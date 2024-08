Come creare un diagramma di flusso in Excel (con modelli ed esempi)

Microsoft Excel è un file di tipo foglio di calcolo programma generalmente usato per organizzare e formattare grandi quantità di dati, ma che contiene anche una galleria di forme diverse per creare diagrammi di flusso!

Un grafico SmartArt è l'illustrazione ideale per creare qualsiasi diagramma di flusso diagramma in Excel. Tuttavia, è necessario un diagramma di flusso più convincente per collaborazione e comunicazione .

In questa guida illustreremo la funzione dei diagrammi di flusso, come creare un diagramma di flusso in Excel, e due Alternative di Excel per dare vita ai vostri diagrammi di flusso. (Spoiler: le due alternative sono nello stesso software)

Cos'è un diagramma di flusso?

Un diagramma di flusso è un diagramma composto da forme connesse da frecce per visualizzare un flusso di lavoro, un processo o qualsiasi altro processo procedura decisionale . I diagrammi di flusso sono adatti a tutti perché, a differenza dei documenti pesanti come il testo, condensano le informazioni in modo che il pubblico possa digerirle più velocemente.

Diagrammi di flusso trasformare le idee in azioni pensate per risolvere i problemi e, in ultima analisi, aumentare la produttività perché le cose funzionano bene. Pensate, ad esempio, a un evento che avete incontrato in qualche momento nella vostra organizzazione. Potrebbe essere l'imbarco di un nuovo assunto richiedere la PTO o organizzare un'attività di riunione di avvio del progetto . Questi eventi sono caratterizzati da un processo che consente a tutti di compiere i giusti passaggi verso l'esito positivo. I diagrammi di flusso aiutano la persona che crea questi processi a visualizzare l'ambito, la sequenza, le fasi e gli stakeholder coinvolti.

Forme di base utilizzate nei diagrammi di flusso di Excel

Non è necessario essere esperti di programmazione di diagrammi di flusso. È sufficiente conoscere i blocchi di base per rendere il diagramma di flusso facile da capire. Le quattro principali forme di diagrammi di flusso che utilizzeremo in questa esercitazione sono:

Creato in Microsoft Excel

simboli e definizioni dei diagrammi di flusso | Simbolo | Funzione | Come aggiungere | --------- | ------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------- | | Ovale | Terminale: punto di inizio e di fine di un diagramma di flusso | Scheda Inserisci > Illustrazione > Forme > Diagramma di flusso > Terminale | | Rettangolo | Processo: rappresenta un singolo passaggio della procedura | Scheda > Illustrazione > Forme > Diagramma di flusso > Processo | | Diamante | Decisione: rappresenta un'azione decisionale | Scheda > Illustrazione > Forme > Diagramma di flusso > Decisione | | Freccia: collega le forme per mostrarne le relazioni | Inserisci scheda > Illustrazione > Forme > Diagramma di flusso > Freccia |

Siete pronti a creare un diagramma di flusso tutto vostro? Scegliete una delle vostre idee o attività e seguite la nostra guida passo passo per creare questo diagramma di flusso! ⬇️

Creato in Microsoft Excel

Come creare un diagramma di flusso in Excel con forme personalizzate

nota: in questa esercitazione utilizziamo Microsoft Excel per Mac versione 16.60. I passaggi e le funzionalità/funzione potrebbe apparire diverso se si utilizza un'altra versione

Excel è una grande applicazione con centinaia di funzioni. Le due funzioni più importanti da utilizzare per velocizzare la creazione del diagramma di flusso sono: copia e incolla. Quindi, piuttosto che aggiungere le forme una per una al foglio di calcolo, formatteremo prima le forme. Poi potrete copiare e incollare le forme nel vostro diagramma di flusso. Ecco fatto!

1. Aggiungere le forme del diagramma di flusso del terminatore, del processo e della decisione

Andare alla scheda Insert > Illustration > Shapes > Flowchart > selezionare una forma > fare clic sulla parte superiore del foglio di calcolo per aggiungere.

Creato in Microsoft Excel

2. Regolare le dimensioni della forma del diagramma di flusso

Vogliamo aggiungere del testo all'interno delle forme, quindi ingrandiamole. Selezionare una delle forme > premere Comando + A sulla tastiera per selezionare tutte le forme > tenere premuto Maiusc > andare all'angolo di una forma e trascinare per espandere tutte e tre le forme del diagramma di flusso.

Creato in Microsoft Excel

3. Personalizzare ogni forma di diagramma di flusso

Utilizzeremo la funzione copia e incolla per personalizzare le forme, ma c'è una comoda icona $$$a per aiutarci in questo!

Fare doppio clic all'interno della forma Processo per visualizzare un cursore, etichettare la forma Processo e centrare il testo Cambiare il nome del font e la sua dimensione in base alle proprie preferenze Selezionare la forma Processo > fare clic sull'icona Formato sotto la scheda Home > fare clic sulle altre forme per incollare il formato Etichettare la forma a diamante Decisione e la forma ovale Terminatore

Creato in Microsoft Excel

