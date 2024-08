11 migliori modelli di Influencer per gestire l'outreach nel 2024

L'influencer marketing è diventato un modo chiave per le aziende di costruire la consapevolezza del marchio e di entrare in contatto con il proprio pubblico di riferimento. Ma la collaborazione con gli influencer richiede molto lavoro, dalla strategia di influencer outreach all'implementazione della strategia di influencer marketing piano di marketing .

Da fare non solo per entrare in connessione con l'influencer giusto per il vostro marchio, ma anche per mantenere una relazione produttiva e professionale lungo tutto il percorso.

Utilizzate questi modelli di influencer per affinare la vostra strategia di marketing e ridurre il tempo necessario per lanciare un influencer di esito positivo campagna di marketing .

Cos'è un modello Influencer?

Un modello per influencer è un documento che si utilizza per semplificare e standardizzare le interazioni con gli influencer. Invece di ricominciare da zero ogni volta, potete semplicemente personalizzare il vostro schema o modello per ogni potenziale influencer che contattate.

Alcuni dei modelli più comuni per gli influencer includono:

Modello di email per il contatto con gli influencer : Usate questo modello per avviare il contatto con un influencer per la prima volta. Se lo contattate tramite messaggi diretti, create un modello DM invece di un modello email

Usate questo modello per avviare il contatto con un influencer per la prima volta. Se lo contattate tramite messaggi diretti, create un modello DM invece di un modello email Modello di email di follow-up : Usate questo modello per contattare gli influencer che non vi hanno risposto o che hanno espresso interesse per il vostro progetto

Usate questo modello per contattare gli influencer che non vi hanno risposto o che hanno espresso interesse per il vostro progetto Modello di campagna influencer brief: Un brief della campagna spiega l'ambito, lo scopo e la Sequenza della vostra campagna ai potenziali influencer

Un brief della campagna spiega l'ambito, lo scopo e la Sequenza della vostra campagna ai potenziali influencer Modello di contratto con l'influencer: Il vostro influencermodello di contratto dovrebbe indicare le condizioni della partnership con l'influencer, come ad esempio il numero dipost sui social media che vi aspettate che creino ogni settimana o mese 📅

Il vostro influencermodello di contratto dovrebbe indicare le condizioni della partnership con l'influencer, come ad esempio il numero dipost sui social media che vi aspettate che creino ogni settimana o mese 📅 **Questo tipo di modello aiuta a mantenere voi e il vostro influencer sulla stessa pagina mentre la vostra campagna procede

Cosa rende un buon modello per influencer?

Un buon modello per l'influencer marketing deve includere le informazioni chiave e allo stesso tempo essere facile da adattare a ogni influencer contattato. Ad esempio, potete includere le stesse informazioni sulla vostra azienda in ogni email, personalizzando però l'oggetto e il nome dell'influencer.

Ecco quattro cose da includere nei messaggi di influencer outreach:

Oggetto: Più il nome dell'influencer è popolare, più email riceve. Utilizzate un oggetto accattivante per attirare l'attenzione dell'influencer e aumentare le valutazioni

Più il nome dell'influencer è popolare, più email riceve. Utilizzate un oggetto accattivante per attirare l'attenzione dell'influencer e aumentare le valutazioni Valori del marchio : Agli influencer dei social media piace collaborare con marchi che si allineano con i loro valori. Aumentate le vostre possibilità di esito positivo evidenziando come il vostro prodotto o la vostra azienda siano adatti al loro pubblico

Agli influencer dei social media piace collaborare con marchi che si allineano con i loro valori. Aumentate le vostre possibilità di esito positivo evidenziando come il vostro prodotto o la vostra azienda siano adatti al loro pubblico Campione gratuito : Se il nome del vostro marchio non è molto conosciuto, offritevi di fornire campioni gratuiti di prodotti in modo che possano vedere da soli di cosa si tratta 🎁

Se il nome del vostro marchio non è molto conosciuto, offritevi di fornire campioni gratuiti di prodotti in modo che possano vedere da soli di cosa si tratta 🎁 Media kit: Se il vostro influencer è un blogger o un recensore, fornite un media kit con tutti i vostri materiali promozionali, in modo che non debbano andare a cercarli

11 Modelli per influencer da usare nel 2024

È probabile che dobbiate contattare più influencer prima di stabilire una partnership con esito positivo per il vostro marchio. Questi modelli gratis vi faranno risparmiare tempo in ogni passaggio, dal contatto iniziale alla creazione di una campagna sui social media calendario dei contenuti per i social media .

È sufficiente scaricare i modelli necessari e personalizzarli per ogni nuova strategia di marketing.

1. Modello di contratto per influencer ClickUp

Realizza il tuo prossimo contratto con il modello di contratto Influencer di ClickUp

Utilizzate questo Modello di contratto per influencer ClickUp per documentare un accordo formale con un influencer o un autore. Iniziate inserendo il nome dell'influencer, i dati di contatto e l'indirizzo di casa. Compilate quindi la tabella con i loro contatti su ogni pagina social media project management (Facebook, Instagram, Tiktok e così via), insieme al loro numero di follower.

Una volta creato il contratto, potete inviarlo via email per la revisione ed entrambe le parti possono firmare il documento digitalmente. Esportate la vostra strategia di influencer outreach in PDF per facilitare la registrazione.

Oltre a fungere da contratto vincolante, sarà facile tenere traccia di tutti gli influencer con cui si lavora, grazie alla foto del profilo e ai social media da fare apparire direttamente sulla pagina.

2. Modello di piano dei contenuti per i social media di ClickUp

Monitoraggio dei post sui social media con questo modello di piano dei contenuti personalizzabile

Questo Modello di piano dei contenuti per i social media di ClickUp vi aiuta a monitorare tutte le vostre campagne sui social media in un unico posto, anche se lavorate con più influencer.

Ogni attività ha una data di scadenza e un assegnatario, quindi potete assegnare una storia Instagram al vostro influencer Instagram e un post TikTok a qualcun altro. Potete anche usare la colonna Priorità per evidenziare le attività più urgenti con una bandierina rossa o arancione.

Da fare con altre persone coinvolte nella campagna di influencer marketing, come editor, designer o copywriter? Aggiungeteli a uno dei cinque campi personalizzati per migliorare la collaborazione.

Che stiate pianificando l'omaggio di un nuovo prodotto o un'anticipazione di un'uscita imminente, questo modello di piano dei contenuti per i social media vi manterrà organizzati e produttivi.

3. Monitoraggio della salute dei client dell'agenzia ClickUp di Zenpilot

Tenete d'occhio le esigenze dei clienti e migliorate la loro soddisfazione con questo modello personalizzato di ZenPilot e ClickUp

Il lavoro con gli influencer sta diventando sempre più popolare per le aziende, ma la gestione di queste relazioni può essere impegnativa. È qui che il ClickUp Agency Health Tracker di Zenpilot Modello di monitoraggio dello stato di salute dei client viene fornito. Questo modello personalizzabile consente alle agenzie di monitorare lo stato di salute delle relazioni con i propri client in un'unica comoda posizione, facilitando la gestione delle informazioni sugli influencer e massimizzando l'impatto.

Con il ClickUp Agency Client Health Tracker, le agenzie possono monitorare dati importanti come i livelli di soddisfazione degli influencer, i punti di contatto e i feedback. Registrando queste informazioni, le aziende possono comprendere meglio le loro relazioni con gli influencer e ottimizzare di conseguenza la loro strategia. Ciò consente di mantenere solide partnership e di ottenere un esito aziendale più positivo.

Incorporando il Client Health Tracker di ClickUp Agency nel vostro processo di gestione degli influencer, sarete in grado di semplificare i vostri flussi di lavoro e di tenere sotto controllo qualsiasi problema si presenti.

4. Modello pubblicitario ClickUp

Questo modello di pubblicità ClickUp vi aiuta a monitorare lo stato dei vostri materiali di marketing

Questo Modello di annuncio ClickUp può aiutarvi a sviluppare un nuovo annuncio per la vostra campagna di marketing digitale dall'inizio alla fine. Iniziate identificando l'oggetto di marketing, i materiali di marketing e lo stato di marketing (ad esempio "In sviluppo").

Quindi, suddividete il processo di sviluppo in fasi, come "Prima bozza completata", "Bozza finale completata" e "Approvato dall'ufficio legale" Una volta che il vostro annuncio è stato approvato dal team esecutivo, dal team legale e dal team di marketing, potete inviarlo ai vostri influencer sui social media e ad altri affiliati per dare il via ai vostri lavori richiesti.

Questo modello di annuncio può essere utilizzato per la maggior parte delle campagne di influencer marketing, oltre che per i programmi di affiliazione e per i programmi di ambasciatori del marchio.

5. Modello di Brief della campagna ClickUp

Utilizzate questo modello di briefing della campagna per delineare il budget, il pubblico di riferimento e le attività cardine relative alla vostra campagna influencer

Prima di entrare in una partnership di influencer marketing, utilizzate un modello di Modello di briefing della campagna ClickUp per mettere tutti sulla stessa pagina e coordinare i lavori richiesti.

Compilate la tabella con il motore, i collaboratori e gli approvatori del progetto (utilizzando i loro social media, in modo da poterli trovare facilmente online). Includete il nome del prodotto, la tagline e la descrizione del prodotto che volete pubblicizzare.

Questo modello include anche una sezione per i Messaggi in cui è possibile descrivere l'invito all'azione (CTA). Il vostro prodotto è perfetto per le famiglie con bambini o per i titolari di animali domestici? Aggiungete un'immagine del vostro cliente ideale nella sezione Traguardo.

La sezione Budget vi aiuta a suddividere il budget della campagna in componenti come copywriting, produttività video e analisi, mentre la sezione Attività cardine vi aiuta a tenere il passo con le date di scadenza per ogni passaggio della campagna.

Infine, concludete il vostro influencer marketing con una sezione dedicata alle Chiavi Consegnabili e Risorse aggiuntive che il team può consultare.

6. Modello per il monitoraggio della campagna ClickUp

Tracciate lo stato di più campagne di marketing dall'inizio alla fine con questo modello dettagliato di monitoraggio delle campagne

Questo Modello di monitoraggio della campagna ClickUp vi aiuta a tenere traccia del monitoraggio delle vostre campagne di influencer marketing. Dall'email marketing all'affiliate marketing, utilizzate questo modello per visualizzare tutte le vostre campagne in corso in un unico posto.

Impostate lo stato di lancio della campagna su "Programmato" o "Lanciato" e aggiungete un assegnatario e un responsabile della campagna a ogni attività, in modo da sapere chi ne è responsabile. Utilizzate tag pratici come Podcast, Sito web, Annunci e Social media, in modo da sapere su quale piattaforma viene visualizzata ogni campagna di marketing.

Una volta lanciata la campagna, monitorate il budget, la spesa, le impressioni, i clic e le metriche di conversione. Passate dalla vista Elenco, alla vista Bacheca, alla vista Calendario e altro ancora, in dipendenza di come volete visualizzare i vostri dati.

7. Modello di marketing dei contenuti ClickUp

Questo modello per il marketing dei contenuti consente di raggruppare le attività per mese, di contrassegnare il loro livello di priorità, di etichettare i diversi tipi di contenuto e molto altro ancora

Il marketing dei contenuti richiede il coordinamento tra il team di marketing, gli influencer e gli altri stakeholder. Utilizzate il modello Modello di marketing dei contenuti di ClickUp per semplificare la creazione di contenuti, che si tratti di video, articoli, post sul blog o infografiche. 📹

Utilizzate campi come Effort e Output Quality per determinare quali tipi di contenuto sono più convenienti e contrassegnate le attività come Completate, Scartate o Da fare.

Questa è un'ottima occasione per chiedere ai potenziali influencer di partecipare a una recensione di un prodotto, a un giveaway o a un altro tipo di campagna di marketing.

Assicuratevi di menzionarlo nei modelli di email di influencer outreach, in modo che sappiano cosa aspettarsi dalla collaborazione.

Vedere come Strumenti di IA per il marketing possono semplificare il flusso di lavoro dell'influencer marketing!

8. Modello di proposta di marketing ClickUp

Presentate i vostri servizi di marketing ai client con un'ottima proposta di marketing

Questo Modello di proposta di marketing ClickUp può essere utilizzato da marketer singoli o da team di influencer marketing per proporre i propri servizi a potenziali client. La prima pagina contiene il nome dell'azienda e una breve descrizione, seguita da una sezione che presenta i membri del team e i rispettivi ruoli.

Dopo la pagina Chi siamo, viene presentata la proposta vera e propria, insieme a una descrizione del processo che descrive come sarebbe lavorare con voi.

Potete usare questa proposta di marketing per proporre un'idea per influencer rilevanti e i loro contenuti, un hashtag per una campagna sui social media o qualsiasi altra idea di content marketing.

È simile a un modello di email di influencer outreach e di collaborazione, in quanto ha l'obiettivo di presentare il vostro team, le vostre competenze e la vostra visione in modo chiaro e coinvolgente.

9. ClickUp Avviare un'agenzia di social media marketing Modello

Lanciate la vostra agenzia di social media marketing con questo modello completo

Il ClickUp Avviare un'agenzia di social media marketing modello è un potente strumento per aiutarvi a far crescere la vostra agenzia di agenzia di social media da zero. Questo modello intermedio è compatibile con Spazi ClickUp per funzionalità/funzione di collaborazione ancora più avanzate.

È possibile creare una dashboard completa con diversi tipi di visualizzazione, tra cui Bacheca, Elenco, Le mie attività e In scadenza questa settimana. È possibile utilizzare 30 codici di stato, come In revisione, Attivo, In attesa, Pubblicato, Da rivedere e altro ancora.

Avrete inoltre accesso a 12 diverse ClickApp, che coprono tutti gli aspetti, dal monitoraggio del tempo e degli sprint alle priorità, ai limiti dei lavori in corso (WIP) e agli avvisi di dipendenza.

Con così tante funzionalità/funzione, è facile spostare le attività dalla fase dell'idea o del suggerimento fino alla pubblicazione. Tenete traccia di più clienti e influencer con lo stesso modello, grazie al monitoraggio di ogni attività per client, canale e tipo di contenuto.

10. Modello avanzato per i social media ClickUp

Utilizzate il modello Social Media Advanced di ClickUp per semplificare i vostri lavori richiesti e organizzarvi al meglio

Il Modello avanzato per i social media di ClickUp è un modello avanzato che può aiutarvi a migliorare le vostre campagne sui social media. È dotato di 16 diversi tipi di stato, come Design, Posted/Live, Update Required e Post Withdrawn, in modo da poter monitorare i post recenti e quelli in arrivo allo stesso tempo.

Iniziate creando un elenco di contenuti imminenti, come un post sul blog o una storia di Instagram. Aggiungete una data di scadenza e un assegnatario per ogni attività, e usate etichette di colore per identificare il canale dei social media e la categoria del contenuto (come Notizie, Suggerimenti o Tutorial).

Una volta che il post è attivo, caricate i file del contenuto e aggiungete un collegato all'URL attivo, in modo da poterlo rivedere o aggiornare in qualsiasi momento. È possibile utilizzare lo stesso modello per monitorare i post realizzati da micro influencer o persino da un ambasciatore del marchio sui propri profili di social media.

Non siete fan delle bacheche Kanban? Non preoccupatevi: potete facilmente passare alla visualizzazione Schedule, in modo da poter vedere i post imminenti sul sito calendario di marketing .

Prova_

**Software calendario marketing_

!

11. Flusso di lavoro per la strategia dei social media di ClickUp

Utilizzate il modello di flusso di lavoro per la strategia dei social media personalizzabile di ClickUp per pianificare e realizzare attività importanti legate ai social media

Il Flusso di lavoro per la strategia dei social media di ClickUp è un modello intermedio che semplifica il processo di piano per i marketer dei social media. Suddividete tutto in attività e sottoattività ed etichettatele con codici di colore come Completato, Bloccato, Da rivedere, Da approvare o In corso.

Nella colonna Ruolo, identificate i membri del team coinvolti in ciascuna attività, ad esempio Social Media Manager, Marketing Manager e Content Strategist.

Una volta impostato il flusso di lavoro, attivate/disattivate la Fase di creazione, Bacheca , Linee guida per il branding e i passaggi della strategia sui social media.

Questo modello di ClickUp elimina le congetture sulla strategia per i social media, in modo che possiate completare il vostro elenco di cose da fare un'attività alla volta. Non dimenticate di includere l'influencer outreach per attirare l'attenzione sulla vostra campagna di marketing! 👀

Come aumentare il tasso di risposta dell'Influencer Outreach

Una delle maggiori sfide dell'influencer marketing è ottenere una risposta dai potenziali influencer. Con così tanti marchi che si contendono la loro attenzione, può essere difficile distinguersi e farsi notare.

Ma non preoccupatevi! Abbiamo alcuni suggerimenti per aiutarvi ad aumentare il tasso di risposta del vostro influencer outreach:

Personalizzate i vostri messaggi: Non inviate un'email generica a tutti gli influencer del vostro elenco. Prendetevi il tempo di fare ricerche su ogni influencer e di personalizzare il vostro messaggio. Menzionate i loro lavori recenti o qualcosa che ammirate del loro marchio. Offrite valore: Gli influencer sono più propensi a rispondere se vedono che il lavoro con voi li avvantaggia in qualche modo. Che si tratti di offrire prodotti gratis, una collaborazione a pagamento o l'esposizione a un nuovo pubblico, assicuratevi di comunicare il valore che riceveranno lavorando con il vostro marchio. Siate brevi e chiari: Gli influencer sono persone impegnate e ricevono molte email al giorno. Mantenete il messaggio iniziale di contatto breve e diretto. Lasciate i dettagli per un secondo momento della conversazione. Follow up: Se non ricevete una risposta da un influencer dopo il vostro messaggio iniziale, non abbiate paura di fare un follow-up con una promemoria amichevole. A volte la loro finestra In arrivo può essere ingombra e potrebbero aver perso il vostro primo messaggio. Costruite relazioni: Non contattate gli influencer solo quando avete bisogno di qualcosa da loro. Prendetevi il tempo necessario per costruire relazioni autentiche, partecipando ai loro contenuti e supportando il loro marchio. In questo modo saranno più propensi a rispondere quando Da fare vi contattano per una collaborazione.

Costruire la consapevolezza del marchio con i modelli Influencer di ClickUp

L'influencer giusto è quello che ha un'audience consolidata e la cui immagine è in linea con i valori del vostro marchio. Ma i migliori influencer sono molto richiesti, quindi potrebbe volerci del tempo prima di ricevere una risposta.

Mantenete le vostre email brevi e scattanti per migliorare il tasso di risposta e utilizzate i modelli di email per risparmiare tempo nel processo di redazione.

Grazie ai modelli di ClickUp per le email di outreach, le email di follow-up, i contratti con gli influencer e i brief delle campagne, avrete sempre i documenti necessari pronti all'uso. Inoltre, il nostro strumenti di collaborazione consentono di condividere facilmente le informazioni con gli altri membri del team di marketing, in modo da sapere chi è responsabile di quali attività.

Dall'influencer outreach alla strategia sui social media, ClickUp vi copre.

Visitate il sito Libreria di modelli ClickUp per un numero ancora maggiore di strumenti di marketing per far crescere la vostra azienda.