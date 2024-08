Salvare i team isolati: Come la collaborazione interfunzionale può elevare il vostro business

I confini dei reparti e il lavoro decentralizzato possono lasciare il team disarticolato e nel caos. Queste sfide sono ancora più evidenti nei team remoti e ibridi, spesso al punto da rendere evidente la mancanza di sinergia collaborativa nell'ambiente di lavoro.

Fortunatamente, le best practice della collaborazione interfunzionale offrono un'ancora di salvezza ai team isolati. Il mio lavoro consiste nel facilitare la comunicazione e la collaborazione per armonizzare i reparti multidisciplinari. Il marketing si unisce al commerciale, le risorse umane si allineano all'IT, i silos si sgretolano e accade la magia! 🪄

Che siate alle prese con priorità in conflitto, intoppi nella comunicazione o resistenza al cambiamento questa guida fa al caso vostro. Esploreremo il modo in cui la collaborazione interfunzionale mira ad abbattere queste barriere e a promuovere il lavoro di squadra e la comunicazione tra colleghi di reparti diversi.

Cos'è la collaborazione interfunzionale e perché i team ne hanno bisogno?

La collaborazione interfunzionale è un potente antidoto alla pervasiva "mentalità del silos " che tende ad affliggere le organizzazioni multidipartimentali. Nei team isolati, i dipendenti possono evitare di condividere le informazioni con i colleghi di un altro reparto, compromettendo l'efficienza e soffocando l'innovazione.

Nella lotta contro i problemi che bloccano lo stato, come i silos e le culture di lavoro isolate, la collaborazione interfunzionale si rivela la vostra arma segreta. Questo approccio proattivo alimenta un ambiente che valorizza la condivisione delle conoscenze, motivando altri team e funzioni a collaborare per gestire obiettivi e sfide comuni.

La collaborazione può avvenire in modo organico, come quando un designer chiede aiuto al reparto commerciale per capire meglio il proprio pubblico. Può anche essere pianificata fin dall'inizio, quando un intero progetto è strutturato in modo da prevedere la collaborazione tra funzioni diverse. 🧑‍🤝‍🧑

È come se si aprissero le porte che separano i vari reparti, permettendo alle competenze e alle prospettive di convergere, in definitiva favorendo l'innovazione e migliorando il processo decisionale. La collaborazione interfunzionale non solo promuove un senso di unità, ma trasforma anche il luogo di lavoro in un ambiente più coinvolgente e appagante. L'idea centrale: il lavoro richiesto supera la somma dei contributi individuali!

8 funzioni per implementare la collaborazione interfunzionale nella vostra azienda (con suggerimenti)

Secondo un'indagine di sondaggio di Deloitte l'83% delle aziende digitalmente avanzate sfrutta la potenza di dei team interfunzionali per rimanere "agili" e "mantenere un vantaggio competitivo" Sebbene anche le aziende in fase iniziale valorizzino questo tipo di collaborazione, spesso non sono in grado di attingere alle risorse giuste per realizzarla.

Vediamo di seguito gli otto vantaggi più importanti della collaborazione tra team interfunzionali. Esploreremo anche alcuni strumenti di project management all'interno di ClickUp , uno strumento di collaborazione e gestione del lavoro di prim'ordine che può aiutare i team multidisciplinari a posizionarsi per il futuro esito positivo. 🛸

1. Miglioramento dell'innovazione e della creatività sul lavoro

La collaborazione interfunzionale consiste nel far leva su un'armoniosa collaborazione del team per esplorare idee innovative che altrimenti verrebbero ignorate in reparti isolati.

Un ottimo esempio è rappresentato dalla collaborazione tra i team commerciali e di sviluppo prodotto per lavorare sulle funzionalità/funzione di una nuova app. Questi ultimi sono più consapevoli delle del cliente personalizzato mentre il team di prodotto ha le competenze di codice per implementare nuove funzionalità/funzione creative. La condivisione delle prospettive di entrambi i team contribuisce allo sviluppo di un prodotto funzionale che ha maggiori probabilità di conquistare i clienti.

Se volete che i diversi talenti all'interno del vostro team interfunzionale si uniscano per creare qualcosa di più grande, sfruttate i molteplici strumenti di collaborazione digitale di ClickUp. 🌻

Prendete ClickUp Lavagne online o Mappe mentali ad esempio, sono come un ponte che connette menti e idee, trasformando l'innovazione in azione!

Avrete a disposizione infinite lavagne digitali dove team interfunzionali potranno collaborare per il brainstorming , spingere nuove idee e discutere la fattibilità della loro implementazione in tempo reale! Che si tratti di piano di sprint la piattaforma mette tutti nella stessa stanza, per così dire, e permette di dare sfogo all'inventiva!

Collaborate con i client o i team interni in modo più efficace con lavagne online virtuali per stimolare l'innovazione

Volete condividere le vostre idee innovative su più piattaforme? Senza soluzione di continuità Integrazione di ClickUp con strumenti e servizi esterni come Google Drive e Slack razionalizza i dati sparsi ed evita i silos.

2. Risoluzione più rapida dei problemi grazie a processi più trasparenti

Se vi siete mai cimentati nell'assemblaggio di puzzle, è probabile che abbiate incontrato quel momento frustrante in cui non riuscite a individuare il pezzo sfuggente necessario per completare il quadro. Questo è spesso il caso della risoluzione di problemi all'interno di reparti chiusi a causa di processi poco documentati o monitorati: è difficile individuare cosa non va.

Ma con un team ben connesso che segue processi trasparenti è più facile notare cosa esattamente non funziona come dovrebbe, portandovi più velocemente al vostro momento "ah-ha". 🧩

Suddividete progetti complessi in attività gestibili e supervisionate tutti i vostri lavori con stati personalizzati, campi personalizzati e altro ancora con la Struttura di ripartizione del lavoro in ClickUp

Volete stabilire processi di lavoro interdipartimentali trasparenti? Approfittate di un'accurata gestione delle attività all'interno di ClickUp. Interruzione di flussi di lavoro di grandi dimensioni in attività gestibili, creare attività secondarie e monitorare lo stato, consentendo di individuare e risolvere rapidamente i problemi.

Se si notano problemi, è possibile personalizzare i parametri di risoluzione dei problemi con Campi personalizzati . Ad esempio, è possibile suddividere in categorie e codici colore i livelli di priorità permettendovi di concentrarvi prima sui problemi più critici. Inoltre, l'aggiunta di date di scadenza e di Promemoria garantisce la risoluzione tempestiva dei problemi in tutti i reparti.

3. Aumento dell'efficienza delle attività

Secondo un'indagine di Dell'Università di Stanford i team ben coordinati e collaborativi sono più efficienti del 50% nel completare le attività rispetto ai lavoratori isolati. Perché?

I migliori team interfunzionali non perdono tempo a duplicare i lavori richiesti, perché i flussi di lavoro e le responsabilità sono cancellati. C'è anche una conoscenza condivisa delle procedure operative standard e della durata stimata necessaria per ogni attività, il che contribuisce a far funzionare il team come un orologio!

In quanto strumento di gestione delle attività clickUp consente di rendere qualsiasi area di lavoro più efficiente, organizzata e adattata alle esigenze del reparto.

Con ClickUp Monitoraggio del tempo è possibile cronometrare qualsiasi processo, aggiungere note per riferimenti futuri e assicurarsi che tutti siano sulla stessa pagina. Proprio come una macchina ben oliata, minimizza i tempi di inattività e garantisce un uso ottimale delle risorse. ⏳

Creazione di tabelle orarie e monitoraggio del tempo tra i vari reparti in ClickUp

Creare un repository dei processi e della documentazione condivisi su Documenti ClickUp e godere di consegne, cicli di feedback e aggiornamenti più rapidi. Inoltre, la potenza di ClickUp Automazioni a portata di mano significa che potete dire addio alle attività ripetitive e concentrarvi invece sul raggiungimento di obiettivi comuni.

Vi piacerà La funzionalità di rilevamento delle collaborazioni in tempo reale di ClickUp se si desidera evitare lavori superflui. Consente di sapere se un compagno di squadra sta lavorando con voi sulla stessa attività o sullo stesso documento. È possibile continuare a collaborare con più cursori o correggere la situazione se si tratta di un errore.

4. Comunicazione e coinvolgimento dei dipendenti migliorati

Quando persone di reparti diversi fanno team, è come se tessessero una bandiera di unione. 🕊️ La comunicazione del team è la linfa vitale di qualsiasi team interfunzionale, ne forma la cultura e ne favorisce la crescita. La chiave per ottenere questo vantaggio spesso prevede l'utilizzo di sistemi di comunicazione in sede o di riunioni online e sessioni di brainstorming per discutere dei lavori in corso o futuri.

La maggior parte dei team multidisciplinari si affida alla messaggistica e al strumenti di collaborazione per facilitare il flusso di informazioni tra i membri del team.

ClickUp è la soluzione ideale per la sincronizzazione e la comunicazione asincrona. Utilizzo Commenti di ClickUp all'interno di Documenti per consentire feedback e discussioni asincrone. È anche possibile semplificare le approvazioni del flusso di lavoro con l'opzione Correzione di bozze che centralizza i feedback e accelera il processo di consegna di documenti, immagini e video.

Il risultato è ancora migliore se si integra ClickUp con strumenti come Zoom , Microsoft Teams , Google Chattare e Discord, rendendo più facile la connessione con i tuoi team attraverso le varie piattaforme!

Avviare e partecipare a riunioni direttamente dalle attività di ClickUp con l'integrazione Zoom

Inoltre, ClickUp Visualizza chattare , Attività cardine e Menzioni aumentano anche il coinvolgimento generale dei dipendenti. È come dare un colpetto sulla spalla a qualcuno in un ufficio affollato, assicurandosi che faccia parte della conversazione!

5. Processo decisionale olistico

Prendere decisioni, soprattutto quelle che si basano su più prospettive del team, può essere impegnativo. Tuttavia, è proprio in questi momenti che l'adagio "due teste sono meglio di una" risplende davvero.

Con la collaborazione tra team, ogni individuo diventa una fonte di saggezza collettiva, rendendo più raggiungibile il miglior risultato possibile. 🙌

Le decisioni ben informate, però, devono essere supportate da dati, ed è qui che ClickUp Dashboard vengono a potenziare le pratiche decisionali all'interno del team. I dashboard rendono visivamente accessibili i dati e le metriche del team. Grazie a un'ampia gamma di reportistica e widget, il team leader ottiene una visione più approfondita di qualsiasi progetto o aspetto della produttività, rendendo la risoluzione dei problemi e il processo decisionale un gioco da ragazzi.

I cruscotti di ClickUp offrono ai gestori del team agile una rapida visualizzazione delle attività rimanenti e delle priorità della settimana, oltre a grafici dettagliati di burnup e burndown

È inoltre possibile sfruttare Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp di scavare nei processi dipartimentali per prendere decisioni ad alto rischio. Per istanza, il Vista Elenco aiuta a ordinare e filtrare i campi di dati più grandi, mentre la vista Bacheca Kanban e Calendario le viste Team sono molto amate dai project manager agili e dai team leader che si occupano delle scadenze più strette.

6. Migliore allocazione delle risorse a livello di team

La collaborazione incrociata in azione è tutta una questione di ottimizzazione delle risorse. Come? Immaginiamo questa strana situazione tra due colleghi, Bob dell'IT e Alice del Design, che sono preoccupati per i loro carichi di lavoro.

Bob ha una scrivania stracolma di lavoro e ritiene che il suo reparto avrebbe bisogno di più apprendisti. Alice ritiene che la sua divisione abbia troppi stagisti e risorse di formazione insufficienti, che li costringono a girarsi i pollici. È un classico esempio di cattiva allocazione delle risorse in un team composto da più divisioni.

In questo caso, la collaborazione interfunzionale può agire come un saggio mediatore, correggendo la situazione con un'allocazione equa delle risorse umane. Quindi, niente più dito puntato tra Bob e Alice: regna la pace e le loro pause caffè sono finalmente senza drammi! 😁

Il bello di un'allocazione efficace delle risorse è che non si tratta solo dell'equilibrio del carico di lavoro, ma della salute mentale e della produttività di tutti i reparti. Aiuta a rispettare le scadenze, a ridurre il burnout e a migliorare la soddisfazione lavorativa, creando una situazione vantaggiosa sia per il team che per l'organizzazione. ✅

Avete bisogno di aiuto per l'allocazione delle risorse? Il Vista Team in ClickUp è come avere una vista a volo d'uccello del carico di lavoro del team. Fornisce una chiara rappresentazione visiva di chi sta facendo cosa e quando e, grazie alla possibilità di trascinare e rilasciare le attività tra le diverse risorse, diventa un gioco da ragazzi bilanciare i carichi di lavoro e assegnare le attività in base alla capacità.

ClickUp offre una vista semplificata per visualizzare il carico di lavoro dell'intero team o di un singolo individuo, in modo da mantenere il lavoro in movimento

Ora, se si desidera modificare la Sequenza o riorganizzare il lavoro le dipendenze delle attività all'interno dei dipartimenti, il Vista Gantt di ClickUp da fare con pochi clic, rendendo il vostro flusso di lavoro il più flessibile possibile!

Mostrare le relazioni tra le attività all'interno dei reparti nella vista Gantt in ClickUp

7. Miglioramento dell'apprendimento e dello sviluppo

In un'aula di collaborazione interfunzionale, i dipendenti diventano sia studenti che insegnanti. È un ambiente in cui la conoscenza fluisce liberamente tra i colleghi dei vari reparti, consentendo loro di acquisire nuove competenze e di condividere idee ed esperienze. Questo aiuta i team a rimanere uniti e resistenti alle sfide del mercato. 🧑‍🎓

8. Responsabilità e fiducia più forti

Un team distrutto spesso gioca a scaricabarile quando le cose vanno male, ma i team interfunzionali sani hanno una posizione migliore per stabilire la responsabilità e imparare collettivamente dai fallimenti.

La collaborazione interfunzionale favorisce il senso di titolarità, garantendo:

Ognuno si senta responsabile di una particolare serie di attività

Ogni membro sappia di essere un pezzo fondamentale del puzzle

I conflitti tra i team si risolvono più velocemente grazie alla condivisione del senso di responsabilità

Lavorare insieme su progetti interfunzionali crea rapporti più solidi e fiducia tra i membri del team, favorendo un clima positivo e di fiducia cultura del lavoro positiva e collaborativa .

Best Practices per un'efficace collaborazione interfunzionale

Per sfruttare appieno il potenziale della collaborazione interfunzionale nella vostra organizzazione, adottate le seguenti best practice:

Comunicazione cancellata tra i team: Stabilire canali di comunicazione aperti e trasparenti per garantire che le informazioni fluiscano liberamente tra i team Condivisione degli oggetti: Definire e comunicare chiaramente gli obiettivi comuni per garantire che tutti lavorino per lo stesso risultato /Riferimenti/ https://clickup.com/it/blog/103772/modelli-di-ruoli-e-responsabilita/ Ruoli e responsabilità /%href/ : Delineare i ruoli e le responsabilità di ciascun membro del team per evitare confusione e duplicazione del lavoro richiesto Riunioni regolari: Programmare riunioni regolari del team interfunzionale per discutere lo stato di avanzamento, affrontare le sfide e condividere gli aggiornamenti Rispetto per le diverse prospettive: Abbracciare e valorizzare le diverse prospettive e competenze apportate da ciascun team, promuovendo una cultura di rispetto e inclusione Strumenti collaborativi: Implementarestrumenti collaborativi e la tecnologia per facilitare la condivisione delle informazioni e la gestione del team Meccanismo di feedback: Creare uno spazio sicuro in cui i membri del team possano condividere le proprie idee e preoccupazioni, garantendo un miglioramento continuo e privo di pregiudizi Risoluzione dei conflitti: Sviluppare un processo per risolvere i conflitti o i disaccordi che possono sorgere durante la collaborazione interdipartimentale Account: Stabilire una gerarchia chiara all'interno dei dipartimenti in modo che ogni membro possa essere ritenuto responsabile dei propri contributi e dei propri commit al lavoro richiesto Celebrare i risultati: Riconoscere e festeggiare le attività cardine e organizzare attività di team building per aumentare il morale e la motivazione

4 modelli per una collaborazione interfunzionale efficace

Ecco quattro Modelli di ClickUp progettati per semplificare e migliorare la collaborazione tra team diversi, assicurando ai progetti un esito positivo. 🥳

1. Modello di progetto interfunzionale ClickUp

ClickUp Cross Functional Project Modello è il vostro partner essenziale per garantire una collaborazione organizzata tra i team

Avete bisogno di uno scorciatoia per adattare le best practice della collaborazione interfunzionale? Il Modello di progetto interfunzionale ClickUp può essere l'alleato del vostro team!

Niente più documenti sparsi o confusione: all'interno di questo modello di cartella, troverete uno spazio dedicato per ogni dipartimento coinvolto nel progetto, come ad esempio:

Team di gestione del programma

Teams del servizio clienti

Team commerciale

Ogni spazio dispone di un proprio elenco di attività, che consente agli utenti di concentrarsi facilmente sulle responsabilità generali e di reparto. Ma la vera magia avviene con la vista Gantt. Fornisce una roadmap visiva della Sequenza del progetto, aiutandovi a individuare potenziali problemi e colli di bottiglia.

All'interno della vista Carico di lavoro, avrete una chiara visualizzazione di Campi personalizzati come Budget, Budget rimanente, OKR aziendali e Reparto, consentendo una gestione efficiente delle attività e delle risorse.

gli *Urgent Tasks agiscono come sentinelle vigili, proteggendovi da eventuali sviste nelle attività, mentre la Overview visualizza la panoramica del progetto. Con Progress Bacheca, è possibile illustrare il percorso del progetto sotto forma di schede su un tabellone.

Oltre alle viste, il modello contiene Documenti di progetto, tra cui una Carta del programma per dichiarare gli oggetti e definire gli stakeholder e le parti interessate **Verbale di riunione per acquisire i programmi delle riunioni e le chiavi di lettura.

2. Modello di progetto interfunzionale ClickUp per dipartimenti

Questo modello mantiene l'ordine, garantisce la chiarezza delle attività e monitora efficacemente lo stato di avanzamento

Pensate al Modello di progetto interfunzionale ClickUp per dipartimenti come assistente personale del team. Tiene tutto organizzato e tracciabile per dipartimenti.

Ogni reparto aggiunto ha uno spazio dedicato alle attività. Per istanza, nella scheda Marketing è possibile aggiungere attività relative a campagne pubblicitarie o strategie di social media.

Il bello di questo modello è che offre diverse visualizzazioni per ogni dipartimento. È possibile visualizzare le attività in un formato Elenco, vederle disposte su un tabellone o controllare a cosa stanno lavorando tutti con la vista Riquadro. 👀

Il modello è ideale per impostare le dipendenze delle attività tra i reparti, riducendo drasticamente il tempo necessario per pianificare flussi di lavoro complessi. Utilizzate la vista Gantt interfunzionale per visualizzare queste attività su una sequenza temporale.

I campi personalizzati predefiniti aggiungono maggiore profondità ai vostri esercizi di monitoraggio, consentendovi di valutare le prestazioni, assegnare i ruoli, tracciare lo stato di avanzamento e mescolare le risorse.

3. Modello di piano di progetto interfunzionale ClickUp

Connetti il tuo piano di progetto tra i team e fornisci agli stakeholder una guida dettagliata per ottenere un esito positivo

Navigare nell'intricata rete del lavoro di squadra interfunzionale può essere particolarmente impegnativo quando si gestiscono più progetti. È qui che il Modello di piano di progetto interfunzionale di ClickUp passa come stella guida, semplificando la pianificazione e il project management di progetti complessi.

Questo modello dispiega una struttura di consegna senza soluzione di continuità proprio all'interno di ClickUp, offrendo un intervallo di funzionalità/funzione personalizzate per l'efficienza e l'organizzazione. 🌟

Troverete una vista Elenco ben strutturata che organizza i Consegnabili funzionali, raggruppando le attività in base al rispettivo team e stato. C'è poi la vista Progress Bacheca, un modo brillante per monitorare le attività attraverso le fasi del progetto. E, naturalmente, la vista Gantt svela la sequenza temporale del progetto, mostrando le dipendenze con chiarezza cristallina. Per aggiungere un ulteriore livello di comprensione, la visualizzazione Product Sequenza rivela la durata delle attività.

Assegnate senza problemi i membri del team, coinvolgete le parti interessate, designate gli osservatori del progetto e impostate gli approvatori per le varie fasi del flusso di lavoro. In questo modo si elimina la confusione tra i team e si ottiene una panoramica personalizzata del progetto per iniziare e concludere ogni attività.

4. Modello per i documenti del team ClickUp

Questo modello è il compagno ideale per una collaborazione efficiente tra team e per la gestione delle conoscenze

Il Modello per i documenti del team ClickUp è una fusione di Note sulla riunione e un Wiki del team, creando una centrale di informazioni a portata di mano. 👐

Il componente Note della riunione è come una lama affilata che taglia le chiacchiere per catturare l'essenza delle discussioni. Elenca ordinatamente i partecipanti, fornisce collegamenti cruciali (come la registrazione della riunione), individua i punti di riferimento per i partecipanti elementi di azione assegnati ai singoli, e presenta gli elementi del Programma con le relative note.

Questo modello vanta anche una Teams Wiki completa, un hub centrale dove è possibile accedere facilmente ai nomi dei team e capire i loro ruoli all'interno del gruppo.

Insieme, questo modello ibrido è lo strumento definitivo per mantenere il team informato, organizzato e pronto all'azione!

Abbracciare la collaborazione interfunzionale con ClickUp

La collaborazione interfunzionale è una di quelle armi ampiamente disponibili, ma solo pochi team sono in grado di brandirla abilmente. Molti manager non sono ancora sicuri di come far valere l'account condiviso e addirittura lo temono!

Roma non è stata costruita in un giorno, ma con un approccio dedicato alla collaborazione, potete iniziare a costruire il vostro impero dell'innovazione oggi stesso, sfruttando la potenza di ClickUp. 🏰 Registratevi per un account gratuito e liberatevi dalle costrizioni dei tradizionali flussi di lavoro a blocchi!