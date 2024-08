15 modelli e moduli gratuiti per la segnalazione di bug nel 2024

Nessun software è perfetto. Nonostante il duro lavoro, è probabile che qualcosa vada storto, il che è prevedibile e comune. L'importante è Da fare dopo.

Un modello adeguato per la segnalazione dei bug è un per qualsiasi team di ingegneri . Aiuta i membri del team a documentare e gestire i bug in modo rapido e accurato e garantisce che vengano affrontati dalle persone giuste al momento giusto. ⌛

In questo articolo esploreremo i migliori modelli di reportistica per migliorare il processo di segnalazione dei bug nella vostra organizzazione e ridurre le riunioni inutili. Vi spiegheremo cosa offre ciascuno di essi in termini di funzionalità/funzione e di opzioni personalizzate e come ottimizzano il vostro flusso di lavoro.

Cos'è un modello di segnalazione di bug?

La reportistica è il processo di documentazione dei problemi che si verificano nelle applicazioni software e che vengono riscontrati dagli utenti o dalle aziende Tester QA . Le segnalazioni di bug sono strutture precostituite che dovrebbero rendere questo processo più facile ed efficace. Una buona segnalazione di bug contiene solitamente le seguenti informazioni:

Chi ha trovato/segnalato il bug

Data di creazione del report

Gravità del bug

Passaggi per riprodurre il bug

Risultato atteso e risultato effettivo

L'ambiente in cui si è verificato il bug

Correzione di bozze

Il modello di segnalazione del bug include tipicamente il nome dell'assegnatario, l'etichetta di priorità e lo stato di avanzamento.

Cosa rende un buon modello di segnalazione di bug?

Ecco i quattro must di un modello di segnalazione efficace monitoraggio dei bug modello:

Raccolta ottimizzata dei bug: Consente di raccogliere i bug segnalati da varie fonti e di trasformarli rapidamente in attività all'interno di uno strumento di project management Formato chiaro e coerente: Contiene tutte le informazioni necessarie per i team di sviluppo software, presentate in modo conciso o con il maggior numero di dettagli possibile Personalizzazione: È flessibile e adattabile a vari team e flussi di lavoro Integrazione: Si integra perfettamente con gli altri strumenti utilizzati

15 modelli di segnalazione dei bug per semplificare il debugging

Per risparmiare tempo e prevenire mal di testa, utilizzate un modello di segnalazione di bug dal nostro elenco di 15 modelli. Vi aiuteranno a registrare i problemi in modo efficiente e a garantire che i potenziali problemi vengano affrontati prontamente, con il risultato di un prodotto migliore e di clienti soddisfatti. Aggiungete ai preferiti qui di seguito!

1. Modello di reportistica per il monitoraggio di ClickUp

Tenete sotto controllo tutte le informazioni e create una gerarchia di attività con il modello di reportistica di ClickUp Bug Tracking Modello di reportistica per il monitoraggio dei bug di ClickUp ha tutto ciò che serve per l'esito positivo della reportistica sui bug che si presentano. È un modello facile per i principianti, quindi anche gli utenti non esperti di tecnologia possono imparare rapidamente a utilizzare questa reportistica.

La vista Elenco è la base di questo modello e tutte le altre visualizzazioni, come ad esempio Bacheca Kanban e Grafico di Gantt . Contiene le informazioni necessarie su tutte le attività e le attività secondarie, organizzate in colonne.

Per impostazione predefinita, le colonne includono la fonte del bug, l'ambiente, le date e i commenti, ma è possibile personalizzarle e scegliere tra vari tipi di colonne, da semplici testi e numeri a caselle di controllo, menu a discesa, tag e barre di stato.

Per ottenere una panoramica specifica, è possibile filtrare o raggruppare le attività per stato, assegnatario, priorità, data di scadenza o tag. Il modello di segnalazione dei bug include già diverse categorie di stato personalizzabili. Facendo clic su un'attività, si apre una finestra che rivela ulteriori informazioni su di essa. Nella finestra è possibile visualizzare la descrizione dell'attività, il registro delle attività e gli allegati documentazione del progetto e creare relazioni tra le attività e campi di rollup, aggiungere commenti e liste di controllo e stimare e monitoraggio del tempo .

In ClickUp è possibile automatizzare il vostro flusso di lavoro selezionando una delle preimpostazioni o definendo le proprie condizioni e azioni. È possibile regolare con precisione le autorizzazioni degli utenti e convertire facilmente gli elenchi in sprint. Per risparmiare tempo, ottenere il ClickUp Estensione per Chrome e catturare i bug con screenshot o creare attività via email.

2. Modello di monitoraggio dei bug di ClickUp Agile

Visualizzate le attività a portata di mano e trascinatele per organizzarle con il modello di ClickUp per la segnalazione dei bug Modello di reportistica per il monitoraggio agile dei bug di ClickUp è una bacheca in stile Kanban perfetta per Team agili . Permette una potente visualizzazione dei problemi a portata di mano. Con la sua interfaccia drag-and-drop, è possibile apportare modifiche al bug report in pochi secondi.

Giocando con le impostazioni del menu Raggruppa per, è possibile riorganizzare la scheda come si ritiene più opportuno. Il pannello contiene colonne per impostazione predefinita, ma si possono anche abilitare le corsie, cioè le righe.

Che si tratti di righe o colonne, è possibile scegliere vari criteri per classificare le attività. Le scelte più comuni sono la priorità e lo stato, perché aiutano a isolare il grano dalla pula e ad affrontare prima le attività più importanti. Altri criteri sono la gravità del bug, l'assegnatario, l'ambiente e la data di scadenza, ma si possono anche definire criteri personalizzati.

La Bacheca può visualizzare elenchi, cartelle, spazi o l'intera area di lavoro con la vista Tutto. Per creare attività, fare clic sul pulsante sotto le attività esistenti o su quello nell'angolo in basso a destra.

È possibile apportare più modifiche contemporaneamente nella barra delle azioni in blocco, che viene visualizzata una volta iniziata la selezione delle attività. Infine, rendete più bella la vostra Bacheca aggiungendo una splendida immagine di copertina. ✨

3. Modello di modulo per la segnalazione di bug in ClickUp

Raccogliete le segnalazioni di bug da parte degli utenti e trasformatele automaticamente in attività di ClickUp Bug Report Modulo

Con Modello di modulo per la segnalazione di bug di ClickUp è possibile semplificare completamente la reportistica sui bug. Create il vostro Modulo di invio bug e condividetelo con chiunque, ospite o membro, per poi trasformare automaticamente i problemi in attività. Tenete presente che questa funzionalità/funzione è riservata agli abbonati di Piano Unlimited a partire da.

Per modificare i contenuti, trascinare i campi dal pannello di sinistra al modulo. I campi possono includere il nome dell'autore dell'invio, la fonte del report, l'ambiente interessato, gli allegati, la descrizione e molti altri. È inoltre possibile aggiungere campi personalizzati e nascondere alcuni campi affinché il sistema li compili automaticamente utilizzando il proprio URL o codice embed.

Se passate al piano Business, potrete aggiungere un tocco personale, personalizzando il testo visualizzato dopo l'invio e l'aspetto del modulo. Mostrate la vostra personalità unica attraverso diversi temi e colori divertenti e aggiungete un'immagine o un logo al vostro strumento di monitoraggio dei bug. 🖼️

Per catturare informazioni specifiche, introducete una logica dinamica nel modulo con una serie di regole e condizioni. Potete assegnare automaticamente i bug ai membri del team prima ancora che arrivino. Una volta completato il modulo, incorporatelo in un documento condivisibile o direttamente sul vostro sito web. Potete esportare il vostro campione di bug in un file CSV.

4. Modello di monitoraggio dei bug di ClickUp per funzionalità/funzione

Vedere quali sono le funzionalità/funzione più soggette a problemi con il modello ClickUp Bug Tracking by Feature Monitoraggio dei bug di ClickUp per modello di funzionalità/funzione raggruppa i problemi in base alle funzionalità/funzione del prodotto a cui sono collegati, offrendo una panoramica chiara delle attività da svolgere. Inoltre, vi aiuta a identificare gli schemi e a individuare le funzionalità/funzione che potrebbero necessitare di un rinnovamento piuttosto che di una correzione.

Il modello di segnalazione dei bug è in forma di Elenco e consente di selezionare le colonne da visualizzare o di aggiungerne di proprie. È possibile creare dipendenze, aggiungere liste di controllo e monitorare il tempo, come in qualsiasi modello di Elenco di ClickUp.

Se una funzionalità è particolarmente problematica, potete selezionare tutte le attività di quel gruppo di funzionalità e trasformarle rapidamente in uno sprint (a patto che abbiate creato in precedenza una cartella sprint separata). In questo modo, potrete sprintare verso l'esito positivo della reportistica con ClickUp!

5. Modello ClickUp per il monitoraggio dei bug e dei problemi

Scoprite cosa, quando e da chi deve essere terminato con il modello di monitoraggio dei bug e dei problemi di ClickUp Modello di monitoraggio dei bug e dei problemi di ClickUp è un framework progettato per guidare la visibilità e l'efficacia collaborazione interfunzionale . È avanzato, quindi se siete alle prime armi, potreste aver bisogno di una guida per imparare a usare questo modello di segnalazione di bug. Per fortuna, ClickUp include un documento di istruzioni in tutti i suoi modelli.

Il lavoro richiesto vale la pena, perché il risultato è un sistema completo che ottimizza l'intero flusso di lavoro e riduce la frequenza di quelle noiose riunioni di stato che molti di noi temono. 🥱

Questo modello di monitoraggio dei problemi ha il modulo di una cartella e consiste nell'anagrafica dei difetti, nei bug segnalati e negli elenchi di limiti e soluzioni. Include anche un Teams Doc in cui è possibile delineare i processi di triage e di reportistica o qualsiasi altra informazione di cui il team dovrebbe essere a conoscenza. Ogni elenco contiene diverse viste per adattarsi ai diversi contesti di segnalazione dei bug.

Tenete sotto controllo tutte le correzioni e organizzatele in base allo stato, alla gravità e alla priorità nell'elenco Defect Master. Create relazioni con le attività e fate clic su di esse per visualizzare informazioni aggiuntive, aggiungere commenti e tempo registrato .

6. Modello di Bacheca per il monitoraggio dei bug e dei problemi a priorità ClickUp

Visualizzate e definite le priorità di tutti i problemi da risolvere con il modello ClickUp Priority Bug & Issue Tracking Bacheca

Con Modello di Bacheca per il monitoraggio dei bug e dei problemi a priorità di ClickUp è possibile individuare le attività più urgenti e vederne lo stato attuale, il che aiuta a dividere le risorse e a stabilire le priorità come un professionista. 😎

Questa lavagna Kanban è preimpostata con criteri di priorità nelle colonne e di stato nelle corsie, ma potete personalizzarla per adattarla alle vostre esigenze di reportistica e al vostro flusso di lavoro. Oltre a questi due criteri, è possibile raggruppare le attività per data di scadenza, assegnatario, tag o campi personalizzati. Cambiare l'etichetta di priorità o lo stato di un'attività è un gioco da ragazzi: trascinatela in una colonna o in una corsia diversa, in modo che le segnalazioni di bug rimangano collaborative e facili da regolare.

Le informazioni essenziali sull'attività si trovano nella scheda. Se si desidera vedere di più o rivelare impostazioni aggiuntive, fare clic sulla scheda per aprire la finestra dell'attività. In questo modello di reportistica è possibile visualizzare la cronologia delle modifiche, aggiungere liste di controllo, monitorare il tempo e lasciare commenti.

7. Modello per il monitoraggio dei bug e dei problemi di ClickUp Priority by Squad

Ottenete una panoramica delle responsabilità di ciascuna squadra con il modello ClickUp Priority Bug & Issue Tracking by Squad

Nel ClickUp Priority Bug & Issue Tracking by Squad Modello , voi e la vostra squadra di sviluppatori potete vedere quali attività sono assegnate a quale team e il loro stato. Questo layout mostra il carico di lavoro di ciascun team e aiuta ad assegnare le attività future in modo realistico ed equo.

Inoltre, rende la comunicazione più fluida e meno soggetta a intoppi. È possibile identificare rapidamente chi è responsabile di un'attività e contattare il collaboratore giusto in caso di sovrapposizioni. In questo modo è più facile determinare i risultati attesi e quelli effettivi.

Questo modello è in vista Elenco standard e contiene colonne come stato, ambiente del bug, funzionalità/funzione del prodotto, gravità del bug, etichette di priorità e numero totale di segnalazioni. Come per tutti i modelli precedenti, è possibile aggiungere colonne personalizzate.

8. Modello per il processo di monitoraggio dei bug e dei problemi di ClickUp

Rimanete aggiornati sullo stato di avanzamento delle attività con il modello ClickUp Bug & Issue Tracking Process Modello del processo di monitoraggio dei bug e dei problemi di ClickUp è un tabellone Kanban con bug e problemi raggruppati per stato. Questo tipo di raggruppamento consente di visualizzare a volo d'uccello tutti i difetti e il loro stato attuale.

Le schede contengono solo le informazioni cruciali sui bug, mostrando il nome, l'assegnatario e l'etichetta di priorità, il che è incredibilmente comodo quando si ha a che fare con molte attività contemporaneamente e non si vuole che lo spazio sia sovraffollato. Tuttavia, facendo clic sulle singole attività si possono vedere tutti i dettagli, come la cronologia delle modifiche, gli allegati e le liste di controllo.

9. Modello di Backlog e Sprint di ClickUp

Gestite il vostro backlog e pianificate i prossimi sprint con facilità grazie al modello ClickUp Backlogs & Sprints

Utilizzo Modello di Backlog e Sprint di ClickUp per pianificare in modo efficiente tutte le attività future, siano esse nuove funzionalità/funzione o correzioni di bug. Mostra quali attività devono essere completate in ogni sprint e come si allineano agli obiettivi generali del progetto.

Sia che si tratti di vincoli di risorse o meno, questo layout aiuta ad assegnare le attività ai membri giusti del team, assicurando che il progetto proceda senza intoppi e in tempo quando si segnalano i bug. Il modello si presenta sotto forma di uno Spazio composto da due cartelle - Gestione backlog e Sprint.

Nell'elenco Backlog, è possibile visualizzare tutte le epiche e le storie utente e indicarne l'urgenza con punti dello sprint, categorie MoSCoW o con un metodo personalizzato. È anche possibile collegarle alle attività. Per una visualizzazione ottimale, si possono provare diverse viste, come Bacheca e Grafici Gantt. La cartella contiene anche un elenco di bug del software, simile ai modelli precedenti.

La Cartella Sprint consente di pianificare e mappare una tempistica per garantire rilasci tempestivi. Dispone di numerose modalità di visualizzazione per pianificare e monitorare lo stato di avanzamento, tra cui la StandUp Bacheca giornaliera, la vista Riquadro di lavoro, il Calendario, la Sequenza, il Carico di lavoro e l'Attività.

Volete condividere le vostre idee su un'attività con i vostri compagni di squadra sul processo di sviluppo del software? Non c'è bisogno di aspettare una riunione! Aggiungete una visualizzazione Chat al vostro spazio e iniziate la conversazione in un attimo. 💬

10. Modello ClickUp RPA

I progetti RPA non devono essere troppo impegnativi grazie al modello ClickUp RPA

I progetti RPA sono in genere massicci, complessi e impegnativi. Per rendere il vostro più gestibile, utilizzate questo Modello di piano di progetto RPA di ClickUp . Oltre a memorizzare e presentare tutti i dati in modo chiaro, vi aiuta a valutare i rischi, a stabilire aspettative chiare e a collaborare efficacemente con tutti i reparti coinvolti.

Il modello contiene diverse visualizzazioni, tra cui la vista Elenco principale, le schede di avanzamento delle attività e del piano, nonché una vista Gantt e una vista Carico di lavoro per una gestione efficiente di tempo e risorse. Nella vista Elenco, le attività sono raggruppate in base alla sezione di appartenenza, ma è possibile selezionare altri criteri per adattarsi meglio al flusso di lavoro.

Le colonne mostrano la data di scadenza delle attività, il reparto di appartenenza e lo stato attuale. È possibile analizzare i rischi e dare priorità alle attività assegnando loro diversi livelli di impatto e di lavoro richiesto. Tutte le categorie e le colonne sono personalizzabili.

bonus: potete anche utilizzare il nostro modello per aiutarvi a migliorare la segnalazione dei bug ._

11. Modello di tracciatura dei problemi in Excel

tramite Excel

Mantenete un metodo di reportistica semplice ma efficace con il modello Excel Issue Tracker. Ideale per gli utenti che privilegiano la semplicità e la familiarità, questo modello è stato progettato per catturare i punti chiave di ogni bug - descrizione, gravità, assegnato a, stato e data di risoluzione - all'interno di un tradizionale foglio di calcolo. Il vantaggio di questo modello di segnalazione dei bug risiede nella sua versatile accessibilità e nel layout facile da navigare. Le funzionalità/funzione integrate di Excel possono essere utilizzate anche per ordinare e filtrare le attività, migliorando l'efficienza e la chiarezza del processo di monitoraggio dei bug.

12. Modello di segnalazione di bug su Fogli Google

tramite Fogli Google

Approfittate di un'interfaccia familiare con il modello di segnalazione di bug di Fogli Google. Realizzato con un layout snello e un design di facile utilizzo, questo modello offre una soluzione affidabile per la cattura e la gestione delle segnalazioni di bug.

È possibile monitorare meticolosamente dettagli critici come la descrizione del bug, il livello di priorità, chi ha riscontrato il problema, il membro del team assegnato e le note di risoluzione necessarie. Il suo vantaggio chiave risiede nell'aspetto collaborativo: più utenti possono utilizzare e aggiornare il foglio in tempo reale, rendendolo ideale per i team che lavorano contemporaneamente. Il formato a celle è dotato delle funzioni integrate di Google per ordinare, filtrare e organizzare le attività senza problemi!

13. Modello di segnalazione di bug su GitHub

via GitHub

Massimizzate il vostro flusso di lavoro di sviluppo con il modello di segnalazione dei bug di GitHub. Rivolto ai team che hanno familiarità con l'ambiente GitHub, questo modello consente un monitoraggio continuo dei bug nel contesto dei repository di sviluppo. Il modello consente di registrare dettagli critici come la natura del bug, il file o la funzionalità/funzione interessata, i passaggi di riproduzione e la risoluzione proposta. Il suo vantaggio principale è la natura altamente integrata all'interno di un ecosistema di sviluppo familiare. È possibile collegare facilmente i bug ai commit del codice, utilizzare le funzionalità di etichetta e le attività cardine per l'organizzazione e promuovere discussioni collaborative su ogni problema. Inoltre, è possibile sfruttare il sistema di notifiche nativo di GitHub per tenere aggiornati in tempo reale tutti i membri del team.

14. Modello di segnalazione di bug in PDF di Jotform

tramite Jotform

Abbracciate la semplicità e la flessibilità dei documenti scritti con il modello PDF di segnalazione di bug di Jotform. Questa soluzione offre un modo eccellente per registrare, stampare e condividere le informazioni sul monitoraggio dei bug in un formato di documento ben strutturato. Il modello di rapporto di bug aiuta a registrare gli aspetti essenziali, tra cui la descrizione del bug, gli screenshot, la segnalazione da parte di, l'assegnazione a e il piano d'azione. Si distingue in particolare per l'accessibilità e la condivisibilità offline, che lo rendono eccellente per i team che preferiscono le copie fisiche o la collaborazione non in tempo reale via email. Come ulteriore vantaggio, questo modello si integra con il costruttore di moduli di Jotform, consentendo di raccogliere le segnalazioni di bug direttamente in singoli PDF per una gestione e una distribuzione semplificate.

15. Modello di tracciatura dei problemi in Microsoft Loop

via Microsoft

Rimanete in cima al vostro monitoraggio dei bug con il modello Microsoft Loop Issue Tracker. Si tratta di una soluzione completa per i team che già utilizzano i prodotti della suite Microsoft e preferiscono rimanere all'interno di un ecosistema unificato. Progettato all'interno del framework collaborativo di Microsoft Loop, questo modello è eccellente per catturare le specifiche cruciali di ogni bug, come descrizioni, gravità, dettagli del segnalatore, dettagli dell'assegnatario, Sequenza e stato di risoluzione. La particolarità di questo strumento è la funzionalità/funzione di canvas condiviso in tempo reale, che consente ai membri del team di lavorare insieme in modo dinamico, riducendo i ritorni indietro.

Modelli di segnalazione e monitoraggio dei bug: Una panoramica

Ecco una breve panoramica dei nostri modelli preferiti per segnalare i bug e alcuni dei loro vantaggi:

Iniziare a gestire e segnalare i bug in modo più efficiente

La reportistica e il monitoraggio dei bug sono una parte essenziale del processo di gestione della RPA Del project management dell'IT . Con un piano e un sistema di priorità adeguati, è possibile registrare tutti i problemi che si presentano e risolverli senza problemi.

Quindi, segnalate i bug con uno di questi modelli e non lasciate mai più che quei fastidiosi bug vi disturbino. 🐛