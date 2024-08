10 modelli decisionali gratuiti in Excel, Docs e ClickUp

Quando si tratta di prendere decisioni importanti, un approccio ben definito e strutturato può rendere più gestibili anche gli scenari più complessi. Un approccio di questo tipo guida i responsabili delle decisioni attraverso il processo, aiutandovi a valutare tutti i fattori rilevanti e le potenziali opzioni.

Che la decisione da prendere sia di tipo aziendale o più personale, un modello decisionale può fornirvi esattamente questa struttura.

Prendere decisioni migliori porterà a risultati migliori, a un miglioramento della qualità del lavoro gestione del carico di lavoro e una maggiore capacità di risolvere i problemi.

Le buone decisioni riducono i rischi, minimizzano gli errori e massimizzano il potenziale. Possono creare o distruggere le possibilità di completare i vostri obiettivi.

Per aiutarvi a prendere le migliori decisioni possibili, abbiamo messo insieme questo elenco di modelli decisionali.

**Che cos'è un modello di decisione?

Un modello decisionale è un modo strutturato per prendere decisioni informate e razionali. Seguendo il modello, si può affrontare una decisione finale in modo sistematico, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti e dei potenziali risultati.

Esistono modelli di ogni tipo per le diverse esigenze di gestione aziendale. Qualunque sia il modulo, un modello decisionale presenta in genere alcuni di questi componenti chiave:

Identificazione del problema: Il primo passaggio per prendere una decisione è la chiara comprensione del problema. Questa sezione del modello può aiutare a identificare gli obiettivi, gli scopi o le sfide da affrontare

Il primo passaggio per prendere una decisione è la chiara comprensione del problema. Questa sezione del modello può aiutare a identificare gli obiettivi, gli scopi o le sfide da affrontare Raccolta di informazioni: La comprensione dei fatti chiave aiuterà a valutare le varie opzioni. Molti modelli presentano aree che aiutano a guidare questo processo

La comprensione dei fatti chiave aiuterà a valutare le varie opzioni. Molti modelli presentano aree che aiutano a guidare questo processo Generazione di alternative: Le decisioni migliori si prendono quando si è consapevoli di tutte le possibilità. I modelli decisionali aiutano a scoprire queste opzioni

Le decisioni migliori si prendono quando si è consapevoli di tutte le possibilità. I modelli decisionali aiutano a scoprire queste opzioni Valutazione della scelta: La decisione stessa dipende da quale sia la scelta migliore. I modelli possono offrire sezioni che valutano i pro e i contro, i rischi e i benefici e i potenziali risultati

La decisione stessa dipende da quale sia la scelta migliore. I modelli possono offrire sezioni che valutano i pro e i contro, i rischi e i benefici e i potenziali risultati Selezione della decisione: Dopo aver valutato le scelte, il passaggio finale consiste nel prendere la decisione. I modelli possono aiutare a stabilire le priorità alternative e soppesarle rispetto agli oggetti e ai limiti

Dopo aver valutato le scelte, il passaggio finale consiste nel prendere la decisione. I modelli possono aiutare a stabilire le priorità alternative e soppesarle rispetto agli oggetti e ai limiti Piano di implementazione **Alcuni modelli fanno un ulteriore passaggio e dispongono di strumenti come una matrice decisionale ponderata per aiutare la pianificazione post-decisione

Cosa rende un buon modello di matrice decisionale?

Un buon modello decisionale sarà facile da usare, pur fornendo tutti gli strumenti necessari per prendere decisioni efficaci. Alcune funzionalità/funzione chiave da ricercare sono:

Carità e struttura: La struttura del modello deve essere chiara e ben definita. Deve essere facile passare da un passaggio all'altro senza confusione

La struttura del modello deve essere chiara e ben definita. Deve essere facile passare da un passaggio all'altro senza confusione Flessibilità e adattabilità: A meno che non abbiate bisogno di un modello altamente specializzato per soddisfare i criteri chiave, dovrebbe essere abbastanza flessibile da costruire un elenco di cose da fare

A meno che non abbiate bisogno di un modello altamente specializzato per soddisfare i criteri chiave, dovrebbe essere abbastanza flessibile da costruire un elenco di cose da fare Completo e sistematico: L'obiettivo del modello è quello di guidare l'utente attraverso la procedura diprocesso decisionale. Da fare, deve coprire tutte le informazioni rilevanti in modo altamente strutturato

L'obiettivo del modello è quello di guidare l'utente attraverso la procedura diprocesso decisionale. Da fare, deve coprire tutte le informazioni rilevanti in modo altamente strutturato **Oltre a essere chiaro, il modello deve essere facile da usare. Cercate modelli che limitino il gergo e includano istruzioni dettagliate

Considerazione degli stakeholder: Molte decisioni richiedono il contributo di diversi stakeholder. In questo caso, il modello decisionale dovrebbe avere un'area di analisi a griglia per inserire le idee degli stakeholder

Molte decisioni richiedono il contributo di diversi stakeholder. In questo caso, il modello decisionale dovrebbe avere un'area di analisi a griglia per inserire le idee degli stakeholder Miglioramento continuo: Ogni decisione dovrebbe essere più facile della precedente . A questo scopo può essere utile riflettere sull'andamento dei processi decisionali precedenti. Alcuni modelli includono un'area per la riflessione

10 modelli di processo decisionale da usare nel 2024

1. Modello di quadro decisionale ClickUp

Modello di quadro decisionale ClickUp

Il Modello di quadro decisionale ClickUp include sezioni per condurre un'analisi decisionale multicriterio. Il modello fornisce un documento completo per il monitoraggio di tutti i dettagli relativi a una particolare decisione. Sono presenti campi per la registrazione dei dati di supporto che hanno un impatto sulla decisione, in modo da tenere informati tutti i soggetti chiave.

C'è anche una sezione in cui ogni stakeholder può documentare le proprie prospettive e i propri punti di vista sulla decisione. Il documento consente di inserire tutte le opzioni disponibili, di registrare la decisione vincente e di monitorare lo stato dall'inizio del processo decisionale fino all'implementazione finale dell'opzione scelta.

2. Modello di albero decisionale ClickUp

Modello di albero decisionale ClickUp

Un albero decisionale scompone il processo decisionale in una rappresentazione grafica che serve a mappare le possibili scelte e i loro potenziali risultati.

Questi alberi consentono di analizzare decisioni complesse in modo visivo e intuitivo. Il percorso dalla dichiarazione del problema a ciascun risultato potenziale passa attraverso un numero di nodi:

Nodo radice: È la dichiarazione del problema stesso. Modulo di partenza per tutti gli altri nodi

È la dichiarazione del problema stesso. Modulo di partenza per tutti gli altri nodi Nodi di decisione: Dal nodo radice, le possibili scelte si ramificano in nodi di decisione

Dal nodo radice, le possibili scelte si ramificano in nodi di decisione Nodi di probabilità: Non tutte le variabili di ogni decisione sono certe. Questi nodi rappresentano gli esiti incerti lungo il percorso decisionale

Non tutte le variabili di ogni decisione sono certe. Questi nodi rappresentano gli esiti incerti lungo il percorso decisionale Nodi di risultato: Sono i potenziali risultati finali di ciascuna decisione

Per aiutare a distinguerli, spesso questi nodi sono rappresentati da forme o colori diversi. Il Modello di albero decisionale ClickUp semplifica la creazione e la strutturazione di questi alberi.

3. Modello di registro delle decisioni ClickUp

Modello di registro delle decisioni ClickUp

Quando si prendono delle decisioni, è utile avere un registro dei processi di pensiero e dei dati che hanno portato al processo decisionale. Un registro delle decisioni offre un luogo dove documentare queste informazioni.

Può migliorare l'account, facilitare la comunicazione e fornire spunti preziosi per decisioni future simili. In genere contiene i seguenti elementi:

Data e ora della decisione: Questo campo di base aiuta a stabilire la cronologia del processo decisionale

Questo campo di base aiuta a stabilire la cronologia del processo decisionale Dettagli della decisione: Inizia come una semplice dichiarazione del problema. Aggiungere a questo campo tutte le nuove opzioni prese in considerazione

Inizia come una semplice dichiarazione del problema. Aggiungere a questo campo tutte le nuove opzioni prese in considerazione Rischi associati alla decisione: Poche scelte sono prive di rischi. Documentarli in questa sezione permette di considerarli attentamente prima di prendere una decisione

Poche scelte sono prive di rischi. Documentarli in questa sezione permette di considerarli attentamente prima di prendere una decisione Ragionamento della decisione: Una volta presa la decisione, inserire in questa voce il ragionamento e i dati che l'hanno determinata

Una volta presa la decisione, inserire in questa voce il ragionamento e i dati che l'hanno determinata **Tenere traccia di chi ha approvato la decisione e di tutti coloro che sono stati coinvolti aiuta a rendere conto del proprio operato. Inoltre, aiuta a comprendere le prospettive che hanno portato al risultato

Tabella di marcia per l'implementazione: definisce le attività cardine e la data di completamento prevista per l'effettiva implementazione della decisione

Il Modello di registro delle decisioni di ClickUp fornisce un quadro strutturato per creare un registro delle decisioni efficace che fornisca tutte le informazioni necessarie per il processo decisionale e l'analisi post-decisione.

4. Modello di registro delle decisioni e delle modifiche ClickUp

Modello di registro delle decisioni e delle modifiche di ClickUp

Portate il registro delle decisioni a un passaggio ulteriore con il modello Modello di registro delle decisioni e delle modifiche ClickUp . Questo modello aggiunge la possibilità di monitorare le modifiche apportate durante un progetto. Ciò lo rende una preziosa fonte centralizzata di tutte le decisioni importanti prese durante il ciclo di vita di un progetto.

Un registro delle decisioni e delle modifiche cattura le decisioni prese durante un progetto. La sezione delle modifiche aggiunge campi che documentano modifiche, aggiornamenti e revisioni alla decisione originale.

La sezione delle modifiche aggiunge i campi che documentano le modifiche, gli aggiornamenti e le revisioni della decisione originale. Gli stakeholder avranno informazioni chiave su ogni decisione, sui dati che supportano le motivazioni alla base di ciascuna e su chi ha partecipato al processo.

Questo modello è particolarmente utile nelle situazioni in cui è necessario prendere decisioni in un ambiente in rapida evoluzione, come nel caso di un'azienda analisi costi-benefici . Consente una maggiore agilità nella valutazione dei criteri, pur mantenendo la capacità di effettuare analisi approfondite.

5. Modello di matrice decisionale della griglia delle assunzioni ClickUp

Modello di matrice decisionale della griglia di ipotesi ClickUp

Ogni decisione comporta un numero di ipotesi. Se una di queste è sbagliata, quella che sembrava una buona decisione potrebbe rivelarsi una decisione sbagliata.

Questa matrice elenca tutte le ipotesi fatte durante il processo decisionale. Essa aiuta a rendere esplicite le ipotesi, offrendo al contempo l'opportunità di valutarne la validità.

Il Modello di matrice decisionale della griglia delle ipotesi di ClickUp fornisce due dimensioni: certezza e rischio. La parte inferiore sinistra del campo rappresenta le ipotesi più sicure: quelle a basso rischio e ad alta certezza.

Gli altri quadranti riempiono le combinazioni rimanenti. Per compilare accuratamente il modello è necessario considerare attentamente ogni ipotesi, che può fornire informazioni illuminanti.

6. ClickUp Modello di decisione per il project management

Modello di decisione per la gestione del progetto ClickUp

Proseguendo con il tema dei registri delle decisioni, il modello Modello di registro delle decisioni per il project management di ClickUp aggiunge funzionalità/funzione al modello di registro delle decisioni di base che lo rendono più adatto alle attività di project management.

Il modello è dotato di un pannello decisionale per suddividere i progetti di grandi dimensioni in un numero di decisioni distinte. È possibile creare campi che indicano l'aspetto del progetto a cui si riferisce la decisione e l'impatto che ha sul progetto nel suo complesso.

Come altri modelli di project management, questo consente di assegnare una priorità e uno stato agli elementi creati al suo interno.

Un campo ben visibile facilita le decisioni, evidenziando l'impatto dell'attività sul progetto. È possibile vedere a colpo d'occhio come ogni elemento dell'elenco si inserisce nel progetto piano del progetto .

Con questo modello, è possibile combinare il processo decisionale con un'efficace gestione del team . L'integrazione del project management nel processo decisionale consente una comunicazione più stretta tra i membri del team. Le decisioni prese utilizzando il modello si allineeranno maggiormente alle esigenze del progetto nel suo complesso.

7. Modello di matrice ClickUp Pugh

Modello di matrice ClickUp Pugh

Chiamata così in onore dell'autore Stuart Pugh, la matrice di Pugh è utile per valutare più opzioni rispetto a una serie di criteri predefiniti. La matrice è composta da diversi elementi Modello di matrice ClickUp Pugh :

La matrice Pugh: Questa è la matrice principale. È una griglia che posiziona le opzioni disponibili su un asse e i criteri in base ai quali si intende giudicarle sull'altro

Questa è la matrice principale. È una griglia che posiziona le opzioni disponibili su un asse e i criteri in base ai quali si intende giudicarle sull'altro Classificazione dei pesi: Non tutti i criteri sono importanti quanto gli altri. Assegnando dei pesi a ciascuno di essi, è possibile quantificare più facilmente i risultati di ogni opzione

Non tutti i criteri sono importanti quanto gli altri. Assegnando dei pesi a ciascuno di essi, è possibile quantificare più facilmente i risultati di ogni opzione Sistema di punteggio: Dati i pesi dei criteri e una formula a scelta, è possibile assegnare un punteggio a ciascuna opzione e registrarlo

Potete usare il sistema per generare un punteggio per ogni opzione. Poi si può scegliere il vincitore e sviluppare un piano d'azione su di esso. L'assegnazione di pesi ai criteri rende la matrice di Pugh anche un efficace strumento di valutazione strumento di prioritizzazione per qualsiasi strategia aziendale.

8. Modello di matrice per lavagna online

Modello di matrice ClickUp per la lavagna online

Abbiamo visto alcuni modelli per la creazione di matrici specializzate. A volte si ha bisogno di una matrice personalizzata che non rientra in nessuna delle categorie discusse finora. Per queste volte, il modello Modello di matrice ClickUp per lavagna online fornisce una matrice vuota.

Potete facilmente etichettare gli assi nel modo che preferite e riempirli con i dati relativi al vostro caso d'uso specifico. Sebbene questa matrice non tenga traccia dello stato del progetto, ci sono molte altre modelli di lavagna online che possono essere utili per monitorare lo stato di attuazione della decisione.

9. modello di lavagna online ClickUp Pro e contro

Modello di lavagna online dei pro e dei contro di ClickUp

Uno dei modi classici per prendere una decisione è un elenco dei pro e dei contro . Il Modello di lavagna online ClickUp Pro e Contro fornisce un modo pratico e organizzato per creare tale elenco. Da un lato ci sono i pro, dall'altro i contro. È possibile utilizzare note virtuali per documentare gli elementi che rientrano in ciascuna delle due categorie e incollarle sulla lavagna lavagna online .

I vantaggi di un elenco di pro e contro derivano meno dal risultato finale e più dal processo di creazione. Durante la stesura dell'elenco, è necessario riflettere attentamente su diversi fattori, tra cui:

Equilibrio: I pregiudizi hanno la meglio su tutti noi. È facile concentrarsi sugli aspetti positivi o negativi di una posizione. Creare un elenco di pro e contro costringe a visualizzare in modo più equilibrato

I pregiudizi hanno la meglio su tutti noi. È facile concentrarsi sugli aspetti positivi o negativi di una posizione. Creare un elenco di pro e contro costringe a visualizzare in modo più equilibrato **Rischio: l'elenco dei contro di una determinata opzione può far emergere rischi che altrimenti non avreste considerato. Questo vi permette di valutare a fondo l'opzione e di mitigare i rischi

**Elenco dei pro e dei contro: la creazione di un elenco di pro e contro è spesso un lavoro richiesto in collaborazione. Lavorare insieme all'elenco aiuta ad acquisire prospettive diverse

Dopo aver creato un elenco completo di pro e contro per ogni opzione, si può essere più sicuri che l'opzione scelta sia quella corretta.

10. Modello di grafico a T ClickUp

Modello di diagramma a T ClickUp

Un elenco di pro e contro è un esempio classico di grafico a T. Questi grafici possono confrontare due diversi fattori di un determinato problema. Quando si prendono decisioni, questi due fattori sono spesso i pro e i contro. Tuttavia, non è sempre così.

Il Modello di grafico a T di ClickUp consente di creare un grafico a T più generico. È possibile assegnare ai due lati del grafico il nome desiderato per ottenere una soluzione decisionale più personalizzata.

Ad esempio, l'elenco potrebbe essere utilizzato per stabilire le priorità del lavoro separando le decisioni che necessitano di attenzione immediata da quelle che possono aspettare. Nel caso di un classico elenco di pro e contro, i pro di un'opzione possono essere più importanti per l'esito positivo del progetto rispetto a quelli di un'altra opzione.

Se si sta cercando di decidere su quale funzionalità/funzione lavorare successivamente, il grafico a T facilita la scelta.

Sfruttare gli strumenti ClickUp per allineare gli oggetti aziendali in tutta l'organizzazione

La combinazione dinamica di una solida gestione dei progetti, di un'impostazione intuitiva degli obiettivi e di funzionalità di collaborazione senza soluzione di continuità fa di ClickUp un elemento che cambia le carte in tavola per ottenere coesione e concentrazione nei team.

Adottando ClickUp, le aziende possono eliminare l'annosa questione della comunicazione disgiunta, della dispersione dei dati e del disallineamento degli oggetti. Al contrario, possono promuovere un ambiente armonioso in cui ogni membro del team è sulla stessa pagina e lavora in modo collaborativo per raggiungere obiettivi comuni con maggiore chiarezza ed efficienza.