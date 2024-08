10 modelli gratuiti di one-pager per la stesura di proposte aziendali

Vi siete mai sentiti come se steste correndo contro il tempo per preparare un one-pager di prim'ordine per la vostra presentazione o proposta?

Come marketing manager, vi capisco! Ma è ora di mettere a tacere queste preoccupazioni! I modelli di una pagina possono rendere la stesura di un pitch veloce, senza problemi e favolosa. ✨

So che scrivere un pitch aziendale sembra scoraggiante. Perciò, ho fatto il lavoro pesante per voi e ho compilato un elenco di 10 esempi gratuiti di one-pager per aiutarvi a entrare in contatto con potenziali clienti o investitori.

Che cos'è un modello di one-pager?

Un modello di one-pager è un documento preformattato e personalizzabile di una sola pagina che potete utilizzare per creare un riassunto professionale della vostra attività, prodotto o servizio.

Esistono anche modelli di siti web di una pagina per aiutarvi a creare una landing page o una pagina web. Rafforzare la vostra presenza online vi aiuterà a diventare i primi risultati di un motore di ricerca come Google!

Il tipo e il formato di un one-pager variano a seconda dell'uso che se ne farà e di chi lo leggerà.

Quando avete bisogno di creare un forte pitch aziendale o di usare una modello di proposta commerciale i one-pager forniscono uno schema per aiutarvi a inserire le informazioni giuste in un formato accattivante.

È possibile utilizzare i one-pager per creare diverse presentazioni, tra cui:

Riassunti annuali

Riassunti di prodotto

Proposte di progetto

Proposte di servizi

Proposte di programmi

Proposte di partnership commerciale

Riassunti esecutivi

Piani aziendali

Esaminate diversi modelli di one-pager, come quelli riportati di seguito, prima di scegliere quello più adatto alla vostra situazione.

Cosa rende un buon modello one-pager?

Un buon one-pager aiuta a presentare i punti chiave in un formato strutturato e scorrevole. Presentano informazioni dettagliate sulla vostra azienda, programma, progetto o servizio senza sovraccaricare il lettore.

Ecco cinque cose da ricercare quando si scelgono i one-pager:

Semplicità : Crea una presentazione chiara e facile da leggere

: Crea una presentazione chiara e facile da leggere Struttura : Mantiene le informazioni organizzate in modo che il lettore possa trovare velocemente ciò di cui ha bisogno

: Mantiene le informazioni organizzate in modo che il lettore possa trovare velocemente ciò di cui ha bisogno Stile : Mostra i punti chiave in un formato professionale, attraente e facile da sfogliare

: Mostra i punti chiave in un formato professionale, attraente e facile da sfogliare Scalabilità : Si adatta a qualsiasi dimensione di progetto

: Si adatta a qualsiasi dimensione di progetto Condivisibilità: Esportazione in formati facilmente accessibili al team e ai lettori di riferimento

Un buon modello di one pager offre anche segnaposti per le informazioni aziendali standard e per i dati personali, come numeri di telefono, indirizzi, e-mail, account di social media e un invito all'azione.

I migliori modelli di one pager vi aiutano a sviluppare una presentazione aziendale o una proposta commerciale chiara, organizzata e di facile accesso per il vostro lettore target.

Questi one pager vi aiuteranno a promuovere i punti chiave di qualsiasi presentazione di vendita o proposta che vogliate presentare.

10 Modelli gratuiti di One Pager

Ecco 10 modelli di one pager. È possibile personalizzare ogni modello per creare presentazioni, idee principali, proposte e sintesi per quasi tutti i tipi di progetti.

Potete anche modificare i diversi modelli per evidenziare le idee principali più importanti per voi nei vostri one-pager. La parte migliore? Potete avere questi modelli gratuitamente.

1. Modello di pagina unica per la gestione del progetto ClickUp

Modello di un Pager per la gestione del progetto ClickUp

Evidenziate i punti principali di qualsiasi progetto in modo fulmineo con il template Modello di One Pager per la gestione del progetto di ClickUp . ⚡

Questo modello a pagina singola include tutti gli aspetti e le sezioni importanti di cui avete bisogno per sviluppare una presentazione vincente, tra cui obiettivi del progetto , la tempistica, i risultati principali, i compiti principali e le tappe fondamentali.

Le visualizzazioni personalizzate e le categorie di stato all'interno del one-pager aziendale vi aiutano a tenere sotto controllo le informazioni più importanti per voi:

Vista della fase di pianificazione: aiuta a raccogliere le idee e a impostare i compiti

aiuta a raccogliere le idee e a impostare i compiti Vista Calendario: Aiuta a pianificare le date di completamento delle attività

Aiuta a pianificare le date di completamento delle attività Vista Piano di progetto: Permette di rivedere e modificare le attività

Permette di rivedere e modificare le attività Stati: Gli stati In Progress, To Do o Complete mostrano esattamente la posizione delle attività nella pipeline

Il Project Management One Pager è facile da usare, personalizzabile e può essere condiviso con chiunque abbia bisogno di conoscere il progetto. Scarica questo modello

2. Template annuale ClickUp One-Pager

Modello annuale di un pager di ClickUp

Il Modello annuale di One Pager di ClickUp è un documento di una sola pagina che aiuta a condensare gli obiettivi annuali della vostra azienda in un layout facile da seguire e di grande effetto sui dispositivi mobili.

Vi aiuta a delineare le vostre priorità annuali e ad allineare i singoli compiti con gli obiettivi più grandi. Basta con la confusione e le informazioni disperse! Questo one-pager aziendale gratuito vi offre una visione cristallina della strategia, dei valori fondamentali, della missione e di molto altro ancora della vostra azienda.

Ha anche sezioni separate per le priorità globali e dipartimentali, in modo che tutti possano contribuire a creare il quadro generale.

Inoltre, promuove la trasparenza e la responsabilità includendo Obiettivi e risultati chiave (OKR) per ogni priorità.

Dite addio ai report opprimenti e date il benvenuto a una panoramica concisa e motivante grazie a modelli gratuiti come questo. 👋

Il one-pager aziendale aiuta il vostro team a capire il "perché" dei vostri obiettivi, promuovendo un senso di finalità e allineamento.

Dal momento che state già rivedendo i numeri delle vendite annuali, questo potrebbe essere un buon momento per rinfrescare i vostri obiettivi strategie di gestione del marchio o il business plan per aumentare le vendite e i profitti nel corso del prossimo anno. Scarica questo modello

3. Modello di Brief di prodotto ClickUp

Modello di briefing del prodotto ClickUp

Il Modello di scheda prodotto di ClickUp vi aiuta a organizzare e semplificare il il processo di sviluppo del prodotto in modo da poter effettuare un lancio di maggior successo.

Può anche aiutarvi a far avanzare i prodotti più rapidamente!

Se dovete presentare i prodotti ai potenziali clienti, questo può essere un buon momento per scegliere un solido Software di marketing CRM che consente a voi e ai membri del vostro team di raccogliere e registrare le informazioni sui clienti man mano che crescete.

Il one-pager aziendale gratuito consente di tenere in un unico posto le specifiche dei prodotti, i feedback e le attività correlate. È possibile utilizzare personalizzazioni di formattazione istantanea, come l'inserimento di link e tag di documenti, per facilitare la comprensione del prodotto da parte dei team di marketing e di vendita sulla base di questa singola pagina.

Inoltre, grazie ai commenti e ai commenti assegnati, il team può trattare questa singola pagina come un quartier generale mentre lavora al processo di sviluppo del prodotto. Aumentate la produttività, migliorate la collaborazione e accelerate il processo di sviluppo del prodotto con il Product Brief Document di ClickUp.

Iniziate oggi stesso e scoprite la potenza del lavoro di squadra organizzato!

Avete bisogno di migliorare l'intero processo di reporting dei prodotti? Provate a utilizzare il one-pager aziendale insieme a Modelli di rapporti sulle vendite per un approccio globale che aiuti i membri del team a organizzare i dettagli chiave del prodotto. Scarica questo modello

4. Modello di Brief del progetto di marketing ClickUp

Modello di briefing del progetto ClickUp Marketing

Il Modello di Brief del progetto di marketing di ClickUp funziona come un one-pager aziendale che vi aiuta a delineare le informazioni chiave per il successo del vostro progetto di marketing.

Viene utilizzato per comunicare le finalità del progetto, gli obiettivi e i dettagli del pubblico target. Inoltre, tiene traccia delle attività e delle sottoattività.

Create un one-pager per i brief dei progetti di marketing con questo versatile schema che mantiene tutti concentrati su obiettivi comuni.

Questo modello include campi personalizzati per i dipartimenti, le consegne, il pubblico di destinazione e qualsiasi documentazione supplementare, in modo da poterlo modificare facilmente per adattarlo alle vostre esigenze.

Se vi piace lo stile di questo modello, date un'occhiata ai nostri altri modelli di brief di progetto per aiutarvi a rendere un successo il vostro prossimo one-pager aziendale o la bozza del progetto. Scarica questo modello

5. Modello di proposta di servizi ClickUp

Modello di proposta di servizi ClickUp

Rafforzate la qualità e la competenza del vostro servizio con il modello Modello di proposta di servizi di ClickUp . Questo one-pager è gratuito e vi aiuterà a creare fiducia con i clienti.

Ad esempio, i one-pager come questo modello offrono spazi designati per includere dettagli come le informazioni di contatto, il background dell'azienda, la descrizione del progetto, l'ambito del progetto, le consegne, le dipendenze e il pagamento.

Il modello di proposta di servizi gratuito consente anche di personalizzare la formattazione con immagini incorporate e modifiche ai caratteri.

L'uso del modello di proposta di servizi di ClickUp vi aiuta a redigere rapidamente una proposta chiara, concisa e persuasiva, in modo da ottenere più contratti! 🎉 Scarica questo modello

6. Modello di proposta di programma ClickUp

il modello di proposta di programma di ClickUp vi aiuta a presentare una breve presentazione per quasi tutti i tipi di programma

Il Modello di proposta di programma di ClickUp vi aiuta a riassumere le informazioni e i requisiti necessari per proporre il vostro prossimo programma.

Potete usarlo per creare un newsletter aziendale che spieghi il vostro programma, gli obiettivi e il budget, e condividete immagini di materiali promozionali come volantini, magliette o pubblicità.

Utilizzate questo per scrivere un riassunto ben pianificato, ben finanziato e ben eseguito da condividere con potenziali investitori o stakeholder. I one-pager non sono mai stati così semplici. Scarica questo modello

7. Modello di proposta commerciale ClickUp

Modello di proposta commerciale ClickUp

Volete proporre ad altre aziende delle partnership? Il Modello di proposta commerciale di ClickUp può aiutarvi a raggiungere questo obiettivo grazie al suo layout semplice ma efficace per tutti i vostri one-pager.

Questo modello gratuito vi aiuta a creare una panoramica commerciale professionale da utilizzare per proporre partnership. Usatelo per mostrare le vostre risorse! Fate capire alle altre aziende perché voi e il vostro team valete un investimento.

Questo one-pager fornisce tutto ciò che serve per sviluppare una proposta commerciale convincente, impressionare i vostri clienti e assicurarvi quelle partnership importanti. Scarica questo modello

8. Modello di lavagna per proposta di progetto ClickUp

Modello di lavagna per proposte di progetto ClickUp

Sviluppate le proposte con facilità grazie al modello Modello di lavagna per proposte di progetto di ClickUp .

Questo modello di lavagna è stato progettato per aiutarvi a preparare una nuova proposta di progetto che risolva un problema o soddisfi un'esigenza organizzativa.

Evidenziate i punti principali e mostrate i risultati ottenuti dall'intero team come una lavagna digitale business one-pager.

Questo formato di lavagna consente agli stakeholder e ai membri del team di porre e rispondere alle domande all'interno del documento. Inoltre, vi piacerà il nota adesiva che rende divertenti i dettagli del programma e la collaborazione!

Le aziende di livello aziendale possono prendere in considerazione Strumenti di collaborazione aziendale in grado di gestire input e comunicazioni per team molto più grandi.

I one-pager come questo offrono al team lo spazio necessario per sviluppare proposte di alto livello. Include anche funzioni molto interessanti che consentono di tenere traccia della pianificazione degli sprint, di fare brainstorming sui concetti e di collaborare e lavorare insieme a tutto il team.

Preparatevi a stupire il vostro pubblico con documenti ben fatti che mettano in evidenza le vostre competenze e dimostrino come riuscirete a soddisfare le esigenze dell'organizzazione. Scarica questo modello

9. Modello di caso aziendale di una pagina in Word

creare una pagina di riepilogo personalizzata con il modello One-Pager per casi aziendali di Word

Pubblicate un bellissimo sommario esecutivo utilizzando il modello Word One-Pager per casi aziendali di Template.net.

È possibile stampare questo one-pager aziendale o scaricare i documenti come documento Word, Google doc o pagina Apple.

Per quanto riguarda i modelli one-pager di Template.net, questo è disponibile solo per i membri Pro. Scarica questo modello

10. Modello Powerpoint One Pager di SlideModel

Tramite SlideModel

Semplificate la presentazione della vostra startup con il modello di PowerPoint One Pager di SlideModel.

Quando parlate con potenziali investitori ogni secondo è importante. Sviluppare un one-pager chiaro e conciso dimostra che rispettate il loro tempo. Inoltre, aumenta la possibilità che vi prendano sul serio.

Questo one-pager in PowerPoint, progettato per le startup, comprende un formato in tre parti per aiutarvi a creare sintesi delle informazioni chiave della vostra startup. E questo one-pager riunisce tutto in una presentazione attraente, facile da leggere e professionale.

Tra i modelli di one-pager, questo include più sezioni per aiutarvi a visualizzare tutti i punti principali relativi alla vostra startup, tra cui la presentazione del team, la panoramica dell'azienda, la missione, il mercato di riferimento, le finanze, i prodotti e i risultati ottenuti.

È anche possibile combinare il modello di PowerPoint con modelli per il lancio di prodotti per coprire tutte le basi. Scarica questo modello

Modelli di One-Pager, qualcuno?

In un mondo in cui il tempo è fondamentale, i modelli di una pagina vengono in soccorso.

I modelli di one-pager guidano, strutturano e semplificano le vostre proposte. Che si tratti di sintesi esecutive, briefing di prodotto o obiettivi annuali, speriamo che questi pratici esempi di one-pager rendano tutto più semplice.

Scegliete i modelli per creare i one-pager di cui avete bisogno in base a ciò che intendete proporre e a chi lo farete. Tenete presente che i migliori modelli di one-pager sono semplici, strutturati e facili da condividere.

Il vostro prossimo lancio di una pagina di successo potrebbe essere a un solo modello di distanza. Perché aspettare? Preparatevi e iniziate con Modelli ClickUp oggi!