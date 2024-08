Le migliori 10 alternative a Discord per le chat di gruppo nel 2024

Discord è diventata la piattaforma aggiunta ai preferiti di comunicazione e socializzazione tra i giocatori e le comunità online. Con la sua interfaccia facile da usare e i suoi strumenti di comunicazione vocale e di testo, non è una sorpresa che Discord abbia guadagnato una vasta popolarità tra gli utenti.

Ma per i fan di Discord che cercano strumenti più accessibili con una qualità di livello professionale, ci sono delle opzioni. Esistono alternative a Discord che offrono funzionalità/funzione simili e abbiamo raccolto le 10 migliori!

Cosa cercare nelle alternative a Discord?

**Cercate una piattaforma con i più alti standard di sicurezza per promuovere il coinvolgimento della comunità, condividere contenuti multimediali e rimanere in connessione indipendentemente dalla posizione o dal dispositivo di chiunque

Un'alternativa a Discord che sia intuitiva aiuta a migliorare la produttività perché le persone possono navigare nell'app e trovare facilmente le informazioni di cui hanno bisogno. Pensate ai tipi di argomenti che vorrete discutere con la vostra rete:

Sviluppo professionale e certificazioni

Strategia aziendale e approfondimenti sulla leadership

Eventi, conferenze e fiere commerciali

Tendenze e sfide del settore

Opportunità di carriera

Avere una piattaforma ricca di funzionalità/funzioni con chattare e collaborare strumenti di chat e collaborazione /%href/ forniscono una maggiore flessibilità e libertà creativa per esprimere pensieri, idee e soluzioni. Ecco altre funzionalità/funzione chiave da tenere a mente quando si sceglie un'alternativa a Discord:

Sicurezza e privacy, tra cui autenticazione a due fattori, crittografia end-to-end e misure di protezione dei dati

tra cui autenticazione a due fattori, crittografia end-to-end e misure di protezione dei dati Canali di comunicazione come testo, voce e chattare in videocollaborare in tempo reale o in modo asincrono

come testo, voce e chattare in videocollaborare in tempo reale o in modo asincrono Supporto reattivo della piattaforma con documentazione e video tutorial per risolvere rapidamente i problemi

reattivo della piattaforma con documentazione e video tutorial per risolvere rapidamente i problemi Personalizzazione dei profili personali per rappresentare al meglio la vostra comunità e il vostro marchio

dei profili personali per rappresentare al meglio la vostra comunità e il vostro marchio Integrazione con app di terze parti come ad esempiosoftware di project management e email

come ad esempiosoftware di project management e email Controlli per le notifiche per disattivare i canali, impostare orari di silenzio e personalizzare per dispositivo

per disattivare i canali, impostare orari di silenzio e personalizzare per dispositivo Formattazione e styling con modifica di testi ricchi e emoji per una migliore espressione

con modifica di testi ricchi e emoji per una migliore espressione Integrazione soluzioni per videoconferenze per discussioni in tempo reale

per discussioni in tempo reale Ricerca funzione per trovare rapidamente informazioni specifiche

Le 10 migliori alternative a Discord

Monitorate gli aggiornamenti del progetto, gestite i flussi di lavoro e collaborate con il team, tutto dalla vostra area di lavoro di ClickUp

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one con centinaia di funzionalità/funzione personalizzabili per creare un'esperienza senza attriti. Il sistema integrato Visualizzazione della chat in ClickUp consente a gruppi piccoli e grandi di connettersi tra loro comodamente da più dispositivi!

Il meglio di tutti è che ClickUp fornisce strumenti di collaborazione visiva come le lavagne online e le mappe mentali per andare oltre i canali di chat e i documenti tradizionali. Sfruttate la visibilità aggiuntiva dei commenti di @mention e dei messaggi attivabili con clip audio e video per qualsiasi argomento di discussione.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contatto per i prezzi Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (oltre 6.500 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 6.500 recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 3.500 recensioni)

2. Slack

via Slack Slack è un'applicazione di di comunicazione del team hub di collaborazione che riunisce persone, dati e strumenti in un unico luogo. Aiuta i team a organizzarsi, a connettersi a tutti gli strumenti software e a a lavorare insieme in modo più efficace per terminare le cose più velocemente.

Con Slack gli utenti possono creare canali per argomenti o conversazioni specifiche, impostare promemoria per attività e scadenze, condividere file, monitorare lo stato di avanzamento dei progetti e altro ancora. Slack è inoltre integrato con migliaia di altre app, il che rende facile estendere ulteriormente le discussioni!

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

Ruoli di sistema per classificare una personamembro del team come amministratore per gestire gli account di Slack o come non amministratore

Spazi per creare spazi centrali e condivisi per le conversazioni, i file e le persone

Generatore di flussi di lavoro per automatizzare le azioni e le comunicazioni di routine

Riunioni giornaliere e clip con opzioni audio e video

Limiti di Slack

Limitate opzioni di personalizzazione nelle impostazioni individuali

Il supporto per la prevenzione della perdita di dati è una funzionalità/funzione del piano Enterprise

Prezzi di Slack

Piano Free

Piano Pro: $7,25/mese per persona, addebitato annualmente

$7,25/mese per persona, addebitato annualmente Piano Business+ : $12,50/mese per persona, con fatturazione annuale

: $12,50/mese per persona, con fatturazione annuale Piano Enterprise Grid: Contattare Slack per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Slack

3. Messaggero delle truppe

via Messaggero delle truppe Troop Messenger è un programma di app di messaggistica completa progettata per aiutare gli utenti a lavorare insieme in modo più efficiente. Si tratta di una soluzione di messaggistica e collaborazione all-in-one per team virtuali e remoti che offrono funzionalità/funzione come la chat di gruppo, la condivisione di file, le videochiamate e l'audio, gestione delle attività strumenti, chatbot, integrazioni personalizzate e altro ancora.

Gli utenti possono collaborare in tempo reale e rimanere in connessione con facilità. La piattaforma offre anche una potente funzione di ricerca che consente agli utenti di trovare rapidamente messaggi e file, aiutandoli a rimanere organizzati e aggiornati sulle ultime conversazioni.

Funzionalità/funzioni migliori di Troop Messenger

Messaggi di costruzione da inviare a un elevato volume di utenti e gruppi contemporaneamente

Sistemi di chattare in privato, compresi gli auto-messaggi

Funzione di inoltro dei messaggi

Indicatori di lettura e digitazione

Chattare in testo e voce

Limiti di Troop Messenger

Gli utenti registrati di Troop Messenger hanno accesso solo al supporto dal vivo

Curva di apprendimento ripida per personalizzare la piattaforma

Prezzi di Troop Messenger

Azienda : $5 per utente al mese

: $5 per utente al mese Superior : $9 per utente al mese

: $9 per utente al mese Premium: $25 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di Troop Messenger

G2 : 4.6/5 (70+ recensioni)

: 4.6/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (10+ recensioni)

4. Chanty

via Chanty Chanty è una piattaforma di collaborazione con funzionalità/funzione quali chat, videochiamate, condivisione di file e gestione delle attività per aiutare gli utenti a rimanere connessi e produttivi. Con Chanty, gli utenti possono condividere idee, assegnare attività e ricevere rapidamente feedback dagli altri.

Inoltre, tutte le comunicazioni vengono archiviate in sicurezza in un unico luogo, in modo da potervi accedere facilmente in qualsiasi momento. Il sistema di notifiche consente agli utenti di sapere quando ci sono nuovi messaggi, aggiornamenti delle attività o file importanti. Questo assicura che tutti siano aggiornati sullo stato più recente!

le migliori funzionalità/funzioni di #### Chanty

video e audio in 4k con supporto fino a 1.000 partecipanti al video

Azioni di conversazione per rinominare o lasciare le conversazioni

menzioni per avvisare i membri

Messaggi vocali per risposte in movimento

Tema scuro ad alto contrasto

Limiti di Chanty

Le visualizzazioni delle attività sono limitate a Kanban, elenco e calendario

I ruoli e i controlli delle autorizzazioni sono funzionalità/funzione a pagamento

Prezzi di Chanty

Piano Free : Piano gratuito

: Piano Business: $3 per utente al mese

Chanty valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (30+ recensioni)

: 4.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (30+ recensioni)

5. Mumble

via Mumble Il prossimo elenco di alternative a Discord è Mumble, un software di chattare vocale open-source, a bassa latenza e di alta qualità, destinato principalmente all'uso durante i giochi. Può essere utilizzato per la comunicazione di gruppo su Internet o altre connessioni in rete. Mumble fornisce un audio chiaro con una bassa velocità di trasmissione e un ritardo di elaborazione minimo, il che lo rende ideale per le applicazioni di gioco.

È anche crittografato per garantire la privacy e la sicurezza delle comunicazioni. Mumble è disponibile per Windows, macOS e Linux. Inoltre, supporta una serie di plugin per supportare vari media come lo streaming musicale.

Migliori funzionalità/funzione di Mumble

Comandi di chat personalizzati e voci del menu contestuale

Esteso sistema di autorizzazioni per gli utenti (ACL)

Riconoscimento degli amici tra i server

Comunicazione crittografata

Procedure guidate per la configurazione

Limiti di Mumble

Gli utenti devono pagare per alcune app e componenti aggiuntivi per avere maggiori funzioni

Limiti all'assistenza e al supporto in caso di problemi di risoluzione dei problemi

Prezzi di Mumble

L'uso di Mumble è gratuito

Valutazioni e recensioni di Mumble

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. Chattare con il vapore

via Chattare con il vapore Steam Chat è un servizio di chat vocale della piattaforma Steam che permette agli utenti di comunicare tra loro. Offre diverse opzioni di comunicazione, come chat vocali e video, chat di gruppo e altro ancora. Oltre alla messaggistica privata, gli utenti possono anche partecipare a chat pubbliche per comunicare con più utenti contemporaneamente.

La piattaforma offre una serie di opzioni di personalizzazione, come la creazione di avatar personalizzati e l'aggiunta di amici per facilitare la comunicazione. Steam Chattare è anche integrato con altri servizi di Steam, consentendo agli utenti di accedere all'elenco dei loro amici sulla piattaforma e di connettersi con loro online.

Le migliori funzionalità/funzioni di Steam Chattare

Chattare in modo multimediale, con video, immagini, tweet e molto altro

Collegamenti condivisibili per invitare persone direttamente in una chat di gruppo

Chat di gruppo salvate con titoli e avatar

Funzione "trascina e rilascia" degli amici

Canali con un solo clic

Limiti di Steam Chattare

Manca di funzionalità/funzione di personalizzazione per un'interfaccia utente semplice rispetto ad altre alternative Discord

Il livello del team di un utente influenza il limite degli amici

Prezzi della chat di Steam

L'utilizzo di Steam Chat è gratuito

Valutazioni e recensioni di Steam Chattare

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

7. Teams di Microsoft

via Microsoft Teams Microsoft Teams è una piattaforma di collaborazione basata sul cloud sviluppata da Microsoft e progettata per consentire ai dipendenti di un'organizzazione di collaborare e comunicare facilmente tra loro. Offre agli utenti la possibilità di connettersi e condividere file, chattare e attività da un hub centrale.

Lo strumento consente agli utenti di creare canali per argomenti o team specifici, nonché di cercare contenuti e conversazioni all'interno del proprio team. Grazie alle sue numerose funzionalità, Microsoft Teams è uno strumento potente che aiuta gli utenti a rimanere connessi, organizzati e produttivi. Può essere utilizzato in qualsiasi impostazione aziendale o scolastica per riunire le persone, condividere le conoscenze e collaborare ai progetti.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Teams

Microsoft Office integrazioni, tra cui Word, PowerPoint ed Excel

Notifiche di priorità ogni due o 20 minuti

Chiamate vocali, segreteria telefonica e trasferimenti di chiamata

Condivisione dello schermo con sfondi sfocati

Traduzione in linea dei messaggi

Limiti di Microsoft Teams

Richiede una casella di posta elettronica Exchange Online (basata su cloud) per utilizzare appieno la piattaforma

Curva di apprendimento ripida per imparare le diverse funzioni

Prezzi di Microsoft Teams

Microsoft Teams offre diversi piani tariffari per uso Business e Home. È disponibile un account Home gratuito con funzionalità/funzioni limitate

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2 : 4.3/5 (13.000+ recensioni)

: 4.3/5 (13.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (9.000+ recensioni)

8. Skype

via Skype Skype è un'applicazione che consente agli utenti di effettuare gratis videochiamate e audio. Offre inoltre funzioni di messaggistica istantanea, condivisione di file, videoconferenze e condivisione dello schermo. Con l'app mobile di Skype, gli utenti possono rimanere in contatto anche in viaggio. L'applicazione è disponibile per dispositivi Android e iOS.

Può essere utilizzata sia per scopi di comunicazione aziendale che personale. Skype offre anche funzionalità/funzione avanzate come l'inoltro delle chiamate, la segreteria telefonica e le chiamate in conferenza. Inoltre, gli utenti possono effettuare chiamate internazionali a basso costo con crediti Skype o sottoscrizioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Skype

Citazioni dei messaggi per un follow-up più rapido

Inoltro dei messaggi ad altre conversazioni

Crittografia end-to-end per i messaggi istantanei

Integrazione con Spotify per ascoltare in anteprima i brani

Reazioni, GIF, citazioni e altro ancora

Limiti di Skype

Il mio lavoro è migliore all'interno dell'ecosistema Microsoft per ottenere i vantaggi della piattaforma

Gli annunci pubblicitari appaiono per gli utenti sul piano gratuito

Prezzi di Skype

Skype ha piani gratuiti e a pagamento, tra cui la sottoscrizione, il credito Skype e il numero Skype

Valutazioni e recensioni su Skype

G2 : 4.3/5 (22.000+ recensioni)

: 4.3/5 (22.000+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (370+ recensioni)

9. Ventrilo

via Ventrilo Ventrilo è un programma di comunicazione e chat vocale progettato per il gioco online, in particolare per i giochi multiplayer. Ventrilo non solo offre ai giocatori un ottimo modo per rimanere in connessione durante le partite, ma ha anche funzionalità/funzione come l'elenco dei server, le impostazioni degli utenti e dei canali, il rilevamento dell'attivazione vocale, i tasti di scelta rapida e altro ancora.

Inoltre, Ventrilo offre agli utenti una connessione sicura e libera da interferenze esterne. Questa alternativa a Discord è ottima anche per le riunioni online o le conference call, in quanto consente agli utenti di tutto il mondo di partecipare indipendentemente dalla loro posizione!

Le migliori funzionalità/funzione di Ventrilo

Conversazioni private da utente a utente, sia con chiamate vocali che con testo

Filtraggio della funzionalità/funzione di canale e riproduzione dei flussi vocali

Password persistenti per l'amministratore del canale

Generazione vocale da testo a voce (TTS)

Utilizzo minimo delle risorse della CPU

Limiti di Ventrilo

Il contenuto del sito web è molto esteso per la lettura e la risoluzione dei problemi rispetto ad altre alternative Discord

Free per un massimo di 8 persone sullo stesso server

Prezzi di Ventrilo

L'uso di Ventrilo è gratuito

Valutazioni e recensioni di Ventrilo

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/D

10. Elemento

via Elemento Element è una piattaforma di comunicazione che consente agli utenti di inviare e ricevere messaggi, immagini e altri dati tramite la messaggistica istantanea. Lo strumento consente inoltre agli utenti di creare e unirsi alle proprie chat room, supportando anche videochiamate e audio.

La piattaforma è disponibile su Android, iOS, macOS, Windows e browser web. L'utilizzo è gratuito, ma offre funzionalità aggiuntive per i piani premium, come una maggiore capacità di archiviazione e opzioni personalizzate.

Le migliori funzionalità/funzione di Element

Assistenza e accordi sui livelli di servizio (SLA) per le implementazioni su cloud e on-premise

Chattare in gruppo per singoli o team con autorizzazioni di accesso

Funzioni di rete multiple per lavorare e collaborare in sicurezza

Videochiamate e chiamate vocali e di gruppo illimitate e individuali

Crittografia end-to-end

Limiti degli elementi

Il supporto di Element non è in grado di reimpostare le password o riattivare gli account di matrice.org

Gli utenti non sono in grado di registrarsi con un numero di telefono

Prezzi degli elementi

Aziendale : $5 per utente al mese

: $5 per utente al mese Azienda : $10 per utente al mese

: $10 per utente al mese Sovereign: Contattare Element per i dettagli

Valutazioni e recensioni su Element

G2 : 4.3/5 (20+ recensioni)

: 4.3/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (5+ recensioni)

Rimanete in connessione e organizzati con gli strumenti di chat di ClickUp

ClickUp offre un'incredibile esperienza di comunicazione via chat, fatta su misura per aumentare la produttività e l'efficienza.

Dotato di potenti funzionalità/funzione quali integrazioni, gestione delle attività e strumenti creativi come lavagne online e mappe mentali, ClickUp crea una piattaforma unica nel suo genere che va oltre i canali di chat e i documenti convenzionali.

Inoltre, ClickUp offre un piano gratuito con un numero illimitato di membri del piano Free Forever e piani tariffari convenienti per iniziare con un gruppo piccolo o grande! 🌐

Crea un account gratuito