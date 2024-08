10 migliori strumenti e software di blogging da utilizzare nel 2024

Il blog è un modo meraviglioso per condividere le proprie competenze, passioni e intuizioni. Ma la creazione di articoli per un blog di successo comporta molti passaggi: dalla creazione di calendari di contenuti alla scrittura e modifica dei post, dall'ottimizzazione SEO alla promozione del lavoro.

Fortunatamente, molti fantastici strumenti e software per il blogging, a pagamento e gratis, sono in grado di semplificare questo processo, aiutandovi a rimanere organizzati, a risparmiare tempo e a migliorare i vostri contenuti.

Cosa cercare negli strumenti di blogging?

Quando si tratta di strumenti per il blogging, la dimensione unica non è certo adatta a tutti. Ad esempio, un blog personale richiede livelli di sofisticazione diversi rispetto a un blog professionale per un'azienda B2B SaaS azienda. Tuttavia, ci sono alcune funzionalità/funzioni da tenere d'occhio per essere sicuri di ottenere il valore migliore.

In primo luogo, considerate l'uso che farete degli strumenti di blogging: Da fare vi serve aiuto per la scrittura e la modifica, per il piano dei contenuti, per la SEO o per tutte queste cose? Strumenti di blogging completi come ClickUp possono aiutare con il project management e la pianificazione, mentre una piattaforma di blogging come Yoast eccelle nella SEO.

ClickUp Docs permette di formattare in modo ricco e comandi slash per lavorare in modo più efficiente

La facilità d'uso è un altro fattore importante: gli strumenti di blogging devono semplificare le attività, non complicarle.

La capacità di gestire efficacemente i carichi di lavoro è un'altra funzionalità/funzione essenziale da ricercare negli strumenti di blogging, e ClickUp funzionalità/funzione di gestione del carico di lavoro di ClickUp possono aiutare a distribuire le attività in modo efficiente.

Infine, gli strumenti di blogging devono integrarsi con la piattaforma di blogging e con gli altri strumenti di marketing utilizzati.

I 10 migliori strumenti di blogging da utilizzare nel 2024

Ora che avete familiarizzato con gli elementi da ricercare in una piattaforma di blogging, fate un tour dei migliori strumenti di blogging e SEO per dare una marcia in più al vostro motore di contenuti.

1. ClickUp #### Il migliore per la gestione dei contenuti

Utilizzo di ClickUp AI per generare un post di blog in ClickUp Docs da un semplice prompt per aggiungere dettagli e altri aspetti importanti

ClickUp è molto di più di una semplice strumento di gestione delle attività -è una piattaforma completa per la creazione di contenuti, la collaborazione e il project management. Se siete alla ricerca di un modo per semplificare la pianificazione e la scrittura di post per il blog, ClickUp è la soluzione che fa per voi.

Con il Modello di gestione del blog ClickUp clickUp è un modello di gestione del blog che consente di strutturare in modo efficiente i post del blog, di collaborare con il team e di monitorare il processo di scrittura. ClickUp dispone anche di strumenti di scrittura per creare i post del blog sulla stessa piattaforma. ClickUp offre inoltre un ampio intervallo di modelli di calendario dei contenuti che potete usare per pianificare e programmare in anticipo i post del vostro blog.

Se state gestendo una campagna di marketing, ClickUp vi offre un calendario di contenuti che potete utilizzare per pianificare e programmare i post del vostro blog gestione delle campagne di marketing funzionalità/funzione sono un'ottima scommessa.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Integrazione perfetta con oltre 1.000 app, evitando il cambio di contesto

Combina attività, documenti e project management in un hub centrale per tutte le esigenze lavorative

Offre una moltitudine di modelli di piani di marketing per accelerare l'avvio del progetto

Automazioni delle attività di routine, per aumentare la produttività

Consente di adattare la gestione del carico di lavoro e le interfacce alle esigenze individuali

Costruire un database di contenuti per monitorare i contenuti importanti e riutilizzarli in futuro

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di un po' di tempo per comprendere ed esplorare appieno l'ampio intervallo di funzionalità/funzione

La funzione completata potrebbe non essere accessibile quando è offline

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

ClickUp valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (2.000+ recensioni)

: 4.7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. BuzzSumo

Il migliore per la ricerca e il monitoraggio

via BuzzSumo BuzzSumo è un potente strumento di ricerca e monitoraggio che offre ai blogger un vantaggio nella creazione e promozione dei contenuti.

Buzzsumo è simile a Google Trends, ma è dotato di maggiori funzionalità di analisi dei social media e di coinvolgimento rispetto a questo semplice strumento gratuito. Buzzsumo si differenzia anche da altri strumenti di blogging perché permette di scoprire i contenuti più condivisi e gli influencer di tendenza nel vostro settore, mantenendo il vostro blog rilevante e coinvolgente.

La sua capacità di identificare i contenuti più performanti e gli influencer chiave può fornirvi intuizioni strategiche per sviluppare contenuti d'impatto.

BuzzSumo offre un solido strumento di analisi, che consente di comprendere chiaramente l'esito positivo della vostra strategia di contenuti e fornisce i dati necessari per perfezionare i vostri lavori richiesti.

Le migliori funzionalità/funzione di BuzzSumo

Strumento di scoperta dei contenuti per aiutarvi a trovare argomenti di tendenza

Strumento di influencer marketing per aiutarvi a scoprire e a connettervi con i principali influencer

Sistema di gestione dei contenuti con avvisi per tenervi aggiornati con gli ultimi contenuti della vostra nicchia

Esportazione facile di un elenco di influencer in Google Analytics, Documenti Google o Fogli Google per creare un database

Limiti di BuzzSumo

Le funzionalità avanzate possono richiedere una curva di apprendimento rispetto ad altri strumenti di blogging

I prezzi possono essere un po' alti per i singoli blogger e non è disponibile uno strumento gratis

Prezzi di BuzzSumo

Basic : $119/mese

: $119/mese Creazione di contenuti: $249/mese

$249/mese PR & Comunicazioni: $249/mese

$249/mese Suite : $499/mese

: $499/mese Azienda: $999/mese

Valutazioni e recensioni di BuzzSumo

G2 : 4.5/5 (100+ recensioni)

: 4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

3. Campione sociale

Miglior strumento di gestione dei social media

via Campione sociale Social Champ è più di un semplice strumento di gestione dei social media: è la vostra arma segreta per condurre campagne di social media marketing di successo.

Grazie alle sue funzionalità/funzione, è possibile programmare i post, monitorare le prestazioni e coinvolgere il pubblico senza fatica.

Social Champ va oltre la semplice programmazione: offre anche

/Riferimenti/ https://clickup.com/it/blog/51884/esecuzione-del-progetto/ funzionalità/funzione per l'esecuzione dei progetti /%href/

per aiutarvi a pianificare, organizzare ed eseguire le vostre campagne sui social media in modo sistematico ed efficiente.

Funzionalità/funzione migliori di Social Champ

Caricamento in blocco e programmazione dei post sulle diverse piattaforme di social media

Monitoraggio delle prestazioni per analizzare i post su tutti i canali di social media

Funzionalità/funzione di collaborazione per i team

limiti di #### Social Champ

L'interfaccia utente potrebbe non essere intuitiva per tutti gli utenti

Integrazione limitata con altri strumenti di blogging

Prezzi di Social Champ

**Gratuito

Champion : $26/mese

: $26/mese Business : $89/mese

: $89/mese Agenzia: Contattare Social Champ per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Social Champ

G2 : 4.4/5 (20+ recensioni)

: 4.4/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (50+ recensioni)

4. CoSchedule

Il migliore per il marketing dei contenuti

Via CoSchedule CoSchedule è una piattaforma di marketing olistica con una suite integrata di strumenti di blogging.

Da un calendario dinamico dei contenuti a uno scheduler intuitivo per i social media e a un project manager dedicato al marketing, CoSchedule risponde a ogni aspetto delle vostre esigenze di content marketing.

Come uno degli strumenti di marketing più migliori software per il calendario dei contenuti coSchedule semplifica l'attività di pianificazione, creazione e condivisione dei contenuti, mantenendo i lavori richiesti coerenti e d'impatto.

Le migliori funzionalità/funzione di CoSchedule

Calendario unificato dei contenuti per pianificare e programmare i post

Strumenti di gestione dei social media per la pubblicazione e il monitoraggio delle prestazioni sociali

Robuste funzionalità di project management per il marketing

Limiti di CoSchedule

Potrebbe risultare eccessivo per gli utenti alle prime armi con gli strumenti di blogging a causa dell'intervallo di funzionalità/funzione

Il prezzo può essere proibitivo per le piccole aziende o per i singoli blogger

Strumenti SEO al limite

Prezzi di CoSchedule

**Gratis

Pro : $29/mese

: $29/mese Marketing Suite: Contattare CoSchedule per i prezzi

Valutazioni e recensioni su CoSchedule

G2 : 4.4/5 (200+ recensioni)

: 4.4/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (100+ recensioni)

5. Yoast SEO

Il miglior plugin per la piattaforma di blogging SEO

via Yoast SEO Yoast SEO porta la potenza dell'ottimizzazione per i motori di ricerca a portata di mano.

Come plugin per blog WordPress, Yoast semplifica gli strumenti SEO rendendoli accessibili anche a chi ha una minima competenza tecnica.

È valutato come uno dei migliori plugin per l'ottimizzazione della ricerca migliori strumenti software per agenzie SEO grazie alla sua perfetta integrazione con le piattaforme di blogging più diffuse, come il suo plugin per WordPress, e alla sua guida approfondita sul miglioramento del rank dei contenuti.

Le migliori funzionalità/funzione di Yoast SEO

Analisi SEO per ogni post con il suo plugin per WordPress

Analisi della leggibilità per migliorare la struttura dei contenuti sul vostro sito WordPress

Questo plugin per WordPress include l'implementazione di schemi per aiutare i motori di ricerca a comprendere meglio il vostro contenuto

Limiti di Yoast SEO

Le funzionalità/funzione avanzate richiedono la versione premium

Prezzi di Yoast SEO

**Gratuito

Premio: $99/anno

Valutazioni e recensioni di Yoast SEO

G2 : 4.6/5 (100+ recensioni)

: 4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

6. Scrittore calmo

Il miglior strumento per scrivere post sul blog

via Scrittrice calma Calmly Writer è un'applicazione minimalista strumento di scrittura progettato per eliminare le distrazioni e creare un ambiente favorevole alla scrittura.

Il suo design libero e intuitivo promuove un'esperienza di scrittura coinvolgente, consentendovi di incanalare la vostra creatività e di concentrarvi sullo sviluppo di contenuti coinvolgenti per il blog.

Strumenti di blogging come questo non lasciano che la loro semplicità sacrifichi le loro funzioni rispetto ad altri migliori strumenti di blogging. Include anche funzionalità/funzione essenziali come il salvataggio automatico e la modalità offline, oltre a uno strumento di modifica della grammatica.

Le migliori funzionalità/funzione di Calmly Writer

Interfaccia priva di distrazioni per migliorare la concentrazione

Salvataggio su cloud per una facile accessibilità

Assistenza per il Markdown

Strumento di modifica per aiutare la grammatica

Limiti di Calmly Writer

Opzioni di formattazione limitate

Nessuna funzionalità/funzione di collaborazione

Prezzi di Calmly Writer

12,99 dollari per un solo pagamento

Valutazioni e recensioni di Calmly Writer

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/A

7. Grammatica

Il migliore per le correzioni di grammatica e punteggiatura

via Grammatica Grammarly è indispensabile tra gli strumenti di blogging. Grazie alle sue funzionalità/funzione, supera i tradizionali software di controllo ortografico.

Offre correzioni grammaticali e di punteggiatura in tempo reale, suggerimenti di stile e persino controlli per il plagio.

Che si tratti di un dettagliato post sul blog o di un conciso aggiornamento di social media marketing, Grammarly assicura che il contenuto sia curato, professionale e privo di errori.

Le migliori funzionalità/funzione di Grammarly

Feedback dettagliato sulla scrittura per migliorare la chiarezza e il coinvolgimento

Strumento di rilevamento del plagio per il confronto con i motori di ricerca e con altri post del blog

Obiettivi di scrittura personalizzabili

Limiti di Grammarly

I controlli avanzati richiedono un account premium

Non può rilevare tutti gli errori basati sul contesto

Prezzi di Grammarly

Dipende dalla dimensione del team. Per ulteriori informazioni, visitate la pagina dei prezzi di Grammarly

Valutazioni e recensioni di Grammarly

G2 : 4.7/5 (4.000+ recensioni)

: 4.7/5 (4.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (6.000+ recensioni)

Compare_

**Grammatica Vs Wordtune_

!

8. Surfista

Miglior strumento di ricerca di parole chiave

via Surfer Surfer ottimizza i contenuti online per migliorare il posizionamento sui motori di ricerca. Analizza un ampio intervallo di dati della vostra pagina web e offre informazioni utili per migliorare la pertinenza e la competitività dei vostri contenuti.

Con Surfer è possibile condurre una ricerca completa sulle parole chiave, eseguire un'analisi delle SERP e confrontare il proprio contenuto con quello dei concorrenti più quotati.

Il robusto editor di contenuti dello strumento consente di redigere contenuti SEO-friendly, fornendo suggerimenti in tempo reale durante la scrittura. È inoltre dotato di un analizzatore di SERP che analizza i motivi per cui determinate pagine si posizionano più in alto, offrendovi un piano strategico per migliorare il vostro posizionamento.

La funzione di ricerca delle parole chiave di Surfer aiuta a identificare le parole chiave più performanti per aiutare il vostro blog a raggiungere un pubblico più vasto.

Che siate blogger, autori di contenuti o professionisti SEO, Surfer offre una serie di funzionalità/funzione che possono aiutarvi ad aumentare la visibilità, il traffico e il coinvolgimento del vostro sito web.

Le migliori funzionalità/funzione di Surfer

L'analizzatore delle SERP di Surfer analizza i motivi per cui certe pagine hanno un posizionamento più alto, fornendo una tabella di marcia per migliorare le classifiche

L'editor di contenuti consente di creare contenuti SEO-friendly, offrendo suggerimenti in tempo reale per ottimizzare il processo di scrittura

Confrontate i vostri contenuti con quelli dei concorrenti più quotati e scoprite cosa funziona nella vostra nicchia e come sfruttarlo per il vostro blog

Collegare lo strumento di ricerca delle parole chiave a Google Search Console per ottenere uno strumento di ricerca più potente

Utilizzare le linee guida dell'editor di contenuti direttamente nei Documenti Google con le estensioni Surfer di facile utilizzo

Limiti di Surfer

Il numero di funzionalità/funzione può renderlo un po' ingombrante per i principianti del SEO

Non esiste una versione gratuita

Prezzi di Surfer

Essenziale: $89/mese

$89/mese Avanzato: $179/mese

$179/mese Max: $299/mese

$299/mese Azienda: Contattare Surfer per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Surfer

G2 : 4.8/5 (400+ recensioni)

: 4.8/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (300+ recensioni)

9. Creatore di titoli portanti

Il miglior strumento Free per il blogging

via Fabbricante del titolo del Portento Portent's Title Maker è uno strumento pratico e gratuito che genera titoli accattivanti e SEO-friendly per i post del blog.

Il suo design intuitivo e l'algoritmo intelligente generano suggerimenti di titoli innovativi che accendono la vostra creatività quando siete alle prese con il blocco dello scrittore.

Con Portent Title Maker, potete assicurarvi che ogni post del blog abbia un titolo accattivante che attiri i clic e aumenti i vostri lavori richiesti dalla SEO.

Funzionalità/funzione migliori di Portent Title Maker

Genera suggerimenti creativi per i titoli di ogni post del blog

Strumento di blogging facile da usare, senza bisogno di account

Aiuta a ottimizzare i titoli per il traffico SEO del blog

Limiti di Portent Title Maker

I suggerimenti potrebbero non essere sempre in linea con il contenuto del blog

Nessuna funzionalità/funzione aggiuntiva oltre alla generazione dei titoli

Prezzi di Portent Title Maker

**Gratis

Portent Title Maker valutazioni e recensioni

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/A

10. GiustoBlogger

Il migliore per la gestione delle campagne di marketing

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/63faf6556163f07498c454f1\_rb-share-image.png Dashboard di RightBlogger /$$$img/

via GiustoBlogger RightBlogger è un sito strategico di gestione di campagne di marketing strumento progettato per i blogger.

La sua funzione principale consiste nel trovare gli influencer della vostra nicchia e nel contattarli per ottenere opportunità di guest blogging, una tecnica comprovata per aumentare il traffico SEO del blog e ampliare il vostro pubblico.

Insieme alla vostra strategia SEO e di marketing, RightBlogger può essere un compagno di gioco che cambia il vostro percorso di blogging.

Le migliori funzionalità di RightBlogger

Aiuta a trovare gli influencer giusti nella vostra nicchia di mercato

Semplifica il processo di ricerca di ospiti nel blogging

Limiti di RightBlogger

Funzioni limitate rispetto agli strumenti completi per l'influencer blogging

L'accuratezza dei dati può variare

Prezzi di RightBlogger

Unlimitato: $29,99/mese

Valutazioni e recensioni di RightBlogger

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/D

Rivoluziona la gestione del tuo blog con ClickUp

Gli strumenti e i software di blogging evidenziati in questo articolo possono integrare e migliorare il vostro processo di blogging con funzionalità/funzioni uniche. Ma per ottimizzare il vostro percorso di blogging, è essenziale centralizzare i processi e gestire i contenuti in modo efficace.

È qui che ClickUp brilla. Come strumento completo di project management, ClickUp offre solidi modelli di gestione del blog progettati per organizzare, pianificare e monitorare i post del blog senza sforzo. Sia che siate blogger solitari o che facciate parte di un team di contenuti, questi modelli possono essere adattati al vostro flusso di lavoro, in modo da essere sempre al top della vostra attività di blogging.

Ma non è tutto. Documenti di ClickUp sono un'area di lavoro all-in-one dove è possibile scrivere, modificare e collaborare ai post del blog. Grazie all'interfaccia user-friendly e alle capacità di modifica in tempo reale, voi e il vostro team potete creare, rivedere e finalizzare i vostri contenuti senza fatica, il tutto all'interno di un'unica piattaforma.

Infine, è importante ricordare che il vostro blog è solo un ingranaggio della vostra strategia di marketing complessiva. Man mano che il vostro blog cresce, cresce anche la necessità di un approccio di marketing integrato. Con ClickUp funzionalità/funzione di marketing project management di ClickUp il sistema di gestione dei progetti di marketing di consente di orchestrare le campagne di marketing, di monitorarne le prestazioni e di garantire che ogni contenuto sia in linea con gli obiettivi di marketing più ampi.

Perché non provare ClickUp? Con la sua suite completa di funzionalità/funzione, modelli e capacità di collaborazione, è più di un semplice strumento di project management: è il vostro alleato definitivo per il blogging. Buon blogging!