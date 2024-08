10 migliori strumenti per il design thinking nel 2024

Il design thinking è una metodologia di risoluzione dei problemi per innovare e creare prodotti e servizi incentrati sull'uomo. Implica l'empatia verso l'utente finale, l'iterazione e una profonda comprensione del problema da risolvere.

Tuttavia, il design thinking non è solo un processo. Implica anche l'uso di strumenti specifici per facilitare le fasi di progettazione.

Questi strumenti possono includere qualsiasi cosa, dalle mappe mentali alle mappe di empatia, mappe di viaggio e personas di utenti e software di project management. Ogni strumento ha uno scopo specifico e aiuta i progettisti ad acquisire conoscenze, generare idee e prototipare soluzioni.

In questa guida esploreremo i 10 principali strumenti di design thinking che possono aiutare i team a implementare con esito positivo il processo di design thinking. Questi strumenti sono di intervallo tra mappa dell'empatia e mappe di viaggio per la prototipazione di software e sprint di progettazione!

Cosa cercare in uno strumento per il Design Thinking?

Il design thinking è un processo che prevede la comprensione delle esigenze degli utenti, la definizione del problema, brainstorming di soluzioni costruire prototipi e testarli. Ma c'è un problema: gli strumenti possono rendere l'esperienza del pensiero progettuale più o meno forte.

Create un flusso di lavoro completo con i vostri team creativi e di progettazione in ClickUp

I migliori strumenti di design thinking aiutano a organizzare i pensieri, a lavorare meglio con gli altri e ad agire sulle idee. Da fare, quindi, per scegliere lo strumento di design thinking perfetto per il vostro team?

Ecco le caratteristiche chiave da considerare per la selezione dello strumento di design thinking ideale:

Personalizzabilità : I membri del team possono personalizzare lo strumento per adattarlo ai loro processi di pensiero progettuale e alle loro esigenzeflussi di lavoro della progettazione grafica *Assistenza al processo iterativo: Lo strumento supporta un processo iterativo, consentendo a tutti di eseguire più iterazioni del progetto e di modificare le soluzioni

: I membri del team possono personalizzare lo strumento per adattarlo ai loro processi di pensiero progettuale e alle loro esigenzeflussi di lavoro della progettazione grafica *Assistenza al processo iterativo: Lo strumento supporta un processo iterativo, consentendo a tutti di eseguire più iterazioni del progetto e di modificare le soluzioni Documentazione : Lo strumento offre funzionalità di project management per condividere le conoscenze, archiviare le idee creative, monitorare lo stato di avanzamento e aumentare la responsabilità

: Lo strumento offre funzionalità di project management per condividere le conoscenze, archiviare le idee creative, monitorare lo stato di avanzamento e aumentare la responsabilità Collaborazione : I collaboratori del progetto possono comunicare facilmente con gli altri membri del team per condividere idee e feedback

: I collaboratori del progetto possono comunicare facilmente con gli altri membri del team per condividere idee e feedback Visualizzazione : Il provider offre funzionalità/funzione di visualizzazione per aiutare nelle diverse fasi del design thinking

: Il provider offre funzionalità/funzione di visualizzazione per aiutare nelle diverse fasi del design thinking Automazioni: I membri del team possono migliorare le loro soluzioni creative automatizzando le attività manuali quotidiane nel processo di progettazioneprocesso di progettazione *Integrazione: Gli strumenti per il design thinking dovrebbero integrarsi con altri strumenti online per Sviluppo agile del prodotto come la prototipazione, la ricerca sull'utente, le interviste all'utente e latest di usabilità ## 10 Migliori strumenti per il Design Thinking nel 2024

Il nostro elenco dei 10 migliori strumenti di design thinking presenta una serie di strumenti e software che possono aiutare i team a ideare, prototipare e testare le possibili soluzioni in modo più efficace. Da wireframing e strumenti di prototipazione alle piattaforme di collaborazione digitale, questi strumenti offrono tutto ciò che serve per semplificare il processo di progettazione e massimizzare la produttività del team!

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il vostro flusso di lavoro sul design thinking

ClickUp è una piattaforma per la produttività progettata per fornire soluzioni da parete a parete per qualsiasi team o roadmap della produttività . Dalle attività quotidiane ai progetti complessi, ClickUp offre centinaia di funzionalità/funzione per facilitare le varie fasi del processo di design thinking. Sia che il vostro team lavori in modo asincrono o in tempo reale, avrete il contesto e gli strumenti necessari per far avanzare i progetti!

Inoltre, ClickUp si integra con oltre 1.000 altri strumenti di lavoro, tra cui Slack, Google Drive, Figma e Loom, per centralizzare le vostre aree di lavoro in un'area di lavoro collaborativa.

Ad esempio, l'integrazione con Figma consente ai progettisti di collaborare e condividere facilmente i loro lavori con i membri del team direttamente in ClickUp, mentre l'integrazione con Loom può aiutare a semplificare la comunicazione del team consentendo agli utenti di registrare e condividere rapidamente messaggi video all'interno di attività e commenti!

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Limiti di ClickUp

La presenza di così tanti e potenti strumenti di collaborazione può comportare una curva di apprendimento

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app mobile!

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Azienda : Contatto per i prezzi Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (oltre 6.500 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 6.500 recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 3.500 recensioni)

2. Hotjar

via Hotjar Hotjar è uno strumento di design thinking che aiuta le aziende a comprendere meglio il comportamento e le preferenze dei clienti. Fornisce una suite di strumenti per la ricerca di dati sugli utenti e mappe di calore per identificare i punti dolenti, ottimizzare le esperienze degli utenti e favorire le conversioni. Una delle funzionalità/funzione chiave di Hotjar è la capacità di creare registrazioni dei visitatori, che consente alle aziende di vedere esattamente come gli utenti interagiscono con il loro sito web o applicazione.

Oltre alle registrazioni dei visitatori, Hotjar offre anche una serie di altri strumenti per la raccolta di feedback, tra cui sondaggi, inchieste e moduli. In questo modo le aziende possono raccogliere informazioni direttamente dagli utenti e comprendere meglio le loro esigenze e preferenze.

Le migliori funzionalità/funzione di Hotjar

Registrazione dei visitatori e replay delle sessioni

Heatmap per tracciare il comportamento degli utenti sulle pagine web

Analisi dell'imbuto di conversione per ottimizzare gli imbuti commerciali

Sondaggi e feedback per raccogliere le opinioni degli utenti

Analisi e segmentazione del comportamento degli utenti

Limiti di Hotjar

Capacità di filtraggio limitate sui piani Free e di livello inferiore

I grafici personalizzati sono disponibili solo per i team sul piano Scala

Acquisizione di HTML fino a 10 MB

Prezzi di Hotjar

Basic : Free

: Free Plus : $32/mese

: $32/mese Business : $80/mese

: $80/mese Scala: $171/mese

Valutazioni e recensioni di Hotjar

G2 : 4.3/5 (200+ recensioni)

: 4.3/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (480+ recensioni)

3. Figma

via Figma La coerenza del design è un aspetto critico di qualsiasi progetto di design di successo, e Figma lo rende più facile per i team con risorse ricercabili e stili condivisibili. Figma consente ai designer di creare una libreria centralizzata di risorse, tra cui icone, loghi e altri elementi di design. Tutti possono utilizzare le risorse approvate per il design e mantenere un aspetto coerente in tutti i progetti!

Figma dispone anche di funzionalità/funzione per la creazione e la condivisione di stili per la tipografia, il colore e altri elementi di design. I designer possono applicare stili coerenti a tutti i loro progetti, indipendentemente dal designer che ci lavora. Gli stili possono essere aggiornati in un unico punto e applicati automaticamente a tutti i progetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Figma

Basato su cloudcollaborazione e condivisione dei progetti* Librerie di componenti e di stili per flussi di lavoro efficienti nella progettazione

Cronologia delle versioni e backup dei file

Strumenti di gestione del team e autorizzazioni per gli utenti

Integrazione con strumenti di terze parti come Slack e ClickUp

Limiti di Figma

Limitata funzione offline, poiché si tratta principalmente di uno strumento basato su cloud

Libreria di plugin limitata rispetto ad altri strumenti di design thinking

Nessuna applicazione mobile

Prezzi di Figma

Starter : Gratis

: Gratis Figma Professionale : $12 per editor/mese

: $12 per editor/mese Figma Organizzazione : $45 per editor/mese

: $45 per editor/mese Azienda: $75 per editor Figma/mese

Valutazioni e recensioni di Figma

G2 : 4.7/5 (780+ recensioni)

: 4.7/5 (780+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (590+ recensioni)

4. Crea la mia persona

Via Creare il mio personaggio da HubSpot

MakeMyPersona è uno strumento di design thinking sviluppato da HubSpot per aiutare le aziende a creare buyer personas dettagliate. Le buyer personas sono rappresentazioni fittizie di un cliente ideale e sono essenziali per le aziende per comprendere meglio il proprio traguardo.

Ma il fatto è che MakeMyPersona consente alle aziende di creare personas dettagliate rispondendo a una serie di domande relative a dati demografici, interessi, obiettivi e punti dolenti del cliente. Lo strumento genera quindi un report dettagliato sulla persona che include il nome del cliente, l'età, il titolo di lavoro e altro ancora.

Grazie alla creazione di personas dettagliate, le aziende possono adattare la loro messaggistica e le loro offerte alle esigenze specifiche del loro pubblico di riferimento. Questo può risultare in un maggiore coinvolgimento dei clienti e in tassi di conversione più elevati.

Le migliori funzionalità/funzione di Make My Persona

Modelli di persona dell'utente per ricerche di mercato e progettazione incentrata sull'utente

Modelli di persona e questionari personalizzabili

Strumenti di collaborazione per la creazione di persone e il processo di design thinking

Accesso alle risorse complete di HubSpot per il marketing e il commerciale

Personaggi online illimitati per supportare i test sugli utenti

Limiti della mia persona

Funzioni limitate al di là della creazione di persone, in quanto si tratta principalmente di uno strumento stand-alone

Limitata personalizzazione dei modelli di persona rispetto ad altri strumenti per la creazione di persone

Mancafunzionalità/funzione di project management del progetto per supportare tutte le fasi del pensiero progettuale

Fare il prezzo della mia persona

Make My Persona è uno strumento gratuito

Valutazioni e recensioni di Make My Persona

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/A

5. Ottimizzare

via Ottimizzare Optimizely è una piattaforma di ottimizzazione dei siti web che consente alle aziende di testare e ottimizzare i contenuti dei loro siti web per ottenere il massimo impatto. La piattaforma offre una suite di strumenti per il test A/B, la personalizzazione e l'analisi, in modo che le aziende possano prendere decisioni guidate dai dati sui contenuti dei loro siti web.

Con Optimizely, le aziende possono testare e ottimizzare tutto, dai titoli e le immagini alle intere pagine di destinazione e ai flussi degli utenti. La piattaforma è basata su cloud e quindi è accessibile da qualsiasi luogo con una connessione a Internet. Optimizely è un ottimo strumento per migliorare le prestazioni dei siti web e aumentare i tassi di coinvolgimento e conversione!

Le migliori funzionalità/funzione di Optimizely

Piattaforma di sperimentazione e test A/B per l'ottimizzazione di siti web e app

Editor visuale per creare e distribuire esperimenti

Strumenti di personalizzazione per esperienze utente personalizzate

Analisi degli esperimenti e reportistica per i test di usabilità

Integrazione con altri strumenti di analisi e marketing

Limiti di Optimizely

Funzioni limitate per gli utenti non tecnici, che potrebbero aver bisogno di affidarsi a sviluppatori per esperimenti più complessi

Piccola libreria di integrazioni rispetto ad altri strumenti per il design thinking

Modello di prezzo costoso, che lo rende meno accessibile per le aziende più piccole

Prezzi di Optimizely

Contattare Optimizely per le opzioni di piano tariffario

Valutazioni e recensioni su Optimizely

G2 : 4.3/5 (60+ recensioni)

: 4.3/5 (60+ recensioni) Capterra: N/D

6. Laboratorio di sessione

via Laboratorio di sessione Sessionlab è uno strumento di design thinking basato sul web che offre un intervallo di funzionalità/funzione per pianificare, organizzare e gestire riunioni e workshop efficaci. Lo strumento è progettato per aiutare i team a costruire soluzioni innovative e a ridurre i tempi di produzione degli eventi.

Una delle funzionalità/funzione chiave di Sessionlab è l'estensione della libreria di modelli pre-progettati per diversi tipi di eventi tipi di riunione e workshop. Questi modelli includono programmi, esercizi e strumenti di facilitazione. Questi possono essere personalizzati per soddisfare le esigenze specifiche dell'evento e del team. Sessionlab offre anche un intervallo di strumenti per la gestione del feedback dei provider, l'acquisizione e la condivisione delle note della riunione e il follow-up degli elementi in azione.

Le migliori funzionalità/funzione di SessionLab

Facilitazione e workshopstrumenti di piano per il processo di design thinking e le metodologie Agile

Modelli di programma personalizzabili per creare una piattaforma di ricerca sugli utenti

Strumenti di collaborazione per la pianificazione di workshop in team

Modelli privati nei piani a pagamento

Panoramica delle attività del team

Limiti di SessionLab

Limitata personalizzazione dei modelli di programma rispetto ad altri strumenti di pianificazione dei workshop

Limitate funzioni per il project management oltre alla pianificazione del workshop

Nessuna funzione offline

Prezzi di SessionLab

Basic : Free per un utente

: Free per un utente Pro : $15/mese per un utente

: $15/mese per un utente Teams : $60/mese per cinque utenti

: $60/mese per cinque utenti Business: $90/mese per cinque utenti

Valutazioni e recensioni di SessionLab

G2 : 4.9/5 (15+ recensioni)

: 4.9/5 (15+ recensioni) Capterra: 5/5 (5+ recensioni)

7. Coperchio di stelle

via Scheda di memoria Stormboard è uno strumento di collaborazione e brainstorming basato su cloud che aiuta i team a generare idee e a trasformarle in piani attuabili. Lo strumento è costruito per collaborare in tempo reale, il che lo rende una soluzione ideale per i team remoti che lavorano a soluzioni di design thinking.

Stormboard offre un intervallo di funzionalità, tra cui note adesive, lavagne virtuali e strumenti di disegno. Lo strumento offre anche un sistema di votazione, che consente ai membri del team di votare le idee migliori, e una funzionalità/funzione di prioritizzazione per aiutare i team a identificare le idee più importanti su cui concentrarsi.

Le migliori funzionalità/funzione di Stormboard

Strumento di brainstorming e collaborazione digitale per il design thinking

Collaborazione e votazione in tempo reale per team remoti

Integrazione con altri strumenti di project management

App mobile per la collaborazione in movimento

Funzionalità/funzione di sicurezza per proteggere i dati e garantire la privacy

Limiti di Stormboard

Limitata capacità di personalizzare i modelli o creare flussi di lavoro personalizzati

Limitate funzioni per il project management al di là del brainstorming e dell'ideazione

Curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti che non hanno familiarità con gli strumenti digitali di brainstorming

Prezzi di Stormboard

Personale : Free per gli individui e per i team di cinque o meno persone

: Free per gli individui e per i team di cinque o meno persone Aziendale : $10/mese

: $10/mese Azienda: Contattare Stomboard per prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Stormboard

G2 : 4.3/5 (40+ recensioni)

: 4.3/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (30+ recensioni)

8. Miro

via MiroMiro è una lavagna online collaborativa che offre un intervallo di strumenti per aiutare i team a collaborare in modo efficace, tra cui note adesive, disegni, diagrammi di flusso e wireframe. Miro si integra anche con altri strumenti di lavoro, come Slack, Jira e Google Drive, facilitando la condivisione di informazioni e file su piattaforme diverse.

Inoltre, Miro offre modelli per aiutare i team a iniziare rapidamente, facilitando la creazione di un'area di lavoro personalizzata per ogni progetto. Grazie all'interfaccia user-friendly, alle funzionalità/funzione e alle potenti integrazioni, Miro è uno strumento prezioso per tutti i team remoti che desiderano collaborare in modo efficace.

Le migliori funzionalità di Miro

Note appiccicose, immagini, mappe mentali, video e capacità di disegno

Vari modelli e strumenti per il brainstorming e il wireframing

Collaborazione in tempo reale e spazi condivisi per team remoti

Integrazione con altri programmi strumenti di project management e app

Possibilità di caricare e condividere immagini, video e altri file

limiti di #### Miro

Manca la funzione per costruire un hub di conoscenza approfondito

Il prezzo è elevato per le piccole agenzie

Limitata funzione offline

Prezzi di Miro

**Gratuito

Starter : $8 per membro/mese

: $8 per membro/mese Business : $16 per membro/mese

: $16 per membro/mese Azienda: Contattare Miro per prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Miro

G2 : 4.8/5 (4.300+ recensioni)

: 4.8/5 (4.300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.100+ recensioni)

9. Murale

via MuraleIl murale è un'area di lavoro digitale e uno strumento per il design thinking che consente ai team di ideare e iterare le proprie idee. La piattaforma è progettata per supportare un intervallo di fasi del design thinking, tra cui la risoluzione dei problemi, il brainstorming, la mappatura e la visualizzazione. Mural offre un intervallo di funzionalità e strumenti per aiutare i team a lavorare insieme in modo efficace, indipendentemente dalla loro posizione.

I modelli di canvas di Mural forniscono ai team un modo strutturato per affrontare le diverse fasi del design thinking, mentre i suoi framework aiutano i team a organizzare il maggior numero di idee e a identificare i modelli. Inoltre, Mural offre un intervallo di strumenti per la creazione di schizzi, annotazioni e commenti, facilitando la comunicazione e la collaborazione in tempo reale tra i membri del team.

Le migliori funzionalità/funzione di Mural

Autorizzazioni flessibili per creare permessi di sola visualizzazione, modifica e facilitazione

Centinaia di modelli precostituiti per le sessioni di collaborazione

Funzionalità di integrazione avanzate sui piani a pagamento

Estensione del supporto ai file per le lavagne online

Opzioni di canvas infinite e ridimensionabili

Limiti per i murales

Piani tariffari costosi rispetto ad altri strumenti per il processo di design thinking

Manca la possibilità di creare grafici, tabelle o reportistica interattiva

Nessuna funzionalità/funzione di chattare in video

Prezzi di Mural

**Gratuito

Teams+ : $9,99 per membro/mese

: $9,99 per membro/mese Business : $17.99 per membro/mese

: $17.99 per membro/mese Azienda: Contattare Mural per prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Mural

G2 : 4.6/5 (1.200+ recensioni)

: 4.6/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

Confronta le funzionalità/funzione della lavagna online e i prezzi tra_

Miro e Mural_

!

10. InVision

via InVision A chiudere il nostro elenco dei migliori strumenti per il design thinking c'è InVision, uno strumento digitale per la progettazione e il design piattaforma di progettazione della produttività per designer, product manager e altre parti interessate per creare e collaborare su diversi tipi di progetti. Offre una suite di strumenti che semplificano il processo di progettazione, compresi modelli precostituiti organizzati per categorie e ruoli.

Con la funzionalità Freehand, i team possono allineare tutti sulla stessa pagina in ogni fase del flusso di lavoro. Lo strumento consente ai team di discutere facilmente le idee, lasciare commenti e fornire feedback, il tutto in modo visivo e collaborativo. Questo aiuta a minimizzare la comunicazione errata, a ridurre gli errori e ad accelerare il processo processo decisionale .

Le migliori funzionalità/funzione di InVision

Funzionalità di importazione delle lavagne online per importare direttamente le lavagne Miro o Mural

Spazi pubblici e privati illimitati nel livello gratis

Widget interattivi e reazioni

Flussi di lavoro intelligenti e personalizzabili

Funzionalità/funzione di gestione delle attività

Limiti di InVision

Libreria di integrazione ridotta rispetto ad altri strumenti di design thinking

Nessuna funzionalità/funzione per la creazione di un filediagramma di flusso o mappa del sito per un prototipo

Manca di capacità di gestione del team e del carico di lavoro

Prezzi di InVision

**Gratuito

Pro : $4/mese per utente attivo

: $4/mese per utente attivo Azienda: Contattare InVision per i prezzi

Valutazioni e recensioni di InVision

G2: 4.4/5 (oltre 650 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (oltre 700 recensioni)

Costruire un kit di strumenti per il design thinking con ClickUp

Gli strumenti di design thinking sono una parte essenziale del kit di strumenti di qualsiasi team di progettazione. Questi strumenti aiutano i team a collaborare in modo efficace, ideare, prototipare e iterare le loro idee senza problemi.

Tuttavia, quando si tratta di trovare una piattaforma in grado di supportare tutte queste attività di design thinking in un unico luogo, ClickUp si distingue come la soluzione migliore.

Con ClickUp è possibile integrare perfettamente wireframe, prototipi e progetti nei flussi di lavoro del project management, semplificando il processo di design thinking e aumentando l'efficienza. Iniziare a lavorare con ClickUp gratis oggi stesso!