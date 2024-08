Gestione dei progetti di marketing: Guida del project manager

Il marketing è davvero importante.

È un'affermazione ovvia, ma sapevate che il 72% degli esperti di marketing del settore ha dichiarato che l'importanza del marketing nelle loro organizzazioni è aumentata da febbraio 2020, facendo pressione sulla trasformazione digitale? I marketer continuano a a promuovere contenuti di qualità in mezzo al rumore.

Ma soprattutto, il loro prodotto/servizio fa una differenza positiva nella vita dei consumatori.

La manopola delle richieste di marketing sta girando, aumentando la quantità di creazione di contenuti e opportunità per le aziende. Un risultato distruttivo di questo aumento è qualcosa di cui non si parla abbastanza apertamente (e onestamente) sul posto di lavoro: Stiamo lottando. molto, molto. 😮‍💨

Obiettivi non chiari, rotture di scatole flussi di lavoro del marketing e le indicazioni di comunicazione imbarazzanti potrebbero essere evitate se dessimo la priorità a un migliore project management del marketing .

Sia che siate un libero professionista o che facciate parte di un dipartimento di marketing interno, è possibile che siate oberati di lavoro e sotto pressione per portare a termine un lavoro che si allontana sempre di più.

In questa guida tratteremo i dettagli della gestione del project management del marketing e come creare i sistemi migliori per il vostro team e i vostri collaboratori.

Che cos'è il Marketing Project Management?

Il project management del marketing è una funzione specializzata che si concentra sul piano, l'esecuzione e il controllo delle iniziative e delle campagne di marketing. Si tratta di un processo di coordinamento e guida efficace di tutte le attività di marketing per il raggiungimento di obiettivi specifici Obiettivi e finalità nel rispetto del tempo, del budget e delle risorse assegnate

Per i project manager, il project management del marketing implica la supervisione dell'intero ciclo di vita dei progetti di marketing, dall'ideazione e sviluppo della strategia all'implementazione, al monitoraggio e alla valutazione. Le responsabilità chiave includono:

Piano del progetto : Definizione dell'ambito, degli oggetti e dei risultati del progetto, in linea con le esigenze del clientestrategia di marketing in un piano di progetto dettagliato *Gestione delle risorse: Applicare i giusti talenti di marketing, gli strumenti e le tecnologie disponibili per eseguire il progetto con esito positivo. Questo include il coordinamento con vari team, come quello creativo, dei contenuti, del design e del marketing digitale

: Definizione dell'ambito, degli oggetti e dei risultati del progetto, in linea con le esigenze del clientestrategia di marketing in un piano di progetto dettagliato *Gestione delle risorse: Applicare i giusti talenti di marketing, gli strumenti e le tecnologie disponibili per eseguire il progetto con esito positivo. Questo include il coordinamento con vari team, come quello creativo, dei contenuti, del design e del marketing digitale Controllo del budget : Gestione del budgetbudget del progetto e le spese per massimizzare il ritorno sull'investimento rispettando i vincoli finanziari

: Gestione del budgetbudget del progetto e le spese per massimizzare il ritorno sull'investimento rispettando i vincoli finanziari Collaborazione interfunzionale : Facilitare la collaborazione e la comunicazione tra i team di marketing e gli altri reparti per una perfetta integrazione e allineamento con gli obiettivi generali dell'organizzazione

: Facilitare la collaborazione e la comunicazione tra i team di marketing e gli altri reparti per una perfetta integrazione e allineamento con gli obiettivi generali dell'organizzazione Gestione dei rischi : Identificare i rischi potenziali e svilupparepiani di emergenza per mitigare il loro impatto sullo stato e sui risultati del progetto

: Identificare i rischi potenziali e svilupparepiani di emergenza per mitigare il loro impatto sullo stato e sui risultati del progetto Esecuzione tempestiva : Monitoraggio dello stato del progetto, identificazione di potenziali colli di bottiglia e risoluzione proattiva dei problemi per garantire la consegna tempestiva delle campagne di marketing

: Monitoraggio dello stato del progetto, identificazione di potenziali colli di bottiglia e risoluzione proattiva dei problemi per garantire la consegna tempestiva delle campagne di marketing Assicurazione della qualità : Implementazione di misure per mantenere la qualità e l'efficacia delle attività di marketing, assicurando che siano conformi agli standard e agli oggetti predefiniti

: Implementazione di misure per mantenere la qualità e l'efficacia delle attività di marketing, assicurando che siano conformi agli standard e agli oggetti predefiniti Misurazione delle prestazioni : Definizione di parametri rilevantiindicatori di performance chiave (KPI) per valutare l'esito positivo dei progetti di marketing. Analizzare i dati di marketing e fornire spunti per migliorare i futuri lavori richiesti dal marketing

: Definizione di parametri rilevantiindicatori di performance chiave (KPI) per valutare l'esito positivo dei progetti di marketing. Analizzare i dati di marketing e fornire spunti per migliorare i futuri lavori richiesti dal marketing Gestione degli stakeholder: Utilizzaresoftware di gestione degli stakeholder per coinvolgere le parti interessate, compresi i client, i team di marketing, il senior management e i partner esterni, per tenerli informati sullo stato del progetto e rispondere alle loro domande

Miglioramento continuo: Conduzione di revisioni post-progetto per identificare le lezioni apprese e le aree di miglioramento per le future iniziative di marketing

Usa il marketing strumenti di project management come ClickUp Documenti

Differenze chiave tra Waterfall e Agile nel project management del marketing

Esploriamo due aspetti degni di nota project management per il marketing metodologie: cascata e agile .

Non si tratta di convincere che un metodo sia migliore, perché non tutti i progetti sono adatti all'agile e non tutti i progetti sono adatti al waterfall. Alcuni progetti possono essere prevedibili e di routine, mentre altri sono rischiosi ed elaborati. Se considerate attentamente la dimensione e la complessità del progetto, risparmierete tempo e denaro.

via Incredo.co Che cos'è il marketing a cascata? 🤔

Il marketing a cascata è prevedibile

Il metodo waterfall è un processo rigoroso e lineare. Le attività sono interdipendenti e si svolgono in modo sequenziale. Il flusso logico inizia dall'alto e si muove verso il basso, raggiungendo fasi critiche lungo il percorso. Nel waterfall, una fase non può iniziare finché quella precedente non è completata.

Caratteristiche del metodo a cascata:

Alti livelli di governance del progetto

Piano accurato per ogni passaggio, in modo che nulla sia lasciato al caso

Documentazione completa

Le aspettative degli stakeholder e degli utenti sono supportate da un piano e da una documentazione dettagliati

Traccia di audit cancellata per la gestione delle conoscenze

Il metodo Waterfall è una bandiera rossa:

Meno spazio per gli errori

I cambiamenti sono problematici e costosi

Difficile da prevedere

Sequenza di tempi potenzialmente lunghi

Il project management agile è quindi una scheda selvaggia? Non necessariamente.

Il marketing agile si adatta ai cambiamenti

A differenza del metodo waterfall, che blocca in anticipo requisiti e attività, il marketing agile favorisce la risposta ai cambiamenti rispetto a quanto indicato nel piano del progetto.

Esistono due modelli popolari di marketing agile : scrum e kanban.

Scrum : il quadro di scrum èmirato alla velocitàcon progetti che durano da una settimana a quattro settimane. Ai team di marketing chiusi vengono assegnate attività facilmente consumabili e attuabili nel corso di un progetto sprint-un breve intervallo di tempo per completare una determinata quantità di lavoro

: il èmirato alla velocitàcon progetti che durano da una settimana a quattro settimane. Ai team di marketing chiusi vengono assegnate attività facilmente consumabili e attuabili nel corso di un progetto sprint-un breve intervallo di tempo per completare una determinata quantità di lavoro Kanban : in alternativa, il quadro di Kanban è incentrato suvisualizzazione del flusso di lavoro. In una bacheca Kanban, le schede delle attività vengono trascinate da una colonna allo stato successivo. È strutturato in modo lasco e consente un miglioramento continuo senza cambiamenti massicci

via McKinsey & Company Vale la pena menzionare che il metodo agile richiede un ulteriore livello di formazione per lo sviluppo, in modo che i team abbiano un esito positivo. Diventare un'organizzazione di marketing agile comporta un lavoro richiesto per essere veloci nei tempi di risposta e ridurre i rischi. Si verificheranno interruzioni del progetto se non c'è tempo per far sì che i team (in particolare quelli di i team remoti ) formati per comprendere l'ambito e il flusso di lavoro.

9 passaggi per progetti di marketing sani e di esito positivo

Pianificare il futuro è emozionante ma anche stressante. Non si vedranno risultati se una strategia di marketing non non è supportata dal piano di marketing . 📈

Il piano di marketing è il mappa stradale di passaggi tattici per l'esecuzione della strategia. Descrive cosa, quando e come implementare la strategia.

La strategia di marketing è il perché dietro i lavori richiesti da un'organizzazione e il modo in cui il marketing obiettivi di marketing raggiungeranno gli obiettivi aziendali. Le quattro P del concetto di marketing:

P Prodotto: Ciò che si vende (prodotti/servizi digitali o fisici)

Prodotto: Ciò che si vende (prodotti/servizi digitali o fisici) P prezzo: quanto si fa pagare e l'impatto di come prospect e clienti visualizzano il vostro marchio

prezzo: quanto si fa pagare e l'impatto di come prospect e clienti visualizzano il vostro marchio P luogo: Dove promuovete il vostro prodotto/servizio affinché i clienti ideali trovino informazioni su di voi e sul vostro settore

luogo: Dove promuovete il vostro prodotto/servizio affinché i clienti ideali trovino informazioni su di voi e sul vostro settore Promozione: Quali strategie utilizzate per far sì che i clienti si informino su di voi?

Bonus:_ Strumenti di marketing per le piccole imprese_ Prima di assegnare le attività al primo grafico disponibile, Da fare una profonda comprensione della sfida che state risolvendo, di come ci arriverete e del traguardo? Il budget della campagna?

Facciamo un passaggio alla volta! Ecco come pianificare progetti di marketing sani e di esito positivo. ✨

Organizzate i progetti attuali e futuri in un Elenco ClickUp per avere piena trasparenza su tutti i lavori in corso

Passaggio 1: delineare i deliverable, le risorse richieste, le sequenze, i budget, i KPI (Key Performance Indicators)

Ecco lo scenario: siete un marketing project management con l'incarico di guidare il lancio di una campagna per far conoscere il marchio. Il vostro progetto includerebbe:

Obiettivi del progetto : ottenere un aumento del 30% delle metriche di brand lift (KPI)

: ottenere un aumento del 30% delle metriche di brand lift (KPI) Consegne del progetto : 15 video educativi sul prodotto, ciascuno della durata di 30 secondi o un minuto, distribuiti su Instagram, che portano traffico alle pagine di destinazione del prodotto

: 15 video educativi sul prodotto, ciascuno della durata di 30 secondi o un minuto, distribuiti su Instagram, che portano traffico alle pagine di destinazione del prodotto Risorse : Teams, creativi e social; software di project management per il marketing

: Teams, creativi e social; software di project management per il marketing Sequenza del progetto: Attività creative finali da consegnare entro il 1° ottobre, campagna di lancio l'8 ottobre

Budget del progetto: $10.000 (per il software video, eventuali appaltatori necessari)

Passaggio 2: raccolta di dati e input da parte di stakeholder e team

Parlare con parti interessate o partner che lavorano al progetto per raccogliere input e informazioni importanti necessarie a completare un'attività. Non aspettate che i grafici abbiano consegnato le risorse per menzionare qualcosa di nuovo!

In qualità di gestore del team di marketing, non ci si aspetta di sapere subito quanto tempo impiega ciascun membro del team per eseguire le proprie consegne. Chiedete una stima della durata e del lavoro richiesto per fare il lavoro. In questo modo si affronteranno i problemi o i conflitti che potrebbero comportare la Sequenza, il che è prezioso per la gestione dei progetti.

Passaggio 3: includere la ricerca

La ricerca è il fulcro di ogni progetto di marketing. Esiste una ricerca esistente che potrebbe essere applicata a questo progetto? Il progetto team sociale avrà bisogno di qualche attività per condurre una nuova ricerca? Seguendo l'esempio dell'ambito del progetto che abbiamo usato sopra, queste sono informazioni necessarie per conversazioni produttive sul progetto.

👉 Un secondo: se avete bisogno di aiuto per organizzare il vostro piani di progetto o gli elenchi delle attività, consultare il sito Il Centro modelli di ClickUp per monitoraggio della campagna , bilanci , elenchi di prodotti da consegnare e altro ancora!

Passaggio 4: Assemblare le attività e le attività cardine

A questo punto, avete l'ambito del progetto, i contributi degli stakeholder e la ricerca. È il momento di assegnare le attività usando il vostro il vostro software di project management per il marketing .

Ricordate le stime di durata stimate in precedenza? Assicuratevi di includerle nelle attività, in modo che i membri del team possano vedere il loro carico di lavoro giornaliero e adattarsi se sono sovra-assegnati. La loro settimana di lavoro deve essere gestibile e realistica.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/gantt-chart-with-milestones-in-clickup-1.png

/$$$img/

Utilizzate un semplice grafico Gantt per monitorare le attività cardine e consegnare i progetti di marketing in tempo

Passaggio 5: preparare il team

È essenziale tenere una riunione d'inizio attività per ascoltare eventuali domande o dubbi direttamente dai team, dopo che hanno avuto la possibilità di valutare le loro attività. È anche un'ottima occasione per eliminare qualsiasi peso che il team potrebbe sentire fin da subito.

Dopo la riunione, inviate un riepilogo dei punti chiave della discussione e dei risultati ottenuti. Se i membri del team hanno elementi d'azione, assegnateli subito, in modo che nulla vada perso.

👉 Scoprite come Toyin Olasenhinde, un product manager, utilizza il programma i commenti assegnati in ClickUp quando gli elementi di azione non giustificano un'intera attività!

Passaggio 6: Eseguire check-in e revisioni del team

Pianificate i check-in e le revisioni sul calendario di marketing . In qualità di gestore del team di marketing, dovete essere consapevoli dello stato di salute del team e del progetto. La frequenza dei check-in e delle revisioni dipende dal tipo di progetto sequenza del progetto e capacità del team.

👉 Gestite del team virtuale? Scoprite sette modi per potenziare la strategia di comunicazione del vostro team virtuale qui !

Passaggio 7: monitoraggio dello stato con un dashboard del progetto

I dashboard sono utilizzati da stakeholder, client e team del progetto per monitorare lo stato di avanzamento. Gli stakeholder e i client hanno bisogno di una panoramica di alto livello, mentre il team del progetto ha bisogno di dashboard dettagliate che suddividano i pezzi di lavoro.

Se il vostro software di project management per il marketing dispone di una funzionalità/funzione, sfruttate lo strumento in modo da avere versioni diverse di un dashboard del progetto per ciascun pubblico. Invece di rivolgersi direttamente a voi per gli aggiornamenti, visualizzeranno prima il dashboard del progetto!

👉 Imparate a creare potenti dashboard in ClickUp con un facile tutorial con passaggi!

Monitorate tutti i dati delle vostre campagne di marketing in un elenco personalizzabile di ClickUp

Passaggio 8: chiudere le pratiche digitali nello strumento di project management

Suona la campana! Voi e il team avete portato a termine il progetto obiettivi del progetto è arrivato il momento di far sapere a tutti e di rivedere il prodotto finale. Assicuratevi che i risultati finali siano avvolti in un fiocco virtuale, che i file rimanenti siano archiviati o cancellati e che tutte le attività aperte siano chiuse nello strumento di project management.

Passaggio 9: Riflettere sul viaggio del progetto come team

Questo passaggio viene spesso trascurato perché una nuova campagna di marketing è all'orizzonte o i team sono passati per riprendersi e ricaricarsi. Riflettere subito sui successi e sulle imprecisioni di un progetto è una grande opportunità di apprendimento per i project manager del marketing, che possono così correggere i processi per i progetti futuri legati al marketing.

Se i membri del team non se la sentono di partecipare a una telefonata per riflettere sul progetto (o se semplicemente non c'è abbastanza tempo), il modo più semplice per raccogliere questi dati è inviare un modulo digitale.

Ecco alcune domande da considerare per organizzare il modulo:

se potesse cambiare una parte del processo, quale sarebbe?

la nostra analisi di marketing ha identificato i componenti del deliverable che dovevamo creare all'inizio?

il nostro strumento di project management aiuta o ostacola la vostra produttività?

qual è stato l'evento più frustrante?

avete ricevuto le informazioni e le risorse necessarie per svolgere le vostre attività?

qual è stata la parte più soddisfacente del progetto?

i check-in e le revisioni hanno danneggiato o aiutato il vostro flusso di lavoro?

siete orgogliosi dei vostri prodotti finiti?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Project-Post-Mortem-Template.png Modello di post-mortem del progetto ClickUp /$$$img/

Conducete una sessione post-mortem per riflettere sul ciclo di vita del progetto

Come i moderni Teams di marketing utilizzano il software di project management

Ogni team di marketing ha obiettivi, ruoli e valori strategici diversi all'interno dell'intera azienda.

Prima di impegnarsi in una richiesta di campagna di marketing, è bene conoscere le informazioni, le risorse e gli strumenti di progetto di cui ogni team di marketing ha bisogno per avere un esito positivo. Aggiungete una buona comunicazione, un processo decisionale rapido e obiettivi chiaramente definiti... e il gioco è fatto! 🌟

Ottimizzazione dei motori di ricerca Professionisti SEO sono costantemente impegnati nell'implementazione di strategie e nell'agevolazione

Flussi di lavoro SEO per completare i risultati. La creazione di backlink, l'aumento del traffico organico e le attività di ricerca di parole chiave in cima alle informazioni sui dati sembrano una ricetta per l'eccesso. Utilizzano dashboard interattivi con dati in tempo reale. Una reportistica coerente e automatizzata protegge il loro tempo. Il risultato è che il lavoro richiesto viene impiegato per dare priorità ai miglioramenti del ranking!

Design

I designer grafici vengono contattati dai dipartimenti interni per prestare la loro esperienza (e talvolta la loro benedizione) per rafforzare il design e il messaggio di una risorsa. Una funzionalità di project management semplice ma efficace per risparmiare tempo e spazio nella finestra In arrivo è un modulo di richiesta digitale.

I moduli di richiesta digitali eliminano le congetture e il tira e molla tra il grafico e il richiedente. Ponendo le domande giuste e richiedendo il contesto della richiesta, i grafici possono concentrare il loro tempo e le loro energie sul lavoro vero e proprio.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Conditional-Logic-in-ClickUp-Forms-to-Streamline-Internal-Requests.gif Logica di condizione nei moduli ClickUp per semplificare le richieste interne /$$$img/

Semplificare le richieste interne per raccogliere le informazioni esatte necessarie per avviare le campagne di marketing

Editoriale e marketing dei contenuti

I professionisti del contenuto sono in trincea in ogni ruolo di marketing. Spesso sono "project management accidentali" di campagne concomitanti e di richieste una tantum. Una situazione tipica in cui tendono a trovarsi è quella di dedicare molto tempo ad attività amministrative.

👉 Guardate come il team Content di ClickUp automatizza gli attuali processi manuali per massimizzare la produttività qui .

Funzionalità/funzione di ClickUp indispensabili per ogni tipo di organizzazione di marketing ClickUp è una soluzione gratuita per il project management che consente a ogni team di gestire progetti, collaborare in modo più intelligente e riunire tutti i lavori in un unico strumento. Sia che siate alle prime armi con le app di project management o che siate dei veri e propri utenti, la personalizzazione di ClickUp può adattarsi a team di qualsiasi dimensione, remoti o in ufficio, per la migliore produttività della vostra vita.

Sappiamo (e amiamo!) che il vostro team ha impostazioni, personalità e flussi di lavoro diversi. In ClickUp, ogni membro può personalizzare le proprie visualizzazioni e attività in base alle proprie esigenze, lavorando al contempo agli stessi obiettivi del progetto di tutti gli altri.

Ecco le funzionalità/funzione di ClickUp per ogni tipo di organizzazione di marketing:

Funzionalità/funzione del team per un'agenzia di marketing

Autorizzazioni per gli ospiti per la collaborazione in team con gli appaltatori e i client esterni

Modelli di progetti di marketing nella sezioneCentro modelli di ClickUp per semplificare i flussi di lavoro

Email in ClickUp per passare dall'invio di un commento ai compagni interni all'azienda all'invio di un'email a chiunque non faccia parte dell'area di lavoro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2-5-1400x924.png

/$$$img/

Comunicare all'interno di un'attività di ClickUp ed evitare di perdere le cose nella finestra In arrivo

Funzionalità/funzione di gestione del team di marketing interno

Visualizzazioni di ClickUp per guardare progetti e attività,attività secondariee le loro caratteristiche uniche in un modo significativo

ClickUp Dashboard per visualizzare i dati e le attività accanto aClickUp Obiettivi per tutti i team

Stime di durata e monitoraggio del tempo perl'allocazione delle risorse e la fatturazione

Creare tabelle orarie e monitorare il tempo monitorato per tutti i progetti di marketing in ClickUp

Funzionalità di gestione del tempo per freelance e solisti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image1-2.gif

/$$$img/

Impostazione di orari ripetuti per le attività di ClickUp

Ottimizzare i lavori richiesti con ClickUp

"Il burnout lavorativo è un tipo particolare di stress legato al lavoro, uno stato di esaurimento fisico o emotivo che implica anche un senso di riduzione della realizzazione e di perdita dell'identità personale", secondo l'Associazione dei Sindaci di Milano Clinica Mayo .

E se riconoscessimo la possibilità di realizzare campagne e lanci di prodotti senza compromettere la salute del team? Il cambiamento inizia con il chiarimento del nostro sistema di project management del marketing. 💎

Onestamente, capiamo che siete in lotta con il tempo (e forse anche con il consenso della leadership) per impegnarvi e migliorare il processo di project management del vostro team. Se sentite la responsabilità verso voi stessi e il vostro team di migliorare le cose, non siete soli!

Ecco perché ClickUp offre un servizio gratuito, assistenza gratuita, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, via email, telefono e chattare online per aiutarvi a organizzare la vostra area di lavoro e ad impostare il vostro team per un esito positivo. Iniziare a lavorare in ClickUp e presto avrete standup che saranno l'apice della giornata di tutti! ☀️