5 (220+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (5+ recensioni)

10. beSlick

via beSlick BeSlick è uno strumento di gestione dei processi con modelli che consentono di aggiungere video, documentazione e indicazioni per la formazione e la standardizzazione delle operazioni all'interno di un'organizzazione. Questi modelli funzionano come normali diagrammi di flusso dei processi, ma hanno funzionalità/funzione aggiunte che li rendono ancora più efficaci. Con i modelli, un team di progetto può essere continuamente formato e sottoposto agli stessi standard, in modo da seguire correttamente i processi aziendali.

Una volta creati i modelli, gli utenti possono creare liste di controllo dinamiche, notificando automaticamente alle persone quando un'attività deve essere terminata. Questo aiuta a snellire i flussi di lavoro e garantisce che tutti sappiano cosa Da fare e quando.

le migliori funzionalità/funzione di #### beSlick

Moduli e automazione per le attività di miglioramento dei processi aziendali

Teams per organizzare i membri del team per l'assegnazione delle attività

Strumenti di gestione delle attività perpianificazione delle risorse* Reportistica di audit trail con marcatura temporale

Integrazioni con Outlook e Gmail

limiti di beSlick

Capacità reportistiche limitate agestire flussi di lavoro di miglioramento continuo e produttività individuale

Manca di un'interfaccia intuitiva rispetto ad altri strumenti di miglioramento dei processi presenti in questo elenco

Prezzi di beSlick

**Versione gratuita

Standard : $10 per utente al mese

: $10 per utente al mese Pro : $14 per utente al mese

: $14 per utente al mese Gestito: Contattare beSlick per i dettagli

valutazioni e recensioni di beSlick

G2 : 4.6/5 (5+ recensioni)

: 4.6/5 (5+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (20+ recensioni)

Rinnova i tuoi flussi di lavoro con gli strumenti di miglioramento dei processi di ClickUp

