7 modi per facilitare la fiducia e la comunicazione nei team virtuali

Da fare?

Il silenzio della noia durante le conferenze di Zoom?

Il suono della mancanza di impegno dei membri del vostro team?

...🦗🦗🦗..

Se è così, è probabile che sia arrivato il momento di rivedere il vostro team virtuale.. strategia di comunicazione . 👀

Con il lavoro da remoto che sta diventando la normalità, i team leader devono trovare metodi creativi e innovativi per creare un ambiente di lavoro più cooperativo.

Il lavoro da remoto comporta delle sfide sia per i dipendenti che per i manager, tra cui barriere di comunicazione, stanchezza da lavoro, difficoltà tecnologiche e altro ancora.

A Ricerca di Harvard Business Review è stata condotta durante il COVID-19 per comprendere le sfide della gestione del team virtuale. Da questa ricerca è emerso che la maggior parte dei team remoti fatica a comunicare in modo efficace e a creare un ponte di fiducia con i propri team virtuali.

Che vi piaccia o no, questi due fattori influenzano enormemente la produttività, la motivazione e i risultati dei dipendenti, e le conseguenze dell'ignorarli vanno oltre l'improduttività e l'errore.

Quindi, cosa serve per creare fiducia e cooperazione efficace all'interno dei team virtuali e che ruolo hanno nelle prestazioni dei dipendenti?

Scopriamolo.

pronti a eliminare i grilli? 🧨

**Come fa una buona comunicazione tra team virtuali a incrementare la produttività?

Alcuni di noi hanno lavorato in un ambiente negativo, dove i colleghi sono inaffidabili, distaccati e poco reattivi.

In queste situazioni, i dipendenti tendono a trattenere la loro energia, le loro capacità, la loro passione e la loro motivazione perché sentono la mancanza di fiducia, supporto e connessione con il loro team.

Da fare, quindi, in che modo la costruzione della fiducia può venire in soccorso?

1. Maggiore fiducia = meno conflitti

La fiducia è un superpotere che risolve i problemi di comunicazione all'interno dei team virtuali. 💪

La fiducia interpersonale tra dipendenti e manager aiuta a ridurre e risolvere i malintesi in modo più agevole.

Condividete lo spirito di fiducia per accelerare i processi di negoziazione e costruire relazioni personali più strette all'interno dei team virtuali. Pur mantenendo un livello professionale, pensate a costruire un solido terreno di fiducia nel tempo per evitare il più possibile conflitti futuri.

Da fare? 🤔

**Quando le persone condividono la fiducia reciproca nei confronti di colleghi e manager, si sentiranno sicure del loro ambiente di lavoro

Per questo motivo sono più aperte a negoziazioni, discussioni e dialoghi sani con il team.

2. La fiducia crea un'aura di "hai un amico in me!"

Uno degli elementi fondamentali di un'ottima performance dei dipendenti è una maggiore collaborazione all'interno dei team. Soprattutto nel lavoro da remoto, in cui la comunicazione faccia a faccia è al minimo, la gestione di un gruppo di lavoro è un elemento fondamentale team collaborativo a distanza è diventato ancora più impegnativo.

Relazioni di lavoro poco chiare portano a una scarsa collaborazione, mentre legami di fiducia possono facilmente costruire partnership più forti tra dipendenti e dirigenti. ✊

Uno studio di Harvard Business Review dimostra che le persone che lavorano in ambienti con un alto livello di fiducia hanno una produttività superiore del 50%. Questo dimostra che la fiducia è l'ingrediente numero uno per costruire team virtuali forti. 🥗

In poche parole, la comunicazione basata sulla fiducia all'interno dei team motiverà i membri a unire le loro teste e a proporre idee più innovative.

Rullo di tamburi per favore... 🥁 per il dolce testo di Randy Man. 🎶

3. Riduce lo stress e l'isolamento

Al giorno d'oggi, la maggior parte delle aziende è passata a un ambiente di lavoro ibrido e a una cultura del lavoro da remoto, cosa a cui non tutti i dipendenti e i dirigenti erano preparati.

Le sfide emergenti e le numerose barriere che si frappongono al lavoro da casa possono causare un elevato livello di stress e una tendenza all'isolamento o al lavoro a silo tra i dipendenti.

Il rovescio della medaglia... 😍

Relazioni aperte, trasparenti e affidabili con i team virtuali aiutano i dipendenti a superare la pressione del lavoro, a sentirsi più motivati a impegnarsi e a ridurre la pressione del lavoro da remoto.

7 modi intelligenti per migliorare la comunicazione tra team virtuali e rafforzare la fiducia

Fortunatamente, esistono diversi modi manager stellari possono costruire fiducia e comunicazione trasparente nei team virtuali. 🥳

Date un'occhiata a questi consigli pratici per costruire team collaborativi, allineati e responsabilizzati.

1. Siate flessibili quando si tratta di comunicare con i team virtuali

Al giorno d'oggi, un numero sempre maggiore di aziende sta passando a una mentalità aperta e a una prospettiva più flessibile quando si tratta di lavorare in team. Soprattutto per i team virtuali, dove una socializzazione efficace è un po' complessa, l'implementazione della semplicità è diventata essenziale.

I responsabili dei team virtuali devono essere disponibili e amichevoli, in modo che i dipendenti si sentano liberi di fare domande, discutere problemi ed esprimere le proprie opinioni. 🗣️

Mantenere una mentalità aperta ai cambiamenti aiuterà i leader a mantenere la flessibilità e l'agilità nei confronti dei continui cambiamenti. Inoltre, la trasparenza cultura aziendale fornisce una comunicazione più efficiente tra i membri.

2. Impostazione di obiettivi comuni precisi

Il metodo del lavoro da casa ha sicuramente cambiato l'equilibrio della nostra vita personale e professionale.

Il che, a sua volta, rende difficile organizzare le priorità.

Per questo motivo, i responsabili dei team virtuali dovrebbero chiaramente_ **definire gli obiettivi aziendali per ciascun dipendente

A volte i membri possono sentirsi scollegati per il semplice risultato di essere geograficamente distanti. Quindi, sia che lavoriate per un'azienda SaaS o per un panificio, in qualità di manager la vostra attività consiste nel fissare una destinazione comune con traguardi chiaramente definiti.

**Quando ognuno conosce le proprie attività per il giorno/settimana/mese, le scadenze e altri requisiti, la comunicazione diventa più facile

Inoltre, delineate gli oggetti della condivisione per costruire una solida base di valori aziendali comuni a cui ogni membro può contribuire. Per ottenere tutto questo in modo più semplificato, potete utilizzare lo speciale programma ClickUp gestione delle attività funzionalità/funzione.

3. Dire "Grazie!" al vostro team virtuale

Ammettiamolo: Come esseri umani, tutti desideriamo sentirci visti e apprezzati. 😌

Quando si lavora con team virtuali, la valutazione e il riconoscimento spesso si perdono nel flusso costante di videochiamate, discussioni veloci e progetti infiniti. Ecco perché il potere del riconoscimento e dell'apprezzamento genuino vi offre il vantaggio di migliorare la comunicazione con il vostro team virtuale.

Secondo Glassdoor il 53% dei dipendenti ammette che resterebbe più a lungo nella propria azienda se si sentisse sufficientemente apprezzato.

Ecco quindi alcune pratiche creative di riconoscimento dei dipendenti:

Implementare un programma di apprezzamento dei dipendenti . Ad esempio, si possono assegnare punti per aver completato anche le attività più piccole o per essere stati puntuali. Questi punti possono poi essere scambiati con vantaggi come un maggior numero di ore di ferie

. Ad esempio, si possono assegnare punti per aver completato anche le attività più piccole o per essere stati puntuali. Questi punti possono poi essere scambiati con vantaggi come un maggior numero di ore di ferie Riconoscere i risultati individuali per far risaltare i dipendenti produttivi. Se i manager sottolineano i piccoli successi dei membri e li ringraziano con una telefonata personale, questi ultimi si sentiranno preziosi e si impegneranno di più

per far risaltare i dipendenti produttivi. Se i manager sottolineano i piccoli successi dei membri e li ringraziano con una telefonata personale, questi ultimi si sentiranno preziosi e si impegneranno di più Celebrare anche i fallimenti dei dipendenti supportando l'assunzione di rischi e la determinazione. Inoltre, fate leva su eventuali fallimenti per motivare altri membri a provare cose nuove

supportando l'assunzione di rischi e la determinazione. Inoltre, fate leva su eventuali fallimenti per motivare altri membri a provare cose nuove Condividere i risultati del team attraverso i social media e altre piattaforme. Utilizzate hashtag speciali per Instagram (ad esempio #employeeofthemonth) ed esprimete la vostra gratitudine in un semplice post su Facebook per far sentire speciali i membri del vostro team

I membri dei team virtuali possono spesso sentirsi scollegati dall'azienda, quindi un riconoscimento aiuterà a coinvolgerli e motivarli meglio.

4. **Le riunioni 1:1 formano una grande comunicazione tra team virtuali

Una parte della comunicazione positiva consiste in un approccio individuale nei confronti dei membri del team virtuale.

Organizzare riunioni regolari è un modo per tenere traccia del monitoraggio del lavoro in corso (WIP) e delle prestazioni generali dei dipendenti, oltre che per fare un check-in con i membri del team virtuale.

Tuttavia, se volete costruire un solido terreno di fiducia e un ambiente collaborativo, tenete da parte un po' di tempo anche per le riunioni individuali. 🤝

Fare amicizia mentre si lavora dall'ufficio è piuttosto facile. Un semplice "Ehilà" o una rapida chat mentre si prepara il caffè sono utili per rompere il ghiaccio.

Anche se ci si incontra tramite email marketing o testo di massa gli oltre 100 dipendenti dell'ufficio, la presenza fisica conta ancora.

Anche se il lavoro da remoto ha portato con sé sfide di comunicazione interpersonale, c'è ancora la possibilità di fare amicizia nel mondo virtuale. 🧑‍💻

**Ecco alcuni consigli rapidi per organizzare riunioni individuali di esito positivo con i vostri lavoratori a distanza

Seguire un calendario ripetuto

Chiedere informazioni sulle sfide che i membri stanno affrontando

Prendere note per tenere traccia degli stati di avanzamento

Assicuratevi diridurre il rumore di fondo ed eliminare altri problemi tecnici

Preparare alcune domande casuali

Essere un buon ascoltatore

I team leader che organizzano riunioni faccia a faccia con ogni membro hanno maggiori probabilità di ottenere la loro fiducia e di migliorare le relazioni di amicizia.

Un'empatia sincera e genuina dimostra il rispetto e l'interesse per il team virtuale. Questo, a sua volta, migliora le connessioni interne.

Inoltre, dovreste creare un ambiente adeguato in cui sia piacevole chattare e scambiare visualizzazioni. Sia che decidiate di utilizzare un software per le riunioni o app mobile, assicuratevi di scegliere l'ora migliore, di eliminare il rumore di fondo e di creare un'atmosfera amichevole.

ClickUp diventerà facilmente il vostro strumento preferito per migliorare tutti i tipi di comunicazione del team. Soprattutto quando si tratta di team virtuali che lavorano da remoto, gli strumenti e le funzionalità disponibili aiutano a organizzare tutto ciò che accade in azienda. Dalla visualizzazione delle mappe dei progetti al monitoraggio del lavoro in tempo reale, dai grafici degli sprint agli elenchi delle priorità, è possibile creare, completare e gestire le attività da un unico punto!

5. Permettete al vostro team virtuale di condividere e fare brainstorming

Lo scambio di informazioni è il Santo Graal della comunicazione.

Un'esperienza collaborativa come il brainstorming aiuterà il vostro team virtuale ad aprirsi su idee e suggerimenti nascosti, opinioni su un determinato argomento e soluzioni a problemi esistenti.

Poiché la pratica dello scambio di idee è un lavoro richiesto, aiuta a costruire team più forti e legami produttivi.

Soprattutto per i team virtuali è essenziale organizzare sessioni di brainstorming in cui i partecipanti si sentano ascoltati e apprezzati anche per le loro "cattive" idee. 🧠

6. **C'è vita fuori dal lavoro!

Discutere di argomenti al di fuori del lavoro è l'opzione più semplice per formare relazioni di fiducia con il vostro team virtuale.

Anche in questo caso, la trasparenza e l'apertura della vostra azienda nei confronti dei dipendenti remoti sono un'altra cosa.

Uno studio condotto da Gallup mostra che il 50% dei dipendenti lascia il proprio lavoro perché insoddisfatto e disconnesso dai propri manager.

La vera ragione è che le persone sono alla ricerca di interazione umana genuina_

E, quando i tempi si fanno duri, vogliono semplicemente allontanarsi da tutte le burnout da lavoro , scadenze di progetti e reportistica infinita.

Avere un leader con cui discutere dei progetti di lavoro allo stesso modo del loro amore per i cani è una pura benedizione.

7. **Non dimenticatevi del divertimento

Ultimo ma non meno importante, tutti amano divertirsi. 💃

Anche al lavoro. 🤫

Considerando la quantità di stress a cui sono sottoposti i lavoratori remoti, i gestori del team devono creare momenti di svago per i team virtuali. Sebbene le attività di team building siano spesso viste come una pratica di disconnessione dal lavoro, esse aiutano a costruire legami più forti.

**Quali sono i modi per divertirsi a distanza?

Giocare ai videogiochi virtuali e ai trivia (avete sicuramente qualchegiocatori tra i vostri membri)

Partecipate a quiz virtuali come ilTrivia virtuale dell'happy hour* Risolvere una escape room online

Creare e risolvere scenari impegnativi

Giocare a due verità e una bugia: un classico totale

**E altro ancora!

Soprattutto per i team virtuali, il divertimento aiuta a mantenere la connessione e l'impegno. Inoltre, aiuterà i membri chiusi a sentirsi più vicini e a fare più affidamento sui manager.

Conclusione!

Migliorare la fiducia e la collaborazione come leader di un team virtuale non è facile, ma i nostri consigli semplici e pratici sono qui per aiutarvi a iniziare e a portare le relazioni di lavoro al livello successivo. ️

Ricordate: Alla fine della giornata, tutto si riduce all'apprezzamento, al rispetto e all'attenzione verso i team virtuali.

Fateci sapere la vostra esperienza di lavoro con o in un team virtuale.

