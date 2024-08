8 strategie creative di gestione del marchio per massimizzarne il potenziale’

Siete pronti a portare il vostro marchio al livello successivo ma non sapete da dove cominciare?

Con così tanti marchi che si contendono l'attenzione, come potete assicurarvi che il vostro marchio sia quello che risuona con il vostro traguardo? O, meglio ancora, che arrivi in cima alla mente nel momento giusto del percorso dell'acquirente.

La risposta sta nel pensare fuori dagli schemi e nel puntare su strategie creative di gestione del marchio. Perché a volte basta un po' di brio per far risaltare il vostro marchio.

Quindi, se siete seriamente intenzionati a costruire un'azienda di successo che resista alla prova del tempo, non sottovalutate il potere dell'investimento in software di gestione del marchio e strategie per aiutarvi a terminare il lavoro nel modo giusto.

Esploreremo otto strategie creative che potete implementare oggi stesso per migliorare la vostra gestione del marchio. Dalla costruzione di una strategia creativa alla posizione del marchio, fino all'utilizzo di strumenti per la gestione del marchio gestione efficace del marchio questi esempi di strategia di marca ad esito positivo vi aiuteranno a portare il vostro marchio al livello successivo e a rimanere davanti alla concorrenza.

Quindi, tuffiamoci!

Che cos'è la gestione strategica del marchio?

Da cosa dipende la costruzione di un marchio di esito positivo? Tutto inizia con una gestione strategica ed efficace del marchio e delle strategie. Ma Da fare, cosa significa esattamente?

In poche parole, la gestione strategica del marchio implica la creazione, il mantenimento e il miglioramento continuo della personalità, della posizione e dei lavori richiesti. Ciò contribuisce a garantire che il vostro marchio rimanga competitivo e rilevante in un mercato in continua evoluzione.

La gestione strategica del marchio aiuta anche a fidelizzare i clienti, ad aumentare il riconoscimento del marchio e a favorire le relazioni con gli stakeholder. Ciò contribuisce a garantire che il marchio rimanga competitivo e rilevante in un mercato in continua evoluzione. In definitiva, una gestione efficace del marchio è una gestione della reputazione che porta a un miglioramento delle prestazioni del marchio, a una maggiore fedeltà dei clienti, a un aumento del riconoscimento del marchio e a una reputazione più forte del marchio.

Suggerimento Pianificate, monitorate e gestite tutte le vostre attività di brand management, i progetti e altro ancora, e stabilite un flusso di lavoro senza interruzioni con l'applicazione Modello di gestione del marchio di ClickUp . Questo modello è dotato di tutto ciò che serve per tenere sotto controllo i progetti, le sequenze temporali, le risorse, i to-dos e molto altro ancora. Inoltre, è personalizzabile, in modo da poter configurare la visualizzazione del lavoro per supportare le esigenze del progetto e le preferenze del flusso di lavoro.

Questo modello di gestione del marchio consente di semplificare il processo di gestione strategica del marchio. Utilizzate questo modello per migliorare la coerenza del marchio, pianificare, monitorare e gestire progetti, risorse del marchio, risorse, sequenze e altro ancora.

Fattori importanti da considerare quando si sviluppa una strategia di gestione del marchio

Ecco tre fattori importanti che i brand manager dovrebbero considerare per sviluppare una strategia di brand management di esito positivo:

Capire i vostri clienti ideali e cosa li spinge a scegliere il vostro prodotto o servizio rispetto ai vostri concorrenti

Analizzare il panorama della concorrenza e identificare le impostazioni che distinguono il vostro marchio

Assicurarsi che i valori del proprio marchio siano chiaramente definiti e cancellati dalle aspettative del pubblico

Ma il punto è che la gestione strategica del marchio non è una soluzione "aggiusta e dimentica" come la ricetta della pentola di tua madre per lo stufato di manzo che cucinavi ogni settimana all'università. È un processo continuo che richiede una costante sessioni di ideazione valutazione delle prestazioni e aggiustamenti della strategia.

La costruzione di un marchio di esito positivo richiede un'attenta considerazione di tutti gli elementi che compongono la "ricetta" del marchio È necessario considerare gli ingredienti specifici: il pubblico di riferimento, i valori e la messaggistica, e il modo in cui creeranno un marchio unico e accattivante.

E proprio come in cucina, è necessario sperimentare, assaggiare e modificare la strategia di gestione del marchio per assicurarsi che la posizione del marchio sia in grado di colpire tutte le note giuste con i clienti.

**Suggerimento professionale Dal momento che ci sono molte parti in movimento, provate a utilizzare gratuitamente modelli di piano strategico gratuiti per mantenere l'azienda in carreggiata e per avvicinarsi agli obiettivi desiderati. Il Lavagna online per il piano strategico di ClickUp fornisce una roadmap visiva che mostra facilmente quali sono i passaggi necessari per il piano strategico e come questi passaggi possono (e devono) fluire l'uno nell'altro nel contesto del progetto più ampio.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Strategic-Plan-Whiteboard-Template.png Modello di lavagna online per il piano strategico di ClickUp /$$$img/

Non tralasciate nessuna informazione critica utilizzando questa roadmap visiva, in modo che il vostro team possa coordinare ogni passaggio essenziale

8 strategie creative per la gestione del marchio da attuare oggi stesso

Ecco otto strategie creative di gestione del marchio ed esempi di strategie di marchio di esito positivo che dovete conoscere per costruire una potente identità di marchio.

1. Creare un'identità unica del marchio

L'identità del marchio è ciò che rappresenta il vostro marchio. Contribuisce a distinguere la vostra azienda, rendendo il vostro marchio unico e memorabile.

Per migliorare la percezione e la reputazione del vostro marchio, è consigliabile mantenerne le caratteristiche di base linee guida del marchio quando si delineano la dichiarazione della missione, i valori del marchio, il target e la voce del marchio, è bene tenerli a mente.

Ecco alcuni esempi significativi che vi aiuteranno a costruire forti valori aziendali e a migliorare la posizione del vostro marchio:

1️⃣ Marche sartoriali mostra con orgoglio la sua missione e il suo traguardo nella pagina "About" del suo sito web.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image2-1400x739.png Tailor Brands come esempio di strategia di gestione del marchio /$$$img/

via Marchi su misura

2️⃣ Un altro approccio efficace è quello di concentrarsi sulle funzionalità/funzione uniche del prodotto. Per istanza, un marchio di moda che vende giacche di pelle si potrebbe evidenziare la qualità dei materiali, l'artigianalità della loro produttività e lo stile personalizzato che offrono.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image10-1400x667.png LeatherCult come esempio di strategia di gestione del marchio /$$$img/

via LeatherCult

3️⃣ Potete anche coltivare una forte identità del marchio che rifletta i valori e le aspirazioni del vostro traguardo. Questa strategia di branding potrebbe comportare lo sviluppo di uno stile visivo distintivo e l'utilizzo di uno storytelling per creare una connessione emotiva con i clienti o l'impegno in iniziative sociali e ambientali che risuonino con il vostro pubblico, come nel caso di TOMS.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image6-1400x722.png TOMS come esempio di strategia di gestione del marchio /$$$img/

via TOMS Una volta definito lo scopo del vostro marchio, la elementi visivi del marchio come un logo memorabile e la scelta dei colori e dei font giusti.

I piccoli dettagli sono importanti; mantenerli coerenti in tutti i materiali di branding contribuirà a creare un'immagine coesa del marchio che i clienti potranno facilmente riconoscere e ricordare.

Volete che i vostri clienti siano in grado di distinguere il vostro prodotto da uno scaffale o di riconoscere il vostro logo in diverse pubblicità. L'idea è quella di distinguersi e non di confondersi, quindi non abbiate paura di pensare fuori dagli schemi e di essere diversi.

**Suggerimento professionale Stabilite i valori del vostro marchio e miglioratene la reputazione con l'aiuto di modelli di linee guida del marchio ! Usare modelli come quello di Modello di linee guida del marchio di ClickUp per darvi una solida base di partenza nella creazione delle linee guida del vostro marchio. Vi guiderà attraverso tutte le nozioni di base e vi aiuterà a concentrarvi sulle questioni più importanti del branding.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-Brand-Guidelines-Doc-Templates.png Modelli di linee guida per il marchio ClickUp /$$$img/

Documentate in modo chiaro il look and feel del vostro marchio con questo modello completo

2. Focus sull'esperienza del cliente

La personalizzazione può aiutare a fornire un'esperienza piacevole e senza soluzione di continuità ai clienti. È possibile utilizzare l'intelligenza artificiale (IA) e l'analisi predittiva per creare messaggi e contenuti adatti ai clienti, offrendo un'esperienza più pertinente e coinvolgente.

Ecco alcuni esempi di gestione strategica del marchio da esplorare per migliorare l'esperienza del cliente:

1️⃣ Netflix e Amazon sono due marchi leader che offrono esperienze personalizzate. In questo esempio, Amazon condivide consigli sui prodotti in base agli acquisti effettuati in passato per offrire ai clienti idee e prodotti personalizzati, in modo da tenerli impegnati e continuare il loro percorso di acquisto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image11.png Amazon come esempio di strategia di gestione del marchio /$$$img/

via Amazon 2️⃣ Netflix invia email che forniscono consigli su spettacoli o film in base alla cronologia degli ascolti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image12.png Netflix come esempio di strategia di gestione del marchio /$$$img/

via Netflix Quindi, se volete costruire una base di clienti fedeli e differenziarvi dalla concorrenza, date priorità all'esperienza del cliente nella vostra strategia di gestione del marchio.

Ecco altri semplici modi per migliorare l'esperienza del cliente:

Semplificare il processo di acquisto e ridurre al minimo il numero di passaggi

Rispondere alle domande e alle preoccupazioni dei clienti il prima possibile

Essere trasparenti sui prezzi, sulle politiche e sulle informazioni relative ai prodotti

Formare il personale a fornire un servizio clienti eccellente e a gestire i reclami in modo professionale

Raccogliere il feedback dei clienti per migliorare prodotti e servizi

Offrire valore al di là del prodotto o del servizio, come ad esempio risorse educative o programmi di fidelizzazione dei clienti

Garantire esperienze coerenti in tutti i punti di contatto, dall'online al negozio

Enfatizzare la qualità in tutti gli aspetti dell'esperienza del cliente, daalla produttività all'imballaggio e alla consegna

Per far crescere e coltivare i vostri lead e clienti, dovete fornire un'esperienza positiva ai vostri clienti in ogni punto di contatto e comprendere meglio le loro esigenze, preferenze e punti dolenti. Ecco perché l'esperienza del cliente deve essere una parte chiave della vostra strategia di marca.

Per una gestione efficace del marchio, è necessario un software di gestione delle relazioni con i clienti o un software di gestione delle relazioni con i clienti Software CRM per aiutarvi a monitorare clienti, contatti, reclami e così via. Uno strumento CRM completo può essere il vostro sportello unico per tutte le informazioni relative ai clienti: gestite e migliorate la reputazione del marchio, monitorate le prestazioni del marchio e conquistate la fedeltà dei clienti rimanendo organizzati e rispondendo alle loro esigenze.

Suggerimento Costruite il vostro personalizzato CRM in ClickUp o utilizzare un sistema precostituito di Modello di CRM di ClickUp per tenere traccia dei vostri contatti e gestire progetti di brand management in un unico posto. Permette di personalizzare gli stati dei contatti e di aggiungere campi aggiuntivi per la massima organizzazione e personalizzazione dei contatti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Simple-CRM-Template-by-ClickUp.png Gestione di clienti, pipeline commerciali, elementi d'azione e altro ancora con il Simple CRM Modello di ClickUp in vista Elenco /$$$img/

Gestione di clienti, pipeline commerciali, elementi d'azione e altro ancora con il modello Simple CRM di ClickUp in vista Elenco

3. Sfruttare i social media

Con 90% di Instagram utenti che seguono un'azienda, dimostra che i social media sono diventati una parte vitale di qualsiasi strategia di brand di successo.

Perché? È un modo semplice per entrare in contatto con il pubblico in modo più autentico e costruire relazioni significative. Inoltre, è possibile raggiungere un vasto pubblico con un lavoro richiesto minimo. Pensate a quante email dovreste inviare per eguagliare la portata di un post su Instagram. È come confrontare mele e pompelmi.

Qual è il segreto dell'esito positivo dei social media? La coerenza dei vostri lavori richiesti.

Rispondete ai commenti, mettete "mi piace" e condividete i contenuti generati dagli utenti e partecipate alle conversazioni pertinenti. Queste semplici azioni dimostrano che avete a cuore la vostra comunità e volete costruire una relazione con loro.

Potete iniziare creando un hashtag personalizzato che i clienti utilizzino per condividere le loro esperienze e stabilire una connessione. Un hashtag specifico aiuta anche a consolidare un'identità coesa del marchio e facilita il monitoraggio dei contenuti generati dagli utenti. Amplificando lo scopo del vostro marchio e aumentandone la visibilità, potete creare un effetto valanga che attira nuovi clienti verso il vostro marchio.

Ecco un esempio di gestione strategica del marchio per i social media che potete prendere in considerazione per migliorare la reputazione del vostro marchio:

1️⃣ Il feed Instagram di Glossier è una miscela accuratamente curata di contenuti generati dagli utenti, scatti di prodotti e immagini di lifestyle. Chiedendo ai follower di condividere le loro esperienze con i prodotti Glossier e utilizzando queste immagini sui social media, Glossier ha creato una comunità di fan che si sentono parte di qualcosa di speciale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image4.png La pagina di Glossier sui social media come esempio di strategia di gestione del marchio /$$$img/

via Glossario Suggerimento Utilizzate un modello di calendario dei contenuti per aiutarvi a programmare i post mensili sui social media. In questo modo sarete in regola con il monitoraggio e sarete responsabilizzati. Per usufruire appieno della potenza dei social media, è necessario impostare anche una flusso di lavoro sui social media in cui ci si confronta con il proprio pubblico attraverso le varie piattaforme.

4. Sfruttate il potere dello storytelling

Lo spot del Farmer's Dog per il Super Bowl ha suscitato forti emozioni nei titolari e negli amanti degli animali. Perché? Racconta una storia comprensibile di una donna e del suo cane, che risuona con molti titolari e amanti di animali domestici che comprendono il legame tra un essere umano e il suo compagno peloso.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Farmers-Dogs-Super-Bowl-commercial-1400x788.jpeg Lo spot pubblicitario del Farmer's Dog per il Super Bowl /$$$img/

Lo spot del Farmer's Dog per il Super Bowl 2023

Lo spot racconta la storia di una donna e del suo cucciolo di Labrador nero di nome Bear, a partire da quando lei era una ragazzina. Nel corso dello spot, lo spettatore assiste alle avventure della coppia, tra cui passeggiate e gite in spiaggia, mentre invecchiano insieme.

Alla fine la donna parte per l'università, lasciando indietro Bear. Tuttavia, con il passare del tempo, la donna diventa adulta e mette su famiglia. Orso rimane al suo fianco, nonostante l'età, mentre lei affronta il matrimonio e la paternità.

Il messaggio? I cani sono preziosi. I cani sono fedeli. E i cani meritano cibo sano.

Sfruttando il potere dello storytelling e sottolineando l'importanza di un cibo sano per cani, Farmer's Dog ha potuto creare una narrazione in linea con i valori fondamentali e la missione del suo marchio (chef's kiss).

La fiducia e la relazionalità sono alla base di una forte reputazione del marchio. Evidenziate gli angoli e i valori unici che risuonano con il vostro traguardo, umanizzate la voce del vostro marchio e rendetela più relazionabile, per aumentare la fiducia e il coinvolgimento dei consumatori e rafforzare la reputazione del vostro marchio.

Suggerimento Scrivete post per il blog, sceneggiature e altro ancora e collaborate facilmente con i membri del team e con gli altri in Documenti ClickUp . Questa funzionalità/funzione offre pagine con opzioni di formattazione, modifica collaborativa, tag e cronologia delle modifiche in cui è possibile sviluppare storie, campagne, articoli e altro ancora. Questa funzione Guida definitiva all'uso di ClickUp Documenti contiene una guida con passaggi che vi permetterà di familiarizzare con la funzionalità/funzione e di iniziare più rapidamente.

5. Collaborare con gli influencer

Gli studi dimostrano che quasi 75% delle persone concorda sul fatto che ci sono troppi annunci sui social media. Sono sovraccarichi, ripetitivi e, il più delle volte, irrilevanti. È qui che gli influencer possono aiutare.

Gli influencer si sono affermati come leader affidabili nelle rispettive nicchie e hanno un seguito fedele di fan impegnati. Alcuni influencer, come Charli D'Amelio, hanno oltre 100 milioni di follower su TikTok (mega-influencer), mentre altri ne hanno meno di 50.000 (micro-influencer). E sorprendentemente, nonostante abbiano meno follower, i micro-influencer tendono ad avere valutazioni più elevate con il proprio pubblico.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image1-1400x716.png Valutazioni medie di coinvolgimento degli influencer su Instagram /$$$img/

via Oberlo Collaborando con gli influencer, potete attingere al loro pubblico e sfruttare la loro influenza per promuovere il vostro marchio. I dati mostrano che circa 82% delle persone è "altamente probabile" che compri qualcosa consigliato da un micro-influencer. È difficile lasciarsi sfuggire questa opportunità. Sono loro a fare le vendite al posto vostro. E la parte migliore? Non si tratta di un'offerta commerciale per il consumatore. Uno scenario ideale, no?

Ecco un esempio di gestione strategica del marchio che sfrutta il potere delle collaborazioni con gli influencer:

1️⃣ Athletic Greens è un esempio di marchio con esito positivo sfruttando l'influencer marketing . Se avete seguito qualche vlog relativo ai viaggi nell'ultimo anno o giù di lì, probabilmente avrete visto una o più campagne di influencer marketing di Athletic Greens. Per istanza, l'azienda ha collaborato con diversi YouTuber di alto profilo, come Kara e Nate, con 3,44 milioni di follower, per promuovere la sua polvere verde nutrizionale all-in-one.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image14.png Athletic Greens come esempio di strategia di gestione del marchio /$$$img/

via Verdi atletici Hanno diversificato il loro mix di influencer collaborando con diversi follower nella nicchia dei viaggi e, Da fare, hanno raggiunto un pubblico più ampio e aumentato la loro credibilità tra i consumatori. E con gli integratori per la salute, la fiducia è tutto.

Suggerimento pro Creare facilmente un contratto per influencer che aderisca alle vostre regole e condizioni con il programma Modello di contratto per influencer di ClickUp . Utilizzando questo modello per condividere e firmare questo accordo, si passa a un modello di documento online che consente di inviare il documento via email, raccogliere le firme in qualsiasi sequenza desiderata e convertire istantaneamente il contratto completato in un PDF.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Influencer-Contract-Doc-Template-by-ClickUp.png Modello di documento di contratto per influencer di ClickUp /$$$img/

Realizza il tuo prossimo contratto con il modello di contratto Influencer di ClickUp

6. Promuovere la fedeltà al marchio

I clienti fedeli sono i migliori amici del vostro marchio. È più probabile che gridino dai tetti quanto amano il vostro marchio e la vostra esperienza cliente e che riferiscano i vostri prodotti a parenti e amici, il che è almeno cinque volte più efficace degli annunci a pagamento. Quindi, perché non capitalizzare su questo frutto poco prezioso? Per promuovere la fedeltà al marchio, potete creare un programma di fidelizzazione che ricompensi i clienti per il loro continuo supporto.

Ad esempio, proponete offerte esclusive, campioni gratis e offerte speciali per dimostrare il vostro apprezzamento per la loro attività aziendale. Questa semplice strategia del marchio può contribuire a incentivare il ripetersi dell'attività aziendale e a far sentire i clienti parte di una comunità esclusiva. E quando mantenete le promesse del vostro marchio, potete creare un'esperienza positiva che li entusiasmerà e li farà tornare ancora.

Si tratta di tre semplici cose: mantenere le promesse del marchio, creare esperienze positive per i clienti e offrire incentivi per farli tornare ancora.

Ecco un esempio di gestione strategica del marchio che promuove la fedeltà al marchio e ne migliora le prestazioni:

1️⃣ Prendiamo ad esempio Ulta Beauty. Il programma Ultimate Rewards offre ai clienti un intervallo di vantaggi, tra cui sconti esclusivi, prodotti gratis e regali di compleanno. Più un consumatore spende, più premi guadagna. Ottenere l'ambito status di Diamante fa sentire il consumatore come un reale di Ulta Beauty, per cui è naturale che i consumatori si impegnino per ottenere lo stato migliore.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image7.png Sistema di premi Ulta /$$$img/

via Ulta È simile a ricevere l'ambita scheda personalizzata di Starbucks. È come un diritto di passaggio per i liceali e gli universitari quando pagano i loro frappuccini alla vaniglia. Seguite l'esempio di Ulta Beauty e Starbucks e utilizzate i programmi di fidelizzazione per costruire una comunità di sostenitori del marchio, appassionati dei vostri prodotti e desiderosi di diffondere la parola.

7. Costruire una libreria di contenuti di nicchia

Da fare: "Da fare" 68% delle istanze online iniziano con un motore di ricerca?

Proprio così. Anche se i consumatori conoscono a memoria il vostro sito web, cercano il vostro marchio su Google e cliccano sul primo risultato. E se iniziano con una ricerca senza marchio, come fanno a sapere che il vostro marchio esiste?

La risposta? Il contenuto.

La creazione di una libreria di contenuti di nicchia è fondamentale per affermare il vostro marchio come un'autorità nel vostro settore e aumentare la consapevolezza del marchio. In questo modo, il vostro marchio può apparire in cima alla pagina dei risultati dei motori di ricerca (SERP) per essere cliccato. Naturalmente, è più facile a dirsi che a farsi. Il processo prevede la creazione di un repository di contenuti di alta qualità, informativi e coinvolgenti, che parlino direttamente al vostro target.

In altre parole, scrivere contenuti che siano in linea con l'intento di ricerca.

Ad esempio, supponiamo che la vostra azienda venda software per la gestione delle riunioni Bacheca. In questo caso, potreste creare una libreria di contenuti incentrati su argomenti quali:

Best practice per la conduzione di riunioni virtuali del consiglio di amministrazione

Come creare programmi efficaci per le riunioni

Confronto tra i migliori software freemodelli di verbale Bacheca gratuiti per semplificare le riunioni

Fornendo approfondimenti e risorse di valore su questi argomenti di nicchia, potete posizionare il vostro marchio come leader di pensiero e attirare potenziali clienti che si rivolgeranno a voi per ottenere approfondimenti e consigli sul settore. Naturalmente, non vi limitate ai post sul blog. Per ampliare il vostro raggio d'azione, potete anche utilizzare diversi tipi di contenuti, come video, infografiche, eBook, white paper e altro ancora.

Ecco un esempio di gestione strategica del marchio che incoraggia i clienti e i visitatori del sito web a impegnarsi con i contenuti:

1️⃣ Per essere sempre al centro dell'attenzione, create un opt-in per le email in cui i visitatori possono iscriversi alla vostra newsletter. Riceveranno un'email quando deciderete di condividere questi contenuti di alta qualità. In questo modo, potrete costruire un solido elenco email di potenziali clienti. Nel frattempo, i visitatori del vostro sito web ci guadagnano, perché ora ricevono queste informazioni direttamente nella loro finestra In arrivo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image3.png Iscrizione alla newsletter del blog ClickUp /$$$img/

via ClickUp

Quindi la prossima volta che pubblicherete quel gestione della campagna di marketing che avete passato settimane a mettere insieme, saranno i primi a saperlo. E a usarla davvero. Un vantaggio per tutti.

**Suggerimento professionale I brand manager possono pianificare, monitorare e gestire tutto ciò che è necessario per pianificare e creare contenuti su più canali (sito web, blog, social ed email) in un unico luogo con il programma Modello di gestione dei contenuti di ClickUp . Fornisce una solida struttura di partenza ed è completamente personalizzabile per permettervi di configurare il vostro lavoro a modo vostro. Utilizzate questo modello per supportare il vostro flusso di lavoro end-to-end, dall'accettazione delle richieste alla pianificazione con i documenti, al mantenimento di un calendario editoriale e alla distribuzione dei contenuti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Content-Management-Template-by-ClickUp\_List-view.png Modello di gestione dei contenuti di ClickUp in vista Elenco /$$$img/

Modello di gestione dei contenuti di ClickUp in vista Elenco

8. Abbracciare l'innovazione

Seguite l'esempio di Apple abbracciando l'innovazione invece di allontanarvi da essa. Per distinguersi nel frenetico panorama digitale di oggi, è necessario tenere d'occhio le tendenze più attuali.

Per esempio, l'IA sta conquistando i titoli di LinkedIn e Twitter. Vale la pena di fare un tuffo nell'acqua per vedere se funziona per il vostro marchio. Ma non fermatevi qui. Tenete sotto controllo anche i vostri concorrenti e le preferenze dei consumatori. E se vi accorgete di essere rimasti indietro, non abbiate paura di cambiare marchio o di provare nuovi approcci alla vostra strategia di marca.

Ecco un paio di esempi di aziende che hanno abbracciato l'innovazione:

1️⃣ Take Abbinare ad esempio. Questo servizio, che mette in connessione i requisiti aziendali delle risorse umane con Software HR è stata fondata per la prima volta nel 2012 con il nome di "HR Payroll Systems", ma con il limite del software per le paghe.

Oggi esiste un software HRIS all-in-one che include queste funzionalità/funzione. Per questo motivo, nel 2021 hanno cambiato il nome in Matchr e hanno aggiornato gli elementi del design per renderlo più moderno.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image13-1400x612.png Matchr come esempio di strategia di gestione del marchio /$$$img/

via Matchr

Il rebrand ha contribuito ad allineare il servizio al nome, riducendo la confusione dei client e offrendo maggiori opportunità di abbinare i professionisti delle risorse umane alle loro esigenze di software. Per fortuna, l'innovazione non deve necessariamente significare reinventare la ruota. A volte si tratta solo di pensare fuori dagli schemi.

2️⃣ La prova virtuale delle scarpe di Nike è un esempio di utilizzo delle tecnologie emergenti per migliorare l'esperienza del cliente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image8.png Nike come esempio di strategia di gestione del marchio /$$img/

via Nike Quindi, non abbiate paura di essere creativi e di sperimentare nuove idee. Non si sa mai cosa potrebbe risuonare con il pubblico e distinguere il marchio (aggiungendovi la personalità del marchio). Da fare ricerche e rimanere aggiornati sulle ultime tendenze e tecnologie. Tenete d'occhio l'evoluzione delle preferenze dei consumatori e non abbiate paura di cambiare marchio per restare al passo con i tempi.

L'importanza di una gestione positiva del marchio

Senza una visione chiara e un messaggio coerente del marchio, i vostri clienti potrebbero confondersi su ciò che rappresenta la vostra azienda, portandoli tra le braccia aperte dei vostri concorrenti

Pensate al vostro marchio preferito: cosa lo distingue dalla concorrenza? Da fare non è solo il prodotto in sé. È l'intera esperienza che ne deriva.

Prendiamo ad esempio Nike. Nike ha fatto centro. Grazie alla combinazione vincente di design eleganti e casual, collaborazioni creative, prezzi accessibili e campagne di marketing di alto profilo che affrontano problemi sociali a testa alta, Nike è diventata una delle aziende preferite da molte generazioni.

Non è solo un'azienda di scarpe, ma un marchio di lifestyle che ispira le persone a superare i propri limiti e a perseguire le proprie passioni. Il messaggio di responsabilizzazione e di auto-espressione di Nike risuona con i clienti di tutto il mondo, rendendola più di una semplice azienda che vende scarpe: è un fenomeno culturale.

In definitiva, i clienti sono più propensi a ricordare e consigliare un marchio che risuona con loro a un livello più profondo. Investite nella creazione di un marchio d'impatto con strategie e strumenti efficaci di gestione del marchio per massimizzare i vostri lavori richiesti.

Prendete il toro per le corna e investite oggi stesso in strategie di brand management adeguate. Vi aiuterà a migliorare la reputazione della vostra azienda e a renderla più attraente per i potenziali clienti. Da fare con successo, considerate l'uso di strumento di project management e l'assunzione di professionisti esperti in questo settore, come le agenzie o gli specialisti di lavori di scrittura freelance .

Liberate il potenziale del vostro marchio con strategie e strumenti di gestione creativa del marchio

Ricordate che non dovete scegliere una sola strategia di gestione del marchio. Potete adottare tutte e otto le strategie o limitarvi a una o due. Ma la chiave è mantenere un processo continuo che richiede tutta la vostra attenzione. E se una strategia non dà risultati soddisfacenti, abbandonatela e provate qualcosa di nuovo.

La chiave? Tenersi aggiornati sulle ultime tendenze, investire in uno strumento di project management per stabilire un processo efficace di gestione del marchio e mettere sempre i clienti al primo posto. È una formula semplice per impostare il vostro marchio su un esito positivo a lungo termine.

Quindi, cosa state aspettando? È arrivato il momento di portare il vostro marchio a un livello superiore e, se avete bisogno di aiuto per iniziare, consultate le sezioni dei consigli professionali qui sopra per ottenere suggerimenti utili e modelli di marketing gratis per iniziare! ---

Scrittore ospite:_

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image5.png Nidhi Kala /$$img/ Nidhi Kala è una scrittrice freelance per B2B SaaS marchi nel settore del marketing, delle risorse umane e dell'e-commerce. Quando non scrive, la sua mente artistica è immersa nella creazione di una nuova rivista o nell'esplorazione di calligrafie