Come costruire e utilizzare uno Sprint Backlog (Guida definitiva)

volete costruire e utilizzare uno sprint backlog?

Sebbene uno sprint backlog possa sembrare un semplice elenco di cose da fare, è fondamentale per uno sprint Scrum di successo.

perché?

Guida i membri del team Scrum su cosa consegnare durante lo sprint! Questo è molto importante sia dal punto di vista della soddisfazione del cliente che della produttività.

Se i cuochi del vostro ristorante preferito adottassero Agile e Scrum sarebbe qualcosa di simile:

Cibo: Consegna

Ricetta: Sprint

Processo: Agile

Ingredienti: Elementi del backlog

ma cosa c'è in questi articoli del backlog?

e soprattutto, Da fare con il backlog di stampa?

In questa guida di Scrum, spiegheremo come costruire e utilizzare un backlog di sprint per aiutarvi a prepararlo bene come Gordon Ramsay cucina i piatti!

{\an8}Ci mettiamo a cucinare!{\an8}

Ma come in ogni pasto standard a più portate, dovremmo iniziare con gli antipasti prima di arrivare alla portata principale!

Per questo motivo, prima di tutto spiegheremo cos'è Scrum e poi affronteremo i backlog di sprint.

Ma se siete davvero affamati della portata principale dello sprint backlog, ci occuperemo anche di quella (click) qui per saltare a quella sezione).

Che cos'è la metodologia Scrum?

Scrum è una Agile project management metodo che aiuta i team a completare i progetti il più rapidamente possibile.

Questo project management team utilizza questa metodologia, dividendo i progetti in brevi cicli di sviluppo chiamati sprint. Ogni sprint è un'iterazione durante la quale i team sviluppano diverse sezioni di un progetto.

Sebbene i team di sviluppo software Agile utilizzino principalmente il framework Scrum, possono utilizzarlo anche tutti i team che cercano una certa flessibilità nei progetti, come i team commerciali e di marketing.

Assicuratevi di consultare la nostra guida dettagliata:_

**Cos'è lo sviluppo software agile?_

Come lavora Scrum?

Illustriamolo con un esempio:

Supponiamo che stiate sviluppando un'app di ricette per Gordon Ramsay.

Potreste passare mesi a pianificarla e costruirla, per poi scoprire che lo chef Ramsay non è soddisfatto del prodotto finale. Pur avendogli fornito tonnellate di funzionalità/funzione, avete mancato il bersaglio.

perché?

Voleva mettere in risalto i suoi piatti simbolo, come gli spaghetti alla bolognese, nella schermata iniziale dell'app, cosa che vi è sfuggita anche con tutto quel piano.

E ora dovete fare i conti con un Gordon infelice (buona fortuna!).

Ma se tu avessi seguito da l'approccio Agile allo sviluppo del software, avreste potuto rendere felice lo chef Gordon.

come?

Sviluppate l'app in passaggi, chiedete allo chef il suo feedback dopo ogni fase e apportate le modifiche necessarie prima del rilascio successivo.

il risultato?

Un Gordon estasiato che potrebbe anche cucinarvi della pasta!

Cos'altro devo sapere su Agile Scrum? Scrum può aiutarvi a suddividere il vostro progetto in diversi sprint come se foste delle cipolle!

fantastico, vero?

Ma gli sprint sono solo la punta di questo enorme iceberg chiamato Scrum.

Ci sono anche diverse riunioni, ruoli del team e Artefatti Scrum !

Facciamo una rapida panoramica di questi elementi.

Nota:_ Per ogni elemento, abbiamo una descrizione dettagliata guida allo scrum che vi aiuterà a comprendere rapidamente questi concetti. Sentitevi liberi di dargli un'occhiata se avete voglia di leggere qualcosa in più._

1. Riunione Scrum

Scrum definisce una serie di riunioni per aiutare i team Scrum a ispezionare e adattare i loro processi. Include:

Pianificazione dello sprint : riunione di pianificazione condotta prima dell'inizio di ogni sprint di Scrum

Riunioni giornaliere di Scrum : una riunione regolare di Scrum che si tiene per discutere su cosa Da fare il giorno successivo

Revisione dello sprint : riunione che si tiene dopo ogni sprint di Scrum per dimostrare agli stakeholder i risultati ottenuti

Retrospettiva dello sprint : riunione di Scrum che si tiene dopo uno sprint per identificare le modifiche da apportare allo sprint successivo

2. Artefatti di Scrum

Gli artefatti di Scrum sono elementi che aiutano a condividere le informazioni essenziali del progetto con il team e con il team le parti interessate .

Include principalmente:

Backlog di produttività : elenca le funzionalità/funzione che devono essere sviluppate nel prodotto

Incrementi: una versione di lavoro del prodotto che il team consegna agli stakeholder

Il Il backlog dello sprint di Scrum è un artefatto che aiuta a condividere le informazioni chiave di uno sprint.

{\an8}(Lo analizzeremo tra poco.){\an8}

3. Ruoli di Scrum Ogni team Scrum è composto da tre ruoli:

Proprietario del prodotto : comprende le esigenze degli stakeholder, trasmette il loro feedback al team egestisce il backlog del prodotto* Maestro di mischia: aiuta il Team Agile e gli stakeholder a seguire il framework di Scrum

: comprende le esigenze degli stakeholder, trasmette il loro feedback al team egestisce il backlog del prodotto* Maestro di mischia: aiuta il Team Agile e gli stakeholder a seguire il framework di Scrum Team di sviluppo: sviluppa il prodotto durante ogni sprint di Scrum

4. Storie dell'utente

I team utilizzano le storie degli utenti per descrivere il modo in cui un cliente utilizzerà una funzionalità/funzione del prodotto.

Questo li aiuta a identificare:

chi è l'utente

Le funzionalità/funzione di cui ha bisogno

Da dove fanno queste funzionalità/funzione

Potete consultare il nostro Guida al project management agile per saperne di più sulle storie utente. E assicuratevi di dare un'occhiata al sito ClickUp Blog sull'Agile Project Management che cresce di giorno in giorno! 🌱

5. Sprint Grafici di burndown I grafici di burndown dello sprint mostrano il lavoro che deve ancora essere completato nello sprint corrente. I team di Scrum possono usare un grafico di burndown dello sprint per valutare se saranno in grado di completare il lavoro in tempo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image12-4.png grafico di burndown in ClickUp /$$$img/

E questo è tutto!

Gli antipasti sono finiti.

Finalmente ci tuffiamo nel piatto principale!

Parliamo dei backlog di sprint.

dopotutto, è per questo che avete letto fin qui, no?

Cos'è uno Sprint Backlog?

Un backlog di sprint descrive ciò che il team deve sviluppare durante uno sprint. Alcuni team Scrum lo chiamano anche backlog di iterazione o backlog di rilascio.

Si tratta essenzialmente di un elenco di cose da fare degli elementi del backlog del prodotto che saranno sviluppati nel prossimo sprint. E include anche un piano da fare, proprio come una ricetta.

Chi gestisce il backlog dello sprint?

se Gordon è lo stakeholder che giudica il cibo, chi cucina il pasto?

Secondo il Guida di Scrum , il team di sviluppo è responsabile della gestione del backlog dello sprint per tutta la durata dello sprint.

Backlog di prodotto vs backlog di sprint

Poiché ci sono più termini Scrum che ricette nel libro di cucina di Gordon, è facile perdersi e confondersi.

Mentre alcuni si confondono tra sprint review e sprint backlog, altri si confondono con il backlog di prodotto retrospettiva dello sprint alcuni si confondono anche tra product backlog e sprint backlog.

ma perché?

forse perché sono entrambi backlog?

o perché il backlog di stampa contiene elementi del backlog di prodotto?

Ma proprio come la bollitura e la brasatura, questi due artefatti sono molto diversi, anche se sembrano simili!

Ecco come:

Come costruire e usare uno Sprint Backlog di Scrum

Pur trattandosi di un elenco di attività, la creazione di uno sprint backlog non è semplice come scrivere una ricetta.

Ma non preoccupatevi, non è nemmeno difficile come perfezionare le ricette di Gordon.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image18-7.gif uomo che prepara un piatto per la colazione /$$$img/

A. Costruire uno Sprint Backlog

ogni sfida di MasterChef inizia con la pianificazione di cosa cucinare, giusto?

Allo stesso modo, la costruzione del backlog dello sprint inizia con il piano dello sprint sessione .

Da fare per costruire un backlog di sprint? Durante la riunione di pianificazione dello sprint, il titolare del prodotto descrive l'obiettivo da raggiungere nel prossimo sprint. Il titolare suggerisce anche quali elementi del backlog di prodotto contribuiranno a raggiungere tale obiettivo obiettivo .

Come vengono scelti gli elementi

Un team di ingegneri sceglie gli elementi del backlog di prodotto in base al loro ordine di priorità nel backlog di prodotto.

Ad esempio, nel primo sprint, gli elementi a più alta priorità devono essere affrontati per primi e vengono spostati nel backlog dello sprint. Allo stesso modo, nello sprint successivo, viene spostata la serie successiva di elementi a priorità.

Questo è il motivo per cui lo sprint backlog viene chiamato prioritized product backlog.

E se avete degli elementi di backlog incompleti dallo sprint passato, potete svilupparli nello sprint corrente.

Mentre l'intero team Scrum discute di questi elementi durante il piano dello sprint, spetta al team di sviluppo decidere quali affrontare nello sprint.

Tuttavia, il team deve includere almeno un miglioramento identificato nello sprint precedente sprint retrospettivo (per il miglioramento continuo dei flussi di lavoro).

Una volta scelti gli elementi, questi vengono suddivisi in attività di sprint (sotto forma di storie utente) e aggiunti al backlog di sprint. In questa fase viene finalizzato lo obiettivo di sprint.

ma non è tutto

Durante la fase di Pianificazione dello sprint agile il team elabora anche un "piano di previsione" su come svolgerà il lavoro nel primo giorno o due. Anche se non deve essere molto dettagliato, deve evidenziare i passaggi chiave e i tempi di sviluppo di ogni elemento del backlog.

Ed ecco fatto!

Il backlog dello sprint è pronto.

👉 Utilizzare

**Software per il piano di stampa_

!

B. Utilizzo di uno Sprint Backlog

ora che la ricetta è pronta, Da fare per usarla?

Sebbene lo sprint backlog sia un elenco di attività, non si può semplicemente spuntare le cose man mano che si procede.

È un elenco dinamico che si evolve man mano che lo sprint procede.

da fare: cosa significa?

Ricordate che abbiamo creato solo un piano di base durante la riunione di pianificazione dello sprint.

Man mano che lo sprint procede, il team apprende ulteriori informazioni sul lavoro necessario per raggiungere l'obiettivo dello sprint e il piano diventa più chiaro. Per riflettere questo fatto nel backlog dello sprint, è necessario aggiornarlo. Il processo di aggiornamento di un backlog è chiamato backlog refinement.

Nota:_ Anche il product backlog passa attraverso il backlog refinement per riflettere i cambiamenti nelle esigenze degli stakeholder

avete presente quando iniziate a cucinare qualcosa e vi accorgete a metà strada che le cose stanno andando male?

È la stessa cosa.

Come aggiornare il backlog?

Ecco come i team Da fare per perfezionare il backlog:

Se è possibile includere attività aggiuntive, aggiungerle allo sprint backlog

Durante la riunione di pianificazione dello sprint, il team può selezionare alcuni elementi da sviluppare.

Una volta terminati, potrebbero essere in grado di affrontarne altri prima che lo sprint in corso sia terminato. Dovrebbero quindi discuterne con il titolare del prodotto e lo Scrum master, scegliere gli elementi e aggiungerli al backlog dello sprint in corso.

Se qualcosa non è necessario, rimuoverlo dallo sprint backlog

Durante la sessione di pianificazione dello sprint, il team potrebbe selezionare troppi elementi e non essere in grado di completarli tutti nell'iterazione corrente.

Dovrebbero quindi rimuovere dal backlog di sprint gli elementi con priorità minore, dopo averne discusso con il titolare del prodotto e lo Scrum master.

Se qualcosa è stato completato, aggiornare il lavoro rimanente nello sprint backlog

Da fare spesso durante la riunione giornaliera di Scrum con l'aiuto di un grafico di burndown. In base al tempo impiegato dal team per sviluppare un elemento, lo Scrum master determina il tempo necessario per gli altri elementi dello sprint backlog.

Viene quindi creato un grafico di burndown dello sprint per monitorare lo stato di avanzamento dello sprint.

Idealmente, uno sprint backlog non deve essere aggiornato più di una volta al giorno ed è meglio farlo durante la riunione giornaliera di Scrum.

Sebbene sia necessario completare la maggior parte degli elementi del backlog di sprint per consegnare l'incremento, non bisogna affrettarsi a farlo solo per il gusto di cancellare il backlog. Questo può influire sulla qualità del prodotto finale.

Un po' come cuocere poco il pollo perché si ha poco tempo a disposizione!

e sapete cosa succede quando servite il pollo poco cotto ai giudici, vero?

si va a casa!

Ricordate che tutto ciò che è incompleto può sempre essere affrontato nello sprint successivo.

Come gestire gli Sprint Backlog facilmente

Ora sapete come costruire e utilizzare uno sprint backlog.

ma aspettate... Da fare per gestirlo?

Ricordate che il backlog di sprint non è una ricetta semplice.

Non si può usare un foglio di calcolo o un'app Da fare per gestire il backlog. Questo complicherà solo le cose e a Gordon non piacerà.

Per fortuna, avete un potente strumenti per il project management come ClickUp per aiutarvi.

Se avete bisogno di uno strumento Bacheca per la Mischia per gestire gli arretrati o una piattaforma per comunicare gli aggiornamenti al progetto Team Scrum membri, ClickUp è l'unico strumento di cui avrete bisogno!

Anche se non vi aiuterà a cucinare un piatto da stella Michelin, vi aiuterà sicuramente a gestire gli arretrati.

Ecco una rapida occhiata ad alcune funzionalità/funzione di ClickUp:

1. Elenchi Sprint Il backlog di sprint serve a tenere traccia degli elementi del backlog.

ma Da fare per tenerne traccia?

Con gli Elenchi Sprint di ClickUp, naturalmente!

Si tratta di semplici liste di controllo che possono essere utilizzate per suddividere gli elementi del backlog in piccole attività di sprint.

Proprio come l'elenco degli ingredienti di una ricetta, queste attività possono essere rapidamente spuntate man mano che lo stato avanza. È anche possibile aggiungere Punti di mischia a un elenco di sprint per stimare meglio quando sarà possibile completare gli elementi del backlog.

cosa c'è di più?

È possibile utilizzare questi elenchi durante la riunione di pianificazione o lo Scrum giornaliero per pianificare o discutere le attività del progetto sprints .

2. Grafici di burndown

ricordate quando abbiamo parlato dell'uso dei grafici burndown per aggiornare i backlog?

ClickUp vi permette di creare potenti grafici di riduzione per aiutarvi a sapere cosa resta da completare nel progetto.

Per facilitarne l'identificazione, sono anche codificati per colore:

Una linea tratteggiata rossa indica il vostro traguardo

Una linea blu indica lo stato attuale del progetto

Una linea tratteggiata gialla stima lo stato finale del progetto se si continua con lo stesso ritmo

In questo modo, basta un'occhiata per sapere come andranno le cose se si procede alla velocità di completamento attuale.

consideratelo come un termometro da cucina: potete continuare a controllarlo per sapere quando il tacchino sarà pronto!

Ma i grafici non sono gli unici dati visivi forniti da ClickUp. Sono disponibili anche:

Grafici di burnup : visualizzano quanto del progetto è già completato

Grafici della velocità : evidenziano la velocità di completamento delle attività

Grafici di flusso cumulativi : mostrano lo stato di avanzamento delle attività nel tempo

3. Vista Bacheca volete visualizzare tutti i vostri compiti di Scrum in un unico posto?

Utilizzate la Vista Bacheca di ClickUp!

Visualizza tutti i progetti e le attività di sprint in una bacheca interattiva di Scrum.

Per la massima facilità d'uso, sono disponibili varie funzionalità/funzione come:

Funzione di trascinamento e rilascio

Categorizzazione delle attività con funzionalità/funzione di ordinamento e filtro

Organizzazione delle attività con tag e stati personalizzati

Molteplici altre visualizzazioni della Bacheca delle attività come le visualizzazioni Elenco, Box, Calendario e Io

4. Reportistica dettagliata La metodologia Scrum si basa sul miglioramento ad ogni processo Scrum.

ma per questo è necessario sapere come il team Da fare in ogni sprin_ agile, giusto?

ClickUp vi offre tonnellate di relazioni in tempo reale sul team per ottenere informazioni dettagliate sulle attività e sul team.

E anche se Gordon potrebbe non aver bisogno di questi report, Da fare sicuramente!

Si ottengono reportistiche come:

Rapporto sulle attività completate : evidenzia le attività completate da ciascun membro del team

: evidenzia le attività completate da ciascun membro del team report Worked On : mostra le attività a cui ogni membro ha lavorato in un determinato periodo

: mostra le attività a cui ogni membro ha lavorato in un determinato periodo Area di lavoro Report sui punti: rende più giocose le metriche delle attività per motivare il team a fare bene

Who's Behind Report : mostra quali membri del team Scrum hanno attività non completate nello sprint in corso

: mostra quali membri del team Scrum hanno attività non completate nello sprint in corso Rapporto sul tempo monitorato: evidenzia il tempo dedicato alle attività da ciascun membro

**Ma queste non sono tutte le funzionalità/funzione di ClickUp!

Questo software di project management offre anche funzionalità/funzione come:

Priorità : sapere quali attività sono urgenti e affrontarle per prime

Dipendenze : creare ordini di attività per il vostro sprint Agile

Stati personalizzati : creare fasi di attività uniche in base alle esigenze del progetto. Ad esempio, è possibile creare una fase "testing" per il progetto di sviluppo software Agile.

Profili : conoscete rapidamente le attività e le responsabilità di ciascun membro del team

Commenti assegnati : creare attività a partire dai commenti per assicurarsi che non rimangano mai senza risposta

Conclusione

La creazione di uno sprint backlog è fondamentale per definire ciò che il team può realizzare in ogni sprint Agile.

**Ma non è una semplice ricetta da seguire parola per parola

Al contrario, si evolve man mano che lo sprint avanza, dando al team Agile un'opportunità di miglioramento continuo.

Tuttavia, avere un backlog di sprint da solo non vi aiuterà a conquistare i vostri sprint.

È necessario avere anche gli strumenti giusti per gestire tutte queste attività.

Ecco perché avete bisogno di ClickUp, la più potente piattaforma di project management mai sviluppata!

Con un'ampia gamma di strumenti intuitivi per la gestione dei progetti visualizzazioni e grafici di stato, ClickUp ha tutto ciò che serve per gestire in modo efficiente i vostri arretrati. Iscriviti oggi e inizia a preparare progetti incredibili di cui anche Gordon Ramsay sarebbe orgoglioso!