Pipedrive vs. Trello: qual è il miglior strumento per le lavagne?

La gestione delle relazioni con i clienti (CRM) è un'area essenziale da padroneggiare se si vuole ottenere una crescita aziendale complessiva. Secondo un sondaggio condotto da Stella Connessione il 50% dei consumatori dà priorità al servizio clienti nella scelta tra i marchi.

La maggior parte dei manager concorda sul fatto che Bacheca Kanban sono il segreto per visualizzare e gestire i flussi di lavoro del CRM, i clienti e i lead nelle diverse fasi della pipeline commerciale. Pipedrive e Trello sono i due strumenti in stile Kanban più valutati, ma uno è migliore dell'altro?

A prima vista, sono abbastanza simili: il design drag-and-drop, le centinaia di integrazioni e la robustezza del sistema di gestione delle vendite opzioni di gestione delle attività possono dare una spinta all'efficienza del team. Ma se si scava più a fondo, ci si accorge che entrambi gli strumenti hanno una funzione unica per i team commerciali e di marketing.

Indosseremo i nostri cappelli da detective imparziali e vi accompagneremo in un viaggio Pipedrive vs. Trello. Esaminate il nostro esteso confronto di funzionalità/funzione e determinate il vincitore del software di project management.

E chi lo sa, potreste individuare un'alternativa superlativa in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze Software CRM e di project management esigenze lungo il percorso. ⭐

Che cos'è Pipedrive?

Pipedrive è un popolare strumento CRM basato su cloud e focalizzato sulle vendite. È dotato di funzionalità/funzione per la visualizzazione, la personalizzazione e la gestione dei dati di vendita gestire le pipeline commerciali migliorare l'esperienza del cliente e incrementare la la collaborazione del team . 😍

Via: Pipedrive Pipedrive ama le tavole Kanban: consente di creare tavole personalizzate per la pipeline e di rappresentare ogni fase sotto forma di schede (o di offerte) che possono essere spostate con semplici azioni di trascinamento. Utilizzatele per delineare i passaggi verso il settore commerciale e per monitorare i dati relativi alla pipeline i viaggi dei clienti attraverso diversi stati.

La procedura guidata del CRM offre eccellenti opzioni di filtraggio e segmentazione dei lead, e un'unica panoramica della vostra scheda vi rivelerà a che punto siete con i diversi prospetti nella pipeline commerciale. È facile tenere traccia dei progetti nella visualizzazione del calendario, che consente agli utenti di utilizzare Pipedrive come un vero e proprio strumento di collaborazione.

Con questo potente strumento, potete creare esperienze personalizzate per i vostri clienti. Automazione delle attività, assistente commerciale IA, funzionalità/funzione di lead generation, email marketing e chatbot sono solo alcune delle opzioni che rendono i flussi di lavoro più efficienti e fanno risparmiare tempo.

Funzionalità/funzione di Pipedrive

Cosa rende Pipedrive così popolare? Vediamo le sue funzionalità/funzione più importanti.

1. Automazioni commerciali

Se chiedete ai venditori perché amano Pipedrive, scommettiamo che molti inizieranno a lodare il suo automazioni commerciali opzioni. Lo strumento riconosce le sfide che i commerciali devono affrontare, come la noiosa amministrazione, la gestione dei lead e la previsione della pipeline di vendita. Ma questo strumento aiuta a superarle grazie a robuste funzionalità/funzione di automazione (disponibili sui piani Advanced e superiori).

Tramite Pipedrive

È possibile automatizzare praticamente qualsiasi parte del processo commerciale. Inviate email personalizzate ai lead, seguite le trattative inattive, spostate le trattative nella pipeline e prevedete le entrate in pochi clic. Pipedrive vi permette di personalizzare le vostre automazioni con eventi trigger e azioni. È anche possibile accedere a programmi preconfezionati automazioni del flusso di lavoro già pronte modelli per rendere il processo più semplice!

2. Robuste opzioni di reportistica

Ogni Strumento di CRM ha opzioni di reportistica perché questa è la funzionalità/funzione principale di Pipedrive? La piattaforma fa un passo avanti e consente di comprendere e coltivare le relazioni con i clienti e di sfruttare le informazioni per far crescere l'azienda.

Tramite Pipedrive

Lo strumento dispone di un esclusivo Insights dashboard per aiutarvi a identificare le tendenze dei clienti attraverso una serie di reportistica di grande impatto visivo. Grazie alle metriche e ai grafici disponibili, è possibile riconoscere i colli di bottiglia e identificare modelli vincenti per campagne di marketing .

Le opzioni di reportistica dello strumento sono particolarmente utili quando si pianificano campagne commerciali e di marketing Strategie di CRM . Grazie ai dati di business intelligence sulla velocità delle transazioni e sui traguardi di fatturato, è possibile fare previsioni accurate e prendere decisioni informate su come procedere. 💯

3. Componenti aggiuntivi per il CRM

Pipedrive vi permette di dotare la vostra azienda di superpoteri CRM grazie a componenti aggiuntivi progettati per incrementare la produttività, la collaborazione e l'efficienza gestione del flusso di lavoro .

Un componente aggiuntivo molto diffuso è LeadBooster, che consente di catturare e coinvolgere i contatti con l'assistenza di chatbot, chattare dal vivo e moduli web.

Se volete vedere come i visitatori interagiscono con il vostro sito web, utilizzate il componente aggiuntivo Web Visitors. Mostra chi visita il vostro sito web, per quanto tempo vi rimane e quali sono gli aspetti che coinvolgono maggiormente.

Un altro componente aggiuntivo prezioso è Smart Docs, un hub centralizzato per la gestione di documenti come proposte, preventivi e contratti.

Prezzi di Pipedrive

Essenziale : $9,90/mese per utente

: $9,90/mese per utente Avanzato : $19,90/mese per utente

: $19,90/mese per utente Professionale : $39,90/mese per utente

: $39,90/mese per utente Power : $49,90/mese per utente

: $49,90/mese per utente Azienda: $59,90/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Che cos'è Trello?

Via: Trello Trello è tutto incentrato sulla visualizzazione della bacheca. Questa piattaforma per il project management utilizza le Bacheche Kanban come interfaccia principale per gestire le schede di Trello. La piattaforma aiuta a creare e gestire i flussi di lavoro, a coordinare i team e a garantire che ogni progetto sia completato in tempo con il minimo intoppo.

La cosa migliore di Trello è la sua versatilità, con piccoli aggiustamenti, strumenti per il project management come questo può diventare un potente hub di CRM. Inoltre, Trello è adatto a tutti i settori, dalla finanza alla salute e al benessere, fino alle organizzazioni non profit.

La piattaforma è incentrata sul risparmio di tempo. Con Butler, lo strumento di automazione integrato in Trello, è possibile impostare regole e assicurarsi che nessuna attività vada persa. Impostate i trigger e le azioni desiderate e guardate Trello Da fare il lavoro pesante per voi mentre vi concentrate su qualcos'altro. Automazioni può anche individuare i processi ripetitivi e suggerire le automazioni disponibili.

Il design drag-and-drop della piattaforma assicura una navigazione fluida attraverso le Bacheche Kanban e rende la gestione delle attività un gioco da ragazzi.

Funzionalità/funzione di Trello

Trello offre diverse funzionalità CRM-friendly sulla tabella. Vediamo alcune funzionalità/funzione degne di nota.

1. Bacheche, elenchi e schede

Le tre parole magiche con cui Trello vive sono bacheche, elenchi e schede. Queste aiutano ad avere una panoramica chiara dei progetti e a monitorare i carichi di lavoro e lo stato del team.

Le bacheche di Trello sono la casa di ogni progetto in corso. È qui che si aggiungono e si ordinano le attività e si spostano le cose per mantenere lo spazio aggiornato e libero.

Via Trello

Ogni bacheca di Trello contiene elenchi che rappresentano le diverse fasi delle attività, come Da fare, In revisione e Terminato, per gestire meglio i progetti. Gli elenchi offrono una panoramica rapida dello stato di un progetto, aiutandovi a stabilire le priorità e a personalizzare i flussi di lavoro.

**Le schede rappresentano singole attività, con dettagli come l'assegnatario, la data di scadenza, la descrizione e gli allegati. Le schede possono essere ordinate negli elenchi trascinandole e garantendo un'organizzazione impeccabile.

2. Visualizzazioni multiple del progetto

Un cambio di prospettiva può aiutarvi a individuare i rischi e le inefficienze delle attività e a trovare il modo di ottimizzare i processi di project management.

Trello lo rende possibile grazie alle molteplici visualizzazioni dei progetti, sette per la precisione. Lo strumento è noto per la vista Bacheca, una visualizzazione in stile Kanban che visualizza tutte le attività relative al progetto sotto forma di schede, ma gli utenti di Trello apprezzano anche altri layout.

Via Trello

Ad esempio, sono disponibili le viste Calendario e Sequenza per visualizzare le date di scadenza, i programmi e i carichi di lavoro. Giocate con diversi punti di dati nella vista Dashboard e analizzate le schede per data di scadenza, membro del team, elenco o etichetta.

3. Modelli

Trello offre centinaia di modelli predefiniti per aiutare voi e il vostro team a raggiungere le stelle! Per comodità, la piattaforma ordina i modelli in diverse categorie.

Utilizzate i Modelli di project management per costruire flussi di lavoro, tenere traccia delle riunioni, organizzare le attività in sospeso e contrassegnare le attività come Terminate per ottenere la sensazione di esito positivo! 😌

Esplorate il set di Modelli commerciali di Trello per trovare opzioni incentrate sul CRM. Per istanza, utilizzare il modello CRM Pipeline per ordinare i contatti, gestire i contatti e centralizzare le risorse per consentire agli utenti di navigare nelle pipeline. La Customer Success Board è un altro modello solido, con visualizzazioni granulari di ogni account cliente.

Prezzi di Trello

Gratis Versione

Standard : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Premium : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Azienda: $17,50/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Pipedrive Vs. Trello: Funzionalità/funzione a confronto

Sia Pipedrive che Trello sono strumenti pratici che sfruttano le tavole Kanban per rendere più efficienti i flussi di lavoro, organizzare i processi e facilitare la collaborazione. Detto questo, i due strumenti differiscono per molti aspetti importanti, in primo luogo per il loro utilizzo principale. Pipedrive è un CRM con schede Kanban che si concentra sul settore commerciale, mentre Trello è uno strumento di project management che consente agli utenti di trascinare e rilasciare le schede per velocizzare i flussi di lavoro.

Tuttavia, i loro usi si sovrappongono in una certa misura: Pipedrive ha alcune capacità di PM e Trello può essere usato come piattaforma CRM. Lanciamoci in una sfida a tre tra Pipedrive e Trello e vediamo quale strumento ne esce vincitore! 🥇

1. Automazioni

Entrambi i concorrenti si distinguono in quest'area per le notevoli funzionalità/funzione di automazione per gli scenari "se-allora". Pipedrive è focalizzato sulle vendite, quindi la maggior parte delle opzioni di automazione ruotano intorno alla generazione e all'assegnazione di lead e all'accelerazione di lavori di amministratore come l'archiviazione dei contatti. Attualmente offre 36 modelli di automazione predefiniti.

Trello offre opzioni di automazione più generiche per mantenere libere le vostre lavagne Kanban. La sua funzionalità/funzione Butler può dargli un vantaggio rispetto a Pipedrive. Butler supporta l'automazione senza codice con comodi comandi e un ricco menu, suggerendo persino automazioni ad inserimento rapido per attività ripetitive.

Questo è incredibilmente comodo per i principianti che hanno difficoltà a capire cosa automatizzare e come.

Nel complesso, entrambi gli strumenti sono di prim'ordine nel gioco dell'automazione, ma Trello potrebbe avere la meglio grazie al suo strumento Butler dedicato.

2. Collaborazione e comunicazione

Il lavoro di squadra e la comunicazione trasparente sono fondamentali per ogni azienda e gli sviluppatori di Pipedrive e Trello lo sanno bene. Per questo motivo, queste piattaforme consentono di lasciare commenti, fare domande e lavorare in tempo reale con i colleghi, indipendentemente dalla posizione.

La differenza? Pipedrive ha opzioni di comunicazione esterna più robuste e orientate al CRM. Pipedrive consente di di controllare i propri client e seguire i vostri contatti in pochi clic.

Essendo uno strumento di PM, Trello si concentra maggiormente su comunicazione interna -È possibile lasciare commenti sulle schede delle attività, usare menzioni e prendere note. La piattaforma dispone anche di modelli che semplificano la collaborazione. Ad esempio, la Bacheca di collaborazione aiuta a stabilire le priorità e a discutere i progetti con i colleghi in un'impostazione più informale in Pipedrive.

Sebbene entrambi i prodotti supportino team remoti, Pipedrive potrebbe interessarvi di più in termini di strumenti di comunicazione commerciale come l'email marketing e il monitoraggio. 📧

3. Integrazioni

Le integrazioni con altri strumenti di lavoro possono estendere le funzioni di qualsiasi piattaforma, quindi non sorprende che sia Pipedrive che Trello offrano molte opzioni.

In termini di numero di integrazioni, Pipedrive vince: offre più di 400 integrazioni, mentre Trello resta indietro con più di 190 integrazioni.

Essendo Pipedrive più orientato al settore commerciale, offre integrazioni con piattaforme per l'email marketing, la generazione di lead, proposte e contratti, nonché account e fatturazione.

Trello ha una serie di integrazioni più generali per casi d'uso quali:

Gestione dei file

Risorse umane e operazioni

Produttività e design

Commerciale e supporto (include opzioni come noCRM.io e Salesforce)

Sebbene la palla sia nel campo di Pipedrive per quanto riguarda il numero di integrazioni, diremmo che è un pareggio. Questo perché Trello è una filiale del gigante del software Atlassian e si integra perfettamente con prodotti gemelli come Jira e Confluence.

Pipedrive Vs. Trello su Reddit

Il pubblico esperto di tecnologia di Reddit gode di grande credibilità quando si tratta di discussioni sul software. Abbiamo controllato alcuni thread per vedere cosa pensano i Redditors di Pipedrive e Trello come strumenti CRM.

Per la maggior parte, gli utenti ritengono che Pipedrive è uno strumento di CRM decente per le piccole imprese . Ecco un estratto di un thread:

"Lavora abbastanza bene per le PMI B2B, ma IMO non consente una crescita scalabile. Limita le impostazioni delle autorizzazioni e la quantità di funzionalità/funzione che si possono automatizzare"

Alcuni utenti pensano che

[Trello sia un'opzione CRM accettabile](https://www.reddit.com/r/CRM/comments/108uyqn/what_do_te_pensare_all'utilizzo di Trello come CRM/)

anche se non è il suo scopo principale:

trello non è mai consigliato come CRM e questo è comprensibile, dato che non è pubblicizzato per questo. Tuttavia, ritengo che lavori benissimo come CRM utilizzando la versione premium in cui è possibile aggiungere campi personalizzati, mantenendo poi una semplice visualizzazione kanban di Nuovi contatti > Contatti > Contatti caldi > Chiusi/Perdita"_

Un altro thread

dice:

"Vorrei che Trello potesse essere facilmente trasformato in un CRM. Sarebbe fantastico. Ma per ora non la vedo così..."

Riunione ClickUp: La migliore alternativa a Pipedrive Vs. Trello

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Views\_Animation\_1.gif Visualizzazioni di ClickUp /$$$img/

Esplorate le oltre 15 visualizzazioni, comprese le estese Bacheca, di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Quando si sceglie tra Pipedrive e Trello, si fa essenzialmente un compromesso. Uno è perfetto per il CRM commerciale, ma manca di opzioni avanzate di PM, mentre l'altro è una potenza di PM, ma non la migliore opzione per la gestione dei clienti.

E se vi dicessimo che non dovete scendere a compromessi? Potete ottenere il meglio di entrambi i mondi con ClickUp uno strumento all-in-one che aiuta la vostra azienda a prosperare con funzioni di PM e CRM di alto livello.

Dalla gestione dei contatti e delle relazioni con i clienti esistenti alla gestione della comunicazione interna e dei progetti di ogni tipo e dimensione, ClickUp può trasformare i vostri processi.

Ecco un'anticipazione delle funzionalità/funzione che rendono ClickUp uno strumento di PM e CRM di alto livello eccellente Pipedrive e Alternativa a Trello .

1. Visualizzate e gestite i vostri processi con Bacheca Kanban ricca di dettagli

Aggiungete punti dello sprint, assegnatari multipli, allegati, tag e molto altro alla vostra lavagna Kanban in pochi clic con la visualizzazione Bacheca di ClickUp

ClickUp offre 15+ visualizzazioni di progetti uno dei quali è incentrato sulle schede in stile Kanban. Con Bacheche Kanban di ClickUp è possibile gestire le pipeline commerciali e ordinare i clienti potenziali ed esistenti in categorie personalizzate. Suddividete progetti estenuanti in schede di attività gestibili e rappresentatele in base allo stato, alla data di scadenza o a un altro criterio a vostra scelta.

Le schede Kanban di ClickUp sono facili da usare grazie all'interfaccia drag-and-drop per spostare le schede lungo gli elenchi. Create pipeline multiple personalizzate con fasi come Contattato, Interessato, Negoziato e Concluso. Aggiungete assegnatari di attività, impostate priorità e date di scadenza, ordinate e filtrate i vostri flussi di lavoro.

Gestite più Bacheche? Utilizzate la Vista Tutto per avere una panoramica centralizzata di tutte le vostre schede Kanban.

La modifica di più attività può essere noiosa, per questo ClickUp ha ideato la barra delle azioni in blocco. Utilizzatela per aggiornare più attività contemporaneamente senza lasciare la vostra lavagna. Con Automazioni di ClickUp clickUp Automazioni consente di automatizzare ogni tipo di attività, tra cui l'assegnazione di compiti in base alla posizione dei clienti, l'aggiornamento degli stati e l'invio di email ai potenziali clienti. Selezionate tra oltre 100 opzioni di routine o createne di vostre.

Le Bacheche Kanban sono favorevoli alla collaborazione e supportato anche dal sito web ClickUp mobile app . Aggiungete il vostro team alle Bacheche e collaborate utilizzando menzioni e thread di elogio, lavagne online e la correzione di bozze, tra gli altri strumenti.

2. Cura le relazioni con i clienti con ClickUp CRM

Gestione dei dati dei clienti, delle attività personali e delle comunicazioni in ClickUp da qualsiasi dispositivo

ClickUp è come un camaleonte: si adatta alle diverse esigenze aziendali. Volete utilizzarlo per la sua robusta funzionalità/funzione del project management ? Non c'è problema! Ma se siete alla ricerca di una suite CRM completa, ClickUp è sicuramente all'altezza. ✌️ ClickUp CRM si propone di accelerare la crescita e la soddisfazione dei clienti attraverso una pipeline personalizzata e la gestione degli account. Le sue funzionalità/funzione sono adatte a per le startup e per le grandi aziende.

È possibile visualizzare molteplici visualizzazioni flessibili per monitorare lead, account, ordini, fatture e viaggi dei clienti. Acquisite i dati dei clienti utilizzando informazioni personalizzate Moduli ClickUp e utilizzare i campi personalizzati per gestire le informazioni sui contatti.

Suddividete obiettivi, attività, punti agili e stati del progetto nella dashboard di ClickUp 3.0, altamente personalizzabile

Passare a Dashboard con più di 50 widget e strumenti di reportistica per analizzare i dati dei clienti e ottenere preziose informazioni sui processi che funzionano bene e su quelli che possono essere migliorati.

Provate l'impressionante ClickUp gestione delle email opzioni per seguire i contatti, inviare informazioni sui progetti ai personalizzati e collaborare con facilità. Integrazione con oltre 1.000 strumenti di lavoro per semplificare i processi quotidiani.

3. Risparmia tempo e aumenta la potenza con il modello ClickUp CRM

Gestione di clienti, pipeline commerciali, elementi d'azione e altro ancora con il modello CRM semplice di ClickUp in vista Elenco

Le offerte di ClickUp oltre 1.000 modelli per vari scopi. Scegliete da una selezione di Bacheca Kanban e gestione del cliente modelli per far muovere il vostro team. Per la gestione completa della pipeline, ce n'è uno che non dovreste esitare a provare: il modello Modello CRM ClickUp .

Questo modello è un hub centralizzato per tutto ciò che riguarda le pipeline e le relazioni con i clienti. Offre molteplici visualizzazioni progettate da esperti per organizzare le informazioni.

Ad esempio, la vista Dettagli account consente di creare un elenco di account e opportunità e di ordinarli per stato: chiuso, Proposta, Demo e Prospetto qualificato. Fornite informazioni sulle voci utilizzando cinque campi personalizzati:

Contatto Numero di dipendenti Segmento Industria Azienda Fatturato

La visualizzazione Schedule vi piacerà: visualizza un calendario che comprende appuntamenti, attività ed eventi associati al CRM.

Sfruttate la visualizzazione Sales Playbook per riepilogare le politiche aziendali e le regole di gestione commerciale e dei clienti. È particolarmente utile per la formazione dei nuovi dipendenti. 🥰

I migliori strumenti di project management? ClickUp ha tutto

Non tutte le piattaforme sono uguali: perché accontentarsi di un "abbastanza buono" quando si può avere "il meglio"? ClickUp è una soluzione software solida sia per i gestori del progetto che per i team commerciali, e la cosa più bella è che ha un generoso piano gratuito! Che si tratti di team grandi o piccoli, ClickUp è lo strumento di collaborazione definitivo per tutti i team.

Supporta attività e membri illimitati, offre documenti collaborativi e dispone persino di un programma di collaborazione iA nativa assistente. Provate oggi stesso la sua versione gratuita e vedrete come eleverà le vostre relazioni con i clienti! 🌞