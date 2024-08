7 tecniche di brainstorming creativo per trovare le idee migliori

stai cercando delle tecniche utili per il brainstorming?

Tutti hanno usato il brainstorming per risolvere un problema almeno una volta nella loro vita.

e se non siete sicuri di averlo fatto, ecco qualcosa che vi aiuterà a risolvere i vostri problemi facilitare la vostra memoria :

C'è un nuovo progetto. Ma non siete sicuri di come procedere.

Voi e il vostro team vi sedete in cerchio e tutti sono incoraggiati a dare voce a ogni idea selvaggia che vi viene in mente.

Nessuna idea è troppo folle.

E ogni idea insolita si rivela una grande idea.

Questo è il potere del brainstorming!

Tuttavia, questo non è l'unico modo per fare brainstorming.

Esistono diversi metodi di brainstorming e dovete scegliere il migliore per voi e per il vostro lavoro teams* virtual team* .

E noi siamo qui per aiutarvi.

Questo articolo tratta tutto ciò che c'è da sapere sul brainstorming e sulle principali tecniche di brainstorming che si possono utilizzare.

Diamo il via al brainstorming!

Le 7 migliori tecniche di brainstorming

1. Mappa Mentale Mappa mentale è una delle migliori tecniche di brainstorming, perché permette di scremare i pensieri senza preoccuparsi della struttura e dell'ordine.

A mappa mentale è costituita da concetti collegati tra di loro e disposti intorno a un'idea centrale.

Menzioni a parte, strumenti per le mappe mentali sono divertenti perché permettono di trasformare informazioni noiose in diagrammi di colore e memorabili.

Quindi, quella grande idea è là fuori; dovete solo trovarla.

E la mappa mentale vi condurrà alla terra promessa (potenzialmente)

E con Le mappe mentali di ClickUp non c'è "potenzialmente", c'è solo "sicuramente"

Cos'è la funzionalità Mappe mentali di ClickUp?

Le mappe mentali di ClickUp vi aiutano a trasformare le vostre idee fresche in mappe mentali belle e ben organizzate.

Potete anche condividerle con il vostro team con un semplice pulsante. In questo modo, tutti i membri del team possono visualizzare il flusso di lavoro e collaborare a eventuali modifiche.

Sia che si tratti di una sessione regolare di problem solving, sia che stiate cercando di far fluire il flusso creativo del vostro team, potete utilizzare la funzionalità Mappe mentali di ClickUp per la schema visivo definitivo .

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/effQQRSPbgxZ7Mygb\_xbGsvvdPgMC5FGpMuwwChNZj\_irVoJlxmMohIGO4LVrR8S3nCu0rccWb3sGPV7lEAbvE4hgl8MYknBnRUrrF6aNrEb-N7UfXXVlxlFUsu-07vkhwio961Z Le mappe mentali di ClickUp /$$$img/

A creare una Mappa Mentale in ClickUp è possibile scegliere la modalità Attività o la modalità Vuoto.

Con la modalità Attività è possibile visualizzare la struttura delle attività di ClickUp esistenti. Utilizzate la modalità attività per mappare il flusso di lavoro di un progetto e riorganizzare le attività in percorsi logici. È anche possibile creare, modificare ed eliminare attività direttamente dalla visualizzazione.

/$$$img/ https://lh6.googleusercontent.com/N49XJUQfQhxQEUYmqkk7iN9X1LlsR9xu\_6SbPm7uDPrwlJs15qgulSS9jFM7VqDLhmBg6AFV2bDZK9kbUhJm5uyh5jbCZNbcLNoVKYOSFKE2cK7DBwsctdWyy\If\_j2DGFPoThd attività di ClickUp per le mappe mentali in modalità attività /$$$img/

Se volete essere ancora più creativi, scegliete la modalità Blank di ClickUp

In modalità vuota, è possibile creare mappe mentali partendo da zero . I nodi non devono essere collegati a nessuna struttura di attività. Create tutti i nodi che volete e convertiteli in attività in qualsiasi Area di lavoro quando siete pronti!

/$$$img/ https://lh3.googleusercontent.com/34W9

vs526jhy4dGoGLsUJdFhBUJ\Z5BygAVYfYiP5e7CqomvwwP0VVx8HqASGh8p9MjFsxGfHCeIxmPxpI7\X\Jeg1nDT-T25hgvSUsCCcW9CCe0td0sdWXKuA4uQXeV6NMsBC creare una mappa mentale da zero /$$$img/

dai un'occhiata a queste grandi esempi di mappe mentali ! 😍

Con le Mappe Mentali di ClickUp, potete trasformare ogni sessione di ideazione in qualcosa di veramente vostro!

2. Quadrante del blocco idee personale

Questo è ciò che si intende quando si dice "pensare fuori dagli schemi"

Associando concetti non correlati tra loro, si riesce ad affrontare il problema in modo diverso.

ma come funziona un quadrante di idee personali?

che cosa fa scattare questi concetti non correlati?

È questo che fa o disfa il brainstorming.

Il metodo che aggiungo ai preferiti per fare questo è il metodo Taccuino delle idee personali da Todd Henry di Accidental Creative.

Henry suddivide la sfida in quattro diversi quadranti e chiede di combinare parole e idee da un quadrante all'altro.

Imparare a conoscere il_

**quadrante del debito tecnico_

!

Questo modello proviene dal sito web Accidental Creative:

/$$$img/ https://lh4.googleusercontent.com/VAZMcTzMgXjOjDhe-4NuEhXOFjYY4InwtWlv4LIpxxxzQRlo9ie7UJKYGt9cjjnuG3cqefHTGuZHDK0bMChIJNe3D-NMoBeJitvuS74Y0F532mWTD9Gzkjo1WeKRrrdSLacKsQ1s blocco idee personale clickUp brainstorm /$$$img/

**Ecco come funziona

Inizia con una sfida: questa è ladichiarazione del problema.

questa è ladichiarazione del problema. Soluzione: Quali soluzioni immediate avete pensato per risolvere la sfida? Queste sono le idee tipiche che vi sono venute in mente o anche qualcosa che avete provato in passato

Quali soluzioni immediate avete pensato per risolvere la sfida? Queste sono le idee tipiche che vi sono venute in mente o anche qualcosa che avete provato in passato Ruolo o WW( )D? Cosa farebbe (BLANK) Da fare? Qui la cosa si fa interessante. Ponetevi questa domanda: Da fare, chi pensate possa risolvere questo problema specifico per voi? Supponiamo che vogliate commercializzare una nuova piattaforma di social media, ma per i proprietari di cani.

Chi è la risposta alla vostra domanda? Mark Zuckerberg. Ma anche Cesar Milan. Oppure potrebbe essere un ruolo generico, come il presidente del più grande meetup di titolari di animali domestici della vostra zona. Avete capito bene. Questa procedura è nota anche come figuring storming o role storming

Cosa farebbe (BLANK) Da fare? Qui la cosa si fa interessante. Ponetevi questa domanda: Da fare, chi pensate possa risolvere questo problema specifico per voi? Supponiamo che vogliate commercializzare una nuova piattaforma di social media, ma per i proprietari di cani. **Questa è una parola o una frase che riassume la sfida in un modo nuovo

Assunzione : Elenco delle ragioni o delle ipotesi che le persone hanno sul problema e sulla sfida. Quali sono le complicazioni o i fattori che contribuiscono a questa sfida?

: Elenco delle ragioni o delle ipotesi che le persone hanno sul problema e sulla sfida. Quali sono le complicazioni o i fattori che contribuiscono a questa sfida? **Iniziare a prendere un elemento da uno dei quadranti e abbinarlo a una parola di un altro quadrante. Quali sono le idee che vi vengono in mente? In che modo questi due elementi insieme potrebbero risolvere il vostro problema?

se vi piace il layout di questo quadrante, date un'occhiata a questi*

{\an8}Si tratta di un'idea che non è stata presa in considerazione https://clickup.com/it/blog/43249/modelli-di-analisi-swot/ modelli per l'analisi SWOT /%href/

!

3. Scrittura cerebrale

Questo è uno dei più comune di brainstorming tecniche che di solito è meglio terminare in team. dopo tutto, il lavoro di squadra fa funzionare il sogno, giusto?

Ecco come la scrittura cerebrale lavora:

Un leader del team o un facilitatore lancia un'idea selvaggia Ciascun partecipante del team scriverà un'idea Poi, dopo qualche minuto, il foglio di carta viene passato al partecipante successivo, che lo sviluppa o aggiunge un'altra idea

Da fare per quattro o cinque turni con un gruppo di persone (6-10), si otterrà una tonnellata di idee.

Il facilitatore rivedrà le idee durante una pausa, selezionerà quelle che gli piacciono di più e tornerà al gruppo per costruire un piano su quelle idee.

La tecnica diBrainwriting funziona perché

Nessuno sa esattamente chi ha scritto cosa e quando

Le persone sono più libere di esprimere le proprie idee

Il team leader ha ancora il controllo su ciò che sta accadendo, selezionando le idee migliori per la discussione di gruppo

4. Brainwalking Cugino del brainwriting , la tecnica del brainwalking è un concetto simile, solo che le persone si muovono al posto del foglio.

I pezzi di carta vengono appesi a una parete; le persone aggiungono la loro idea per risolvere il problema e poi passano al foglio successivo. È un ottimo modo per rendere pubbliche le idee e generare un nuovo tipo di energia pensando in piedi.

Bonus:_

**Strumenti per il pensiero progettuale_

5. Griglie

È simile all'idea n. 2.

Invece di quattro quadranti e di combinare le idee da lì, si combinano le idee da una griglia.

**Seguite i passaggi seguenti per iniziare

Se siete il team leader, riempite la riga d'intestazione superiore e la prima colonna con la stessa idea e poi spostatevi lungo la parte superiore e lungo la colonna Chiedete a ogni partecipante del vostro team di proporre un'idea e di aggiungerla alla griglia Poi iniziate a combinare le idee, una per riga, fino in fondo Se iniziate con 4 idee, ne avrete 16 nuove solo combinandole insieme. Può sembrare strano combinare insieme la stessa idea (come Idea 2 + Idea 2), ma la creatività è assicurata.

6. Bolle

Quando le idee si fanno strada, le mappe di brainstorming a bolle sono la soluzione ideale!

Le mappe a bolle d'aria sono un modo semplice per annotare e organizzare le idee in un struttura visiva durante una sessione di brainstorming.

Utilizzate questi passaggi per la tecnica della bolla brainstorming:

Disegnate 9 cerchi su una pagina, tre per riga. Queste sono le vostre bolle Al centro, elencate il problema che state cercando di risolvere Poi elencate altre otto idee creative intorno all'idea principale Una volta generate le idee, ricominciate il processo. Prendete l'idea numero cinque, mettetela al centro e costruite altre idee intorno a questa

/$$$img/ https://lh3.googleusercontent.com/pHIjeQFOE5Yisyzn7uXCybbdoUVTmA-E1OQKmDKWOFmTyLqZKYmzNT\_NmtImNQgbswlXm62v1BOeXf6u204\_H5JNN-mWHuLDo1ADFEuQEOAeQqDjmGx8E7z-9B7N24qTB6\xF8Jx brainstorming a bolle /$$$img/

Questa tecnica di brainstorming è un'eccellente combinazione di team e contributi individuali. È un ottimo metodo di brainstorming per la risoluzione creativa dei problemi.

I membri del team possono proporre otto idee e poi si può assegnare un'idea a ciascun individuo, che può lavorare da solo. Tutti possono riunirsi per vedere i risultati della bolla di brainstorming.

Bonus: date un'occhiata alla nostra top

10 Modelli di Mappa a bolle per la visualizzazione e il brainstorming_

7. Brainstorming alla lavagna online

Utilizzate una lavagna online per raccogliere tutte le vostre idee in un unico posto. La lavagna online di ClickUp è una un'ottima alternativa aMurale o Miro che offre un approccio visivo e orientato alle idee per il brainstorming.

Il punto di partenza della lavagna bianca per software per lavagne online aiuta anche a promuovere la creatività nella processo di brainstorming abbandonando i modelli informativi basati sul testo o le pratiche basate sui documenti.

Date un'occhiata a questi_

**Strumenti di brainstorming_

!

Come entrare nella mentalità del brainstorming creativo?

Una cosa è sedersi e fare brainstorming, un'altra è Da fare in modo efficace.

Prima di iniziare il brainstorming, è necessario avere una mente aperta, letteralmente

Le migliori sessioni di brainstorming iniziano prima che qualcuno entri nella stanza.

Per istanza, è difficile passare da una riunione sui bilanci a pensare direttamente alle possibilità più grandiose. La vostra mente sarà limitata e non avrà un flusso libero; probabilmente sarete guardinghi e prudenti.

Ecco quindi come liberarsi di alcune inibizioni per far emergere le idee migliori:

1. Fate una passeggiata

Fate una breve pausa per scaricare lo stress e lasciate che voi stessi e il vostro subconscio prendano un po' d'aria fresca, per ripulire le idee e prepararvi alla sessione di brainstorming.

inoltre, un po' di esercizio fisico prima del brainstorming non fa mai male a nessuno!

2. Consumare informazioni diverse

Siete bloccati con l'Economist? Prendete Better Home & Gardens.

Guardate sempre la CNN? Passate a Travel Channel.

Provate qualcos'altro.

Se leggete e consumate sempre le stesse informazioni, vorrete fare nuove associazioni. Può essere utile dare un'occhiata a una rivista, a un sito web di immagini o a qualcosa di completamente estraneo all'argomento del brainstorming per avere un nuovo stato d'animo.

3.Spezzare la routine

Non so esattamente cosa significhi per voi, ma trovate un modo per Da fare prima del brainstorming.

Potrebbe trattarsi di uscire a pranzo, fare una commissione veloce o usare per la prima volta la tabella del ping-pong dell'ufficio. Liberandovi dalla routine, vi metterete nello stato d'animo giusto per risolvere efficacemente i problemi creativi. Se utilizzate attivamente dispositivi tecnologici, fate un passaggio. Questi gadget possono causare problemi come la mancanza di concentrazione e perfino la mancanza di tempo sonno insufficiente .

Quali sono i 2 tipi di brainstorming?

Esistono due tipi di brainstorming:

Il brainstorming individuale e il brainstorming di gruppo.

Il primo lavora meglio per problemi semplici che richiedono soluzioni semplici, mentre il secondo può essere utilizzato per risolvere problemi complessi.

confusi?

Diamo un'occhiata:

Brainstorming individuale

Il brainstorming individuale è come un appuntamento con i propri pensieri.

Si parla a vicenda delle proprie idee casuali e, improvvisamente, quelle idee non convenzionali si trasformano in soluzioni tangibili.

ci dispiace se non è stato romantico come The Bachelor

Tuttavia, durante il brainstorming individuale, se voi non infrangete le regole durante la sessione di brainstorming, allora nessuno lo farà. Cadrete anche nella trappola di ascoltare le idee degli altri ed eviterete di generare idee proprie

Il problema del brainstorming individuale è che potreste non sviluppare appieno le idee come fareste in una sessione di brainstorming di gruppo.

Brainstorming di gruppo

Con il brainstorming di gruppo, i membri del team possono aiutarsi l'un l'altro quando si bloccano su un'idea; un altro membro del team con maggiori conoscenze su quell'idea può dare suggerimenti.

in fondo, due teste sono meglio di una, no?

Altri vantaggi sono il miglioramento del team building e la promemoria del fatto che tutti i membri hanno idee uniche da offrire al team.

Quali sono le 4 regole del brainstorming?

Le regole del brainstorming sono essenziali perché aiutano a guidare la discussione e a garantire che tutti abbiano la possibilità di essere ascoltati durante la sessione di brainstorming.

**Ecco le quattro regole

Concentrarsi sulla quantità, non sulla qualità

Non criticare le idee sbagliate fino a quando non è il momento di stabilire le priorità

Incoraggiare le grandi idee

Costruire sulle idee degli altri

Queste regole garantiscono al team un esito positivo della sessione di brainstorming.

ok, ok, smettiamo di chiamarle regole, perché a nessuno piacciono le regole, soprattutto quando si suppone che siate "creativi" e lasciate che le idee creative fluiscano, giusto?

Ok, quindi niente regole. Consideratele solo "linee guida"

Come affinare e dare priorità alle idee

Tutto il team si è divertito a fare brainstorming.

E tutti hanno proposto almeno un'idea creativa.

Evviva!

Generare idee folli e selvagge è la parte più facile.

Ora diventa un po' più difficile. Bisogna capire quali idee valgono la pena di essere portate avanti e quali invece devono essere cestinate.

Non letteralmente.

Se volete separare le grandi idee da quelle buone, dovete raffinare le vostre idee.

ma come può fare il vostro team?

**Provate questi metodi e approcci creativi

Opzione 1: Puntini

Riportate tutte le idee migliori su una bacheca o su un foglio di carta e date a ogni membro del team un puntino adesivo (o usate dei segni di spunta). I membri del team devono mettere il loro pallino accanto all'idea che preferiscono.

Opzione 2: Pro e contro

Per ogni idea, elencate i pro e i contro. Poiché (si spera) avete molte idee da esaminare, limitatevi a pochi pro e pochi contro.

Elencate le ragioni per cui l'idea funzionerà o meno.

Questo metodo vi aiuterà a decidere cosa è fattibile e cosa può essere realizzato. Come tutti sappiamo, l'idea migliore a volte è la più difficile da fare. È qui che il team può iniziare a formulare giudizi di valore.

Opzione 3: faccia a faccia

no, non è il momento di guardare uno smielato film di Nic Cage della metà degli anni '90

Invece, volete che le vostre idee si "affrontino" l'una contro l'altra per rivendicare il primo posto. Sono tutte in lizza per il primo posto.

Ecco come lavorerebbe.

Supponiamo che abbiate 10 idee. Le elencate dall'uno al dieci

Poi iniziate a classificarle a coppie dal basso verso l'alto. Confrontate il 9 e il 10. Il 10 è un'idea migliore del 9? Spostatela in alto. E il 7 e l'8? 5 e 6?

Ogni idea si confronta per ottenere un posto più alto. La volta successiva, provate due coppie che non avete fatto prima (ad esempio, 8 e 9 si affronterebbero, invece di 9 e 10 e così via). Continuate a usare questo metodo fino a quando la vostra idea migliore non sarà in testa

Perché dovreste prendere in considerazione nuove tecniche di brainstorming creativo?

Probabilmente avrete provato alcune, se non tutte, le tecniche di cui abbiamo parlato quando siete stati costretti a farlo in una sessione di team building o di gruppo.

ma le avete mai provate senza essere costretti?

Un brainstorming e un'ideazione regolari vi aiuteranno a trovare nuove idee, a pensare a nuovi modi per risolvere i problemi e ad aiutare il vostro team a collaborare meglio in tempo reale.

Se non siete ancora convinti, date un'occhiata a questo post sul perché dovreste rivalutare la vostra strategia di brainstorming .

ma non prendete l'intera faccenda troppo sul serio...{\i}

Ricordate che state facendo un brainstorming.

Vi stanno venendo delle idee. Solo perché le scrivete non significa che siano definitive. Sentitevi liberi di sperimentare ogni tecnica e la prossima volta che qualcuno vi chiederà di pensare fuori dagli schemi, sarete preparati.

Nota: questi non sono tutti i migliori metodi di brainstorming disponibili. Ecco alcune menzioni d'onore:

Round Robin Brainstorming : Il Round Robin è un metodo di brainstorming tradizionale in cui i membri del team si siedono in cerchio e viene condiviso un argomento, poi ognuno ha un turno per condividere un'idea originale.

: Il Round Robin è un metodo di brainstorming tradizionale in cui i membri del team si siedono in cerchio e viene condiviso un argomento, poi ognuno ha un turno per condividere un'idea originale. **Questa tecnica di brainstorming prevede che i membri del team sfornino idee entro un limite di tempo stabilito. L'ideazione rapida funziona perché i limiti di tempo possono portare a una generazione di idee più rapida (non si ha il tempo di pensare troppo)

**Questa tecnica di brainstorming prevede l'associazione di aggettivi alla parola problema. L'obiettivo è aiutare il team ad acquisire una prospettiva diversa sul problema

$$$a: per questo metodo di brainstorming, le idee vengono appuntate su una lavagna digitale o su una lavagna a fogli mobili e lavorate con schede e spilli. Si combinano domande, obiettivi e attività e tutti i membri del team usano una nota adesiva, come quelle di Post-It, per appuntarvi un'idea

Starbursting : è un metodo di brainstorming che si concentra sulle domande e non sulle risposte

è un metodo di brainstorming che si concentra sulle domande e non sulle risposte Six Thinking Hats: i membri del team indossano sei cappelli diversi, ognuno dei quali rappresenta un punto di vista. Questo aiuta il team a proporre un numero di idee da diverse angolazioni

i membri del team indossano sei cappelli diversi, ognuno dei quali rappresenta un punto di vista. Questo aiuta il team a proporre un numero di idee da diverse angolazioni Tecnica dello Stepladder: si tratta di un approccio a passaggi che costringe ogni membro del team a presentare le proprie idee

si tratta di un approccio a passaggi che costringe ogni membro del team a presentare le proprie idee Reverse Brainstorming: contrariamente al brainstorming normale, questo metodo si concentra prima su tutti i problemi

contrariamente al brainstorming normale, questo metodo si concentra prima su tutti i problemi Brain Netting: è una tecnica di brainstorming online comunemente usata per le sessioni di brainstorming di gruppo virtuale

Nota: Dato che la maggior parte di queste tecniche prevede che i membri del team aggiungano le loro idee a una nota o a un documento, provate a sperimentare ClickUp Documenti per questo. È un programma facile da usare soluzione di collaborazione documentale che consente al team di collaborare in tempo reale!

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/x\_gqsBEAye3yhqlJrwAWosHkgolSKYoJN6gRprbB8Gb6OeeFVeJls6TImQzH0kBz3R9RS2it9GGgLCU7kKClkX\_AO7AfOqc83UTsbdkGbbIfQooDX8kNS7fh3Gw-cb8Qq1L7Q modifica multigiocatore nei documenti di ClickUp /$$$img/

Conclusione

Sebbene sia sempre possibile organizzare una riunione di brainstorming senza utilizzare alcun metodo di brainstorming, questo non dà al team un senso di direzione o uno spazio organizzato per il pensiero creativo.

Tuttavia, con le tecniche di brainstorming creativo, questo non è un problema.

Con tecniche che aiutano l'ideazione e tecniche che permettono di confrontare idee diverse, le tecniche di brainstorming aiutano i team a trovare soluzioni per i problemi più complessi.

E sebbene esistano siti che offrono tecniche di brainstorming e di strumenti di gestione delle idee la funzionalità Mappe mentali di ClickUp è lo strumento più avanzato per il brainstorming e l'ideazione.

Con potenti funzionalità/funzione clickUp è l'unico strumento di cui ogni team ha bisogno per un brainstorming efficace: mappe mentali, collaborazione di gruppo e gestione delle attività. Scarica gratis ClickUp oggi stesso e guardate le vostre idee più innovative prendere vita!