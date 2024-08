Come applicare una metodologia agile a progetti non software

Qual è il primo pensiero che le viene in mente sentendo la parola "agile"?

Se vi immaginate un team di quattro sviluppatori e ingegneri software riuniti insieme per una riunione di standup o una lavagna online che dettaglia un piano di rilascio, non siete i soli.

La maggior parte di noi intende "agile" come una metodologia che ottimizza il processo di sviluppo del software.

Sebbene sia vero, non si tratta di un quadro completo. La metodologia agile non è applicabile solo alle impostazioni tecniche.

La sua origine può essere rintracciata nel ciclo PDSA (Plan-Do-Study-Act), sperimentato dal fisico Walter Shewhart presso i laboratori Bell negli anni Trenta. Shewhart fu il mentore di W. Edwards Deming, che portò queste tecniche in Giappone dopo la Seconda Guerra Mondiale, dove Toyota le utilizzò per sviluppare il Toyota Production System.

Tutto questo è avvenuto prima che Agile diventasse un punto fermo dell'IT.

Quindi, se state pensando di applicare le tecniche agili a progetti non software, siete nel posto giusto. Vi guideremo attraverso tutti i passaggi e condivideremo esempi reali. Ma prima, una premessa.

Che cos'è una metodologia agile?

Una metodologia agile è un modo flessibile di gestire i progetti aziendali che suddivide i progetti in parti piccole e gestibili e consente continui aggiustamenti e collaborazioni per adattarsi alle mutevoli esigenze.

Il project management agile consiste nel seguire le regole, nel promuovere un lavoro di squadra organizzato, nel garantire il funzionamento del prodotto o del servizio e nell'essere aperti ai cambiamenti in base al feedback dei clienti.

Ad esempio, immaginate di gestire un progetto imprevedibile. Il cliente finale non è sicuro di ciò che vuole in anticipo o i risultati desiderati sono ambigui. È qui che trasformazione agile può aiutare. Potete adottare una metodologia agile per modificare le cose allo stato attuale, assicurandovi che il progetto rimanga in linea con i tempi e risponda alle esigenze dei vostri clienti.

Tuttavia, non è la soluzione ideale per tutti i problemi di project management tradizionale.

Pro e contro dell'uso di Agile per progetti non software

Il framework Agile sta guadagnando popolarità grazie ai suoi numerosi vantaggi per i team non tecnologici.

Nonostante l'efficienza nei progetti non software, le metodologie agili non sono sempre impeccabili. Quindi, per decidere se questo metodo è adatto alla vostra azienda, dipende dagli obiettivi specifici della vostra azienda e dal modo in cui lo utilizzate.

Ecco i principali pro e contro dell'uso di Agile per progetti non tecnici.

Pro

Adattabilità: I metodi agili offrono flessibilità, consentendo ai team di adattare la direzione del progetto all'evoluzione dei requisiti, assicurando che il prodotto finale si allinei meglio alle esigenze in evoluzione

I metodi agili offrono flessibilità, consentendo ai team di adattare la direzione del progetto all'evoluzione dei requisiti, assicurando che il prodotto finale si allinei meglio alle esigenze in evoluzione **Miglioramento della collaborazione: la metodologia incoraggia la condivisione della titolarità e un ambiente collaborativo, che spesso porta a risultati migliori del progetto

Cicli di revisione più rapidi: Fa spazio alle consegne incrementali, assicurando che il team completi piccole porzioni del progetto e le consegni in tempi più brevi. In questo modo i provider ricevono aggiornamenti tangibili sugli stati di avanzamento

Fa spazio alle consegne incrementali, assicurando che il team completi piccole porzioni del progetto e le consegni in tempi più brevi. In questo modo i provider ricevono aggiornamenti tangibili sugli stati di avanzamento Feedback e test simultanei: Enfatizza il coinvolgimento simultaneo del cliente, i cicli di feedback e i test del progetto, il che rende più probabile che il progetto soddisfi le aspettative del cliente

Contro

Curva di apprendimento: La transizione a una metodologia agile può richiedere cambiamenti significativi nella mentalità, nelle pratiche e nei flussi di lavoro. I team dovranno dedicare tempo e lavoro richiesto per adattarsi

La transizione a una metodologia agile può richiedere cambiamenti significativi nella mentalità, nelle pratiche e nei flussi di lavoro. I team dovranno dedicare tempo e lavoro richiesto per adattarsi **Difficoltà di trasferimento: quando un dipartimento passa da uno stile di gestione a un altro, è difficile abituarsi alle nuove responsabilità e al modo in cui i progetti vengono portati avanti

Riduzione della documentazione: In agile, le risposte rapide e lo stato di avanzamento sono più importanti di un sacco di scartoffie. Ciò significa che attività come la tenuta dei registri e il maintainer dei piani possono procedere più lentamente

Come applicare una metodologia agile a progetti non software

Se state iniziando un progetto progetto d'azienda o stabilire la gestione del cambiamento, è meglio Da fare in fasi iterative seguendo queste pratiche agili:

Passaggio 1: capire di cosa avete bisogno

Cercate di avere una visione chiara degli oggetti e dei requisiti del vostro progetto. Capire cosa si deve consegnare. Quindi, definite chiaramente l'obiettivo finale e i criteri di esito positivo in anticipo.

Successivamente, identificate gli elementi essenziali per l'esito positivo del project management e per il completamento del progetto utilizzando strumenti agili. Questo passaggio imposta le basi per la direzione e l'ambito del progetto. ClickUp , un sistema all-in-one agile project management può iniziare a creare un'area di lavoro per il vostro team. Spazi ClickUp vi aiuterà a impostare l'hub centrale o il centro di comando del vostro progetto.

Qui si stabiliscono obiettivi, si assegnano attività, si seguono gli stati e si tengono sotto controllo le scadenze. È inoltre possibile invitare i membri del team a unirsi e a collaborare ai progetti.

Creare spazi in ClickUp per gestire i progetti in modo centralizzato.

Passaggio 2: suddivisione del progetto

Dividete il progetto in attività più piccole e gestibili attraverso il processo agile di piano di rilascio . Questa divisione aiuta a organizzare e ad affrontare ogni parte del progetto in modo sistematico. In questo modo si può garantire che ogni aspetto riceva un'attenzione mirata e contribuisca all'esito positivo del progetto.

Una volta impostata l'area di lavoro, iniziate a creare progetti e attività. Utilizzate la struttura a elenchi di ClickUp per suddividere il progetto di grandi dimensioni in sprint iterativi e attività realizzabili.

Potete quindi fare affidamento su Alle funzionalità di ClickUp per la gestione delle attività per aggiungere scadenze, assegnare compiti ai membri del team e impostare priorità per ogni attività. Vista Carico di lavoro di ClickUp è una manna dal cielo per garantire che le risorse del team siano allocate in modo efficiente in base alla disponibilità, alle capacità e all'abilità.

Accesso a più progetti in un'unica dashboard

Passaggio 3: parlare e lavorare insieme

Incoraggiate la comunicazione aperta e la collaborazione tra i membri del team. Create un ambiente di lavoro psicologicamente sicuro, in cui sia facile condividere idee e intuizioni. Questo lavoro richiesto garantisce che i problemi emergano tempestivamente e vengano risolti rapidamente. Permette a tutti di contribuire efficacemente agli obiettivi del progetto.

ClickUp fornisce strumenti integrati che consentono ai team di comunicare, condividere il contesto e lavorare in modo iterativo. Co-autorizzate la visione del progetto con il vostro team utilizzando Documenti di ClickUp che consente il controllo della versione e la modifica per mantenere tutti sulla stessa pagina (letteralmente). Condivisione degli aggiornamenti tramite ClickUp Chattare e rimanete informati sulle attività in corso con la vostra finestra In arrivo di ClickUp.

Collaborare con i propri compagni di squadra all'interno di Documenti

Passaggio 4: Stabilire la cadenza attraverso cicli ricorrenti

Impostate date di scadenza ricorrenti con funzionalità/funzione di ClickUp quali Liste di controllo e Sprint per creare ritmi di lavoro. Promuovete un dialogo aperto attraverso standup quotidiani, retrospettive e punti di contatto regolari. Mantenete le conversazioni incentrate sullo stato di avanzamento e sugli ostacoli, in modo da poterli correggere in modo collaborativo.

Esaminate regolarmente lo stato di avanzamento e adattatelo se necessario. Il monitoraggio dei progetti di ClickUp di ClickUp entrano in gioco in questo caso. Il sistema tiene sotto controllo l'avanzamento dei progetti, facilitando l'identificazione di ciò che funziona bene e di ciò che deve essere modificato.

Utilizzate le solide capacità analitiche della piattaforma e impostate Dashboard personalizzati in ClickUp per monitorare lo stato e le prestazioni.

Scegliete tra più di 15 visualizzazioni del dashboard

$$$a Passaggio 5: migliorare continuamente

Cercate di migliorare continuamente, individuando le lacune attraverso l'analisi SWOT (punti di forza, debolezza, opportunità e minacce) per migliorare l'esecuzione del progetto. Vi fornirà gli strumenti per valutare le operazioni correnti e adottare misure di miglioramento. Vi aiuterà anche a definire obiettivi strategici.

Utilizzo tecniche agili di scrum per analizzare le intuizioni e i dati per prendere decisioni informate e ottimizzare le prestazioni del progetto.

Quindi, utilizzare I modelli di analisi SWOT di ClickUp per catturare e monitorare i risultati.

Questo commit al miglioramento garantisce che l'intero sistema sviluppo del progetto processo si evolve e produce risultati migliori nel tempo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-52.png Modelli di analisi SWOT /$$$img/

Utilizzare modelli di analisi SWOT personalizzabili

Aumentate i risultati del vostro progetto usando ClickUp Agile che vi aiuterà a gestire roadmap, sprint, backlog e altro ancora. Riunite il vostro team, sperimentate solide funzionalità di reportistica e create un flusso di lavoro fluido, il tutto facilitando l'agilità al di là dei progetti di sviluppo software.

Esempi di utilizzo di Agile in team non software

Ecco alcuni esempi di come adottare una metodologia agile nei vostri progetti. Questi esempi vi aiuteranno a capire perché ClickUp, con le sue funzionalità/funzione agili e le sue modelli agili è il vostro migliore amico.

1. Sviluppo di campagne di marketing

In un team di marketing, l'agilità facilita lo sviluppo delle campagne. È sufficiente suddividere la campagna in più sprint, ognuno dei quali si concentra su un aspetto specifico come la ricerca, la creazione di contenuti, la progettazione e l'implementazione.

Utilizzare Modelli di marketing di ClickUp per allineare le vostre cancellate trimestrali o annuali obiettivi di marketing con le priorità stabilite.

Utilizzare modelli personalizzati per flussi di lavoro agili

Condurre standup giornalieri utilizzando un approccio agile per flussi di lavoro tiene il team aggiornato sullo stato di avanzamento, mentre le revisioni in sprint assicurano che il team apporti rapidamente le modifiche. Questo approccio consente la flessibilità necessaria per adattarsi ai cambiamenti del mercato, garantendo al contempo il lancio tempestivo delle campagne.

2. Processi di reclutamento HR

Applicare i principi agili di scrum project management nelle risorse umane può rinnovare i processi di assunzione. L'assunzione di un candidato può sembrare una montagna scoraggiante da scalare. Ma suddividendola in attività più piccole, come il reperimento dei candidati, lo screening e i colloqui, i team delle risorse umane possono rendere meno spaventoso il percorso verso la vetta.

Le sincronizzazioni quotidiane aiutano anche a prendere decisioni rapide e ad affrontare i colli di bottiglia. Inoltre, le riunioni retrospettive consentono al team di riflettere continuamente sulle strategie e di ottimizzare i lavori richiesti.

Se volete organizzare il vostro imbuto di gestione dei talenti con una visibilità completa e visualizzazioni personalizzate, provate La soluzione di gestione delle risorse umane all-in-one di ClickUp . È possibile utilizzarla per monitorare le prestazioni, l'impegno e lo sviluppo dei dipendenti in un unico luogo.

Monitoraggio dello stato di diverse attività con le funzionalità di gestione del flusso di lavoro di ClickUp

3. Pianificazione e gestione degli eventi

Per il piano degli eventi, le tecniche agili consentono un migliore coordinamento. Gli sprint possono concentrarsi sulla selezione della sede, sulla gestione dei fornitori, sul coinvolgimento dei partecipanti e su aspetti simili.

È possibile utilizzare Il modello di gestione degli eventi di ClickUp per rendere il piano degli eventi una passeggiata:

Pianificate e vedete tutto, dalla ricerca della posizione all'ottenimento delle offerte

Far lavorare il team e le risorse senza problemi

Tenere sotto controllo lo stato di avanzamento e gli obiettivi per eventi puntuali e a basso costo

Pianificate eventi complessi con un sistema di monitoraggio semplificato

Assicuratevi di fare dei check-in giornalieri per garantire lo stato di avanzamento e apportare rapidi aggiustamenti, se necessario. E non dimenticate: le retrospettive post-evento forniscono spunti per migliorare i processi di pianificazione degli eventi futuri.

4. Sviluppo di prodotti in settori non tecnologici

Anche nei settori non tecnologici, lo sviluppo dei prodotti trae vantaggio dai metodi agili.

Ecco come affrontare il processo:

Creare un obiettivo che delinei le funzionalità/funzione del prodotto e il target dei clienti

Suddividere lo sviluppo in Sprints per attività come la progettazione, la prototipazione, il calcolo dei costi, i test, ecc.

Coinvolgere in ogni sprint i membri dei team di tutte le funzioni: design, sourcing, attività commerciali, ecc

Utilizzare gli standup per coordinare i team e far emergere i problemi

Costruire rapidamente prototipi di base e raccogliere il feedback dei clienti tramite sondaggi dopo ogni sprint (Modelli di sondaggio ClickUp sul feedback del prodotto saranno utili)

Tenere retrospettive per valutare ciò che ha funzionato bene e ciò che richiede modifiche

Iterare il prototipo a ogni sprint, perfezionandolo in base agli apprendimenti fino a quando non soddisfa i criteri di preparazione al lancio Modello per lo sviluppo di un nuovo prodotto di ClickUp sarà il vostro alleato in questo processo. Utilizzatelo per:

Organizzare lo sviluppo del prodotto dall'idea al lancio

Allineare i team sulle attività cardine e sulle attività

Gestire tutte le attività in un unico punto, per un lavoro di squadra senza sforzo

Semplificate gli sprint di sviluppo del prodotto con un modello di piano di progetto personalizzato

5. Progetti di costruzione e infrastrutture

Quando si tratta di progetti edilizi e infrastrutturali, concentrarsi su fasi come il piano, i lavori di preparazione e le rifiniture assicura un completamento tempestivo. Le riunioni quotidiane con i project manager possono risolvere rapidamente i problemi e aiutarvi ad adattarvi alle condizioni del cantiere, migliorando l'efficienza del progetto.

Ad esempio, la costruzione di un nuovo terminal aeroportuale potrebbe essere gestita separando la realizzazione in sprint per la struttura del terminal, gli elementi interni, i sistemi tecnici e le finiture esterne. I team interfunzionali dovrebbero collaborerebbero in ClickUp per completare le attività prioritarie in ciascuna area.

Potrebbero gestire le risorse in un Elenco, programmare le attività con un Calendario o regolare le date utilizzando un grafico Gantt. ( ClickUp offre oltre 15 visualizzazioni per un piano senza sforzo)

L'attenzione agile alla consegna incrementale, alla collaborazione con gli stakeholder e al miglioramento continuo può giovare ai progetti di costruzione grazie a una più rapida risoluzione dei problemi, a una maggiore responsabilità nello sviluppo del progetto e a una migliore supervisione della qualità.

Gestire progetti di costruzione con modelli di project management pronti all'uso

Con ClickUp per i team di costruzione è in grado di gestire i progetti di costruzione dalla fase di prevendita a quella di consegna, senza alcuno sforzo:

Personalizzare i flussi di lavoro del settore edile

Accelerare il lavoro di squadra tra campo e ufficio

Monitorare istantaneamente lo stato di avanzamento con reportistica in tempo reale

Unificazione del team, del lavoro e degli strumenti in un'unica piattaforma ClickUp Project Management è un programma universale di strumento di project management universale che potete usare e personalizzare per tenere traccia delle vostre priorità, rendere più veloce la collaborazione e avere una vista dettagliata dello stato del progetto.

Questa funzionalità/funzione aiuterà il team a passare facilmente ad Agile.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/ClickUp-OKR-Dashboard-1-1400x970.png Il dashboard OKR di ClickUp, parte del nostro software all-in-one per il project management, consente di personalizzare le visualizzazioni per i progetti interfunzionali, di aumentare l'efficienza attraverso l'automazione e di standardizzare le best practice per un esito positivo scalabile.

/$$$img/

Tenete a bada il sovraccarico di informazioni con l'analisi intuitiva del progetto

Agilità e esito positivo dei progetti

Vi sarete resi conto di quanto sia utile e conveniente utilizzare i metodi agili nello sviluppo di progetti non software. I team non IT possono affidarsi a questo metodo per raggiungere i seguenti risultati

Un time-to-market più rapido grazie a una rapida iterazione

Risultati di qualità superiore grazie al miglioramento continuo

Migliore account grazie alla visibilità

Maggiore agilità in caso di cambiamento delle priorità

Passate pure all'agilità. E nel caso in cui abbiate bisogno di consigli rapidi per un project management agile o un aiuto per adattarsi ai cambiamenti, provate a iniziare con l'agile usando ClickUp. Iscrivetevi gratuitamente e ricevi un supporto personalizzato per implementare l'agilità nei tuoi progetti.