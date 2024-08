Sviluppatori di software, avvocati e altre 11 professioni che richiedono una frequente risoluzione dei problemi

Solo il 14% circa dei lavoratori civili si trova a dover risolvere problemi su base giornaliera, secondo l'indagine "The World of the World" Ufficio delle statistiche del lavoro . Ma alcuni lavori si basano sulla risoluzione dei problemi.

Guardando i dati BLS 2022, ClickUp ha rilevato che gli sviluppatori di software, i dirigenti e gli avvocati sono tra i primi 13 lavori che richiedono più spesso la risoluzione di problemi. Le professioni presenti nell'elenco sono classificate in base alla percentuale stimata di lavoratori che hanno dovuto risolvere problemi più di una volta al giorno.

Nell'analisi sono stati esaminati oltre 100 lavori e solo quelli in cui più della metà dei lavoratori risolveva problemi più volte al giorno sono entrati in classifica. Quasi la metà dei lavori presenti nell'elenco comporta responsabilità di gestione.

Le posizioni manageriali comportano molti requisiti di risoluzione dei problemi, in quanto richiedono la supervisione di persone e processi, la definizione di obiettivi e la loro suddivisione in attività più piccole e assegnabili, nonché decisioni di gestione delle risorse basate su teoria e dati.

I datori di lavoro valorizzano la capacità di risolvere i problemi sul posto di lavoro perché i lavoratori con queste competenze sono in grado di superare le sfide in modo indipendente, di suggerire nuove idee e di migliorare i processi e far risparmiare tempo e denaro all'azienda e ai suoi clienti.

Concentrarsi e sviluppare competenze avanzate, sfumate e di rapida risoluzione dei problemi potrebbe persino aiutare a isolare, in una certa misura, alcuni professionisti della conoscenza dagli effetti più dirompenti dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie di automazione.

Il MIT Sloan Management Review ha rilevato che le competenze che hanno maggiori probabilità di essere automatizzate sono quelle che possono essere "standardizzate e codificate" La ricerca ha notato che le attività che richiedono una risoluzione fisica o in tempo reale hanno in genere tassi di automazione più bassi. Ciò è dovuto al fatto che la creazione di strumenti in grado di gestire l'imprevedibilità di queste attività è troppo costosa, comporta troppo lavoro o potrebbe non essere ancora tecnologicamente realizzabile.

La risoluzione dei problemi è un'abilità che può essere esercitata e affinata. Esiste una matrice di letteratura e di corsi per l'apprendimento di metodi consolidati di risoluzione dei problemi, con specializzazioni in argomenti come il pensiero parallelo, la scomposizione, la ricerca e l'analisi. Anche praticare puzzle di parole e di logica come attività di svago può aiutare ad affinare le capacità di problem solving.

13. Ingegneri elettrici

Partecipazione dei lavoratori che risolvono problemi più di una volta al giorno : 51.7%

: 51.7% Occupazione a livello nazionale: 186.020 (1,32 per 1.000 posti di lavoro)

Gli ingegneri elettrici progettano, sviluppano, testano e manutengono sistemi e componenti elettrici. Possono identificare i problemi, progettare circuiti e altre parti e creare prototipi per testare le loro soluzioni. E possono incontrare sorprese.

Per esempio, nel 1945, Percy Lebaron Spencer, ingegnere elettrico di Raytheon, stava lavorando su un'apparecchiatura radar e si accorse che una barra di caramelle che aveva in tasca si era sciolta. Applicando il pensiero critico e la capacità di risolvere i problemi, escogitò una serie di test, osservazioni ed esperimenti, inventando infine il forno a microonde.

L'esperienza pratica e lo sviluppo professionale aiutano gli ingegneri elettrici a sviluppare le loro capacità analitiche e di pensiero critico. La partecipazione ad associazioni professionali può anche aiutare a sviluppare le capacità di comunicazione e di lavoro di squadra, consentendo loro di collaborare efficacemente con i colleghi e i client .

12. Responsabili del trasporto, dello spazio di archiviazione e della distribuzione

Condivisione dei lavoratori che risolvono problemi più di una volta al giorno : 52.6%

: 52.6% Occupazione a livello nazionale: 144.640 (1,027 per 1.000 posti di lavoro)

I manager dei trasporti, dello stoccaggio e della distribuzione sono coinvolti nel piano, nella direzione e nel coordinamento delle attività di trasporto, stoccaggio e distribuzione.

Questi professionisti della logistica devono organizzare e gestire il lavoro dei subordinati, utilizzare efficacemente software analitici e di inventario, valutare e agire su dati e reportistica, comunicare e collaborare con altri reparti.

La pandemia COVID-19 ha rappresentato una serie ininterrotta di problemi da risolvere per i responsabili dei trasporti, dello spazio di archiviazione e della distribuzione, che hanno dovuto affrontare picchi di domanda, carenze di autisti e impennate dei costi di magazzino. Ora, l'aumento dell'inflazione e il raffreddamento della domanda stanno per causare una serie di problemi in senso inverso.

Rimanere aggiornati su dati importanti, come l'evoluzione delle normative, le condizioni meteorologiche, le innovazioni software e le tariffe, sono alcuni dei passaggi che i responsabili dei trasporti, dello spazio di archiviazione e della distribuzione compiono per essere meglio preparati a risolvere i problemi. Anche l'ottenimento di certificati e la frequenza di corsi sulla gestione della catena di approvvigionamento e altri campi di studio correlati sono utili per esercitarsi e sviluppare le capacità chiave di risoluzione dei problemi.

11. Manager di computer e sistemi informativi

Partecipazione dei lavoratori che risolvono problemi più di una volta al giorno : 54.0%

: 54.0% Occupazione a livello nazionale: 485.190 (3,444 per 1.000 posti di lavoro)

I manager di computer e sistemi informativi sono responsabili del piano e del coordinamento delle attività informatiche all'interno della loro organizzazione. Per essere efficaci, sono richiesti alti livelli di competenza tecnica e capacità di gestione delle persone.

Gli obiettivi dei manager dei sistemi informatici e informativi possono includere la gestione di tutto il personale dell'organizzazione che si occupa dei sistemi informatici, nonché la consulenza con gli utenti finali e le parti interessate per garantire che i piani informatici siano in linea con gli obiettivi dell'organizzazione.

Tenersi aggiornati sulle ultime ricerche e tecnologie è un passaggio importante per prepararsi a diventare un manager di sistemi informatici e di informazione in grado di risolvere meglio i problemi, in modo da essere al passo con le best practice attuali quando è il momento di prendere o consigliare una decisione.

Un altro modo per migliorare le capacità di risoluzione dei problemi è quello di organizzare riunioni di routine e sollecitare il feedback del team per lavorare sulle capacità di comunicazione e assicurarsi che le aspettative e i problemi siano chiaramente compresi e affrontati.

10. Manager di architettura e ingegneria

Condivisione dei lavoratori che risolvono problemi più di una volta al giorno : 54.6%

: 54.6% Occupazione a livello nazionale: 187.100 (1,328 per 1.000 posti di lavoro)

I manager dell'architettura e dell'ingegneria pianificano, dirigono e coordinano le attività nei campi dell'architettura e dell'ingegneria, in base ai seguenti dati il manuale BLS Occupational Outlook Handbook . Ad istanza, possono supervisionare un progetto di costruzione e ristrutturazione, sviluppare e presentare proposte e offerte di progetto e supervisionare il reclutamento del personale per i team di progettazione e ingegneria.

I manager del settore architettonico e ingegneristico devono essere in grado di guidare e ispirare efficacemente i loro team. Devono inoltre rispettare rigorosamente le scadenze dei progetti e mostrare ottime capacità di comunicazione scritta e orale, il che richiede un'avanzata capacità di risoluzione dei problemi.

Per essere più preparati a risolvere i problemi, i manager dell'architettura e dell'ingegneria partecipano a mostre di progettazione per esaminare il lavoro di altri professionisti, sfruttano le opportunità di formazione continua e colgono le occasioni per acquisire ulteriore esperienza in campo.

9. Amministratori dell'istruzione K-12

Condivisione dei lavoratori che risolvono i problemi più di una volta al giorno : 54.8%

: 54.8% Occupazione a livello nazionale: 274.710 (1,95 per 1.000 posti di lavoro)

Gli amministratori dell'istruzione K-12 pianificano, dirigono e coordinano le attività accademiche, amministrative o ausiliarie delle scuole materne, elementari e secondarie, secondo il BLS Occupational Outlook Handbook.

Che si tratti di gestire gli insegnanti, aiutare gli studenti a superare le sfide del programma di studi o supervisionare i miglioramenti delle strutture, gli amministratori delle scuole elementari sono costantemente impegnati a risolvere i problemi. E ci si aspetta che creino "soluzioni accurate, rapide, efficaci e accettate", in dipendenza delle loro visioni "e dei programmi di sviluppo della scuola" secondo uno studio del 2010 .

Per essere un amministratore scolastico efficace è necessario esercitarsi a costruire relazioni positive, a mettere i colleghi e le famiglie al primo posto e a usare strategie per diffondere i conflitti e le situazioni di stress.

Partecipare a opportunità di ricerca, frequentare seminari e corsi e unirsi a gruppi di formazione professionale sono tutti modi per rimanere aggiornati sugli ultimi strumenti di risoluzione dei problemi e sulle tendenze del campo.

8. Manager delle scienze naturali

Partecipazione dei lavoratori che risolvono problemi più di una volta al giorno : 56.4%

: 56.4% Occupazione a livello nazionale: 74.760 (0,531 per 1.000 posti di lavoro)

Secondo il BLS Occupational Outlook Handbook, i manager delle scienze naturali si occupano della supervisione del lavoro di scienziati, tra cui chimici, fisici e biologi. Questi lavoratori sono responsabili delle attività di ricerca e sviluppo e coordinano i test, il controllo di qualità e la produttività.

I manager delle scienze naturali devono utilizzare le loro capacità di ricerca e di osservazione scientifica altamente sviluppate, e sfruttare quelle dei loro diretti collaboratori, per trovare risposte a problemi tecnici complessi.

I lavoratori che ricoprono questo ruolo devono svolgere funzioni quali lo sviluppo di strategie e progetti di ricerca, il colloquio, l'assunzione e la direzione di scienziati, tecnici e personale di supporto, nonché mansioni amministrative.

Poiché la scienza si muove così rapidamente, i manager delle scienze naturali devono leggere e tenersi costantemente aggiornati sugli ultimi sviluppi, in modo da avere le conoscenze e le best practice più recenti da applicare al proprio lavoro. La partecipazione a fiere della salute, la pubblicazione di articoli e il lavoro con un mentore scientifico sono alcuni modi in cui i manager delle scienze naturali acquisiscono le competenze e le conoscenze necessarie per risolvere con successo i problemi.

7. Sviluppatori di software

Partecipazione di lavoratori che risolvono problemi più di una volta al giorno : 58.4%

: 58.4% Occupazione a livello nazionale: 1.364.180 (9,683 per 1.000 posti di lavoro)

Secondo il BLS Occupational Outlook Handbook, gli sviluppatori di software si occupano di analizzare le esigenze degli utenti e di progettare e sviluppare software per soddisfare tali esigenze. Progettano ogni parte di un'applicazione o di un sistema e coordinano il lavoro di ciascuno.

L'informatica stessa è lo studio della risoluzione dei problemi, quindi le capacità di risoluzione dei problemi sono presenti in tutti gli aspetti della professione di sviluppatore di software. Nella progettazione e nell'implementazione del codice, nella risoluzione di problemi e bug e nella comunicazione accurata ed efficace all'interno dei team e tra di essi, gli sviluppatori di software sono dei geni del problem solving.

Gli sviluppatori di software affinano le loro capacità di risoluzione dei problemi attraverso l'esperienza sul lavoro, ottenendo ulteriori certificazioni e credenziali e rimanendo aggiornati sui rapidi sviluppi del settore. Al di fuori delle loro funzioni lavorative principali, possono contribuire a progetti open source, partecipare a sfide di codifica e hackathon o prestare il loro tempo come volontari presso gruppi no-profit che si occupano di costruire soluzioni software per sfide civiche, come Code for America.

6. Fisici

Partecipazione di lavoratori che risolvono problemi più di una volta al giorno : 60.3%

: 60.3% L'occupazione a livello nazionale: 20.020 (0,142 per 1.000 posti di lavoro)

I fisici sono scienziati che studiano le interazioni tra materia ed energia. Che si tratti di affrontare i cambiamenti climatici, di andare a caccia di nuove particelle subatomiche o di scoprire come far lievitare più velocemente un impasto per torte al cioccolato, i fisici risolvono i problemi che ci circondano.

Dall'epica alla quotidianità, i fisici utilizzano approcci con passaggi, applicano soluzioni passate a nuovi problemi, schematizzano le procedure e verificano i risultati.

I fisici si preparano a risolvere i problemi approfondendo i fondamenti del loro campo, imparando e praticando le strategie di risoluzione dei problemi e partecipando alle organizzazioni professionali. Nel tempo libero possono anche affrontare problemi di fisica e rompicapo e condividere soluzioni e strategie con i colleghi.

5. Dirigenti

Partecipazione dei lavoratori che risolvono problemi più di una volta al giorno : 61.8%

: 61.8% L'occupazione a livello nazionale: 200.480 (1,423 per 1.000 posti di lavoro)

Secondo il BLS, i dirigenti di alto livello pianificano strategie e politiche per garantire che un'organizzazione raggiunga i propri obiettivi, il che include il coordinamento e la direzione delle attività dell'azienda e dell'organizzazione.

Riconoscere le lacune tra la situazione di un'organizzazione e i suoi obiettivi - e ideare e implementare soluzioni, spesso in tempo reale - è il fulcro del ruolo di un dirigente.

Mettere in piedi le strutture per sviluppare nuovi prodotti, superare le carenze di bilancio, tenere il passo con la concorrenza, navigare tra le normative e gestire le personalità e la crescita professionale del personale sono tutti tipi di problemi che i dirigenti devono risolvere.

I dirigenti seguono programmi di formazione e sviluppo per migliorare le loro capacità di gestione e di risoluzione dei problemi. Possono offrire la loro esperienza manageriale a una nonprofit o diventare mentori di un manager più giovane. I dirigenti partecipano a conferenze e workshop e si tengono aggiornati sulle novità del settore per ampliare le proprie competenze, compresa la risoluzione dei problemi.

4. Infermieri

Condivisione dei lavoratori che risolvono problemi più di una volta al giorno : 62.4%

: 62.4% Occupazione a livello nazionale: 234.690 (1,666 per 1.000 posti di lavoro)

Secondo il BLS, gli infermieri professionisti diagnosticano e trattano malattie acute, episodiche o croniche, in modo indipendente o come parte di un team di assistenza sanitaria, e possono concentrarsi sulla promozione della salute e sulla prevenzione delle malattie. Possono essere coinvolti nell'ordine, nell'esecuzione o nell'interpretazione di lavori di laboratorio e radiografie e possono prescrivere farmaci.

Gli infermieri sono chiamati ad applicare le loro diverse conoscenze per gestire varie situazioni durante i loro turni in un ambiente in costante cambiamento. Possono applicare una soluzione da un gruppo di pazienti a un altro.

Ad esempio, un'infermiera ha descritto come un farmaco antidolorifico che lavorava per i pazienti diabetici con neuropatia abbia aiutato un paziente amputato che soffriva di dolore ai nervi profondi e che non rispondeva bene agli oppioidi tradizionali.

I provider che si tengono aggiornati sulla ricerca più recente riportano risultati migliori per i pazienti. Gli infermieri possono utilizzare un approccio basato sull'evidenza per applicare un processo sistematico di revisione, analisi e traduzione nel mondo reale delle più recenti evidenze scientifiche e sanitarie. La formazione, le conferenze e i social media forniscono altre fonti di informazione per affinare le competenze e le conoscenze.

3. Consulenti finanziari personali

Condivisione dei lavoratori che risolvono i problemi più di una volta al giorno : 67.1%

: 67.1% Occupazione a livello nazionale: 263.030 (1,867 per 1.000 posti di lavoro)

Secondo il BLS, i consulenti finanziari personali valutano le esigenze finanziarie dei loro clienti e li consigliano sulle decisioni di investimento e sulla gestione delle leggi fiscali e delle assicurazioni. Aiutano i loro client a raggiungere obiettivi a breve e lungo termine, come il risparmio per l'università e la pensione.

Risparmiare per la pensione in un contesto di tassi di interesse in aumento, far fronte all'impennata dei costi universitari e decidere da fare con i proventi della vendita di una casa sono alcuni dei problemi che possono presentarsi ai clienti di un consulente finanziario personale e che richiedono soluzioni su misura.

In ogni caso, i consulenti finanziari personali definiscono i problemi dei loro client, ne identificano le cause, esplorano e decidono le soluzioni e le implementano, secondo l'amministratore delegato di Vesticor Advisors Michael Sciortino.

Le certificazioni, come quella di pianificatore finanziario certificato, analista finanziario riconosciuto o consulente finanziario riconosciuto, o i corsi di sviluppo professionale possono migliorare le capacità dei consulenti finanziari personali e fornire opportunità strutturate per apprendere e applicare strategie collaudate di risoluzione dei problemi.

La partecipazione a un programma pro bono attraverso un'organizzazione professionale consente al consulente di applicare le proprie conoscenze per aiutare individui, famiglie e comunità in difficoltà, ottenendo al contempo ulteriori opportunità di esercitarsi nell'affrontare problemi nuovi e urgenti.

2. Avvocati

Partecipazione dei lavoratori che risolvono problemi più di una volta al giorno : 68.1%

: 68.1% Occupazione a livello nazionale: 681.010 (4,834 per 1.000 posti di lavoro)

Consigliare e rappresentare individui, aziende ed enti governativi su problemi legali e controversie sono alcuni dei principali obblighi degli avvocati.

Gli avvocati devono ricercare e analizzare i problemi legali e fornire consulenza ai loro client. Valutano ogni tipo di decisione legale, come ad esempio soppesare i pro e i contro della presentazione di una sentenza rispetto all'offerta di una transazione in una causa, negoziare contratti e rispondere a lettere di diffida. La risoluzione dei problemi è così chiave per la professione legale che è stato è stato posto al primo posto della reportistica dell'American Bar Association sulle competenze fondamentali per gli avvocati, prima ancora dell'analisi giuridica.

Gli avvocati si preparano a risolvere i problemi ascoltando attivamente, concentrandosi sui dettagli di un caso e informandosi sui casi più recenti e sulle strategie legali. Laboratori, esercitazioni, giochi di ruolo e simulazioni specializzate nella risoluzione dei problemi talvolta organizzati da società professionali -sono altri modi in cui gli avvocati possono sviluppare le loro competenze.

1. Podologi

Partecipazione dei lavoratori che risolvono problemi più di una volta al giorno : 85.5%

: 85.5% Occupazione a livello nazionale: 8.840 (0,063 per 1.000 posti di lavoro)

Secondo il BLS Occupational Outlook Handbook, i podologi forniscono assistenza medica e chirurgica alle persone con problemi ai piedi, alle caviglie e alla parte inferiore delle gambe.

I pazienti si rivolgono al podologo presentando problemi come dolore ai talloni, callosità, unghie incarnite e problemi di deambulazione. I podologi ascoltano e diagnosticano il problema e prescrivono soluzioni in base alle necessità, come ortesi, creme mediche o terapia fisica.

I podologi affinano le loro capacità di risoluzione dei problemi praticando e imparando metodologie nuove e consolidate per la diagnosi e partecipando a sessioni di formazione e conferenze. Inoltre, si esercitano regolarmente e cercano un feedback dai pazienti e dai colleghi per migliorare le proprie tecniche e i risultati dei pazienti.

