10 Migliori alternative e concorrenti di Google Docs 2024

Google Docs

è un ottimo strumento per la creazione di documenti che consente di lavorare in tempo reale con i membri del team. I team possono usarlo per documentare note, idee e processi per mantenere tutti sulla stessa pagina... letteralmente.

Tuttavia, manca di opzioni di collaborazione avanzate e offre accesso offline e autorizzazioni limitate.

Invece di costringervi a scendere a compromessi, siamo qui per aiutarvi a trovare le migliori alternative a Google Docs.

In questo articolo spiegheremo perché avete bisogno di un'alternativa a Google Docs alternativa a Google Docs ed evidenziare i dieci migliori strumenti che si possono utilizzare oggi.

documentiamoci su alcune alternative._ 📝

10 Migliori alternative a Google Docs nel 2024

Poiché Google Docs non è il miglior strumento di collaborazione documentale, ecco dieci eccellenti alternative:

Rilevamento e modifica collaborativi, aggiunta di commenti e inserimento di link all'interno di ClickUp Docs

ClickUp è il sistema di gestione dei documenti più più quotatosoftware di gestione dei progetti e software di collaborazione documentale utilizzato da diversi team di piccole e grandi aziende.

Per aiutarvi ad andare avanti con un modelli di progetto per tracciare il tempo trascorso sui compiti, ClickUp è il ultimo strumento di gestione dei progetti .

Ma aspettate... come può un software di gestione dei progetti gratuito aiutarvi a gestire i documenti?

La risposta è in Docs.

Cosa sono i documenti in ClickUp? I documenti di ClickUp vi permettono di creare documenti fantastici per qualsiasi cosa possiate immaginare! 🤩

Potenti basi di conoscenza, guide per gli utenti, verbali di riunioni, SOP.... quando si tratta di Docs, il mondo è la vostra ostrica.

Scrivete a vostro piacimento utilizzando il suo numero illimitato di pagine.

E per facilitare la gestione dei file, utilizzate la funzione Relationships di ClickUp Docs per collegare attività e pagine correlate, in modo da non dover sfogliare più pagine wiki per trovarle. Oppure potete etichettare i documenti per facilitarne la consultazione e la ricerca.

È anche possibile creare pagine annidate (fino a cinque livelli) nei documenti e spostare le pagine annidate trascinandole e rilasciandole.

dovete condividere il vostro documento con compagni di squadra o collaboratori esterni?

Basta usare condivisione e permessi in ClickUp!

È possibile condividere:

Selezionare le pagine del documento

Come link privato

Come link pubblico

Con Google per l'indicizzazione

È inoltre possibile aumentare le misure di sicurezza proteggendo i documenti da modifiche indesiderate. È sufficiente attivare l'opzione Proteggi questa pagina e aggiungere un contesto per il vostro pubblico.

cosa c'è di più? ClickUp AI in Docs è uno strumento di scrittura collaborativa che incorpora funzionalità di intelligenza artificiale. Consente agli utenti di redigere, modificare e rivedere i contenuti direttamente all'interno del loro spazio di lavoro, fornendo suggerimenti in tempo reale per ottimizzare il testo. Lo strumento offre commenti in linea e collaborazione in tempo reale tra i membri del team, rendendolo ideale per i progetti di gruppo.

L'Email Marketing reso semplice con ClickUp AI Editing collaborativo consente a tutti gli utenti del vostroWorkspace di commentare, modificare e lavorare sul documento contemporaneamente, senza alcuna sovrapposizione. Inoltre, saprete chi sta lavorando su cosa, grazie al Rilevamento della collaborazione in ClickUp .

È inoltre possibile personalizzare Docs in base alle proprie esigenze, grazie a un'ampia gamma di funzioni come:

Autore impostazioni: mostra il creatore del documento e i collaboratori

mostra il creatore del documento e i collaboratori Immagine di copertina personalizzata: scegliere dalla galleria, dal proprio desktop, da un link o dalla libreria Unsplash

scegliere dalla galleria, dal proprio desktop, da un link o dalla libreria Unsplash Dimensione del carattere: scegliere tra piccolo, normale o grande per una facile visualizzazione

scegliere tra piccolo, normale o grande per una facile visualizzazione Modifica del testo ricco per essere creativi con titoli, tabelle, evidenziazioni e altro ancora

Contatore di parole: per vedere quante parole sono state digitate nel documento

per vedere quante parole sono state digitate nel documento Tabella dei contenuti: delinea il contenuto del documento e permette ai lettori di saltare alle diverse sezioni con facilità

delinea il contenuto del documento e permette ai lettori di saltare alle diverse sezioni con facilità Emoji: aggiungete tonnellate di emoji divertenti e utili al vostro documento 📝

aggiungete tonnellate di emoji divertenti e utili al vostro documento 📝 Banner: per far risaltare le informazioni importanti con banner colorati

per far risaltare le informazioni importanti con banner colorati Divisori: aiutano i lettori a distinguere tra le diverse sezioni del documento

aiutano i lettori a distinguere tra le diverse sezioni del documento Bottoni: rendete ufficiali i vostri documenti pubblici con bottoni colorati che si adattano al vostro marchio

rendete ufficiali i vostri documenti pubblici con bottoni colorati che si adattano al vostro marchio Inclusione di qualsiasi cosa : inserite nel vostro documento tutto ciò che volete senza perdere un secondo

: inserite nel vostro documento tutto ciò che volete senza perdere un secondo Attacchi: aggiungete schermate, PDF e altri file al vostro documento per una rapida consultazione

aggiungete schermate, PDF e altri file al vostro documento per una rapida consultazione Funzioni di creazione di mappe

ma non è tutto

Altre funzioni chiave di ClickUp:

Membri del team : attirate l'attenzione dei membri del vostro team menzionandoli in un Doc

: attirate l'attenzione dei membri del vostro team menzionandoli in un Doc Menzioni dei documenti: utilizzare @@@ per menzionare i documenti nella descrizione di un'attività o nel campo dei commenti

Relazioni tra documenti: accesso ai documenti in più luoghi collegando i documenti tra loro o con le attività

accesso ai documenti in più luoghi collegando i documenti tra loro o con le attività Assegnare commenti: evidenziate qualsiasi testo nel vostro documento per aggiungere un commento e creare un compito per un compagno di squadra

Widget incorporabili: aggiungere widget per le visualizzazioni Elenco e Consiglio e modificare i flussi di lavoro dall'interno del documento

Widget incorporabili: aggiungere widget per le visualizzazioni Elenco e Consiglio e modificare i flussi di lavoro dall'interno del documento Cruscotti ClickUp: aggiungere i documenti ai cruscotti per una rapida consultazione

Mappe mentali ClickUp : mappa le idee brillanti per i vostri prossimi documenti 💡

ClickUp pro

Ed esplorate tutte le emozionanti caratteristiche che questa alternativa gratuita a Google Docs ha in serbo per voi!

Prezzi di ClickUp

ClickUp offre tre piani tariffari a pagamento:

Piano gratuito per sempre (migliore per uso personale)

(migliore per uso personale) Piano illimitato (migliore per piccoli team ($7/membro al mese))

(migliore per piccoli team ($7/membro al mese)) Piano Business (migliore per i team di medie dimensioni ($12/membro al mese)

(migliore per i team di medie dimensioni ($12/membro al mese) ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro del Workspace al mese

Valutazioni dei clienti di ClickUp

G2: 4.7/5 (oltre 2000 recensioni)

4.7/5 (oltre 2000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2000+ recensioni)

2. Microsoft Office Online

Via Microsoft OfficeMicrosoft Office Online è un ottimo strumento di collaborazione online strumento di scrittura . Questo software per ufficio consente di accedere gratuitamente a Microsoft Word , Calendario, Moduli e altro ancora.

Tuttavia, quando si utilizza MS Word online non è possibile accedere a documenti protetti da password o eseguire macro all'interno di un documento.

Caratteristiche principali di Microsoft Office Online

Co-autore e co-modifica di documenti MS Word

Viene fornito con OneNoteper prendere appunti* La funzione "dimmi" aiuta a navigare nella piattaforma

Ogni documento Word viene salvato automaticamente su Microsoft OneDrive

I vantaggi di Microsoft Office Online

Supporta strumenti di formattazione per gli stili APA, MLA e Chicago

Modelli gratuiti per curriculum, calendari, newsletter e molto altro ancora

Può organizzare i dati con fogli di calcolo e cartelle di lavoro

Limitazioni di Microsoft Office Online

Manca la funzionalità di visualizzazione offline

Microsoft Word online non dispone di funzioni avanzate di correzione delle bozze

Non è possibile creare didascalie, citazioni, bibliografie o tabelle di contenuto in Microsoft Word online

Prezzi di Microsoft Office Online

Microsoft Office Online è una soluzione gratuita per la modifica dei documenti.

Valutazioni dei clienti di Microsoft Office Online

G2 : 4.5/5 (100+ recensioni)

: 4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (11.000+ recensioni)

3. Zoho Docs

Via Zoho Docs Zoho Docs è uno strumento di editing di documenti online con alcune funzioni di base per la gestione dei progetti, come promemoria, rapporti sugli utenti e una chat in-app.

Tuttavia, l'essenziale gestione dei documenti caratteristiche come file protetti da password e condivisione dei file con i non utenti hanno un prezzo.

Caratteristiche principali di Zoho Docs

Creare un documento, un foglio di calcolo o una presentazione

Allegare documenti a una chat e rivederli in modo collaborativo

Categorizzazione dei file per progetto, tipo di file o autore

Si integra con Zoho Office Suite

Zoho Docs pro

La versione gratuita supporta l'autenticazione a due fattori

Disponibile su iPhone e dispositivi Android

Si può lavorare sui file senza una connessione a Internet. Le modifiche saranno sincronizzate una volta tornati online

Limitazioni di Zoho Docs

Nessun piano tariffario offre la possibilità di caricare file di dimensioni illimitate

Può essere difficile importare i file nelle app mobili

Non è possibile assegnare compiti a più utenti per una collaborazione avanzata

Prezzi di Zoho Docs

Zoho Docs ha tre piani tariffari:

Piano gratuito

Piano standard : $4/mese per utente

: $4/mese per utente Piano Premium: $6/mese per utente

Valutazioni dei clienti di Zoho Docs

G2: 4.4/5 (100+ recensioni)

4.4/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

4. Carta Dropbox

Via Carta DropboxDropbox Paper è uno strumento di editing di documenti con un'interessante funzione di assistente personale. Consente di sapere quando c'è una scadenza incombente o quando qualcuno condivide un documento con voi.

Tuttavia, se si desidera utilizzare l'applicazione per uso personale, è meglio rivolgersi altrove.

I piani tariffari personali non prevedono il blocco dei file.

Caratteristiche principali di Dropbox Paper

Assegnazione di compiti ai compagni di squadra e aggiunta di date di scadenza alle attività

Migliora i processi di feedback con le annotazioni

La funzione di presa di appunti offre al team uno spazio di pianificazione personale

Taggate i membri del team nei commenti senza lasciare il documento

I vantaggi di Dropbox Paper

Annotare idee o fornire feedback in movimento sul vostro dispositivo iOS o Android

Può trasformare i documenti in presentazioni con un semplice clic

Supporta modelli pernote di riunione,brainstorming, brief creativi e altro ancora

Limitazioni di Dropbox Paper

Ordinare e organizzare i file può essere difficile

Può essere più costoso di altri strumenti di editing dei documenti

Manca di funzionalità avanzatedi elaborazione testi poiché è basato su markdown

Prezzi di Dropbox Paper

Dropbox Paper è uno strumento gratuito.

Valutazioni degli utenti di Dropbox Paper

G2: 4.1/5 (4.000+ recensioni)

4.1/5 (4.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (100+ recensioni)

5. Apache OpenOffice

Tramite Apache OpenOffice Apache OpenOffice è uno strumento di collaborazione open-source che consente di creare documenti, illustrazioni 3D, equazioni matematiche e altro ancora.

L'applicazione per l'ufficio ha un'interessante funzione di editing che prevede la correzione automatica, il completamento automatico e il controllo ortografico per individuare gli errori al volo.

Tuttavia, la sua interfaccia utente è piuttosto obsoleta rispetto ad altri strumenti di modifica dei documenti.

Caratteristiche principali di Apache OpenOffice

Un elaboratore di testi che si può usare per prendere appunti o scrivere un libro

Fogli di calcolo che aiutano a calcolare, analizzare e presentare i dati in rapporti numerici

Creazione di modelli personalizzati e uso di modelli dal repository di modelli

Condividere copie con chi si vuole, gratuitamente

I professionisti di Apache OpenOffice

L'editor di documenti può gestire più lingue

Si può installare l'applicazione su tutti i PC che si desidera

La funzione note visualizza note e commenti a lato del documento

Limitazioni di Apache OpenOffice

Nessuna applicazione per dispositivi mobili iOS per creare documenti in movimento

I formati di file come XLSX e PPTX non sono ancora supportati

Non è disponibile l'opzione di salvataggio su cloud

Prezzi di Apache OpenOffice

Questo strumento per la modifica dei documenti può essere scaricato gratuitamente.

Valutazioni dei clienti su Apache OpenOffice

G2: 4.4/5 (10+ recensioni)

4.4/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (30+ recensioni)

6. Ossidiana

Via OssidianaOssidiana è un potente strumento per prendere appunti e gestione della conoscenza nota soprattutto per il collegamento delle note e le capacità di personalizzazione, che la rendono una forte concorrente della migliore alternativa a Google Docs.

A differenza di altre app per prendere appunti, Obsidian agisce come il vostro "secondo cervello", dandovi una pausa dal lavoro costante per ricordare il contenuto dei vostri appunti, dove sono archiviati e quali appunti sono correlati. Obsidian può aiutarvi a creare facilmente collegamenti tra le note tramite backlink, a organizzarle in base a schemi, argomenti, rilevanza reciproca o in qualsiasi altro modo preferiate per organizzare meglio le informazioni.

Senza dubbio, questa granularità e i collegamenti contestuali interni miglioreranno le vostre capacità di prendere appunti e cambieranno drasticamente il modo in cui gestite i vostri documenti per sempre.

Caratteristiche principali

La visualizzazione dei backlink e dei grafici aiuta gli utenti a navigare facilmente tra i loro appunti

Funzionalità di ricerca a tutto testo

Note giornaliere

Modelli

Pro

Supporta CommonMark e GitHub Flavored Markdown (GFM) per la portabilità

Piattaforma personalizzabile; è possibile aggiungere plugin per creare un kit di strumenti per prendere appunti personalizzato

Disponibile su Mac, Windows, Linux, Web, iOS, Android

Limitazioni

la versione iOS funziona solo con iCloud (non funziona con altre cartelle Cloud)

Impossibile esportare le note in MS Word (solo come file PDF)

Non è ancora possibile modificare le tabelle (disponibile come plugin)

Prezzi

Obsidian offre tre piani:

Personale: Gratuito

Gratuito Catalyst: $25+ pagamento una tantum

$25+ pagamento una tantum Commerciale: $50 per utente all'anno

Valutazioni degli utenti

Product Hunt: 5/5 (195+ recensioni)

Bonus:

**Obsidian Vs. Notion_

7. Evernote

Via Evernote Evernote è uno dei più noti sistemi per prendere appunti e per gestione delle attività per l'organizzazione e l'accessibilità degli appunti. È stata progettata per migliorare la presa di appunti, la pianificazione dei progetti e la collaborazione di gruppo, consentendo di acquisire, organizzare e accedere facilmente alle note digitali su tutti i dispositivi e persino di accedervi offline su mobile.

Utilizzate la funzione Home per visualizzare gli appunti più importanti in un'unica dashboard, organizzate i vostri appunti utilizzando taccuini, pile di taccuini, titoli e tag e create elenchi di cose da fare con i vostri appunti per trasformare le vostre idee in elementi attuabili. Dato che Google Docs non dispone di queste funzionalità, è un'ottima alternativa per prendere appunti.

Per ottenere di più da questa app e per un flusso di lavoro più fluido, integrate Evernote ai vostri strumenti di lavoro più utilizzati e preferiti, come ad esempio Calendario di Google , Slack, (e ClickUp ). 😉

Caratteristiche principali

Cruscotto iniziale con widget

Ricerca geografica

Note offline per dispositivi mobili

Annotazione in PDF

Ricerca in PDF e documenti Office

Cronologia delle note

Compiti

Pro

Interfaccia facile da usare

Accessibilità

Capacità di ricerca delle note

Funzionalità di gestione dei compiti

Disponibile su tutte le principali piattaforme

Limitazioni

Piano gratuito limitato che limita gli utenti a un solo taccuino e 50 note

Piano premium costoso

Prezzi

**Gratuito

Personale: $8.99/mese

$8.99/mese Professionale: $10,99/mese

$10,99/mese Team: $14,99/utente/mese

Valutazioni degli utenti

G2 : 4.5/5 (1.965+ recensioni)

: 4.5/5 (1.965+ recensioni) Raggio di fiducia: 8.3/10 (1.649+ recensioni)

Controlla questi

**Alternative di Evernote _

!

8. Coda

Via CodaCoda è una soluzione completa per la gestione dei documenti che riunisce tutte le parole, i dati e il lavoro di squadra in un unico potente documento.

I team possono combinare i blocchi di costruzione per creare un documento, creare, modificare e visualizzare contemporaneamente documenti e fogli di calcolo, creare sondaggi e inchieste, impostare flussi di lavoro personalizzati, automatizzare le notifiche e molto altro ancora.

Caratteristiche principali

Automazioni

Integrazione e plug-in

Modelli di documenti Coda

Modelli da trascinare e rilasciare

Blocco anticipato dei documenti

Pro

Include funzionalità di trascinamento e rilascio

Offre modelli personalizzabili

Collaborazione in tempo reale

Applicazione mobile-friendly

Limitazioni

L'onboarding può intimidire; curva di apprendimento ripida

Problemi di integrazione con altri strumenti

Velocità e prestazioni ridotte

Prezzi

Gratuito

Pro : $10/mese per Doc Maker

: $10/mese per Doc Maker Team : $30/mese per Doc Maker

: $30/mese per Doc Maker Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni degli utenti

G2: 4.5/5 (296+ recensioni)

4.5/5 (296+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (73+ recensioni)

Controlla questi

**Alternative alla codifica_

!

9. Quip

Via Quip Un'altra incredibile applicazione che può essere utilizzata come alternativa a Google Doc è Quip, un programma di gestione dei documenti e di software per la collaborazione tra gruppi di lavoro creato da Salesforce per aiutarvi a centralizzare e organizzare il lavoro del vostro team e a comunicare all'interno della stessa applicazione.

Con questo strumento, gli utenti possono creare e condividere documenti, fogli di calcolo, diapositive di presentazione ed elenchi di attività e utilizzare la funzione di chat integrata per mantenere le discussioni del team organizzate in un unico luogo. L'esclusiva combinazione di funzioni di comunicazione e scrittura consente al team di lavorare in modo più collaborativo ed efficiente, senza dover ricorrere alle e-mail: è possibile fare brainstorming di idee e discutere il lavoro direttamente all'interno dell'app e intorno al documento.

Caratteristiche principali

Gestione dei documenti e del flusso di lavoro

Discussioni e forum

Chat di gruppo o 1-1/ chat e modifica in tempo reale

Modalità offline

Ricerca

Condivisione di file

Funzionalità di integrazione

Monitoraggio dello stato

Accesso mobile

Pro

Ottimo per la collaborazione online tra team

Organizzazione, visibilità e modifica in tempo reale in un'unica applicazione

Funzioni per prendere appunti e gestire progetti

Interfaccia intuitiva

Limitazioni

Strumenti di formattazione di base

Prezzi

Starter: $10/utente/mese (fatturati annualmente)

$10/utente/mese (fatturati annualmente) Plus: $25/utente/mese (fatturati annualmente)

$25/utente/mese (fatturati annualmente) Avanzato: $100/utente/mese (fatturato annualmente)

Valutazione degli utenti

G2 : 4/5 (1.602+ recensioni)

: 4/5 (1.602+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (182+ recensioni) **Confronto tra Google Docs e Confluence !

10. Microsoft Word

Via Microsoft Word Una delle migliori alternative a Google Docs e degli elaboratori di testi più utilizzati è Microsoft Word. Le sue funzioni avanzate e di facile utilizzo consentono agli utenti di creare, salvare ed esportare documenti di qualità professionale.

È dotato di potenti funzionalità di elaborazione dei documenti, come i solidi strumenti di formattazione del testo e delle immagini, che consentono di modificare i documenti in base alle proprie preferenze o alle esigenze del progetto. I singoli e i team possono anche accedere a una serie di modelli pronti all'uso da utilizzare per mantenere i processi coerenti, accelerare il processo di documentazione o semplicemente come guida alla formattazione.

Caratteristiche principali

Funzione di salvataggio automatico

Formattazione dei caratteri e del testo

Supporto per HTML e immagini

Modelli pronti all'uso

Controllo grammaticale e ortografico

Pro

Potenti capacità di elaborazione dei documenti

Interfaccia facile da usare

Consente la preparazione dei documenti offline

Integrazione con altri strumenti

Limitazioni

Per accedere alle funzioni premium è necessario acquistare il pacchetto Microsoft

Prezzi

Microsoft 365 Personal (1 persona): $6,99/mese o $69,99/anno

Microsoft 365 Family (fino a 6 persone): $9,99/mese o $99,99/anno

Microsoft Corporation: 159,99 dollari

Valutazione degli utenti

G2 : 4.5/5 (1.586+ recensioni)

: 4.5/5 (1.586+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.007+ recensioni)

Controlla questi

Hef/_Frequentazione https://clickup.com/it/blog/37774/alternative-a-microsoft-word/_** Alternative a Microsoft Word_ /%href/

!

Perché vi serve un'alternativa a Google Docs

Google Docs è un sistema di modifica dei documenti basato sul cloud e di strumento di collaborazione che consente ai team di creare, condividere e modificare i documenti in un luogo centralizzato.

Permette di squadre virtuali collaborano facilmente ai documenti grazie a funzioni quali:

Commenti

Menzioni dell'utente

Cronologia delle revisioni del documento

Salvataggio automatico

Condivisione del documento

In questo modo, non dovrete collaborare inviandovi documenti via e-mail. Dopotutto, lunghe discussioni via email significano solo documenti persi e esperienze stressanti con il vostro team . 😫

Google Docs consente anche di aggiungere immagini al documento Google utilizzando il motore di ricerca Google integrato e di utilizzare altre applicazioni Google come Google Slides insieme al proprio lavoro.

Sebbene tutto ciò sembri interessante, l'applicazione Google Docs presenta alcune limitazioni evidenti:

1. Manca di funzioni di collaborazione avanzate

Google Docs dispone di alcune funzionalità di base funzionalità di collaborazione sui contenuti come la modifica in tempo reale, la condivisione di documenti e l'archiviazione su cloud. È possibile quasi creare linee temporali , Grafici di Gantt , diagrammi di flusso oppure calendari in Google Docs .

Tuttavia, se volete documentare un progetto di grandi dimensioni, questa applicazione di Google non è sufficiente. 💇

Mancano funzioni di collaborazione avanzate come il monitoraggio dei progressi, tracciamento del tempo stati di attività personalizzati e altro ancora. Questi elementi sono essenziali per monitorare le prestazioni del progetto e dare vita alla visione dello spazio.

2. Difficile da usare come sistema di base di conoscenza

Ecco tre ragioni per le quali Google Docs non è il più completo soluzione di base di conoscenza :

A. Organizzazione dei file

"Dov'è quel documento che ho aperto un secondo fa?"

mi ricordo che un compagno di squadra ha condiviso quel documento con me, ma non riesco a trovarlo da nessuna parte!"

ti suona familiare?

Creare un sistema di archiviazione decente in Google Docs può sembrare un'impresa.

Il viaggio è lungo e le strade sono impervie.

Dovrete persino usare Google Drive per creare manualmente cartelle e organizzare i documenti in base ai progetti.

Con un'alternativa a Google Docs, invece, potrete dedicare il vostro tempo alla produttività!

B. Condivisione e autorizzazioni

La condivisione e le autorizzazioni possono essere una vera seccatura in Google Docs.

A volte ci si dimentica di dare l'accesso a un compagno di squadra, altre volte si preme l'opzione "chiunque abbia un link".

Il primo scenario comporta una perdita di tempo e confusione, mentre il secondo, beh... diciamo che avete dato liberamente i vostri documenti a Internet.

C. Non è possibile annidare le pagine

Google Docs non consente di annidare le pagine (creare sottopagine).

perché le pagine annidate sono importanti per la gestione della conoscenza?

La possibilità di annidare le pagine significa che è possibile creare un documento ben strutturato in cui alcune pagine sono impostate come sottopagine di altre pagine primarie.

Senza di esse, i documenti complessi saranno difficili da organizzare.

Trova la migliore alternativa a Google Docs per il tuo team

Non fraintendeteci, Google Docs è un pratico software di editing di documenti.

ma questo è più o meno tutto ciò che può fare

Fortunatamente, ci sono altri strumenti di collaborazione che vi permetteranno di fare colpo su Google Docs

Se siete confusi su dove iniziare, perché non cominciare con ClickUp?

ClickUp non solo vi permette di creare documenti e modificarli insieme ai vostri compagni di squadra in tempo reale, ma vi consente anche di gestire i progetti con facilità.

Dall'aiuto nella mappatura delle idee in mappe mentali al monitoraggio delle date di scadenza, ClickUp è il miglior Google Docs e Alternativa a Microsoft Office . Iscriviti gratuitamente a ClickUp oggi stesso per sperimentare l'ultimo strumento di gestione dei documenti!