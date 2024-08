10 KPI eccezionali per l'email marketing da tenere sotto controllo

a: Tu_

da: ClickUp_

Soggetto: Impostazione dei KPI prima di far volare le email

ehi, emailmarketer , 👋 👋

hai deciso di lanciare una campagna di email marketing campagna.

avete già un calendario dei contenuti pianificato e sapete esattamente come ottimizzare le vostre email

fantastico!

ma quali sono i vostri obiettivi di marketing via e-mail?

volete migliorare la consapevolezza del vostro marchio attraverso i vostri _social media , far schizzare le vostre vendite commerciali, o lavorare sulla crescita della vostra lista _?

una volta deciso un obiettivo specifico, è necessario selezionare anche alcune email kPI di marketing per vedere come si sta **_progredendo _verso quell'obiettivo

non preoccupatevi, è qui che entriamo in gioco noi!"

In questo articolo, esamineremo tutto quello che c'è da sapere sui KPI dell'email marketing e metteremo in evidenza i dieci migliori KPI e metriche che dovete monitorare oggi. Inoltre, parleremo del modo più semplice per tracciare i KPI per l'email marketing.

visto che avete già aperto questa "email", diamo un'occhiata a ciò che ha da offrire!_ 📬

Cosa sono i KPI dell'email marketing?

Prima di tutto andiamo alle basi.

KPI è l'acronimo di Key Performance Indicator.

I KPI sono obiettivi misurabili che aiutano le aziende a visualizzare le loro prestazioni.

I KPI dell'email marketing misurano le prestazioni di vari elementi di un'azienda email marketing campagna:

le persone leggono le tue email?

le inoltrano?

o si limitano ad evitarle?

Utili metriche di email marketing vi aiutano a monitorare queste tendenze per vedere se la vostra campagna sta facendo il suo dovere.

10 KPI per l'email marketing da monitorare

Ecco dieci KPI per l'email marketing che vale la pena leggere. Grande servizi di email marketing dovrebbero assolutamente includere queste metriche nelle loro funzionalità di reportistica.

1. Valutazione dei rimbalzi

Questa metrica misura quante persone non hanno ricevuto la vostra email sul totale di quelle inviate. 🙅

Esistono due tipi di rimbalzi:

I rimbalzi morbidi rilevano problemi temporanei con gli indirizzi email

I rimbalzi rigidi rilevano problemi permanenti con gli indirizzi email

Un numero elevato di email rimbalzate potrebbe indicare che il vostro elenco ha tonnellate di indirizzi email falsi, vecchi o..

L'obiettivo del KPI della frequenza di rimbalzo è quello di aiutarvi a determinare la qualità del vostro elenco di iscritti.

Ecco come calcolarla:

2. Tasso di consegna delle email

Il tasso di recapito delle email monitora il numero di email inviate con successo alla finestra In arrivo di un destinatario.

La differenza tra tasso di rimbalzo e tasso di recapitabilità è che il primo si concentra sulle email rifiutate, mentre il tasso di recapitabilità si concentra su quelle accettate.

Ecco come calcolarlo:

3. Valutazione dell'apertura

Questa metrica monitora quanti destinatari hanno aperto l'email che avete inviato.

Da quando le email dipendono dal loro argomento il tasso di apertura indica l'esito positivo dell'oggetto.

È possibile aumentare le valutazioni di apertura mediante:

Includendo il nome di battesimo dei vostri abbonati

Mantenere le righe degli argomenti brevi e dolci 🍬

Aggiungere emoji alle righe degli oggetti 😁

Ma non basta conoscere alcuni dei modi per migliorare i tassi di apertura; è necessario anche capire come calcolare questo numero.

Ecco una formula semplice per aiutarvi:

4. Tasso di apertura unico

Il tasso di apertura unico monitora il numero di utenti che aprono la vostra email.

da cosa si differenzia un tasso di apertura unico da un tasso di apertura normale?

Ebbene, se uno dei vostri clienti apre la stessa email tre volte, conta solo un'apertura unica, ma tre aperture totali.

Ecco come calcolarlo:

ma la semplice apertura di un'email non è sufficiente, giusto?

sì, abbiamo bisogno di click sui collegati!

5. Valutazione della percentuale di clic

Questa metrica monitora il numero di destinatari delle email che hanno cliccato su uno o più collegati nelle vostre email.

Nota: considera solo le email aperte.

Il tasso di interesse mostra se i vostri abbonati sono coinvolti nel vostro contenuto e se sono interessati a conoscere il vostro marchio .🤓

Se le vostre email non includono collegamenti, potete usare il tasso di apertura o le risposte alle email per misurare il coinvolgimento.

Ecco come calcolarlo:

6. Valutazione dei clic

Il tasso di clic è il numero di persone che hanno collegato un link della vostra email sulle persone a cui sono state consegnate le email.

Un tasso di clic elevato dimostra che la vostra strategia di email marketing sta lavorando.

Ecco come calcolarlo:

Anche se il click rate sembra simile al click-through rate, in realtà c'è una differenza significativa tra i due.

Il tasso di clic si concentra sulle persone che hanno aperto la vostra email, mentre il tasso di clic si concentra su coloro che hanno ricevuto la vostra email.

ancora confuso?

Supponiamo di aver ricevuto queste metriche:

Totale email consegnate = 1000

Totale email aperte = 600

Totale collegamenti = 300

Quindi il tasso di clic sarebbe il seguente:

E il click-through rate sarebbe il seguente:

Se il tasso di clic è basso, ma il tasso di clic è alto, si può dire che non molte persone hanno aperto l'email.

Tuttavia, coloro che hanno letto l'email hanno collegato il link. Questo significa che il vostro oggetto ha bisogno di lavoro, ma la vostra CTA ( Chiamata all'azione ) è azzeccato.

7. Valutazione della conversazione

Questa metrica monitora il numero di persone che hanno collegato il link e poi completato un'azione specifica.

L'azione completata dipende dalla vostra email campagna di marketingobiettivi .

Una "conversione" può essere una conversazione, una sottoscrizione, un download o anche una registrazione su una pagina di destinazione.

Per misurare il tasso di conversione delle vostre email, dovrete integrare la vostra piattaforma email con il tuo sistema di analisi web. In questo modo, se inviate un'email ai vostri abbonati promuovendo uno sconto del 60% su tutti i vostri prodotti online, il tasso di conversione vi dirà quale percentuale di persone ha collegato il link e ha effettuato un acquisto. Aumentate i vostri tassi di conversione utilizzando alcuni dei seguenti strumenti modelli di follower email .

Se sai quanto hai speso per la campagna e scopri quanti abbonati hai convertito, è facile capire se il denaro che hai investito nella campagna sta dando i suoi frutti!

Ecco come calcolarlo:

8. Tasso di crescita dell'elenco

Questa metrica non tiene conto della durata della vostra azienda.

Anche un'azienda famosa deve crescere per rimanere rilevante.

come nella vita, bisogna evolversi e adattarsi per rimanere al passo con i tempi

da fare per il marketing via e-mail?

Il tasso di crescita dell'elenco monitora la velocità di crescita del vostro elenco di email.

La crescita dell'elenco è essenziale per l'email marketing, poiché vi aiuta a raggiungere un pubblico più ampio e a rimanere rilevanti nel vostro settore.

Ecco come calcolarlo:

L'invio di una varietà di email di marketing mostrerà ai vostri abbonati che avete molte cose diverse da offrire!

