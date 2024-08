10 migliori scelte di software per la collaborazione con i clienti per il 2024

I client sono creature misteriose, un po' come i gatti. 🐈‍⬛

Hanno molte opinioni e a volte si pensa di sapere cosa vogliono, ma si scopre che non è assolutamente così.

Se riuscite a migliorare la collaborazione con i client e ottenere il loro contributo prima e più spesso, si può evitare di perdere tempo su attività che potrebbero non essere approvate. Con un software per la collaborazione con i client migliore, potete migliorare i vostri processi, aumentare la vostra redditività e far sì che ogni progetto faccia le fusa.

Scoprite cosa cercare in un software per client software di collaborazione e preparatevi ad adottare uno dei 10 migliori strumenti di collaborazione disponibili al momento. Queste 10 opzioni faranno sembrare tutti i progetti dei vostri clienti un po' più caldi e morbidi.

Cos'è il software di collaborazione client?

Il software di collaborazione con i clienti è un programma basato su cloud che vi permette di inviare ai vostri clienti i documenti di avvio, i piani del progetto, le domande e le bozze, i materiali da consegnare e reportistica. La maggior parte dei software di collaborazione è basata sul web, ma alcuni offrono anche app per dispositivi mobili.

L'idea alla base del software di collaborazione con i clienti è che voi e il vostro cliente possiate comunicare all'interno dell'interfaccia del software, il che vi permette di monitorare le richieste, i feedback e le informazioni del cliente progetti da consegnare in un unico posto. Così tutto è pulito e ordinato. 🧹

Aumentate la produttività con la funzione di collaborazione gestione delle attività assegnando attività, taggando i commenti e condividendo le registrazioni dello schermo in un'unica piattaforma

Ma tutti noi abbiamo avuto dei client che non volevano imparare un nuovo software. Per questo motivo, alcuni software di collaborazione con i client si integrano con gli strumenti che voi e i vostri clienti utilizzate già, rendendo facile l'importazione di email, messaggi di Slack, condivisione di file e altro ancora.

Tutto rimane pulito e ordinato, anche se il vostro cliente è un po' caotico.

Cosa cercare negli strumenti di collaborazione con i client?

Queste sono le nostre funzionalità/funzione indispensabili per un software di collaborazione con i client. Anche se molti degli strumenti che presentiamo di seguito fanno molto di più, queste quattro funzionalità/funzione di base renderanno le vostre collaborazioni più fluide:

Semplice condivisione dei file : Dovrete inviare ai vostri client contratti, correzioni di bozze e altri file per l'approvazione, quindi il vostro software dovrebbe rendere semplice la condivisione dei file per caricare e accedere ai tipi di file più comuni

Dovrete inviare ai vostri client contratti, correzioni di bozze e altri file per l'approvazione, quindi il vostro software dovrebbe rendere semplice la condivisione dei file per caricare e accedere ai tipi di file più comuni Strumenti di comunicazione intuitivi : Funzionalità/funzione come la messaggistica istantanea, le menzioni e i documenti condivisi forniscono un aiuto in tempo reale ai lavori richiesti dai client in una piattaforma di gestione delle attività

Funzionalità/funzione come la messaggistica istantanea, le menzioni e i documenti condivisi forniscono un aiuto in tempo reale ai lavori richiesti dai client in una piattaforma di gestione delle attività Autorizzazioni basate sui ruoli: La possibilità di definire i limiti di accesso dei vostri clienti assicura che non vedano come viene fatta la salsiccia o che abbiano la possibilità di gestire progetti al di fuori del loro lavoro specifico 🌭

La possibilità di definire i limiti di accesso dei vostri clienti assicura che non vedano come viene fatta la salsiccia o che abbiano la possibilità di gestire progetti al di fuori del loro lavoro specifico 🌭 **Se utilizzate già altri strumenti di comunicazione, come Slack per la messaggistica o Zoom per le videochiamate, assicuratevi che il vostro software di collaborazione con i clienti si integri con questi programmi in modo da poter importare facilmente le vostre comunicazioni con i clienti

I 10 migliori strumenti software per la collaborazione con i clienti da utilizzare nel 2024

Ora che conoscete i requisiti minimi di un software per la collaborazione con i client, incontrate 10 strumenti che fanno il massimo. Questi 10 strumenti di project management e di gestione delle attività hanno le funzionalità/funzione di cui le agenzie e le aziende di servizi professionali hanno bisogno per comunicare con i loro client.

Scegliete uno strumento di collaborazione che piacerà a tutto il team, in modo da terminare il lavoro, monitorare l'esito positivo dei progetti e migliorare la qualità del lavoro la fidelizzazione dei clienti .

Collaborate alle idee con i client, chattate sulle consegne, assegnate attività e create splendidi documenti o wiki con funzionalità/funzione di commento in tempo reale, tutto in un unico posto su ClickUp

Se volete gestire l'intero ciclo di vita di client e progetti in un unico luogo, avete bisogno di un'area di lavoro di ClickUp.

ClickUp è uno strumento di project management, uno strumento di collaborazione online, uno strumento di CRM e uno strumento di reportistica: in pratica, è un'intera cassetta degli attrezzi per il vostro team. 🛠️ 🧰

È uno dei migliori software per la collaborazione tra team e client, con funzionalità/funzione quali documenti condivisi, lavagne online, messaggistica istantanea, commenti in tempo reale, condivisione di file e menzioni. È anche possibile condividere risorse come video, fogli di calcolo, wireframe e pagine web, in modo che i client e il team abbiano sempre il contesto di cui hanno bisogno.

E con ClickApps per la gestione del lavoro, il monitoraggio del tempo e la reportistica, è possibile tenere sotto controllo il carico di lavoro del team. Per i project management, ClickUp semplifica la prevenzione dell'esaurimento dei dipendenti e il monitoraggio dello stato dei progetti per evitare che i budget dei progetti dei client vadano a fondo.

Oltre a un'applicazione basata sul web, ClickUp è disponibile anche come app mobile per iOS o Android. Inoltre si integra con i vostri strumenti preferiti e consente di importare dati da altri programmi di project management e attività, tra cui Asana, Trello, Jira, Todoist, monday.com, Wrike e Basecamp, con un solo clic.

Migliori funzionalità/funzione

IlClickUp CRM consente di visualizzare la pipeline commerciale e di monitorare il coinvolgimento dei client. È anche possibile integrarlo con le email per effettuare la ricerca dei client, avviare il processo di onboarding dei clienti e inviare aggiornamenti sui progetti da un unico luogo. E con unModello CRMè possibile iniziare a utilizzare questa funzionalità/funzione in modo semplice e veloceDocumenti ClickUp !

3. Runrun.it

via Runrun.it Chi gestisce il mondo? I project management. 💪

Runrun.it è uno strumento di collaborazione che vi aiuta con semplici schede di progetto, automazioni e IA che vi avvisa se il vostro progetto sta andando fuori strada. È possibile scegliere tra le viste Gantt, Kanban e Elenco delle cose da fare per visualizzare i progetti a modo proprio.

Offre inoltre immagini chiare che aiutano a comprendere i dati del progetto e a monitorare lo stato di avanzamento e le percentuali di esito positivo. Potete usare queste immagini per comunicare l'esito positivo ai vostri client e invitare i clienti a visualizzare le schede e le attività.

Soprattutto, Runrun.it è facile da usare, quindi anche i clienti più tecnofobici non avranno paura di usare gli strumenti di collaborazione con i client. È disponibile come app basata sul web, app per iOS e app per Android, in modo da poterla utilizzare da qualsiasi dispositivo.

Le migliori funzionalità/funzioni

Le lavagne di progetto di facile utilizzo consentono ai membri del team e ai client di monitorare lo stato del progetto e di vedere le attività che richiedono la loro attenzione

Le reportistiche sui costi, le ore per progetto e il lavoro richiesto per attività aiutano a prendere decisioni più strategiche sui progetti futuri

Le automazioni rendono più facile la pianificazione dei progetti e il monitoraggio dello stato

limiti di ####

Alcuni utenti segnalano che l'interfaccia dei commenti non viene visualizzata in modo chiaro, il che può causare la perdita di messaggi da parte dei membri del team e dei client

Le funzioni di reportistica e analisi sono limitate rispetto ad altri strumenti presenti in questo elenco

Prezzi

**Gratis

Business: $8 per membro al mese

$8 per membro al mese Azienda: $25 per membro al mese

Valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (1.000+ recensioni)

4.7/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (135+ recensioni)

4. ProofHub

via ProofHub Praticamente tutti basati su cloud software di project management aiutano a semplificare il lavoro da remoto. Ma ProofHub dedica un'attenzione particolare agli strumenti per i Teams in distribuzione, con solide funzionalità/funzione di comunicazione e scadenze che si adattano automaticamente al fuso orario del client e dei membri del team.

In questo modo, indipendentemente dal luogo di lavoro, è possibile lavorare insieme. 👯

Tra i migliori strumenti di collaborazione con i client, ProofHub include una suite completa di strumenti di project management, reportistica e amministrazione per aiutarvi a gestire i progetti dall'inizio alla fine. L'ampia libreria di integrazioni, tra cui Slack, Dropbox, Google Drive e Google Drive, consente di condividere le risorse con i client sulla piattaforma che preferiscono.

Inoltre, si aggiornerà man mano nell'area di lavoro ProofHub del vostro team.

Migliori funzionalità/funzione

Le richieste esterne consentono ai clienti di inviare moduli per richiedere la correzione di bug, modifiche ai deliverable o deliverable completamente nuovi

I ruoli personalizzati consentono di impostare autorizzazioni diverse per i client e i membri del team, in modo che ciascuno abbia accesso solo a ciò di cui ha bisogno

I solidi strumenti di collaborazione con i client e il team includono commenti con menzioni, integrazioni di email e opzioni di chat individuale e di gruppo per comunicare rapidamente attraverso la messaggistica istantanea e mantenere le sequenze del progetto

limiti di ####

Molti utenti riferiscono che le opzioni per l'impostazione delle preferenze di notifica sono limitate, il che può rendere difficile organizzare e dare priorità agli avvisi

Questo software non include strumenti di budgeting e se si desidera trasformare un report di monitoraggio del tempo in una fattura, è necessario aggiungere un'integrazione con Freshbooks o QuickBooks

prezzi di ####

Essenziale: $45 al mese

$45 al mese Controllo assoluto: $89 al mese

Valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (80+ recensioni)

4.5/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (80+ recensioni)

5. Kantata

via Kantata Kantata è personalizzato per le agenzie. Comprende l'intero ciclo di vita di un progetto di agenzia, dal lancio al contratto, fino alla lotta contro il temuto scope creep. 🧟‍♂️

Questa piattaforma di project management non solo facilita una migliore comunicazione tra il cliente e il team, ma dispone anche di strumenti analitici avanzati che tengono traccia di rischi, ipotesi, problemi e dipendenze, nonché delle attività cardine relative a costi e ricavi.

In questo modo, se è necessario modificare la strategia, affrontare un problema o emettere un ordine di modifica, lo si può vedere a colpo d'occhio, senza dover più spulciare con la lente d'ingrandimento i soffocanti fogli di calcolo. 🕵️‍♀️

Kantata è disponibile con un'API costruita per Salesforce o con un'API aperta, in modo da poter eseguire questo programma con gli strumenti che già utilizzate.

Le migliori funzionalità/funzione

Invita i client a vederele attività cardine del progetto e dare le approvazioni mentre si lavora invece che alla fine del progetto

Automazioni dei flussi di lavoro e creazione di modelli riutilizzabili che consentono di pianificare rapidamente i progetti

Visualizzate la pianificazione, l'ambito e il budget del progetto fianco a fianco per tenere tutto sotto controllo

limiti di ####

Alcuni utenti dichiarano che questo programma può essere difficile da navigare e vorrebbero che offrisse funzioni più intuitive come il drag-and-drop e l'opzione di annullamento

Altri utenti segnalano tempi di caricamento lenti e opzioni di integrazione limitate

Prezzi

Prezzi personalizzati prezzi

Valutazioni e recensioni

G2: 4.1/5 (1.325+ recensioni)

4.1/5 (1.325+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (595+ recensioni)

6. Zona di lavoro

via Zona di lavoro Workzone è un programma di project management con funzionalità avanzate di monitoraggio e reportistica, oltre a portali sicuri per i client. Come tutti i software di project management, è possibile impostare schede di progetto e assegnare attività, ma sono funzionalità/funzione come il monitoraggio del carico di lavoro e delle spese che rendono questo programma particolarmente adatto alle agenzie.

I progetti dei clienti possono essere visualizzati nelle loro aree di lavoro (o zone), oppure è possibile vedere una panoramica di tutti i progetti dei clienti e dei loro stati, il che renderà facile decidere quale progetto ha bisogno della vostra attenzione per primo.

Così, quando sembra che tutti i client vogliano la vostra attenzione contemporaneamente, sarete in grado di dire chi ha più bisogno di voi.

Le migliori funzionalità/funzioni

I portali sicuri per i clienti vi permettono di creare un'esperienza personalizzata per i vostri clienti e di impostare autorizzazioni diverse per i vari utenti

Le dashboard dei progetti mostrano tutti i progetti dei clienti in una volta sola, in modo che possiate sapere quali sono in regola e quali hanno bisogno di maggiore attenzione

Un processo di onboarding pratico garantisce un rapido apprendimento dell'uso del software e l'impostazione dell'area di lavoro con tutte le funzionalità necessarie al team e nessuna di quelle non necessarie

limiti di ####

Questo programma è basato esclusivamente sul web e non ha un'app per dispositivi mobili

Non esiste una versione gratis e il costo potrebbe essere troppo elevato per gli utenti che necessitano solo di funzionalità/funzione di base

Prezzi

Team: $24 per membro al mese

$24 per membro al mese Professional: $34 per membro al mese

$34 per membro al mese Enterprise: $43 per membro al mese

Valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (50+ recensioni)

4.2/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (190+ recensioni)

7. Monday.com

via Monday.com Se avete mai avuto un caso di Monday, forse è arrivato il momento di prendere Monday.com .

Questa piattaforma di gestione delle attività e di collaborazione può aiutarvi a iniziare il lunedì - e tutte le altre giornate lavorative - con il piede giusto, rendendo più facile vedere ciò che voi e il vostro team dovete fare.

Certo, questo spazio di lavoro online non è divertente come il film "Office Space", ma quale spazio di lavoro online lo è? 🍿

Potete usare Monday.com per promuovere una migliore collaborazione tra clienti e team, invitando i membri del team e i client alle Bacheche dei progetti, assegnando attività e condividendo file. Questo software di project management renderà più facile per il team lavorare insieme e comunicare con il cliente.

Migliori funzionalità/funzione

Le schede di progetto e le schede di attività consentono di pianificare il progetto e di assegnare le attività ai membri del team, ai freelance o ai client, oppure di condividere i file per far fluire il processo di collaborazione

Le dashboard personalizzate tengono traccia dello stato del progetto, del budget e della Sequenza con immagini chiare come grafici e diagrammi

Le automazioni consentono di impostare regole "se questo e poi quello" per attivare attività o notifiche quando si completano determinati passaggi, in modo da poter, ad esempio, notificare automaticamente ai client quando le consegne sono disponibili per la loro revisione

limiti di ####

Alcuni utenti affermano che le funzionalità/funzione di automazione possono non funzionare correttamente, costringendo l'utente a cancellare e ricreare manualmente le attività difettose

Altri utenti riferiscono che può essere difficile impostare e modificare le preferenze di notifica

Prezzi

Free

Basic: $8 per membro al mese

$8 per membro al mese Standard: $10 per membro al mese

$10 per membro al mese Pro: $16 per membro al mese

$16 per membro al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (8.400+ recensioni)

4.7/5 (8.400+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.070+ recensioni)

8. Trello

via TrelloTrello è un nome popolare nel gioco del project management. 👾

Chiunque abbia usato strumenti di project management negli ultimi 10 anni riconosceranno probabilmente il layout di Trello. È basato su processi agili e utilizza un sistema di Bacheca Kanban per aiutare i team a mantenere una collaborazione produttiva.

È possibile creare schede diverse per ogni progetto del cliente e visualizzare l'intera scheda del progetto o le attività imminenti in un elenco di cose da fare o in un calendario. Questo programma è ideale per l'inserimento dei clienti , la pianificazione del progetto e il monitoraggio dello stato di avanzamento dello stesso.

È altamente personalizzabile. È possibile adattare la bacheca al proprio flusso di lavoro e invitare i client alla propria bacheca, in modo che possano vedere i documenti del progetto e rivedere le attività.

Migliori funzionalità/funzione

Le bacheche di Trello consentono di organizzare il progetto, pianificare le attività e assegnare i compiti ai membri del team o ai client

I modelli aiutano a impostare le bacheche dei progetti dei clienti in modo facile e veloce: tutto quello che dovete fare è riempire gli spazi vuoti

Centinaia di integrazioni consentono di collegare le app preferite, come Jira, Slack, Teams, Dropbox e Documenti Google

limiti di ####

Questo programma non ha funzionalità di reportistica o di analisi integrate, il che può rendere difficile monitorare l'esito positivo del progetto senza aggiungere un'integrazione

Trello ha limitate funzionalità/funzione di automazione ed è più adatto a pianificare progetti semplici piuttosto che progetti complessi con dipendenze multiple

Prezzi

**Gratis

Standard: $5 per membro al mese

$5 per membro al mese Premium: $10 per membro al mese

$10 per membro al mese Azienda: $17,50 per membro al mese

Valutazioni e recensioni

G2: 4,4/5 (13.340+ recensioni)

4,4/5 (13.340+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (22.680+ recensioni)

9. Tutti i clienti

via Tutti i clienti Se il vostro team è snello, AllClients è il CRM per mantenere le relazioni senza intoppi. 🏃‍♂️

Questo strumento di gestione del client è stato progettato pensando alle piccole aziende. AllClients afferma di offrire "tutto ciò di cui avete bisogno e nulla di cui non avete bisogno" Traduzione: Questo strumento è semplice da usare ma non è ricco di funzionalità/funzione come altre opzioni di questo elenco.

Tuttavia, per molti titolari di piccole aziende, sarà tutto ciò di cui avete bisogno. È possibile memorizzare le informazioni di contatto dei propri client in un file di database personalizzato e inviare email e messaggi SMS per rimanere in contatto.

È inoltre possibile automatizzare molte attività di marketing. In questo modo, anche se il vostro team è piccolo, nulla vi sfuggirà.

Migliori funzionalità/funzione

Gli strumenti di comunicazione e di email marketing integrati vi aiutano a rimanere in contatto con i vostri client senza dover pagare un programma di email marketing separato

Le automazioni consentono di inviare messaggi ed email di follow-up, in modo da mantenere i contatti con i client senza dover impiegare ore extra

Il design user-friendly rende facile iniziare a usare questo programma fin da subito

limiti di ####

Sebbene sia previsto un periodo di prova gratuito di 14 giorni, non esiste un piano Free per gli utenti che necessitano solo di funzionalità/funzione di base

L'app offre opzioni di integrazione e personalizzazione limitate

Prezzi

Selezione: 24 dollari al mese

24 dollari al mese Premium: $48 al mese

$48 al mese Elite: $96 al mese

Valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (25+ recensioni)

4.6/5 (25+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (5+ recensioni)

10. Bit.ai

via Bit.ai Se siete alla ricerca di una soluzione migliore per la condivisione dei file per inviare i documenti ai client, Bit.ai ha i documenti per farlo. 📝

Questo strumento di collaborazione lavora bene sia per le sessioni interne di brainstorming che per le sessioni interne di lavoro gestione del cliente processo.

Le funzionalità di collaborazione consentono ai membri del team di lavorare insieme in tempo reale, sia che si trovino nella stessa stanza o in Paesi diversi. Quando è il momento di condividere il lavoro, è possibile inviarlo attraverso un'area di lavoro impostata solo per il cliente. Da fare è solo spostare il file.

In questo modo il vostro cliente vedrà solo ciò che voi volete che veda e voi potrete tenere per voi il vostro processo interno, la vostra salsa segreta. 🥫

Le migliori funzionalità/funzione

I documenti intelligenti interattivi consentonocollaborazione in tempo reale da qualsiasi parte del mondo con la possibilità di creare tabelle, grafici, video e file di immagine

I wiki fungono dabase di conoscenza dove è possibile archiviare informazioni sull'azienda, documentare i processi e le politiche o aggiungere informazioni sui progetti per ogni client

Le aree di lavoro dei clienti consentono di organizzare i progetti. È possibile invitare le parti interessate e spostare i documenti tra l'area di lavoro interna e quella dei clienti quando sono pronti per la condivisione

limiti di ####

Alcuni utenti segnalano che può essere difficile creare e condividere i documenti e che i visualizzatori devono compiere ulteriori passaggi per accedere ai documenti condivisi con loro

Questa piattaforma è interamente basata sul web, quindi non ci sono app desktop o mobile

Prezzi

Piano Free

Piano Pro: $8 per membro al mese

$8 per membro al mese Piano Business: $15 per membro al mese

Valutazioni e recensioni

G2: 4/5 (19+ recensioni)

4/5 (19+ recensioni) Capterra: 5/5 (8+ recensioni)

La collaborazione di nuova generazione inizia con ClickUp

Esistono molti programmi che possono aiutarvi a gestire i progetti dei clienti, ma se volete portare la vostra collaborazione con i clienti a un livello superiore, avete bisogno di lavagne online, documenti condivisi, messaggistica istantanea, commenti e tutto ciò che rende più facile lavorare insieme in tempo reale.

ClickUp è costruito per il brainstorming. È costruito per la condivisione. È costruito per collaborare. È costruito per tutto ciò che serve alle agenzie e alle società di servizi professionali. 👷

Oltre alle funzionalità/funzione di collaborazione, avrete a disposizione anche funzionalità avanzate di project management, reportistica, gestione delle risorse e integrazioni con migliaia di altre app, tutto in un unico posto. La gestione dei progetti dei client può sembrare un po' meno simile a quella di un branco di gatti. 🐈‍⬛ Iniziare gratis per vedere se ClickUp è adatto alle vostre esigenze di software di collaborazione con i client.