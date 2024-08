10 Migliori software per la pianificazione temporale dei progetti nel 2024

Se avete mai provato a destreggiarvi tra torce infuocate e occasionali coltelli metaforici, mentre cavalcate un monociclo, allora avete già un'idea di cosa significhi gestire un progetto complesso. 🤹

Gestire progetti, scadenze e team non è un'impresa facile, ma sappiamo che siete pronti per la sfida. Come project manager (PM), avete solo bisogno del giusto mix di strumenti per sfruttare al meglio le vostre risorse.

Se il budget e le competenze del vostro team sono certamente importanti, anche i tempi sono importanti. Avete bisogno di uno strumento per visualizzare le attività del progetto e per far sì che tutto si svolga in modo puntuale linea temporale del progetto il software è utile. 🛠️

In questa guida spiegheremo cosa le tempistiche del progetto e perché ne avete bisogno, e nel 2024 condivideremo le nostre 10 scelte preferite di software per le tempistiche di progetto.

Che cos'è una timeline di progetto?

Una timeline di progetto è una rappresentazione visiva delle attività e delle pietre miliari del progetto, disposte in sequenza in un periodo di tempo. Considerate la vostra timeline di progetto come una una tabella di marcia che vi guida attraverso ogni fase del progetto, dall'inizio al completamento.

Le tempistiche di progetto aiutano i project manager a capire la sequenza di ciò che deve essere fatto e quando, le dipendenze tra le attività e come procedere.

Rendete la timeline del progetto più facile da comprendere con un diagramma di rete, il diagramma di Gantt di ClickUp o un altro metodo

Ogni timeline di progetto è unica, ma di solito include tutti i seguenti componenti.

**Queste sono le attività specifiche che dovete spuntare dalla vostra lista. Hanno una data di inizio e una di fine

Milestones : Si tratta di punti di controllo significativi in un progetto

Si tratta di punti di controllo significativi in un progetto Dipendenze : Le attività dipendenti dipendono dal completamento di altre attività

Le attività dipendenti dipendono dal completamento di altre attività Durata: Rappresenta il tempo che il team impiega per portare a termine un'attività

Rappresenta il tempo che il team impiega per portare a termine un'attività Risorse: Si riferisce agli assegnatari o ai team responsabili del completamento di ogni attività

Invece di limitarsi a elencare i progetti in una vista a elenco, uno strumento per le tempistiche di progetto visualizza tutti questi fattori. La visualizzazione del carico di lavoro offre maggiore chiarezza e la maggiore chiarezza rende il project manager migliore. 🙌

Tenete presente che una timeline di progetto non è la stessa cosa di un diagramma di Gantt anche se sono simili. Un diagramma di Gantt offre molti dettagli in un'unica visualizzazione, mentre un diagramma di Vista della linea temporale offre una rapida panoramica di come tutto si incastra.

Se volete visualizzare la tabella di marcia del vostro progetto e gli eventi futuri, il software di timeline di progetto è ciò che vi serve.

Vantaggi di un software per la pianificazione temporale dei progetti

Si può avere successo nella gestione di un progetto senza le sue tempistiche? Certo, ma un gestione del progetto strumento rende il vostro lavoro di PM molto più semplice, quindi perché non usarne uno?

Gli strumenti di timeline di progetto offrono molti vantaggi, tra cui:

Migliore gestione delle risorse, come manodopera, attrezzature e materiali

Gestione proattiva dei rischi

Maggiore responsabilità del team grazie alle dipendenze dalle attività e alle milestone

Automazioni e altri strumenti per risparmiare tempo per i project manager

Cosa avete da perdere? Ogni PM sogna di avere maggiore visibilità e responsabilità sull'intero progetto e uno strumento di gestione delle tempistiche di progetto fa proprio questo.

10 Migliori software di timeline di progetto del 2024

Siete pronti a vedere con i vostri occhi la potenza di un software per la gestione delle tempistiche di progetto? Ci pensiamo noi, amico. 🤝

Date un'occhiata a questo elenco dei 10 migliori strumenti per le tempistiche di progetto del 2024 per trovare l'opzione migliore per il vostro team.

Pianificate più progetti, gestite le dipendenze e definite le priorità nella vostra timeline di progetto personalizzata con la vista Timeline di ClickUp

Sorpresa! ClickUp è la suite di produttività preferita da tutti, quindi non deve sorprendere che abbiamo anche un robusto software per le tempistiche di progetto.

Per creare la vostra vista Timeline in ClickUp, accedete alla vostra area di lavoro esistente e aggiungere la vista Timeline . Ecco fatto!

È facilissimo convertire il vostro spazio di lavoro in una timeline chiara e altamente visiva che il vostro team potrà esaminare. Ma questo è solo l'inizio: ClickUp offre molto di più di gestione delle attività e strumenti di visualizzazione dei progetti. ✨

Se si desidera visualizzare dettagli più dettagliati sui progetti, si può passare alla sezione Vista del diagramma di Gantt di ClickUp . La vista Gantt Chart offre una visione a volo d'uccello di tutti gli spazi, i progetti e gli elenchi. Collaborate con il vostro team, tenete traccia delle dipendenze e stabilite le priorità di attività e progetti, tutto in un unico posto.

È impossibile per un PM essere ovunque contemporaneamente, ma ClickUp rende la gestione dei progetti un gioco da ragazzi unendo tutto il lavoro in un'unica piattaforma.

Oh, e abbiamo parlato dei modelli? Prendere in prestito Modello di lavagna con timeline di progetto di ClickUp per visualizzare la vostra timeline in un comodo cruscotto. Il Modello di timeline compilabile ClickUp semplifica la mappatura dei progetti e degli eventi. Ma non preoccupatevi: se siete degli irriducibili del Gantt, il modello Modello di linea temporale Gantt di ClickUp è qui anche per voi.

Le migliori caratteristiche di ClickUp:

Brainstorming virtuale conLavagne ClickUpe convertire la vostra lavagna in un progetto con un solo click

Traccia i progressi in tempo reale conCruscotti ClickUp Risparmia ore ogni settimana conModelli di timeline di progetto di ClickUp Ottenete un aiuto specifico per il lavoro di editing, scrittura e ideazione conClickUp AI Limitazioni di ClickUp:

ClickUp dispone di così tante funzioni che i nuovi utenti a volte trovano la piattaforma sovraccarica

ClickUp AI è disponibile solo nei piani a pagamento

Prezzi di ClickUp:

Gratuito per sempre

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro del Workspace al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.300+ recensioni)

4,7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.700 recensioni)

2. Wrike

via Wrike Wrike è un strumento di gestione dei progetti utilizzato per la pianificazione dei progetti, le schede Kanban e le approvazioni creative. Questo lo rende uno strumento di collaborazione popolare per i team creativi, ma qualsiasi tipo di team può usare Wrike per accelerare i processi e risparmiare tempo.

Le dashboard di Wrike visualizzano attività e processi. Consentono campi personalizzati, in modo da poter creare praticamente qualsiasi tipo di report con dati in tempo reale.

Le migliori caratteristiche di Wrike:

Pianificazione con calendari condivisi

La vista del carico di lavoro è uno strumento drag-and-drop per la gestione delle risorse

Traccia le ore e i costi fatturabili nello strumento di gestione delle entrate

Limitazioni di Wrike:

Alcuni utenti affermano che Wrike è difficile da navigare e sembra obsoleto

Altri dicono che è difficile ottenere un'istantanea di alto livello del proprio lavoro

Prezzi di Wrike:

Gratuito

Team: $9,80/mese per utente, da due a 25 utenti

$9,80/mese per utente, da due a 25 utenti Azienda: $24,80/mese per utente, da cinque a 200 utenti

$24,80/mese per utente, da cinque a 200 utenti Enterprise: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Pinnacle: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Wrike:

G2: 4,2/5 (3.400+ recensioni)

4,2/5 (3.400+ recensioni) Capterra: 4,3/5 (2.400+ recensioni)

3. Lunedì.com

via Lunedì.comLunedì.com ha flussi di lavoro già pronti per i team di vendita, i PM, le risorse umane, gli sviluppatori di software e altro ancora. Date un'occhiata ai vostri progetti in Kanban, Timeline, Carico di lavoro o Viste Gantt per visualizzare le attività, le tappe e le dipendenze come meglio si crede.

Utilizzate le Dashboard di Monday.com per ottenere informazioni in tempo reale. Questa funzione di risparmio di tempo è un must per ogni PM, soprattutto se vi destreggiate tra più progetti (e sappiamo che probabilmente lo fate). 👀

Le migliori caratteristiche di Monday.com:

Monday.com si integra con strumenti come Zoom, Slack, Mailchimp, Google Drive, Outlook e altri ancora

Gestite le richieste di lavoro? Utilizzate Monday.com Forms per creare moduli interni personalizzabili

Monday.com è dotato di automazioni per il monitoraggio del tempo, le date di scadenza, le dipendenze e altro ancora

Limitazioni di Monday.com:

Alcuni utenti affermano che è difficile tenere traccia degli obiettivi del progetto

Altri dicono che Monday.com non offre la stessa personalizzazione di altre piattaforme

Prezzi di Monday.com:

Gratuito

Basic: $8/mese per sede, fatturati annualmente

$8/mese per sede, fatturati annualmente Standard: $10/mese per sede, con fatturazione annuale

$10/mese per sede, con fatturazione annuale Pro: $19/mese per sede, con fatturazione annuale

$19/mese per sede, con fatturazione annuale Enterprise: Contattare per i prezzi

Monday valutazioni e recensioni:

G2: 4,7/5 (8.500+ recensioni)

4,7/5 (8.500+ recensioni) Capterra: N/A

4. Jira

via Jira Jira è uno strumento di gestione dei progetti che i team di sviluppo utilizzano per pianificare i progetti, tenere traccia delle attività, gestire le release, generare report e automatizzare le attività.

Jira Timeline è una funzione interattiva che visualizza gli elementi di lavoro, le dipendenze e i rilasci. È stato progettato per i team Agile e offre ai PM una visione di più team e progetti con un semplice clic del mouse.

Le migliori caratteristiche di Jira:

Creare schede Scrum o Kanban

Visualizzare rapidamente i progressi con report in un solo clic

Personalizzare i flussi di lavoro per offrire una maggiore struttura al vostro team

Limitazioni di Jira:

Jira è stato progettato per i team di sviluppo, quindi se non siete sviluppatori, probabilmente non ne trarrete molto beneficio

Alcuni utenti affermano che Jira ha un sacco di parti mobili ed è difficile da usare

Prezzi di Jira:

Gratuito

Standard: $7,75/mese per utente

$7,75/mese per utente Premium: $15,25/mese per utente

$15,25/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Jira:

G2: 4,3/5 (oltre 5.400 recensioni)

4,3/5 (oltre 5.400 recensioni) Capterra: 4,4/5 (13.200+ recensioni)

5. Creatore di linee temporali

via Creatore di linee temporali Forse non è così sofisticato come gli altri strumenti della nostra top 10, ma c'è un tempo e un luogo per strumenti più semplici come Timeline Maker. Non include funzioni extra, come la gestione delle attività o il modelli di agenda giornaliera ma se siete alla ricerca di uno strumento di pianificazione del progetto senza fronzoli, questo potrebbe essere quello che fa per voi.

Timeline Maker vi permette di inserire i vostri dati da un file Excel CSV, TXT o Progetto Microsoft file. Scegliete uno dei cinque stili di diagramma temporale e il software genererà automaticamente le opzioni per voi. Esportate la vostra linea temporale via e-mail, PNG, JPEG, HTML, PDF, GIF o persino PowerPoint per condividerla con il vostro team o capo.

le migliori caratteristiche di #### Timeline Maker:

Pagate una sola licenza e sarete proprietari di Timeline Maker a vita

Provate cinque diversi stili di linea temporale con un solo clic

Aggiungete un contesto alle linee temporali allegando documenti e file

Limitazioni di Timeline Maker:

A differenza degli altri strumenti per la gestione dei progetti in questo elenco, Timeline Maker non offre funzioni di gestione del lavoro molto efficaci

Timeline Maker non ha molte recensioni

Prezzi di Timeline Maker:

Licenza individuale a vita: $149 (una tantum)

$149 (una tantum) Pacchetto piccole imprese: $299 per una licenza a vita per tre utenti

$299 per una licenza a vita per tre utenti Impresa: a partire da $535 per una licenza a vita per cinque utenti

Timeline Maker valutazioni e recensioni:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. GanttPRO

via GanttPRO Come suggerisce il nome, GanttPRO è uno strumento di visualizzazione dei progetti specializzato in diagrammi di Gantt. Il suo Struttura di ripartizione del lavoro (WSB) la struttura di ripartizione del lavoro (Work Breakdown Structure, WSB) è una visione che suddivide i progetti software in attività realizzabili, rendendo facile da seguire anche il processo di lavoro più complesso.

GanttPRO è un costruttore interattivo di diagrammi di Gantt che può gestire più progetti contemporaneamente. Dispone di strumenti per la gestione delle risorse, la stima dei costi del progetto e la condivisione dei file con il team con pochi clic.

Le migliori caratteristiche di GanttPRO:

GanttPRO offre una pianificazione automatica dei progetti

Le persone amano l'interfaccia drag-and-drop di facile utilizzo

Gestire il tempo e collaborare con i team su un'unica piattaforma

Limitazioni di GanttPRO:

Alcuni utenti affermano che l'interfaccia e il design sono un po' datati

Altri vorrebbero che GanttPRO offrisse un servizio clienti migliore

Prezzi di GanttPRO:

Basic: $7,99/mese per utente, con fatturazione annuale

$7,99/mese per utente, con fatturazione annuale Pro: $12,99/mese per utente, con fatturazione annuale

$12,99/mese per utente, con fatturazione annuale Business: $19,99/mese per utente, fatturati annualmente

$19,99/mese per utente, fatturati annualmente Enterprise: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di GanttPRO:

G2: 4.8/5 (450+ recensioni)

4.8/5 (450+ recensioni) Capterra: 4,8/5 (440+ recensioni)

7. Piano Toggl

via Piano Toggl Toggl è un'applicazione per il monitoraggio del tempo e Toggl Plan è un'estensione progettata per la visualizzazione dei progetti. Se state già monitorando il tempo in Toggl, i due prodotti si integrano perfettamente, quindi scegliere Toggl Plan è semplicemente sensato. 🕣

Grazie all'integrazione con Toggl, è possibile collegare senza problemi i dati tra i due prodotti, ricavare informazioni sul progetto dai dati di rilevazione del tempo del team e garantire una fatturazione accurata.

Le migliori caratteristiche di Toggl Plan:

Visualizzazione del tempo e delle attività del team in un unico luogo

Semplificare la programmazione del team con una vista del calendario condivisa

Invitare i clienti come ospiti a un progetto condiviso con autorizzazioni basate sui ruoli

Limitazioni di Toggl Plan:

Diversi utenti affermano di aver avuto difficoltà ad abituarsi all'app e a trovare tutto all'inizio

Altri vorrebbero che Toggl Plan avesse più integrazioni

Prezzi di Toggl Plan:

Team: $8/mese per utente, con fatturazione annuale

Business: $13,35/mese per utente, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni del piano Toggl:

G2: 4.3/5 (30+ recensioni)

4.3/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (110+ recensioni)

8. Trello

via TrelloTrello è principalmente una lavagna Kanban digitale per la gestione dei progetti. Poiché le lavagne Kanban sono già molto visive, Trello rientra di diritto nella nostra top 10 dei migliori software di gestione dei progetti.

Scegliete tra le viste Board, Timeline, Table, Calendar, Dashboard, Map e Workspace per avere una migliore comprensione dei vostri progetti. La vista Timeline è particolarmente utile per visualizzare le tempistiche dei progetti: Traccia gli sprint, gli obiettivi e le date di scadenza nella tua pipeline in un unico posto.

Le migliori caratteristiche di Trello:

Utilizzare la funzione Power-Up per integrare gli strumenti esistenti con i plug-in di Trello

L'automazione Butler di Trello può guidare il vostro team attraverso i flussi di lavoro stabiliti

Provate i modelli di Trello per tutto ciò che riguarda l'onboarding dei nuovi assunti e la gestione dei lead

Limitazioni di Trello:

Il piano gratuito di Trello limita le integrazioni, le funzionalità e le dimensioni degli allegati

Alcuni utenti affermano che la funzione di reporting di Trello manca di personalizzazione

Prezzi di Trello:

Gratuito

Standard: $5/mese per utente, con fatturazione annuale

$5/mese per utente, con fatturazione annuale Premium: $10/mese per utente, con fatturazione annuale

$10/mese per utente, con fatturazione annuale Impresa: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Trello:

G2: 4,4/5 (13.300+ recensioni)

4,4/5 (13.300+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (22.600+ recensioni)

9. Nozione

via Nozione Sapevate che Notion è molto più di un'applicazione per prendere appunti? Questo strumento combina wiki, documenti e progetti in un unico posto. E sì: è anche una valida opzione come strumento per la gestione delle scadenze dei progetti.

Utilizzate la vista Timeline di Notion per la gestione dei progetti per vedere come l'intero progetto o i progetti si integrano tra loro. È anche possibile visualizzare il lavoro in una vista Database, Calendario o Consiglio per le attività specifiche del progetto.

Le migliori caratteristiche di Notion:

Anche se non è ancora uscito, Notion è destinato a rilasciareautomazione del flusso di lavoro le sue caratteristiche principali

Suddivisione delle attività in sottoattività e assegnazione delle dipendenze

Monitoraggio dell'avanzamento del progetto con la barra di stato di Notion

Limitazioni di Notion:

Notion non dispone di integrazioni rispetto ad altri strumenti di gestione dei progetti

Alcuni utenti affermano che l'interfaccia può risultare difettosa quando si lavora con molti dati

Prezzi di Notion:

Gratuito

Plus: $8/mese per utente, con fatturazione annuale

$8/mese per utente, con fatturazione annuale Business: $15/mese per utente, con fatturazione annuale

$15/mese per utente, con fatturazione annuale Impresa: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Notion:

G2: 4,7/5 (4.700+ recensioni)

4,7/5 (4.700+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 1.800 recensioni)

10. Asana

via Asana Asana è un solido strumento di gestione dei progetti con obiettivi, monitoraggio del carico di lavoro del team, automazioni, moduli e calendari condivisi. Utilizzate la vista Timeline di Asana per visualizzare le vostre attività come un pannello Kanban, un elenco, una timeline, un calendario o un diagramma di Gantt. E se decidete di vedere tutto da una prospettiva diversa, Asana vi permette di cambiare vista con un clic.

Le migliori caratteristiche di Asana:

Utilizzate il costruttore di flussi di lavoro drag-and-drop per automatizzare il carico di lavoro del vostro team

Rapporti sulla produttività in tempo reale

Misurare il carico di lavoro dei membri del team con la funzione Carico di lavoro

Limitazioni di Asana:

Alcuni utenti affermano che la funzionalità di ricerca non è robusta come vorrebbero

Altri dicono che Asana non è intuitivo per i nuovi utenti

Prezzi di Asana:

Gratuito

Premium: $10,99/mese per utente, addebitato annualmente

$10,99/mese per utente, addebitato annualmente Business: $24,99/mese per utente, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Asana:

G2: 4,3/5 (9.400+ recensioni)

4,3/5 (9.400+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (12.100+ recensioni)

Iniziare a creare la timeline del progetto con il software di gestione progetti

Sia che stiate creando una campagna di marketing o sviluppando un'applicazione, avete bisogno di una timeline di progetto per andare avanti con il vostro team. Invece di scarabocchiare su carta o di elencare semplicemente le attività, visualizzate tutto all'istante con il giusto software di gestione dei progetti. 🌻

Siete liberi di scegliere l'opzione che preferite in questo elenco, ma se siete stufi di passare da una piattaforma all'altra, scegliete ClickUp, che riunisce documenti, lavagne, progetti, attività e team in un unico luogo. La nostra solida libreria di modelli è perfetta per visualizzare le tempistiche dei progetti, ma ha anche modelli per tutto, dalla contabilità alle risorse umane.

Scoprite la potenza di ClickUp in prima persona: Create gratuitamente il vostro spazio di lavoro ClickUp.