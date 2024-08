Come creare un calendario di marketing 2024: Modelli ed esempi gratuiti

Da fare le comunicazioni, social media, copywriting, PPC eventi e SEO hanno in comune? 👀

Sono tutte attività che ricadono sotto l'ombrello del vostro reparto marketing e che probabilmente lavorano nello stesso calendario.

Il vostro team di marketing è più grande di quanto si pensi, e se si considerano i progetti interfunzionali e i membri del team che hanno un ruolo nell'esito positivo della strategia complessiva, il pool di membri diventa ancora più grande.

Ecco perché è fondamentale tenere un calendario di marketing aggiornato e dettagliato a cui la vostra organizzazione possa accedere in qualsiasi momento. 📅

I calendari di marketing forniscono una panoramica chiara di tutte le campagne, le attività, le scadenze e i progetti per mantenere il dipartimento allineato, organizzato e, soprattutto, non sovraccarico di lavoro. Al di là dei membri direttamente coinvolti, i calendari di marketing sono anche una per gli stakeholder , VP e altri dirigenti per cogliere le principali attività cardine e monitorare l'esito positivo complessivo del team di marketing.

Se state cercando di rinnovare il vostro attuale calendario di marketing o di crearne uno da zero, siete nel posto giusto. Seguiteci mentre approfondiamo i dettagli di tutto ciò che serve per costruire il calendario di marketing dei vostri sogni.

Troverete una descrizione degli elementi chiave del calendario di marketing, dei vantaggi, dei modelli e una guida di passaggio per aiutare il vostro dipartimento a raggiungere gli obiettivi di marketing. 🎯

Che cos'è un calendario di marketing?

Un calendario di marketing è un programma dettagliato di tutte le attività di marketing, piccole o grandi che siano, e si estende al futuro prevedibile.

La creazione del calendario di marketing non è un'attività di poco conto o un elemento da fare una volta al trimestre. È necessario prestare frequentemente attenzione, rivisitare e fare riferimenti incrociati per assicurarsi che il calendario rimanga aggiornato per coloro che lavorano su di esso giorno dopo giorno. Perché il calendario è soggetto a cambiamenti, e probabilmente ne cambierà molti. 🫣

Calendario, logistica degli eventi, attività legate alla campagna e gestione delle risorse hanno un impatto continuo sul vostro calendario di marketing. Per mantenerlo sempre affidabile, una buona regola è quella di controllare spesso il calendario e aggiungere gli aggiornamenti non appena si presentano, anche con un anno di anticipo.

I migliori calendari di marketing forniscono le informazioni chiave di tutti gli eventi in un colpo d'occhio. Inoltre, offrono la possibilità di ingrandire e ridurre i dettagli di un giorno specifico o di dare un'occhiata al resto dell'anno.

Inoltre, il calendario dovrebbe integrarsi con gli strumenti più utilizzati o addirittura esistere all'interno della stessa piattaforma che ospita le attività quotidiane. Questo vi aiuta a gestire in modo pratico ed efficiente i vostri Da fare e le scadenze insieme ad altre date importanti.

Modificate facilmente le date di scadenza e aggiungete nuovi eventi in ClickUp trascinando le attività nel Calendario

L'intera organizzazione, o almeno l'intero reparto marketing, dovrebbe avere accesso al calendario di marketing, in quanto tutte le attività del calendario dovrebbero essere radicate nel calendario generale dell'organizzazione obiettivi di marketing dell'organizzazione e la strategia a lungo termine.

Tuttavia, ci sono molti modi per costruire un calendario di marketing e noi vi illustreremo alcune delle migliori opzioni per mettere in moto la vostra creatività!

Perché i calendari di marketing sono importanti?

I calendari di marketing consentono di organizzare le attività e supportano un'assistenza efficace project management del marketing pratiche. Sebbene possa sembrare dispendioso in termini di tempo, definire ogni trimestre l'ossatura del vostro calendario di marketing è un'attività incredibile che vale la pena di essere svolta.

Senza un calendario di marketing, il vostro dipartimento corre il rischio di:

Perdere il monitoraggio degli eventi

Perdere le scadenze

Compromettere le partnership con client, marchi o fornitori

Di prendere troppi impegni

Sovraccarico di lavoro per il team

I calendari di marketing aiutano anche a gestire meglio le attività impreviste del team. Non è raro che cambiamenti dell'ultimo minuto o eventi non pianificati spuntino fuori all'improvviso, e avere un calendario aggiornato vi fornirà la migliore visione della larghezza di banda del vostro team e delle risorse disponibili per modificare la vostra strategia il più rapidamente possibile.

Scavando un po' più a fondo, un calendario designato aiuta anche i team ad avere un account per raggiungere gli obiettivi principali attività cardine del progetto e aiuta i singoli membri a capire come il loro ruolo si inserisce nel quadro generale. Poiché ogni evento del calendario è collegato agli obiettivi più ampi dell'organizzazione, il team è in grado di stabilire le priorità delle scadenze e di utilizzare il proprio tempo nel modo più vantaggioso possibile per l'organizzazione nel suo complesso.

Software di marketing AI (sì, più di un calendario!) per organizzare e visualizzare i flussi di lavoro in un elenco, Bacheca Kanban ,Grafico Gantte altro ancora

Filtraggio e ordinamento per trovare rapidamente le date chiave, personalizzare il tipo di attività che vedete in ogni momento e svuotare il calendario

Automazioni per eliminare le attività quotidiane e far avanzare i progetti, anche se il team lavora in modo asincrono

Integrazioni multiple con strumenti di lavoro comuni come Zoom, Google Calendar, Slack ed Excel per sincronizzare il calendario con il vostro stack tecnologico o incorporare informazioni importanti direttamente nel vostro calendario per un maggiore contesto

Dopo aver scelto il software migliore per ospitare le vostre attività, iniziate sempre con un modello di calendario di marketing. In questo modo vi assicurate di avere a disposizione le giuste funzionalità/funzioni per costruire le sequenze temporali delle vostre campagne, impostare le scadenze, assegnare le attività, comunicare con il team e collegare tutto agli obiettivi tracciabili.

Inoltre, se state usando lo strumento per la prima volta, se vi state destreggiando tra diverse campagne complesse o se state cercando di insegnare al vostro team come procedere, un modello di calendario di marketing accelererà il processo nel modo più efficiente possibile. Utilizzando cioè le sue funzionalità/funzioni in modo corretto e riducendo al minimo lo stress. 🙂

Abbiamo già fornito una tonnellata di modelli per diversi tipi di calendari di marketing, ma se state cercando un modello per gettare le basi per la creazione della vostra strategia di marketing e per l'organizzazione dei progetti più importanti, cercatene uno che sia facile da imparare e in grado di scalare con la crescita dei vostri oggetti.

Iniziate a costruire il vostro calendario di marketing ideale utilizzando il modello di calendario di marketing personalizzabile di ClickUp

Il nostro suggerimento è il Modello di calendario di marketing di ClickUp per la sua facilità d'uso, il dettagliato documento di aiuto e le accurate funzionalità/funzioni organizzative.

Applicate questo Elenco alla vostra Area di lavoro e utilizzate le sei viste personalizzabili per costruire il vostro processo di marketing, organizzare i progetti, visualizzare le aree di lavoro e suddividere il budget. Inoltre, i sei stati personalizzati con codice a colori indicano chiaramente lo stato di avanzamento di ogni attività.

Tipi di calendari di marketing con 5 esempi

Sebbene l'intero reparto tragga vantaggio dall'avere un calendario di marketing, i diversi team possono creare i propri calendari o lavorare su una variante del calendario più grande, utilizzando filtri e ordinamenti per isolare le attività e gli eventi che li riguardano.

Esistono anche diversi tipi di calendari di marketing per soddisfare le esigenze e le differenze dei team del reparto marketing e dell'organizzazione nel suo complesso. Alcuni dei calendari di marketing più comuni includono (ma non si limitano a):

Calendario dei contenuti

Programmate i post sui social, i blog e gli annunci insieme alle altre attività e riunioni utilizzando la visualizzazione Calendario di ClickUp

Soprattutto se la vostra azienda pubblica regolarmente post sul proprio blog o contribuisce ad altri, i calendari dei contenuti possono aiutarvi a fissare le scadenze, a gestire i database dei contenuti e di tenere sotto controllo tutto ciò che pubblicate, dai pezzi editoriali alle campagne di email marketing, a seconda della portata della vostra produzione!

Mantenere un blog da solo è un lavoro enorme (fidatevi di noi) e quando si aumenta il numero di articoli pubblicati ogni mese, il calendario dei contenuti può riempirsi molto rapidamente. Soprattutto se si considerano le altre attività necessarie oltre alla semplice scrittura del blog, come la modifica dei contenuti, gli aggiornamenti SEO, il design delle immagini e gli aggiornamenti annuali.

Tutte queste attività dovrebbero essere facilmente reperibili e programmate nel calendario del marketing dei contenuti, insieme a tutte le informazioni chiave, tra cui il nome del blog a cui si riferisce ogni attività, lo scrittore, gli altri membri del team necessari e lo stato dell'elemento d'azione: sono molte cose di cui tenere traccia. Ecco perché suggeriamo di iniziare con un calendario precostituito modello di calendario dei contenuti per guidare il processo di programmazione.

Organizzate i vostri contenuti per la settimana, il mese o il trimestre utilizzando il modello di calendario dei contenuti personalizzabile di ClickUp

Questo Modello di calendario dei contenuti di ClickUp è allo stesso tempo completo e facile da usare per i principianti. Questo Elenco personalizzabile è dotato di cinque stati personalizzati per monitorare ogni fase che una bozza attraversa prima della sua pubblicazione, oltre a sette Campi personalizzati e cinque diverse visualizzazioni per mantenere tutti gli aggiornamenti organizzati e facilmente accessibili. Provate il modello del Calendario dei contenuti di ClickUp

Calendario di promozione o di campagna

Se state pianificando eventi imminenti, offerte speciali, lanci di prodotti o iniziative di pubbliche relazioni, tutti gli aggiornamenti relativi possono essere trovati nel vostro calendario promozionale o nel calendario delle campagne di marketing.

Come per i calendari dei contenuti, la frequenza con cui si pianificano queste attività avrà un certo impatto su ciò che alla fine verrà inserito nel calendario promozionale. Ad esempio, se fate parte di un'agenzia di organizzazione di eventi, la struttura del vostro calendario sarà probabilmente molto diversa da quella di un'azienda incentrata su un prodotto.

Ma se il team partecipa o pianifica solo una conferenza importante all'anno, è possibile che queste attività si affianchino agli elementi per le PR, le promozioni o la pubblicità.

Gestite i carichi di lavoro, le campagne e le risorse con una vista a volo d'uccello grazie alla vista Carico di lavoro di ClickUp

Il Modello di calendario della campagna di ClickUp è un'ottima risorsa per rendere operativo il vostro calendario di promozione. Cinque visualizzazioni personalizzabili, tra cui Calendario, Elenco e Sequenza, aiutano i manager a supervisionare lo stato di più campagne di marketing alla volta, senza perdere il monitoraggio del tempo pianificato.

Inoltre, i campi personalizzati aggiungono informazioni chiave a ogni attività, tra cui i traguardi, il budget, gli obiettivi e la durata, per facilitare un'agevole gestione della campagna gestione delle campagne di marketing . Provate il modello di Calendario della campagna di ClickUp

Calendario dei social media

I vostri eventi, i blog e le offerte di promozione avranno probabilmente dei post sui social media per contribuire a diffondere la consapevolezza e a raggiungere il vostro target, ma dietro la strategia di social media della vostra organizzazione c'è molto di più di quanto sembri.

La vostra organizzazione pubblica molto.

Probabilmente molto più di quanto pensiate! Queste attività richiedono un calendario specifico per il social media marketing, non solo per tenere traccia dei post che aiutano a promuovere altre campagne di marketing, ma anche di quelli che semplicemente diffondono coinvolgimento e consapevolezza per il vostro marchio.

Per non parlare del numero di piattaforme di social media che, da solo, può essere schiacciante. E anche se il vostro team probabilmente non dà la stessa priorità a ogni piattaforma, è importante pianificare e organizzare correttamente una serie di post per ogni canale, tra cui foto, video, thread e persino articoli.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Screen-Shot-2023-03-22-at-11.03.27-AM-1400x761.png Modello di pianificazione dei post sui social media di ClickUp /$$$img/

Pianificate e programmate i prossimi post sui social media utilizzando le viste Elenco, Calendario e Bacheca di ClickUp

Risorse come il Modello di pubblicazione sui social media di ClickUp aiutano i team a risparmiare tempo e a lavorare più velocemente mentre stabiliscono una presenza sui social media. Questo Elenco personalizzabile entra nei dettagli con un Calendario precostituito per tutte le attività sui social media.

Si tratta di un elenco completo di cose da fare per tenere traccia degli assegnatari, delle approvazioni e delle risorse, oltre a un pannello Kanban interattivo per gestire i contenuti di ogni piattaforma. Provate il modello di posting sui social media di ClickUp

Calendario di email marketing

Le newsletter e le campagne email sono efficaci dal punto di vista dei costi, misurabili e mirate: una vittoria importante per le aziende che cercano di far crescere la propria base di clienti senza sforare il budget! Soprattutto se si gestiscono più campagne alla volta, avere un calendario per l'email marketing può aiutare a monitorare lo stato e l'esito positivo delle campagne dalla fase di pianificazione a quella di esecuzione.

Sebbene molte campagne siano pianificate con largo anticipo, è facile che nuove campagne email spuntino fuori all'ultimo minuto, e avere un calendario preciso vi aiuterà a gestire il team e le risorse nel modo più efficiente possibile.

Come per i calendari dei social media e dei contenuti, assicuratevi di aggiungere il tempo e le attività corrette al vostro calendario di email marketing. Questo dovrebbe essere terminato per ogni bozza, in modo da ottenere la giusta quantità di revisioni e correzioni prima di inviare.

A differenza di altri messaggi, una volta inviata un'email, si perde l'opportunità di modificarla di nuovo. Ciò significa che un piccolo errore di ortografia o una sezione mancante rimarranno impressi nella pietra, e nessuno lo vuole.

Calendario pubblicitario

Come i post del blog, anche gli annunci pubblicitari richiedono un ulteriore lavoro dopo che la campagna di marketing è stata avviata. I calendari pubblicitari sono un ottimo modo per assicurarsi di coprire le basi prima, durante e dopo il lancio della campagna.

Anche le campagne più piccole devono essere basate sulla ricerca e testate prima di vedere la luce, e un calendario appropriato aiuterà il vostro team a rimanere in carreggiata creando una Sequenza realistica, impostando le analisi con largo anticipo, testando diverse versioni della campagna di marketing e altro ancora.

Create dashboard personalizzate in ClickUp per gestire gli aggiornamenti delle approvazioni, fare il check-in con gli stakeholder e ottenere una panoramica di alto livello degli annunci in corso

Con così tante parti in movimento da gestire, utilizzate la funzione Modello di pianificazione degli annunci di marketing di ClickUp per elencare e semplificare le vostre esigenze pubblicitarie. Controllate le prossime attività nel vostro flusso di lavoro utilizzando l'Elenco precostituito, visualizzate le vostre campagne con La visualizzazione del Calendario di ClickUp oppure monitorare lo stato di ogni annuncio nella pipeline su un pannello Kanban personalizzabile.

Inoltre, potrete dire addio alla configurazione che richiede molto tempo. Inserite le informazioni della vostra campagna e guardate il vostro calendario pubblicitario prendere forma in ClickUp! Provate il modello di pianificazione del marketing di ClickUp

3 modelli di calendario di marketing che dovete provare

state ancora cercando il modello perfetto?

Che ci crediate o no, esistono ancora più stili di calendari di marketing di quelli menzionati finora. E poiché i team e i dipartimenti di marketing possono essere strutturati in modo molto diverso, trovare il modello di calendario di marketing adatto al vostro stile preferito può essere una sfida.

Ma siete fortunati! Abbiamo altri tre modelli di calendario di marketing personalizzabili da scaricare direttamente da questo articolo e da provare gratis. 🤩

1. Modello di marketing per eventi di ClickUp

Gestite i documenti del team, gli aggiornamenti delle riunioni e il calendario degli eventi su un pannello Kanban dinamico con il modello Event Marketing di ClickUp

Gli eventi di qualsiasi dimensione sono difficili da gestire. Tra fornitori, vendite di biglietti, partecipanti, relatori ospiti e budget, è importante avere un modo affidabile per organizzare lo stato dell'evento in un unico posto. Il Modello di marketing per eventi di ClickUp applica una cartella precostituita alla vostra area di lavoro per soddisfare esattamente questa esigenza!

Gli stati personalizzati e le cinque visualizzazioni dei progetti vi aiuteranno a gestire i documenti del team, i singoli eventi, gli aggiornamenti delle riunioni e il calendario degli eventi, ma dove questo modello brilla davvero sono i 12 campi personalizzati, tra cui:

Tipo di presenza

Fatture e ricevute

Bilancio

Posizione

Obiettivo primario di marketing

Obiettivi di marketing

2. Modello di calendario editoriale per blog di ClickUp

Creare un programma coerente di pubblicazione sul blog utilizzando il modello di calendario editoriale del blog di ClickUp

La coerenza è la chiave quando si tratta di pubblicare nuovi contenuti, ma per portare un blog al traguardo ci vuole molto di più che scrivere la bozza. Anche la ricerca di parole chiave, le revisioni tra pari, la grafica e il monitoraggio delle prestazioni hanno un ruolo importante nel vostro calendario editoriale.

Il Modello di calendario editoriale per blog di ClickUp organizza tutte queste attività sul suo calendario Kanban Vista Bacheca per aiutarvi a sviluppare e mantenere la vostra strategia di contenuti. Inoltre, tre viste aggiuntive, come Calendario, Documenti ed Elenco, aiutano i manager e i membri a tenere sempre sotto controllo il loro carico di lavoro.

Scarica questo modello

3. Modello di Calendario Podcast di ClickUp

Gestite i concetti degli episodi del vostro podcast, la diffusione, il programma e gli ospiti con il modello di calendario per podcast di ClickUp

Abbiamo puntato molto sui contenuti, sulle email e sul produttività ma per coloro che desiderano diffondere la propria conoscenza del settore attraverso podcast, video su YouTube e webinar, provate il sito Modello di calendario per podcast di ClickUp per organizzare la ricerca, la produttività, gli episodi e altro ancora.

Tutti amano l'idea di di lanciare un podcast per il loro marchio, ma per Da fare bene ci vuole un bel piano e una buona collaborazione! Le sette visualizzazioni del progetto in questo modello sono eccellenti per suddividere tutto, dai prossimi ospiti alle note dello show, mentre i 18 campi personalizzati aggiungono un contesto chiave a ogni attività.

Non trovate ancora il modello perfetto per voi? Nessun problema.

La vasta e sempre più vasta gamma di ClickUp Libreria di modelli è ricca di modelli personalizzabili per qualsiasi caso d'uso. Anche se siete alle prime armi con la piattaforma, troverete centinaia di modelli facili da usare per i principianti, ma dettagliati e guidati Documenti di aiuto per far decollare il vostro calendario di marketing in pochissimo tempo.

Gestire il team con i calendari di marketing

Non è un segreto che siamo grandi sostenitori dell'investimento nel software giusto per ottimizzare e scalare i processi di marketing, ma non tutte le app condividono le stesse funzionalità/funzioni, la stessa facilità d'uso e la stessa flessibilità per aiutare il team a raggiungere gli obiettivi.

Per questo motivo, suggeriamo di utilizzare ClickUp per gestire i calendari di marketing, le campagne, le attività e il monitoraggio delle analisi.

ClickUp è l'unica piattaforma di produttività progettata per aumentare la produttività dell'azienda e centralizzare tutto il lavoro tra le app in un'unica area di lavoro collaborativa. Ed è tanto intuitiva quanto potente! Con oltre 15 visualizzazioni personalizzabili per aiutarvi a controllare il vostro calendario di marketing da ogni angolazione.

Partite da zero o da uno dei tanti modelli di ClickUp per accedere alle sue funzionalità ricca dotazione di funzionalità/funzione , 1.000 integrazioni e molto altro ancora quando provate gratuitamente ClickUp oggi. 🏆