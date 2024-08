10 tecniche efficaci di decisione di gruppo per i team

Le tecniche decisionali di gruppo hanno la capacità di trascendere la bravura individuale e di creare sinfonie di intelligenza collettiva.

Questi metodi celebrano la diversità e cancellano la possibilità di far fluire liberamente le idee, guidando il team verso decisioni ed esiti positivi.

Dalle vivaci sessioni di brainstorming alle metodologie strutturate che sfruttano il potere di prospettive diverse, il processo decisionale di gruppo è il cuore del moderno lavoro di squadra. 🤝

Questa guida esplora le migliori tecniche decisionali di gruppo per allineare i membri del team in un crescendo armonioso di idee creative e potenziali soluzioni.

Che cos'è il processo decisionale di gruppo?

Il processo decisionale di gruppo è un approccio collaborativo in cui le persone discutono, analizzano e valutano collettivamente diverse opzioni per risolvere i problemi e trovare le soluzioni migliori. Viene utilizzato in vari contesti, tra cui riunioni aziendali, impostazioni accademiche, organizzazioni comunitarie e gruppi sociali.

Conosciuto anche come collettivo processo decisionale è caratterizzato da un gruppo che scambia idee, prospettive e informazioni. I membri del team collaborano esplorando possibili soluzioni e metodi di risoluzione dei problemi per raggiungere un consenso o un accordo di maggioranza.

Ad esempio, un piccolo gruppo potrebbe lavorare insieme per analizzare un problema specifico all'interno della propria organizzazione, completando con sessioni di brainstorming e riunioni dinamiche.

Dopo aver esplorato attentamente le diverse idee, opinioni e opzioni, il gruppo sceglie la soluzione con le migliori possibilità di risolvere il problema.

Si noti che le dinamiche del processo decisionale di gruppo implicano l'interazione di opinioni, preferenze e competenze individuali all'interno del gruppo, e ognuno di questi aspetti può influenzare il risultato.

Importanza del processo decisionale di gruppo

L'importanza del processo decisionale di gruppo deriva dal superamento della brillantezza individuale e dall'utilizzo dell'intelligenza collettiva per promuovere l'innovazione e l'esito positivo.

Ecco alcuni dei modi in cui le tecniche decisionali di gruppo apportano benefici a team e organizzazioni:

Migliorano la risoluzione creativa dei problemi e lasnellire i processi all'interno dell'organizzazione, attingendo alle idee di tutti i membri del team, non solo dei leader e degli esperti

Aumentare l'adesione e l'entusiasmo dei membri del team e degli stakeholder coinvolgendoli e facendoli sentire rispettati

Mitigare i rischi e identificare in anticipo le potenziali insidie esplorando diverse prospettive sui pro e i contro di ogni opzione

Sfruttare i punti di forza e le competenze delle risorse umane condividendo con tutti il processo e le responsabilità dei metodi decisionali

L'elenco potrebbe continuare, ma siete qui per le tecniche, quindi ci fermiamo qui. Per farla breve, la magia accade quando un gruppo eterogeneo di persone mette insieme le proprie menti.

Sfide comuni nel processo decisionale di gruppo

Come per il processo decisionale individuale, è importante essere consapevoli dei potenziali svantaggi del processo decisionale di gruppo. Dopo tutto, nulla è perfetto e quasi tutto può essere eseguito male.

Uno dei problemi più comuni è il pensiero di gruppo. Quando ciò accade, il gruppo privilegia l'armonia rispetto al pensiero critico, portando spesso a decisioni errate e irrazionali.

Un altro problema comune con il processo decisionale collaborativo è che le decisioni non armoniose collaborazione del team è spesso dispendiosa in termini di tempo. In altre parole, il processo decisionale di gruppo a volte porta a decisioni sbagliate e a perdite di tempo.

La collaborazione è fondamentale con ClickUp 3.0 Docs, per cui è possibile condividere, impostare autorizzazioni o esportare rapidamente verso utenti interni o esterni

L'utilizzo di tecniche decisionali di gruppo collaudate è un ottimo modo per evitare queste insidie e trarre vantaggi come una maggiore creatività, rischi ridotti e coinvolgimento.

10 Tecniche decisionali di gruppo efficaci

Ogni membro del gruppo trae vantaggio dal trovare la formula giusta per la capacità decisionale del team. Si tratta di determinare la giusta combinazione di cui il team ha bisogno per prendere decisioni migliori.

Avrete bisogno di tecniche e strumenti decisionali diversi a seconda del problema, dell'organizzazione, degli obiettivi e dei membri del gruppo.

Esaminate queste 10 tecniche e strumenti decisionali di gruppo per capire cosa funziona per voi e per il vostro team.

1. Sessioni di brainstorming

Il brainstorming è una tecnica decisionale di gruppo che prevede la generazione spontanea e collaborativa di idee diverse.

Da fare, i membri del gruppo promuovono soluzioni creative e incoraggiano l'esplorazione delle possibilità senza l'ostacolo dei pregiudizi.

Non siete fan del brainstorming tradizionale? Non c'è problema! Lavagne online di ClickUp hanno ridefinito il brainstorming e i processi decisionali di gruppo, fornendo ai team una tela interattiva per trasformare le idee in azioni d'impatto. Abbattono le barriere della comunicazione e incoraggiano il libero flusso delle idee.

Brainstorming, strategie o mappatura dei flussi di lavoro con le lavagne online di ClickUp, che consentono di collaborare visivamente

Annotazioni, commenti e reazioni facilitano il feedback istantaneo, trasformando la lavagna online in uno spazio in cui il contributo di ogni membro del team ha valore. Rilevamento della collaborazione ClickUp consente a tutti, anche a team remoti, di fare brainstorming contemporaneamente sulla stessa lavagna online, creando una sinfonia visiva di brillantezza.

2. Inchiesta dialettica

L'indagine dialettica è un processo strutturato che divide i membri del team in due sottogruppi. Ogni sottogruppo moduli ed esplori una serie di punti di vista opposti e argomenti contrastanti.

Dopo che entrambe le parti hanno presentato le loro soluzioni alternative, il gruppo discute per trovare un accordo su un unico punto di vista. La decisione finale può incorporare elementi di un singolo approccio, di entrambi o di nessuno dei due.

Questo è un buon modo per creare una programma della riunione che impedisce al pensiero di gruppo di sabotare le decisioni importanti.

Esplorando sistematicamente prospettive contrastanti, l'indagine dialettica cerca di scoprire presupposti nascosti, identificare potenziali insidie e incoraggiare il pensiero critico. Sfrutta il potere del conflitto costruttivo, favorendo un ambiente in cui il dissenso è un catalizzatore per l'innovazione.

3. Albero delle decisioni

Un albero decisionale è come una struttura organizzata di bacheca per il brainstorming che offre una rappresentazione visiva strutturata di potenziali alternative e risultati legati a una serie di scelte o azioni. 🌳

Gli alberi decisionali iniziano tipicamente con un singolo nodo che si ramifica in più risultati potenziali. Ogni risultato funge da nodo, ramificandosi ulteriormente in altre possibilità e creando una mappa completa dei potenziali percorsi decisionali.

Disegnare connessioni tra qualsiasi forma o supporto sulla lavagna online per costruire il diagramma di flusso in ClickUp

Questo approccio diventa ancora più semplice se si utilizzano le Whiteboard di ClickUp, che semplificano la creazione di un albero decisionale visivo e mappano le discussioni di gruppo. Inoltre, grazie all'interfaccia semplice e user-friendly, tutti possono avere un'idea più chiara delle intuizioni e delle possibilità che si stanno esplorando.

4. Il patrocinio del diavolo

Il ruolo dell'avvocato del diavolo è vantaggioso se terminato correttamente, soprattutto nel processo decisionale di gruppo.

Iniziate assegnando a una persona o a un gruppo il compito di criticare ogni idea portata in tabella. In questo modo si può evitare il ripensamento del gruppo, migliorare le dinamiche di gruppo e mettere in evidenza decisioni potenzialmente rischiose o costose.

Utilizzo di software per la collaborazione in team come ClickUp facilita questo compito offrendo ai team più modi per comunicare i loro pensieri e le loro idee. Questa tecnica funziona per quasi tutti i gruppi di lavoro tipi di riunione anche.

Collaborazione visiva con i membri del team all'interno delle lavagne online di ClickUp per fare brainstorming e trasformare le idee in elementi attuabili

Per esempio, immaginate uno scenario in cui il vostro gruppo utilizza le Lavagne online di ClickUp per la sessione di brainstorming. In questo caso, gli avvocati del diavolo esprimono senza problemi le loro critiche attraverso commenti, reazioni e annotazioni direttamente collegate a idee e pensieri specifici.

In questo modo l'intero team può rivedere e discutere prima di arrivare alla linea d'azione più informata e strategica.

5. Processo decisionale democratico

Il processo decisionale democratico fa a meno dell'idea di responsabili designati. È un sistema di voto e la maggioranza governa.

Questa tecnica lavora in diversi modi. L'applicazione più ovvia è quella di giungere alla decisione finale sulla base di un voto di gruppo.

Tuttavia, i membri del team che hanno votato per una decisione diversa da quella che "vince" a volte non si sentono altrettanto appassionati nel supportarla. Se il capogruppo assegnato pensa che questa sia una possibilità, il processo decisionale democratico è utile anche per restringere le potenziali alternative di cui le riunioni del gruppo stanno discutendo.

I questionari consegnati al facilitatore del team mantengono l'anonimato del voto di tutti e permettono alle persone di votare onestamente, riducendo così il rischio di un ripensamento di gruppo.

Il voto democratico può anche accelerare il processo decisionale del gruppo quando si raggiunge un punto morto.

Trascinate i campi personalizzati nella visualizzazione Modulo per creare sondaggi completi o raccogliere feedback in ClickUp 3.0 La visualizzazione Modulo di ClickUp può semplificare la raccolta dei voti, consentendo ai membri del team di inviare le loro opinioni e preferenze in pochi secondi.

6. Tecnica del gruppo nominale

La tecnica del gruppo nominale (NGT) sfrutta le intuizioni collettive degli individui mantenendo un approccio strutturato. In altre parole, rende il brainstorming un'attività più processo standardizzato .

I membri del gruppo sono incoraggiati a generare idee in modo indipendente e a condividerle con il gruppo. Questo accelera le decisioni e il consenso del gruppo, soprattutto per i progetti che richiedono una funzione trasversale .

Ogni membro del team condivide le proprie idee senza discutere. Una volta che tutti hanno presentato le loro idee, il gruppo le discute per chiarire i punti. Un processo di votazione strutturato classifica i suggerimenti in base alla priorità e alla fattibilità.

7. Tecnica Delphi

La tecnica Delphi distilla la saggezza collettiva degli esperti in materia, mantenendo l'anonimato. Il gruppo assegna a un facilitatore il compito di porre domande aperte a un gruppo di esperti per ottenere risposte indipendenti e anonime.

Il team o il facilitatore compila, riepiloga e condivide le risposte con il gruppo di esperti per ottenere un ulteriore feedback. Questo processo di compilazione, riepilogazione e condivisione viene ripetuto fino a quando non si raggiunge una decisione.

Riepilogare/riassumere le note di una riunione in pochi secondi con ClickUp AI

Il metodo Delphi mira a mitigare l'influenza delle personalità dominanti, del comportamento organizzativo e delle dinamiche di gruppo, in modo che gli esperti possano contribuire senza scontrarsi.

Questo scambio sistematico di informazioni e opinioni è particolarmente efficace per i processi decisionali complessi, i piani strategici e altri scenari in cui le competenze diverse sono fondamentali.

8. Decisioni all'unanimità

L'unanimità nel processo decisionale di gruppo si riferisce alla condizione in cui ogni persona è d'accordo e supporta una linea d'azione proposta. 🙌

I team spesso affrontano la tecnica dell'unanimità come una discussione aperta, una condivisione di informazioni o una sessione di brainstorming. La decisione finale viene presa una volta che tutti raggiungono un consenso con un'approvazione collettiva e una prospettiva condivisa.

Raggiungere questo livello di armonia e coesione in un gruppo è fantastico, ma spesso richiede molto tempo. Chiunque abbia trascorso giorni in giuria cercando di raggiungere un verdetto unanime potrebbe (comprensibilmente) rabbrividire alla menzione di questa tecnica.

Tenendo presente l'elemento tempo, le decisioni all'unanimità sono più indicate per le situazioni che richiedono un accordo completo per l'esito positivo o l'accettazione del corso d'azione scelto.

Tuttavia, per le decisioni più piccole, potreste provare le altre tecniche decisionali di gruppo presenti in questo elenco.

9. Riunioni standup Riunioni standup sono l'opposto della tecnica decisionale di gruppo all'unanimità. Sono progettate per essere brevi ed efficaci, senza perdite di tempo, quindi spesso si tengono in piedi (o talvolta camminando).

Queste riunioni prevedono che ogni membro del team partecipi a turno a una discussione in stile round-robin, rispondendo a semplici domande come queste:

Da cosa è stato fatto ieri?

Da fare oggi?

C'è qualcosa che blocca il vostro stato?

Adattate e ampliate queste domande per rispondere alla decisione specifica che il team sta cercando di prendere. Quindi, utilizzate le idee e le informazioni raccolte in questa riunione di standup per decidere in una riunione più formale.

Utilizzate una lavagna online di ClickUp per catturare tutte le idee e le decisioni di una riunione di standup

Lo scopo della riunione giornaliera di StandUp è quello di favorire il coordinamento del team. Questo rapido ciclo di feedback aiuta i team ad allinearsi e a rimanere in carreggiata, come in una riunione giornaliera di calcio. Se emerge un problema, è possibile affrontarlo rapidamente e mantenere i progetti in linea. Modello di riunione giornaliera StandUp di ClickUp offre tutto ciò che serve per pianificare, prendere note e monitorare lo stato del progetto. Abbinatelo a Modello di Programma per riunioni standup di ClickUp per eliminare le congetture e migliorare il processo decisionale del team.

10. Digital strumenti decisionali

Gli strumenti decisionali e le app giuste possono migliorare ogni tecnica di questo elenco. 🛠️

Sebbene abbiamo già fornito alcuni esempi di come ClickUp possa essere utilizzato per altre tecniche di questo elenco, è utile per molto altro ancora. Utilizzo ClickUp per i team per assistere i membri del team in quasi tutti gli aspetti del project management e del processo decisionale, indipendentemente dal reparto o dalle dimensioni dell'azienda.

Ad esempio, Visualizzazione di ClickUp Chat riunisce tutte le comunicazioni e le conversazioni sulla decisione in un'unica piattaforma. In questo modo è più facile rivedere le informazioni, le idee e i contributi esistenti in modo più efficiente.

La visualizzazione della chat memorizza tutti i commenti in ClickUp per trovare rapidamente qualsiasi conversazione

Il Modello di piano di comunicazione ClickUp è un altro ottimo strumento da sfruttare. Utilizzatelo per migliorare qualsiasi (o tutte) queste tecniche con una migliore comunicazione, sia che il vostro team sia remoto, ibrido o in sede.

Questo è solo uno degli oltre 1.000 modelli che ClickUp offre per migliorare il processo decisionale, il project management e l'efficienza delle riunioni.

Ad esempio, potete utilizzare i nostri modelli di modelli di elenchi di attività per creare in anticipo una struttura per la riunione decisionale o lavorare in team per ottimizzare un elenco di attività per un determinato progetto.

Gli strumenti digitali per il processo decisionale come ClickUp consentono inoltre di risparmiare tempo grazie all'automazione delle attività quotidiane, alla generazione di riepiloghi/riassunto delle riunioni, al monitoraggio del tempo trascorso dal progetto e al mantenimento dei membri del team sulla stessa pagina.

Armonizzare il vostro processo decisionale di gruppo

La scelta dei giusti processi decisionali di gruppo è fondamentale per ottenere risultati positivi e scelte innovative.

Ricordate che ogni membro del team ha un ruolo unico nella creazione del capolavoro collettivo che è una decisione ben ponderata. Utilizzate le tecniche decisionali di gruppo sopra descritte per spingere i membri del vostro team (e l'organizzazione) verso un futuro felice e armonioso.

È ora di adottare tecniche come il brainstorming, il voto democratico, l'NGT e il metodo Delphi per creare un ambiente che favorisca decisioni e strategie visionarie.

Sperimentate il potere trasformativo di una piattaforma che ottimizza i vostri lavori richiesti e trasforma le diverse voci del vostro team in un capolavoro armonioso. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp -È gratis!