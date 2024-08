10 migliori strumenti software per la progettazione di prodotti nel 2024

La progettazione di prodotti è un lavoro impegnativo, che richiede ai team di trasformare idee grezze in prodotti raffinati che vendono. Questo è già abbastanza impegnativo in uno spazio condiviso, ma la posta in gioco sale ancora di più quando il team è distribuito tra città, fusi orari e persino continenti.

Entrate nel mondo di software per la progettazione di prodotti che forniscono soluzioni che rendono più gestibile questo intricato processo. Questi strumenti, tra cui piattaforme come ClickUp, favoriscono la collaborazione, consentendo ai team di iterare e perfezionare i progetti in modo efficiente, indipendentemente dal codice postale.

In questo articolo daremo un'occhiata a 10 dei migliori software per la progettazione di prodotti attualmente disponibili sul mercato. In questo modo, potrete trovare uno strumento che sia complementare al vostro team di progettazione e che permetta loro di creare i progetti straordinari di cui sono capaci.

Che cos'è un software per la progettazione di prodotti?

I software per la progettazione di prodotti si riferiscono a programmi o applicazioni per computer progettati specificamente per assistere nella creazione e nello sviluppo di nuovi prodotti. Questi strumenti software forniscono a progettisti, ingegneri e altri soggetti interessati gli strumenti e le funzionalità necessarie per concettualizzare, modellare, simulare e perfezionare i progetti dei prodotti.

Che cosa si deve cercare in un software per la produttività?

Il software di progettazione prodotto giusto può cambiare le carte in tavola per il vostro team. Non solo vi aiuterà a progettare prodotti migliori, ma dovrebbe anche aumentare l'efficienza del team, la creatività e la produttività generale.

Tuttavia, trovare il software giusto per le vostre esigenze richiede un po' di lavoro richiesto. Quando confrontate i diversi prodotti, assicuratevi di cercare queste funzionalità/funzione chiave:

UI intuitiva : Il software deve essere semplice da navigare, indipendentemente dalle competenze tecniche dei membri del team

: Il software deve essere semplice da navigare, indipendentemente dalle competenze tecniche dei membri del team Strumenti di progettazione completi : Cercate strumenti di progettazione 2D e 3D avanzati che consentano di progettare prodotti dettagliati, compresi schizzi, modellazione e funzionalità/funzione di modifica

: Cercate strumenti di progettazione 2D e 3D avanzati che consentano di progettare prodotti dettagliati, compresi schizzi, modellazione e funzionalità/funzione di modifica Capacità collaborative : Il software deve supportare il lavoro di squadra e la collaborazioneteam interfunzionali con funzionalità/funzione come la modifica da parte di più utenti, il controllo di versione e le opzioni di condivisione

: Il software deve supportare il lavoro di squadra e la collaborazioneteam interfunzionali con funzionalità/funzione come la modifica da parte di più utenti, il controllo di versione e le opzioni di condivisione Potenziale di integrazione : Trovate strumenti specializzati che si uniscono perfettamente ad altri sistemi del vostro stack tecnologico per un processo di progettazione-produzione più snello

: Trovate strumenti specializzati che si uniscono perfettamente ad altri sistemi del vostro stack tecnologico per un processo di progettazione-produzione più snello Adattabilità : Il software deve crescere con il team, gestendo progetti più complessi e flussi di lavoro personalizzati man mano che le esigenze si evolvono, in particolare anche software CAD o strumenti di modellazione 3D

: Il software deve crescere con il team, gestendo progetti più complessi e flussi di lavoro personalizzati man mano che le esigenze si evolvono, in particolare anche software CAD o strumenti di modellazione 3D Gestione dei dati : Cercare solide capacità di gestione dei dati per uno spazio di archiviazione sicuro, un facile recupero e un forte controllo delle versioni

: Cercare solide capacità di gestione dei dati per uno spazio di archiviazione sicuro, un facile recupero e un forte controllo delle versioni Funzioni basate su cloud: I moderni software per la progettazione di prodotti dovrebbero consentire al team di lavorare da qualsiasi luogo, aumentando l'efficienza incollaborazione remota *Prezzo: Il prezzo non è tutto e non vi stiamo consigliando di utilizzare esclusivamente software di progettazione gratis, ma è un fattore da tenere in considerazione quando scegliete strumenti avanzati per i vostri designer di prodotti

10 Migliori strumenti software per la progettazione di prodotti da utilizzare nel 2024

Centralizzare il feedback e accelerare i processi di approvazione con la Correzione di bozze, assegnando commenti direttamente agli allegati delle attività

ClickUp è una piattaforma di produttività progettata per i team che desiderano ottimizzare il processo di sviluppo dei prodotti. La sua robusta suite di funzionalità/funzione permette ai team di fare brainstorming, assegnare attività e rimanere aggiornati sullo stato di avanzamento di ogni progetto in corso.

Sebbene l'idea di organizzare possa non essere l'argomento più divertente, è un aspetto essenziale di ogni team di progettazione e del processo di sviluppo. ClickUp offre ai team un modo semplice per organizzare tutto, dai flussi di lavoro ai documenti interni e alle librerie di risorse.

Abbinando ClickUp a un software di progettazione di vostra scelta, avrete un team potente e pronto ad affrontare il mondo con un livello di qualità superiore pensiero progettuale .

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

La piattaforma di ClickUp è altamente personalizzabile e consente ai team di progettazione di qualsiasi dimensione di adattarla alle loro esigenze specifiche, sia che lavorino da remoto che in azienda

Promuove la collaborazione asincrona e in tempo reale: i team possono fare brainstorming su nuovi progetti con le nostre lavagne interattive e poi memorizzarli con il programma di lavoro di ClickUpDocumenti ClickUp* Con funzionalità integrateClickUp Chattare Visualizza ed email, gli utenti possono gestire tutte le comunicazioni senza dover cambiare piattaforma, semplificando i processi di lavoro

ClickUp include un numero elevatissimo di funzionalità dimodelli gratis che permettono di realizzare qualsiasi cosa, dal piano di design aanalisi dei concorrenti un gioco da ragazzi

Le notifiche automatiche per gli aggiornamenti delle attività eliminano la necessità di effettuare follower manuali, mentre la funzionalità/funzione di assegnareelementi di azione all'interno delle attività garantisce l'account dei progettisti di prodotti e aiuta a monitorare lo stato di avanzamento di nuovi progettibrief di progettazione* ClickUpIA per la generazione di descrizioni dei prodotti, aiuto nel brainstorming e altro ancora

Limiti di ClickUp:

La centralizzazione dei flussi di lavoro su ClickUp può richiedere un po' di tempo per essere impostata

Non tutte le visualizzazioni sono disponibili su mobile, il che potrebbe essere un ostacolo per i progettisti di prodotti in viaggio

Prezzi di ClickUp:

Free Forever

Unlimitato : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

4,7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Inkybay

via Inkybay Inkybay è una fantastica soluzione software per la progettazione di prodotti per chiunque venda prodotti personalizzati. Dai vestiti alle schede aziendali, vi permette di trasformare le visioni creative dei vostri clienti in prodotti tangibili che sicuramente ameranno.

Tuttavia, Inkybay è un po' di nicchia, quindi non possiamo aspettarci che sia adatto al processo di sviluppo dei prodotti di tutti. Tuttavia, se pensate che sia adatto alla vostra azienda, assicuratevi di controllare la versione di prova gratuita di 14 giorni prima di impegnarvi.

Le migliori funzionalità/funzione di Inkybay:

I modelli predefiniti consentono di offrire ai clienti diverse opzioni personalizzate di prodotti nel modo più semplice possibile

I temi di design multipli consentono di utilizzare Inkybay per diversi settori e aziende

Lo strumento di modifica visiva del designer di prodotto consente ai clienti di selezionare gli elementi di design e i colori di stampa per i prodotti personalizzati

Limiti di Inkybay:

Si concentra principalmente sui beni di consumo personalizzabili

I prezzi possono diventare rapidamente piuttosto costosi per le piccole aziende che cercano un software di progettazione

Prezzi di Inkybay:

Starter : $19.99/mese

: $19.99/mese Avanzato : $49.99/mese

: $49.99/mese Professionale : $99,99/mese

: $99,99/mese Unlimited: $249,99/mese

Valutazioni e recensioni su Inkybay:

G2: 5/5 (1 recensione)

5/5 (1 recensione) Capterra: Nessuna recensione

3. Nuxeo

Via Nuxeo Nuxeo è un eccellente software di progettazione di prodotti per le aziende che cercano una sofisticata piattaforma di creazione e gestione di risorse digitali.

È particolarmente utile per le aziende che hanno spesso bisogno di creare nuove iterazioni di vecchi progetti. Infatti, la libreria di risorse digitali facilmente consultabile e il sistema drag-and-drop consentono di realizzare mockup rapidi e semplici tra i designer di prodotto.

Tuttavia, la complessità di Nuxeo e i prezzi potenzialmente elevati potrebbero non essere adatti a tutti, in particolare alle piccole aziende con esigenze più semplici.

Le migliori funzionalità/funzione di Nuxeo:

Tutte le informazioni di Nuxeo sono nel cloud, in modo che il team possa accedervi ovunque si trovi

Un intuitivo sistema di filtraggio della ricerca permette di ordinare i prodotti in base a vari parametri come materiali, colori, disponibilità e prezzi

La libreria di materiali digitali rende la progettazione di nuovi prototipi un gioco da ragazzi, in quanto i progettisti possono trovare vecchie risorse e trascinarle nei nuovi progetti

Limiti di Nuxeo:

Nuxeo può essere complicato rispetto ad altri software per la progettazione di prodotti e richiede tempo per essere appreso

I componenti aggiuntivi possono rapidamente rendere Nuxeo piuttosto costoso per questo software specializzato

Prezzi di Nuxeo:

Nuxeo è open source. Tuttavia, se si è interessati ai suoi servizi e strumenti, i prezzi variano in base ai livelli di supporto clienti e ai requisiti di sistema.

Valutazioni e recensioni di Nuxeo:

G2: 4/5 (76 recensioni)

4/5 (76 recensioni) Capterra: 4.2/5 (33 recensioni)

4. Onshape

via Onshape Onshape è lo strumento perfetto per le aziende che hanno bisogno di realizzare rapidamente nuovi progetti. Questo strumento specializzato fornisce software CAD per la modellazione 3D, il che lo rende una grande risorsa per la creazione di modelli digitali per i client, in particolare per i progetti di design industriale.

Infatti, questo strumento di scultura digitale è in grado di creare modelli digitali in tempo reale con un software CAD multiutente e un sistema avanzato di gestione dei dati di prodotto che fa a meno dei fastidiosi file.

Tutto ciò significa che lo stato di avanzamento del team è libero da ostacoli e che può concentrarsi sulla realizzazione di prodotti il più rapidamente possibile e senza errori.

Le migliori funzionalità/funzione di Onshape:

Il software CAD cloud nativo garantisce dati centralizzati, sicuri e sempre accessibili, eliminando il problema della perdita dei file e consentendo di gestire i progetti da qualsiasi dispositivo connesso al web

Il sistema integrato di Product Data Management di Onshape consente la modifica simultanea dei progetti con aggiornamenti in tempo reale, eliminando la necessità di procedure di check-in e check-out

FeatureScript consente di creare funzionalità CAD personalizzate, riducendo così le fastidiose attività ripetitive

Limiti di Onshape:

Gli utenti con connessioni Internet inaffidabili potrebbero trovare frustrante il suo utilizzo

Non dispone di tutti gli strumenti che un sistema CAD dedicato dovrebbe avere

Questo software specializzato è uno degli strumenti di progettazione più costosi di questo elenco

Prezzi di Onshape:

**Gratuito

Standard : $1500 per utente/anno

: $1500 per utente/anno Professionale : $2500 per utente/anno

: $2500 per utente/anno Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Onshape:

G2: 4.7/5 (oltre 500 recensioni)

4.7/5 (oltre 500 recensioni) Capterra: 4.5/5 (300+ recensioni)

5. SolidWorks

via SolidWorks SolidWorks è una piattaforma software di progettazione avanzata per i progettisti industriali che si occupano di modellazione concettuale complessa e scultura 3D.

La sua suite ricca di funzionalità/funzioni promuove la collaborazione, riduce i tempi di progettazione e fornisce un accesso flessibile ai dati del progetto, rendendola un'ottima soluzione per le aziende che necessitano di un'opzione CAD più potente. Tuttavia, le aziende più piccole o le persone che progettano prodotti più semplici potrebbero trovare questa suite eccessiva.

Le migliori funzionalità/funzione di SolidWorks:

L'integrazione con la piattaforma 3DBestExperience rende più efficace la collaborazione, in quanto i membri del team possono accedere alle informazioni di progettazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da qualsiasi dispositivo digitale

La funzionalità di confronto dei corpi consente agli utenti di confrontare due gruppi di corpi in posizione all'interno della stessa parte o dello stesso assieme. Ciò può essere particolarmente utile nel reverse engineering o nei controlli di qualità delle parti prodotte, confrontando le scansioni con la modalità CAD di origine

Il sistema di gestione dei dati di prodotto di SolidWorks è stato progettato per migliorare la reattività di navigazione e rendere più veloce la navigazione nelle cartelle, soprattutto per le cartelle con un numero elevato di file

Limiti di SolidWorks:

Richiede un elevato livello di competenza per chi utilizza un software di progettazione assistita dal computer

I requisiti di calcolo sono elevati, il che potrebbe essere difficile per le persone con connessioni lente o con macchine vecchie e poco potenti

Prezzi di SolidWorks:

Contattare il reparto commerciale di SolidWorks per conoscere i prezzi delle licenze di cui l'azienda potrebbe avere bisogno.

Valutazioni e recensioni di Solidworks:

G2: 4,4/5 (oltre 500 recensioni)

4,4/5 (oltre 500 recensioni) Capterra: 4.6/5 (600+ recensioni)

6. Fusione 360

via Autodesk Fusion 360 è stato progettato per le aziende che necessitano di un unico strumento che permetta di passare dall'ideazione e dalla progettazione al processo di produzione, grazie a funzionalità avanzate di modellazione 3D.

Combinando progettazione, ingegnerizzazione e produttività in un'unica piattaforma, Fusion360 consente ai team di iterare rapidamente i concetti di progettazione, convalidare i progetti e passare rapidamente dal prototipo alla produzione.

Le migliori funzionalità/funzione di Fusion 360:

Offre una potente suite di strumenti di schizzo per la modellazione 3D, dimensioni e vincoli che migliorano il processo di progettazione

La programmazione CNC semplificata rende semplice l'implementazione di sgrossature ad alta efficienza, cancellazioni adattive e orientamento degli utensili

I contenuti della libreria di PCB pronti all'uso e le procedure guidate per i componenti consentono ai progettisti di concentrarsi sui loro progetti anziché creare parti da zero

Limiti di Fusion 360:

Curva di apprendimento molto ripida per questo software specializzato

Può rallentare significativamente con file di grandi dimensioni o connessioni Internet più lente

Non esiste una versione gratuita

Prezzi di Fusion 360:

Licenza Fusion 360: $545/anno

Valutazioni e recensioni di Fusion 360:

G2: 4,5/5 (oltre 400 recensioni)

4,5/5 (oltre 400 recensioni) Capterra: 4.5/5 (200+ recensioni)

7. LabView

via Strumenti nazionali Quando si tratta di sviluppare sistemi automatizzati di ricerca, validazione e test di produttività, LabView è una soluzione molto apprezzata dagli ingegneri meccanici di tutto il mondo. Il suo ambiente di programmazione grafica è costruito appositamente per una perfetta integrazione con programmi hardware e software compatibili, come i sistemi PXI, CompactDAQ e CompactRIO, e supporta anche strumenti di terze parti.

Tuttavia, si tratta di uno strumento specializzato che potrebbe non essere adatto a molti team di prodotto. Se il vostro team ha bisogno di aiuto per i test e la convalida, LabView è un'opzione software per la progettazione di prodotti che deve essere presente nel vostro stack tecnologico.

Le migliori funzionalità/funzione di LabView:

Programmazione grafica per una programmazione intuitiva ed efficienteprocessi di sviluppo della produttività* La possibilità di integrare codici scritti in altri linguaggi con la modellazione 3D

Molteplici edizioni adatte alle diverse esigenze applicative

Limiti di LabView:

Un prodotto di nicchia di cui non tutti hanno bisogno.

Curva di apprendimento ripida per chi non ha familiarità con questo tipo di software.

Prezzi di LabView:

Base : $580/anno

: $580/anno Completo : $1.830/anno

: $1.830/anno Professionista: $3.050/anno

Valutazioni e recensioni su LabView:

G2 : 4.3/5 (100+ recensioni)

: 4.3/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (14 recensioni)

8. CATIA

via Dassault Systemes CATIA è un software avanzato di progettazione e styling che aiuta il team a lavorare su progetti 3D sofisticati o su schizzi 2D dettagliati. Sebbene CATIA possa essere utilizzato per tutti i tipi di prodotti, è specializzato in macchinari più complessi come quelli dell'industria aerospaziale o automobilistica.

Una funzionalità/funzione di CATIA è la sua integrazione con la piattaforma 3DExperience. Questa piattaforma crea un ambiente di progettazione sociale in cui il team lavora su un singolo prodotto in tempo reale. Questa combinazione unica di tecnologia all'avanguardia e collaborazione aumenta l'efficacia di ogni utente. Questo software di progettazione aiuta gli utenti a produrre risultati di qualità superiore grazie alle funzionalità di monitoraggio e analisi dei movimenti.

Le migliori funzionalità/funzione di CATIA:

Defect Detection identifica i difetti nei progetti, consentendo di migliorarli prima di passare alla fase di produttività

Il Color and Trim Designer permette ai progettisti di creare elementi di prodotto concentrandosi su colori, materiali, finiture e venature, aggiungendo profondità e precisione al processo di progettazione, utile quando si tratta di forme complesse

Human Posture Evaluation è particolarmente utile per i progettisti del settore automobilistico, in quanto il team può valutare l'impatto della postura umana sui progetti con forme organiche nell'interfaccia utente

Limiti di CATIA:

Più complesso di qualsiasi altra cosa in questo elenco

Progettato in realtà solo per settori e produttività piuttosto particolari

Prezzi di CATIA:

Contattare il settore commerciale per ottenere un preventivo per la propria azienda.

Valutazioni e recensioni su CATIA:

G2: 4,2/5 (oltre 200 recensioni)

4,2/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

9. Autodesk Inventor

via Autodesk Autodesk Inventor è un software CAD 3D di livello professionale noto per i suoi strumenti di progettazione meccanica, documentazione e simulazione dei prodotti. Si distingue dalle altre offerte CAD per il suo sistema integrato, che combina funzionalità di modellazione parametrica completa, progettazione diretta, libera e basata su regole. Questo lo rende ideale per le aziende che cercano uno strumento di progettazione robusto e multiforme.

Sia che si tratti di creare documentazione di progettazione industriale per garantire gli standard di qualità dei prodotti, sia che si tratti di automatizzare la progettazione, Autodesk Inventor offre una piattaforma versatile per tutte le esigenze di progettazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Autodesk:

Le impostazioni specializzate per il settore consentono processi di progettazione efficienti e adatti al settore in cui si lavora

Automazioni di progettazione consentono di automatizzare le attività di routine e le configurazioni di parti standard, migliorando la produttività e riducendo i tempi di commercializzazione

Compatibilità DWG: i progetti possono essere facilmente condivisi e aperti con qualsiasi altro software che supporti il formato DWG

Limiti Autodesk:

Può verificarsi un arresto anomalo, con conseguente frustrazione degli utenti

Manca di un'interfaccia utente intuitiva, come ci si aspetterebbe da un prodotto di prima qualità come questo

Prezzi di Autodesk:

Inventor: $300/mese

Valutazioni e recensioni su Autodesk:

G2: 4.4/5 (400+ recensioni)

4.4/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 200 recensioni)

10. Adobe Creative Cloud

via Adobe Creative Cloud Adobe Creative Cloud offre una serie completa di strumenti per la progettazione e la produttività, con oltre 20 applicazioni per costruire e mettere a punto i vostri progetti creativi. Sia che stiate lavorando su wireframing o demo di prodotti in 3D, Adobe Creative Cloud offre gli strumenti necessari.

Oltre alla versatilità degli strumenti, Creative Cloud offre anche un generoso spazio di archiviazione cloud di 100 GB. Se a questo si aggiungono le app per dispositivi mobili Android e iOS, si ottiene una potente combinazione per un team sempre in movimento.

Le migliori funzionalità/funzione di Adobe Creative Cloud:

Prodotto ben noto che molti designer dovrebbero già conoscere

Adobe Stock offre agli utenti una raccolta di modelli 3D già pronti per l'uso

La combinazione di applicazioni per browser e dispositivi mobili permette di lavorare dove si desidera

Limiti di Adobe Creative Cloud:

Non è adatto alle esigenze di progettazione tecnica

Può essere costoso, soprattutto se si ha bisogno solo di una o due delle produttività di Adobe

Prezzi di Adobe Creative Cloud:

Individui : $54,99/mese

: $54,99/mese Studenti e insegnanti : 19,99 dollari/mese

: 19,99 dollari/mese Team: $84.99/mese

Valutazioni e recensioni di Adobe Creative Cloud:

G2: 4,6/5 (35.000+ recensioni)

4,6/5 (35.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 7.000 recensioni)

Prendi il controllo del processo di progettazione del prodotto con ClickUp

ClickUp è uno strumento essenziale per la progettazione dei prodotti. Non è solo uno strumento utile, ma è il perno che tiene in piedi la vostra distribuzione team di produttività distribuito insieme, orchestrando perfettamente i flussi di lavoro e garantendo la consegna di un prodotto impeccabile lancio della produttività ogni volta.

Sia che il vostro team sia disperso in diversi fusi orari o che collabori in un unico spazio, ClickUp è la vostra porta d'accesso per promuovere la collaborazione, aumentare la produttività e ottenere un esito positivo.

È ora di lasciarsi alle spalle le sfide della progettazione dei prodotti e di dare il benvenuto a una nuova era di strumenti di collaborazione semplificati e produttività esecuzione dei progetti .

Iscriviti a ClickUp oggi gratis e lasciate che il vostro viaggio nella progettazione del prodotto abbia inizio.