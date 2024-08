10 Migliori strumenti software per il flusso di lavoro del marketing nel 2024

I team di marketing devono collaborare non solo tra loro, ma anche con i commerciali, il servizio clienti e l'IT. Nel processo di marketing ci sono molte parti in movimento ed è facile perdere la palla senza gli strumenti giusti.

Fortunatamente, software di gestione del flusso di lavoro del marketing fornisce la struttura e la responsabilità necessarie per mantenere il team al traguardo. Se per il vostro team di marketing è giunto il momento di migliorare il flusso di lavoro, c'è una cosa da fare subito: iscriversi al miglior software di gestione del marketing flusso di lavoro per il marketing strumenti del 2024. 📝

In questa guida, vi spiegheremo quali sono le funzionalità/funzione da ricercare in un software di gestione dei flussi di lavoro e vi sveleremo i nostri 10 strumenti preferiti per i flussi di lavoro del marketing.

Cosa cercare in un software di gestione dei flussi di lavoro per il marketing?

Senza esagerare, possiamo dire che esistono decine di software per la gestione dei flussi di lavoro.

Da fare, quindi, per scegliere la piattaforma migliore per il vostro flusso di lavoro di marketing? Cercate un software che includa queste funzionalità/funzione:

Dashboard di facile utilizzo : non potete permettervi il lusso di passare ore a formare il vostro team sul software. Scegliete una piattaforma intuitiva che il vostro team di marketing possa utilizzare fin da subito

: non potete permettervi il lusso di passare ore a formare il vostro team sul software. Scegliete una piattaforma intuitiva che il vostro team di marketing possa utilizzare fin da subito Automazione del marketing : I flussi di lavoro automatizzati rendono la vita molto più facile. Con una configurazione unica, è possibile automatizzare centinaia di flussi di lavoro con lo strumento giusto. Cercate funzionalità di automazione del marketing che offrano flussi di lavoro a condizioni con una semplice interfaccia drag-and-drop

I flussi di lavoro automatizzati rendono la vita molto più facile. Con una configurazione unica, è possibile automatizzare centinaia di flussi di lavoro con lo strumento giusto. Cercate funzionalità di automazione del marketing che offrano flussi di lavoro a condizioni con una semplice interfaccia drag-and-drop Integrazioni: I professionisti del marketing utilizzano un'infinità di strumenti per le campagne di email marketing, i social media, il blogging e altro ancora. Optate per un software di marketing che si integri con le altre soluzioni in modo che tutto lavori insieme senza problemi

I professionisti del marketing utilizzano un'infinità di strumenti per le campagne di email marketing, i social media, il blogging e altro ancora. Optate per un software di marketing che si integri con le altre soluzioni in modo che tutto lavori insieme senza problemi Progetto eFunzione di gestione delle attivitàIl miglior software di gestione del flusso di lavoro per il marketing non si limita a gestire i semplici impegni. Dovrebbe anche tenere sotto controllo il budget, le date di scadenza e l'attività dei membri del team

Le 10 migliori opzioni di software per il flusso di lavoro nel marketing da utilizzare nel 2024

Il giusto software di gestione dei flussi di lavoro per il marketing è la base dei vostri processi di marketing. Da fare in meno tempo, aumentare la redditività e snellire il processo di gestione per un'esecuzione più sana e migliore delle campagne di marketing.

Tutto dipende dalla scelta del giusto software di gestione dei flussi di lavoro. Secondo il nostro modesto (ma esperto) parere, queste 10 opzioni sono le migliori per i marketer nel 2024. 🤩

Coordinatevi efficacemente con il vostro team, semplificate la programmazione dei contenuti e il monitoraggio delle prestazioni delle email e ottimizzate i flussi di lavoro dell'email marketing con il modello di campagna per l'email marketing di ClickUp

Saremmo pazzi a non mettere ClickUp in cima al nostro elenco, e per una buona ragione. I team di marketing si rivolgono sempre più spesso a ClickUp per le sue capacità di project management e funzionalità/funzione più robuste, come ad esempio gestione delle risorse e marketing software per l'automazione . Con ClickUp, i team di marketing creano documenti di lavagna online per il brainstorming e poi li convertono senza sforzo in documenti di progetti di marketing con attività, date di scadenza e assegnatari in pochi clic. Modelli di piani di marketing di ClickUp sono un altro grande vantaggio per i team che hanno poco tempo a disposizione.

Per evitare colli di bottiglia, è possibile visualizzare ogni progetto e attività cardine all'interno dei grafici Gantt e delle tavole Kanban di ClickUp. La piattaforma monitora anche analisi del flusso di lavoro in connessione con ogni progetto, attività e membro del team, per mostrarvi esattamente la situazione dei vostri progetti.

Free, abbiamo menzionato che ClickUp offre formazione gratuita e supporto 24 ore su 24? Probabilmente non ne avrete bisogno, dato che la piattaforma è così intuitiva, ma è bello sapere che l'aiuto è sempre disponibile.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Flussi di lavoro personalizzati **Sappiamo che il vostro team è unico ed è per questo che ClickUp vi offre una soluzione di gestione delle attività di marketing completamene personalizzabile

**Correzione di bozze integrata: perché lasciare ClickUp per correggere le copie di marketing su un'altra piattaforma? Il software per il flusso di lavoro del marketing di ClickUp vi permette di gestire lavagne online, documenti e processi di correzione di bozze nello stesso posto

ClickUp Documenti : Documenta facilmente il tuo flusso di lavoro di marketing dei contenuti o il processo di marketing e commerciale in Documenti. Nidificate le pagine, usate comandi slash o riepilogate/riassumete il contenuto conClickUp AI *Modelli adatti al marketing: Modelli come il modelloPiano d'azione di marketing di ClickUp semplificano i flussi di lavoro del marketing con flussi di progetto plug-and-play pronti all'azione

: Documenta facilmente il tuo flusso di lavoro di marketing dei contenuti o il processo di marketing e commerciale in Documenti. Nidificate le pagine, usate comandi slash o riepilogate/riassumete il contenuto conClickUp AI *Modelli adatti al marketing: Modelli come il modelloPiano d'azione di marketing di ClickUp semplificano i flussi di lavoro del marketing con flussi di progetto plug-and-play pronti all'azione 15+ visualizzazioni personalizzabili: Necessità di vedere un'immagine socialeflusso di lavoro sui media in una vista Kanban o Elenco? Scegliete tra 15 visualizzazioni per gestire i vostri processi di marketing

Limiti di ClickUp

ClickUp include funzioni diverse da quelle di marketing, per cui può risultare eccessivo per alcuni utenti

Il livello Free Forever ha spazi di archiviazione, campi e integrazioni limitati

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $5/mese per utente

$5/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 6.900 recensioni)

4,7/5 (oltre 6.900 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.600 recensioni)

2. Intuitivamente

Via Intuitivamente Insightly è marketing automazione del flusso di lavoro software per la generazione di lead. È un'opzione valida se vi preoccupate soprattutto di generare e coltivare i lead prima di passarli al settore commerciale.

Insightly vi permette di pianificare campagne di email marketing costruire pagine di atterraggio e utilizzare i costruttori di logica drag-and-drop per visualizzare il percorso del cliente .

Sebbene Insightly sia un'opzione popolare per l'automazione, non gestisce il project management e le attività di marketing con la stessa abilità delle altre opzioni di questo elenco. Tuttavia, è un'ottima soluzione se si desidera aggiungere una maggiore struttura al flusso di lavoro richiesto per la lead gen e il marketing.

Le migliori funzionalità/funzione di Insightly

Segmentazione dinamica degli elenchi di email

Insightly monitora automaticamente i tassi di apertura, i tassi di clic e altre metriche essenziali per i vostri flussi di lavoro di marketing

Èsi integra con software popolari come Slack e QuickBooks

Limiti di Insightly

Non offre solidi strumenti di project management o di flusso di lavoro sui social media

Alcuni utenti segnalano ritardi con le sue funzionalità/funzione di automazione

Prezzi di Insightly

Plus: $99/mese, con fatturazione annuale

$99/mese, con fatturazione annuale Professional: $499/mese, con fatturazione annuale

$499/mese, con fatturazione annuale Enterprise: $999/mese, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di Insightly

G2: 4.2/5 (860+ recensioni)

4.2/5 (860+ recensioni) Capterra: 4/5 (620+ recensioni)

3. Marketo

Via Adobe Marketo Adobe Marketo è un altro strumento di automazione del flusso di lavoro del marketing, ma è adatto sia ai team B2B che B2C. Da fare per il marketing basato sugli account, Marketo include un'automazione specifica per l'ABM, che consente di raggiungere i giusti traguardi.

Marketo include anche funzionalità/funzioni per gestione dei lead , email marketing e attribuzione multi-touch, quindi è ideale per le campagne di marketing multicanale.

L'aspetto negativo è che, se si desidera una soluzione per la gestione delle attività, è necessario aggiornare la sottoscrizione per includere Adobe Workfront. Si tratta inoltre di una piattaforma diversa, quindi la mancanza di integrazione tra il lavoro e le attività potrebbe essere un ostacolo per mantenere i membri del team sulla stessa pagina.

Le migliori funzionalità/funzione di Marketo

IA generativa per la messaggistica ai clienti

Sincronizzazione automatica tra attività commerciali e di marketing

I processi commerciali e di marketing sono facili da personalizzare e aggiungere dettagli

Limiti di Marketo

Adobe non parla di prezzi, per cui è necessario richiedere un preventivo per ottenere informazioni sui prezzi

Alcuni utenti segnalano una mancanza di flessibilità nella reportistica di Marketo

Marketo è enorme e può intimorire i nuovi utenti

Prezzi di Marketo

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Marketo

G2: 4,1/5 (oltre 2.300 recensioni)

4,1/5 (oltre 2.300 recensioni) Capterra: 4.2/5 (650+ recensioni)

4. Campagna attiva

Via Campagna attiva ActiveCampaign è un popolare strumento di marketing B2C. È principalmente un provider di servizi di posta elettronica (ESP), ma riunisce email, SMS e post sui social media in un'unica piattaforma. Questo software di gestione del flusso di lavoro funge anche da piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), raccogliendo dati sugli interessi del pubblico e personalizzando la messaggistica in ogni fase del percorso del cliente.

In ActiveCampaign è possibile creare email marketing e landing page in un'unica piattaforma, nonché flussi di automazione del marketing e strutture di workflow personalizzate per il content marketing. Ma se volete monitorare progetti e attività, dovrete utilizzare un'altra piattaforma strumento di gestione del flusso di lavoro .

Le migliori funzionalità/funzione di ActiveCampaign

oltre 900 integrazioni di app nel software di gestione dei flussi di lavoro

800 Automazioni precostituite per i flussi di lavoro del marketing

Designer di email integrato

Ideale per i responsabili marketing e i social media manager

Limiti di ActiveCampaign

Alcuni utenti affermano che i flussi di email sono troppo semplici

ActiveCampaign manca di personalizzazioni avanzate

Alcuni utenti affermano che la piattaforma è difficile da usare

Prezzi di ActiveCampaign

Plus: $49/mese per tre utenti, pagamento annuale

$49/mese per tre utenti, pagamento annuale Professionale: $149/mese per cinque utenti, pagamento annuale

$149/mese per cinque utenti, pagamento annuale Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (oltre 10.100 recensioni)

4,5/5 (oltre 10.100 recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 2.200 recensioni)

5. Ottimizzare

Via Ottimizzare La piattaforma di content marketing (CMP) di Optimizely consente la collaborazione tra le risorse, le aree di lavoro condivise e l'automazione delle campagne in un unico luogo.

Questo solido software per il flusso di lavoro del marketing include funzionalità/funzione per il piano delle campagne, la richiesta di lavoro, la gestione delle attività, la gestione delle risorse digitali (DAM), la modifica dei contenuti e l'analisi delle prestazioni.

La potenza di fuoco di questo strumento per i flussi di lavoro del marketing è notevole, ma alcuni segnalano una mancanza di supporto clienti e di prestazioni con Optimizely.

Le migliori funzionalità/funzioni di Optimizely

Integrazione con il calendario per semplificare la programmazione delle riunioni

Gestione del marchio e delle risorse

Produzione e distribuzione di contenuti

Software di interruttori di funzionalità

Limiti di Optimizely

Supporto clienti e documentazione minimi

Difficoltà di lettura di alcune reportistiche

Prezzi di Optimizely

Inizio: Gratis

Gratis Gestione: $79/mese per utente

$79/mese per utente Creare: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Orchestrare: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Optimizely

G2: 4.2/5 (30+ recensioni)

4.2/5 (30+ recensioni) Capterra: N/A

6. CoSchedule

Via CoScheduleCoSchedule è noto soprattutto come pianificatore di marketing, ma offre anche una sottoscrizione a una suite di marketing all-in-one. Con la suite di marketing CoSchedule, avrete a disposizione un calendario di marketing , la gestione delle risorse digitali e il project management in un'unica piattaforma. Assegnazione di attività legate al marketing dei contenuti all'interno di CoSchedule, comporre nell'app e far passare il contenuto attraverso flussi di lavoro di correzione di bozze automatizzati.

Gli utenti apprezzano anche il sistema di gestione degli asset digitali integrato in CoSchedule. In questo modo è facile vedere gli asset esistenti ed evitare di rielaborarli.

Le migliori funzionalità/funzione di CoSchedule

Visualizzazione dei flussi di lavoro del marketing nell'Organizzatore Calendario

Gestione di tutti i contenuti di marketing e della creatività con l'Asset Organizer

Limiti di CoSchedule

29 dollari a testa per utente sono un po' cari, soprattutto per i team più numerosi

Alcuni utenti segnalano che la piattaforma non è intuitiva

Mancanza di un onboarding strutturato

Prezzi di CoSchedule

**Free Forever

Pro: $29/mese per utente, fatturati annualmente

$29/mese per utente, fatturati annualmente Suite di marketing: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su CoSchedule

G2: 4.4/5 (210+ recensioni)

4.4/5 (210+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (100+ recensioni)

7. HubSpot

Via HubSpot La maggior parte dei marketer conosce HubSpot come CRM, ma offre anche un Marketing Hub che funge da strumento per il flusso di lavoro del marketing. Gli utenti amano le sue Automazioni drag-and-drop e le sue strumenti di prioritizzazione delle campagne. Marketing Hub connette email, pagine di destinazione e moduli, in modo che sia facile automatizzare tutto in un unico posto. Se utilizzate già HubSpot come CRM, la connessione di Marketing Hub ai dati dei vostri clienti non è un problema. Tuttavia, se utilizzate un altro CRM, potreste non ottenere lo stesso valore dagli strumenti di HubSpot.

Le migliori funzionalità di HubSpot

Moduli integrati, pagine di destinazione, email, chattare dal vivo e annunci sui social media

Marketing Hub lavora perfettamente con il CRM HubSpot e con Salesforce

Integrazioni con HubSpot

Limiti di HubSpot

I team che non utilizzano HubSpot o Salesforce non otterranno lo stesso valore dalla piattaforma

Alcuni utenti riferiscono che i limiti graduali li costringono a pagare di più

Altri utenti segnalano interazioni negative con il servizio clienti

Prezzi di HubSpot

Professional: $800/mese per 2.000 contatti, fatturati annualmente

$800/mese per 2.000 contatti, fatturati annualmente Enterprise: A partire da $3.600/mese per 10.000 contatti, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2: 4,4/5 (oltre 10.300 recensioni)

4,4/5 (oltre 10.300 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 5.500 recensioni)

8. Flusso di baci

Via Kissflow Kissflow non è stato progettato solo per i marketer. Include funzionalità/funzione anche per l'IT, i manager e gli sviluppatori. I marketer remoti, in particolare, apprezzeranno le funzionalità di gestione del flusso di lavoro del marketing e dell'ambiente di lavoro digitale di Kissflow.

È possibile lasciare commenti sul proprio lavoro, chattare direttamente con i colleghi e creare spazi per ogni gruppo di lavoro all'interno di Kissflow. La piattaforma riunisce in un unico luogo videoconferenze, gestione del lavoro, reportistica e un costruttore di automazione dei processi.

L'unico aspetto negativo è Kissflow non è costruito per i team di marketing . Ad esempio, potreste pagare per funzionalità/funzione di cui non avete bisogno e dovreste comunque acquistare un software specializzato per i flussi di lavoro del marketing dei contenuti.

Le migliori funzionalità/funzione di Kissflow

Creazione di processi aziendali automatizzati senza codice

Compatibile con più dipartimenti e casi d'uso

Limiti di Kissflow

Kissflow non dispone di funzionalità specifiche per il marketing, come un pianificatore di social media

Alcuni utenti riferiscono di aver avuto esperienze negative con il supporto clienti

Prezzi di Kissflow

Piccole aziende : $15/mese per utente per un minimo di 50 utenti, fatturati annualmente

$15/mese per utente per un minimo di 50 utenti, fatturati annualmente Azienda: $20/mese per utente per un minimo di 100 utenti, con fatturazione annuale

$20/mese per utente per un minimo di 100 utenti, con fatturazione annuale Enterprise: Per oltre 500 dipendenti, contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Kissflow

G2: 4,3/5 (520+ recensioni)

4,3/5 (520+ recensioni) Capterra: 3.9/5 (30+ recensioni)

9. Hootsuite

Via Hootsuite La vostra azienda è molto attiva sui social media? Se è così, Hootsuite è un solido strumento di gestione del flusso di lavoro del marketing.

La maggior parte degli addetti al marketing conosce Hootsuite come programmatore di social media e strumento di calendario dei contenuti ma gestisce anche le copie degli annunci, si integra con altre soluzioni, include funzionalità/funzione di advocacy per i dipendenti e persino offre una propria IA writer. L'aspetto negativo è che Hootsuite manca di una solida collaborazione con il team e strumenti di project management . Va bene se siete una piccola azienda ma se lavorate con più team, dovrete acquistare un altro software di project management.

Le migliori funzionalità/funzione di Hootsuite

OwlyWriter IA genera automaticamente copie e didascalie

Pianificazione massiva dei social media perproduttività* Ascolto sociale per più piattaforme

Limiti di Hootsuite

Hootsuite non dispone di strumenti nativi per il project management e la collaborazione

Alcuni utenti ne segnalano la lentezza e i bug

Altri utenti segnalano che le loro integrazioni si disconnettono frequentemente

Prezzi di Hootsuite

Professionale: $99/mese per un utente, con fatturazione annuale

$99/mese per un utente, con fatturazione annuale Team: $249/mese per tre utenti, con fatturazione annuale

$249/mese per tre utenti, con fatturazione annuale Business: $739/mese per cinque utenti, con fatturazione annuale

$739/mese per cinque utenti, con fatturazione annuale Enterprise: A partire da cinque utenti, contattare per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni su Hootsuite

G2: 4,1/5 (3.900+ recensioni)

4,1/5 (3.900+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 3.400 recensioni)

10. Lavoro di squadra

Via Lavoro di squadra Avete bisogno di un software di marketing workflow management più orientato ai progetti? Non cercate oltre Teamwork. Questa soluzione non è solo per gli esperti di marketing, anche se questi ultimi possono indubbiamente trarre vantaggio da questo software di project management.

Con Teams, potete gestire il carico di lavoro di ogni membro del team per garantire che nessuno si senta sopraffatto. Se lavorate in un'agenzia di marketing con un ruolo rivolto ai clienti, Teamwork vi permette di invitare i clienti nell'area di lavoro con un attento controllo degli accessi, in modo che non rompano nulla.

Teamwork gestisce persone, risorse e tempo, ma non è specifico per il marketing. Se cercate altre automazioni per il marketing, dovrete collegare Teamwork a HubSpot, Slack o MailChimp.

Le migliori funzionalità/funzione di Teamwork

Obiettivi e attività cardine cancellati

Accesso a contraenti e client

Il sistema di gestione dei flussi di lavoro è ideale per i team di servizi professionali

Limiti del lavoro di squadra

Teamwork non dispone di strumenti di marketing nativi

Possono essere necessari alcuni minuti prima che le modifiche si riflettano nella piattaforma, quindi non si tratta necessariamente di uno strumento in tempo reale

Prezzi di Teamwork

Free Forever

Starter: $5,99/mese per utente per un minimo di tre utenti, fatturati annualmente

$5,99/mese per utente per un minimo di tre utenti, fatturati annualmente Deliver: $9,99/mese per utente per un minimo di tre utenti, con fatturazione annuale

$9,99/mese per utente per un minimo di tre utenti, con fatturazione annuale Crescere: $19,99/mese per utente per un minimo di cinque utenti, fatturati annualmente

$19,99/mese per utente per un minimo di cinque utenti, fatturati annualmente Scala: Contattare per i prezzi

Teamwork valutazioni e recensioni

G2: 4,4/5 (oltre 1.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 1.000 recensioni) Capterra: 4.5/5 (800+ recensioni)

Scegliete il miglior software di gestione dei flussi di lavoro per il vostro lavoro

Avete una solida strategia di marketing dei contenuti . Ora non resta che eseguirla. In un'epoca in cui gli addetti al marketing devono fare di più con meno, il giusto software per i flussi di lavoro migliora la qualità dei vostri prodotti, riduce le attività ripetitive e aumenta il ROI dei vostri lavori richiesti.

Siete liberi di scegliere lo strumento di gestione del flusso di lavoro per il marketing che vi piace di più, ma l'opzione più efficace e che fa risparmiare tempo di questo elenco è ClickUp. Questa potente piattaforma riunisce lavoro, project management e comunicazioni in un unico luogo. E abbiamo fatto menzione dei modelli per risparmiare tempo? 🏆

Ma non fidatevi solo della nostra parola: Create subito la vostra prima area di lavoro di ClickUp gratuitamente -senza carta di credito.