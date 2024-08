Una guida concisa ai 6 stili di lavoro da conoscere

Un team non è un gruppo omogeneo di persone: anche se tutti lavorano per lo stesso obiettivo, ogni membro del team segue un percorso unico per raggiungerlo. Alcuni si concentrano sul quadro generale, mentre altri si preoccupano delle piccole cose. Alcuni membri del team prosperano in gruppo, mentre altri valorizzano la solitudine e l'indipendenza.

Sia che vogliate capire la vostra personalità professionale, sia che vogliate capire cosa spinge i membri del vostro team, troverete le risposte di cui avete bisogno valutando i diversi stili di lavoro. Questa guida analizza i sei stili più diffusi per aiutarvi a capire come adattare il vostro flusso di lavoro per adattarlo ai diversi approcci professionali.

Cos'è uno stile di lavoro?

Uno stile di lavoro è il vostro approccio dominante al lavoro, a specifiche attività e all'ambiente di lavoro. È determinato da un intervallo di fattori, in particolare:

Tratti della personalità

Stile di comunicazione

Abitudini

Credenze e valori

Esperienze incollate

Preferenze

Il vostro stile di lavoro influisce su quasi tutti gli aspetti della vostra attività quotidiana. Riflette il modo in cui organizzate le attività, accettate i feedback e gestite le giornate difficili, piene di stress e caos. Indica inoltre se siete in grado di lavorare in un team o se preferite essere un lupo solitario. 🐺

Migliorate la produttività razionalizzando le attività e utilizzando le visualizzazioni ClickUp adattabili per organizzare le attività e supportare tutti gli stili di lavoro

Sebbene gli stili di lavoro siano relativamente costanti, non sono incastonati nella pietra. Il vostro stile dominante potrebbe evolversi nel tempo o cambiare per adattarsi ad attività e progetti specifici.

Capire il vostro stile è fondamentale per massimizzare la produttività e il livello di soddisfazione del vostro lavoro. Se siete leader o manager del team, conoscere gli stili di lavoro dei vostri membri comporta una matrice di vantaggi, in particolare:

Delega efficace del lavoro

Collaborazione semplificata

Maggiore inclusività

Migliore sinergia del team

Sei tipi di stili di lavoro

Gli stili di lavoro possono essere suddivisi in sei grandi categorie con i loro specifici punti di forza e di debolezza. Qui di seguito troverete una panoramica di ognuna di esse, seguita da alcuni consigli utili su gestire del team con approcci professionali diversi. Condivideremo anche alcuni consigli utili per migliorare il vostro stile di lavoro, quindi rimanete sintonizzati! 🤩

1. Logico/indipendente

Le persone con uno stile di lavoro logico sono avid risolutori di problemi che valorizzano la ragione e l'autonomia più di ogni altra cosa. Seguono la propria bussola e hanno un approccio al lavoro molto sistematico, analizzando tutto fino alle più piccole sfumature. 🔬

Grazie alla loro attitudine al lavoro, i lavoratori logici/indipendenti possono essere sicuri di riuscire a terminare il lavoro senza rallentare. Non hanno bisogno (e spesso detestano) di essere seguiti, per cui l'essere controllati è uno dei loro peggiori incubi. Queste persone fanno il loro lavoro migliore quando si dà loro l'input necessario e le si lascia andare per la loro strada.

I punti di forza chiave delle persone con uno stile logico sono efficienza, concentrazione al laser e pensiero critico eccezionale. Inoltre, non hanno bisogno di molta supervisione, il che le rende altamente affidabili e degne di fiducia.

Create dashboard dettagliate per una vista dettagliata di qualsiasi progetto e prendete facilmente decisioni strategiche basate su dati in tempo reale

I dipendenti che rientrano in questa categoria, invece, non sempre si comportano bene con gli altri . È probabile che sul loro curriculum non compaia la dicitura "eccellente giocatore di team" e che le loro capacità di comunicazione abbiano bisogno di un po' di lavoro. In alcuni casi, potrebbero anche avere problemi con l'autorità, in quanto ritengono che sia a modo loro o in autostrada.

Se si lascia libertà e spazio a un membro del team con questo stile di lavoro, si può essere certi che il lavoro sarà terminato nel modo giusto.

2. Cooperativo

In netto contrasto con la precedente categoria di lavoratori, i membri di team cooperativi sono tutto per l'unione. Li troverete a fare brainstorming di idee aiutarsi a vicenda ed essere i primi della fila per l'aperitivo dopo il lavoro. 🍹

Queste persone sono facili da lavorare e la loro capacità di socializzare le rende divertenti da frequentare. Questo non significa che sia tutto gioco e niente lavoro, poiché sono altamente produttivi nei progetti di gruppo e possono dare un contributo significativo con le loro idee.

Alcune delle caratteristiche migliori delle persone con uno stile di lavoro cooperativo sono:

Apertura mentale ed estroversione

Alta energia

Ottime capacità relazionali

Il principale difetto dei dipendenti cooperativi è la mancanza di fiducia in se stessi quando si tratta di lavori importanti e di il processo decisionale . Potrebbero esitare a fare grandi mosse se non c'è qualcuno a discuterne, e lavorare da soli potrebbe portare a un'improduttiva irrequietezza.

3. Assistenza

I membri del team con uno stile di lavoro di assistenza condividono molti tratti con i loro colleghi cooperativi, anche se sono meno appariscenti e assertivi. In genere non li vedrete al timone a guidare la strada, ma sottocoperta, a usare la loro forza e perseveranza per far navigare la nave. ⚓

Ciò non significa che i professionisti dell'assistenza non facciano buoni manager . Al contrario, possono prosperare nelle organizzazioni che implementano uno stile di gestione partecipativo e motivano il team a dare il meglio di sé.

I membri di un team con uno stile di lavoro di supporto sono la base di un team di successo per i seguenti motivi:

Sono ascoltatori attivi ed empatici

Sono in grado di sollevare gli altri e di creare un'atmosfera di fiducia

Sono disposti a intervenire e a dare una mano ogni volta che è necessario

Quest'ultimo punto è un'arma a doppio taglio, perché è anche la fonte dei maggiori problemi di un lavoratore di supporto. Tendono a riempire in modo disinteressato i loro programmi per aiutare gli altri, il che può risultare in un esaurimento. In combinazione con la loro riluttanza a cercare aiuto, questo può facilmente portare a burnout cronico .

I membri del team del supporto evitano anche i conflitti e spesso non esprimono i loro interessi, quindi le buone idee potrebbero non vedere mai la luce. Per questo motivo devono essere incoraggiati a parlare e ad essere più sicuri di sé.

4. Prossimità

Lo stile di lavoro di prossimità è caratterizzato da una connessione continua. Le persone che lo adottano preferiscono il tempo diretto con gli altri invece di DM ed email, e danno valore a la collaborazione in tempo reale su accordi asincroni.

I membri dei team orientati alla prossimità sono estremamente adattabili, il che è sia una benedizione che una maledizione. Da un lato, ciò li rende eccellenti compagni di squadra che lavorano bene in gruppi e impostazioni diverse, e dall'altro li rende abbracciano il cambiamento più facilmente di altri.

Tuttavia, questa flessibilità può sfuggire di mano e impedire al membro del team di sviluppare i propri processi e le proprie opinioni. Potrebbero fondersi troppo sullo sfondo e non riuscire a fornire prospettive uniche. 😶

Un individuo focalizzato sulla prossimità ha anche una forte dipendenza da immediatezze feedback continuo quindi potrebbero aver bisogno di essere seguiti più di altri. Ecco perché il lavoro da remoto potrebbe non essere la scelta migliore per loro.

5. Orientati al dettaglio

Avete presente quella persona che controlla tre volte un report per assicurarsi che non sia sfuggito nemmeno un refuso? O quell'amante dei fogli di calcolo che non vede l'ora di insegnarvi il VLOOKUP? Ecco, questo è il rappresentante ideale dello stile di lavoro orientato ai dettagli. Fanno sempre il passo più lungo della gamba per assicurarsi che non gli sfugga nulla e difficilmente troverete qualcuno più bravo di loro nell'organizzare il flusso di lavoro . 🤓

Tenendo conto di ciò, non sorprende che questi individui prosperino come account, analisti e professionisti in altre posizioni che richiedono un lavoro meticoloso. Oltre all'impareggiabile attenzione per i dettagli, i loro principali punti di forza includono:

Affidabilità

Diligenza

Ponderatezza

Per quanto riguarda gli aspetti negativi, non è raro che le persone orientate ai dettagli perdano di vista l'obiettivo finale. Potrebbero rimanere bloccate dai dettagli fino a diventare ossessive, il che può rallentare notevolmente la loro attività.

6. Orientato alle idee

Ogni team ha bisogno di un visionario che sogna più in grande degli altri, altrimenti noto come membro del team orientato alle idee. A differenza di quelli della categoria precedente, non si preoccupano delle piccole cose o dei dettagli di un problema: vogliono solo trovare un modo innovativo per risolverlo. 💡

Personalizzate facilmente le vostre lavagne online aggiungendo documenti, attività e altro ancora, perfette per i membri del team con uno stile di lavoro orientato alle idee

Naturalmente, lo stile di lavoro orientato alle idee regola le sessioni di brainstorming ed è altamente ricettivo alle prospettive e ai feedback degli altri. Sono il punto di riferimento quando ci si scontra con un muro di mattoni, perché troveranno un modo per abbatterlo. I vantaggi chiave di questi dipendenti sono:

Creatività e immaginazione straordinaria

Ambizione e ottimismo

Un'attitudine al Da fare

Il pensiero costantemente fuori dagli schemi rende le persone orientate alle idee altamente destrutturate. Amano il caos creativo, che a volte può essere eccessivo da gestire. Questi dipendenti potrebbero faticare a rispettare il programma o il budget del progetto, il che può risultare in molte complicazioni.

Come gestire un team con vari stili di lavoro

Uno dei principali compiti di un manager è quello di comprendere gli stili di lavoro del proprio team e adattarsi ad essi . Non è un'impresa facile, quindi condividiamo alcuni consigli utili che possono fare la differenza. 🏆

1. Utilizzate gli strumenti giusti per ogni stile di lavoro

Sia che il vostro team sia in sede o completamente a distanza, probabilmente utilizzate diversi strumenti per le persone e per il lavoro di gruppo project management , da app di programmazione a tracciatori di produttività . Ma questi strumenti sono abbastanza adattabili da tenere conto dei diversi stili di lavoro?

In caso contrario, avete bisogno di una soluzione versatile che tenga conto di tutte le specificità sopra menzionate. In altre parole, avete bisogno di uno strumento come ClickUp . Offre una suite completa di funzionalità di project management che aiutano a ottenere il massimo da ogni membro del team e a mantenerlo impegnato.

Grazie a varie Visualizzazioni di ClickUp , è possibile presentare le informazioni in modi diversi che si adattano agli stili di lavoro specifici dei dipendenti. Utilizzate mappe mentali e sequenze temporali per mappare i processi per i pensatori visivi, oppure passare a elenchi o tabelle per chi preferisce strutture più semplici.

ClickUp offre anche la flessibilità necessaria per dare a ciascun membro del team l'esatta quantità di input di cui ha bisogno. Utilizzo ClickUp Clip per fornire a un collaboratore indipendente una rapida descrizione della sua attività tramite una registrazione dello schermo e lasciarlo libero di fare il suo lavoro al meglio.

Condividete le registrazioni dello schermo per trasmettere il vostro messaggio in modo preciso, senza bisogno di una catena di email o di una riunione di persona, con Clip di ClickUp

Per i membri del team che collaborano e sono orientati alle idee, Lavagne online ClickUp è una soluzione perfetta. Favorisce il lavoro di squadra e la visione d'insieme, permettendo a tutti di rimanere sulla stessa pagina. E per chi è orientato ai dettagli, Documenti ClickUp offre la libertà illimitata di andare in profondità e creare procedure operative standard solide che non tralasciano nulla. Sia che abbiate bisogno di delineare un piccolo progetto una tantum o una un intero piano aziendale clickUp Docs può essere un ottimo compagno.

Utilizzate ClickUp Docs per creare wiki robusti, descrizioni di progetti e procedure operative standard

Infine, i membri del team del supporto e della prossimità apprezzeranno i commenti assegnati -un modo semplice per creare elementi di azione collaborando in tempo reale. Indipendentemente dagli stili di lavoro dominanti nel vostro team, c'è una funzionalità di ClickUp per tutti! 🙌

2. Adattare la comunicazione a diversi stili di lavoro

Se volete ottenere il massimo da un team eterogeneo, dovrete lasciare perdere pratiche obsolete come le valutazioni fisse delle prestazioni o le riunioni uniformi. Dovreste invece adottare un approccio più flessibile che tenga conto di stili di lavoro specifici, in particolare in relazione alle preferenze di comunicazione. 🗣️

Per istanza, i dipendenti orientati alla prossimità apprezzeranno standUp giornalieri o altri check-in frequenti, mentre i membri di un team indipendente potrebbero non aver bisogno di più di una riunione al mese.

Allo stesso modo, le persone orientate ai dettagli preferiscono un orario fisso per le riunioni cadenza delle riunioni con date prestabilite, mentre quelli orientati alle idee non hanno problemi con un approccio più indulgente. I primi valorizzano anche i feedback e gli input basati sui dati, mentre i secondi sono felici di chattare e fare brainstorming.

Se non siete sicuri di come approcciare ciascun dipendente in base al suo stile di lavoro, la cosa migliore da fare è anche la più semplice: chiedere. Incoraggiate i membri del team a comunicare le loro preferenze e apprezzeranno di essere ascoltati.

3. Abbinare le attività ai punti di forza

Uno dei motivi principali per conoscere gli stili di lavoro del team è quello di utilizzare questa conoscenza quando si delegano le attività. Altrimenti, potreste sprecare il talento di qualcuno per un lavoro che non gli si addice. Come disse Einstein: "Se si giudica un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi su un albero, vivrà tutta la sua vita credendo di essere stupido"

La buona notizia è che, una volta individuato lo stile di lavoro di ciascuno, assegnare le attività giuste a ogni membro del team non dovrebbe essere un problema. Se c'è da elaborare dati pesanti, saprete che dovrebbe essere affidato a una persona orientata ai dettagli anziché a una orientata alle idee. Se un progetto ha molte parti in movimento e dipendenze, dovrete coinvolgere i dipendenti che collaborano e trovare un'attività indipendente per uno indipendente.

Ora, questo abbinamento potrebbe non essere facile, soprattutto all'inizio, prima di aver consolidato alcuni flussi di lavoro. Se avete bisogno di aiuto per tenere sotto controllo il carico di lavoro del vostro team, Attività di ClickUp da fare per tenere tutto in ordine.

Grazie a più di 35 versatili ClickApp, potete utilizzare ClickUp Tasks per qualsiasi attività, da piano giornaliero alla visione d'insieme strategie operative . Impostazione di attività con stati personalizzati, dipendenze e liste di controllo per mantenere tutti sulla stessa pagina e garantire una collaborazione senza interruzioni.

Cercate, impostate o ordinate gli stati delle attività di ClickUp nella vista Elenco per visualizzare il lavoro in corso (WIP)

ClickUp è inoltre dotato di numerose Automazioni e pratiche funzionalità/funzione come le attività ricorrenti, che consentono di evitare il lavoro banale e di liberare più tempo per ottimizzare il flusso di lavoro in base ai diversi stili di lavoro.

Come migliorare il vostro stile di lavoro

Capire il proprio stile di lavoro non significa solo sfruttare i propri punti di forza. Come si è visto, ogni approccio presenta delle carenze specifiche che possono essere affrontate per portare la propria professionalità al livello successivo. Sebbene i passaggi specifici da fare varino da uno stile all'altro, ecco due consigli universali da seguire.

1. Osservate la vostra giornata lavorativa

Se si fa lo stesso lavoro da un po' di tempo, è naturale che a un certo punto si inserisca la modalità pilota automatico. Questo rende difficile notare eventuali aree di miglioramento, quindi fate un passaggio indietro per valutare la vostra giornata lavorativa con attenzione.

Da fare, concentrarsi sulle cose che si possono trovare fastidiose, inutili o opprimenti. Ad esempio, potreste rendervi conto che non avete bisogno di tanti contatti con il vostro team leader o che avete difficoltà a stabilire le priorità del vostro lavoro.

Una volta identificati questi punti dolenti, vedete cosa potete fare autonomamente per risolverli. Ad esempio, potete utilizzare Priorità delle attività di ClickUp per organizzare il carico di lavoro o Obiettivi di ClickUp per avere una panoramica dei vostri stati. 📈

Crea obiettivi personali in ClickUp e fissa traguardi per monitorare il tuo stato

Sperimentate diverse tattiche per mettere a punto il flusso di lavoro in base al vostro stile preferito. Sarete sorpresi dall'enorme differenza che possono fare alcune piccole modifiche!

2. Parlate con i vostri superiori

Potreste non avere la completa libertà di adattare il lavoro al vostro stile preferito. Alcuni processi sono legati alle politiche aziendali o alle decisioni della direzione che dovete rispettare fino a quando non avrete il via libera per cambiare qualcosa.

Ecco perché è importante discutere il proprio stile di lavoro con il proprio team leader e con gli altri responsabili delle decisioni. Non esitate a esprimere le vostre preoccupazioni o a suggerire un cambiamento di rotta. Dopo tutto, il cambiamento potrebbe essere vantaggioso per l'intero team, quindi il vostro manager dovrebbe essere aperto ad attuarlo.

Se ritenete che le vostre competenze e il vostro approccio al lavoro possano essere sfruttati meglio, cercate di capire cosa si può fare per adattarli. Sarete più felici e più produttivi, quindi potrete concentrarvi sul vostro lavoro migliore. 🌟

Creare una potente sinergia

Se siete a capo di un team con stili di lavoro diversi, avete l'opportunità di creare un flusso di lavoro stretto in cui tutti si completano a vicenda. Mescolare e abbinare le attività con i punti di forza permette a ciascun membro del team di brillare, riducendo al minimo il rischio di inefficienze e burnout.

Se si utilizza una piattaforma di project management come ClickUp, si può essere certi che non ci si perderà in tutti i processi e le specifiche dello stile di lavoro. Creare un account ClickUp e trasformiamo il tuo team in giocatori di serie A! 🥇