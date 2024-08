10 modelli gratuiti di analisi delle lacune in ClickUp, Excel e Word

L'analisi delle carenze può essere chiamata in molti modi: tracker dell'efficienza, valutazione delle esigenze o analisi delle varianti.

Comprendendo quali sono le lacune di un sistema, le organizzazioni possono adottare misure per colmare il divario e avvicinarsi al raggiungimento degli obiettivi. I modelli di analisi dei gap offrono alle aziende un modo semplice per capire quali sono i punti da migliorare e sviluppare strategie di successo.

Possono anche servire come punto di partenza per mappare i cambiamenti del processo o lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. Con i modelli di analisi dei gap, le aziende dispongono di uno strumento efficace per tracciare i progressi e garantire la responsabilità durante l'intero processo.

Potrebbe sembrare un compito erculeo, destinato ad agenti di cambiamento come gli analisti aziendali. Ma con i modelli di analisi dei gap, chiunque è pronto a fare passi fondamentali in termini di strategia, prodotti, persone e servizi miglioramenti di processo !

Abbiamo raccolto un elenco di modelli di analisi delle carenze in ClickUp, uno strumento di produttività all-in-one che rende facile per i team e le aziende di tutti i settori fornire feedback, comunicare e lavorare insieme. Abbiamo anche incluso i migliori modelli di analisi delle lacune in Excel e Word da prendere in considerazione!

Che cos'è un modello di analisi delle lacune?

Per quanto riguarda il contesto, l'analisi dei gap è un processo di identificazione e valutazione delle differenze tra le prestazioni effettive di un asset dell'organizzazione e lo stato desiderato.

**Un modello di analisi delle carenze consente di scomporre problemi complessi per prendere decisioni informate, costruire piani attuabili e aumentare la produttività

Man mano che la vostra organizzazione cresce, i dipendenti vengono promossi, gli indicatori di prestazione chiave (KPI) dei dipartimenti si impennano, e le risorse interne si stanno esaurendo -La chiave è scendere nei dettagli per agire rapidamente.

tramite Cascata Scoprire_ Modelli di analisi SWOT !

Cosa rende un buon modello di Gap Analysis?

Un buon modello di analisi dei gap supporta diversi tipi di contenuti, come testo, immagini, video e link, per raccontare l'intera storia. Deve essere flessibile per consentire a chiunque contribuisca all'analisi di aggiungere o rimuovere facilmente elementi, in modo che l'analisi abbia i dati necessari per supportare la ricerca.

È possibile fare a meno di un modello di analisi delle lacune, ma è bene riservare il tempo dedicato alla preparazione dell'analisi al lavoro di analisi vero e proprio:

Stato attuale : Identificare i punti dolenti dell'azienda e le aree che devono essere migliorate

: Identificare i punti dolenti dell'azienda e le aree che devono essere migliorate Stato desiderato : Stabilire il potenziale dell'azienda e immaginare lo stato futuro verso i vostri obiettivi *Gap: Comprendere le aree di miglioramento e le opportunità di apprendimento

: Stabilire il potenziale dell'azienda e immaginare lo stato futuro verso i vostri obiettivi *Gap: Comprendere le aree di miglioramento e le opportunità di apprendimento Piano d'azione : Riallineare i propri obiettivi allo stato attuale, allo stato desiderato e al divario per creare una situazione migliorepiano d'azione per la vostra attività

I modelli di analisi dei gap sono disponibili in vari formati: documenti, elenchi, tabelle, tutti inclusi nella nostra raccolta di modelli. Essi velocizzano il processo di creazione e aiutano a organizzare le informazioni in categorie strutturate, in modo che il pubblico possa comprendere i dati senza confusione.

10 Modelli di analisi dei gap

1. Modello di analisi dei divari ClickUp

Tracciare le lacune esistenti e i piani d'azione su una Lavagna ClickUp

Strumenti di pianificazione strategica nel Modello di analisi delle lacune di ClickUp aiuterà a rappresentare il pensiero del gruppo e a guidare conversazioni migliori! Ognuno può basarsi sui contributi degli altri in un ambiente poco stressante.

Questo programma, facile da usare per i principianti Lavagna ClickUp copre tutte le aree di interesse strategico - politiche, profitti, prodotti o processi - per trasformare le idee in attività realizzabili. La flessibilità di questo modello (una tela infinita) offre al team lo spazio per sviluppare una comprensione approfondita delle lacune che ostacolano il raggiungimento del pieno potenziale di un'area di interesse.

Utilizzate questi semplici ClickUp suggerimenti per accelerare il processo di gap analysis:

Personalizzare la Whiteboard con le quattro aree chiave del framework di analisi dei gap: Stato attuale, Stato desiderato, lacune e piani d'azione

Invitate gratuitamente i membri del team a collaborare (gli ospiti sono disponibili su qualsiasiPiano ClickUp)

Includere file rilevanti, link a siti web o media per fornire un contesto

Aggiungete blocchi di testo colorati o note adesive per i vostri contenuti Scarica questo modello ### 2. Modello di analisi del divario di competenze delle priorità di ClickUp

Organizzate le priorità per formare un piano d'azione per l'analisi delle lacune in un elenco ClickUp

La prioritizzazione delle competenze inizia con la valutazione del gap di competenze attualmente presente in ciascun dipendente. È possibile farlo attraverso un audit delle competenze e, una volta completato, è possibile stabilire le priorità delle competenze che richiedono un aiuto immediato.

Insieme alla valutazione, ordinate le attività in base alla priorità per vedere quali sono le più importanti nel vostro flusso di lavoro e aggiungete le stime dei tempi per pianificare di conseguenza.

Questo è facile da fare con la funzione Modello di analisi del gap di competenze delle priorità di ClickUp ! Mostra un elenco di tutti i membri del team gruppati per priorità con il loro reparto, il nome della competenza, la valutazione, il punteggio totale, il punteggio obiettivo, le azioni da intraprendere, il gap e il livello di priorità.

In ClickUp ci sono quattro livelli di priorità: Urgente, Alto, Normale e Basso. La definizione e l'utilizzo di ciascuna priorità in un'analisi delle carenze di competenze è una vostra scelta! Qui di seguito sono riportati i parametri di riferimento standard per le priorità, a titolo di ispirazione:

Urgente : Sono le lacune di competenze più importanti che richiedono la vostra attenzione in questo momento

: Sono le lacune di competenze più importanti che richiedono la vostra attenzione in questo momento Alta : Lacune di competenze con una data di scadenza suggerita per il loro completamento

: Lacune di competenze con una data di scadenza suggerita per il loro completamento Normale : Lacune di competenze da affrontare a vostro piacimento

: Lacune di competenze da affrontare a vostro piacimento Basso: Lacune di competenze che potrebbero richiedere meno tempo per essere completate o che non sono necessarie nell'immediato Scarica questo modello ### 3. Modello di analisi del divario di competenze del dipartimento di ClickUp

Raccogliere i dati di ogni reparto per valutare i gap di performance in una Lista ClickUp

Se avete bisogno di esaminare le carenze di competenze di un intero team, passate alla visualizzazione dell'elenco dei reparti nel modello di analisi dei gap di competenze di ClickUp! Questo strumento vi aiuterà a valutare le competenze e l'esperienza del vostro personale attuale per determinare le competenze necessarie per un'azienda un team di alto livello .

Utilizzate questo modello per la ricerca tendenze di assunzione nel settore e raccogliete il feedback del vostro team e della dirigenza. Una volta che questi competenze specifiche sono state identificate è possibile confrontarli con le competenze esistenti e identificare iniziative di reclutamento o formazione per colmare tali lacune.

Prendendo il tempo necessario per stabilire le priorità delle competenze, le organizzazioni possono assicurarsi di essere ben posizionate per il successo oggi e in futuro!

Impara come formazione e sviluppo del personale può aiutare i profitti!_ Scarica questo modello

4. Modello di analisi del divario di competenze ClickUp

Identificare le lacune per tipo di competenza in una Lista ClickUp

Un'analisi del gap di competenze analizza le competenze della forza lavoro esistente di un'organizzazione rispetto a quelle necessarie per raggiungere gli obiettivi attuali e futuri. Questo tipo di valutazione identifica i gap di competenze che devono essere affrontati per consentire a un'organizzazione di portare avanti i propri obiettivi di business.

Una volta identificati i gap di competenze, le organizzazioni possono offrire ai dipendenti programmi di formazione e altre opportunità di apprendimento per aiutarli a sviluppare le competenze necessarie. Le organizzazioni possono anche assumere altri dipendenti con le competenze necessarie o esternalizzare il lavoro quando le competenze non sono disponibili internamente o se i team sono al limite della carico di lavoro .

Utilizzare il parametro Modello di analisi del divario di competenze di ClickUp per centralizzare tutti i membri del vostro team gruppati per tipo di competenza con il loro reparto, il nome della competenza, la valutazione, il punteggio totale, il punteggio obiettivo, le azioni da intraprendere, il gap e il livello di priorità. Il punteggio target è predefinito con 0 come minimo e 25 come massimo, ma potete personalizzare questo punteggio a vostro piacimento!

Imparare a gestire il_ processo di pianificazione della capacità ! Scarica questo modello

5. Modello di mappatura delle competenze ClickUp

Colmare le lacune con un sistema di mappatura delle competenze in ClickUp

La mappatura delle competenze è un processo utilizzato per identificare le lacune di competenze e conoscenze all'interno di un'organizzazione o di una forza lavoro. Valutando le competenze dei singoli individui, le organizzazioni possono avere un'idea delle capacità dei propri dipendenti di colmare le lacune in termini di competenze e conoscenze. La mappatura delle competenze comporta l'analisi di competenze, abilità e qualifiche rispetto ai requisiti del lavoro e l'identificazione delle discrepanze.

La mappatura delle competenze aiuta anche le organizzazioni ad aumentare la produttività, assicurando che i dipendenti siano adatti ai loro ruoli e abbiano le opportunità per svolgere al meglio il proprio lavoro . Quando i dipendenti hanno le competenze giuste per i loro ruoli, si favorisce la collaborazione tra i team, snellendo i processi, ottimizzare le risorse e migliorare le prestazioni organizzative complessive!

Il Modello di mappatura delle competenze ClickUp dispone di campi personalizzati preformattati per iniziare a valutare le competenze del team: leadership, comunicazione, gestione del tempo, risoluzione dei problemi, competenze informatiche, analisi dei dati scrittura tecnica e Project Management. Scarica questo modello **_Bonus:

**Modelli di analisi competitiva_

6. Modello di mappatura delle competenze tecniche ClickUp

Utilizzare una gerarchia occupazionale per mappare le competenze dei membri del team in ClickUp

Con l'avanzare della tecnologia in modo esponenziale, può essere difficile per le aziende e gli individui tenersi al passo con le ultime competenze necessarie per rimanere competitivi. Le competenze tecniche sono essenziali per rimanere aggiornati in un mondo digitale, e capire quali sono le competenze richieste per il successo oggi è fondamentale per navigare efficacemente nel gap di competenze.

Passate alla vista Elenco tecnico nella vista Elenco del modello di mappatura delle competenze di ClickUp e aggiungete le vostre valutazioni di ciascun dipendente raggruppato per livello di posizione: Entry Level, Mid Level, Senior Level, e Executive. Scarica questo modello

7. Modello di matrice delle competenze IT di ClickUp

Ottenere una comprensione completa delle competenze presenti nel team

Le aziende si sforzano costantemente di essere all'avanguardia e hanno bisogno di personale con le competenze necessarie per stare al passo con gli sviluppi del settore e per formare gli altri reparti dell'organizzazione sulle migliori pratiche tecnologiche e sulla sicurezza.

Il Modello di matrice delle competenze IT di ClickUp è perfetto per i team IT di qualsiasi settore e dimensione per gestire, pianificare e tenere traccia delle competenze IT attuali e mancanti. Il modello è dotato di quattro viste preformattate che possono essere personalizzate:

Matrice delle lingue Vista elenco: Competenze raggruppate per tipo di competenza, filtrate per competenze linguistiche

Matrice di sviluppo web Vista a elenco: Competenze raggruppate per tipo di competenza, filtrate per competenze di sviluppo web

Vista tabella di riepilogo generale: Dati disponibili in questo modello, ordinati per tipo di competenza

Vista della scheda delle competenze: Attività raggruppate per tipo di competenza Scarica questo modello ### 8. Modello di matrice di competenze generali ClickUp

Mappate visivamente le abilità e le competenze dei dipendenti su una griglia in ClickUp

Una matrice di competenze, nota anche come inventario delle competenze è uno strumento utilizzato per valutare e tenere traccia delle competenze di un individuo o di un team. Rappresenta visivamente le qualifiche, le competenze e le abilità dei dipendenti in relazione alle competenze richieste per lo svolgimento di specifici ruoli lavorativi. È uno strumento di riferimento per i manager per valutare le lacune di competenze dei dipendenti e pianificare di conseguenza le sessioni di formazione.

Inoltre, aiuta i datori di lavoro ad allineare il personale con i vari obiettivi aziendali in modo più efficace, garantendo che gli individui completino tutti i compiti pertinenti in modo efficiente.

La Matrice delle competenze generali di ClickUp include una scala di legenda che può essere utilizzata come punto di partenza per l'analisi dei gap di competenze:

4 : Esperto

: Esperto 3 : Intermedio

: Intermedio 2 : Medio

: Medio 1: Base Scarica questo modello ### 9. Modello di analisi delle lacune in Excel

via Someka A prima vista, questo modello di analisi delle lacune potrebbe sembrare eccessivo, ma la sua struttura e il suo design vi aiuteranno a delineare gli obiettivi e le finalità di qualsiasi processo di analisi delle lacune!

Le caratteristiche principali di questo modello sono:

Tabella per il dettaglio di compiti, obiettivi, stato attuale, stato desiderato e azioni correttive

Una ripartizione dello stato di priorità e grafici priorità vs. gap per determinare i livelli di priorità alta, media e bassa Scaricate questo modello ### 10. Modello di analisi delle lacune in Microsoft Word

via Template Lab Questo modello di analisi delle lacune in Word è stato progettato specificamente per la valutazione del software. Sebbene non sia un modello costruito per essere un documento di lavoro (come l'acquisizione di compiti o note), è possibile sostituire rapidamente il testo segnaposto con il proprio contenuto, apportare alcune modifiche ai colori e condividerlo con la dirigenza.

Il modello ha tre colonne principali: Stato attuale, Obiettivo e Analisi del divario. In fondo, c'è uno spazio per una dichiarazione sui punti salienti.

Prima di utilizzare un di una pagina si consiglia di utilizzare un modello ClickUp per eseguire l'analisi delle lacune. Vediamo quindi come eseguire un'analisi delle lacune! Scarica questo modello

Come condurre un'analisi delle lacune

Il vostro compito è chiaro.

Eseguite un'analisi delle lacune per rispondere alla domanda: perché non stiamo raggiungendo gli obiettivi specifici e qual è il piano d'azione?

Ok, sono due domande, ma questa guida passo passo vi aiuterà a rispondere a entrambe!

Passo 1: Definire obiettivi chiari

Stabilire obiettivi chiari è essenziale prima di iniziare un'analisi dei gap. Questa fase ha lo scopo di elencare esattamente ciò che l'organizzazione spera di ottenere alla fine, e questo fornirà un punto di riferimento per il confronto successivo nel processo.

Fase 2: valutare le prestazioni attuali

In questa fase è fondamentale valutare le prestazioni dell'organizzazione rispetto agli obiettivi desiderati. A tal fine è necessario raccogliere dati da più fonti, come sondaggi di feedback dei clienti, audit interni e rapporti finanziari. Successivamente, è necessario valutare questi dati rispetto agli standard o ai benchmark stabiliti, a scopo di confronto.

Fase 3: Identificare i problemi alla radice

Una volta raccolti e analizzati tutti i dati rilevanti, è il momento di valutare eventuali problemi esistenti che impediscono all'organizzazione di raggiungere i propri obiettivi. L'analisi dei punti di forza e di debolezza in questa fase aiuta a identificare le aree che necessitano di miglioramenti o di ulteriori sviluppi all'interno dell'organizzazione, come ad esempio il suo processi, sistemi o risorse, che possono essere affrontati più avanti nel processo.

Utilizzare questi_

**Modelli di analisi delle cause profonde_

!

Fase 4: Definire obiettivi SMART

Dopo aver identificato le potenziali aree di miglioramento, stabilite degli obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, realistici e basati sul tempo ( SMART ) che aiutino a raggiungere livelli più elevati di prestazioni attraverso iniziative di pianificazione strategica realizzabili entro scadenze o tempi prestabiliti.

Rimanete in carreggiata per raggiungere i vostri obiettivi grazie a scadenze chiare, obiettivi misurabili e tracciamento automatico dei progressi in ClickUp

Passo 5: Sviluppare un piano d'azione

Una volta definiti gli obiettivi e i traguardi misurabili, sviluppate un piano d'azione che illustri le soluzioni. Questo piano prevede una strategia di comunicazione e il coinvolgimento di tutti i membri chiave del team necessari per far sì che i cambiamenti avvengano senza intoppi.

Fase 6: Monitorare i progressi e valutare i risultati

Una volta completata l'implementazione, monitorate periodicamente i progressi rispetto ai parametri e agli obiettivi prestabiliti. La chiave del successo a lungo termine è la valutazione attiva dell'efficacia dei cambiamenti e la valutazione regolare dei risultati ottenuti su base continuativa.

Dopo aver seguito questo processo, potrete concludere con fiducia un esercizio di gap analysis di successo!

Chi trae vantaggio dall'uso di un modello di Gap Analysis?

Un modello di analisi dei gap è uno strumento prezioso che può essere utile a chiunque voglia valutare il proprio stato attuale e identificare le aree di miglioramento. Ciò lo rende utile per un'ampia gamma di individui, aziende e organizzazioni. Date un'occhiata a questi modelli per vedere se possono aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi:

**Se siete proprietari di una piccola impresa o fate parte di un team di marketing, un modello di analisi delle lacune può aiutarvi a valutare le vostre attuali strategie di marketing e a identificare le aree di miglioramento. Identificando le lacune nel mercato di riferimento, nella messaggistica o nelle tattiche, è possibile creare un piano di marketing più efficace e mirato.

**Tenere traccia dei progressi del progetto e identificare i potenziali ostacoli può essere un compito scoraggiante. Un modello di analisi dei gap consente ai project manager di confrontare le metriche di performance attuali con i risultati desiderati, rendendo più facile l'identificazione delle aree da correggere e migliorare.

Risparmiare tempo con un modello di analisi dei gap gratuito di ClickUp

Un modello di analisi delle lacune in ClickUp abbassa la barriera d'ingresso per superare il cursore lampeggiante e raggiungere rapidamente soluzioni praticabili. Risparmierete tempo nella scomposizione di problemi complessi per prendere decisioni informate, costruire piani attuabili e aumentare la produttività.

ClickUp offre un piano gratuito per sempre, ricco di funzioni, per concentrarsi sul lavoro più importante e risparmiare un giorno alla settimana. Create un account oggi stesso !