Fasi del processo di design thinking & esempi 2024

Il design dei prodotti che usiamo ogni giorno richiede molto lavoro. Dai semplici loghi che parlano dei nostri marchi ai complessi progetti architettonici e alle applicazioni software, il processo di progettazione è intricato. L'obiettivo è risolvere i problemi, creare prodotti che piacciano ai clienti e arrivare sul mercato più velocemente della concorrenza.

Se gestite del team di progettazione, lavorate come designer o fate parte di un team di designer, migliorare il vostro processo di creazione è la chiave. Un processo di progettazione ben sviluppato aiuta ad aumentare la collaborazione e a ridurre il carico di lavoro e le risorse.

Ma capire come stabilire o migliorare un processo di design thinking può essere complicato. Innanzitutto, il concetto può sembrare vago o complesso. Forse non avete mai visto un esempio reale che mostri come si fa.

Qualunque sia l'ostacolo, questa guida vi aiuterà a migliorare il vostro processo di progettazione. Inizieremo chiarendo che cos'è il processo e poi condivideremo esempi dettagliati.

Poi, troverete una suddivisione dei passaggi del processo di progettazione, in modo da poterne costruire uno che funzioni al meglio per la vostra azienda. 🙌

Che cos'è il processo di progettazione?

Il processo di progettazione è un metodo creativo che prende in considerazione problemi o idee complesse e le suddivide in passaggi gestibili partendo da un risultato desiderato. È diverso dagli approcci di problem solving, in cui si considera un problema e si crea una soluzione. 💪

Il processo di design thinking incoraggia invece la creatività e l'innovazione. È adatto a progetti e problemi che non hanno un'unica soluzione comprovata. Non è un processo lineare. Si tratta invece di un approccio iterativo che consente di avanzare e retrocedere tra i passaggi a seconda delle necessità.

Non esiste un insieme specifico di passaggi che funzioni per ogni settore o situazione. Il processo è personalizzabile per consentire al team di controllare meglio il processo creativo e di trovare le migliori soluzioni possibili.

Sebbene il processo di design thinking sia comune nel settore sanitario e manifatturiero, è utile in un ampio intervallo di settori, dalle startup alle multinazionali. Le aziende lo utilizzano per comprendere le esigenze degli utenti e lanciare nuovi prodotti e migliorare quelli esistenti.

Esempi utili di processi di progettazione per migliorare i flussi di lavoro

Per molti team di progettazione, i problemi più comuni sono il carico di lavoro e le risorse, le difficoltà di collaborazione e i processi errati. L'aggiunta di un processo di design thinking su misura al vostro team di progettazione flussi di lavoro possono affrontare questi problemi.

L'aspetto di questo processo sarà diverso per ogni azienda. In alcuni casi, la fase di pianificazione del processo richiederà il maggior lavoro. In altri, il lavoro richiesto si concentra soprattutto nella fase di mock-up o di misurazione. 👀

Ad esempio, un processo di progettazione UX lavora a ritroso partendo dall'esperienza dell'utente. L'obiettivo è quello di capire dove gli utenti incontrano problemi con la vostra produttività e da cosa si può fare per migliorarla.

Ciò significa che passerete la maggior parte del tempo a raccogliere informazioni, come ad esempio Da fare ricerche sull'utente per capire le personas, e a pianificare le potenziali soluzioni.

Al contrario, uno studio di architettura trascorrerà più tempo nelle fasi di ideazione e costruzione del processo di design thinking. Si concentrerà meno sulle esigenze degli utenti e più sull'estetica, sul design all'avanguardia e sulla riunione dei codici edilizi.

Volete uno sguardo più approfondito al processo di design thinking in azione? Continuate a leggere due esempi che illustrano come funziona il processo di design thinking per diverse aziende.

Il design thinking nel settore bancario: Studio del caso Capital One

Quando si pensa al design, probabilmente non si pensa al settore bancario. Ma negli ultimi anni le banche hanno speso milioni di dollari e dedicato centinaia di ore per progettare esperienze e produttività migliori per i consumatori.

Un esempio è Capital One. Nel 2014 ha sorpreso il mercato quando ha ha acquistato l'azienda di web design Adaptive Path e la società di sviluppo mobile Monsoon. L'obiettivo delle acquisizioni era quello di creare una migliore esperienza utente attraverso un'applicazione bancaria migliorata. 💰

Il loro approccio di design thinking prevedeva la raccolta di informazioni sugli utenti e la valutazione dello stato attuale dell'app. Hanno scoperto che gli utenti volevano più funzioni, connessioni migliori e un accesso più semplice ai servizi.

In particolare, i giovani consumatori volevano di più dalla banca in termini di facilità d'uso e di non doversi recare presso le posizioni in mattoni e sportelli.

Grazie a un team di progettazione competente, Capital One ha iniziato a generare idee innovative e a lanciarle sul mercato. Tra queste, un chatbot che offriva assistenza amichevole utilizzando gli emoji.

Inoltre, ha aperto diversi caffè in città importanti come San Francisco per creare un rapporto con i consumatori.

via Capitale Un'altra soluzione incentrata sull'utente è stata la cronologia delle transazioni abilitata dal GPS, che ha permesso agli utenti di vedere meglio dove e come spendono i loro soldi durante la pianificazione del budget.

Il loro processo iterativo non si limitava ai prodotti di produttività. L'azienda ha anche investito molto nel design, costruendo un centro di innovazione e rafforzando il proprio team interno di sviluppatori e designer attraverso il Capital One Lab.

Quando vogliono raccogliere informazioni sui prodotti desiderati dagli utenti o testare nuovi prodotti, inviano le informazioni al laboratorio di progettazione. Lì il team condivide storyboard e infografiche con clienti reali per generare feedback e migliorare le idee o le offerte.

via Capital One

Uno dei maggiori problemi delle banche era l'acquisizione di nuovi clienti. Il processo era spesso sconcertante per i potenziali clienti e richiedeva molto lavoro per l'iscrizione. La maggior parte delle banche tradizionali di sensibilizzazione prevedeva l'invio di buste con decine di pagine di informazioni che dovevano essere compilate a mano e rispedite.

Capital One ha utilizzato il design thinking per snellire questo processo e renderlo più user-friendly. Da fare ottenendo il feedback dei consumatori e impostando una soluzione SaaS chiamata OneView.

Questa soluzione li ha aiutati a gestire i contenuti e a creare un pacchetto digitale che consente agli utenti di iscriversi online, senza le difficoltà del vecchio metodo di onboarding.

Design thinking nella consegna dei pasti: Studio del caso di Uber Eats

Quando si tratta di app per la consegna di pasti, il processo di design thinking non riguarda solo l'app. Come dimostra Uber Eats, il design thinking si applica a tutti gli aspetti aziendali.

Ciò significa pensare a creare un'applicazione facile da usare, a fornire prodotti che gli utenti desiderano e a costruire una relazione con il marchio che faccia sentire il cliente apprezzato e compreso.

Operare in migliaia di città in tutto il mondo significa che l'azienda deve prestare molta attenzione ai suoi diversi traguardi. Quello che vogliono i clienti di Bangkok è diverso da quello che cercano i newyorkesi.

via Media Non volevano limitarsi a raggiungere i clienti da dietro i loro computer per vedere cosa volevano. Il team ha invece progettato il programma Walkabout, in cui i dipendenti si immergono in queste città.

In questo modo, ottengono informazioni sul campo dai veri abitanti e membri della comunità. Inoltre, possono vivere in prima persona il luogo e osservare come le persone utilizzano i loro progetti nel mondo reale.

Nell'ambito del programma, i designer visitano una nuova città ogni trimestre. Osservano la logistica, come i trasporti e le infrastrutture. Si riuniscono con partner per le consegne, clienti e dipendenti dei ristoranti per capire ogni aspetto delle loro offerte e come si inseriscono nello spazio locale.

Uber Eats raccoglie anche informazioni dai consumatori e dagli addetti alle consegne tramite chat in cui gli utenti sono incoraggiati a visitare gli uffici e a condividere le loro esperienze.

L'order shadowing consente ai designer di seguire gli autisti, visitare i ristoranti e osservare i clienti mentre effettuano gli ordini.

via Medium

Con tutte queste preziose intuizioni, l'azienda si concentra sull'iterazione rapida. Ideano e iniziano a testare prototipi e mockup nei ristoranti, nelle case dei clienti e nei veicoli di consegna. Eseguono test A/B su tutte le funzionalità/funzione del design dell'app ed eseguono esperimenti operativi per testare le funzionalità prima del lancio.

Per mantenere vivo lo spirito del design thinking vengono organizzati regolarmente incontri, workshop e conferenze sull'innovazione.

Questi vengono integrati in ogni aspetto dell'azienda, dal team di progettazione alle operazioni e al management, per generare e lavorare sui dati dei test sugli utenti e sulle nuove idee.

Passaggi del processo di design thinking

Tenendo a mente questi esempi, è il momento di pensare a come il processo di design thinking si inserisce nei flussi di lavoro dei vostri team di progettazione. Tenete presente che il processo di design thinking è una serie di passaggi personalizzabili. Inoltre, non è lineare, quindi si può passare da una fase all'altra secondo le necessità.

In dipendenza delle esigenze del vostro settore e della vostra azienda, potreste voler aggiungere altri passaggi o saltarne alcuni. Forse una parte del team di progettazione non deve essere coinvolta nelle prime fasi, ma avrà un ruolo chiave nei passaggi successivi del processo di progettazione. Forse sono necessarie più fasi per la ricerca, la costruzione o il test degli utenti.

Qualunque siano le esigenze della vostra azienda, assicuratevi di costruire il vostro processo di progettazione in modo da adattarlo a tutti i progetti complessi. In generale, ecco i passaggi più comuni del processo di progettazione. Utilizzatele come punto di partenza per creare la vostra procedura in modo da soddisfare gli obiettivi del team.

Piano

Collaborate alle idee e create documenti o wiki straordinari con pagine annidate e opzioni di formattazione personalizzate per roadmap, basi di conoscenza e altro ancora

Collaborate alle idee e create documenti o wiki straordinari con pagine annidate e opzioni di formattazione personalizzate per roadmap, basi di conoscenza e altro ancora

Prima di pensare a creare possibili soluzioni per il vostro progetto, dovete identificare il problema e immedesimarvi nel vostro traguardo. Questa fase consiste nel raccogliere informazioni e gettare le basi del processo. ✍️

Iniziate con un approccio incentrato sull'utente. Chiedete il feedback dei clienti per capire quali tipi di produttività cercano e quali sono i punti dolenti della vostra offerta. Scrivete una dichiarazione del problema per individuarlo alla radice. Ponete domande come:

Chi è interessato dal problema?

Qual è il problema?

Dove si verifica il problema?

Perché si verifica il problema?

Usare un'analisi di brief di progettazione per organizzare i vostri pensieri e conservare queste informazioni vitali in uno spazio di facile accesso. Creare una cartella di roadmap della produttività per gettare le basi delle attività e dei progetti su cui lavoreranno i gestori del team o del progetto.

A strumento software per il project management come ClickUp può aiutare i creativi a tenere traccia delle diverse fasi del processo e ad assegnare le attività ai membri del team interessati lungo il percorso.

Immergetevi nei test sugli utenti e test di usabilità per evidenziare i problemi delle app e vedere cosa dicono gli utenti reali della vostra produttività. Assicuratevi di dedicare del tempo all'identificazione dei principali stakeholder e di creare dei silos per rispondere a ciascuna delle loro esigenze.

Ideare

Vedere le attività di tutti e lavorare a stretto contatto come team, anche da remoto. Brainstorming, aggiunta di note e raccolta delle migliori idee su una tela creativa su una tela creativa con le lavagne online di ClickUp

Vedere le attività di tutti e lavorare a stretto contatto come team, anche da remoto. Brainstorming, aggiunta di note e raccolta delle migliori idee su una tela creativa su una tela creativa con le lavagne online di ClickUp

Una volta che il piano di base è pronto, è il momento di iniziare a ideare. Concentratevi sul design incentrato sull'uomo e cercate di individuare i modi per traguardo la causa del problema. È il momento di essere creativi, di pensare fuori dagli schemi e di fare leva su soluzioni uniche tecniche di ideazione . 💡

Create un ambiente interattivo in cui il team possa lanciare idee innovative senza essere giudicato. Incoraggiate l'immaginazione e lasciate che il team proponga idee selvagge, anche se non sono realizzabili nel mondo reale.

L'obiettivo è generare idee, anche se non convenzionali. Parte del processo consiste semplicemente nell'essere creativi. Quell'idea folle potrebbe dare il via a un approccio realistico o a una visione unica da parte di un altro membro del team, che risulterà in una soluzione promettente e creerà maggiori opportunità di collaborazione.

Mockup

Ora che avete tonnellate di idee in circolazione, è il momento di creare i mockup. Questa fase è quella in cui si creano layout, si sperimenta la progettazione del prodotto, si testano i prototipi e ci si tuffa nello sviluppo del prodotto (sia esso nuovo o esistente).

È il momento di prendere le vostre soluzioni creative e metterle su carta. 👨🏽‍💻

A seconda del tipo di lavoro, la fase di mockup del processo di progettazione può avere un aspetto molto diverso. Per un team di progettazione di marketing, forse lavorerete su progettazione grafica e risorse di branding in Photoshop.

I team che si occupano di software potrebbero costruire app o siti web, mentre le aziende di tecnologia sanitaria potrebbero lavorare sugli schemi di un prodotto medico.

Costruire

Utilizzate la Vista Carico di lavoro di ClickUp per visualizzare chi è in vantaggio o in ritardo e trascinare facilmente le attività per riallocare le risorse

Questa fase del processo di progettazione dà vita alle vostre creazioni in un contesto reale. Finora, tutto ciò su cui avete lavorato è stato teorico. Da fare schizzi, creare mockup e generare idee.

Ora è il momento di costruire la vostra visione del prodotto finito. 🛠️

A seconda delle risorse, della produttività e del settore, questa fase può comportare la definizione del prodotto finale o la creazione di un prototipo in scala ridotta. Nel settore sanitario e della produttività, è probabile che venga creata una versione modello del prodotto finale.

Nei settori commerciale e marketing, potreste creare la prima bozza di uno strumento di branding o di una campagna.

Implementare

Migliorate la produttività razionalizzando le attività e utilizzando le visualizzazioni ClickUp adattabili per organizzare e monitorare tutti i tipi di lavoro

Tra le fasi del processo di design thinking, questa può essere la più intimidatoria. Questo perché è il momento dei test. È il momento di scoprire che cosa funziona bene nel vostro lavoro di progettazione e che cosa deve essere corretto.

Nella fase di test si cercheranno i difetti del progetto, si raccoglierà il feedback degli utenti e si otterrà il contributo di altre parti interessate. Alcune aziende possono decidere di suddividere la fase di test in fasi separate.

Questo è particolarmente vero se state sviluppando soluzioni complesse che richiedono più versioni prima del lancio. 💻

Valutare

L'ultimo passaggio del quadro del design thinking consiste nel misurare i risultati e riflettere. Questo passaggio consiste nel misurare i risultati della soluzione proposta e nel valutare il lavoro svolto dal processo stesso. 🧪

Visualizzate lo stato dei progetti e le attività rimanenti nel vostro team o reparto con le dashboard di ClickUp 3.0

Qui potrete rivedere le decisioni di progettazione per vedere quanto avete valutato le esigenze dell'utente finale e quanto è stato efficace il vostro progetto finale. Esaminate le metriche e i feedback degli utenti per capire cosa pensano del prodotto finito.

Registrate queste informazioni per i futuri workshop sul design thinking.

Programmate una riunione con il team per esaminare come si è svolto il processo di progettazione. Evidenziate gli aspetti che hanno funzionato bene nel processo e discutete le aree da migliorare. T

e possono essere, ad esempio, tempi più brevi o più lunghi, fasi suddivise per lavori più dettagliati e controlli più frequenti nel corso del processo.

Semplificare il processo di progettazione con ClickUp

Consultate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il vostro flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

