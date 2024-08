Come creare un diagramma di Gantt in Excel? (Con modelli!)

Non sappiamo se ve ne siete già accorti, ma il tempo non è mai dalla vostra parte quando ci sono tonnellate di scadenze e date di scadenza. 😠

Sembra che qualcuno si sia appena svegliato e abbia deciso che un'ora passerà velocemente come un minuto.

Tuttavia, con un piano adeguato e un grafo di Gantt, è possibile evitare che questo accada.

volete imparare a fare un grafico

Cartella di Gantt

in Excel ?

In questo articolo vi mostreremo come creare un grafico Gantt in Excel, evidenzieremo alcuni modelli ed esploreremo i suoi svantaggi. Inoltre, vi mostreremo uno strumento alternativo efficiente per creare grafici Gantt migliori.

Iniziamo.

Cos'è un grafico Gantt?

Un grafico a barre è come un grafico a barre che si usa per visualizzare il programma del progetto nel tempo. È il compagno ideale per una solida pianificazione del progetto e aiuta a generare una Sequenza accurata.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/gantt-chart.png esempio di grafico di Gantt /$$$img/

un diagramma Gantt è un grafico a barre impilate che rappresenta la programmazione di un progetto _e team multipli

da fare: cosa evidenzia?

Aiuta una squadra di project manager visualizzare:Attività cardine .

Come creare un grafico Gantt in Excel?

Uno dei modi più comuni per abituarsi ai grafici Gantt è creare grafici Gantt in Excel.

Seguite i passaggi per creare un grafico Gantt in Excel Microsoft Excel in grado di rappresentare visivamente il vostro progetto piano.

1. Creare una tabella per i dati del progetto

Aprire un nuovo file Excel e aggiungervi i dati del progetto.

Poiché un grafico Gantt è una sorta di sequenza temporale, i dettagli che aggiungerete al vostro foglio Excel devono includere:

Nomi delle attività (o una descrizione delle attività)

Data di inizio

Data di fine

Durata dell'attività (data di fine meno data di inizio)

Per questo esempio di grafico Gantt, il nostro progetto è di progettare un sito web .

Quindi la tabella dei dati del progetto avrà un aspetto simile a questo:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/image14-1-1400x829.png foglio di calcolo excel /$$$img/

2. Aggiungere un grafico a barre in Excel

Per creare un diagramma di Gantt, aggiungere un grafico a barre impilato. Questo sarà il fondamento del grafico Gantt.

Rimanete nello stesso foglio di lavoro e fate clic su una cella vuota.

Passate quindi alla nastro Excel e selezionate la scheda Inserisci.

Individuare il menu a tendina nella sezione del grafico a barre e selezionare il tipo di grafico Barra impilata.

Apparirà un box vuoto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/image9.gif cliccando su inserisci in excel /$$$img/

Per maggiori dettagli, leggete la nostra guida su come creare un grafico in Excel!

3. Aggiungere dati al grafico a barre

Per aggiungere dati al grafico a barre, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'area del grafico e quindi su Selezione Dati dal menu contestuale. La finestra di dialogo Seleziona origine dati si presenta come segue.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/image3.png aggiunta di dati a un grafico a barre /$$$img/

Per prima cosa, si aggiungono le date di inizio.

Fare clic su Aggiungi sotto Voci di riferimento (serie).

Viene visualizzata la finestra pop-up Modifica serie.

Cliccare su Nome serie e selezionare la cella 'Data di inizio'

e selezionare la cella 'Data di inizio' Cliccare su Valori della serie e selezionare l'intero intervallo di date di inizio

e selezionare l'intero intervallo di date di inizio Fare clic su OK

Pianificare rapidamente più progetti con la vista Gantt di ClickUp Scaricate questo modello da fare per aggiungere la vista Gantt di ClickUp?

Fare clic su + in qualsiasiElenco,Spazio, oppureCartella* Scegliere Gantt e dargli un nome

Ecco fatto, il vostro grafico Gantt è pronto per essere utilizzato.

Ma aspettate, c'è dell'altro nel nostro grafico Gantt.

Utilizzatelo per calcolare il percorso critico e la percentuale di stato dinamico con una semplice azione di hovering.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/image16.png percorso critico nel grafico Gantt /$$$img/

Identificare la sequenza delle attività vitali per il completamento di un progetto nella vista Gantt di ClickUp

In cosa sono diversi? Date una rapida occhiata al nostro sito_ Grafico Gantt vs. Sequenza articolo .

Excel non sa fare i grafici!

Microsoft Excel è impressionante quando si tratta di voce dei dati , formattazione a condizioni, account, ecc.

Ma come grafico Gantt?

Non è altrettanto efficace.

invece, perché non scegliere un software dedicato per i grafici di Gantt, come ClickUp?

È il software definitivo project management software che potete usare per creare grafici Gantt senza dover essere esperti.

È anche possibile creare attività, monitorare gli stati di avanzamento , gestire le risorse , creare documenti e fogli di calcolo, ecc., proprio qui su ClickUp. Ottenete gratuitamente ClickUp oggi stesso e guardate lo stato di avanzamento del progetto raggiungere il 100%, più velocemente che mai.