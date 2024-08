Gestione dei progetti SEO – 8 consigli per ottimizzare il flusso di lavoro [con modelli]

In qualità di responsabile SEO di ClickUp e di vero appassionato di produttività, mi piace ottimizzare i flussi di lavoro quasi quanto l'ottimizzazione per la ricerca.

Mi piace la sfida di trovare nuovi modi per automatizzare le attività e migliorare i processi esistenti. Questo non solo rende il lavoro dei miei team più incisivo, ma genera tempo extra nella giornata per la cosa che amiamo di più: la SEO! 🔎

Sono entusiasta di condividere il mio punto di vista su Project management della SEO e 8 consigli che possono aiutare le agenzie, i project management SEO e le agenzie di comunicazione team di marketing ottimizzare il flusso di lavoro.

Che cos'è il project management SEO?

Il SEO Project Management prevede il piano, la comunicazione e l'esecuzione di tutti i lavori richiesti per l'ottimizzazione dei motori di ricerca.

Si tratta di creare un flusso di lavoro ottimale per gestire ogni fase di una campagna SEO. Tutto ciò include allo sviluppo di una strategia alla reportistica dei risultati agli stakeholder o ai client.

Perché il project management è importante per la SEO?

Come altri lavori richiesti dal marketing, anche le campagne SEO beneficiano di una struttura e di un principi di project management ma sono ancora pochi i team che hanno un gestore del progetto SEO dedicato.

Al contrario, le responsabilità che normalmente ricadono sul project manager vengono distribuite ai membri del team SEO con carichi di lavoro già completi, il che può portare al burnout e ostacolare la produttività. 😢

Inoltre, non è raro che i manager SEO svolgano il ruolo di stratega, tecnico e manager nello stesso giorno.

Collaboriamo con un ampio intervallo di persone, come client, scrittori di contenuti, ingegneri, specialisti SEM e account manager. Senza un SEO project management, potreste essere la persona di riferimento per queste relazioni.

La capacità di comunicare in modo interfunzionale e di gestire più progetti SEO in fasi diverse è essenziale. Senza project management, le attività si perdono, i team non sono allineati e le campagne superano l'obiettivo originale.

**Ammettiamolo, il project management SEO è sottovalutato

Il software per il project management è la chiave 🔑

Nel mondo SEO, abbiamo strumenti per la ricerca di parole chiave, l'intelligenza del contenuto, il monitoraggio del posizionamento, l'analisi e altro ancora. Ma viviamo anche di fogli di calcolo. Strumenti come Fogli Google o Excel sono spesso la scelta migliore per i dati e i casi d'uso tecnici. Anche se questi strumenti non stanno andando da nessuna parte, non sono ideali per il project management SEO.

I fogli di calcolo mancano di funzionalità chiave come il monitoraggio del tempo, l'automazione e le relazioni tra le attività. Inoltre, le visualizzazioni dei report sono complesse e poco flessibili. Avete mai provato a creare una Sequenza del progetto o una Grafico Gantt in Excel ? Ahi.

L'ultima cosa che vogliamo è aggiungere altro software al nostro stack tecnologico. Tuttavia, i moderni strumenti per progetti sono stati creati per risolvere questi problemi, riunendo il lavoro in un unico luogo. Con le riunioni sono aumentate del 69,7% e le persone si sentono più distaccati dai loro colleghi non c'è mai stato un momento migliore per aggiornare le soluzioni di gestione del lavoro.

✨ Software per il project management ✨_

Dai semplici elenchi di cose da fare ai complessi flussi di lavoro agili, il software di project management offre tutte le funzionalità/funzioni necessarie per organizzare le attività SEO, collaborare con il team e tenere sotto controllo le campagne.

Questi strumenti possono anche fornire supporto ai vostri lavori richiesti. Sviluppare modelli di attività per l'onboarding , di far emergere facilmente le procedure operative standard e di creare un canale di comunicazione chiaro con i nuovi assunti. In questo modo, potrete concentrarvi sulle sfide più importanti, come la costruzione del vostro team SEO ideale .

Qual è il miglior software di project management per la SEO?

Esistono centinaia di strumenti di project management ma quale è quello giusto per voi?

La vera risposta è una frase classica che conoscete bene: "dipende".

Agenzie SEO che gestiscono i client beneficiano di un software che offre visualizzazioni condivise degli ospiti e un sistema digerarchia dei progetti personalizzabile.

I team che lavorano a stretto contatto con gli sviluppatori potrebbero trovare strumenti costruiti per un flusso di lavoro agile.

Un consulente SEO part-time potrebbe cercare strumenti semplicigestione delle attività per mantenersi organizzato.

I team più grandi hanno bisogno di soluzioni di livello aziendale per gestire lo spazio di archiviazione e i requisiti di sicurezza.

Ma soprattutto, i membri dei team SEO si affidano al lavoro interfunzionale per raggiungere gli obiettivi.

Il mio consiglio è di trovare una piattaforma di project management che funzioni al meglio non solo per voi, ma anche per gli altri team con cui lavorate. Senza un commit trasversale, i nuovi strumenti creeranno nuovi silos e annulleranno i vantaggi operativi che ne derivano.

8 consigli per il project management SEO 📝

E ora il bello.

Ecco i miei consigli principali per le agenzie e i team interni che gestiscono il proprio flusso di lavoro con un software di project management.

1. Creare un database per il contenuto del sito

Una delle prime cose che faccio quando affronto il SEO per un nuovo sito web è creare una directory del sito: un foglio di calcolo con tutte le pagine del sito segmentate per sottocartelle. In genere importo questi dati da uno strumento come Ahrefs o Rana urlante e includere attributi come URL, titolo della pagina, collegamenti interni, ecc.

I vantaggi sono molteplici, tra cui l'identificazione di opportunità di reindirizzamento, pagine prive di collegamenti interni o semplicemente il riconoscimento di contenuti di cui non si era a conoscenza! Questo non solo può migliorare la visibilità del team SEO, ma anche altri membri o reparti del marketing potranno beneficiare di un foglio di calcolo facilmente accessibile con tutti i contenuti in un unico posto.

ma come facciamo a sapere cosa viene terminato con tutti questi contenuti?

Ci sono molti vantaggi creare un database di contenuti all'interno del vostro strumento di project management. Crea visibilità per i lavori attivi, mostra gli aggiornamenti storici e rende rapidamente accessibile ogni pagina. Quando iniziate a sfruttare l'automazione e le relazioni tra le attività per standardizzare i processi, troverete sempre nuovi modi per ottimizzare il flusso di lavoro. Questo aiuta l'intera organizzazione, non solo il team SEO.

Noi di ClickUp utilizziamo una combinazione di Vista Tabella e campi personalizzati per creare una posizione centrale per tutta la cronologia e gli attributi dei contenuti. Ogni volta che si aggiorna un articolo, l'attività ad esso associata riflette tale attività.

Ecco un elenco di attributi che potreste considerare come campi personalizzati per il vostro database dei contenuti:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Screen-Shot-2022-04-13-at-12.06.40-PM-min-1.png Gestione dei campi personalizzati per il database dei contenuti in ClickUp /$$$img/

I campi personalizzati aiutano il team SEO a tenere sotto controllo gli aggiornamenti del blog e le attività di ClickUp

Potrebbe sembrare un progetto scoraggiante da iniziare, ma se avete già costruito una directory del sito in un foglio di calcolo, potete utilizzare i campi personalizzati di ClickUp La funzionalità di importazione CSV nella maggior parte delle piattaforme di project management da fare per voi!

avete bisogno di aiuto per iniziare?

date un'occhiata a questo

{\an8}Che cosa? https://clickup.com/blog/how-to-build-a-content-database/ guida alla creazione di un database dei contenuti /%href/

oppure immergetevi subito nella nostra* guida

{\a6}() https://clickup.com/templates/blog-database-t-169068619 modello di database per il blog _*/%href/**_

.

2. Affidarsi ad attività ricorrenti per lavori abituali

Le attività ricorrenti sono una funzionalità comune ma sottovalutata nei software di project management. Permettono di ricreare o riaprire automaticamente le attività dopo che sono state completate o hanno superato una certa data.

Le responsabilità dei SEO sono diverse, ma ci sono molte azioni ripetitive che possono essere rese più semplici dal trigger di un'attività ricorrente. Possono migliorare l'account, evitare i duplicati e, soprattutto, farvi risparmiare tempo. Ecco alcuni esempi di attività SEO ricorrenti utilizzate da ClickUp:

Reportistica e revisione dei dati

Verifiche tecniche.

Riunioni di team

Audit dei collegamenti nuovi e persi

Attività private 1:1

Contributo di risorse del settore

Una delle mie attività ricorrenti preferite è la nostra discussione settimanale sulle risorse! Ogni membro del team SEO ha l'attività di far emergere una risorsa rilevante con alcuni punti chiave. Può trattarsi di qualsiasi cosa: un articolo di blog, un ebook, un nuovo strumento, un prossimo webinar, ecc.

Sicuramente consumiamo più di una risorsa alla settimana, ma questo ci aiuta a scegliere quella di maggiore impatto per avviare un dialogo. Mantenere l'aggiornamento in materia di SEO è essenziale per la nostra sopravvivenza e questa attività ci aiuta a mantenere una conversazione continua su formazione e strategia.

3. Usare stati personalizzati che si adattano a ogni flusso di lavoro

L'impostazione di semplici stati delle attività, come "da fare", "in corso" e "terminato", è un ottimo punto di partenza per il project management in molti dipartimenti. Ma per i team SEO, avere semplici opzioni di stato è limitante e manca di chiarezza, soprattutto perché molti dei nostri lavori sono continui e richiedono un processo unico. Potremmo ottimizzare una pagina di destinazione, gestire una campagna di link o fare ricerche sulle parole chiave, ma ogni attività comporta un flusso di lavoro molto diverso.

Per esempio, immaginate una campagna di link building elencata come "In corso". Cosa significa? State cercando URL per questa campagna? State cercando contatti? State coltivando una relazione nella vostra finestra In arrivo?

L'uso di campi personalizzati per lo stato migliora la visibilità della superficie su ciò che sta accadendo con un'attività. Inoltre, rende più facile filtrare, definire le priorità e sfruttare l'automazione del lavoro!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/image2.png Stati personalizzati di ClickUp /$$$img/

Stati personalizzati in ClickUp

Molti strumenti di project management offrono una funzionalità/funzione personalizzata. In caso contrario, un'ottima alternativa è quella di utilizzare i campi personalizzati per monitorare lo stato di un'attività.

qual è l'opzione migliore?

Dipende da come si preferisce visualizzare i progetti, dagli stakeholder coinvolti e dalla dipendenza dalle attività secondarie.

Ecco diversi layout di stato ispirati ad alcuni flussi di lavoro di ClickUp.

stati personalizzati per la gestione di progetti SEO | Sviluppo del blog, ricerca di parole chiave, creazione di collegamenti, database del blog | ---------------- | ---------------- | ----------------- | --------------- | | Aperto | Aperto | Aperto | Aperto | Pianificato | | In corso | In corso | Prospezione URL | In sviluppo | | Revisione iniziale | Revisione | Prospezione delle email | Monitoraggio | | Revisione dell'editor | Brief sui contenuti | Active Outreach | Auditing | | Design | Pronto | Campagna in corso | Aggiornamento necessario | | Pronto | Chiuso | Campagna chiusa programma | | | | | | | | | pubblicato | | | | | |

4. Usate le mappe mentali per visualizzare i vostri cluster di argomenti

La creazione di hub di contenuti è una strategia SEO molto diffusa per costruire l'autorevolezza della ricerca intorno a cluster di argomenti . Per noi è spesso utile ricercare e mappare visivamente i nostri hub per vedere come sono organizzati i pilastri e i cluster.

Esistono strumenti SEO straordinari, come Screaming Frog, che consentono di creare l'architettura del sito e le visualizzazioni dei crawl. Sfortunatamente, questi strumenti non aiutano a visualizzare i contenuti pianificati e la loro connessione con le pagine in uso.

Le mappe mentali o le lavagne virtuali sono un'ottima soluzione a questo problema. Potete trattare ogni nodo come una pagina di contenuto e la connessione del nodo come un collegato interno. Esistono molti strumenti per le mappe mentali che possono aiutare a creare queste visualizzazioni.

Con Lavagne online ClickUp non solo potete creare mappe mentali, ma potete anche collegare ogni nodo all'attività in cui si trova la pagina. Create una connessione bidirezionale tra il database dei contenuti e i cluster, in modo da avere sempre a portata di clic la collocazione di ogni pagina nel vostro ecosistema di argomenti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Whiteboard_Blog_Updated.gif mappa mentale seo /$$$img/

Create un punto di accesso bidirezionale tra il vostro database di contenuti e i cluster, connettendo la Mappa Mentale direttamente alle attività di ClickUp Whiteboards

Bonus:_ **Strumenti di SEO_AI

5. Sfruttare le Automazioni delle attività

Parliamo ancora di Automazioni. Dal monitoraggio del ranking delle parole chiave alle revisioni tecniche, gli strateghi utilizzano molti strumenti di automazione strumenti di automazione per la SEO .

Ma state utilizzando l'automazione nel flusso di lavoro del vostro progetto?

Se avete processi standardizzati, lasciate che l'automazione delle attività sia la spalla che mantiene in linea i vostri progetti SEO.

Osservate il vostro flusso di lavoro e chiedetevi:

Ci sono passaggi ricorrenti nel vostro flusso di lavoro SEO?

Da fare: correggete manualmente le date di scadenza quando qualcosa è in ritardo?

Ci sono attività che vengono assegnate ogni volta alle stesse persone?

Da fare: avete bisogno di lasciare commenti, promemoria e follower?

Esempi di base di come i project manager possono automatizzare le attività

esempi di Automazioni di attività di SEO | Trigger, azione.. | -------------------------------------- | ------------------------------------------ | | Quando lo stato di un'attività cambia, modificare i membri del team assegnati | Quando arriva la data di scadenza | Modificare la priorità dell'attività | Quando un'attività passa a uno stato specifico | Creare e assegnare un'attività secondaria per qualcuno | Quando cambia un campo personalizzato | Aggiornare lo stato dell'attività | Quando un'attività diventa scaduta | Taggate o assegnate a un manager | | Quando un'attività viene chiusa | Tagga un manager o un ospite (ad esempio un client) |

Da fare non solo per snellire i lavori richiesti, ma anche per ridurre i tempi operativi, limitare i rischi e migliorare la definizione delle priorità.

Esempi di automazione delle attività SEO che utilizziamo in ClickUp

1. Collegamenti interni:

quando un nuovo post del blog viene pubblicato, ➡️ assegna automaticamente un'attività secondaria a un membro del team SEO per aggiungere collegamenti interni L'importanza dei collegamenti interni non è un segreto. È essenziale collegare i contenuti esistenti a quelli nuovi, ma è necessario allinearli quando il post viene pubblicato. Se pubblicate una tonnellata di articoli, è facile che questo passaggio passi inosservato. Utilizzate l'automazione per sincronizzare al meglio questo passaggio. 👌2. Priorità alla creazione di collegamenti:

quando il campo personalizzato della priorità dei link è impostato su ➡️, aggiungete l'attività del blog o della pagina di destinazione all'elenco delle priorità dei link, create e assegnate un'attività secondaria a un membro del team SEO_.

Gestiamo internamente i nostri lavori richiesti di link building. Considerando l'investimento che c'è dietro costruire partnership di valore e monitorare i risultati, dobbiamo essere consapevoli del nostro tempo.

Quando determiniamo che un contenuto viene trattenuto in base all'autorità dei collegamenti, possiamo decidere di dargli la priorità.

Un semplice elenco a discesa crea automaticamente un'attività per la responsabilità e il monitoraggio di questi lavori richiesti. Inoltre, lo aggiunge a un elenco specifico in una vista pubblica.

da fare: cosa significa?

Significa che tutti i nostri partner collegati al co-marketing che hanno accesso al nostro elenco lo vedranno aggiornato in tempo reale. 👏

3. Controllo dei contenuti: Quando un'attività sui contenuti passa allo stato di monitoraggio ➡️ cambia la data di scadenza in 6 mesi.

Una volta arrivata la data di scadenza ➡️ cambiare lo stato dell'attività in verifica, applicare una lista di controllo per l'ottimizzazione e assegnarla a un membro del team SEO.

In questo caso si tratta di concatenare due automazioni. In ambito SEO, è importante eseguire frequentemente verifiche, test e aggiornare il contenuto . A volte è a causa di cali di prestazioni o forse state pianificando un'operazione di pulizia del sito. Non sto suggerendo di rinunciare a questi lavori richiesti e di affidarsi esclusivamente alle Automazioni di cui sopra, ma Automazioni come questa possono essere il punto di riferimento per tenere sotto controllo le prestazioni dei contenuti.

Naturalmente, non tutti i contenuti sono uguali.

Per gli articoli evergreen, potrebbe non essere necessario effettuare una revisione secondo un calendario prestabilito. È possibile aggiungere un campo personalizzato o un tag per l'attività "evergreen" e creare una regola per evitare che l'automazione si attivi.

Create regole personalizzate per tutti i tipi di contenuto!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/image9-1400x892.png completata l'Automazione dei campi personalizzati ClickUp /$$$img/

Creazione di regole uniche per tutti i tipi di contenuto con le Automazioni per campi personalizzati in ClickUp

6. Creare un database per le partnership di marketing e di link building

La vostra azienda potrebbe già utilizzare Software CRM per le vendite, l'assistenza, i client, ecc .

ma che dire del vostro team di marketing?

La formula per migliorare l'autorevolezza SEO è in continua evoluzione. È sempre più difficile, conversazionale e richiede maggiore creatività. È innegabile che la crescita della presenza del marchio attraverso tutti i canali e l'impatto che può avere su Google siano benefici evidenti.

I professionisti dell'SEO si avvicinano a questa crescita con i social, PR **Uno dei modi migliori per iniziare a migliorare in quest'area come team è creare un database per tutte le relazioni di co-marketing!

Relazioni chiave per il vostro database di co-marketing

Un database di co-marketing è un hub centrale per tutte le persone e i marchi importanti con cui collaborate. Può trattarsi di qualsiasi cosa, dai collaboratori per gli ospiti ai partner per i webinar.

Collaboratori ospiti

Poiché Google continua a migliorare la sua capacità di riconoscere e premiare le competenze nella ricerca, vediamo sempre più team di marketing che si avvicinano alla creazione di contenuti con E-A-T tenete a mente. Quando si inizia a costruire una rete di collaboratori ospiti e leader di pensiero, si presentano opportunità per creare contenuti autorevoli. Ecco alcuni esempi:

Citazioni dei collaboratori

Post di ospiti

Partecipanti a studi di dati

Feedback sui contenuti

Studi di caso

Collaborazione con podcast e social media

Webinar

Costruzione di collegamenti

Esistono molti strumenti tradizionali campagne di link building che funzionano ancora .

Da fare per la costruzione di collegamenti, è utile tenere organizzate le relazioni. Sia che stiate gestendo pesanti campagne di outreach, sia che lavoriate con un'azienda di servizio di link building o semplicemente collaborando con marchi simili, create un registro storico di questi lavori richiesti nel vostro strumento di project management!

Influencer sociali

A seconda del marchio con cui lavorate, le relazioni con gli influencer dei social media possono essere un motore di marketing di riprova sociale e amplificazione. Esistono diversi modi per collaborare con questi sostenitori? I membri del team hanno visibilità su questi contatti per suggerire opportunità di contenuto? Aggiungeteli al vostro marketing CRM visualizzare!

Clienti

Si spera che la vostra azienda abbia già un database di clienti. I vostri clienti più felici e di esito positivo saranno i vostri più grandi sostenitori. state cercando un collaboratore chiave che vi aiuti in un'iniziativa di content marketing? Non trascurate questa rete!

Come impostare l'elenco di co-marketing

A seconda del team e delle aree di interesse, probabilmente non avrete bisogno di uno strumento CRM completo per questo database. Un software di project management con visualizzazioni di tabelle e campi personalizzati offre un modo semplice per organizzare i contatti di marketing e renderli accessibili a tutto il team.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Screen-Shot-2022-04-13-at-11.30.13-PM-min-1400x381.png CRM SEO /$$$img/

La vista Team e i campi personalizzati nell'offerta ClickUp facilitano l'organizzazione e l'accesso ai contatti di marketing da parte di tutto il team

A seconda delle dimensioni della vostra azienda, potreste scegliere di semplificare l'organizzazione di queste informazioni in un foglio di calcolo - e potrete sempre importare il foglio nel vostro strumento di project management in un secondo momento!

In alternativa, se non vi dispiace aggiungere un'altra piattaforma al vostro stack tecnologico, potete utilizzare uno strumento come Buzzstream per fungere da piattaforma di outreach end-to-end per i vostri lavori richiesti. Tuttavia, se tutto il team di marketing non utilizza la piattaforma, si perderanno i vantaggi della collaborazione e della visibilità.

La cosa più importante da fare è: Non isolate i vostri lavori richiesti di co-marketing!_

7. Condivisione dei progetti con ospiti e visualizzazioni pubbliche

Sia che stiate gestendo client o esternalizzazione del lavoro il software di project management può stabilire una linea tratteggiata sicura con persone esterne alla vostra organizzazione. Ci sono infiniti modi per sfruttare le funzionalità/funzione ospite e le visualizzazioni condivise per le vostre campagne SEO.

Ecco due casi d'uso chiave per riunire utenti esterni e progetti in un unico luogo.

Articolare i lavori richiesti in ambito SEO ai vostri client

La SEO è uno dei componenti più intangibili di una strategia di marketing digitale. Anche se i vostri clienti possono comprendere il valore della SEO, è comunque utile fornire loro una visibilità chiara di ciò che sta accadendo_

Se siete abbastanza fortunati da avere dei project manager SEO dedicati, potreste già avere un buon sistema per tenere i vostri client al corrente. Ma, per esperienza, ho scoperto che anche quando si dedica del tempo a questi aggiornamenti, gli impegni aziendali e i fusi orari in conflitto rendono difficile mantenere una comunicazione coerente.

Un software di project management può aiutarvi a fare parte di questo lavoro. Fornendo ai vostri clienti l'accesso a sequenza dei progetti o le visualizzazioni di attività specifiche, possono dare un'occhiata ai lavori richiesti e allo stato di avanzamento in qualsiasi momento.

La chiave è mantenere la semplicità. Se i vostri clienti hanno già accesso a tutto o sono già sommersi da notifiche nelle loro email, questi ulteriori punti di accesso faranno più male che bene.

Pochi dei vostri clienti vorranno eseguire il drill-down sulle singole attività per vedere i dettagli. Fornite loro invece una vista dettagliata di ciò che sta accadendo, utilizzando una visualizzazione accessibile tramite URL. In questo modo saranno tranquilli di poter vedere facilmente e semplicemente ciò che si sta lavorando, soprattutto se si tratta di uno o due clic.

Per i client più grandi o più coinvolti, considerate la possibilità di aggiungerli come ospiti alla vostra area di lavoro. Ma limitate e personalizzate la loro visualizzazione.

Meglio ancora, create un ambiente di attività trasparente da dal calcio d'inizio del progetto in poi . Questo aggiunge un ulteriore livello di fiducia fin dall'inizio e consente di dedicare più tempo alla realizzazione degli obiettivi del cliente.

Gestire l'outsourcing

Alcune delle migliori campagne sono il risultato di un lavoro di marketing interno ed esterno. Questi team non avrebbero lo stesso esito positivo senza strumenti di collaborazione e project management SEO. Sia che si tratti di lavorare con autori di contenuti esterni o con un'agenzia di link building, essere in grado di comunicare all'interno della stessa piattaforma del team interno risparmia un sacco di grattacapi.

Analogamente al lavoro con i client, è possibile creare un ambiente collaborativo con visibilità selezionata sui progetti. In questo modo, potrete beneficiare di tutte le migliori funzionalità/funzione del project management senza compromettere le informazioni sensibili dell'azienda.

Le migliori visualizzazioni dei progetti per la condivisione del lavoro

Oltre agli elenchi di base dei lavori da fare, ecco alcune delle migliori visualizzazioni dei progetti da condividere con persone esterne all'organizzazione.

Grafici Gantt: Ideali per le campagne o i progetti in corso, i client e gli appaltatori possono usare i grafici di Gantt per verificare facilmente lo stato di avanzamento delle iniziative in corso e la loro riunione con le aspettative.

Bacheca: La vista Bacheca è ottima per la sua semplicità e popolarità. Vedere le attività in coda, in stato di avanzamento e completate è spesso tutto ciò di cui un cliente può avere bisogno. In questo modo si ha la certezza che il lavoro stia procedendo senza la necessità di immergersi sempre nelle singole attività.

**Dashboard: Per le campagne più complesse, una funzionalità dashboard può aiutare a riunire attività e dati di progetti diversi in un'unica visualizzazione. Con strumenti come ClickUp, potete persino incorporare reportistica e fogli di calcolo di Google Data Studio nella stessa dashboard!

Documenti: Dai piani strategici SEO ai contenuti freschi, i team passano molto tempo nei documenti. I vostri client o il team di outsourcing hanno più familiarità con i documenti condivisi, il che lo rende un candidato ovvio per la collaborazione. Sia che si utilizzi un'applicazione separata, sia che si utilizzi un'applicazione separata come Google Documenti oppure il vostro software di project management ha documenti nativi , farete sicuramente affidamento su questo utile strumento.

8. Comunicare in modo ponderato con il giusto mezzo

In un mondo sempre più remoto e asincrono, la scelta del metodo di comunicazione può essere scoraggiante. I team devono spesso imparare a comunicare in modo efficace attraverso email, messaggi diretti, commenti alle attività, riunioni virtuali, registrazione dello schermo e l'elenco continua. 🥵

Con la grande quantità di comunicazioni interfunzionali che avvengono nel project management SEO, affrontiamo questa sfida ogni giorno. Che si tratti di comunicare con i client o con i membri del team interno, scegliere il modulo di comunicazione migliore al momento giusto può evitare frustrazioni e errori inutili.

quali sono i passaggi che possiamo fare per migliorare?

1. Impostazione di linee guida a livello aziendale

Avere un strategia di comunicazione interna che può essere implementata in tutta l'organizzazione. Questo aiuta tutti a mettersi sulla stessa pagina e facilita l'inserimento dei nuovi membri del team.

2. Creare i documenti "Il mio lavoro"

Per quanto siano utili le linee guida dell'organizzazione, non siamo robot. Ognuno di noi ha preferenze sul modo di lavorare e comunicare . Creare un manuale su come lavorare con voi può essere estremamente prezioso, soprattutto per i manager.

3. Utilizzare un software di project management

Utilizzate strumenti di project management con funzionalità/funzione native di comunicazione. Questi strumenti rendono più facile lavorare con il team senza dover passare da un'app all'altra. ClickUp, ad esempio, dispone di funzioni native di comunicazione attività , chattare , email , registrazione dello schermo e oltre 1.000 integrazioni . 🤩

La mia funzionalità di comunicazione preferita per il SEO Project Management

Adoro gli strumenti di registrazione dello schermo.

e non solo perché corrisponde al mio tipo di personalità .

La SEO è spesso... incompresa. La nostra capacità di articolare un feedback educativo ai dirigenti o ai client è un'abilità che miglioriamo nel tempo. Tuttavia, molte domande semplici non hanno risposte semplici e, a volte, sono semplicemente le domande sbagliate!

In queste situazioni, la mia mossa preferita è la registrazione dello schermo. È la via di mezzo tra l'invio di una montagna di testi e una chiamata virtuale. Ecco alcuni casi d'uso chiave:

Feedback al team o ad altri dipartimenti

Revisione dei dati con i client

Feedback a manager e dirigenti

Creazione di procedure operative standard

Esistono molti strumenti gratuiti per la registrazione dello schermo che possono aiutarvi a raggiungere questo obiettivo. A meno che il vostro software di project management non disponga già di questa funzionalità/funzione 😉

Con Clip da ClickUp è possibile avviare una registrazione direttamente all'interno di un'attività o dalla barra degli strumenti, senza dover scaricare un'altra estensione di Chrome. È anche possibile generare un collegato per inviare direttamente il video.

Suggerimento: Quando si invia il video, includere la durata del video e un riepilogo/riassunto di ciò che si tratta. In questo modo si impostano le aspettative e il destinatario lo apprezzerà!

Abbracciate la vostra metodologia

Speriamo che questi consigli per il project management SEO vi aiutino a risparmiare tempo! Non esiste una soluzione unica per la gestione delle attività SEO. Approfittate di un software di project management personalizzabile e costruite i processi che hanno più senso per il vostro team. Soprattutto, continuate a ottimizzare il vostro flusso di lavoro proprio come fareste con una campagna SEO.

Utilizzo ClickUp per gestire i progetti SEO dal 2018. In effetti, mi è piaciuto così tanto che sono entrato a far parte dell'azienda nel 2020! La nostra missione è rendere il mondo più produttivo sul lavoro.

Se siete già sposati con un software esistente, potete applicare alcuni dei suggerimenti che ho elencato con i vostri strumenti attuali.

Mi piacerebbe conoscere il vostro approccio al project management SEO! Connessione con me su Linkedin o Twitter .