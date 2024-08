15 modelli di marchio gratuiti per team di marketing e creativi

Costruire un'identità unica per la vostra azienda, il vostro prodotto o il vostro servizio è uno dei compiti più impegnativi e gratificanti sulla strada per conquistare i cuori e le menti dei clienti e per guidare il successo. ♥️

Per lasciare un'impressione duratura e introdurre qualcosa di nuovo nel mercato, è necessario creare elementi visivi e narrativi memorabili. Ma progettare loghi incantevoli o storie avvincenti sul vostro marchio è solo metà del lavoro.

L'altra metà, meno creativa, consiste nel mantenere un aspetto coerente mentre si comunica con pubblici diversi attraverso vari canali. 📣

Se avete difficoltà a creare o a tenere sotto controllo tutti gli elementi di branding e i loro scenari di utilizzo, provate uno dei nostri massimi 15 modelli di branding gratuiti. Utilizzateli per supportare il vostro identità del marchio e distinguetevi dalla concorrenza! 🙌

Cos'è un modello di branding?

Un modello di branding è un quadro progettato per aiutarvi a creare elementi distintivi del marchio e a utilizzarli in modo coerente nelle vostre campagne di marketing e di altro tipo . Questo consente di garantire la coerenza del marchio tra elementi quali il design del logo, gli elementi grafici, le immagini di comunicazione visiva del marchio e la tipografia.

Si tratta di un punto di partenza per un design accattivante del logo, per una narrazione coinvolgente o per i post sui social media, e per mantenerli facilmente accessibili in qualsiasi occasione. Questi modelli sono risorse preziose per stabilire un'identità di marca unica e creare un legame emotivo con i clienti.

Le linee guida del marchio ClickUp assicurano che tutti utilizzino il logo, il colore e la tipografia corretti

A parte gli obiettivi rivolti ai clienti, un modello di branding assicura che i dipendenti non si allontanino e non creino o utilizzino immagini o campagne fuori dal brand (ad esempio, un biglietto da visita di scarsa qualità, caratteri e dimensioni errate). Se le regole possono far rabbrividire i designer dell'organizzazione, dovrebbero essere inserite in un modello di branding.

Mantenere tutti sulla stessa pagina porta alla coerenza, che è una caratteristica cruciale di una strategia di branding di qualità. 🔝

Cosa rende un buon modello di branding?

Un buon modello di branding è:

Intuitivo: Ha sezioni facili da capire e da navigare per tutti, indipendentemente dalle loro competenze e dalla loro posizione nel team Consistente: Deve garantire che tutti i materiali creati e gestiti con esso siano in linea con l'identità generale del marchio e portino a un'esperienza coesa Personalizzabile: un buon modello consente agli utenti di adattarlo alle proprie esigenze aggiungendo i propri loghi o contenuti appropriati Collaborativo: Deve offrire funzionalità che incoraggino il lavoro di squadra e la collaborazione all'interno dell'azienda Adattabile: Può essere applicato a diverse iniziative di marketing e comunicazione su diversi canali, quali digitale, stampa e social media

15 Modelli di marchio da utilizzare nel 2024

Il villaggio globale che chiamiamo casa è allo stesso tempo piccolo e vasto, e offre abbondanti opportunità a chi sa come brillare tra la folla. Utilizzate uno dei ClickUp I modelli gratuiti di branding per creare un'immagine unica della vostra attività nella mente dei vostri clienti! 💡

1. Modello di linee guida del marchio ClickUp

Utilizzate il modello di linee guida per il marchio di ClickUp per mantenere tutti sulla stessa lunghezza d'onda riguardo alla vostra strategia di branding

State cercando di costruire un marchio aziendale, ma non funziona? Il problema potrebbe essere l'incoerenza. Se non lavorate in modo unitario e utilizzate gli stessi materiali per le campagne di marketing o i post sui social media, la vostra azienda potrebbe apparire in contrasto con se stessa. ⚔️

Il Linee guida del marchio ClickUp è come un antidoto per questi scenari, garantendo che il vostro team sia sulla stessa pagina come un libro chiamato strategia di branding della vostra azienda. 📖

Questo modello offre la base per costruire una campagna di branding di successo, coerente ed efficace. Consideratelo come l'autobiografia della vostra azienda: è ricco di dettagli e aiuta i lettori a capire cosa è o vuole essere la vostra azienda.

Il modello è suddiviso in diverse sezioni, dalle basi, come l'introduzione della missione e dei valori dell'azienda, alle specifiche, come la palette di colori preferita, la tipografia e le tagline.

Ogni elemento può essere personalizzato per garantire che le linee guida del marchio siano uniche e pertinenti alla visione dell'azienda.

La collaborazione è una componente fondamentale del successo, quindi sentitevi liberi di invitare persone del marketing e delle vendite, gestione del progetto del sito web i team di progettazione, di design e di altro tipo possono utilizzare il modello, creare compiti e chiedere pareri.

2. Modello di lavagna delle linee guida del marchio ClickUp

Create un libro del marchio altamente visivo e colorato con il modello di linee guida del marchio di ClickUp

Lavorare sulle linee guida del marchio può essere molto più semplice se si coinvolgono i dipendenti, ma può anche creare scompiglio nei flussi di lavoro. Non c'è da preoccuparsi con il modello Modello di lavagna per le linee guida del marchio di ClickUp .

Considerate il modello come un campo da gioco dove i vostri dipendenti possono fare brainstorming e collegare i pezzi del puzzle che è la vostra identità di marca. 🧩

Iniziate creando un Lavagna ClickUp che ospiterà tutte le linee guida del marchio per il futuro. Successivamente, radunate le truppe, ovvero risorse del marchio o elementi grafici, che costituiscono il cuore di questo manuale.

Ora è il momento di organizzare i diversi battaglioni creando sezioni per ogni asset e vedendo come si inseriscono nel quadro generale - la visione del vostro marchio.

Perfezionate le sezioni, aggiungete un po' di magia con colori, caratteri e stili unici e otterrete linee guida pratiche e coerenti che riflettono la missione e l'identità del marchio della vostra azienda.

Grazie agli stati e alle visualizzazioni personalizzate del modello, potete monitorare i progressi di ogni linea guida e sviluppare flussi di lavoro in linea con il settore della vostra azienda.

3. Modello di libro del marchio ClickUp

Il Brand Book Template di ClickUp delinea i valori e gli obiettivi della vostra azienda e stabilisce gli standard di branding

Il brand book è il manuale di istruzioni della vostra azienda. Include i valori fondamentali dell'azienda, la missione, gli obiettivi, gli elementi dell'identità visiva e tutto ciò che costituisce il vostro marchio. Il libro definisce gli standard di branding ed è un punto di riferimento cruciale per i vostri dipendenti, quindi dovete essere estremamente meticolosi nel crearlo.

Il Modello di libro del marchio ClickUp può aiutarvi a progettare un brand book di prima classe in pochissimo tempo. È una guida preziosa per creare una percezione unica del vostro marchio, costruire relazioni di qualità con i clienti e mantenere i materiali e le campagne di marketing coerenti e mirati.

Questo modello include una vista attività (Doc View), che è più che sufficiente per mantenere i membri del team nel giro e monitorare i progressi del vostro brand book.

È composto da diverse sezioni che coprono tutto ciò che riguarda il marchio della vostra azienda, tra cui la missione, la visione, i valori, il logo, i colori, la tipografia, le icone e le risorse e altro ancora. Tutte le sezioni sono dettagliate, quindi non avrete problemi ad adattare il modello alle esigenze della vostra azienda, anche se non siete dei maghi del marketing. 🧙

Come gli altri modelli di branding di ClickUp, anche questo vi permette di dare sfogo alla vostra creatività. Sentitevi liberi di esplorare i colori, gli stili, le forme e il design specifico del logo che completeranno il vostro marchio e lo renderanno più attraente.

4. Modello di gestione del marchio ClickUp

Questo modello di gestione del marchio consente di tenere traccia di tutte le attività per i clienti, oltre a documentare le guide di stile e i processi interni

Gestite un'agenzia di marketing e lavorate su strategie di branding per più clienti? Il Modello di gestione del marchio ClickUp può eliminare un po' di stress e mantenere i compiti e i membri del team ben organizzati e responsabili.

Il modello consente di dividere il lavoro in sezioni, una per ogni cliente. All'interno di queste sezioni, è possibile creare sottocategorie per tenere traccia di ogni dettaglio senza perdere di vista il quadro generale.

Assegnate e date priorità ai compiti, aggiungete file al modello, fissate date di scadenza, apportate modifiche rapide in base al feedback del cliente e trasformate il vostro lavoro in un lavoro di squadra gestione delle campagne di marketing in una corsa senza intoppi. 🚗

Le due visualizzazioni predefinite delle attività sono Elenco e Bacheca, e si può passare da una all'altra a seconda di ciò che si desidera focalizzare.

È possibile collegare il modello ad altre attività e documenti, aggiungere commenti, personalizzare il carattere, aggiungere collaboratori e trasformare l'intero spazio secondo le proprie preferenze.

5. Modello di guida allo stile del marchio ClickUp Create

Utilizzate il modello per impostare e tenere traccia dei compiti relativi al branding e verificarne l'avanzamento

State correndo verso il vostro obiettivo: stabilire una qualità linee guida del marchio . Ci sono numerosi ostacoli prima del traguardo: comunicazione scorretta, informazioni incomplete e incoerenza. Il Modello di guida allo stile del marchio ClickUp Create vi toglie di mezzo gli ostacoli e vi dà un bel vantaggio! 🥇

Non preoccupatevi di omettere informazioni importanti o di sembrare vaghi: il modello vi guida attraverso ogni elemento che influisce sull'aspetto del vostro marchio, dalla scelta della palette di colori al tono che risuona con il vostro pubblico.

È possibile assegnare priorità ai compiti, aggiungere destinatari, date di scadenza e revisori, inserire commenti, controllare i progressi e personalizzare la complessità di ogni incarico.

Le aziende hanno flussi di lavoro diversi, quindi ClickUp vi permette di adattare il modello aggiungendo nuove attività e categorie, cambiando gli schemi di colore e passando da una visualizzazione all'altra.

6. Modello di guida allo stile del logo ClickUp

Utilizzate il modello per stabilire una guida allo stile del logo e assicuratevi che tutti i team della vostra azienda la seguano

Un logo primario e riconoscibile è una parte importante della torta del branding. Tuttavia, molti marchi utilizzano versioni diverse per scopi specifici, come materiali di marketing, campagne sui social media, applicazioni mobili e documenti cartacei. In questo modo possono adattarsi a diversi ambienti e pubblici, pur mantenendo la loro identità unica. 🪪

Il Modello di guida allo stile del logo ClickUp aiuta a determinare come utilizzare un particolare logo in un contesto specifico.

Quando si apre il modello, è possibile aggiungere il nome dell'azienda e l'idea che ne sta alla base (la "personalità" dell'azienda). Poi, è il momento di mettersi al lavoro. Inserite il logo del vostro marchio (con uno sfondo bianco e uno scuro), le icone delle app, la tavolozza dei colori, il sistema tipografico e le regole del logo.

Alla fine del documento, è possibile aggiungere suggerimenti o guide relative al logo per evitare un uso improprio o un posizionamento fuori contesto.

7. Modello di guida allo stile del marchio ClickUp

Utilizzate il modello di documento della Guida allo stile del marchio di ClickUp per stabilire le linee guida generali del marchio e familiarizzare il vostro team con il quadro generale

Creare una guida allo stile del marchio è più facile a dirsi che a farsi. Fortunatamente, non è necessario partire da zero Modello di documento di guida allo stile del marchio ClickUp è un perfetto trampolino di lancio! Ha un aspetto basico e privo di fronzoli, ma è più che sufficiente per delineare idee generali di branding.

Il modello è suddiviso in quattro sezioni:

La nostra missione Cultura e valori Immagini del marchio Voce del marchio

Ogni sezione contiene un esempio per facilitare il vostro lavoro. Guardate Cultura + Valori: da slogan semplici come "I dettagli contano" a quelli più provocatori come "La normalità fa schifo", potete esplorare diversi suggerimenti e trarre ispirazione.

Il modello consente di scrivere le linee guida o di utilizzare immagini e video per renderle più coinvolgenti. Sebbene non disponga di sezioni predefinite per i loghi, la tipografia o la tavolozza dei colori, è possibile impostare istruzioni di massima per rappresentare il proprio marchio.

Questo potrebbe essere utile in altri reparti della vostra azienda, ad esempio quando iniziate a creare post per il blog, a creare modelli veri e propri, a personalizzare le immagini e altri elementi del branding aziendale.

Dal momento che ClickUp modelli di guida allo stile sono personalizzabili, si possono aggiungere altre sezioni e affrontare le specifiche in modo più dettagliato. Ricordate che siete voi a sedere sulla sedia del regista e che il modello si attiene al vostro copione. 🎬

Bonus: Scoprire 7 modelli gratuiti di scrittura di contenuti per una più rapida creazione di contenuti

8. Modello di marchio ClickUp

Ottenete una chiara panoramica di tutte le vostre attività di branding con il modello completo ClickUp Branding Template

State gestendo una complessa campagna di branding per la vostra azienda o per un cliente? Il numero di processi e di attività può salire rapidamente alle stelle e l'intera campagna può diventare impossibile da monitorare. 🌨️

Il Modello di marchio ClickUp Vi aiuta a mantenere il controllo e a tenere d'occhio ogni attività legata al marchio. 🦅

Si noti che questo modello non è visivo: non serve a presentare la palette di colori del marchio, il logo o gli stili di carattere approvati, come alcune delle precedenti aggiunte al nostro elenco. La gestione delle attività di branding è l'ambito in cui mostra la sua vera potenza! 💪

Per cominciare, utilizzate la vista Elenco del modello per creare attività di branding (compiti), come la pianificazione di una campagna di social media o il lavoro sul logo dell'azienda. La vista Scheda del modello consente di vedere quali attività appartengono a una particolare fase del progetto. Oppure, si può usare la vista Timeline per avere un quadro più ampio e una panoramica più chiara del ciclo di vita di ogni attività.

È possibile codificare ogni campo con un colore e creare un sistema unico per facilitare la gestione e il controllo. Poiché ClickUp privilegia la flessibilità e la personalizzazione, è possibile modificare e regolare ogni colonna e riga per garantire che il modello soddisfi le esigenze della vostra azienda.

9. Modello di identità del marchio ClickUp

Imparate a definire il vostro marchio con questo modello all-in-one Modello di identità del marchio di ClickUp può essere utilizzato per creare un'identità di marca potente che vi posiziona per il successo, sia che stiate lanciando un nuovo prodotto sia che stiate facendo un rebranding della vostra azienda.

Questo modello include gli Stati cliente per creare attività, i Campi personalizzati per categorizzare e aggiungere attributi per gestire l'identità del marchio, come il logo, i colori e la tipografia, le Viste personalizzate per costruire il flusso di lavoro del marchio e le funzioni di gestione dei progetti per migliorare il monitoraggio dell'identità del marchio con commenti, rich media, dipendenze dalle attività, promemoria e altro ancora.

10. Modello di progetto di rebranding ClickUp

Rifacimento del marchio con il modello di progetto ClickUp Rebranding

Il branding può essere impegnativo, ma non ha nulla da invidiare al rebranding. 🕯️

Un rebranding di successo richiede tempo, impegno e dedizione da parte di tutti i soggetti coinvolti. Il primo compito è definire e comunicare gli obiettivi ai membri del team. Poi bisogna analizzare il marchio esistente e scomporre il logo, la combinazione di colori, la tipografia, le immagini del marchio e il messaggio generale che l'azienda trasmette.

Per fortuna, non dovete (e non dovreste) farlo da soli. Il Modello di progetto di rebranding ClickUp può essere un valido copilota nell'impegnativo viaggio chiamato rebranding. 🛩️

Utilizzate il modello per organizzare l'intero progetto, creare compiti per i vostri collaboratori, controllare i loro progressi, monitorare le scadenze e assicurarvi che tutti stiano lavorando per raggiungere l'obiettivo. Gli stati, i campi e le viste personalizzate del modello facilitano il vostro lavoro.

Ora si arriva alla parte più emozionante: la nascita di una nuova identità. Create attività per lo sviluppo di un nuovo logo, delle icone delle app, delle immagini del marchio e di tutto ciò che riguarda il vostro marchio. Utilizzate il modello per monitorare ogni fase del processo e apportare modifiche per adattarsi a circostanze impreviste.

Il modello può essere utilizzato anche nel pensiero progettuale e nella creazione di nuovi materiali per i vostri prodotti e servizi. Può fornire il quadro di riferimento per identificare le esigenze e i desideri dei clienti e personalizzare le soluzioni per soddisfarli.

11. Modello di guida allo stile ClickUp

Utilizzate il modello per creare linee guida di stile specifiche per il progetto ed evitare confusione ed errori

Supponiamo che stiate gestendo una campagna e-mail e che vogliate utilizzare un approccio positivo, informale e umoristico. Lo stile di scrittura per questa campagna e quello per la stesura dei documenti ufficiali dell'azienda sono come il gesso e il formaggio. 🧀

Il Modello di guida di stile di ClickUp vi aiuta a creare guide di stile per ogni progetto e documento e a garantire che i diversi team e reparti utilizzino immagini e linguaggio appropriati.

Questo modello, facile da usare per i principianti, riassume le linee guida del marchio della vostra azienda e garantisce la coerenza dello stile in tutti i team, dal marketing alle vendite, fino alla gestione delle risorse umane gestione del progetto di design . Inoltre, fa un ulteriore passo avanti e si concentra sugli stili per progetti particolari. È possibile scegliere elementi estetici e funzionali per ogni progetto e allegare schermate del progetto e i relativi dettagli.

Il modello è particolarmente prezioso per le aziende che lavorano su molti progetti contemporaneamente e può essere utile anche per progettazione di prodotti e la creazione di brief di progettazione . Garantisce coerenza e trasparenza, evita la confusione in tutti i settori e porta a una maggiore rapidità esecuzione del progetto .

12. Modello di poster brandizzato in bianco e nero per Microsoft PowerPoint

via Microsoft

Il modello di poster brandizzato in bianco e nero di Microsoft PowerPoint è un'opzione elegante e versatile per chi desidera creare poster d'impatto con un'estetica classica. Questo modello semplifica il processo di progettazione, consentendo agli utenti di concentrarsi sulla trasmissione efficace del messaggio mantenendo un aspetto professionale.

Grazie alle caratteristiche personalizzabili, gli utenti possono facilmente incorporare i loghi, i caratteri e le immagini del proprio marchio, rendendo ogni poster unico nel suo genere. Sia per la visualizzazione digitale che per la stampa, questo modello è progettato per catturare l'attenzione e comunicare chiaramente, rendendolo uno strumento essenziale per una comunicazione visiva efficace.

13. Microsoft Word Capsule moderne Modello di carta intestata per il marchio

via Microsoft

Il modello di carta intestata con capsule moderne di Microsoft Word offre un design contemporaneo che aggiunge un tocco professionale alla vostra corrispondenza ufficiale. Il suo layout minimalista, abbinato a vivaci capsule di colore, garantisce che i vostri documenti si distinguano e mantengano il vostro marchio.

Questo modello è ideale per le aziende che desiderano dare un'impronta moderna alla propria identità di marca e consente una facile personalizzazione di loghi, schemi di colori e caratteri per allinearsi all'estetica del marchio. Sia per l'invio di lettere ai clienti, che per gli annunci aziendali o le comunicazioni interne, questo modello garantisce la coerenza e la professionalità del vostro marchio in ogni pezzo di corrispondenza.

14. Modello di volantino moderno Microsoft

via Microsoft

Questo modello di Microsoft Word Modern Flyer Branded Template offre una struttura fresca e contemporanea per la creazione di volantini di spicco per qualsiasi azienda o evento. Prendendo spunto dalle moderne tendenze del design, questo modello combina una tipografia audace con un layout pulito per garantire che il vostro messaggio non sia solo visto, ma anche ricordato.

Questo modello può essere utilizzato per il lancio di prodotti, la promozione di eventi o brochure informative. Permette una personalizzazione completa, dagli schemi di colore alle scelte dei caratteri, assicurando che il vostro volantino si allinei perfettamente con l'identità del vostro marchio.

15. Modello di volantino di vendita in Microsoft Word

via Microsoft

Il modello di volantino di vendita di Microsoft Word è uno strumento versatile e facile da usare, progettato per aiutare le aziende e gli addetti al marketing a creare rapidamente volantini accattivanti che evidenziano vendite, offerte speciali o promozioni. La sua struttura è stata studiata per garantire la facilità d'uso, consentendo agli utenti di personalizzare il testo, i colori e le immagini per adattarsi all'evento di vendita specifico, senza dover disporre di grandi capacità di progettazione.

Questo modello consente di risparmiare tempo e di far risaltare il materiale promozionale, sia che venga esposto in negozio, distribuito come volantino o condiviso online. La flessibilità e la semplicità lo rendono ideale per un'ampia gamma di settori che desiderano incrementare le proprie attività di marketing con il minimo sforzo.

Creare un'immagine indimenticabile del marchio con gli strumenti giusti

La giusta strategia vi permette di sviluppare un'associazione positiva tra i vostri clienti e il vostro marchio, di costruire credibilità e di emergere al di sopra del rumore dei vostri concorrenti. Se utilizzate l'approccio sbagliato, i clienti creeranno comunque un'associazione, ma non quella che volete voi! Strategie inadeguate, fuorvianti o incoerenti possono danneggiare il vostro marchio in modo irreparabile, indipendentemente dal suo valore.

Questi modelli gratuiti di ClickUp vi permettono di salire a bordo del treno del branding efficiente e vi aiutano a raggiungere la vostra destinazione senza ritardi o ostacoli. 🚂