10 modelli gratuiti di mappa dell'empatia

Volete sapere cosa pensano i vostri clienti? La maggior parte delle aziende lo fa. In effetti, la comprensione dei percorsi e dei processi di pensiero dei clienti è la chiave del successo aziendale.

Sapere cosa guida gli utenti significa poter creare prodotti e servizi migliori per soddisfare le loro esigenze. Inoltre, vi permette di individuare rapidamente i problemi prima che diventino critici.

Entrate nella testa dei vostri clienti con le mappe di empatia. Questi strumenti di visualizzazione offrono un approccio collaborativo alla comprensione dei segmenti di utenti e del modo in cui prendono le decisioni.

Risparmiate tempo utilizzando i modelli di mappatura dell'empatia per leggere rapidamente la vostra ricerca sugli utenti e i loro atteggiamenti specifici. Grazie a questi 10 modelli di mappatura dell'empatia tra cui scegliere, otterrete migliori intuizioni grazie a lavagne, mappe del viaggio delle persone utente e piani di successo. ✨

Cos'è un modello di mappa empatica?

Le mappe di empatia sono strumenti utilizzati nelle prime fasi del processo di progettazione per comprendere la frustrazione dell'utente e il percorso del cliente. Queste immagini vengono create attraverso un approccio collaborativo e si concentrano sull'evidenziazione dei comportamenti dei clienti, di solito attraverso la ricerca sugli utenti.

In genere, le mappe di empatia con i clienti vengono create con gli stakeholder dopo aver effettuato la ricerca sugli utenti e prima di pensare a mappe concettuali . L'idea è quella di entrare nella mente dell'utente e visualizzare il suo approccio prima di proporre soluzioni. 🤔

La mappatura dell'empatia presenta in genere quattro quadranti. Di solito si basano su ricerche sui clienti per scoprire come pensano ai vostri prodotti, cosa dicono, come si sentono e cosa fanno. Alcune mappe tengono conto anche di ciò che sentono dire sul vostro prodotto.

Utilizzate la mappatura dell'empatia per analizzare come gli utenti scorrono i contenuti del blog e i post sui social media, come navigano nelle pagine web o come utilizzano un'applicazione. Le mappe di empatia sono utili anche per esaminare il modo in cui i clienti possono utilizzare o reagire a determinati servizi o a potenziali punti dolenti in cui potreste imbattervi.

Questo modello di mappatura utente consente di creare rappresentazioni visive di idee complesse come flussi utente, wireframe e diagrammi di progettazione

I modelli di mappa empatica semplificano il processo creando organizzazione. Offrono layout visivi come modelli di lavagna per analizzare i dati dei clienti, le informazioni o le risposte ai sondaggi.

È sufficiente inserire le informazioni rilevanti per i clienti e utilizzare le varie visualizzazioni per ottenere informazioni più approfondite sui cambiamenti che possono migliorare le offerte.

Cosa rende un buon modello di mappa dell'empatia?

Non tutti gli strumenti sono ugualmente efficaci e lo stesso vale per i modelli di mappa empatica. Quando scegliete il modello giusto per il vostro team, ci sono alcune cose da tenere a mente. 👀

Ecco cosa cercare in un buon modello di mappa empatica:

Scopo e obiettivi chiari: Gli obiettivi completi mantengono i membri del team sulla stessa pagina e danno priorità alle soluzioni basate sulla ricerca

Gli obiettivi completi mantengono i membri del team sulla stessa pagina e danno priorità alle soluzioni basate sulla ricerca Visualizzazione dei dati: Non è possibile ottenere informazioni chiare sui percorsi degli utenti senza dati. Le migliori mappe di empatia offrono visualizzazioni come lavagne e grafici che non richiedono un enorme processo di progettazione

Non è possibile ottenere informazioni chiare sui percorsi degli utenti senza dati. Le migliori mappe di empatia offrono visualizzazioni come lavagne e grafici che non richiedono un enorme processo di progettazione Personalizzazione: Ogni azienda è unica e così le vostre esigenze. Scegliete un modello di mappa empatica che consenta personalizzazioni, come campi, viste ed elenchi, che abbiano senso per i vostri processi

Ogni azienda è unica e così le vostre esigenze. Scegliete un modello di mappa empatica che consenta personalizzazioni, come campi, viste ed elenchi, che abbiano senso per i vostri processi Collaborazione in tempo reale : la creazione di mappe di empatia è di default un processo collaborativo. Cercate strumenti che permettano di lavorare facilmente con i compagni di squadra del team UX e con i membri del team di diversi reparti, come il marketing e le vendite

: la creazione di mappe di empatia è di default un processo collaborativo. Cercate strumenti che permettano di lavorare facilmente con i compagni di squadra del team UX e con i membri del team di diversi reparti, come il marketing e le vendite Integrazioni: Semplificate i flussi di lavoro scegliendo un modello di mappatura empatica che funzioni con gli strumenti utilizzati dal team di progettazione, tra cui GitHub

10 modelli di mappa empatica da usare nel 2024

Qui troverete 10 dei migliori modelli di mappa dell'empatia, da lavagne bianche e mappa mentale ad altri modelli di viaggio del cliente . Ognuno di essi offre la possibilità di personalizzare lo strumento per adattarlo alle specifiche esigenze aziendali.

Utilizzate questi modelli per comprendere meglio il vostro pubblico di riferimento. Potete visualizzare i risultati di un sondaggio sulla persona dell'utente, sui punti dolenti dei clienti, sui sondaggi per lo sviluppo del prodotto e su altri moduli di feedback. Inoltre, potete collaborare con i membri del team e le parti interessate per portare i vostri prodotti a nuovi livelli. 🤩

1. Modello di mappa empatica ClickUp

Scarica questo modello Modello di mappa dell'empatia di ClickUp vi fa entrare nella testa dei vostri clienti con un approccio interattivo e visivo. Come molte mappe di empatia, è divisa in quattro quadranti: Dice, Pensa, Fa e Sente. Ognuno di essi è codificato a colori per facilitare la visualizzazione dell'esperienza del cliente.

Iniziate a dedicare del tempo al vostro team per capire come i clienti si approcciano ai vostri prodotti. Esaminate i moduli in cui i clienti hanno fornito un feedback. Mettetevi nei loro panni e pensate a come i vostri prodotti li fanno sentire e a cosa pensano. Considerate cosa usano i vostri prodotti e come li usano.

Create una mappa dell'empatia per identificare le esigenze dei clienti, le intuizioni degli utenti e i punti dolenti. Quindi, fate un brainstorming di idee per le soluzioni e definite un piano per semplificare il processo decisionale. Creare automaticamente attività basate sui risultati ottenuti e assegnare loro una priorità, in modo che il team lavori prima sui cambiamenti più critici.

Personalizzate la mappa dell'empatia con il cliente creando stati come In corso, Da fare e Completato, per tenere traccia dei progressi. Utilizzate i campi personalizzati per suddividere ulteriormente gli approfondimenti e consultate le tre diverse visualizzazioni per vedere i risultati in modo diverso. 💡 Scarica questo modello

2. Modello di lavagna ClickUp Empathy Map

Scarica questo modello

Visualizzate le esigenze dell'utente finale e il percorso del cliente con il modello Modello di lavagna con mappa dell'empatia di ClickUp . Questa lavagna online offre collaborazione in tempo reale durante il processo di design thinking. Presenta i classici quattro quadranti e due campi aggiuntivi per il dolore e il guadagno.

Iniziate a compilare il profilo del cliente al centro e i comportamenti nelle note adesive in ogni quadrante. Aggiungete altre note adesive se avete altre intuizioni e utilizzate il pulsante strumenti di progettazione a sinistra per evidenziare e organizzare i vostri pensieri.

Una volta compilata la mappa dell'empatia, generate automaticamente i compiti per il team di progettazione o per altri reparti. I compiti possono includere aspetti come la ricerca di nuovi prodotti, creazione di contenuti e modifiche al software.

Usate la vista Elenco per vedere la suddivisione dei compiti nell'elenco delle cose da fare. La vista Consiglio offre una panoramica più ampia di ciò che si trova in ogni fase del processo. Assegnate priorità, stati e campi personalizzati per organizzare il vostro spazio di lavoro. Scaricate questo modello

3. Modello di piano di successo del cliente ClickUp

Scaricate questo modello

Utilizzare Modello di piano di successo per i clienti di ClickUp per analizzare il comportamento dell'utente, creare empatia e impiegare meglio le gestione del cliente . Questo modello è stato progettato per creare piani ripetibili in modo da poter rispondere regolarmente alle esigenze dei clienti e migliorare costantemente la propria offerta. 🌻

Utilizzate i moduli per generare informazioni dagli utenti reali. Con 15 campi personalizzati, potete raccogliere informazioni su tutto, dal tipo di abbonamento alla fase dell'account e alla descrizione del problema. Ognuno di essi fornisce informazioni critiche che il team di progettazione può utilizzare per creare prodotti migliori.

Sfruttate le sette diverse visualizzazioni per organizzare le informazioni. Utilizzate la vista Cliente per stato di salute per identificare gli utenti con problemi che richiedono attenzione immediata. La vista Elenco nuovi clienti permette di capire come i nuovi utenti interagiscono con i vostri servizi. Scaricate questo modello

4. Modello di mappa del viaggio del cliente ClickUp

Scarica questo modello

Mappate le esperienze e il modo in cui gli utenti navigano tra i vostri prodotti con il modello Modello di mappa del viaggio del cliente di ClickUp . Utilizzate la mappa per identificare i punti dolenti e le aree di attrito che degradano l'esperienza dell'utente.

La vista Whiteboard suddivide il percorso del cliente per fasi. Utilizzatela per evidenziare azioni e punti di contatto. Sulla base di questi, create delle fasi per le soluzioni, in modo da creare una discussione sull'approccio migliore per risolvere il problema.

Assegnate automaticamente i compiti ai membri del team interessati per iniziare a mettere in atto il vostro piano d'azione. In base al mappa del viaggio del cliente i risultati, le priorità e le attività che devono essere affrontate per prime. Utilizzate le dipendenze per evidenziare le attività che bloccano il lavoro futuro, in modo da evitare blocchi. Scaricate questo modello

5. Modello di mappatura delle storie utente di ClickUp

Scaricate questo modello

Cercate un modello che vi aiuti a supportare i processi di sviluppo agile? Modello di mappatura delle storie utente di ClickUp utilizza la metodologia agile per visualizzare le processo di sviluppo del prodotto dall'inizio alla fine.

Per iniziare, compilare il prodotto o la funzione che si utilizzerà per creare il mappa del processo per. Successivamente, create delle personas descrittive per i diversi tipi di utenti. Considerate che cosa persona dell'utente e aggiungerlo alla sezione delle attività dell'utente.

Quindi, analizzate i passi che l'utente dovrà compiere per raggiungere il suo obiettivo e inseriteli nella sezione dei passi dell'utente. Successivamente, suddividete ulteriormente i passi in dettagli necessari per completare ogni fase. Suddividete queste informazioni nella sezione dei rilasci utilizzando delle note adesive.

Con la mappa completa della storia, avete una comprensione molto migliore del vostro cliente target. Sulla base delle vostre intuizioni, create dei compiti per migliorare i vostri prodotti e assegnateli ai membri del team interessati. ✍️ Scarica questo modello

6. Modello di voce del cliente ClickUp

Scarica questo modello

Se volete davvero sapere che cosa pensano i vostri utenti e migliorare la fidelizzazione dei clienti , rivolgersi a Modello di voce del cliente di ClickUp . È stato progettato per un'ampia gamma di casi d'uso, tra cui team di marketing, gruppi di vendita e reparti di sviluppo.

Costruito sulla matrice di traduzione della voce del cliente, comprende le risposte testuali dei clienti, le esigenze da soddisfare e i requisiti per creare una migliore esperienza del cliente.

Iniziate a raccogliere i feedback dei clienti utilizzando i moduli integrati. Utilizzate modelli di persona utente per identificare i segmenti di pubblico e adattare le domande alle loro esigenze. Successivamente, create le esigenze e i requisiti dei clienti per risolvere i loro problemi.

Utilizzate le viste Elenco e Scheda per creare attività ed elenchi di cose da fare in base ai risultati ottenuti. Date la priorità ai problemi più urgenti e aggiungete una valutazione del carico di lavoro per vedere quali soluzioni richiedono tempo e quali sono rapide. Scaricate questo modello

7. Modello di mappa dell'empatia per PowerPoint e Google Slides di Slidechef

via Slidechef

Il modello di mappa dell'empatia di Slidechef è stato progettato per essere utilizzato con

Google Drive

strumenti come Google Slides e software di presentazione come PowerPoint. Il programma adotta un approccio a quadranti per comprendere le attitudini degli utenti e creare una collaborazione visiva per identificare le soluzioni. 👩‍💻

Compilate le sezioni per Sentire, Vedere, Dire e Fare e Pensare e Sentire in base ai diversi segmenti di clienti. Evidenziate le aree di dolore e di guadagno e passate dalla visualizzazione a quadrante a quella a mappa mentale per generare approfondimenti.

Personalizzate il modello cambiandolo per adattarlo allo schema di colori del vostro marchio. Utilizzate poi la presentazione per condividere le intuizioni con l'intero team di progettazione.

Scarica questo modello

8. Modello di mappa dell'empatia di Moqups

via Moqups

Aiutate i team a comprendere meglio l'esperienza dell'utente con l'Empathy Map Template di Moqups. Questo modello adotta un approccio semplice per comprendere ciò che gli utenti sentono, vedono, dicono, fanno e pensano di varie caratteristiche e funzionalità del prodotto.

È un'ottima opzione per i team di marketing che vogliono vedere come gli utenti interagiscono con le ultime campagne di marketing. Anche i team di sviluppo potranno usarlo per capire come gli utenti navigano nei prototipi delle app.

Tenete presente che questi modelli sono utili per il brainstorming. Se volete assegnare automaticamente compiti e generare piani d'azione, dovrete usare questo modello insieme a un altro strumento di gestione del progetto come ClickUp .

Scarica questo modello

9. Modello di diapositiva Mappa dell'empatia di SlideTeam

via SlideTeam

La creazione di mappe di empatia è solo una fase del processo di miglioramento del prodotto. Una volta che si conoscono i problemi che i clienti devono affrontare, è necessario condividere queste informazioni con il team. In questo modo possono apportare le modifiche necessarie.

Questo modello gratuito consente di lavorare facilmente sul percorso dell'utente e di condividere immediatamente i risultati con le parti interessate. Sedetevi e lavorate sull'esperienza dell'utente, compilando le informazioni per ogni quadrante.

Personalizzate la grafica e le forme per adattarle alla vostra azienda. Aggiungete icone per evidenziare i punti chiave, soprattutto quando si tratta di potenziali soluzioni. Condividete i risultati in una presentazione PowerPoint con i membri del team interessati. 📚

Scarica questo modello

10. Modello di mappa dell'empatia in formato PDF da L'analista di modelli di business

via L'analista di modelli aziendali

L'Empathy Map Template di The Business Model Analyst è un PDF che illustra l'esperienza dell'utente. Come per altre mappe di empatia, ci sono quattro quadranti che si concentrano sul modo in cui gli utenti reagiscono alle vostre offerte. Create una nuova mappa per ogni segmento di clienti o approfondite un tipo specifico di utente.

Disponibile in formato A3 e Lettera, è ideale per creare documenti di presentazione di persona. In questo modo, gli stakeholder possono seguire e prendere appunti come meglio credono.

È un download gratuito, il che significa che potete usarlo tutte le volte che volete o stampare tutte le copie che ritenete opportune. Utilizzate questo PDF per guidare un sessione di brainstorming e collegarsi con altri membri del team che potrebbero avere soluzioni per i problemi sollevati dagli utenti.

Scarica questo modello

Capire meglio i clienti con le mappe di empatia

Con questi modelli di mappe di empatia, semplificate i flussi di lavoro e lavorate in modo collaborativo per servire i vostri clienti. Utilizzate i modelli come strumenti autonomi per ottenere approfondimenti sui clienti o integrateli con strumenti di gestione dei progetti per automatizzare le attività basate sulle vostre osservazioni.

per iniziare a conoscere meglio i vostri clienti e creare prodotti migliori per soddisfare le loro esigenze. Con le lavagne bianche e i modelli di mappa empatica, otterrete risposte più velocemente e disporrete delle informazioni necessarie per costruire un'esperienza cliente più fluida. 🏆