Agile Release Planning 101: sfruttare i vantaggi dei rilasci incrementali

Ogni prodotto inizia con un piano. In un mondo ideale, è possibile seguire questo piano dall'inizio alla fine. In realtà, a volte un singolo problema può sconvolgere l'intera Sequenza, influenzare le scadenze e cambiare le dinamiche del team.

Il piano di rilascio agile può aprire la strada all'esito positivo del team. Scompone il progetto di rilascio del prodotto in parti più piccole e facili da gestire (iterazioni e sprint), concentrandosi su continui stati e aggiustamenti.

In questo articolo, tratteremo di come organizzare le vostre future release e suggeriremo i modi per migliorare il vostro processo di sviluppo.

Che cos'è il piano di rilascio agile?

La pianificazione agile dei rilasci è un processo di metodo di project management che si concentra su rilasci di prodotto incrementali invece che su quelli principali.

Facciamo un passaggio e spieghiamo la parte "agile" del termine. Si tratta di una delle metodologie di project management più popolari, basata su principi fondamentali come la flessibilità, l'adattabilità e la collaborazione.

Con l'agilità, il progetto viene suddiviso in diverse fasi. Completare il progetto un passaggio alla volta aiuta ad "ascoltare" il mercato, a raccogliere il feedback dei clienti e ad adattarsi di conseguenza. Il metodo agile vi dà la possibilità di rispondere a potenziali cambiamenti senza dover ripensare a piani a lungo termine.

Il piano di rilascio agile consiste nel suddividere il ciclo di sviluppo agile in numerose fasi (release). Ogni release si basa sul feedback della precedente, consentendo di determinare la direzione del progetto e di apportare le modifiche appropriate per fornire un prodotto funzionale. Piano di rilascio agile è molto diffusa nello sviluppo del software, in quanto è un approccio incentrato sul cliente che consente di adattarsi ai requisiti in evoluzione. L'implementazione di questo approccio può aiutare a mantenere processo di sviluppo della produttività e assicuratevi che ciò che il vostro team sta facendo sia in linea con i traguardi che i clienti personalizzati desiderano vedere.

Piano di rilascio Scrum

Alcuni si riferiscono al piano di rilascio agile come al piano di rilascio di scrum, il che può generare confusione: si tratta di un'attività di pianificazione di scrum? agile scrum, scrum è agile ? Questi due termini sono intercambiabili?

Scrum rientra nell'ambito dell'agilità e conferisce struttura a un progetto. Permette ai team di dividere il lavoro in fasi chiamate sprint, di definire i ruoli e di organizzare il lavoro per monitorare lo stato con facilità.

In poche parole, Scrum rappresenta un modo per implementare la filosofia agile.

Perché il piano di rilascio agile è importante?

Sempre più team scelgono l'agilità perché hanno riconosciuto l'importanza e i vantaggi di questa metodologia. Spieghiamo cosa rende il piano di rilascio agile così prezioso nell'attuale panorama del project management.

Flessibilità

Piani a lungo termine rigidi e privi di margine di manovra possono influire sulla qualità del prodotto finale perché non tengono conto delle esigenze del mercato in continua evoluzione. Un piano di rilascio agile si basa sulla flessibilità. Consente a voi e al vostro team di adattarvi rapidamente ai nuovi requisiti e di fornire esattamente ciò che i clienti si aspettano e vogliono, senza rischiare di sprecare settimane e mesi di lavoro.

Meno stress e burnout

Poiché il piano di rilascio agile prevede la suddivisione di un progetto in numerose iterazioni, i membri del team godono di carichi di lavoro più facili da gestire e di frequenti feedback. La qualità è una priorità, quindi le persone non si sentono obbligate a presentare il loro lavoro "ieri"

Miglioramento della collaborazione del team

Riunioni brevi e frequenti fanno miracoli da la collaborazione del team e fanno sì che i membri del personale si sentano valorizzati e inclusi nelle attività quotidiane. Soprattutto, queste riunioni assicurano che tutti comprendano i propri compiti e prevengono malintesi o errori di comunicazione.

Come implementare il piano di rilascio agile

Un team di sviluppo dovrebbe utilizzare strumenti specializzati per incorporare le best practice del metodo agile nelle operazioni quotidiane. Vi guideremo attraverso il processo di adozione di agile del project management utilizzando uno dei migliori strumenti disponibili ClickUp .

ClickUp è una piattaforma completa di project management e produttività che consente di mantenere il team sulla stessa pagina, creare, organizzare e gestire gli sprint, ottimizzare i flussi di lavoro e gestire i rilasci come un professionista!

Sfruttate le varie funzionalità/funzione di ClickUp e seguite i passaggi seguenti per ottenere il massimo dal piano di rilascio agile.

I cruscotti di ClickUp 3.0 consentono ai gestori del team di visualizzare rapidamente le attività rimanenti e le priorità della settimana, oltre a grafici dettagliati di burnup e burndown

Passaggio 1: determinare la visione del progetto e definire i risultati

Prima di passare al piano di rilascio agile, è necessario avere una visione del prodotto e tradurla in obiettivi di rilascio chiari e trasparenti.

La visione riflette il modo in cui vedete il vostro prodotto e dovrebbe essere allineata con la vostra roadmap della produttività . Dovrebbe tenere conto delle esigenze e dei requisiti dei vostri clienti e dell'offerta attuale sul mercato. La vostra visione si trasforma in risultati, dove determinerete le priorità di rilascio. Agile Project Management in ClickUp può aiutarvi a Da fare tutto questo con facilità. Questa suite ruota attorno a flussi di lavoro agili e offre spazio più che sufficiente per discutere e definire la visione del prodotto, tenendo conto delle esigenze del mercato e della disponibilità del team.

Utilizzo Lavagne online ClickUp (la tela digitale di ClickUp) per fare brainstorming, stabilire le priorità e trasformare le idee in attività.

Convertite le vostre idee in attività di ClickUp Whiteboard con la funzionalità/funzione di ClickUp

Passaggio 2: affinare il backlog

Ora che avete definito i risultati, è il momento di revisionare il vostro produttività e dare priorità alle attività . Le funzionalità/funzione più importanti del prodotto devono essere trattate per prime, mentre quelle meno rilevanti vengono alla fine.

Il punto di partenza è un minimum viable product, cioè un prodotto con sufficienti funzionalità/funzione per attirare i clienti. Dopo aver ricevuto il feedback dei clienti, aggiungerete altre funzionalità/funzione per rendere il prodotto più funzionale e valido.

Questa è anche la fase in cui si mappano le storie dell'utente. Queste descrivono le funzionalità/funzione del prodotto dal punto di vista dell'utente finale e ne sottolineano il valore. Le storie dell'utente mantengono il team concentrato sul cliente e impediscono di lavorare su funzionalità che non saranno utili.

Le funzionalità di ClickUp Agile rendono il completamento di queste attività una passeggiata. Utilizzate il Vista Elenco per definire tutte le funzionalità/funzione che il prodotto deve avere e determinarne la priorità. Passare alla vista Bacheca Kanban per vedere le funzionalità/funzione del backlog del prodotto classificate in base al loro stato.

Utilizzare Campi personalizzati di ClickUp e formule per dettagliare ogni funzionalità/funzione, aggiungere membri del team all'area di lavoro e ottimizzare la collaborazione. La libreria di oltre 1.000 modelli di ClickUp è un ottimo punto di partenza per semplificare la gestione dei backlog di prodotto e la definizione delle storie degli utenti. I modelli hanno sezioni precostituite che fungono da linee guida e assicurano che nessuna informazione importante vada persa.

Usate ClickUp per creare una vista Elenco di prodotti arretrati con campi personalizzati come priorità, ARR e altro ancora

$$$a Passaggio 3: organizzare una riunione di pianificazione del rilascio e fissare un obiettivo

Una volta perfezionato il backlog, è il momento di fissare un chiaro obiettivo di piano di rilascio basato sulle storie utente. Da fare impostando una riunione con gli stakeholder. Se necessario, voi e il vostro team potete modificare il piano iniziale per assicurarvi che l'obiettivo sia logico e realistico.

Durante la riunione, dovreste rivedere e discutere la roadmap e l'architettura del prodotto, suddividere il lavoro in sprint e stimare la velocità e la tempistica (basandovi sui progetti precedenti) per definire l'obiettivo di rilascio distribuzione del lavoro e l'ambito di rilascio.

Una funzionalità/funzione che troverete preziosa durante il piano di sprint è Sprints di ClickUp . Utilizzatelo per impostare le date degli sprint, assegnare punti, stabilire le priorità, gestire i carichi di lavoro e automatizzare i lavori incompiuti. Duplicare la visualizzazione Sprint e creare sprint automaticamente per risparmiare tempo.

Anche i modelli di ClickUp possono essere utili per creare e gestire gli sprint. I nostri migliori modelli sono Modello per gli sprint di ClickUp e il template Modello di sprint semplice di ClickUp .

ClickUp AI è in grado di generare infiniti tipi di documenti come brief di progetto, piani di studio e altri documenti per accelerare il flusso di lavoro

Un'altra funzionalità/funzione di ClickUp che può aiutarvi in questa fase della del processo di gestione dei rilasci è Documenti ClickUp -una piattaforma di gestione dei documenti unica nel suo genere. Qui è possibile creare, modificare, condividere e salvare tutti i documenti relativi al piano di rilascio agile.

Create un documento ClickUp per la riunione di pianificazione del rilascio, aggiungete gli stakeholder e analizzate il piano in dettaglio per vedere se e come può essere migliorato. Grazie a opzioni come la modifica in tempo reale e l'inserimento di commenti, il team può collaborare senza problemi anche se non si trova nella stessa posizione.

ClickUp Docs è dotato di un'opzione bonus che semplificherà il vostro lavoro in molti modi ClickUp AI è un robusto assistente alla scrittura. Può aiutarvi a creare programmi per le riunioni, a riepilogare le note della riunione per la pianificazione delle release, a fare brainstorming di idee, e questa è solo la punta dell'iceberg!

ClickUp AI è in grado di supportare le vostre attività di flussi di lavoro agili assistendovi nello stabilire sequenza del progetto coinvolgendo i clienti nei vostri processi e implementando i loro feedback, è un'altra arma eccellente nel vostro arsenale agile. ⚔️

Passaggio 4: completare il calendario di rilascio del prodotto

Rivedete gli sprint e le iterazioni, assicuratevi che abbiano una lunghezza ottimale e, se necessario, apportate delle modifiche. Non dimenticatevi che l'agilità è il segreto per cambiare in corso d'opera e aderire all'evoluzione delle esigenze dei clienti e delle richieste del mercato.

Stabilire cosa funziona e cosa non funziona attraverso retrospettive di sprint e monitoraggio metriche agili per monitorare e aggiornare i piani al volo.

Sfide del piano di rilascio agile

La pianificazione agile dei rilasci migliora la concentrazione del team e garantisce l'allineamento del prodotto alle esigenze del cliente, riducendo il rischio di perdere tempo con funzionalità inutili. Tuttavia, come altri metodi di project management, il piano di rilascio agile non è perfetto. Ci sono alcune potenziali sfide di cui dovreste essere consapevoli, in ordine a mitigarle lungo il percorso.

Iniziare senza esperienza precedente

Il piano di rilascio agile diventa più facile man mano che si procede, perché si può fare affidamento sulla propria esperienza precedente per determinare il carico di lavoro che il team può gestire in un determinato periodo di tempo. Senza il beneficio del senno di poi, non si può sapere con certezza quanto durerà uno sprint o un'iterazione, quindi potrebbe essere necessario ricorrere alla versione di prova e all'errore, modificando spesso i piani man mano che si procede.

Incertezza

Poiché il piano di rilascio agile si basa sull'adattamento alle esigenze del mercato, non si sa mai cosa ci aspetta dietro l'angolo. Nulla è certo e pianificare l'incertezza è a dir poco impegnativo. Dovete essere pronti a cambiare il vostro piano di gioco quando meno ve lo aspettate, e questo elemento di sorpresa non piace a tutti. ☕

Mancanza di concentrazione

Sì, il piano di rilascio agile dovrebbe aumentare la concentrazione del team. Ma, ironia della sorte, può anche diminuirla. I cambiamenti frequenti e le priorità mutevoli possono influire sulla concentrazione e sulle prestazioni del team.

Mantenere la comunicazione

La comunicazione è fondamentale nel piano di rilascio agile. Se un membro dello staff non è al corrente degli ultimi cambiamenti, non si impegnerà per raggiungere gli stessi obiettivi, influenzando così il lavoro richiesto dall'intero team. Ecco perché le riunioni frequenti sono fondamentali per mantenere i flussi di lavoro agili.

Esempi e modelli di piano di rilascio agile

Non c'è modo migliore di capire il piano di rilascio agile che attraverso un esempio reale. Supponiamo che il vostro team voglia lanciare una nuova piattaforma di streaming multimediale utilizzando il project management agile.

Come abbiamo visto, il primo elemento in programma è determinare la visione e i risultati del progetto. Ad esempio, volete che la piattaforma sia facile da usare e che offra un'esperienza di visualizzazione unica grazie a contenuti in oltre 20 lingue e a un'ampia varietà di programmi TV e film. Utilizzando ClickUp Agile, creerete un backlog di prodotto, in cui includerete user stories e attività come "Impostare il processo di registrazione", "Aggiungere CC", "Configurare i pulsanti di riavvolgimento e salto in avanti" e "Aggiungere nuovi titoli alla libreria"

Successivamente, è necessario raffinare il backlog e organizzare gli elementi in base alla loro priorità. Si terrà una riunione di pianificazione del rilascio per esaminare i primi punti su cui concentrarsi e stabilire l'obiettivo principale: creare una piattaforma di streaming multimediale di facile utilizzo in sei mesi.

Prenderete nota utilizzando ClickUp Docs e ClickUp AI. Utilizzerete anche ClickUp Sprints per suddividere il lavoro in sprint, impostare le date e assegnare i punti. Ad esempio, dividerete l'attività "Impostare il processo di registrazione" in sprint come "Progettare la pagina di registrazione", "Impostare il database" e "Sviluppo back-end"

Il modello ClickUp Agile Project Management supporta i flussi di lavoro agili e mantiene il team sulla stessa pagina

State gestendo un progetto non software progetto di sviluppo e volete implementare le metodologie agili? Il Modello di project management agile di ClickUp è la strada da percorrere!

Questo modello offre le basi perfette per l'implementazione di metodologie come Scrum e Kanban grazie alle sue cinque sezioni:

Backlog: Raccoglie le richieste tramite un modulo ClickUp e trasferisce automaticamente le informazioni in un elenco in cui è possibile assegnare la priorità agli elementi del backlog Cerimonie agili: Gestire cerimonie come retrospettive, standup giornalieri e revisioni di sprint Bacheca: Trasforma le attività in schede e le ordina in base allo stato per tenere traccia dei flussi di lavoro Impostazione degli sprint: Creare cartelle Sprint, aggiungere attività agli Sprint, stimare il lavoro e gestire le risorse con facilità

Come tutti i modelli ClickUp, anche questo supporta la collaborazione del team e offre flessibilità. Potete adattarlo alle dinamiche del vostro team e ai metodi specifici che utilizzate per terminare il lavoro. 💪

2. Modello di piano di rilascio ClickUp

Utilizzate il modello di pianificazione del rilascio di ClickUp per pianificare e gestire con facilità il rilascio di un nuovo software

Trovare le giuste strategie per il rilascio di un nuovo software può essere difficile se non si hanno a disposizione gli strumenti giusti. Il Modello di piano di rilascio di ClickUp è esattamente ciò di cui avete bisogno per gestire la vostra produttività e definire le strategie di rilascio con un minimo di contrattempi.

Con questo modello potete mappare le vostre attività, rimanere organizzati e rispettare le scadenze, e monitorare i vostri stati nel tempo per vedere se ci sono margini di miglioramento. 😍

Si tratta di un modello di cartella con tre componenti: funzionalità/funzione, obiettivi di rilascio e note di rilascio.

La sezione Funzioni offre due visualizzazioni. La prima (Obiettivi della release) consente di delineare il backlog del prodotto, la fase di iterazione e gli impatti chiave, mentre la seconda opzione (Bacheca delle iterazioni) visualizza le attività come schede ordinate per iterazione.

La sezione Obiettivi di rilascio ha cinque visualizzazioni: Programma di rilascio, Piano di rilascio, Bacheca delle priorità, Itinerario delle funzionalità e Sequenza di sviluppo. Le si può usare per organizzare, riepilogare e gestire le attività, monitorare le dipendenze e creare sequenze logiche.

La sezione Release Notes è un documento ClickUp in cui è possibile includere risorse aggiuntive o fornire ulteriori dettagli sul lancio del prodotto.

Piano di rilascio agile: Piccoli passi verso grandi obiettivi

Il piano di rilascio agile vi aiuta a conformarvi alle esigenze dei clienti e a creare un prodotto funzionale senza funzionalità/funzioni ridondanti. La metodologia offre flessibilità e valorizza il lavoro di squadra e la comunicazione.

Questa è anche la filosofia alla base di ClickUp! Non sorprende che la piattaforma sia ricca di numerose opzioni che supportano i flussi di lavoro agili e rendono i piani di rilascio agili un gioco da ragazzi, da ClickUp Agile e ClickUp Sprints a centinaia di modelli che facilitano il lavoro. Iscriversi a ClickUp e iniziate a implementare un piano di rilascio agile oggi stesso! 🥰