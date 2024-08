10 esempi di retrospettiva di sprint per i team Agile

Un rapido check-in prima di entrare in Esempi di retrospettiva sprint : Su una scala da uno a 10, come valuterebbe l'impegno del team nelle attuali retrospettive?

Uno è "Quasi tutti chiedono di rimandare" e 10 è "È uno spazio sicuro per il feedback onesto del team e dopo siamo più consapevoli di prendere i giusti passaggi per migliorare".

Se siete tra il 7 e il 9, avrete più modi per mantenere la vostra retros fresca e raddoppiare la produzione creativa. Se siete al di sotto del sei, mettetevi in marcia per accumulare piccole vittorie e iniziare a vedere i risultati!

Abbiamo selezionato 10 esempi di retrospettiva per aiutarvi a sperimentare e a trovare il format che funziona per il vostro team, oltre ai consigli pratici di agile per massimizzare il tempo del team!

Che cos'è una Sprint Retrospective?

La Sprint Retrospective è uno dei cinque eventi chiave di Agile (in precedenza, la Sprint Retrospective) Cerimonie Agili ) in Scrum in cui il team riflette su ciò che è andato bene durante lo Sprint precedente e su ciò che potrebbe essere migliorato per lo Sprint successivo.

Una retrospettiva di sprint è una riunione che si tiene tipicamente alla fine di un ciclo di sviluppo Agile per rivedere ciò che è andato bene, ciò che potrebbe essere migliorato e qualsiasi altro problema che deve essere affrontato in ordine a una maggiore efficacia del team.

La Retrospettiva viene spesso confusa con un altro evento Agile chiamato Sprint Review, ma hanno scopi diversi:

La Sprint Review riunisce lo Scrum Master, il Product Owner, il team di sviluppo e gli stakeholder per discutere e fornire feedback sui deliverable o sulle funzionalità/funzione dello Sprint corrente

riunisce lo Scrum Master, il Product Owner, il team di sviluppo e gli stakeholder per discutere e fornire feedback sui deliverable o sulle funzionalità/funzione dello Sprint corrente La Sprint Retrospective avviene dopo che uno Sprint è stato completato per condividere ciò che ha funzionato, ciò che non ha funzionato e ciò che potrebbe essere migliorato, in modo che il team apporti le giuste modifiche per gli Sprint futuri

Per saperne di più sul_ Riunione di revisione della stampa_ !

Tabella di confronto della Sprint Retrospective

TL;DR: Diversi formati retrospettivi si concentrano su risultati diversi. Ecco una rapida panoramica degli esempi di Sprint Retrospective che tratteremo:

esempi di Sprint Retrospective che descrivono il loro obiettivo principale e il caso d'uso migliore | Esempio di Sprint Retrospective | Focus | Miglior uso... | | ---------------------------- | ----------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Mad Sad Glad | Viaggio emotivo | Per comprendere i fattori di stress e la dinamica generale del team | DAKI | Punti di partenza dettagliati per il miglioramento | Per registrare le intuizioni e assegnare elementi d'azione | Mountain Climber | Riflessione profonda sull'esito positivo individuale e del team | Riflessione dopo un progetto difficile o di lungo sprint | | Dot Voting | Definizione delle priorità | Per accelerare i punti di discussione in cima alla mente dopo uno Sprint | Stella marina | Buone e cattive esperienze con i processi attuali | Per incoraggiare il dialogo aperto | | Barca a vela | Brainstorming di visioni | Per allineare gli obiettivi individuali e del team | Griglia di feedback | Specificare gli argomenti di discussione | Personalizzare il suo format per ogni situazione | | Schede Kudo | Riconoscimento da pari a pari | Per dedicare uno spazio di condivisione per celebrare pubblicamente l'altro | Ognuno incontra tutti | Rapido feedback 1:1 | Per facilitare un retro basato su attività per l'onboarding o il team building in generale | | Per evidenziare i processi, gli strumenti o le persone che hanno facilitato il completamento delle attività e la riunione delle scadenze

10 Esempi di retrospettiva di sprint

Gli esempi sono rivolti sia ai team Agile alle prime armi sia a quelli più esperti. Verrà illustrato l'utilizzo di ciascun modello attraverso l'obiettivo di un team remoto che utilizza uno strumento di collaborazione digitale per eseguire la retrospettiva Scrum.

Vi invitiamo a testare alcuni format per trovare quello che funziona meglio per il DNA del vostro team e la cultura della riunione. Eccoci qua!

1. Pazzo Triste Felice

La Retrospettiva Sprint di Mad Sad Glad esplora i blocchi del processo, i fattori di stress e l'insieme dei fattori di stress morale del team nel modo in cui hanno lavorato individualmente e insieme nello Sprint precedente.

Gli Scrum Master e i leader agili sono responsabili della rimozione delle barriere per aumentare la produttività. Questo tipo di domande fornisce informazioni sulle fonti interne o esterne che influenzano il team.

Quali sono i modi in cui si possono modificare i processi per ottenere un'esperienza senza attriti?

Da fare: ci si sente più o meno pronti a iniziare il lavoro dopo le riunioni di piano?

Una persona è sopraffatta da uno o più passaggi del flusso di lavoro?

Quali attività monotone vi rallentano?

Come utilizzare Mad Sad Glad

Separate la vostra bacheca digitale in tre colonne e etichettatele come Felice, Triste e Matto Aggiungete alcuni elementi coloratinote adesive colorate per rappresentare un elemento della rispettiva colonna (Glad=Verde, Sad=Blu, Mad=Arancione) Chiedete a ogni membro del team di contribuire con almeno un elemento in ogni colonna, concentrandosi sul viaggio emotivo dello Sprint precedente Condurre la discussione a partire da una determinata colonna o da un elemento urgente

Tenere traccia delle note e dei riepiloghi/riassunti delle Sprint Retrospective passate e in corso in un documento ClickUp Scaricare questo modello

2. DAKI

La retrospettiva di sprint DAKI (Drop, Add, Keep, Improve) è un modello potente per la gestione dei progetti Team Agile per ottenere risultati dettagliati nelle loro relazioni. I membri del team si concentrano troppo sui processi, Strumenti agili e risorse, quindi è meglio dopo aver lavorato in più Sprint.

Cancellare : Cose da rimuovere completamente dagli Sprints precedenti perché danneggiano o distraggono il lavoro e la produttività del team

: Cose da rimuovere completamente dagli Sprints precedenti perché danneggiano o distraggono il lavoro e la produttività del team Aggiungi : Cose da aggiungere o sostituire per soddisfare le esigenze dei membri del team

: Cose da aggiungere o sostituire per soddisfare le esigenze dei membri del team Mantenere: Cose che sono diventate essenziali per il processo e la consegna per i prossimi Sprint

Cose che sono diventate essenziali per il processo e la consegna per i prossimi Sprint Migliorare: Cose a cui apportare piccoli (o grandi!) cambiamenti per il miglioramento continuo e l'esito positivo generale

Come usare DAKI

Separate la vostra bacheca digitale in quattro colonne ed etichettatele in ordine: Lascia, Aggiungi, Conserva e Migliora Specificate le colonne con un argomento se volete centrare il feedback su un determinato processo, strumento o flusso di lavoro Chiedete al team di aggiungere almeno un elemento a ciascuna colonna David Hoodspith , Agile Coach di The Road to Agile, lo dice meglio:

"Fare uno sprint ogni due settimane significa dover creare 26 repro all'anno. Mi impegno per assicurarmi che siano tutte diverse. Ciò significa cambiare il format, farle eseguire a qualcun altro o indossare un costume da hot dog. Le vostre macro devono essere uniche come un fiocco di neve!

Il tempo non è stato mio alleato quando mi sono presentato a una riunione di Sprint Retrospective. Non sono riuscito a prepararmi adeguatamente, quindi ho dovuto riutilizzare un format precedente. Incollando il giocattolo di mia figlia, ho visto il costume da hot dog di Halloween di mio figlio maggiore. L'ho indossato immediatamente e ho fatto il retro. Quel giorno ho scoperto che qualsiasi variazione o cambiamento alla retrospettiva può stimolare il coinvolgimento e soprattutto la gioia!"

Raccogliere dati e stati di avanzamento dei progetti in ClickUp

3. Scalatore di montagne

Chiamate tutti i membri del team in cerca di avventura! La Retrospettiva Sprint Mountain Climber si concentra sulla riflessione individuale dopo uno Sprint difficile o di grandi dimensioni.

Gli Scrum Master e i leader agili hanno la responsabilità di rimuovere le barriere per aumentare la produttività. In sostanza, si chiede a ciascun membro del team di visualizzare la sua reale capacità di completare le attività e come aiutarlo a raggiungere l'obiettivo.

Come usare Mountain Climber

Siate creativi quanto volete con questo retro! Ecco alcuni prompt consigliati:

Percorso : Da fare il nostroPiano di sprint vi ha fatto partire con il piede giusto? Ci sono stati momenti in cui le attività o le richieste vi hanno portato fuori strada?

: Da fare il nostroPiano di sprint vi ha fatto partire con il piede giusto? Ci sono stati momenti in cui le attività o le richieste vi hanno portato fuori strada? Meteo : Cosa vi ha rallentato o guidato per completare lo Sprint?

: Cosa vi ha rallentato o guidato per completare lo Sprint? Corde : Da cosa avete percepito il supporto dell'intero team?

: Da cosa avete percepito il supporto dell'intero team? Bugs/Boulders : Quali piccoli/grandi ostacoli avete affrontato?

: Quali piccoli/grandi ostacoli avete affrontato? Kit di primo soccorso: Da fare per gli Sprints futuri per completare le attività in tempo?

4. Voto a punti

La retrospettiva dello Sprint Dot Voting si concentra sulla prioritizzazione degli elementi, in modo che la durata della riunione retrospettiva sia dedicata agli argomenti che tutti hanno in mente di affrontare prima piuttosto che dopo.

Se siete agli inizi con le riunioni della Retrospettiva di Sprint, questa è una delle migliori macro da esplorare. Teams che stanno adottando di recente Agile project management o Mischia passare attraverso significativi cambiamenti di comportamento e di processo per raggiungere gli obiettivi di velocità e flessibilità.

via Digitale.aiA

Come utilizzare il voto per punti

Il tempo extra è una risorsa che tutti i team di sviluppo desiderano. Per sfruttare al meglio il tempo e l'attenzione di tutti, iniziate il processo di votazione aggiungendo gli elementi raccolti dai membri del team. Siate il più specifici possibile, in modo da avere, alla fine della votazione, dei suggerimenti praticabili.

5. Stella marina

Simile alla retrospettiva DAKI, la Sprint Retrospective Starfish è suddivisa in cinque categorie che iniziano con il feedback sulle pratiche attuali e terminano con nuove idee per il miglioramento dei processi. Le idee retrospettive come Starfish tendono a seguire un certo ordine per assicurarsi che la conversazione vada avanti e che il team sia entusiasta per gli Sprint futuri.

esempi di risposta per una riunione retrospettiva di sprint Starfish | Categoria | Esempio di risposta | | ----------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Continuare a Da fare | Aprire la stanza virtuale il martedì per le domande rapide con il Product Owner | | Meno di | _Interruzioni durante l'ultima parte della giornata via Slack per aggiornamenti sullo stato | | Condividere conoscenze e opinioni sui nostri strumenti e sistemi per lavorare in modo più intelligente | Da fare | Lasciare il codice migliore di come lo si è trovato a /href/ https://clickup.com/blog/technical-debt/reduce tech debt/%href/ | | Smettere di Fare | Avere conversazioni via email o Slack e non nel task |

Come usare Starfish Ruben Gamez fondatore e CEO di

SignWell condivide l'esperienza del proprio team:

"Le nostre Sprints Retrospectives includono sempre una scheda a 5 stelle: Continuare, Ridurre, Aumentare, Arrestare e Avviare. Separatamente, e poi collettivamente, facciamo brainstorming sulle idee che rientrano in ogni punto della stella. È un modo piacevole per riflettere sul buono, il cattivo e il brutto mentre cerchiamo di capire il modo migliore per andare avanti"

Ruben continua: "Una volta raggruppate queste idee nella categoria e nel tema appropriati, elaboriamo un piano per la prossima volta"

6. Barca a vela

La Retrospettiva Sprint Sailboat si concentra sugli obiettivi e sulla visione di dove si trova l'azienda Team Scrum vuole andare, come ci arriverà e quali sfide prevede.

Si tratta di un modello visivo con un disegno/fotografia di una barca a vela sul suo percorso. Ecco cosa rappresentano le figure:

Barca a vela : Tutti i membri del team Scrum

: Tutti i membri del team Scrum Isola : La visione collettiva/gli obiettivi

: La visione collettiva/gli obiettivi Vento : Processi, strumenti e persone che aiutano il team Scrum a raggiungere la propria visione

: Processi, strumenti e persone che aiutano il team Scrum a raggiungere la propria visione Rocce : Rischi e ostacoli lungo il percorso

: Rischi e ostacoli lungo il percorso Ancora: Processi, strumenti e persone che rallentano il team Scrum

Come usare Sailboat

Disegnate o utilizzate una foto di una barca a vela con un'ancora allegata alla fiancata, a titolo di un'isola. Circondare la barca con il vento (serie di linee curve) e grandi rocce Chiedete a ogni membro del team Scrum di fare un brainstorming di idee per la discussione aperta e la registrazione

7. Griglia di feedback

La Sprint Retrospective Feedback Grid suona come suggerisce il nome: Una griglia aperta divisa in quattro quadranti. Se volete mantenerla semplice, utilizzate le etichette standard "Mi piace", "Critiche", "Domande" e "Idee". Ma se ci sono quattro argomenti di cui si vuole avere un feedback sull'ultimo Sprint, questo potrebbe essere efficace rispetto allo standard.

Come usare la Griglia di feedback

Una griglia di feedback vuota può trasformarsi segretamente in un'attività scoraggiante. Ecco come sfruttare i piccoli gruppi di discussione per massimizzare il valore del tempo, del feedback e delle idee del team:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/clickup-agile-sprints-events-template-1400x756.png

/$$$img/

Invitate il vostro team Scrum a collaborare su alla pianificazione di uno Sprint ClickUp Documento Scarica questo modello

8. Schede Kudo

Avete bisogno di una solida sessione di elogi per il team per far sentire i vostri sentimenti? (Non sto guardando te, Glad Sad Mad Retrospective!)

La Sprint Retrospective Kudo Cards celebra la collaborazione, la comunicazione e le prestazioni dei membri del team durante il ciclo di Sprint. Si tratta di un'esperienza positiva per il team, soprattutto per i team ibridi o con team virtuali .

Come utilizzare le schede Kudo

Create un'infinita tela digitale e incoraggiate tutti a dare un'occhiata veloce e significativa a un membro del team.

9. Ognuno riunisce tutti

L'attività di Sprint Retrospective Each One Meets All è incentrata su due temi: la conoscenza di tutti i membri del team e la condivisione di feedback diretti. Il fattore unico? È simile a uno speed dating in cui un gruppo di due persone parla 1:1.

Come utilizzare Ciascuno incontra tutti

È più facile da facilitare in un'impostazione d'ufficio. Ma per i team remoti può essere un po' imbarazzante e far perdere tempo se la tecnologia smette di funzionare o se si annaspa nelle stanze virtuali per arrivare al prossimo incontro 1:1. Questo retro può facilmente diventare una perdita di tempo se il team non trova valore in questo tipo di formattare. Ma, d'altro canto, è un approccio divertente e creativo alla costruzione delle relazioni del team!

10. Striscia vincente

La Retrospettiva di sprint Winning Streak è perfetta per le situazioni in cui quasi o tutte le parti dello sprint sono andate bene.

Tendiamo a ricordare la maggior parte delle cose che non hanno funzionato o che non hanno soddisfatto le nostre aspettative. Eseguire questo esercizio durante una riunione di Sprint Retrospective ci aiuta a catturare ciò che vogliamo ripetere per ottenere un esito positivo.

Come usare Winning Streak

Mentre è ancora fresco nella mente, chiedete al team di riflettere sul ciclo di Sprint precedente, dall'inizio alla fine. Evidenziate i processi, gli strumenti o le persone che hanno reso più facile completare le attività e rispettare le scadenze. Si consiglia di chiedere al team di PROCEDURA OPERATIVA STANDARD per documentare alcuni di questi insegnamenti per aiutare i membri attuali e futuri del team Scrum!

FAQ sulla retrospettiva di sprint

Quali sono i vantaggi di una Sprint Retrospective?

Il principale vantaggio di condurre una retrospettiva di sprint è che incoraggia l'apprendimento e il miglioramento continuo all'interno del team. Riflettendo regolarmente su ogni iterazione e discutendo le aree di miglioramento, i team possono identificare i punti deboli o i problemi prima che diventino gravi e assicurarsi che tutto il team sia sulla stessa pagina sui piani futuri per lo sviluppo del codice e il completamento dei prodotti. Inoltre, offre ai membri del team l'opportunità di esprimere le proprie idee e i propri sentimenti senza timore di essere giudicati o criticati.

Cosa includere in una Sprint Retrospective?

Quando si esegue una retrospettiva di sprint, è importante considerare tutti gli aspetti del processo di sviluppo, in modo da trovare aree di miglioramento sia nelle prestazioni individuali che nel flusso di lavoro complessivo. Ecco alcuni argomenti che si potrebbero discutere: la velocità dello stato, le dinamiche del team, le responsabilità individuali, la comunicazione tra i membri, le strategie di risoluzione dei problemi, gli obiettivi raggiunti/non raggiunti durante il ciclo di sprint ed eventuali miglioramenti da apportare in futuro.

Con quale frequenza si dovrebbe fare una Sprint Retrospective?

La frequenza delle retrospettive di sprint dipenderà dalle esigenze del team, ma in genere si consiglia di tenerle ogni due settimane o ogni iterazione dello sprint . In questo modo il team ha abbastanza tempo per riflettere e discutere i propri stati in modo significativo, senza far passare troppo tempo tra una riunione e l'altra.

