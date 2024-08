7 modelli gratuiti di scrittura di contenuti per una creazione di contenuti più rapida

La scrittura di contenuti è attraente, ma comporta delle sfide come qualsiasi altro lavoro. Blocco dello scrittore, distrazioni, mancanza di ispirazione, scadenze strette, concorrenza agguerrita e ritardi nei pagamenti sono solo alcune delle situazioni che si presentano in questa professione.

Fortunatamente, è possibile superare alcune di queste sfide con i modelli di scrittura dei contenuti. Essi forniscono una struttura e vi guidano verso il vostro obiettivo: consegnare contenuti di qualità in meno tempo!

In questo articolo vi presenteremo i migliori modelli che vi aiuteranno a semplificare il processo di scrittura e a creare contenuti SEO-friendly e di alto livello. ✍️

Cos'è un modello di scrittura dei contenuti?

Per creare contenuti di qualità, gli scrittori devono avere eccellenti capacità di ricerca, attenzione ai dettagli e una comprensione grammaticale e ortografica impeccabile. Ma anche con tutto questo, chi scrive contenuti spesso lotta contro il blocco dello scrittore, la procrastinazione, l'incoerenza e la mancanza di ispirazione.

I modelli per la scrittura di contenuti forniscono il quadro per mitigare queste sfide. Considerateli come ponti che vi aiutano ad attraversare il fiume delle sfide e a raggiungere la terra dei processi di scrittura semplificati, della creatività, della struttura e della qualità.

I modelli offrono sezioni predefinite che forniscono una guida e aiutano a creare contenuti che aderiscono a un format coerente e seguono i principi SEO.

Esistono diversi tipi di modelli di scrittura dei contenuti: alcuni offrono liste di controllo per evitare sviste e aiutare a rimanere concentrati, mentre altri offrono linee guida per ridurre la necessità di modifiche. Al giorno d'oggi, i modelli con Prompt di ChatGPT sono altrettanto popolari: aiutano a estrarre le informazioni desiderate dagli strumenti di IA in pochissimo tempo.

Perché seguire i modelli di contenuto quando si scrivono i contenuti?

Gli scrittori spesso si sentono come se fossero stati abbandonati in una giungla senza bussola e senza strumenti di sopravvivenza: esplorano argomenti di cui non sanno nulla, ma si aspettano di produrre contenuti eccezionali. Un modello di scrittura dei contenuti può essere la mappa di cui avete bisogno per uscire dalla giungla e raggiungere la vostra destinazione.

Ecco perché dovreste considerare l'utilizzo di un modello:

Organizzazione: Un modello vi aiuta a organizzare i vostri pensieri e a sviluppare idee su come rendere i vostri contenuti più snelli e facili da seguire Coerenza: Con un modello, è possibile garantire che il contenuto sia sempre conforme alle preferenze di formattazione, stile e grammatica del client, evitando modifiche e riscritture estese SEO: I modelli di scrittura dei contenuti spesso presentano funzionalità/funzioni SEO che aiutano a posizionare i contenuti più in alto e a fornire ai client risultati di qualità e misurabili Collaborazione: Se lavorate in un'agenzia SEO, è probabile che lavoriate a progetti con i vostri colleghi. Con modelli con funzionalità/funzione dilavagne online,modifica in tempo realeecommento e le opzioni per lasciare le note, è possibilesemplificare il lavoro di squadra e mantenere un fronte unito Salute mentale: La creazione di contenuti su misura può essere stressante e può influenzare la vostra creatività. Modelli di scrittura dei contenuti con sezioni e linee guida chiare aiutano a ridurre il blocco dello scrittore e a minimizzare lo stress

7 modelli di scrittura di contenuti gratis per una scrittura più veloce

Dopo un'accurata ricerca, abbiamo selezionato i sette migliori modelli per la scrittura di contenuti da ClickUp . Vi aiuteranno a generare contenuti di valore che colpiscono nel segno! 🔨

Esplorate il nostro elenco e trovate il modello che corrisponde ai vostri intenti e vi aiuta a raggiungere i vostri obiettivi.

1. Modello di scrittura dei contenuti di ClickUp

Guidate il vostro team con il modello di scrittura dei contenuti di ClickUp per qualsiasi tipo di contenuto

I redattori di contenuti e i copywriter hanno spesso difficoltà a rispettare le scadenze e la coerenza dei contenuti, soprattutto per chi lavora in agenzia. Il Modello di scrittura dei contenuti di ClickUp vi aiuta a superare questi problemi e a velocizzare la vostra produttività grazie a preziose linee guida di scrittura.

Questo modello può essere la base perfetta per la creazione di contenuti su misura per l'agenzia strategie di marketing dei contenuti per vari tipi di contenuto. Si compone di diverse pagine Documenti di ClickUp -la funzionalità/funzione unica della piattaforma che consente di creare, modificare, condividere e archiviare documenti e collegarli alle attività.

Ogni pagina di Docs nel modello consente di creare una struttura per diversi formati di contenuto. Per impostazione predefinita, sono disponibili cinque opzioni:

Contenuto del sito web Post del blog Comunicato stampa4. Caso di studio5. Invito all'azione

Supponiamo di voler creare un post per il blog. Andate al documento ClickUp Blog Post, dove troverete diverse sezioni (Titolo, Introduzione, Corpo, Conclusione e Suggerimenti rapidi). Ogni sezione è corredata da brevi istruzioni su come scriverla, per guidarvi nella creazione di un post di qualità.

Se state collaborando al post con altre persone, aggiungetele al documento e assegnate loro un'attività. Impostate scadenze e priorità per far sì che tutto fili liscio.

Come gli altri modelli ClickUp, è 100% personalizzabile: basta adattare le sezioni per scrivere contenuti di prima qualità.

Se possedete un'agenzia di scrittura di contenuti o gestite un team di scrittura di contenuti, potete utilizzare questo modello come manuale. Da fare è solo delineare la struttura e il format dei diversi tipi di testo per tenere tutti sulla stessa pagina e garantire la coerenza. 😎

2. Modello di linee guida per la scrittura di ClickUp

Garantite coerenza e accuratezza ai vostri materiali scritti con il modello di linee guida per la scrittura di ClickUp

Articoli molto diversi tra loro per quanto riguarda la formattazione, lo stile di scrittura, il tono e la grammatica non trasmettono coerenza ai vostri client. Se volete ridurre al minimo le revisioni e garantire che il vostro team di redazione dei contenuti sappia esattamente come scrivere un particolare articolo, utilizzate il modello di linee guida di scrittura di ClickUp Modello di linee guida di scrittura di ClickUp . 💪

Questo modello è il Santo Graal del vostro team: contiene istruzioni preziose che aiutano i Teams a creare contenuti che soddisfano tutti i Box. Utilizzando il modello in modo appropriato, sarete in grado di standardizzare il processo di scrittura nella vostra azienda, garantire l'accuratezza e aiutare i vostri dipendenti a comprendere le vostre aspettative.

Questo modello di documento offre diverse sezioni che consentono di definire la voce e la personalità dell'azienda.

Dopo aver spiegato l'importanza delle linee guida per la scrittura nella sezione Introduzione, è possibile passare ad aspetti più specifici, come la voce, il tono, la personalità del marchio, la grammatica e lo stile. Il modello offre brevi istruzioni su come scrivere ogni sezione, ma siete più che liberi di personalizzare tutto.

Quando si tratta di linee guida per la scrittura, ogni scrittore di contenuti sarà probabilmente d'accordo sul fatto che più dettagli ci sono, meglio è. Non abbiate paura di includere tutto ciò che i vostri scrittori potrebbero trovare utile, da come usare le abbreviazioni a quali emoji sono accettabili. Affrontate le incertezze più comuni e riducete il rischio di fraintendimenti.

Da fare: aggiungere al modello il team che scrive i contenuti e gli altri stakeholder, consentendo loro di accedere alle informazioni in qualsiasi momento. Potete chiedere loro di fornire un feedback sulle linee guida e verificare se desiderano includere qualcos'altro nel documento.

3. Modello di procedura operativa standard per la creazione di contenuti ClickUp

Utilizzate la procedura operativa standard per la creazione di contenuti di ClickUp per fornire al vostro team linee guida coerenti e chiare per la scrittura dei contenuti

Linee guida cancellate e chiare sono alla base di processi di creazione di contenuti di esito positivo. Con il modello Modello di procedura operativa standard per la creazione di contenuti di ClickUp , potete offrire al vostro team istruzioni complete sulle procedure di scrittura della vostra azienda.

La bellezza di questo modello di documento sta nella sua versatilità. È possibile utilizzare le sue sezioni per definire linee guida di scrittura a livello aziendale o istruzioni specifiche per ogni progetto.

Supponiamo che abbiate ottenuto una nuovo client e deve scrivere una serie di articoli sul marketing digitale. Utilizzate questo modello per definire il progetto in pochi passaggi:

Iniziare con la sezione Scopo: Qui si delinea l'importanza di seguire la procedura operativa standard Passate alla sezione Scope: qui potete aggiungere argomenti al modello e assegnarli ai membri del vostro team. È inoltre possibile stabilire chi si occupa di SEO e di caricare gli articoli Passare alla sezione Procedura: delineare la procedura dipassaggi per la produttività dei contenuti. Fornire informazioni su quali articoli sono ad alta priorità, come scriverli e a cosa prestare attenzione. In questa sezione è possibile includere istruzioni di stile, grammatica e formattare o riepilogare/riassumere il contenuto di un articolocalendario dei contenuti per quel particolare client

La sezione Risorse correlate è riservata alle domande frequenti (FAQ): rispondete alle incertezze per evitare errori di comunicazione.

Una sezione dedicata vi permette di allegare collegamenti utili come il blog del vostro client o articoli ad alto rendimento.

4. Modello di Brief di contenuti SEO di ClickUp

Gestite facilmente i vostri brief sui contenuti SEO e condivideteli internamente o esternamente con il modello ClickUp SEO Content Brief

Certo, i vostri articoli devono essere pertinenti e pertinenti, ma non dovete dimenticare che state anche scrivendo per i motori di ricerca. Se i motori non "gradiscono" i vostri articoli, questi non si classificheranno ai primi posti, compromettendo così la portata. Con il ClickUp SEO Modello breve di contenuto è possibile assicurarsi che i propri articoli si rivolgano agli algoritmi giusti e occupino le prime posizioni nei risultati di ricerca.

Questo modello di documento ha sezioni accuratamente progettate che consentono di costruire brief completi che aiutano gli autori a implementare le best practice SEO.

La prima sezione, Panoramica, si concentra sulle linee guida generali relative all'articolo. Qui si inseriscono titolo, numero di parole, oggetti e formattare il contenuto. Aggiungete le persone interessate al progetto per dare loro accesso al brief e consentire loro di monitorare lo stato di avanzamento.

La sezione Target Audience riguarda il profilo dei vostri lettori chiave. Per assicurarsi che l'articolo sia in linea con le aspettative, occorre fornire informazioni sulla loro età, sul livello di istruzione, sullo stato civile, sull'occupazione e sulle caratteristiche comportamentali.

Nella sezione Messaggio, delineate lo scopo del contenuto che state creando. Evidenziate come il vostro prodotto si distingue dalla concorrenza e perché vale la pena prenderlo in considerazione. Questa sezione è anche un ottimo punto di partenza per introdurre il tono con cui volete essere riconosciuti.

Dopo aver definito questi aspetti generali del progetto, fornite le linee guida specifiche per l'articolo nelle sezioni seguenti:

Parole chiave : Riepilogare le parole chiave primarie e secondarie da includere nell'articolo per ottenere un posizionamento più alto

: Riepilogare le parole chiave primarie e secondarie da includere nell'articolo per ottenere un posizionamento più alto Outline e sottoargomenti: Fornite una struttura per il vostro articolo e utilizzate la Tabella per riepilogare i sottoargomenti che dovreste affrontare in base aAnalisi SEO Le ultime due sezioni offrono spazio per risorse aggiuntive e articoli di concorrenti da fare per aiutare i provider a fare un lavoro eccellente.

5. Modello di prompt per la scrittura di ClickUp ChatGPT

Migliorate le vostre abilità di scrittura con il modello ClickUp ChatGPT Prompts for Writing

Scrivere contenuti quando manca l'ispirazione può essere l'attività più noiosa. Fortunatamente, esiste uno strumento che può risvegliare il mago della scrittura che è in voi: il modello ClickUp ChatGPT Prompts for Writing Modello di ClickUp ChatGPT Prompts for Writing (prompt per la scrittura) . 🧙

Questo modello di documento è una raccolta di 200+ prompt che aiutano a "parlare" con ChatGPT, il popolarissimo chatbot basato su IA. Con l'aiuto dei giusti prompt, è possibile trasformare ChatGPT in un Generatore di contenuti IA e potente strumento di copywriting per progetti di marketing dei contenuti.

I prompt sono divisi in molte categorie, tra cui prompt per la scrittura di blog, libri, fan fiction e narrazioni. L'unica cosa che vi resta da fare è trovare il prompt giusto, copiarlo in ChatGPT e lasciare che Da fare la sua magia.

Supponiamo che stiate scrivendo un post per il blog su software di project management e ha bisogno di un'introduzione accattivante. Aprite ChatGPT Prompts for Blog Writing e copiate questo prompt:

"Crea un'introduzione accattivante per un post sul blog che parli di '{argomento specifico}' Evidenzia la sua rilevanza nel contesto di '{specifico settore/ campo}', tenendo conto di fattori come '{fattore 1}', '{fattore 2}' e '{fattore 3}'"

Non dimenticate di sostituire le parole tra parentesi con espressioni adeguate! 😁

Si noti che non è necessario seguire alla lettera i prompt. Sentitevi liberi di sperimentare e di giocare con le parole per ottenere le risposte desiderate da ChatGPT. Il chatbot può essere un ottimo generatore di schemi se sei idee per il brainstorming per i post sui social media e altri contenuti.

6. Modello di Copywriting di ClickUp per l'Ambito di Lavoro

Il modello ClickUp Copywriting Scope of Work aiuta voi e il vostro client a stabilire i requisiti del progetto e semplificare la collaborazione

Lavorare con i client può essere complicato e spiacevole se non si stabiliscono i requisiti del progetto. Se volete evitare incomprensioni e revisioni estese e assicurarvi che i vostri client ottengano ciò che desiderano, utilizzate l'opzione Modello di Scope of Work per il Copywriting di ClickUp .

Questo modello di documento definisce il lavoro che produrrete per il vostro client e affronta i dettagli più piccoli.

In primo luogo, c'è la sezione Panoramica, in cui è possibile fornire i dettagli chiave per stabilire la riepilogo/riassunto del progetto . Poi, si entra nel vivo del progetto e si discute del obiettivi del progetto per definire il suo scopo.

Il passaggio successivo e più importante è la compilazione della sezione Deliverables. Qui è possibile:

Delineare le responsabilità vostre e del client

Definire le attività cardine e le Sequenze

Adattare un'azionepiano di comunicazione* Discutere il budget

Lasciare spazio per le approvazioni e le firme

Il modello è incredibilmente dettagliato e copre tutte le questioni relative al progetto, senza lasciare spazio a errori di comunicazione. Se lavorate con altre persone al progetto, aggiungetele al modello: avere tutte le informazioni in un unico posto rende il processo più fluido.

Una volta completato il modello, allegate il documento a specifiche attività e destreggiatevi con sicurezza tra i vostri progetti! 🤹

Suggerimento: Non siete sicuri di come compilare il modello? Approfittate di ClickUp AI, un'applicazione unica nel suo genere Di scrittura basato sull'IA e strumento per la creazione di contenuti . Questo potente assistente dispone di prompt specifici per ruolo che aiutano a generare idee, riepilogare/riassumere, creare attività e scrivere contenuti chiari.

7. Modello di piano dei contenuti di ClickUp

Gestite il vostro lavoro come un professionista con il modello di piano dei contenuti di ClickUp

Gestire correttamente il carico di lavoro significa non perdere le scadenze o correre contro il tempo per completare gli articoli mentre i livelli di stress sono alle stelle. Se avete bisogno di una spinta in più per organizzare le vostre giornate lavorative e visualizzare i programmi, il modello di piano dei contenuti di ClickUp Modello di piano dei contenuti di ClickUp è stato creato per questo.

Questo modello presenta le seguenti funzionalità/funzione visualizzazioni multiple che consentono di esaminare il carico di lavoro da diverse prospettive.

Si inizia con la vista Elenco del piano dei contenuti, dove è possibile creare attività per ogni articolo e definirne la priorità, lo stato, lo scopo, il tipo di contenuto, il pubblico, le parole chiave e l'autore o gli autori. È possibile modificare le Campi personalizzati per visualizzare stati, elenchi a discesa o qualsiasi altra cosa sia in linea con i vostri obiettivi.

La visualizzazione Bacheca di approvazione è una Bacheca Kanban che mostra le attività sotto forma di schede ordinate in base allo stato di avanzamento (Non iniziato, In attesa, In corso, ecc.). Grazie al design drag-and-drop di ClickUp, è possibile spostare facilmente le schede e tenere sotto controllo i carichi di lavoro.

La visualizzazione Calendario dei contenuti visualizza le attività in un calendario in base alla loro data di scadenza. Per impostazione predefinita, la visualizzazione utilizza mesi, ma è possibile cambiare la visualizzazione in ogni giorno, quattro giorni o una settimana, in dipendenza del carico di lavoro. Oltre al nome dell'attività, il Calendario segna informazioni come lo stato di approvazione, le risorse necessarie e il tipo di contenuto.

Invitate i membri del vostro team a visualizzare il modello e assicurate la massima trasparenza a tutti i livelli.

Sostituite la paura con l'ispirazione: Provate questi fantastici modelli per la scrittura dei contenuti

La scrittura di contenuti offre incredibili opportunità di apprendimento e può essere gratificante se si è disposti a investire tempo e lavoro richiesto per migliorare costantemente le proprie capacità.

I modelli di scrittura di contenuti elencati facilitano il lavoro fornendo una solida base per snellire i processi, aumentare la collaborazione e creare testi di qualità per vari scopi.

Tuffatevi nell'impressionante libreria di modelli di ClickUp, esplorate oltre 1.000 modelli e trova quelli che ti aiutano a portare la tua scrittura di contenuti al livello successivo! 🧚