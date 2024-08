Il processo di pianificazione del marketing: Una ripartizione passo per passo

desiderate conoscere i diversi passaggi che portano alla realizzazione di un'opera d'arte? pianificazione del marketing gestione di un processo di marketing progetto di marketing è un po' come gestire un fast-food.

Il tempo a disposizione per preparare il prodotto (la campagna) è molto limitato. E dovete coordinarvi con membri del personale che si occupano di compiti completamente diversi. Se è terminata bene, attirerete una tonnellata di clienti fedeli (e affamati).

In questo articolo, daremo un'occhiata alla processo del piano di marketing strategico come implementarlo nella vostra azienda e lo strumento migliore per aiutarvi nell'intero processo.

Ordine! Andiamo.

Cos'è un piano di marketing?

Un piano di marketing è un documento che illustra la strategia di marketing dell'azienda per il mese, il trimestre o l'anno successivo.

Ecco cosa contiene un piano d'azione di marketing quando lo si apre:

L'attuale attività di marketing e la posizione dell'azienda

Una panoramica dettagliata del vostro obiettivo di marketing e dell'obiettivo aziendale

Una descrizione delle esigenze dei clienti

Le metriche da monitorare (ROI, numero di potenziali clienti, ecc.)

E cosa succede quando si crea un piano di marketing straordinario? Sarete in grado di rimanere concentrati sul vostro obiettivo di marketing e di creare una strategia di marketing altrettanto straordinaria. Ecco come creare una campagna di marketing che faccia invidia anche ai professionisti!

Benefici del processo di pianificazione del marketing

I lavori di marketing, se terminati nel modo giusto, possono risultare in significativi effetti positivi che possono dare il via all'esito positivo della vostra azienda. Ecco alcuni vantaggi di una pianificazione proattiva piano di marketing .

Imparare a conoscere il_ top strumenti di marketing per le nuove imprese !

Fornisce parametri di riferimento e responsabilità

Attraverso il processo di pianificazione, sarete in grado di stabilire dei parametri di riferimento e di creare una roadmap per la vostra strategia di marketing per raggiungere gli obiettivi aziendali. La visibilità di questo processo consente a tutto il team di rendere conto delle proprie azioni e attività. In questo modo, inoltre, si garantisce che tutto fili liscio, perché tutti sanno cosa sta succedendo e come devono lavorare insieme.

Incoraggia la collaborazione del team

Poiché il processo di piano di marketing sarà probabilmente trasversale ai vari reparti e richiederà una certa collaborazione, questo apre la comunicazione tra i vari reparti e unifica l'organizzazione. Inoltre, il coinvolgimento precoce del team consente di essere realistici nel piano.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/collboration-editing-in-clickup-docs.gif

/$$$img/

Modificare i contenuti con altri contemporaneamente in ClickUp Documenti

Riduce il rischio

Ora avete una strategia di marketing. Grazie a un processo di pianificazione, disponete di un quadro di riferimento per ottenere una panoramica del mercato di riferimento, del vantaggio competitivo e della segmentazione del mercato. Questo vi permette di essere meglio preparati ad affrontare i fattori di rischio che potreste non aver previsto.

Sfida le vostre convinzioni e i vostri presupposti

Poiché l'attività aziendale è in continua evoluzione, un processo di pianificazione del marketing vi consente di adattare continuamente strategie più efficaci. Affinando continuamente i vostri lavori richiesti, potreste imbattervi in nuovi strumenti e tecniche, incorporare nuove idee da parte di diversi membri del team e mettere in discussione le vostre convinzioni e ipotesi procedure operative standard .

Quali sono i passaggi del processo di pianificazione del marketing? Creazione di un piano di marketing per la prima volta può sembrare un processo contorto, ma in realtà è molto semplice. Il processo di pianificazione diventa 100 volte più facile da affrontare quando lo si suddivide in questi sei passaggi:

Documentare gli obiettivi aziendali

Da fare ricerche di mercato

Definire il vostroacquirente/cliente persona* Impostare un budget per il marketing

Identificare una tattica di marketing

Programmare ilcampagna di marketing Diamo un'occhiata più da vicino a ciascun passaggio.

1. Documentare gli obiettivi aziendali

Prima di pianificare una strategia di marketing, voi e il vostro team di marketing dovreste chiedere all'alta dirigenza di evidenziare gli obiettivi aziendali.

Idealmente, ogni azienda su larga scala dovrebbe obiettivi e finalità dovrebbero estendersi per 18-24 mesi. In questo modo si ha il tempo sufficiente per sviluppare iniziative di marketing in linea con gli obiettivi aziendali generali.

Utilizzare le cartelle degli obiettivi per organizzare facilmente i propri obiettivi in ClickUp

Supponiamo che siate il responsabile marketing di Los Pollos Hermanos di Breaking Bad. L'obiettivo aziendale del titolare, Gus Fring, potrebbe essere quello di aumentare le entrate del ristorante a 3 milioni di dollari nel prossimo anno.

È necessario creare un obiettivo SMART obiettivo di marketing che possono contribuire agli obiettivi aziendali. Ad esempio:

Ottenere il 20% di clienti abituali in più

Aumentare le vendite di panini caldi al pollo del 35%

Aumentare le entrate derivanti dalla spedizione e dalla distribuzione di altri prodotti 😉

Siete curiosi di conoscere gli obiettivi SMART? Date un'occhiata al nostro_ guida per suggerimenti su come creare un grande obiettivo aziendale._

Dopo aver deciso l'obiettivo, strumenti di project management per il marketing come ClickUp possono aiutarvi a documentarli e a monitorarli. In ClickUp, Obiettivi sono contenitori di alto livello che possono essere suddivisi in oggetti più piccoli, conosciuti come Traguardi. I traguardi possono essere misurati con unità come numeri, $$$, vero/falso e elenchi di attività.

Bonus:_ **Strumenti di marketing per le piccole imprese Quando si raggiungono gli Obiettivi, si raggiunge anche l'obiettivo di marketing. ClickUp aggiorna automaticamente e in tempo reale la percentuale di stato di raggiungimento dei traguardi. Questo può motivare i team commerciali e di marketing che vedono i numeri aumentare ogni giorno!

Estrarre rapidamente dati importanti in un'unica schermata con le dashboard in ClickUp

volete monitorare altre metriche di marketing?

ClickUp è ricco di funzionalità/funzione di cui i tuoi team hanno bisogno per gestire il tuo progetto o la tua azienda programma di marketing. Il suo Dashboard sono la strada da percorrere. Ciascuna dashboard unica offre molte possibilità di Widget personalizzati che consentono di monitorare kPI di marketing e ogni oggetto di marketing.

Monitorate le vendite, i tassi di conversione, l'impegno sui social media e molto altro ancora, con un grafico a linee, a barre, a torta, a batteria o con qualsiasi altro metodo di visualizzazione dei dati!

Utilizzate questo utile video tutorial per sfruttare al meglio il modello gratuito di gestione dei contenuti, con esempi dettagliati e suddivisioni

Volete arrivare più velocemente? Utilizzate il Modello di gestione dei contenuti ClickUp per monitorare facilmente gli obiettivi, i budget e le risorse del contenuto in un unico spazio. Ottenete questo contenuto modello per il branding gratis !

2. Conduzione di un audit e di una ricerca di marketing

È il momento di un serio ritorno al passato. È necessario esaminare tutte le decisioni e le iniziative di marketing prese negli ultimi anni. Inoltre, dovrete esaminare i vecchi reportistici per capire quali tattiche di marketing hanno funzionato e quali no.

ma perché?

Con l'aiuto di un audit di marketing, sarete in grado di evitare i problemi che il vostro reparto marketing ha affrontato in passato. Prendete esempio da Gus: Documenti di ClickUp consente al team di collaborare in tempo reale alla revisione, ricerca di marketing e i documenti del piano di marketing annuale; è come i documenti di Google ma molto meglio!

Non solo potete incorporare elenchi, tabelle, immagini e video, ma potete anche assegnare attività di ClickUp direttamente all'interno di un documento. E per rendere il vostro lavoro ancora più semplice, ClickUp vi permette di salvare il vostro lavoro come un file di tipo modello di piano di marketing che potrete utilizzare in seguito!

Dopo l'audit, dovrete determinare la vostra posizione attuale nel mercato e le tendenze del mercato. Chiedete al vostro team:

I vostri clienti sono sensibili ai prezzi?

I nuovi concorrenti hanno rallentato la crescita aziendale?

Avete un vantaggio competitivo rispetto alle altre aziende?

ma perché limitare il feedback alla vostra azienda? Anche l'opinione dei vostri clienti e della vostra clientela è importante.

Dopo tutto, saranno loro a utilizzare i vostri prodotti o servizi. Con il Modulo visualizzato è possibile creare moduli dettagliati per il sondaggio dei clienti più velocemente di quanto si possa dire Heisenberg.

Costruire moduli per raccogliere informazioni e semplificare la creazione di attività di ClickUp

Scegliete tra diversi campi di testo, etichette, domande e altro ancora. ClickUp consente di condividere pubblicamente questi moduli e di raccogliere le risposte all'interno dello strumento. In questo modo, potete agire direttamente sulle loro risposte, includendo i loro input nel piano di marketing.

3. Definire il buyer persona

Da fare: quanto conoscete i vostri clienti? In questa fase, dovrete adottare la segmentazione del mercato. Che cos'è?

In sostanza, dovrete identificare i diversi tipi di clienti del vostro traguardo. Poi dovrete restringere la vostra attenzione a un traguardo specifico. Dopodiché, dovrete creare una buyer persona. Si tratta di rappresentazioni fittizie del cliente ideale nel vostro mercato di riferimento. Chiedete al vostro team:

Chi è questa persona?

Quali sono le sue esigenze e priorità?

Da dove prende le decisioni?

Da dove lavora?

Da quanto guadagnano?

Da fare: cosa gli piace e cosa non sopporta assolutamente?

Da che cosa sono composti i media che consumano?

Dovrete entrare davvero nella loro mente, in modo da poter personalizzare il vostro strategia di marketing che più li soddisfa. Ad esempio, Los Pollos Hermanos sceglie un acquirente di nome Walt, un insegnante di chimica di mezza età.

Ora che avete un'idea di chi è, di come si comporta e di cosa vuole, potete fare un marketing migliore per lui! Ma Da fare per creare un buyer personaa? Due parole: Mappe mentali .

Create, modificate e condividete facilmente i diagrammi di flusso utilizzando funzionalità come le mappe mentali di ClickUp

Disegnare mappe mentali in ClickUp può aiutare il vostro team di marketing a organizzare pensieri e idee quando la creazione di una persona . Basta inserire un'idea centrale e aggiungere pensieri pertinenti quando emergono.

E ricordate che quanto più dettagliata è la Mappa Mentale dei personaggi, tanto meglio è. Conoscere bene i vostri clienti vi permetterà di creare un piano di marketing personalizzato ma strategico, in connessione con il vostro target.

4. Impostazione del budget

Potreste avere tonnellate di idee di marketing strategico, ma se non rientrano nel vostro budget di marketing, sarebbe quasi impossibile realizzarle. E anche da fare, non c'è alcuna garanzia che alla fine il risultato sia positivo.

Quindi, quanto dovreste spendere per il vostro piano di marketing strategico? Assegnare 7-15% del reddito dell'azienda al reparto marketing è l'ideale, ma non è una regola valida per tutti.

Tenete comunque presente che qualsiasi attività di marketing iniziale può essere costosa. Questo include l'ottenimento di un logo , marchio e la creazione di una campagna da zero. Da fare per tenere traccia di tutte le spese di marketing?

In ClickUp, ogni attività può avere dei dettagli aggiuntivi chiamati Campi personalizzati . Con questi campi è possibile registrare dati come numeri di telefono, etichette, caselle di controllo e altro ancora.

Aggiungere, nascondere o mostrare un campo personalizzato esistente da una vista Elenco in ClickUp

In questo caso, è possibile monitorare il budget e il costo di ogni attività di marketing con il campo "Soldi". Inoltre, con Calcoli delle colonne è possibile sommare automaticamente le spese effettuate per verificare se sono in linea con il budget.

Quindi niente più misure a metà quando create il vostro piano di marketing strategico!

Bonus:_

**Software di marketing per il calendario_

!

5. Identificare una tattica di marketing

Ora che sapete esattamente come sono i vostri clienti, è il momento di scegliere la tattica di marketing più adatta canali di distribuzione dove trascorrono la maggior parte del loro tempo. Dopo tutto, il vostro target deve vedere il vostro annuncio, giusto?

Prendiamo in considerazione alcune piattaforme in cui è possibile implementare il proprio annuncio piano strategico e le migliori tattiche per ciascuno di essi:

Blog: Marketing dei contenuti + Ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO)

Marketing dei contenuti + Ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO) Facebook/Instagram : Marketing sui social media +Influencer marketing *Google: SEO + Annunci di ricerca

: Marketing sui social media +Influencer marketing *Google: SEO + Annunci di ricerca Giornali: Pubblicità su carta stampata

Pubblicità su carta stampata Televisione: Spot pubblicitari + Sponsorizzazioni

Torniamo alla persona di Walt. Dal momento che abbiamo stabilito che riceve tutte le notizie dalla TV, il nostro lavoro di marketing dovrebbe concentrarsi sulla creazione di un meraviglioso spot pubblicitario:

Ricordate che il messaggio della vostra campagna di marketing strategico deve riflettere le esigenze dei clienti. In questo caso, lo spot dovrebbe rassicurare il pubblico del traguardo che il cibo è di alta qualità e fresco al 99,99%.

Tuttavia, non dovete concentrare tutte le vostre tattiche su un'unica piattaforma. Un sano mix di marketing tra media offline e online assicura che tutti ricevano il vostro messaggio. Ora sta al vostro team di marketing decidere quale strada intraprendere.

Ad esempio, potete creare e pubblicare nuovi contenuti sul vostro blog, ospitare webinar automatizzati e allo stesso tempo promuovere contenuti offline per convertire il pubblico. Con ClickUp visualizza la chat è possibile discutere di tattiche e operazioni commerciali, allegare immagini/video e assegnare attività nel marketing mix.

La visualizzazione della chat memorizza tutti i commenti in ClickUp per trovare rapidamente le conversazioni

6. Programmare la campagna di marketing

Siamo finalmente giunti alla fine del marketing strategico processo di piano . Una volta terminato il piano di marketing, è il momento di elencare tutte le attività da fare per realizzarlo.

Da fare?

Con Grafici di Gantt di ClickUp è possibile creare una Sequenza dinamica delle attività della campagna di marketing dall'inizio alla fine. Il La vista Gantt consente di visualizzare le date di inizio e fine di ogni attività e le attività cardine importanti lungo il percorso.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/gantt-view-in-clickup.png

/$$$img/

Aggiornate facilmente i progetti con un semplice drag-and-drop nella vista Gantt di ClickUp

Con Dipendenze delle attività è possibile indicare la sequenza in cui si desidera completare le attività. Da fare è solo tracciare una linea tra due attività e il gioco è fatto!

Ora il vostro team di marketing non potrà più lavorare su un'attività attività dipendenti finché non hanno cancellato l'attività precedente. È necessario lavorare su un file digitale calendario di marketing ? È possibile programmare tutte le attività di marketing attraverso La visualizzazione del calendario di ClickUp .

È facilissimo programmare i post o le attività e regolare le date di scadenza: tutto quello che dovete fare è trascinare e rilasciare.

Nota: Poiché il processo di marketing strategico richiede che il vostro team sia veloce, ClickUp offre modelli di piani di marketing per i vostri clienti calendario dei contenuti , Gestione SEO , monitoraggio della campagna , calendario promozionale , Test A/B e processi di progettazione grafica .

Basta applicare il modello di piano di marketing per iniziare a pianificare in pochi secondi! Tuttavia, si noti che ClickUp non è soltanto costruito per il processo di piano strategico e può aiutare in ogni processo di marketing, dall'esecuzione al monitoraggio.

Quindi, ClickUp ha più funzionalità/funzione ? Ecco cosa offre ClickUp:Visualizzazioni flessibili per avere altre idee di gestione del marketing.