10 strumenti di wireframe per la pianificazione di UX e UI nel 2024

I wireframe sono fondamentali nella progettazione di siti web e prodotti. Come prototipi per la creazione di strutture e contorni di base, sono perfetti per i test basati sull'utente, gli strumenti di presentazione e altro ancora quando si coinvolgono gli stakeholder nel processo.

E sì, sono anche un ottimo strumento per costruire efficienze di processo grazie alla loro capacità di mettere tutti d'accordo sulla stessa pagina e di muoversi nella stessa direzione prima che inizi il processo di sviluppo più intensivo.

Purtroppo, la popolarità ha i suoi lati negativi: Ci sono così tanti strumenti di wireframe disponibili online che spesso è difficile trovare lo strumento migliore per le proprie esigenze. Questa guida ai migliori strumenti di wireframe per la progettazione dell'esperienza utente (UX) e dell'interfaccia utente (UI) vi aiuterà a trovare il miglior software di wireframe rilasciato o aggiornato nel 2024.

Cosa cercare in uno strumento di wireframe?

Anche per un processo semplice come la creazione di wireframe, la diversità tra i migliori strumenti di wireframe potrebbe sorprendere. Alcune delle principali variabili da considerare quando si cerca di trovare il miglior software di wireframe per le proprie esigenze sono:

Facilità per l'utente: Indipendentemente dallo strumento di wireframe scelto, dovrebbe essere dotato di un'interfaccia utente intuitiva e facile da usare

Indipendentemente dallo strumento di wireframe scelto, dovrebbe essere dotato di un'interfaccia utente intuitiva e facile da usare Integrazioni estese: È possibile modificare i wireframe su dispositivi mobili e attraverso una web app? Che ne dite di trasferirli in un software di prototipazione più avanzato o in altri strumenti, come ad esempiocostruttori di siti web con intelligenza artificiale (IA)o di importare i wireframe del vostro sito web dal vostro sito websoftware di diagrammi?

È possibile modificare i wireframe su dispositivi mobili e attraverso una web app? Che ne dite di trasferirli in un software di prototipazione più avanzato o in altri strumenti, come ad esempiocostruttori di siti web con intelligenza artificiale (IA)o di importare i wireframe del vostro sito web dal vostro sito websoftware di diagrammi? Modelli per wireframe: Le migliori app per wireframe sono dotate di numerosi modelli preesistenti che aiutano a creare rapidamente wireframe di base

Le migliori app per wireframe sono dotate di numerosi modelli preesistenti che aiutano a creare rapidamente wireframe di base Capacità di condivisione virtuale: Le funzionalità/funzione di collaborazione e condivisione con app come Microsoft Teams sono componenti cruciali dei software di wireframing, soprattutto per i team ibridi e remoti

Le funzionalità/funzione di collaborazione e condivisione con app come Microsoft Teams sono componenti cruciali dei software di wireframing, soprattutto per i team ibridi e remoti Funzionalità/funzione avanzate: Oltre alle funzioni di base, è necessario cercare strumenti avanzati, come elementi di prototipo interattivi e wireframe cliccabili, che aumentano il design di prodotti e siti web

I 10 migliori strumenti di wireframing da usare nel 2024

È tempo di essere specifici! Questi sono i migliori strumenti di wireframe del 2024 che incorporano le best practice del design UI e UX.

Strumenti per il wireframe e opzioni per il project management di ClickUp

Essendo uno strumento di produttività completo, è davvero sorprendente che ClickUp sia il miglior strumento di wireframe di questo elenco?

Il software lavora bene come strumento di Software di progettazione UX perché combina collaborazione visiva con project management del sito web . Se a ciò si aggiunge un'estesa libreria di modelli, è facile capire perché ClickUp sia in cima all'elenco degli strumenti wireframe gratis per la creazione di siti web team di software nel 2024.

Prendete il Modello di web design ClickUp come esempio. È il modello perfetto per l'intero processo di progettazione, compresi strategia e design. Da qui, una pletora di modelli di modelli di wireframe consentono al team di trascinare e rilasciare gli elementi al loro posto mentre si lavora alla creazione dell'interfaccia utente del sito web.

ClickUp si distingue per le migliori funzionalità/funzione del team. Strumenti di collaborazione come Teams, Chattare e molto altro aiutano il team a rimanere sulla stessa pagina mentre lavora per creare un'interfaccia utente che piacerà al pubblico. ClickUp è semplicemente il miglior strumento di wireframe disponibile.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Tutti gli strumenti necessari per il processo di sviluppo web, compresi piano, strategia, wireframe e project management

Strumenti di collaborazione in tempo reale che consentono a più designer di essere sincronizzati e di lavorare insieme su singoli elementi grafici e sull'intero processo di wireframing

Una versione gratuita che consente agli utenti di familiarizzare con il software e di iniziare a utilizzare la piattaforma come strumento di wireframing in pochi clic

Il sitoClickUp Lavagna onlineche include funzioni intuitive di drag-and-drop per iniziare a creare i vostri mockup

ClickUp Visualizzazioni che offre un ampio intervallo di opzioni per ottenere informazioni su vari componenti dell'interfaccia utente e wireframe all'interno dello stesso progetto

Limiti di ClickUp

Uno strumento che non è dedicato solo al wireframing, il che può comportare una curva di apprendimento per i membri di più team che desiderano prototipare i loro elementi di design UX e UI

Assenza di wireframe interattivi che potrebbero consentire la creazione di prototipi completamente funzionali di una pagina web

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI: Disponibile per l'acquisto su tutti i piani a pagamento al prezzo di $5 per membro dell'area di lavoro e ospite interno al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 8.700 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.800 recensioni)

2. MockFlow

Via MockFlow MockFlow è forse lo strumento di wireframe con l'interfaccia più intuitiva di questo elenco. La semplicità è la parola d'ordine, con un'interfaccia drag-and-drop che anche i designer alle prime armi possono iniziare a usare in pochi minuti. Aggiungete alcune funzionalità/funzione avanzate di collaborazione e avrete uno strumento potente per il vostro prossimo progetto UI.

Le migliori funzionalità/funzioni di MockFlow

Eccellenti funzionalità/funzione di collaborazione (soprattutto nelle versioni a pagamento), con sincronizzazione in tempo reale e opzioni di chattare in video

Un dashboard pulito e organizzato che permette ai designer di lavorare su più progetti contemporaneamente

Un'estesa libreria di icone per la mappatura del sito e di elementi UI integrati che rendono più semplice la creazione di un wireframe da zero

Funzionalità/funzione IA che generano contenuti in modo che i designer possano concentrarsi specificamente sulla progettazione UX

Limiti di MockFlow

Non ci sono prototipi interattivi di funzioni di test dell'utente, il che rende questa applicazione adatta solo per la creazione di diagrammi dedicati

Un piano gratuito molto limitato, che consente di realizzare un solo progetto di UI e di utilizzare un numero limitato di elementi UI

Prezzi di MockFlow

Basic: gratis

Wireframing: $14/mese per editor

Product Design: $19/mese per editor

Azienda: a partire da 160 dollari/mese

Valutazioni e recensioni di MockFlow

G2: 4.2/5 (80+ recensioni)

Capterra: 4.4/5 (70+ recensioni)

3. Figma

Via Figma Se parliamo dei migliori strumenti di wireframe, dobbiamo includere Figma. Si tratta di uno strumento di progettazione all-in-one che include un'app per il wireframe, la lavagna online per la progettazione e la prototipazione.

L'estensione delle funzionalità/funzione comporta una curva di apprendimento significativa, ma una volta presa confidenza con questo strumento di progettazione vettoriale, capirete perché merita un posto d'onore tra i migliori strumenti per wireframe sul mercato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Figma

Integrazione diretta con il suo strumento di lavagna online, che combina le sue capacità di applicazione di diagrammi con i suoi punti di forza come software di progettazione

Una serie di funzionalità/funzione che non smette di dare. Ad esempio, alcuni utenti riferiscono di utilizzare Figma non solo come strumento di progettazione, ma anche come strumento di modifica delle foto

Estese capacità di test per tutti gli elementi interattivi in un ambiente di prototipi che tutti gli stakeholder possono esaminare

Un piano Free con funzionalità più estese e meno limiti rispetto alla maggior parte delle alternative presenti in questo elenco

Limiti di Figma

Nessuna libreria estesa di componenti UI integrati; è necessario creare o caricare i propri

Curva di apprendimento potenzialmente ripida per i progettisti che vogliono solo creare mockup rapidi

Prezzi di Figma

Gratuito

Professionale: $12/mese per editor

Organizzazione: $45/mese per editor

Enterprise: $75/mese per editor

Valutazioni e recensioni di Figma

G2: 4.7/5 (oltre 900 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (oltre 600 recensioni)

4. Adobe XD

Via Adobe XD La capacità di Adobe XD di passare da wireframe a bassa fedeltà a prototipi ad alta fedeltà con un unico file e un unico processo lo rende un candidato ovvio per l'elenco dei migliori strumenti di wireframe del 2024. La possibilità di consegnare i file ai designer direttamente all'interno di Adobe Creative Cloud rende questo potente software di progettazione ideale per l'intero processo di progettazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Adobe XD

Integrazione diretta con i software di progettazione avanzati disponibili in Adobe Creative Cloud, che consente di trasferire facilmente i file di progettazione vettoriale delle icone a XD o i prototipi finiti da XD

Funzionalità di anteprima integrate che permettono di valutare e condividere wireframe e prototipi su app desktop e dispositivi mobili

Funzionalità/funzione avanzate, come griglie di ripetizione e pile, chefanno risparmiare tempo e semplificano il processo di progettazione

Comandi di prototipazione basati sulla voce per triggerare le animazioni, navigare nei percorsi dell'utente e aiutare gli utenti a creare wireframe interattivi in modo intuitivo

Limiti di Adobe XD

Il passaggio di Adobe XD alla modalità di manutenzione, il che significa che Adobe XD non supporterà più gli aggiornamenti del prodotto, ma continuerà a fornire correzioni di bug e supporto agli utenti

Un'interfaccia non così intuitiva come le altre opzioni presenti nell'elenco e più adatta agli utenti che hanno già familiarità con Creative Cloud

Prezzi di Adobe XD

Individuale: 9,99 dollari/mese (utente singolo)

Singola app (solo XD): 33,99 dollari/mese per licenza

Adobe Creative Cloud: $79,99/mese per licenza

Valutazioni e recensioni di Adobe XD

G2: 4,3/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.000 recensioni)

5. Schizzo

Via Schizzo La maggior parte degli strumenti di wireframe presenti in questo elenco si distinguono per le loro funzionalità/funzione di ampio respiro, ma Sketch si concentra sulle sue competenze principali. Gli artboard intuitivi e basati sui pixel consentono agli utenti di abbozzare le loro idee in pochi minuti, rendendo questa app per wireframe unica nel suo genere.

Le migliori funzionalità/funzione di Sketch

Un'interfaccia semplicistica e intuitiva con funzioni di trascinamento che rendono facile la creazione di wireframe da zero

Gli artboard collaborativi con cursori con codice colore facilitano il lavoro comune di più utenti

L'opzione canvas infinito, che consente agli utenti di creare qualsiasi tipo di processo di progettazione, comprese pagine web singole, siti web complessi e app per dispositivi mobili

La possibilità di creare sistemi di progettazione con simboli, colori e stili standardizzati che gli utenti possono applicare a tutti i wireframe e a più progetti

Limiti di Sketch

Strumento solo per Mac, con wireframe di siti web visualizzati solo sulla web app

Nessun elemento dell'interfaccia utente esistente o pre-costruito; gli utenti devono costruire i componenti da zero

Prezzi di Sketch

Standard: $10/mese per editor

Business: $20/mese per editor

Solo Mac: 120 dollari per licenza

Valutazioni e recensioni di Sketch

G2: 4,5/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 700 recensioni)

6. InVision

Via InVision Si potrebbe pensare che gli strumenti di wireframe gratis abbiano funzioni limitate. InVision è qui per dimostrare che vi sbagliate! Nonostante il prezzo basso, è ancora tra i migliori strumenti di wireframe disponibili. Come strumento di collaborazione visiva, la sua interfaccia intuitiva diventerà rapidamente uno dei preferiti dal vostro team.

Le migliori funzionalità/funzione di InVision

Un'interfaccia drag-and-drop che permette ai designer di creare wireframe potenti e interattivi in pochi minuti

La possibilità di raccogliere i commenti dei membri del team e di altre parti interessate direttamente nel prototipo per apportare miglioramenti più rapidamente

La libreria di forme UI, che accelera il processo di wireframing e include forme di base, menu e animazioni avanzate

Una versione gratis con funzioni estese, che consente a singoli e piccoli team di utilizzare un potente strumento di wireframing senza costi aggiuntivi

Limiti di InVision

Limite di tre documenti sul piano Free, che ne rende difficile l'utilizzo per progetti estesi

Difficoltà di navigazione tra i diversi progetti

Prezzi di InVision

Gratis

Pro: $7,95/mese per utente

Business: $12/mese per utente

Enterprise: contattare per i prezzi

InVision valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (oltre 700 recensioni)

7. Justinmind

Via Justinmind Justinmind fa parte di qualsiasi elenco di strumenti gratuiti per il wireframing perché combina la prototipazione tecnica con le best practice UX e UI. Come altri strumenti di questo elenco, utilizza un'interfaccia drag-and-drop. A differenza degli altri strumenti, il wireframe si forma automaticamente come prototipo interattivo, rendendo Justinmind quasi impossibile da battere (soprattutto nella versione gratuita).

Le migliori funzionalità di Justinmind

Integrazioni estese con strumenti di test degli utenti per ottenere un feedback in tempo reale su wireframe e prototipi

Versione avanzata, che consente di rivedere e ripristinare facilmente la versione precedente se il progetto è andato fuori strada

Un risultato che tende ad essere più vicino al progetto finale di quanto non lo sarebbe con altri strumenti di wireframe di questo elenco, grazie all'integrazione diretta wireframe-prototipi

Curva di apprendimento quasi inesistente, che consente agli utenti di iniziare subito a progettare con lo strumento di wireframing

Limiti di Justinmind

Nessuna compatibilità con i browser. È necessario scaricare un'app mobile o desktop per utilizzarlo

Nessuna possibilità di modificare i wireframe creati con il piano a pagamento se si torna alla versione gratuita

Prezzi di Justinmind

Gratuito

Standard: $9/mese per editor

Professionale: $19/mese per editor

Azienda: contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Justinmind

G2: 4.0/5 (50+ recensioni)

Capterra: 4.4/5 (oltre 20 recensioni)

8. Uizard

Via Assistente Anche se si promuove come strumento di progettazione e ideazione, piuttosto che come strumento di wireframe, Uizard fa comunque parte di un elenco dei migliori strumenti di wireframe disponibili. Ciò è dovuto in gran parte alla sua combinazione unica di prototipazione pratica e automazione, che offre opzioni per designer avanzati e principianti.

Le migliori funzionalità/funzione di Uizard

Possibilità di importare nella piattaforma screenshot o immagini disegnate a mano per trasformarle in wireframe modificabili

Autodesigner, uno strumento di wireframe abilitato all'IA che permette agli utenti di creare wireframe dinamici con pochi prompt di comando

La possibilità di esportare i file in diversi formati, tra cui immagini e PDF, per condividere i mockup con altri stakeholder e designer

La creazione di prototipi ad alta fedeltà collegati da un wireframe all'altro per un'esperienza di mockup più completa

Limiti di Uizard

Strumento di progettazione IA che produce risultati incoerenti

Difficoltà con alcune piccole modifiche, come la modifica delle dimensioni o dei tipi di font, in un'interfaccia altrimenti semplice

Prezzi di Uizard

Gratuito

Pro: 12 dollari al mese per utente

Business: $39/mese per utente

Azienda: contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Uizard

G2: 3.9/5 (oltre 10 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (190+ recensioni)

9. Moquette

Via Moquette Moqups è uno dei migliori strumenti di wireframe, soprattutto per i principianti della progettazione di siti web e app. Questo strumento combina whiteboarding, diagrammi e wireframe in un processo semplice che non richiede alcuna esperienza di design o layout per iniziare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Moqups

Un'attenzione particolare alla facilità d'uso, soprattutto rispetto agli altri strumenti di wireframe di questo elenco

Uno strumento basato su cloud e indipendente dai dispositivi, che archivia i file indipendentemente dal desktop o dal dispositivo mobile

La possibilità di collegare i file esportati direttamente a Google Drive per utilizzarli nelle presentazioni, in Google Documenti e in altri strumenti di Google

Un gran numero di modelli di wireframe per evitare di dover ricominciare da zero ogni volta che si crea un nuovo progetto

Limiti di Moqups

Funzionalità/funzione più limitate rispetto ad altre opzioni di questo elenco

Strumento di wireframe interamente basato su cloud, il che significa che è possibile utilizzarlo solo online

Prezzi di Moqups

Gratuito

Solo: $$$a/mese per un singolo utente

Teams: $15/mese per un massimo di 5 utenti

Unlimited: $40/mese per utenti illimitati

Moqups valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (90+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (20+ recensioni)

10. UXPin

Via UXPin Se la priorità è fornire ai provider una documentazione sufficiente per prendere i mockup e utilizzarli, UXPin potrebbe essere lo strumento di wireframe migliore per voi. È integrato con funzionalità di prototipazione e documentazione automatizzata, tra cui specifiche di progettazione, Cascading Fogli di stile e guide di stile .

Le migliori funzionalità/funzione di UXPin

Una forte attenzione alle operazioni di progettazione, con ogni elemento creato automaticamente, compreso il codice HTML per la futura implementazione

Un'estesa libreria integrata di elementi dell'interfaccia utente da inserire direttamente nei mockup

La possibilità di aggiungere commenti direttamente ai wireframe e ai prototipi per collaborare facilmente con i team remoti

Una versione di prova gratis e illimitata con tutte le funzioni per gli studenti iscritti a un corso di laurea

Limiti di UXPin

Solo una breve versione di prova gratuita; dopo la prova, è tra gli strumenti più costosi per creare wireframes

Una curva di apprendimento relativamente ripida per uno strumento che i suoi autori hanno costruito principalmente per le grandi organizzazioni con una profonda esperienza di progettazione e sviluppo web

Prezzi di UXPin

Gratuito

Avanzato: $29/mese per editor

Professionale: $69/mese per editor

Azienda: $119/mese per editor

Azienda: contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di UXPin

G2: 4.2/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4.2/5 (20+ recensioni)

Creare wireframe che spaccano con ClickUp

Un elenco dei migliori strumenti per wireframe non può che iniziare con ClickUp, grazie alla sua ampia libreria di modelli e alle funzionalità di collaborazione, nonché alle integrazioni più profonde che offre, tra cui il whiteboarding e il project management.

La cosa migliore è che ClickUp non ha una versione di prova gratuita a tempo limitato che vi blocca artificialmente. Potete iniziare a usare ClickUp gratis per capire se questa piattaforma fa al caso vostro.

Se siete pronti a sfruttare il miglior strumento di wireframe disponibile, non c'è momento migliore del presente. Iniziate con creando il vostro account gratuito su ClickUp oggi stesso!