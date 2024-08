105 citazioni ispirate sul lavoro di squadra per motivare il vostro team

Se chiedete a qualcuno cosa ama del proprio lavoro, probabilmente vi risponderà che sono le persone.

Le persone che rendono meno angoscianti le notti in bianco e le ondate di stanchezza. Le persone che li fanno sentire subito meglio dopo una piccola conversazione. Le persone che non hanno paura di chiamarli quando sentono che qualcosa non va.

Abbiamo stilato un elenco delle nostre citazioni preferite sul lavoro di squadra e di alcuni consigli per un lavoro di squadra efficace.

Accanto alla vostra bevanda mattutina preferita, otterrete l'energia di cui avete bisogno per guidare e motivare il vostro team ! ☕️⚡️

Citazioni sul lavoro di squadra

Perché è importante lavorare in team? Tanto per cominciare, la collaborazione sul posto di lavoro è aumentata del almeno del 50% negli ultimi 20 anni ed è prevalente nello stato del mondo di oggi.

Immagino che l'esito positivo del vostro team non sia dipeso da pochi top performer, ma che ogni membro del team abbia una parte del processo e sia riuscito a terminare le cose! Che una persona preferisca stare dietro le quinte o prendere decisioni, ognuno ha un insieme unico di competenze ed esperienze che possono essere utili in diverse impostazioni.

Queste citazioni motivazionali riassumono cosa significa per un team contribuire in modo disinteressato a un'unica visione. 🧑‍💼✨

1. "Dire che il mio destino non è legato al tuo è come dire: "La tua parte della barca sta affondando"

-**Hugh Downs radiotelevisivo americano

2. "Il commit individuale in un lavoro richiesto dal gruppo: questo è ciò che fa funzionare una squadra, un'azienda, una società, una civiltà"

-**Vince Lombardi allenatore di football americano e dirigente della National Football League (NFL)

3. "Il lavoro di squadra è il segreto che permette alle persone comuni di raggiungere risultati fuori dal comune"

-Ifeanyi Enoch Onuoha autore ed educatore nigeriano

4. "Nessuno di noi è intelligente quanto tutti noi"

Ken Blanchard autore, oratore e consulente aziendale statunitense

5. "Il talento vince le partite, ma il lavoro di squadra e l'intelligenza vincono i campionati"

-**Michael Jordan presidente della squadra di basket Charlotte Hornets ed ex cestista americano

6. "Un gruppo diventa compagno di squadra quando ogni membro è abbastanza sicuro di sé e del proprio contributo da lodare le capacità degli altri"

-**Norman Shidle autore americano

7. "Nel lavoro di squadra, il silenzio non è d'oro. È mortale"

-**Mark Sanborn autore, oratore e imprenditore americano

8. "Mi piace la sfida di far salire i giocatori a certi livelli, ma questa è la parte più facile. La sfida più grande è farli credere in quello che stiamo facendo. Devono capire che è normale avere giorni buoni e giorni cattivi"

Dawn Staley giocatrice, allenatrice e medaglia d'oro olimpica della Hall of Fame del basket americano

"Ogni volta che interagiamo con un'altra persona sul lavoro, dobbiamo fare una scelta: cerchiamo di pretendere il massimo valore possibile o di contribuire al valore senza preoccuparci di ciò che riceviamo in cambio?"

Adam Grant psicologo organizzativo e autore_

Da ClickUp Conferenza LevelUp 2021 adam Grant ha condiviso quello che è successo dopo aver proposto un esperimento di Remote Friday a una manciata di CEO. Spoiler: un esperimento globale a cui nessuno ha acconsentito ha cambiato tutto.

10. "Ci vogliono due pietre focaie per fare un fuoco"

-**Louisa May Alcott scrittrice e poetessa americana

11. "La forza del team è ogni singolo membro. La forza di ogni membro è il team"

Phil Jackson giocatore di basket, allenatore e dirigente americano

12. "Individualmente, siamo una goccia. Insieme, siamo un oceano"

-Ryunosuke Satoro scrittore giapponese

13. "Le persone interdipendenti combinano i propri sforzi con quelli degli altri per ottenere il loro esito positivo"

-**Stephen Covey autore ed educatore americano

14. "Non importa quanto sia brillante la vostra mente o la vostra strategia, se state giocando da soli, perderete sempre contro un team"

Reid Hoffman imprenditore e autore americano

15. "Non dubitate mai che un piccolo gruppo di cittadini riflessivi e impegnati possa cambiare il mondo; anzi, è l'unica cosa che sia mai riuscita a farlo"

Margaret Mead antropologa culturale americana

16. "Il lavoro di squadra divide l'attività e moltiplica l'esito positivo"

-Sconosciuto

17. "Ricordate, il lavoro di squadra inizia con la costruzione della fiducia. E l'unico modo per farlo è superare il nostro bisogno di invulnerabilità"

-**Patrick Lencioni autore americano

18. "Non importa quanto tu sia alto in un'organizzazione, non importa quanto sia percepito che tu stia facendo bene, il tuo lavoro non è mai terminato"

-**Abigail Johnson presidente e CEO americano di Fidelity Investments

19. "Imparare, senza alcuna opportunità di condividere ciò che abbiamo imparato, è un po' come cucinare per noi stessi: lo facciamo, ma probabilmente non lo faremo altrettanto bene"

-**Mike Schmoker autore, educatore ed ex allenatore di football americano

Citazioni sul lavoro di squadra e sulla leadership

Il segreto dell'esito positivo e della crescita di un'azienda? Una forte leadership e dipendenti produttivi.

Quando i leader incarnano la cultura e i valori dell'azienda, influenzano positivamente i loro team, il che si traduce nel loro lavoro e produce risultati. L'amministratore delegato di ClickUp Zeb Evans afferma: "L'obiettivo finale è creare una cultura in cui i dipendenti siano allineati sulla missione dell'azienda, con produttività e collaborazione in fase di realizzazione"

Ecco alcune citazioni sul lavoro di squadra per ispirare l'apertura di maggiori opportunità per i vostri team di prosperare! ☀️🌱

20. "Sono orgoglioso di molte delle cose che non abbiamo fatto come di quelle che abbiamo terminato. L'innovazione è dire no a mille cose"

-**Steve Jobs cofondatore americano di Apple Inc

21. "Le parole più importanti che mi hanno aiutato nella vita, sia quando le cose sono andate bene sia quando sono andate male, sono "accettare la responsabilità""

-**Billie Jean King ex tennista americana numero 1 al mondo

22. "Quando hai una postazione a quella tabella, te la sei guadagnata perché capisci il comportamento umano. Capite di cosa hanno bisogno i vostri dipendenti, quali sono le loro lacune e voi li rappresentate. Ma questo non accade solo perché si dice che è così"

Celia Swanson ex vicepresidente di Walmart Inc

23. "Non riesco a capire perché la gente abbia paura delle nuove idee. Io ho paura di quelle vecchie"

-**John Cage compositore e teorico musicale americano

"Di solito, nelle startup, c'è una certa flessibilità nel modo di fare le cose. Le persone si assumono responsabilità diverse, indossano cappelli diversi, e questo è uno dei motivi per cui le startup hanno successo. Non si toglie tutta questa magia e si introduce un sacco di rigore ovunque per rendere le cose efficienti"

Vrushali Patil responsabile della piattaforma presso Front

Non potete perdervi Vrushali Patil che lascia cadere il suo consigli per la scalabilità dei team di ingegneri ! Si sofferma sulle assunzioni, sul piano e su come bilanciare le esigenze dei team di ingegneri debito tecnico .

25. "Mi sono resa conto che se fossi stata disposta a passare sotto i riflettori, sarei stata in grado di rendere molto più potenti anche tutti gli altri intorno a me"

-**Alaina Percival cEO americana di Women Who Code

26. "Qualunque cosa pensiate di voler Da fare e qualunque cosa pensiate si frapponga tra voi e questo, smettete di trovare scuse. Da fare."

-**Katia Beauchamp cofondatrice e CEO americana di Birchbox

27. "I buoni leader organizzano e allineano le persone su ciò che il team deve fare. I grandi leader motivano e ispirano le persone sul perché Da fare. Questo è lo scopo. Ed è la chiave per ottenere qualcosa di veramente trasformativo"

-**Marillyn Hewson ex presidente, presidente e amministratore delegato di Lockheed Martin

28. "Alla fine, un grande leader si conosce solo dall'impatto che ha sugli altri"

-**Jim Stovall scrittore americano

29. "Si gestiscono le cose, si guidano le persone"

-**Grace Murray Hopper informatico americano e contrammiraglio della Marina degli Stati Uniti

30. walt Disney disse ai suoi collaboratori di "costruire prima il castello" quando costruì Disney World, sapendo che quella visione sarebbe servita da motivazione per tutto il progetto. Spesso, quando le persone non riescono a realizzare ciò che vogliono nella vita, è perché la loro visione non è abbastanza forte"

-**Gail Blanke presidente e CEO americano di Lifedesigns

31. "L'unica cosa peggiore di iniziare qualcosa e fallire... è non iniziare qualcosa"

-Seth Godin imprenditore, autore e oratore americano

32. "Ci sono quattro ingredienti nella vera leadership: cervello, anima, cuore e nervi saldi"

-Klaus Schwab fondatore e presidente esecutivo del World Economic Forum tedesco

33. "Che lavoriate per voi stessi o per altri, ci saranno momenti in cui vi sentirete infelici o bloccati. Non potete controllare tutto ciò che vi circonda, ma in quei momenti promemoria ricordatevi che siete potenti e che anche piccole mosse strategiche possono creare grandi cambiamenti in meglio."

-**Trae Bodge giornalista americana di lifestyle e commentatrice televisiva

34. "Quello che dico sempre è: 'Da fare in ogni lavoro che svolgi come se lo dovessi fare per il resto della tua vita, e dimostra la tua titolarità'"

-**Mary Barra cEO americano di General Motors

35. "Quando le persone investono finanziariamente, vogliono un ritorno. Quando le persone sono investite emotivamente, vogliono contribuire"

-**Simon Sinek autore britannico-americano e oratore ispiratore

36. "Le persone erano il mio lavoro diurno, l'azienda il mio lavoro notturno. Dobbiamo essere ciò che siamo. Dobbiamo vivere secondo i nostri valori. Non mi interessa dove siamo, Dubai, Tokyo, ecc... non fa alcuna differenza"

-Howard Behar ex presidente americano di Starbucks

"Ho imparato a spingere al massimo quando si tratta di fare domande o richieste. E se ti senti dire 'Non è possibile', allora chiedi 'Cosa è possibile', invece di dire solo grazie e andartene. Ma anche a pensare in modo creativo alla risoluzione dei problemi"

Emily Weiss fondatrice di Glossier

Credito: Glossier via Forbes 38. "Creare una cultura del burnout è l'opposto di creare una cultura della creatività sostenibile"

-Arianna Huffington fondatrice greco-americana dell'Huffington Post e fondatrice e CEO di Thrive Global

39. "Inclusività non significa 'solo che ci è permesso di essere lì', ma che abbiamo valore. Ho sempre detto: i team intelligenti faranno cose incredibili, ma i team veramente diversi faranno cose impossibili.

-**Claudia Brind-Woody dirigente IBM americana

40. "Se le vostre azioni creano una legacy che ispira gli altri a sognare di più, a imparare di più, a fare di più e a diventare di più, allora siete un leader eccellente"

-Dolly Parton cantautrice, attrice, filantropa e imprenditrice statunitense

41. "Qualsiasi cosa dicano o facciano gli altri, assumete un intento positivo. Vi stupirete di come il vostro approccio a una persona o a un problema diventi molto diverso"

-**Indra Nooyi ex CEO di PepsiCo, indiana-americana

42. "Un'azienda deve essere coinvolgente, deve essere divertente e deve esercitare il vostro istinto creativo"

-**Richard Branson fondatore britannico del Virgin Group

43. "Perché un prodotto non esiste? Perché un'attività non viene terminata in modo più efficiente? Perché si fa quello che si fa? Se si sta entrando nel mondo del lavoro o si sta avviando una nuova azienda, può essere travolgente, pieno di inefficienze e di persone con una miriade di opinioni diverse (non mancheranno mai i consigli), quindi è importante trovare la propria strada fin dall'inizio - la propria vera stella polare - e rimanere in connessione con essa mentre si evolve e si naviga nella propria carriera"

-**Sara Cullen amministratore delegato americano e fondatore di Daily Gem

44. "La strategia non è uno sport da soli, anche se sei l'amministratore delegato"

Max McKeown scrittore e consulente inglese

45. "Se avessimo cercato di pensare a una buona idea, non saremmo stati in grado di pensare a una buona idea. Basta trovare la soluzione a un problema nella propria vita"

-Brian Chesky cofondatore e amministratore delegato americano di Airbnb

46. "Stabilite quali sono i comportamenti e le convinzioni che valorizzate come azienda e fate in modo che tutti vi si attengano. Questi comportamenti e convinzioni dovrebbero essere così essenziali per il vostro nucleo che non ci pensate nemmeno come cultura"

-Brittany Forsyth vicepresidente americano di

{\an8}Si tratta di un'azienda che non ha bisogno di essere considerata un'azienda https://clickup.com/it/blog/44200/software-hr/ relazioni Umane /%href/

presso Shopify

47. Se non si riesce a descrivere ciò che si sta facendo come un processo, non si sa cosa si sta facendo"

-W. Edwards Deming ingegnere, statistico e professore americano

48. "La capacità di un'organizzazione di apprendere e di tradurre rapidamente l'apprendimento in azione è il vantaggio competitivo definitivo"

-**Jack Welch ex amministratore delegato americano di General Electric

Citazioni sul lavoro di squadra sulla perseveranza

Tutti noi abbiamo quei giorni in cui vorremmo scappare su un'isola greca e cantare l'inno dell'estate, "Dancing Queen", con i nostri migliori amici. Ma se questo non è un piano di fuga realistico, cos'altro si può fare per rimanere motivati?

Può sembrare ovvio chiudere il mondo e stare da soli, ma questo non metterà a tacere la voce critica nel vostro titolo. Parlate invece con un membro del team o in un'impostazione pubblica per avere un'esplosione di felicità. Poi, quando gestirete la vostra energia e vi concentrerete su pensieri positivi, troverete quell'impulso irrefrenabile a perseguire i vostri obiettivi!

Ecco cosa hanno da dire sulla perseveranza alcuni vincitori veramente impegnati:

49. "La pratica non è la cosa che si fa una volta che si è bravi. È la cosa da fare per diventare bravi"

-**Malcolm Gladwell giornalista, autore e conferenziere canadese

50. "Niente è impossibile, la parola stessa dice 'sono possibile'!"

-**Audrey Hepburn {\an8}Associazione umanitaria e attrice britannica

51. "Ho sempre fatto qualcosa che non ero pronta a fare. Penso che sia così che si cresce. Quando c'è quel momento di 'Wow, non sono sicura di poterlo fare', e si superano quei momenti, è allora che si ha una svolta"

-**Marissa Mayer ex CEO americano di Yahoo

52. "Si possono e si devono stabilire i propri limiti e articolarli chiaramente. Questo richiede coraggio, ma è anche liberatorio e responsabilizzante e spesso vi fa guadagnare nuovo rispetto"

Rosalind Brewer amministratore delegato americano di Walgreens Boots Alliance

"La fortuna implica che io non abbia fatto nulla. La fortuna implica che qualcosa mi è stato dato. La fortuna implica che mi sia stato dato qualcosa che non ho guadagnato, per cui non ho lavorato duramente. Gentile lettore, che tu non possa mai essere fortunato. Io non sono fortunato. Sapete cosa sono? Sono intelligente, ho talento, sfrutto le opportunità che mi si presentano e lavoro molto, molto duramente. Non chiamatemi fortunata. Chiamami "tosta""

Shonda Rhimes Autrice di L'anno del sì: come ballare, stare al sole ed essere se stessi

Credito fotografico: James White via Shondaland 54. "L'uomo non può scoprire nuovi oceani se non ha il coraggio di perdere di vista la riva"

-Andre Gide autore francese e Premio Nobel per la Letteratura

55. "Le cose difficili sono messe sulla nostra strada non per fermarci, ma per richiamare il nostro coraggio e la nostra forza"

-Sconosciuto

56. "Forse, se metti da parte l'incredulità, ti rimbocchi le maniche, corri qualche rischio e ti dai da fare, un giorno ti sveglierai e ti renderai conto che stai vivendo il tipo di vita di cui eri geloso"

-Jen Sincero autrice e coach di successo americana

57. "Chi non vince ogni giorno qualche paura non ha imparato il segreto della vita"

-**Ralph Waldo Emerson filosofo e poeta americano

58. "Se quello che state facendo non vi sta portando verso i vostri obiettivi personali, allora vi sta allontanando dai vostri obiettivi personali"

-**Brian Tracy oratore motivazionale canadese

59. "Non danzare intorno al perimetro della persona che vuoi essere. Immergiti profondamente e pienamente in essa"

Gabrielle Bernstein autrice e oratrice motivazionale americana

60. "Giudica il tuo esito positivo in base a ciò a cui hai dovuto rinunciare per ottenerlo"

Dalai Lama il più alto leader spirituale del Tibet

61. "Non lasciatevi intimidire da ciò che non conoscete. Può essere la vostra più grande forza e garantirvi di fare le cose in modo diverso da tutti gli altri"

Sara Blakely fondatrice e CEO americana di Spanx

"Raramente le opportunità ti vengono presentate in modo perfetto. In una bella scatolina con un fiocco giallo in cima. 'Ecco, aprilo, è perfetto. Ti piacerà" Le opportunità, quelle buone, sono disordinate, confuse e difficili da riconoscere. Sono rischiose. Ti sfidano"

Susan Wojcicki amministratore delegato di Youtube

Credito fotografico: Britannica 63. "Non rinunciate a cercare di fare ciò che volete davvero Da fare. Dove ci sono amore e ispirazione, non credo che si possa sbagliare"

-**Ella Fitzgerald cantante jazz americana

64. "L'esito positivo è spesso raggiunto da chi non sa che il fallimento è inevitabile"

-**Coco Chanel stilista e imprenditrice francese

65. "Se vuoi davvero Da fare, troverai un modo. Se non lo vuoi, troverai una scusa"

-**Jim Rohn imprenditore e scrittore americano

66. "Il vero cambiamento, quello duraturo, avviene un passaggio alla volta"

Ruth Bader Ginsburg ex giudice associato americano della Corte Suprema degli Stati Uniti

"Sono stata assolutamente terrorizzata in ogni momento della mia vita e non ho mai permesso che questo mi impedisse di fare una sola delle cose che volevo fare"

Georgia O'Keeffe pioniera artistica del movimento del Modernismo americano

Credito fotografico: Museo Georgia O'Keeffe 68. "La gente parla di fiducia in se stessi senza mai parlare di duro lavoro. È un errore"

-Mindy Kaling sceneggiatrice, produttrice e autrice americana

69. "Le persone che superano le difficoltà sono in realtà una parte molto importante dell'umanità, e non credo che riusciamo a celebrarla quanto dovremmo"

-**Taika Waititi regista e attore neozelandese

70. "Potrete incontrare molte sconfitte, ma non dovete essere sconfitti. Anzi, può essere necessario incontrare le sconfitte, per sapere chi sei, da cosa puoi risollevarti, come puoi ancora uscirne."

-**Maya Angelou poetessa americana, autrice di memorie e attivista per i diritti civili

71. "L'esito positivo è la somma di piccoli lavori richiesti, ripetuti giorno dopo giorno"

Robert Collier autore americano di auto-aiuto

72. "Non ti arrendi mai. Da fare un'attività al meglio delle proprie capacità e oltre"

-**Debbie Reynolds attrice, cantante e imprenditrice americana

73. "La perseveranza è fallire 19 volte e avere successo la ventesima"

Dame Julie Andrews DBE attrice, cantante e autrice inglese

74. "Definisci l'esito positivo alle tue condizioni, raggiungilo secondo le tue regole e costruisci una vita che sei orgoglioso di vivere"

-Anne Sweeney ex co-presidente di Disney Media Networks, americana

"Non permettete a nessuno di privarvi della vostra immaginazione, della vostra creatività o della vostra curiosità. È il vostro posto nel mondo, è la vostra vita. Da fare tutto quello che puoi, e rendila la vita che vuoi vivere"

Mae Jemison ingegnere americano, medico ed ex astronauta della NASA Credito fotografico: womenshistory.org 76. "Per avere successo nella vita, hai bisogno di tre cose: una spina dorsale, una spina dorsale e un osso divertente"

-**Reba McEntire cantante, attrice e imprenditrice americana

77. "Potreste essere l'unica persona a sinistra a credere in voi, ma è sufficiente. Basta una sola stella per bucare un universo di tenebre. Non arrendetevi mai"

-**Richelle E. Goodrich autrice americana

Citazioni sul lavoro di squadra per ricominciare

La crescita personale non riguarda solo le persone singole, ma anche i team!

Nelle situazioni che producono risultati deludenti o imbarazzanti, dobbiamo fare un lavoro richiesto per cambiare l'umore e capire cosa fare dopo. Al contrario, quando i manager si concentrano sulle soluzioni con un tono positivo, il team può iniziare ad apportare cambiamenti per migliorare le prestazioni in futuro.

Quindi, cosa possiamo dire per aiutarci a rimbalzare dal fallimento e a ricominciare?

78. "È meglio fallire nell'originalità che avere successo nell'imitazione"

Herman Melville romanziere americano

79. "Se si vive nel passato, è depressione, e se si vive nel futuro, è ansia. Quindi non hai altra scelta che vivere nel presente"

-Sarah Silverman comica, attrice e scrittrice americana

"Voglio essere nell'arena. Voglio essere coraggiosa con la mia vita. E quando scegliamo di osare molto, ci prepariamo a essere presi a calci nel sedere. Possiamo scegliere il coraggio o la comodità, ma non possiamo averli entrambi. Non allo stesso tempo"

Brené Brown ricercatrice e autrice

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/brene-brown-1-1107x1400.jpg Brene Brown /$$$img/

Credito fotografico: brenebrown.com 81. "Una persona che non sa gestire le battute d'arresto non saprà mai gestire nemmeno le vittorie"

-Orrin Woodward autore americano

82. "Ogni errore vi insegna qualcosa di nuovo su voi stessi. Non c'è fallimento, ricordate, se non nel non provarci più.

-**Chris Bradford autore e artista marziale britannico

83. "Ho sempre affrontato le cose con fame e abbastanza paura. Ho sempre affrontato le cose con fame e con quel tanto di paura che basta per lavorare sodo. La paura paralizzante non fa nulla, ma il tipo di paura che ti rende abbastanza nervoso da essere davvero consapevole e concentrato? Mi piace quel tipo di paura"

-**Regina Latifah rapper, attrice e cantante americana

"Da cosa ami fare così tanto che le parole fallimento ed esito positivo diventano essenzialmente irrilevanti?"

Elizabeth Gilbert autrice di "Big Magic: Creative Living Beyond Fear" (La grande magia: vivere in modo creativo oltre la paura)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/Elizabeth-Gilbert-1-195x300.jpg Elizabeth Gilbert /$$$img/

Credito: Timothy Greenfield-Sanders via Cosmopolitan 85. "Le nostre somiglianze ci portano a un terreno comune; le nostre differenze ci permettono di essere affascinati l'uno dall'altro"

-**Tom Robbins scrittore americano

86. "Nel mondo reale, le persone più intelligenti sono quelle che commettono errori e imparano. A scuola, le persone più intelligenti non commettono errori"

-**Robert Kiyosaki imprenditore e scrittore americano

87. "Il fallimento è una parte fondamentale dell'esito positivo. Ogni volta che si fallisce e ci si rialza, si pratica la perseveranza, che è la chiave della vita. La vostra forza sta nella capacità di riprendervi"

-**Michelle Obama avvocato, autore ed ex First Lady degli Stati Uniti d'America

88. "Le nostre vite sono storie in cui scriviamo, dirigiamo e interpretiamo il ruolo di protagonisti. Alcuni capitoli sono felici mentre altri portano lezioni da imparare, ma abbiamo sempre il potere di essere gli eroi delle nostre avventure."

-**Joelle Speranza autrice americana

Lavoro di squadra citazioni sulla fiducia

"Sei sicuro di sapere di cosa stai parlando?" Questa è la voce critica che abbiamo in testa e che cerca di scuotere la nostra fiducia nei momenti più inopportuni: un progetto importante.. una conversazione o una riunione individuale con il nostro manager. Se lasciamo che la nostra voce critica interiore ci dica che non siamo abbastanza intelligenti o capaci, non ci fideremo del nostro giudizio e non prenderemo buone decisioni.

Un'iniezione di fiducia quotidiana può venire dall'ascolto di un podcast (come quello di Quando ha fatto clic ), seguendo qualche corso di formazione o parlando con un membro del team positivo. Nel frattempo, ecco alcune citazioni ispirate sulla fiducia del team, di cui è bene approfittare:

89. "Abbi paura, ma Da fare comunque. L'importante è l'azione. Non dovete aspettare per essere sicuri di voi stessi. Da fare e basta, e alla fine la fiducia seguirà"

-**Carrie Fisher attrice e scrittrice americana

"Avere l'opportunità di imparare dagli altri è un privilegio di cui sono davvero grata. Mi piace assorbire tutto ciò che mi dicono i miei allenatori/mentori. Se ho un consiglio da darvi oggi, è di essere allenabili"

Bethany Hamilton surfista e autrice professionista

Credito fotografico: bethanyhamilton.com 91. "Il cuore dell'eccellenza umana spesso inizia a battere quando si scopre un'attività che ci assorbe, ci libera, ci sfida o ci dà un senso di significato, gioia o passione"

-Terry Orlick, Ph. D. autore e oratore motivazionale americano

92. "Non aspettate che tutto sia perfetto. Non sarà mai perfetto. Ci saranno sempre sfide, ostacoli e condizioni non perfette. E allora? Iniziate subito. A ogni passaggio, diventerete sempre più forti, sempre più abili, sempre più sicuri di voi stessi e con un esito sempre più positivo"

-**Mark Victor Hansen oratore, formatore e autore americano di testi motivazionali

93. "Quello che Da fare fa la differenza, e tu devi decidere che tipo di differenza vuoi fare"

-Dame Jane Goodall DBE primatologa e antropologa inglese

94. "L'educazione formale vi farà vivere; l'autoeducazione vi farà guadagnare una fortuna"

-**Jim Rohn imprenditore, autore e oratore motivazionale americano

"Vincere è fantastico, certo, ma se volete davvero Da fare nella vita, il segreto è imparare a perdere. Nessuno è sempre imbattuto. Se riuscite a rialzarvi dopo una sconfitta cocente e a vincere di nuovo, un giorno diventerete dei campioni"

Wilma Rudolph campionessa olimpica di atletica leggera con record mondiale

Credito fotografico: visitclarksvilletn.com 96. "Troppa poca fiducia e non si è in grado di agire. Troppa fiducia e non si è in grado di ascoltare"

-**John Maeda dirigente, designer e tecnologo americano

Citazioni sul lavoro di squadra e sui momenti da celebrare

Avete presente la sensazione di trionfo dopo che il vostro team ha portato a termine l'ultima attività del progetto? Tutti sono riuniti nella sala riunioni per festeggiare, e voi guardate con occhi spalancati il talento, l'umorismo e il lavoro di squadra che ci sono voluti per raggiungere il traguardo? Pensate con orgoglio a voi stessi: "Da fare ancora" 🤩

La realtà per la maggior parte dei team è che non c'è abbastanza tempo per fermarsi, riunirsi e festeggiare come gruppo. c'è sempre un altro progetto da avviare. Ma se non ci prendiamo il tempo di riconoscere i lavori richiesti dal nostro team e di uscire dalla routine banale, perdiamo l'opportunità di aumentare il morale e di far ricaricare il team. Ecco quindi le citazioni motivazionali di pensatori più brillanti sui momenti da celebrare:

97. "Ho scoperto che le piccole vittorie, i piccoli progetti, le piccole differenze spesso fanno enormi differenze"

Rosabeth Moss Kanter, Ph.D. professore di Business presso la Harvard Business School

98. "Celebrate i vostri esiti positivi. Trovate un po' di umorismo nei vostri fallimenti"

-**Sam Walton fondatore americano di Walmart e del Sam's Club

99. "Non cercate di affrettare lo stato. Ricordate che un passo avanti, per quanto piccolo, è un passo nella giusta direzione. Continuate a crederci"

-Kara Goucher corridore americano di lunga distanza

100. "La grande vittoria, che oggi appare così semplice, è stata il risultato di una serie di piccole vittorie passate inosservate"

Paulo Coelho paroliere e romanziere brasiliano

101. "Ho bisogno di celebrare la vita perché sono in una buona posizione, lavoro duramente, sono felice di chi sono e di ciò che faccio per vivere, e a volte mi concentro e mi sovraccarico così tanto sui combattimenti e sul miglioramento, che ho solo bisogno di rallentare e godermi la vita e l'allenamento"

-**Dustin Poirier artista professionista americano di arti marziali miste e filantropo

"Piccole cose che sembrano insignificanti da fare, ma che quando si sommano nel tempo danno risultati molto grandi. Si potrebbero chiamare "piccole virtù" o "abitudini di esito positivo" Io le chiamo semplici discipline quotidiane. Semplici azioni produttive, ripetute con costanza nel tempo. Questo, in poche parole, è il leggero vantaggio"

Jeff Olson Autore di Il leggero vantaggio

Credito fotografico: Imprenditore

Citazioni sul lavoro di squadra e sulla produttività

103. "Da soli possiamo fare poco; insieme possiamo fare molto"

-**Helen Keller autrice e attivista

104. "Il lavoro di squadra fa funzionare il sogno"

-Bang Gae Musicista

105. "Non sarai mai la persona che puoi essere se la pressione, la tensione e la disciplina vengono eliminate dalla tua vita"

James G. Bilkey Autore

Se siete alla ricerca di una lettura per il vostro prossimo club del libro sul posto di lavoro, correte subito da Barnes & Noble e acquistate The Slight Edge di Jeff Olson! del nostro CEO questo è uno dei libri preferiti da discutere durante i primi mesi di lavoro di un nuovo assunto di ClickUp.

In genere mi sento in imbarazzo quando entro troppo presto nelle sale riunioni di Zoom. Per questo mi impongo di entrare un minuto prima dell'orario previsto per la riunione. Quella mattina era diversa, perché ero a sette settimane dall'inizio della mia carriera in ClickUp e non volevo che tutti gli occhi fossero puntati sul mio quadratino della vergogna. Quattro delle otto persone della mia coorte di onboarding la pensavano allo stesso modo e così abbiamo chiacchierato prima della chat su The Slight Edge. La cosa che mi ha colpito di più di quella conversazione è stata la gioia con cui tutti hanno parlato di The Slight Edge Dei valori fondamentali, degli obiettivi e delle persone di ClickUp . Abbiamo condiviso l'importanza di piccoli e coerenti passaggi quotidiani per la crescita nostra e di ClickUp.

Le nostre visualizzazioni sulla cultura dell'ambiente di lavoro non sono molto lontane da quelle che altre persone in cerca di lavoro e gli attuali dipendenti cercano in un'organizzazione. Se siete alla ricerca di consigli che vadano oltre le citazioni motivazionali per costruire un team, questo è per voi! 🤝

I 5 migliori consigli per costruire un lavoro di squadra efficace

$$$a Offrire un sistema di riconoscimento peer-to-peer

È un'esperienza di apprendimento per tutte le persone coinvolte quando le voci si mescolano per risolvere i problemi in modo creativo. Si fa leva sui punti di forza e di debolezza degli altri per aiutarsi a crescere e imparare più velocemente. Che si tratti di aiutare in una telefonata commerciale o di essere un partner di pensiero in una nuova iniziativa, ogni circostanza in cui qualcuno si fa in quattro è un esempio di lavoro di squadra e dovrebbe essere apprezzato!

🌱 Come iniziare

Se siete alla ricerca di un eccellente sistema di riconoscimento peer-to-peer, noi utilizziamo un software chiamato Karma che si integra con i nostri account Slack. Quando un membro del team dimostra uno dei nostri valori fondamentali, gli inviamo dei punti Karma che si trasformano in premi in swag o sottoscrizioni per aiutare la nostra produttività lavorativa e personale!

Mi piace Karma perché non c'è un processo di revisione in 10 passaggi per dare una strigliata veloce e significativa a un membro del team. Invece, posso inviare punti Karma immediatamente dopo che qualcuno mi ha aiutato in un'attività o mi ha insegnato qualcosa di nuovo come la cache. (È come se il browser conservasse gli elementi scaricati sul disco rigido, rallentando così l'esperienza di visita dei siti e aumentando la quantità di camomilla calda di cui ho bisogno per rimanere calmo)

Bonus: è anche un'iniezione di buone vibrazioni quando leggo di altri membri dell'equipaggio di ClickUp premiati con il Karma per il loro lavoro. ⭐️

Condivisione della conoscenza collettiva

Avete mai esitato a condividere le vostre conoscenze con i membri del vostro team? La riluttanza a condividere fatti e opinioni acquisiti nel corso della vostra carriera potrebbe farvi sentire come se vi steste impostando per essere imbrogliati o sostituiti. Ma sapevate che nascondere le informazioni sul lavoro in realtà danneggia la produttività del team e costa alle aziende ? I membri del team devono passare da noi per utilizzare le nostre competenze, il che è inefficiente e fa perdere tempo. Per non parlare della menzione che quando qualcuno va in vacanza o lascia l'azienda, le sue conoscenze vengono portate con sé. 📭

🌱 Come iniziare

I dipendenti non sono accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ma ClickUp Docs sì! Formalizzando le informazioni in un unico luogo, il team ha meno probabilità di perdere competenze e conoscenze utili.

Tutti coloro che occupano una posizione di leadership dovrebbero fare la loro parte in modo attivo condivisione della conoscenza e incoraggiare il resto dell'organizzazione a co-creare. Ovunque qualcuno lavori (in ufficio o da remoto), ha bisogno di accedere alle informazioni senza vincoli di posizione o autorizzazione. Non vogliamo chiedere a Jamie, mentre sta facendo ziplining in Costa Rica con uno splendido istruttore, dove trovare il PDF delle politiche aziendali.

👉 Date un'accelerata ai vostri documenti con il programma Modello di manuale per i dipendenti e fatelo vostro!

Sollevare il morale con animali Zoom, playlist di musica anni '90 e buone notizie

È comune sentirsi disconnessi dal luogo di lavoro, soprattutto per i membri di team remoti o ibridi. Abbiamo bisogno del supporto sociale degli animali di Zoom, di brani musicali consigliati per dare un tono al nostro ambiente di lavoro e di notizie positive per migliorare la nostra salute mentale. I team efficaci non solo lavorano insieme, ma sono anche interessati alla vita degli altri al di fuori dell'ufficio. Credetemi, vogliamo sempre condividere il dramma che è successo al parco dei cani.

🌱 Come iniziare

Aprite delle linee di comunicazione divertenti con uno strumento come Slack e create dei canali basati sugli interessi in cui tutti possano entrare casualmente. Ecco alcune idee per iniziare:

#cosa-su-netflix

#amici degli animali

#salottodeiparenti

#vita da wwf

#comedy-club

👉 Leggi questa guida su le migliori integrazioni di Slack !

Investite in un potente software di project management e in un corso di formazione

Indipendentemente dalla posizione, dalle dimensioni o dal settore, tutte le aziende eseguono progetti. Non si può dire che un potente software di project management permetta ai team di concentrarsi maggiormente sui loro progetti sui risultati da conseguire e meno sul lavoro amministrativo. Un lavoro di squadra efficace si basa molto sulla comunicazione e sulla collaborazione al momento e nel luogo giusto.

🌱 Come iniziare

Un altro aspetto da considerare quando si sceglie un software di project management è la formazione e l'abilitazione del nuovo sistema. Se volete un onboarding positivo per lo strumento di project management, ecco di cosa avrete bisogno:

Creare una lista di controllo per l'adozione del software con i pensieri e i feedback onesti del team sui principali punti dolenti che il nuovo software dovrebbe risolvere

con i pensieri e i feedback onesti del team sui principali punti dolenti che il nuovo software dovrebbe risolvere Trovare ambasciatori del team che entrino a far parte del team già nella fase di sourcing per testare, formare e motivare il resto del team dopo il lancio del software

che entrino a far parte del team già nella fase di sourcing per testare, formare e motivare il resto del team dopo il lancio del software Connessione con il fornitore del software per discutere qualsiasi caso d'uso che possa aiutare a rendere la transizione semplice e senza intoppi

A tutti i coordinatori ufficiali e non ufficiali dell'onboarding e a tutti coloro che si sono occupati di manager che si impegnano al massimo per i nuovi assunti meritano un Oscar per il "Miglior umorismo e supporto approvato dalle risorse umane" 🏆

Divertiti, trova la gioia, sii te stesso

"Divertitevi, trovate la gioia, siate voi stessi" è uno degli Valori fondamentali di ClickUp che riassume perfettamente le basi del lavoro di squadra.

Quando il nostro cervello è sovraccarico di compiti e scadenze, può essere facile ignorare il divertimento sul posto di lavoro. Tuttavia, divertirsi e trovare gioia in ciò che facciamo e nelle persone con cui lavoriamo fa molto per un efficace lavoro di squadra! È un lavoro richiesto per costruire una cultura di fiducia ed entusiasmo. 🤗

Bene, amico, è stato un privilegio condividere con te le migliori citazioni sul lavoro di squadra e i consigli per un lavoro di squadra efficace! Per ulteriori consigli e tendenze sul lavoro e sulla vita privata e sul project management, iscriviti a Alla newsletter WriteClick di ClickUp ! Alla migliore stagione del tuo team. 🥂