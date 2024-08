i 10 migliori strumenti di collaborazione remota per i team virtuali nel 2024

Gli strumenti di collaborazione virtuale stanno trasformando il modo in cui individui e team collaborano e condividono le informazioni. Dalla chat alle email, dai documenti condivisi alle lavagne online, questi strumenti consentono ai team di interagire e rimanere in connessione indipendentemente dal codice postale! 🌐

I team remoti offrono la libertà di lavorare in modo indipendente, con il vantaggio di rimanere in contatto con il lavoro di tutti. Con un luogo di lavoro distribuito, i team possono condividere le loro idee e soluzioni in tempo reale, senza intasare i loro calendari con riunioni Zoom a ripetizione.

Ma prima di immergerci nei 10 migliori strumenti virtuali, diamo un'occhiata alle funzionalità/funzione di cui i team hanno bisogno per collaborare senza sacrificare la produttività!

Cosa cercare negli strumenti di collaborazione remota?

Quando si sceglie una $$$a strumento di collaborazione remota per il lavoro , i project management dovrebbero cercare una piattaforma affidabile e sicura che sia di facile utilizzo. È più probabile che i team adottino e incorporino nel loro flusso di lavoro strumenti intuitivi

Dovrebbe essere in grado di fornire tutte le funzionalità (e le integrazioni) necessarie per facilitare il brainstorming e i progetti con interruzioni minime. Le funzionalità/funzione includono flussi di lavoro automatizzati, chat, monitoraggio delle attività, condivisione di file , calendari virtuali, modelli di documenti, sistemi di gestione dei documenti e altro ancora. ⚡️

Costruire diagrammi di flusso e diagrammi su una lavagna online di ClickUp

Allo stesso tempo, i project manager devono prendere in considerazione anche altri fattori come il costo, la scalabilità, la compatibilità, i requisiti di utilizzo e le misure di sicurezza. Per promuovere un migliore lavoro di squadra e garantire la riunione degli obiettivi dell'organizzazione, è importante adattare tutti gli aspetti alle esigenze specifiche dei team di progetto.

I 10 migliori strumenti di collaborazione a distanza

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one che riunisce i lavori di tutte le app in un'unica piattaforma collaborativa. La sua capacità di integrazione può aumentare l'efficienza del team, dal brainstorming dei concetti allo stato di avanzamento.

Con oltre 15 opzioni di visualizzazione uniche, i team possono gestire lo stato del progetto da più punti di vista.

Gli strumenti nativi di ClickUp per la lavagna online e le mappe mentali forniscono team remoti uno spazio di condivisione per la collaborazione e risolvere i problemi in tempo reale o in modo asincrono, portando la produttività del team a un livello superiore. Acquisite piani dettagliati e assegnate attività fattibili da un'unica posizione facile da gestire!

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

Così tantipotenti strumenti di collaborazione possono comportare una curva di apprendimento per alcuni utenti

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app per dispositivi mobili

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contatto per i prezzi Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (oltre 6.500 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 6.500 recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 3.500 recensioni)

2. Zoom

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/image4.png Strumento di collaborazione remota Zoom /$$$img/

via Zoom Zoom è uno strumento di collaborazione remota dedicato agli individui e ai team per connettersi e comunicare tra di loro da qualsiasi parte del mondo. Offre una serie di funzionalità che facilitano la collaborazione, come videoconferenze, condivisione di file, messaggistica e strumenti di lavagna online.

Lo strumento offre diverse funzionalità/funzione avanzate, come le sale riunioni e la condivisione dello schermo, che consentono di collaborare meglio ai progetti. Grazie alla sua piattaforma di facile utilizzo, Zoom è uno strumento molto apprezzato da tutti i partecipanti teams di tutte le dimensioni per connettersi faccia a faccia !

Le migliori funzionalità/funzione di Zoom

Strumenti di collaborazione con lavagna online per riunioni virtuali

Teams Chattare per collaborare al di fuori delle videoconferenze

Didascalie tradotte e prenotazione dell'area di lavoro

App opzionali per aumentare la produttività del team

Funzioni di posta e calendario

Limiti di Zoom

Non adatto a lungo termineproject management o come software di collaborazione indipendente* Il numero di partecipanti alle riunioni è limitato, anche sui piani a pagamento

Prezzi di Zoom

Zoom offre piani a pagamento personali e aziendali, a seconda del settore o del prodotto Zoom necessario

Valutazioni e recensioni su Zoom

G2 : 4.5/5 (52.500+ recensioni)

: 4.5/5 (52.500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 13.400 recensioni)

Raccogliete i consigli su come scegliere il giusto_ cadenza delle riunioni per i team remoti !

3. Slack

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image57.jpg Esempio di strumenti di collaborazione remota Slack /$$$img/

via Slack Slack è un modo sicuro e affidabile per tenersi in contatto con il team remoto, i partner esterni e i clienti. Il suo sistema di messaggistica diretta è perfetto per chi ha bisogno di seguire un progetto o di occuparsi di un'attività urgente. Con Slack è possibile creare canali diversi per argomenti o attività differenti, in modo da facilitare la posizione dell'attività di conversazione.

Tuttavia, quando le conversazioni sono troppe, i thread multipli possono creare confusione e distogliere l'attenzione da un lavoro significativo. Per ottenere il massimo da Slack, collegatelo ad altri strumenti di collaborazione o a gestione delle attività software. In questo modo ci assicureremo che tutti siano informati sugli ultimi aggiornamenti del team!

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

Ruoli di sistema per classificare un membro del team come amministratore per gestire gli account Slack o come non-amministratore

Canali per creare spazi centrali e condivisi per la messaggistica istantanea

Generatore di flussi di lavoro per automatizzare le azioni di routine per il lavoro da remoto

Riunioni giornaliere e Clip con videochiamate e audio

Limiti di Slack

Il supporto per la prevenzione della perdita di dati è una funzionalità/funzione del piano Enterprise

Limitate opzioni di personalizzazione nelle impostazioni individuali

Prezzi di Slack

Piano Free

Piano Pro: $7,25/mese per utente, addebitato annualmente

$7,25/mese per utente, addebitato annualmente Piano Business+ : $12,50/mese per utente, fatturati annualmente

: $12,50/mese per utente, fatturati annualmente Piano Enterprise Grid: Contattare Slack per i dettagli

Valutazioni e recensioni di Slack

G2 : 4.5/5 (30.900+ recensioni)

: 4.5/5 (30.900+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (22.000+ recensioni)

Compara_ Slack Vs Asana !

4. Area di lavoro di Google

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Google-Workspace.png Strumenti di collaborazione remota dell'area di lavoro di Google /$$$img/

via Area di lavoro di Google L'area di lavoro di Google è uno strumento di collaborazione remota con una libreria di applicazioni basate sul cloud, tra cui Documenti Google, Fogli Google e Google Slides, che consente ai team di collaborare ovunque e su qualsiasi dispositivo.

Mentre si lavora su documenti, fogli di calcolo o presentazioni, condivisione della conoscenza senza perdere informazioni importanti o il contesto. Oltre alle sue capacità di integrazione, l'area di lavoro di Google offre funzionalità/funzione quali smart canvas e correzioni grammaticali per aiutare i team a produrre lavori di alta qualità!

Le migliori funzionalità dell'area di lavoro di Google

Controlli di condivisione facili da gestire con diverse autorizzazioni (modifica, visualizzazione o aggiunta di commenti)

Commenti e modifiche in tempo reale con i membri del team o con partner esterni

Cronologia delle revisioni illimitata per annullare qualsiasi modifica

formati .docx, .pdf, .odt, .rtf, .txt o .HTML

Limiti dell'area di lavoro di Google

I tempi di caricamento dipendono fortemente dalla connessione a Internet, soprattutto per i file di grandi dimensioni

I modelli e i layout predefiniti limitano la personalizzazione (si vedano i seguenti esempiAlternative all'area di lavoro di Google)

Prezzi dell'area di lavoro di Google

Documenti, Fogli e Slides sono gratis con un account Google

Aree di lavoro di Google: valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (40.000+ recensioni)

: 4.6/5 (40.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (14.000+ recensioni)

5. Trello

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Trello-Editorial-Calendar-Template-Example.png Software di collaborazione remota Trello /$$$img/

via TrelloTrello è un sito di software di project management con alcuni strumenti di collaborazione remota per assistere i team nell'organizzazione di attività e progetti. La sua interfaccia è basata su Kanban. I team possono costruire schede per ogni attività o elemento sulla lavagna e spostarle tra le colonne per dimostrare le diverse fasi di avanzamento o di organizzazione.

Il primo passaggio consiste nel creare schede separate per ogni attività o elemento del progetto sessione di brainstorming o progetto. Poi, all'interno di ogni Bacheca, create delle colonne per classificare le schede. Queste colonne potrebbero essere i nomi dei membri del team remoto, gli obiettivi dell'organizzazione o gli stati. Quindi, aggiungete le schede sotto le colonne per dare il via al processo di collaborazione!

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Schede Kanban, calendari, Sequenza e dashboard per i progetti

L'automazione è integrata in ogni bacheca di Trellosenza codice* Ripetibilemodelli di flusso di lavoro per progetti multipli

Power-Up (plugin) per collegare altre app e strumenti

Funzionalità di monitoraggio del tempo direttamente sulle bacheche di Trello

Limiti di Trello

La maggior parte delle funzionalità/funzione non sono disponibili nella versione gratis (controllareAlternative di Trello)

Manca di potenti strumenti di collaborazione remota rispetto ad altri software di collaborazione

Prezzi di Trello

versione Free : Semplificata

Semplificata Standard : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Premium : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Azienda: A partire da $17,50/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Trello

G2 : 4.4/5 (13.000+ recensioni)

: 4.4/5 (13.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (22.300+ recensioni)

6. Zapier

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/image21.png Connessione di servizi web e automazione di attività ripetitive con Zapier /$$$img/

via Zapier Zapier è un software che aiuta i team e i lavoratori remoti a terminare le operazioni più velocemente grazie all'automazione dei flussi di lavoro. Lo strumento consente di collegare rapidamente vari servizi web e di automatizzare attività come l'invio di email automatiche, la creazione di ticket di supporto clienti o persino la creazione di nuovi record nel CRM.

Con Zapier è possibile spostare facilmente i dati tra app e piattaforme diverse. Zapier fornisce inoltre una reportistica dettagliata che consente ai team di monitorare lo stato e di intervenire quando necessario. L'interfaccia facile da usare e le potenti funzionalità/funzione di automazione ne fanno una buona soluzione per team di tutte le dimensioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Zapier

Formattatore per trasformare date, valute, testi e altro ancora nel formato preferito

Webhook per ricevere dati da qualsiasi servizio o inviare richieste a URL

Zap a più passaggi per automatizzare più attività contemporaneamente

Regole di errore per correggere subito i flussi di lavoro

Logica If/then per gli Zaps che eseguono azioni diverse

Limiti di Zapier

Curva di apprendimento ripida per l'impostazione e la manutenzione dei flussi di lavoro quotidiani

Limite di 100 attività al mese sul piano gratuito

Prezzi di Zapier

versione Free : Semplificata

Semplificata Starter : A partire da $19,99/mese per 750 attività/mese

: A partire da $19,99/mese per 750 attività/mese Professionale : A partire da $49,99/mese per 2K attività/mese

: A partire da $49,99/mese per 2K attività/mese Teams : A partire da $399,99/mese per 50K attività/mese

: A partire da $399,99/mese per 50K attività/mese Azienda: A partire da $799,99/mese per 100K attività/mese

Valutazioni e recensioni di Zapier

G2 : 4.5/5 (1.000+ recensioni)

: 4.5/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni)

7. Confluenza

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Confluence-Knowledge-Base-Example.png Software per il project management e la collaborazione remota Confluence /$$$img/

via Atlassian Confluence è uno strumento di collaborazione remota che aiuta i team distribuiti a ottimizzare la gestione dei documenti e delle attività. Fornisce inoltre una piattaforma per la condivisione di conoscenze e idee, rendendo più facile la connessione. Oltre alle funzionalità/funzione di collaborazione, Confluence offre funzionalità di reportistica, analisi e automazione per il project management.

Con questi strumenti, i lavoratori remoti possono identificare rapidamente i colli di bottiglia e le inefficienze e visualizzare i dati. In questo modo i team possono prendere decisioni migliori e lavorare in modo più collaborativo . Confluence si integra anche con altre applicazioni popolari, come Slack, consentendo agli utenti di rimanere in connessione indipendentemente dal luogo in cui lavorano.

Le migliori funzionalità/funzione di Confluence

Feed personalizzato per visualizzare gli spazi che una persona ha visitato di recente, le bozze delle pagine in corso e l'attività delle pagine stesse

Una struttura gerarchica di spazi e pagine per trovare facilmente i contenuti

Integrazione di Jira Roadmap con Confluence per aggiungere Problemi di Jira * Notifiche per taggare i team o interi team in merito ad attività

Modifica in tempo reale con un team remoto o con dipendenti remoti

Etichette delle pagine per velocizzare la ricerca dei contenuti

Limiti di Confluence

I team che non si occupano di sviluppo software troveranno lo strumento difficile da imparare

I risultati della ricerca dei documenti basata sul testo potrebbero essere più accurati (si vedano i seguenti esempiAlternative a Confluence)

Prezzi di Confluence

**Gratuito

Standard : $5,75 per utente (stima)

: $5,75 per utente (stima) Premium : $11 per utente (stima)

: $11 per utente (stima) Azienda: Contattare Confluence per i dettagli

Valutazioni e recensioni di Confluence

G2 : 4.1/5 (3.000+ recensioni)

: 4.1/5 (3.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (2.000+ recensioni)

Compara_

**Confluenza Vs Nozione_

& Confluence Vs Jira !

8. Todoist

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/image6-1400x763.png Gestite le vostre attività e i vostri elenchi di cose da fare con Todoist /$$$img/

via Todoist Todoist è una piattaforma di gestione delle attività per team remoti, che consente di collaborare e gestire le attività da qualsiasi luogo a livello globale. Fornisce strumenti potenti per aiutare gli utenti a organizzare i progetti e le attività. Grazie all'interfaccia intuitiva di Todoist, gli utenti possono creare e assegnare facilmente attività, assegnare date di scadenza ed etichette e impostare promemoria per se stessi o per i compagni di squadra.

Todoist consente anche di visualizzare dashboard per visualizzare lo stato di avanzamento di più progetti contemporaneamente. Le integrazioni con Slack e altre app famose consentono agli utenti di mantenere il flusso di lavoro organizzato e ottimizzato.

Le migliori funzionalità/funzione di Todoist

Supporto multipiattaforma per accedere ai dati da browser web, macOS, Windows, iOS e Android

Etichette e filtri personalizzabili per organizzare diversi progetti o categorie di attività

Elenchi di attività visivi per creare e organizzare le attività per un'esperienza utente senza problemi

Date di scadenza e promemoria per rimanere in linea con gli obiettivi

Strumenti di collaborazione con il team per condividere lo stato del progetto

Limiti di Todoist

Alcune funzionalità/funzione essenziali sono offerte solo dal piano di sottoscrizione premium

Mancanza di alcunistrumenti di gestione del tempo come le funzionalità di monitoraggio del tempo e di pianificazione (controllate questeAlternative a Todoist)

Prezzi di Todoist

Versione gratuita

Pro : $4/mese per utente

: $4/mese per utente Business: $6/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Todoist

G2 : 4.4/5 (700+ recensioni)

: 4.4/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 2.000 recensioni)

Bonus: Ulteriori informazioni su_

**gestione collaborativa del lavoro_

!

9. Monday.com

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Monday-File-Management-Feature-Example--1400x870.png Software di collaborazione remota Monday /$$$img/

via Monday Monday.com è una piattaforma di project management e di team progettata per aiutare i team remoti a collaborare in modo più efficiente. È uno strumento flessibile con un'interfaccia intuitiva per visualizzare progetti, monitorare lo stato di avanzamento, assegnare attività, gestire risorse, analizzare dati sulle prestazioni, condividere file e comunicare in tempo reale.

Monday.com mette a disposizione degli utenti anche potenti strumenti di automazione per automatizzare i processi quotidiani, come i follow-up delle attività, le promemoria, le notifiche e altro ancora. Questa funzionalità/funzione aumenta la produttività dei team e permette loro di concentrarsi sulle attività principali senza preoccuparsi delle banali attività amministrative.

Le migliori funzionalità/funzioni di Monday

Monitoraggio delle dipendenze per la gestione dei progetti

Dashboard personalizzabili e automazioni

Strumenti di collaborazione online

Gestione dei carichi di lavoro

Spazio di archiviazione sicuro per i file

Limiti del lunedì

Curva di apprendimento ripida per familiarizzare con le funzioni e l'interfaccia (consultare il sitoAlternative di Monday)

La funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo è disponibile solo nei piani Pro e Enterprise

Prezzi di Monday

Individuale : Free Forever per sempre

: Free Forever per sempre Basic : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Standard : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Pro : $16/mese per utente

: $16/mese per utente Azienda: Contattare Monday per i dettagli

Valutazioni e recensioni di Monday

G2 : 4.7/5 (7.550+ recensioni)

: 4.7/5 (7.550+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (3.700+ recensioni)

10. Chanty

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Chanty-1400x1011.jpg Strumento di collaborazione remota Chanty /$$$img/

via Chanty Chanty è uno strumento di collaborazione remota con funzionalità/funzione come chat, videochiamate, condivisione di file e gestione del team per rimanere connessi e produttivi. È possibile condividere idee, assegnare attività e ricevere rapidamente feedback dagli altri membri del team. Inoltre, tutte le comunicazioni vengono archiviate in sicurezza in un unico luogo per essere facilmente accessibili in qualsiasi momento.

Chanty rende anche semplice rimanere aggiornati sulle modifiche recenti. Il suo sistema di notifiche consente agli utenti di sapere quando ci sono nuovi messaggi o aggiornamenti per conoscere lo stato più recente del progetto!

Le migliori funzionalità/funzione di Chanty

video e audio in 4k con supporto fino a 1.000 partecipanti al video

Azioni di conversazione per rinominare o abbandonare le conversazioni

Messaggi vocali per risposte in movimento

menzioni per avvisare i membri del team

Tema scuro ad alto contrasto

Limiti di Chanty

Le visualizzazioni delle attività sono limitate a Kanban, elenco e calendario

I ruoli e i controlli delle autorizzazioni sono funzionalità/funzione a pagamento

Prezzi di Chanty

Piano Free : Piano gratuito

: Piano Business: $3/mese per utente

Chanty valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (30+ recensioni)

: 4.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (30+ recensioni)

Da fare di più con gli strumenti di collaborazione remota

Gli strumenti di collaborazione di ClickUp offrono la soluzione definitiva per un lavoro di squadra efficiente ed efficace, indipendentemente da dove vi troviate. Tutti i dettagli del progetto in un unico luogo offrono una chiarezza totale, per cui non dovrete mai preoccuparvi di non essere sincronizzati o di non essere precisi.

E con i potenti strumenti di strumenti di project management come i documenti dinamici, i calendari drag-and-drop e i modelli precostituiti, i team remoti saranno sempre al corrente dei loro lavori più importanti. ✍️

Sfruttando questi potenti strumenti, i team remoti possono collaborare in modo più efficace, aumentare la produttività e ottenere l'esito positivo dei progetti. Create oggi stesso un account gratuito su ClickUp !