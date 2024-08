Gestione dei progetti di siti web: Una guida per l'agenzia con modelli

La costruzione e il mantenimento dei siti web dei client come agenzia è un gioco di prestigio. Bisogna gestire i contributi sia del client che dei membri del team interno, come sviluppatori, designer e copywriter. Il monitoraggio del lavoro di così tanti gruppi può sembrare opprimente, se non impossibile.

La rottura avviene spesso quando il flusso di lavoro di ciascun team viene interrotto da continui cambi di contesto tra gli strumenti in ordine di collaborazione con altri team. E per i project manager è difficile identificare queste interruzioni.

È persino difficile farsi un'idea del completamento del progetto, perché ogni parte è isolata negli strumenti dei diversi reparti.

La buona notizia?

Esistono modi per semplificare e organizzare il vostro processo per fornire lavori di alta qualità ai clienti di siti web con un'efficace project management efficace tattica. In questa guida troverete strumenti, modelli e suggerimenti per consegnare i progetti dei clienti in tempo e nel rispetto del budget, e senza strapparvi i capelli.

Che cos'è il project management di un sito web?

Il project management di un sito web è il processo di pianificazione, costruzione e monitoraggio della resilienza e dell'esito positivo di un sito web, di una landing page o di una funzionalità/funzione di nuova creazione (o rinnovata).

Come altri lavori per i client, il project management di un sito web richiede un'attenta riflessione allocazione delle risorse . Un buon project manager saprà bilanciare le varie attività del sito web, come ad esempio Verifiche SEO , processi di QA e controlli sui bug -tra i membri del team per assicurarsi che un collaboratore non sia sovra o sottoutilizzato.

Web project management del design richiede anche che i project management allunghino il il budget del progetto tra le varie attività e lasciare spazio per le spese impreviste. Un'agenzia tipica includerà nel proprio servizio di project management del sito web i seguenti elementi:

Metodologie di project management dei siti web

Prima di avviare progetti di siti web per i clienti, voi e i membri del vostro team dovreste valutare come volete affrontare il lavoro. Per facilitare le cose a tutti i partecipanti, è opportuno utilizzare una metodologia di project management che si adatti alle esigenze del team e dei client.

Ad esempio, volete collaborare spesso con aggiustamenti in loco o completare il lavoro seguendo una chiara sequenza del progetto con input occasionali?

Scoprite quale metodologia di project management funziona meglio per il vostro team e per i vostri clienti considerando questi due processi comuni:

La metodologia Waterfall

Un esempio del processo di project management Waterfall

Prende il nome dall'aspetto che assume quando è disposto in una Grafico di Gantt la metodologia di project management a cascata è l'approccio tradizionale al project management dei siti web. Segue un processo di project management lineare in cui i membri del team completano una singola parte del progetto alla volta.

Sito web agenzie di project management che seguono questa metodologia di project management lavorano per rendere le attività il più possibile perfette prima di consegnarle al team o al client successivo. Una volta che l'attività o il progetto passa alla fase successiva, il team di progetto sigilla le modifiche alla fase precedente.

In termini di metodologie di project management, questa funziona meglio per i client che comprendono chiaramente i loro obiettivi e la visione di ciò che vogliono ottenere. L'agenzia e il client concordano un budget e una Sequenza predeterminati prima dell'inizio del progetto, lasciando poco spazio agli adattamenti lungo il percorso. Team di project management per lo sviluppo web completano la maggior parte del lavoro prima di ricevere il feedback del client, lasciando poco spazio all'evoluzione del progetto.

Poiché ogni team perfeziona il proprio lavoro in ogni fase, anziché iterare le idee, i progetti di siti web a cascata possono richiedere molto tempo per essere completati. Alcuni sostengono che questa metodologia non sia realistica perché i progetti creativi spesso si evolvono man mano che si sviluppano . I team che preferiscono un approccio più flessibile utilizzano spesso una metodologia agile.

Bonus:_ **Strumenti per il web design: Spesso costruiscono le parti funzionali di un sito web, come ad esempioanalisi monitoraggio o codice SCHEMA dello schema erich snippet per migliorare la SEO

Sviluppatori front-end: Di solito costruiscono le parti visive di un sito web, come i colori e i font, e popolano gli elementi di design e il testo del sito

In alternativa, se il team è più piccolo, si può ricorrere a uno sviluppatore "tuttofare", chiamato "sviluppatore full-stack", che costruisce sia il front-end che il back-end del sito web.

Crea il perfetto Flusso di lavoro agile e costruire un sistema Kanban flessibile per visualizzare il lavoro e migliorare il project management con la Vista Bacheca di ClickUp

Il team di sviluppo inizierà a costruire il sito in quello che viene chiamato "ambiente sandbox" Il team di sviluppo può provare diversi plugin, integrazioni software e dipendenze nell'ambiente sandbox per trovare le soluzioni e le funzioni migliori.

Per far progredire lo sviluppo, il team di project management del vostro sito web avrà bisogno di un chiaro piano e i titolari delle attività per ogni aspetto del progetto. Inoltre, ogni attività e titolare devono essere definiti dai project manager in strumenti di project management che centralizzano la comunicazione.

Questo aiuta il project manager a tenere sotto controllo il budget, le date di scadenza e gli obiettivi da raggiungere per completare il processo di project management del sito web.

7. Testare il sito web

Una volta che il sito web è nella sua iterazione finale, è pronto per essere spostato in un sito di fase protetto da password. Nell'ambiente di gestione temporanea, il team di sviluppo può testare le funzioni chiave senza impattare sul sito live.

I gestori del progetto devono assicurarsi che i team di sviluppo eseguano prima il test dei collegamenti, il test dei bug cross-browser e il test di sicurezza. Da lì, il team UX può condurre i propri test, ad esempio:

Monitoraggio del movimento degli occhi

Sondaggi di usabilità

Mappa dei clic e degli scorrimenti

Test di velocità

Questi test sono un po' complicati da condurre, quindi potrebbe essere necessario assumere un fornitore esterno per l'assistenza. Ma dovrebbe comunque integrare con il vostro strumento di project management preferito.

ClickUp supporta oltre 1.000 integrazioni, tra cui Zoom, Google Drive, Slack e Microsoft Teams, per ottimizzare i flussi di lavoro

Questi test per sviluppatori e UX aiuteranno la vostra agenzia a identificare i modi per rafforzare il sito del cliente e impostarlo in modo che sia altamente performante. I project manager vorranno incoraggiare un test di velocità per verificare se è necessario comprimere alcuni file di immagine. Il monitoraggio del movimento degli occhi può rivelare che le CTA devono essere spostate in una parte diversa della pagina.

8. Revisione finale del client

Quando il team interno ha ultimato il sito web, è il momento per i gestori del team di ottenere l'approvazione finale da parte del client. Prima della riunione con il client, inviategli un collegato al sito in fase di realizzazione, in modo che possa esaminarlo e creare un elenco di domande o dubbi.

Poi riunitevi con il client per spiegare il valore di ogni elemento del sito e rispondere alle sue domande. Se il cliente richiede delle modifiche, completate le revisioni e rimandatele al cliente per una revisione finale.

Una volta che il cliente ha approvato la versione finale, concordate una data di lancio.

Flusso di lavoro per l'approvazione del progetto in ClickUp Mind Maps

MAPPARE LE REVISIONI PER LA REVISIONE ClickUp mappe mentali aiutano i team di progettazione e sviluppo a organizzare e pianificare progetti di siti web, idee o attività esistenti in una sequenza visiva molto dettagliata. Tracciate facilmente le relazioni tra le attività del vostro sito web per garantire ai vostri client la migliore esperienza nella realizzazione di un sito nuovo o rinnovato.

9. Lanciate il sito web!

Quando il sito riceve l'approvazione finale da parte del client, è il momento di prepararsi per la data di lancio! Il team di sviluppo e i responsabili del progetto devono completare solo alcuni passaggi finali per il lancio:

Caricare il sito sulla piattaforma di web hosting del cliente e collegarlo al suo sistema di gestione dei contenuti (CMS) Registrare il dominio (o i domini) del sito presso il provider di servizi Internet (ISP) del cliente, se non lo è già. Caricare la mappa del sito su Google Search Console in modo che il sito venga indicizzato e visualizzato nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (SERP) il più rapidamente possibile Fare clic su Pubblica!

E così facendo, avete creato un sito web dalle fondamenta.

7 Modelli gratuiti e utili per il project management di siti web

I project manager hanno sempre bisogno di modi per essere più efficienti e collaborativi con i team di sviluppo web e i client. Quindi, perché non utilizzare un modello di modello per il project management per accelerare i processi di organizzazione e di piano?

Ecco i nostri sette modelli preferiti di project management per siti web:

1. Modello di gestione dei contenuti ClickUp

Utilizzate il modello di gestione dei contenuti di ClickUp per visualizzare calendari personalizzati su più canali

I project manager possono facilmente assegnare ogni richiesta di contenuto al processo appropriato, assicurando che gli stakeholder o i titolari delle attività non trascurino nulla. Questo è un elemento essenziale da utilizzare quando si distribuiscono le attività sui contenuti ai team dell'agenzia.

Inoltre, il Modello di gestione dei contenuti di ClickUp aiuta i project manager a registrare tutto per evitare colli di bottiglia e a pianificare l'estensione delle nuove richieste. Inoltre, grazie alla funzionalità/funzione Calendario, consente di visualizzare i lavori a volo d'uccello, in modo che tutti siano aggiornati.

2. Modello di lavagna online ClickUp Sitemap

Pianificate una rappresentazione visiva della vostra sitemap con questo modello facile da usare

Non c'è dubbio su quanto possa essere difficile costruire un nuovo sito web da zero. Uno degli aspetti più difficili del project management di un sito web è la comprensione e, soprattutto, il piano della sitemap.

Utilizzare Modello di Sitemap di ClickUp come guida per organizzare le pagine di destinazione, le esperienze utente e gli argomenti del sito da includere. Non iniziate la vostra sitemap da una schermata vuota, ma utilizzate questo modello per iniziare a pianificare la funzionalità online di $$$a, semplice e altamente visiva.

3. Modello di team PMO di ClickUp

Il modello ClickUp PMO Team semplifica il project management, gestione dei programmi e di portfolio, abbattendo le barriere e consentendo una rapida esecuzione

Il Modello di team PMO consente ai project manager di suddividere i progetti in 14 stati personalizzabili e sei diverse visualizzazioni per ottimizzare al massimo il processo di project management del sito web.

Questo modello è ideale per i team che desiderano fornire una visione chiara dei risultati del progetto, dello stato e della portata complessiva del progetto per monitorare e gestire le attività con facilità.

4. ClickUp Modello di gestione Agile Scrum - Lavagna online

Utilizzate la vista Lavagna online per pianificare e ottimizzare i flussi di lavoro nel processo agile per una visualizzazione più trasparente

Per i project manager che desiderano un approccio intuitivo e visivo al project management agile, questo modello è il passaggio perfetto. Fornite al vostro team le risorse per aggiungere approfondimenti, in modo da poter facilmente far ruotare i membri del team in base alle esigenze del vostro specifico progetto web.

La buona notizia di questo modello è che rendiamo semplice l'implementazione di un flusso di lavoro agile di base in pochi minuti. Allo stesso tempo, se cercate qualcosa di più impegnativo, potete usare questo modello per flussi di lavoro agili complessi.

Utilizzando la visualizzazione Lavagna online nella finestra di dialogo Modello di gestione di ClickUp Agile Scrum consente ai project manager di conoscere l'esatto flusso di lavoro per dare priorità alle richieste e alle attività, organizzando con successo gli sprint, il web design e le riunioni di sviluppo.

5. Modello di descrizione del lavoro per il sito web ClickUp

Documenta tutto ciò che è necessario per evitare l'insorgere di problemi per la costruzione del tuo prossimo sito web

Lo screep dell'ambito può sembrare inevitabile per i project manager, ma per il vostro prossimo progetto di sito web, iniziate a documentare tutto ciò che è presente nell'elenco dei progetti da realizzare Modello di ambito di lavoro di ClickUp . Questo vi aiuterà ad allineare tutto ciò che la vostra agenzia farà con le aspettative dei vostri client.

Aiutate i vostri client a capire cosa state facendo nello specifico e il tag associato. Inoltre, è semplice assegnare gli utenti ai commenti in ClickUp Teams, in modo che la ricerca di ciò che è necessario per passare alla fase successiva non intralci la collaborazione del team.

6. Modello di piano di progetto per il design di un sito web ClickUp

Pianificate tutto ciò che è associato al vostro flusso di lavoro del web design per assicurarsi che nulla sfugga Modello di piano di progetto per il design di un sito web di ClickUp funge da registro per tutte le azioni intraprese durante lo sviluppo di un sito web. L'assegnazione di ogni azione al titolare del processo appropriato assicura che nulla venga trascurato.

Utilizzate la vista Bacheca o pianificate tutte le attività di progettazione del sito web nella vista Elenco. Con ClickUp avete a disposizione oltre 15 visualizzazioni da scegliere e personalizzare, in modo che la nostra piattaforma di project management lavori esattamente come volete voi.

7. Modello di monitoraggio dei bug e dei problemi di ClickUp

Monitora i bug e i problemi del tuo sito web e assegnali facilmente al tuo team

Nessuno vuole lanciare un sito web per poi scoprire che c'è un elenco infinito di bug da risolvere. Utilizzate il Modello di monitoraggio dei bug e dei problemi di ClickUp per garantire che tutto sia registrato, monitorato e opportunamente delegato agli sviluppatori in un unico strumento di project management.

ClickUp: La migliore app per il project management di siti web per il vostro team

Potreste pensare: "È più facile a dirsi che a farsi", soprattutto se gestite progetti di siti web di clienti attraverso più strumenti scollegati tra loro. Il fatto è che, quando i project manager lavorano con software collaborativo come nel caso di ClickUp, gestire un progetto con esito positivo è facile come aprire l'app ClickUp.

Quando utilizzate ClickUp come piattaforma di project management, potete facilmente:

Monitorare i budget

Monitorare il progetto Programmi

Seguire il completamento dei prodotti consegnati

Taggare i membri del team interno ed esterno

Richiedere il feedback del cliente

E molto altro ancora!

Volete provarci? Scarica ClickUp completamente gratis o iniziate con uno dei nostri utili modelli menzionati sopra!