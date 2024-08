Modelli gratuiti di Start Stop Continua

Il feedback interno può essere un'arma a doppio taglio per qualsiasi organizzazione. ⚔️

Da fare nel modo giusto, migliora la collaborazione del team identifica le aree che devono essere migliorate nei processi e fornisce le linee guida per introdurre i cambiamenti con una resistenza minima. Un ciclo di feedback mal eseguito fa l'opposto: crea il caos o, peggio ancora, scatena la risposta "combatti o fuggi" nei compagni di squadra a causa di un ridotto senso di sicurezza.

Se volete coltivare una sana cultura del feedback nel vostro team, aggiungete i modelli Start Stop Continue al vostro kit di strumenti aziendali. Questi schemi, accuratamente strutturati, costituiscono la fase per conversazioni aperte e costruttive sul raggiungimento di obiettivi comuni senza stressare nessuno. 😌

Abbiamo raccolto i 10 modelli Start Stop Continue più efficaci per diversi scenari di feedback. Usateli per coinvolgere il vostro team e creare un ambiente vantaggioso per tutti! ✌️

Cos'è un modello Start Stop Continue?

Ottenere un feedback attuabile è una sfida, poiché si basa sull'input di persone con prospettive uniche. Fattori come le dinamiche sociali, i pensieri sparsi, le affermazioni vaghe o i pregiudizi personali possono rendere inutile il processo.

Questi modelli si concentrano su miglioramento continuo e mitigare l'impatto di tali variabili, rafforzando l'intera discussione con tre sezioni focalizzate:

Inizio: Cattura nuove idee (come comportamenti, strategie innovative o azioni) che il team dovrebbe Iniziare ad attuare per ottenere risultati migliori 🏃 Stop: Identifica i processi o le abitudini esistenti che creano ostacoli o sprecano risorse e che il team dovrebbe STOP DA FARE. Questa sezione è una sorta di controllo della realtà, che aiuta a liberarsi dei pesi morti senza che nessuno si senta attaccato personalmente 💣 Continuare: Riconosce i processi attuali con risultati positivi. Potrebbero non essere parte delle procedure operative standard dell'azienda, ma il team dovrebbe CONTINUARE A FARE per mantenere il ritmo 🎶

In definitiva, questo modello è uno strumento non conflittuale per lo scambio di feedback costruttivo a 360 gradi in una sana sessione di brainstorming. È possibile utilizzare questo processo collaborativo per ottenere preziose informazioni sulle pratiche non riuscite o di esito positivo o per fornire input su qualsiasi processo, flusso di lavoro, progetto o evento.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Whiteobard-Campaign_Scope-1.gif Personalizzazione del modello di lavagna online dell'ambito del progetto con attività, documenti e altro ancora /$$$img/

Personalizzate facilmente il vostro modello di Ambito del progetto Modello di lavagna online con l'aggiunta di documenti, attività e altro

Mentre una sessione tradizionale di Start Stop Continue utilizza note adesive per essere allegati a una bacheca o a una parete, esistono opzioni software che facilitano la collaborazione tra membri di team remoti.

Cosa rende un buon modello Stop Start Continue?

Un modello Start Stop Continue ben fatto deve raccogliere feedback positivi, ma anche trovare i colli di bottiglia o i problemi nei processi che potrebbero danneggiare le prestazioni del team. Il Esercizio Start Stop Continua serve principalmente a raccogliere feedback.

Ecco perché lavorare su un modello è fondamentale e necessita di questi aspetti essenziali:

Facile e specifico per l'utente: Identifica le aree principali su cui l'utente deve fornire un feedback, senza lasciare spazio a risposte vaghe

Identifica le aree principali su cui l'utente deve fornire un feedback, senza lasciare spazio a risposte vaghe Gratuito: Permette di avere una panoramica chiara di ogni sezione dell'esercizio Start Stop Continue, fondamentale per collegare i punti e fare brainstorming

Permette di avere una panoramica chiara di ogni sezione dell'esercizio Start Stop Continue, fondamentale per collegare i punti e fare brainstorming Facile da monitorare: Aiuta ail monitoraggio e la reportistica l'implementazione del feedback e l'impatto che ha avuto nel tempo

Aiuta ail monitoraggio e la reportistica l'implementazione del feedback e l'impatto che ha avuto nel tempo Personalizzabile: Corrisponde ai requisiti unici di feedback

Corrisponde ai requisiti unici di feedback Trasparente e collaborativo: Il feedback del vostro team è importante e fornire loro i documenti di collaborazione del team per lavorare insieme aiuta tutti a rimanere coinvolti

10 Modelli Start Stop Continue da usare nel 2024

Create un ciclo di feedback significativo e strutturato con questi 10 migliori modelli Start Stop Continue. Abbiamo incluso opzioni per ClickUp , Microsoft Word e Powerpoint - potete esaminarli per determinare quale si allinea con i vostri obiettivi attuali! 👀

1. Modello ClickUp Start Stop Continue

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-302.png Utilizzate il modello SSC su ClickUp per iniziare le vostre sessioni Stop-Start-Continue https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6327830&\_gl=1\*cz2eza\*\_gcl\au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Scarica questo modello /$$$cta/ Modello Start Stop Continue di ClickUp è un solido strumento per valutare e migliorare qualsiasi flusso di lavoro in base alle esigenze specifiche del team. Questo versatile schema per gli esercizi del team consente un'ispezione approfondita delle attività da avviare, interrompere o portare avanti, il tutto impilato in sezioni ordinate e con codice colore 🚦

Le tre righe del modello consentono a voi o ai vostri compagni di aggiungere feedback in tempo reale sotto forma di note post-it, rendendo la visualizzazione complessiva simile a quella delle lavagne Kanban. Basta una sola occhiata al modello compilato per avere un'idea di ciò che funziona e di ciò che deve essere eliminato. ❌

È possibile utilizzare questo modello facile per i principianti per quasi tutti i casi d'uso aziendali in diversi team, tra cui:

Rimozione dei colli di bottiglia eaffinare i processi interni Prospezione nuovi client Ottimizzare i canali di comunicazione

Rafforzare le relazioni con i clienti

L'inserimento di nuovi dipendenti

Ridurre le spese d'ufficio

Migliorarela gestione del tempo* Miglioramento continuo

Grazie al design intuitivo del modello, è possibile creare piani attuabili e assegnarli come attività a specifici membri del team.

Avete a che fare con traguardi in movimento? Fortunatamente, tutti gli elementi del modello possono essere rivisti per adattarsi a nuovi obiettivi, rendendolo perfetto per un project manager che lavora con Teams di Scrum . Potete anche trasformare le informazioni raccolte in guide dettagliate da consultare in futuro! ️

2. Modello di lavagna online ClickUp Start Stop Continue

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Start-Stop-Continue-Whiteboard-Template.png Con questo modello Start, Stop, Continue potete creare e discutere visivamente un elenco di suggerimenti fattibili per migliorare il lavoro.

https://app.clickup.com/signup?template=t-200635297&\_gl=1\*cz2eza\*\_gcl_au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Scarica questo modello /$$$cta/

Migliorate il vostro gioco di feedback con Modello di lavagna online Start Stop Continue di ClickUp In che cosa si differenzia da quello discusso nella sezione precedente? Per cominciare, porta l'esercizio Start Stop Continue al livello successivo grazie a ClickUp Lavagna online ! 💪

Questo retrospettiva di livello avanzato il modello ha una lavagna online interattiva con colonne strutturate per visualizzare le prospettive e colmare il divario tra i feedback non elaborati e i piani attuabili. Si tratta di un'ancora di salvezza per i team remoti alle prese con riunioni retrospettive , facilitando le discussioni sullo stato e sui risultati delle varie iniziative.

L'uso del modello per la riflessione collettiva è piuttosto semplice. Coinvolgete tutti i membri del team e compilate le sezioni Avvio, Interruzione e Proseguimento durante le discussioni in tempo reale.

La barra degli strumenti standard della lavagna online consente al team di utilizzare immagini, collegamenti al web e Documenti ClickUp per aggiungere ulteriore contesto al feedback. Le esperienze e i punti di vista condivisi creano un riepilogo visivo di ciò che funziona e di ciò che deve essere migliorato.

I manager e i leader apprezzano questo modello perché permette di fare scorrimenti per tracciare connessioni, individuare lacune o proporre soluzioni. Possono anche assegnare attività ai dipendenti e trasformare le soluzioni in follower tracciabili! 🧐

3. Modello di Feedback dei dipendenti ClickUp

Scopri cosa pensano i dipendenti del management, della cultura aziendale, degli stipendi, dei vantaggi e dell'ambiente di lavoro con il modello di feedback dei dipendenti di ClickUp Modello di feedback dei dipendenti di ClickUp è stato progettato per adattarsi a intere organizzazioni anziché a processi specifici. Crea uno spazio sicuro in cui il team può condividere i propri pensieri, offrendo chiavi di lettura su qualsiasi area che potrebbe essere migliorata. 💎

Funzionalità/funzione 16 Campi personalizzati per catturare il feedback sotto forma di valutazioni. Campi come Utilizzo del team, Connessione, Felicità del dipendente e Chiarezza del ruolo possono portare alla luce problemi che tendono a passare inosservati. 🪰

Da un punto di vista di "stop-start-continue", il modello consente di visualizzare un'area di lavoro più ampia, aiutando a circoscrivere i problemi a specifici reparti. Ad esempio, se il reparto Supply Chain riceve valutazioni eccezionalmente basse, è possibile avviare un ciclo di feedback più mirato per verificare se il problema è la scarsa qualità del lavoro prioritarizzazione dei progetti , silos o qualcos'altro.

Tutti i reparti sono codificati per colore, in modo che la navigazione tra le valutazioni sia facile. Il modello offre queste quattro visualizzazioni per passare facilmente da una prospettiva all'altra:

Tutti gli intervistati Risposte Sondaggio sul feedback dei dipendenti Inizia qui!

Aggiungete filtri per qualsiasi colonna o punto di valutazione per ottimizzare i risultati.

4. Modello di modulo di feedback per i clienti di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/feedback-form-template-1400x654.png Modello di modulo di feedback di ClickUp /$$$img/

Raccogliete e migliorate il feedback dei clienti con il nostro modello personalizzato di modulo di feedback per organizzare il feedback in un unico luogo e ottenere migliori informazioni

Avete bisogno di acquisire feedback esterni dai vostri clienti e stakeholder? Riunite il Modello di modulo per il feedback dei clienti di ClickUp !

Il modello consente di ottenere preziose informazioni sulla percezione dei vostri progetti, produttività e servizi. In dipendenza delle specificità del vostro flusso di lavoro, potete creare il modulo il più dettagliato possibile a valutare i vostri microprocessi e il loro impatto sulla soddisfazione dei clienti e, per estensione, sui ricavi. 💸

Oltre al consueto format di valutazione da una a cinque stelle, il modello presenta campi personalizzati come Ragione del punteggio, Tipo di cliente e Suggerimenti per il miglioramento. Utilizzate le informazioni raccolte per migliorare l'analisi start-stop-continue prima del prossimo ciclo di produzione o sviluppo. ♻️

Nonostante l'estesa possibilità di personalizzazione, l'uso del modello è un gioco da ragazzi, anche per i manager alle prime armi e per le persone che non sono in grado di gestire il proprio lavoro Dirigenti CRM per gestire, misurare o ottenere informazioni sulle prestazioni del proprio team. Offre sei diversi tipi di visualizzazione per passare da una prospettiva all'altra.

Ad esempio, la visualizzazione Valutazione del provider fornisce informazioni sul lavoro del personale a contatto con i clienti, mentre la Raccomandazione complessiva consente di individuare i processi da mantenere.

5. Modello di retrospettiva ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Basic-Retrospectives-Template.png Modello di retrospettiva di base di ClickUp /$$$img/

Utilizzate il modello ClickUp Retrospectives per creare documenti di follow-up efficaci Team agili devono continuamente fare avanti e indietro tra la valutazione degli sprint conclusi e il piano per migliorare i flussi di lavoro del progetto. Ma con Il modello di retrospettiva di ClickUp come assistente, le riflessioni post-progetto diventano una divertente passeggiata nel parco con i vostri compagni di squadra! 🏞️

Il modello rende retrospettive di sprint produttività e coinvolgimento con funzionalità/funzione quali:

Recensioni precostituite: per catturare il feedback del team senza digressioni

per catturare il feedback del team senza digressioni Spazio dedicato: per facilitare le discussioni aperte su cosa iniziare, interrompere e continuare. Aggiungete statistiche sul progetto, reazioni ai commenti e domande aperte per ottenere un feedback contestuale

per facilitare le discussioni aperte su cosa iniziare, interrompere e continuare. Aggiungete statistiche sul progetto, reazioni ai commenti e domande aperte per ottenere un feedback contestuale Idee attuabili: Per identificare modelli o trarre conclusioni dalla riunione e trasformarle in attività di follow-up,ClickUp Automazioni opportunità eanche promemoria È possibile invitare tutti alla discussione o mantenerla riservata ai membri interessati a ottimizzare gli obiettivi del team . Il modello, tuttavia, fa molto di più che far sentire la voce di tutti. 📢

Utilizzate le opzioni Campi personalizzati, Campi e Visualizzazioni per visualizzare gli stati fatti attraverso le diverse fasi delle vostre retrospettive . Giocare con l'elenco, Sequenza, Gantt , Carico di lavoro e Calendario per monitorare la forma dei progetti.

Se si gestiscono più sprint contemporaneamente, si consiglia di impostare notifiche personalizzate per monitorarli in modo efficace. 🔎

6. Modello di piano d'azione per il sondaggio tra i dipendenti di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Employee-Survey-Action-Plan-Template.png Modello di piano d'azione per il sondaggio tra i dipendenti di ClickUp /$$$img/

Tenete d'occhio i processi operativi del vostro team e ritenete i dipendenti responsabili degli stati progressivi

Se volete andare in modalità investigativa con il vostro esercizio di start-stop-continue, affidatevi a Modello di piano d'azione per il sondaggio tra i dipendenti di ClickUp per essere il Watson del vostro Sherlock! 🕵️

Con il suo modello 4M e 1E il modello è la vostra bussola nel viaggio verso la impegno dei dipendenti e l'account, soprattutto per i team che si occupano di produzione. 🧭

Il punto cruciale di questo modello è l'identificazione dei problemi critici appartenenti alle categorie 4M/1E:

Uomo: Affronta problemi come i costi inutili per gli straordinari o i tempi morti Metodo: Riconosce i difetti dei processi, delle istruzioni, delle specifiche e delle guide esistenti Macchina: Individua il modo in cui le attrezzature esistenti possono essere calibrate per ottimizzare la produttività Materiale: Individua le lacune nel processo di ordine e stoccaggio dei materiali Ambiente: Espone problemi ambientali come l'umidità e i tempi di pausa ridotti che riducono la produttività

Il modello funge da modulo di sondaggio per ogni membro dei team manuali e operativi.

Per istanza, consideriamo un'azienda che produce succo di mela. Le domande potrebbero spaziare dal modo in cui l'aggiunta di una macchina per la selezione della frutta può ridurre i costi di manodopera (un'iniziativa iniziativa) o se la quantità ordinata dovrebbe essere ridotta per evitare perdite di prodotto (un'iniziativa arresto). Diremmo che è molto fruttuoso! 🍎

L'obiettivo del modello è quello di aiutarvi a creare piani attuabili per riallocare le risorse e l'implementazione delle modifiche. È possibile aggiungere scadenze e responsabilizzare uno o più dipendenti per soluzioni specifiche.

7. Modello di ClickUp Lessons Learned (Lezioni apprese)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Lessons-Learned-Template-1400x587.png Modello di Lezioni apprese di project management di ClickUp /$$$img/

Trasformate ogni vittoria o perdita in una lezione per il vostro team con il modello ClickUp Lessons Learned

Imparare le lezioni aziendali nel modo più difficile fa parte del secolo scorso. Modello di lezioni apprese di ClickUp consente al team di sfruttare le esperienze passate e di prendere decisioni più informate per il futuro. 🫂

Individuare ciò che ha funzionato e ciò che non ha funzionato durante ogni fase del progetto dalla pre-pianificazione alla chiusura. Le azioni passano attraverso quattro stati: in Revisione, Necessita di Azione, Revisionato e Da rivedere, e classificano il feedback come positivo o negativo per garantire che nessuna lezione cruciale sfugga.

È una modello di lezioni apprese per il futuro aiutarvi riepilogare/riassumere le azioni fallite per evitare che i nuovi membri del team ripetano gli stessi errori. In questo modo si elimina anche l'acquisizione ridondante dello stesso feedback più volte. ❤️‍🩹

Il modello offre cinque visualizzazioni uniche che aggiungono profondità e varietà al processo di revisione. Ad esempio, la vista Lezioni apprese La visualizzazione può essere un eccellente punto di riferimento prima di avviare un progetto simile. La visualizzazione Miglioriamo i nostri progetti! è una vera e propria svolta per i progetti impantanati da inefficienze interne. 🌧️

8. Modello di revisione euristica ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Heuristic-Review-Template.png Il modello di revisione euristica di ClickUp per le revisioni dei progetti /$$$img/

Definite le aree di discussione UX per le vostre applicazioni e siti web con il modello di revisione euristica di ClickUp

Siete nuovi alla valutazione euristica di prodotti o servizi con interfacce digitali? Non è un problema Modello di valutazione euristica di ClickUp consente al vostro team di revisione di fornire un referto sistematico sul soggetto di test usabilità e facilità d'uso . I dati raccolti aiutano i team di progettazione e sviluppo a rielaborare l'applicazione o il sito web per ottenere un comfort ottimale per l'utente. 📱

Questo modello è facile da usare per i principianti, ma dettagliato per facilitare l'analisi iniziale e continua. Per impostazione predefinita, sono disponibili cinque sezioni per i seguenti aspetti del design:

Visibilità dello stato del sistema Corrispondenza tra il sistema e il mondo reale Controllo e libertà dell'utente Coerenza e libertà Prevenzione degli errori

Ogni membro del vostro team di feedback riceve una nota adesiva per aggiungere le proprie valutazioni e identificare la gravità di bug e difetti riscontrati . Per ottenere risultati ottimali, non assegnare più di cinque valutatori per una singola interfaccia. Perché troppi cuochi possono rovinare il brodo! 🧑‍🍳

Nonostante sia un modello incentrato sul design, la sua personalizzazione lo rende adattabile a diversi casi d'uso. Se si torna al modello in seguito, si può attingere allo schema Revisione euristica per ottenere una panoramica dei dialoghi di progettazione originali.

9. Modello di Microsoft Word Start Stop Continue by CFO Perspective

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Microsoft-Word-Start-Stop-Continue-Template-by-CFO-Perspective.png Foglio di lavoro Start-Stop-Continue di CFO Perspective /$$$img/

Il foglio di lavoro Start-Stop-Continue di CFO Perspective è stato progettato per snellire il processo di il processo di pianificazione strategica per le aziende Il modello Microsoft Word Start Stop Continue di CFO Perspective aggiunge un'angolazione unica e tridimensionale al vostro processo di feedback. Ciò che distingue questo modello è la sua intelligente divisione delle colonne di revisione per catturare il feedback di tre categorie chiave di stakeholder:

Voi I clienti I dipendenti

È facile immaginare come questo modello possa essere utile in qualsiasi scenario aziendale. Supponiamo che stiate creando un campione di revisione per un'azienda calzaturiera. Volete ridurre i costi delle materie prime, un'ampia fetta di clienti vuole che smettiate di vendere prodotti in pelle animale, mentre i vostri dipendenti vogliono avere più talenti nel design all'interno del team. Una potenziale soluzione comune può essere quella di eliminare gradualmente le scarpe in pelle e di investire maggiormente nel design di scarpe in ecopelle. 👢

È un modello facile da usare per valutare problemi specifici su un unico foglio di carta. Se si gestiscono flussi di lavoro complessi con componenti poco connessi, il modello potrebbe non essere la scelta migliore.

10. Modello PPT Start Stop Continue di SlideTeam

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/PPT-Start-Stop-Continue-Template-by-SlideTeam.png Un quadro di riferimento in tre fasi per la presentazione PowerPoint di Start Stop Continue /$$$img/

Il processo in tre fasi del modello lo rende uno strumento eccellente per le presentazioni a un ampio intervallo di persone

Siete ansiosi di comunicare la vostra analisi start-stop-continue al vostro team? Il modello PPT Start Stop Continue di SlideTeam può aiutarvi a creare presentazioni vivaci e accattivanti, il tutto in un formato Powerpoint facile da navigare. 🤩

Questo modello non è uno strumento di raccolta di feedback, ma non vi deluderà per quanto riguarda le presentazioni. Per impostazione predefinita, la prima diapositiva contiene le tre sezioni fondamentali in pile con codice colore che catturano immediatamente l'attenzione del pubblico.

È possibile personalizzare le diapositive successive con disegni, forme e grafici per far capire il proprio punto di vista a pubblici diversi. Avete accesso a migliaia di icone modificabili per qualsiasi argomento. Se volete creare una presentazione più adatta al branding, aggiungete le icone dal repository della vostra azienda!

Il modello è compatibile con Google Slides e si può scaricare anche in formato widescreen.

Un'istantanea scattante!

Ecco una panoramica di ogni modello che abbiamo esplorato oggi:

Sconfiggere il sovrappensiero con i modelli Start Stop Continue

Il sovrappensiero non ha posto nel mondo aziendale. A prescindere dalle difficoltà, non potete permettervi di perdere tempo a rivedere processi obsoleti e a commettere gli stessi errori.

Utilizzate la nostra collezione dei migliori modelli Stop Start Continue per beneficiare di ogni ciclo di prove ed errori. Sarete in grado di creare obiettivi chiari e piani d'azione intenzionali che aiuteranno i vostri collaboratori ad andare avanti con fiducia!