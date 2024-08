Come chiedere feedback e recensioni per migliorare le proprie competenze

Non bastano dedizione e lavoro per ottenere la promozione o l'aumento tanto attesi.

Avete sottovalutato il potere del feedback e delle recensioni autentiche? Non è mai troppo tardi. Siete nel posto giusto. L'apprendimento continuo è la chiave per rimanere rilevanti e saper cercare, elaborare e applicare i feedback è un'abilità.

Cerchiamo di capire come chiedere un feedback al vostro manager per una crescita personale e professionale.

Restate con noi per scoprire nuovi strumenti da utilizzare sul posto di lavoro per ricevere feedback costruttivi feedback sulle vostre prestazioni lavorative migliorare il proprio lavoro e sviluppare una mentalità di crescita per usufruire del proprio potenziale.

L'importanza del feedback nella crescita professionale

Il feedback costruttivo è il carburante che alimenta la crescita professionale. Viene da un luogo onesto e vi aiuterà a identificare i punti di forza, le debolezze e i punti ciechi, spingendovi a diventare la versione migliore di voi stessi.

Ricordate che il feedback è un dono, non una minaccia. Non è un attacco personale al vostro ego, ma un'opportunità d'oro per imparare, riflettere, accogliere e agire. Il feedback aiuta a costruire l'autoconsapevolezza e a fissare obiettivi per il miglioramento continuo e l'esito positivo.

È una tabella di marcia per il miglioramento, la padronanza e la comprensione per evitare le insidie. Il suo valore si concretizza se lo si affronta con una mente aperta e con la volontà di imparare.

Benefici della richiesta di feedback

Chiedere un feedback può sembrare scomodo, ma è essenziale per l'esito positivo della carriera. Come dice il proverbio, "la vera crescita è al di là della tua zona di comfort"_ Sfrutta il potere del feedback per guidare la tua carriera verso l'esito positivo.

Ecco alcuni vantaggi del ricevere feedback e recensioni che vi spingeranno a chiedere un riscontro al vostro manager.

il feedback evidenzia le aree in cui è necessario migliorare. Questo vi farà concentrare sui cambiamenti di maggiore impatto **Identificazione dei punti ciechi: il feedback fornisce indicazioni preziose che aiutano a riconoscere e correggere i punti ciechi. È fondamentale affrontare le debolezze nascoste per migliorare le proprie capacità

**Maggiore consapevolezza di sé: il feedback fornisce indicazioni cruciali su come gli altri vi percepiscono. Questa comprensione più profonda di voi stessi favorisce l'autoconsapevolezza, consentendovi di migliorare le vostre interazioni personali e professionali

**Il feedback positivo convalida il vostro lavoro richiesto e aumenta la vostra fiducia e la vostra motivazione. Questa ritrovata fiducia può alimentare la vostra ambizione a fare grandi cose sul lavoro

Dimostra iniziativa e commit: Chiedere un feedback dimostra la vostra dedizione alla crescita personale e professionale. Indica la volontà di imparare, adattarsi e superare i limiti, qualità di grande valore in qualsiasi professione

Allineamento degli obiettivi: Il feedback del vostro manager può aiutarvi ad allineare gli obiettivi personali con quelli organizzativi. Questo assicura che i vostri lavori richiesti contribuiscano al quadro generale

Il feedback del vostro manager può aiutarvi ad allineare gli obiettivi personali con quelli organizzativi. Questo assicura che i vostri lavori richiesti contribuiscano al quadro generale Coltivazione di una mentalità di crescita: La ricerca attiva di feedback costruisce una mentalità di crescita: la convinzione che le proprie capacità, la propria intelligenza e il proprio lavoro stiano facendo la differenza

Ora che sapete perché dovreste chiedere un feedback, cerchiamo di capire come Da fare correttamente.

Come chiedere un feedback

Da fare per ottenere il massimo da una conversazione di feedback? Allora dovete ricordare che chiedere un feedback richiede un approccio delicato.

Dovete essere aperti e pronti a ricevere consigli per migliorare le vostre capacità. È un po' come tenere uno specchio davanti a sé: è fondamentale per riflettere su se stessi e crescere.

Ecco alcuni passaggi per aiutarvi a chiedere un feedback, compresi gli strumenti per aiutare voi e il vostro team a crescere personalmente e professionalmente.

1. Verificare la disponibilità

Collaborare, condividere, collegare risorse e chiedere feedback, tutto in tempo reale con ClickUp Chattare

Assicuratevi che il vostro manager sia nel giusto stato d'animo per condividere un feedback costruttivo. Non volete che sia preoccupato per le sue attività o che sia assillato dal fatto di essere in ritardo per un'altra riunione.

È meglio programmare il tempo per una conversazione di feedback con largo anticipo. Verificate la disponibilità del vostro manager sul calendario e poi riconfermate la fascia oraria per evitare di trovarvi in situazioni spiacevoli o poco utili.

Potete anche utilizzare ClickUp Chattare per inviare un messaggio in tempo reale e chiedere quando sono disponibili per una discussione di feedback.

Per mantenere le cose private, create una vista chat personalizzata per team e progetti specifici e ricevete notifiche istantanee quando il vostro manager risponde.

Con ClickUp Chat, è possibile allineare le chat in tempo reale, @menzionare i membri del team e persino assegnare attività!

2. Programmare una riunione

Organizzate i vostri progetti e gestite le sequenze temporali con il Calendario di ClickUp

Sebbene email, chat e sondaggi online possano essere strumenti preziosi per la valutazione delle prestazioni, c'è qualcosa di insostituibile nella connessione umana e nella comunicazione sfumata durante le sessioni di feedback faccia a faccia.

Una volta individuato il momento giusto per parlare con i vostri manager, potete programmare delle riunioni in video con Integrazioni ClickUp come Teams, Zoom, Calendly o Slack.

Queste integrazioni informeranno immediatamente i vostri manager dell'ora e della data della riunione e la includeranno nei loro calendari.

Utilizzando la funzionalità di trascinamento e rilascio, potete anche utilizzare la visualizzazione del Calendario di ClickUp per programmare le riunioni con i vostri manager.

Suggerimento: è possibile avviare una riunione all'interno di ClickUp utilizzando il pulsante Zoom meeting o il comando /zoom /Slash!

3. Preparare le domande e prendere le note di feedback

Prendete note per le riunioni, appuntate idee e preparate domande con ClickUp Notepad

Siete pronti per la sessione di feedback programmata?

Arrivate preparati e sfruttate al meglio il vostro tempo.

Scrivete tutte le domande necessarie per il vostro turno di feedback. Evitate i prompt "sì/no". Fate invece domande aperte come: "Che cosa ha trovato di maggior impatto nella mia presentazione?" o "Da fare qualche suggerimento per il mio prossimo progetto o per migliorare le mie capacità di comunicazione?"

Con ClickUp Blocco note è possibile annotare rapidamente le chiavi di lettura della conversazione. Potete anche aggiungere le vostre idee alle note per iniziare a lavorare sul feedback fin dall'inizio. È possibile organizzare facilmente le note e convertirle in attività da svolgere per creare una gerarchia visiva dei passaggi da compiere per migliorare le proprie prestazioni.

Dopo il giro di feedback, non dimenticate di ringraziare i vostri manager e di mostrare apprezzamento per il tempo e il lavoro richiesto nel fornire il feedback .

4. Imparare dal vostro feedback

Creare collegamenti condivisibili e gestire le autorizzazioni con ClickUp Docs

Dopo aver elaborato il feedback, prendetevi un po' di tempo per riflettere. Pensate a "Cosa significa per me?", "Quali sono i miei punti di forza e di debolezza?", "In quali aree devo concentrarmi per migliorare?" e "C'è qualcosa che devo migliorare per me stesso?" stile di lavoro ?"

Utilizzare Documenti ClickUp per raccogliere i feedback in un unico luogo e inserirli nei flussi di lavoro quando necessario. Gestite l'accesso richiedendo il feedback solo agli autori interessati. Anche se condividete questi documenti in chat, solo persone specifiche possono aprirli e l'accesso rimane privato.

Si tratta di un ottimo strumento per collaborare con il proprio team . Per migliorare la situazione ed evitare confusione, utilizzare Rilevamento della collaborazione ClickUp . Consente di sapere istantaneamente quando le attività e i commenti sono stati affrontati, permettendo un feedback immediato e perseguibile.

Tenete traccia dello stato creando obiettivi per il vostro team e per voi stessi con ClickUp Obiettivi Utilizzare ClickUp Obiettivi per agire in base al feedback ricevuto. Creare e obiettivi concreti a cui dare la priorità per affrontare le aree menzionate dal vostro manager. Potreste seguire un corso di formazione, leggere un libro o semplicemente prestare maggiore attenzione al vostro stile di comunicazione.

Dopo dare un feedback durante la valutazione delle prestazioni i gestori del team possono creare Attività di ClickUp personalizzate per lo stato delle attività per etichettare lo stato del feedback dei dipendenti: terminato, in attesa e in corso. Questo assicura un ciclo di feedback senza interruzioni e senza intoppi. Campi personalizzati di ClickUp possono anche etichettare e distinguere varie aree di feedback come lo stile di comunicazione, i KPI, l'atteggiamento e altro ancora.

5. Monitoraggio dello stato

Scaricare questo modello

Fate sapere al vostro manager che prendete sul serio il suo feedback e che lavorate per migliorare. Questo dimostra che vi state impegnando per il vostro sviluppo professionale.

Ricordate che usare il feedback come base per avviare un cambiamento positivo è un viaggio, non una meta. Non aspettatevi di diventare perfetti da un giorno all'altro. L'apprendimento e la crescita richiedono tempo e lavoro richiesto. Siate pazienti con voi stessi e continuate a lavorare per raggiungere i vostri obiettivi .

Con Il modello di feedback dei dipendenti di ClickUp consente di raccogliere e visualizzare tutti i feedback, i suggerimenti e le idee in un unico luogo. Questo modello vi aiuterà a monitorare il vostro stato e a migliorare le vostre prestazioni.

Scaricare questo modello

Inoltre, consentite ai vostri manager di inviare aggiornamenti quotidiani, evidenziare problemi e condividere il feedback con voi in un unico luogo utilizzando il modulo Modello di reportistica gestionale ClickUp . I manager possono anche utilizzare questo modello per aiutare tutti ad avere la stessa pagina per monitorare le prestazioni e riepilogare/riassumere i risultati.

Scaricare questo modello

Se siete alla ricerca di un modello semplice che consenta al vostro provider di valutare e fornire un feedback, il modello Modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp è per voi. Questo modello aiuterà il vostro manager a valutare i vostri punti di forza e di debolezza, a fornirvi un feedback cancellato e a fissare gli oggetti per il vostro miglioramento.

Come usare il feedback per lo sviluppo personale e professionale

L'uso efficace del feedback migliora il vostro sviluppo personale e professionale e, in ultima analisi, rende più efficace il vostro lavoro richiesto. Le conversazioni legate al feedback portano anche a analisi del processo migliorando l'efficienza dell'organizzazione.

Vediamo come utilizzare il feedback per migliorare le proprie prestazioni e ottenere risultati positivi.

Siate aperti al feedback: Considerate il feedback un'opportunità per imparare e crescere. Siate aperti alle critiche costruttive

Considerate il feedback un'opportunità per imparare e crescere. Siate aperti alle critiche costruttive Raccogliete feedback da più fonti: Raccogliete feedback da manager e colleghi della vostra rete professionale. Combinate diverse prospettive per ottenere una comprensione completa

Raccogliete feedback da manager e colleghi della vostra rete professionale. Combinate diverse prospettive per ottenere una comprensione completa Agisci sul feedback: Apporta cambiamenti e miglioramenti pratici sulla base del tuo feedback. Adottare misure concrete per affrontare le aree di miglioramento

Apporta cambiamenti e miglioramenti pratici sulla base del tuo feedback. Adottare misure concrete per affrontare le aree di miglioramento Riflettere e imparare: Riflettere costantemente sul feedback ricevuto e migliorare le proprie prestazioni

Convertire le conversazioni di feedback in azioni con ClickUp

Chiedere un feedback non è un segno di debolezza, ma indica una mentalità orientata alla crescita.

Quando vi aprite alle critiche costruttive, scoprite i vostri punti di forza, lavorate sulle vostre debolezze e accelerate la vostra crescita professionale.

Utilizzate gli strumenti di ClickUp e i modelli di moduli di feedback per trasformare le conversazioni di feedback in passaggi praticabili che portano a risultati per voi e per la vostra organizzazione. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso, gratis!

FAQ comuni

1. **Perché è importante chiedere un feedback sul lavoro?

Chiedere un feedback sul lavoro è come aprire uno scrigno di opportunità di crescita e sviluppo. È un catalizzatore per accelerare l'apprendimento, aumentare la fiducia, migliorare la consapevolezza di sé, rafforzare le relazioni e contribuire a un ambiente di lavoro più innovativo e collaborativo.

**2. Come posso chiedere efficacemente un feedback ai miei colleghi?

Richiedere un feedback ai colleghi può sembrare scoraggiante, ma è un viaggio che vale la pena intraprendere. Ecco come affrontare questo processo in modo efficace:

Essere chiari e specifici su ciò che si desidera ottenere come feedback

Scegliere il momento e il luogo giusto per rivolgersi ai colleghi

Porre domande aperte che incoraggino un feedback onesto e costruttivo

Siate aperti e ricettivi al feedback che ricevete

Ringraziate i colleghi per il loro contributo e utilizzatelo per apportare miglioramenti

**3. Come posso prepararmi a ricevere un feedback sul lavoro?

Prepararsi a ricevere un feedback sul lavoro è come impostare la fase di una potente esperienza di apprendimento. Ecco come accogliere il processo e trarne il massimo beneficio: