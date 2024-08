10 modelli gratuiti di calendario di marketing per i contenuti nel 2024

Come marketer, vi destreggiate tra più progetti contemporaneamente e mantenerli tutti in orario è una sfida. Non solo dovete monitorare le metriche e i risultati ottenuti ma probabilmente gestite anche un team che si occupa di vari progetti, dalla gestione degli annunci a pagamento alla programmazione dei post sui social media, fino alla gestione di un team di professionisti pubblicazione di contenuti per il blog. L'utilizzo di modelli di calendario di marketing può aiutarvi a tenere sotto controllo tutte le vostre progetti di marketing dall'inizio alla fine. In questa sede esamineremo le funzioni di questi modelli e discuteremo di come trovare quello giusto.

Condivideremo anche 10 dei migliori modelli di calendario di marketing da utilizzare per avere successo campagne di marketing . ✨

Che cos'è un modello di calendario di marketing?

Un modello di calendario di marketing è un foglio di calcolo o un documento che contiene tutte le date di scadenza importanti, i compiti del progetto e gli assegnatari delle campagne di marketing. Questi modelli facilitano l'avvio di progetti di marketing simili e forniscono un'ampia panoramica dei vostri progressi.

L'idea alla base della creazione di un calendario di marketing è che potete iniziare con una tabella di marcia per raggiungere obiettivi specifici e seguire la progressione dall'inizio alla fine. In questo modo, è possibile identificare rapidamente le aree di miglioramento e determinare i potenziali ritardi prima che abbiano la possibilità di far deragliare il progetto.

Trascinare e rilasciare le attività nella vista Calendario di ClickUp

Esistono diversi tipi di modelli di calendario di marketing, tra cui i calendari di email marketing, editoriale, dei contenuti e dei social media. Alcuni piccole imprese e dipartimenti di marketing utilizzare un calendario per tenere traccia di tutti i della loro strategia di content marketing e le campagne, mentre le entità più grandi possono scegliere calendari di marketing multipli per rimanere al passo con le campagne più complesse. 🗓️

Cosa rende un buon modello di calendario di marketing?

Esistono moltissimi modelli di calendario di marketing, ma alcuni sono più utili di altri. Trovare quello giusto può aumentare la produttività, gestire le risorse di marketing e portare a campagne di maggior successo. 💪

Ecco cosa cercare in un modello di calendario di marketing:

**Il modello di calendario di marketing deve supportare tag o campi per diversi tipi di contenuti. In questo modo è più facile tracciare le varie campagne e si può avere una visione migliore del rendimento di ciascun contenuto e del tempo necessario per la sua creazione

**Un ottimo modello di calendario di marketing fa il lavoro banale al posto vostro, assegnando automaticamente i compiti ai membri giusti del team

**Alcune persone amano vedere le attività integrate in un calendario mensile. Altri preferiscono monitorare i progressi con viste giornaliere o settimanali. Scegliete un modello di calendario di marketing che offra flessibilità quando si tratta di vedere cosa c'è in programma

Funzioni di collaborazione: Semplificate il lavoro di squadra cercando un modello di calendario marketing che vi permetta di lavorare con tutti i membri del team e di ricevere aggiornamenti in tempo reale

10 modelli di calendario di marketing da utilizzare nel 2024

Il miglior tipo di calendario di marketing dipende dal vostro obiettivi di marketing il tipo di contenuti che state programmando e la vostra nicchia. Potreste anche aver bisogno di calendari di marketing per questo trimestre e di tipi diversi quando cambierete il vostro focus di marketing per il prossimo trimestre.

Dai calendari per l'email marketing alle pianificazioni per i social media e ai piani dei contenuti, ecco 10 dei migliori modelli di calendario di marketing da provare oggi. 👀

1. Modello di calendario di marketing ClickUp

Iniziate a costruire il vostro calendario di marketing ideale utilizzando il modello di calendario di marketing personalizzabile di ClickUp

Modello di calendario marketing di ClickUp consente di avere una panoramica di tutte le campagne di marketing e di tenerle sotto controllo. Questo modello gratuito di calendario di marketing è parte integrante di qualsiasi strategia di marketing, poiché consente di tenere sotto controllo più campagne, tutte in un unico spazio.

Utilizzate il modello per tracciare i flussi di lavoro e monitorare la capacità di adattamento in base alle esigenze del team di marketing. L'automazione dei compiti snellisce il processo assegnando istantaneamente compiti e sottocompiti ad altri stakeholder quando una fase è completata.

Questo modello presenta sei diversi tipi di visualizzazione, che consentono di approfondire i singoli progetti di marketing, di avere un'ampia panoramica di tutte le campagne di marketing e di monitorare l'impatto sul budget. Inoltre, è possibile definire le priorità delle attività con quattro diverse impostazioni di flag che vanno dalla priorità bassa a quella urgente. Ora tutti i membri del team di marketing sapranno quali sono le priorità. Scaricate questo modello

2. Modello di gestione della campagna di marketing ClickUp

Pianificate le campagne di marketing dalla produzione al lancio utilizzando il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp

Pianificate il successo e monitorate i progetti di marketing con il modello Modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp . Il modello presenta esempi di attività per ogni fase della campagna di marketing, rendendo più facile iniziare e sfruttare il documento per soddisfare le esigenze specifiche del vostro team di marketing.

Iniziate creando la struttura della campagna e identificando l'obiettivo generale, il pubblico target e le risorse necessarie per il progetto. Quindi, creare le attività utilizzando software di gestione del progetto e mettetevi al lavoro!

Questo modello di calendario di marketing presenta viste e sezioni per tutti i tipi di campagne del team di marketing, tra cui:

Campagna di lancio del prodotto: facilita la creazione e il raggruppamento delle attività da completare per il successo dello sviluppo del prodotto

facilita la creazione e il raggruppamento delle attività da completare per il successo dello sviluppo del prodotto Calendario dei social media: Controlla i risultati dei social media con attività progettate per identificare il tipo di contenuto, le bozze, il contenuto finale e l'approvazione per la pubblicazione

tipo di contenuto, le bozze, il contenuto finale e l'approvazione per la pubblicazione Fase di marketing: ottenere una visualeVista del consiglio delle diverse fasi della campagna di marketing. È possibile trascinarle da una fase all'altra e accedere alle schede dei singoli compiti per ottenere maggiori dettagli sulle fasi del progetto

ottenere una visualeVista del consiglio delle diverse fasi della campagna di marketing. È possibile trascinarle da una fase all'altra e accedere alle schede dei singoli compiti per ottenere maggiori dettagli sulle fasi del progetto Calendario: IlCalendario consente di visualizzare tutte le attività e le sottoattività su un calendario per avere una visione giornaliera, settimanale e mensile del carico di lavoro e dei progressi

IlCalendario consente di visualizzare tutte le attività e le sottoattività su un calendario per avere una visione giornaliera, settimanale e mensile del carico di lavoro e dei progressi Riferimenti: Costruire unbase di conoscenza con guide di stile,linee guida del marchio, le best practice SEO e le informazioni sui prodotti a cui il team può fare riferimento per la creazione dei contenuti

Costruire unbase di conoscenza con guide di stile,linee guida del marchio, le best practice SEO e le informazioni sui prodotti a cui il team può fare riferimento per la creazione dei contenuti Budget Tracker: IlVista della tabella tiene traccia di tutte le spese relative alla campagna di marketing digitale in modo da rispettare il budget Scarica questo modello ### 3. Modello di calendario dei media sociali ClickUp

Gestite il vostro calendario dei social media e postate su tutti i canali con il calendario di ClickUp e il modello di calendario dei social media

Il moderno calendario dei social media di ClickUp vi permette di essere all'avanguardia rispetto alla concorrenza e di seguire al meglio le vostre campagne di social media marketing. Utilizzate il modello di calendario di marketing per programmare i post sociali su tutte le piattaforme e assegnare i compiti a tutti i membri del vostro team, dal responsabile marketing allo specialista di annunci.

Questo modello di calendario per i social media presenta un flusso di lavoro semplificato grazie a stati, viste e campi personalizzati. Assegnate categorie come canale, hashtag e data di pubblicazione per monitorare le vostre campagne sui social media man mano che si sviluppano.

Grazie ai segnali di priorità codificati per colore, è possibile mettere a punto gli sforzi di marketing e ridurre la probabilità che le cose vadano perse. Questo è è un modello di marketing particolarmente utile per le startup ! Utilizzate la vista del calendario per ottenere informazioni su ciò che è stato pubblicato, su ciò che sta funzionando bene e su ciò che è in coda. ✅ Scarica questo modello

4. Modello di calendario editoriale per il marketing dei contenuti di ClickUp

Scoprite a colpo d'occhio come si presenta la vostra programmazione di contenuti con il modello di calendario editoriale di Content Marketing di ClickUp

La pianificazione dei contenuti è un aspetto critico di qualsiasi campagna di marketing, sia che si tratti di scrivere pezzi fondamentali per il blog, sia che si tratti di creare post creativi sui social media o di redigere e-mail di marketing accattivanti.

Con Modello di calendario editoriale per il marketing dei contenuti di ClickUp è possibile sviluppare e monitorare il processo di creazione dei contenuti, dal brainstorming al controllo del calendario di pubblicazione.

Utilizzate un modello di piano di marketing come questo per creare un calendario di content marketing visivamente piacevole. Sette stati e 12 campi personalizzati rendono la pianificazione dei contenuti un gioco da ragazzi.

Le quattro visualizzazioni, compresa quella del Piano dei contenuti, permettono di vedere le parole chiave e i diversi tipi di contenuti in programma. La vista Calendario di pubblicazione consente di vedere quando i contenuti sono programmati per essere pubblicati.

Inoltre, è possibile utilizzare il Quadro di avanzamento nel calendario del marketing dei contenuti per ottenere dettagli su ciò che è stato pubblicato e sul suo andamento. È facile condividere o dare accesso al modello di calendario di marketing ai clienti o ai colleghi interni del team di marketing. Scarica questo modello

5. Modello di elenco di calendario editoriale ClickUp

Con il modello di calendario editoriale di ClickUp, monitorate il processo di pubblicazione dall'inizio alla fine in un'unica dashboard di facile consultazione

Con questo modello di calendario editoriale di ClickUp, potete monitorare il processo di pubblicazione dall'inizio alla fine in un unico cruscotto di facile visualizzazione.

Utilizzate il Modello di elenco di calendario editoriale di ClickUp per gettare le basi di una comunicazione attiva e coerente e per monitorare le attività editoriali dall'ideazione alla pubblicazione. Che si tratti di seguire il lancio di un prodotto o di monitorare il calendario di pubblicazione di diversi tipi di contenuti, con questo pratico modello potrete raggiungere i vostri obiettivi di marketing.

Utilizzate i cinque stati personalizzati, tra cui to-do, revision, in progress, in review e complete, per spostare progetti e attività attraverso la pipeline. In questo calendario di marketing dei contenuti è possibile definire le priorità delle attività e utilizzare i filtri per restringere la visualizzazione in base alla data di pubblicazione o al tipo di contenuto. Scaricate questo modello

6. Modello di calendario di pubblicazione ClickUp

Tenete traccia di tutti i vostri contenuti pronti per essere pubblicati utilizzando il modello di calendario di pubblicazione di ClcikUp

Tenete traccia di tutti i vostri contenuti pronti per la pubblicazione utilizzando i calendari di marketing che possono darvi aggiornamenti immediati sui programmi di pubblicazione per blog, social media o campagne e-mail.

Una delle fasi migliori del processo di produzione dei contenuti è la pubblicazione. Avete lavorato sodo, avete collaborato con altri creatori di contenuti e avete creato il contenuto perfetto. Ora è arrivato il momento di renderlo disponibile al pubblico di riferimento per supportare le attività di marketing.

Utilizzare Modello di calendario degli annunci di ClickUp per tenere traccia di tutte le vostre iniziative nella fase di pubblicazione. Sette stati personalizzati creano un quadro di riferimento per il vostro team di contenuti, includendo le fasi di ricerca, scrittura dei contenuti e approvazione per la pubblicazione.

I tre campi personalizzati consentono di visualizzare i progressi in base alla data di pubblicazione, alla piattaforma e al tipo di contenuto. Questo semplice calendario di content marketing sarà un raggio di sole per il vostro processo generale. 🌻 Scaricate questo modello

7. Modello di calendario editoriale di marketing del blog ClickUp

Create un calendario di pubblicazione coerente per il blog utilizzando il modello di calendario editoriale di marketing per blog di ClickUp

Una parte importante della strategia dei contenuti per la maggior parte delle aziende è la scrittura di post sul blog. Molte aziende lo fanno bene, ma spesso questo aspetto cade nel dimenticatoio e i contenuti non vengono creati regolarmente. A volte questo accade perché il fondatore non ha tempo di scrivere contenuti. Altre volte è il risultato di una scarsa pianificazione e della mancanza di un programma di contenuti.

Indipendentemente dal motivo, una scarsa cadenza di pubblicazione influisce sulle classifiche di ricerca e diminuisce il traffico verso il vostro sito. Ciò significa meno conversioni e vendite.

Utilizzate il Modello di calendario editoriale per blog di ClickUp per creare una roadmap di pubblicazione coerente per i pezzi del blog. Utilizzate i quattro stati per tenere traccia di ogni attività e pezzo di contenuto mentre si muove attraverso la pipeline. Passate alla visualizzazione del Calendario del blog per vedere le pietre miliari del team dei contenuti e ciò che hanno pianificato in seguito. Scaricate questo modello

8. Modello di calendario dei contenuti ClickUp

Organizzate i vostri contenuti per la settimana, il mese o il trimestre utilizzando il modello personalizzabile di calendario per il marketing dei contenuti di ClickUp

La pubblicazione costante di contenuti non si esaurisce con i post del blog. I piani di gestione dei contenuti di successo includono anche fasi per la creazione regolare di altri tipi di contenuti di marketing, tra cui newsletter via e-mail, post sui social media e specifiche tecniche dei prodotti.

Create un calendario dei contenuti chiaro e conciso utilizzando il modello Modello di calendario dei contenuti di ClickUp . Suddividete i compiti per settimana e create campi personalizzati per tenere traccia dei progressi e dei diversi tipi di contenuti. Altri campi personalizzati utili sono la data di pubblicazione, l'approvazione e la valutazione del valore, in modo che il team possa lavorare prima sui pezzi più importanti.

Con cinque tipi di visualizzazione, è possibile creare un calendario di content marketing e monitorare il processo più rapidamente che mai. La vista Elenco piano contenuti è un luogo ideale per memorizzare idee di parole chiave e argomenti per i prossimi post. Inoltre, la vista Production Board raggruppa le attività in una vista Kanban basata sullo stato per massimizzare l'efficienza. 🛠️ Scaricate questo modello

9. Modello di calendario dei contenuti di Google Sheets di Spreadsheetpoint

via Spreadsheetpoint

Spreadsheetpoint offre un modello gratuito per creare un semplice calendario dei contenuti in Google Sheets. Il modello presenta una panoramica mensile del calendario sul lato sinistro e colonne per le date di scadenza, i tipi di contenuto e i dettagli di formattazione. Chiedete ai membri del team di utilizzare le caselle di controllo per tenere traccia dei loro progressi su ciascun contenuto e di aggiungere note se necessario.

Il modello presenta una scheda per ogni mese dell'anno. Pianificate in anticipo i contenuti per l'intero trimestre e guardate le schede precedenti per vedere su cosa avete già lavorato.

Google Sheets offre integrazioni con Google Calendar per importare le scadenze e i compiti principali per tutti i membri del team. Sia che si tratti di project manager, content manager o social media manager, i team di marketing hanno a disposizione un foglio di calcolo facilmente condivisibile che include informazioni su più campagne di marketing. Scarica questo modello

10. Modello di calendario dei contenuti di marketing in Excel di Vertex42

via Vertex42

Se vi piace usare modelli di calendario dei contenuti in Microsoft Office, prendete in considerazione il modello di calendario dei contenuti di marketing in Excel di Vertex42.

Progettato per pianificare diversi tipi di contenuti su più canali, questo modello è ideale per i team piccoli e grandi con una strategia di marketing di ampio respiro. Il modello è utile anche per programmare le vacanze del team, i check-in regolari e le revisioni.

Il modello gratuito funziona in Excel e Google Sheets e presenta due caratteristiche Cronologia del diagramma di Gantt e le visualizzazioni del calendario mensile. All'interno del modello, create una cartella condivisa per archiviare le immagini dei vari contenuti e tenete traccia di descrizioni e hashtag per le varie campagne. Aggiungete colonne personalizzate per tenere traccia delle metriche importanti e utilizzate la codifica dei colori per evidenziare i diversi tipi di contenuti o le fasi del processo. Scarica questo modello

Creare utili calendari di marketing con i modelli di ClickUp

La creazione di un calendario dei contenuti è un compito essenziale per ogni marketing manager. Per raggiungere il pubblico e i clienti, è necessario pubblicare costantemente contenuti di qualità.

Un calendario aiuta a tracciare la mappa di ciò che si sta producendo e di come lo si sta facendo. Inoltre, getta le basi per monitorare il successo di ogni singolo pezzo. Inoltre, un calendario può offrire informazioni sulla capacità di lavoro e sul flusso di lavoro, per far sì che il team dia il meglio di sé.

Dalla strategia per i social media al content marketing per i blog e ad altre campagne, avere un ottimo modello può farvi risparmiare tempo e denaro nella mappatura del vostro processo. Iniziate oggi stesso con ClickUp per iniziare a migliorare il processo di creazione dei contenuti e creare calendari di marketing che supportino tutti i vostri sforzi. Accesso oltre 1.000 modelli per trovare lo strumento perfetto per il vostro team. 🙌