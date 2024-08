Abbiamo testato i 10 migliori software per verbali e note di riunione del 2024

Comunicazione efficace e la collaborazione sono fondamentali per la produttività del team. In questo contesto, i verbali delle riunioni sono diventati uno strumento indispensabile per snellire le discussioni e supportare lo stato collettivo.

Che si tratti di un professionista esperto, di un project management o di un gestore del team, il valore dei verbali di riunione è diventato indispensabile verbale di riunione fornisce un mezzo strutturato per condurre conversazioni significative e ottenere risultati concreti.

Questa guida tratta i 10 migliori software di verbalizzazione delle riunioni per costruire programmi di riunione collaborativi, consolidare il feedback delle riunioni in tempo reale e molto altro ancora!

Cosa cercare in un software per verbali di riunione

Il miglior software di gestione delle riunioni rende semplice la creazione e la condivisione delle note. Sebbene i diversi software per la gestione dei verbali delle riunioni presentati in questo articolo presentino vantaggi unici, tutti tendono a condividere le seguenti funzionalità/funzione chiave che li distinguono dagli altri strumenti disponibili:

Flessibilità: Non esistono due riunioni uguali. Con lo strumento giusto, è possibile adattare il documento delle note e il modello di verbale alle proprie esigenze e al tipo di riunione che si sta svolgendo

Condivisione: È probabile che vogliate condividere le riunioni passate con le parti interessate pertrasparenza del progetto *Integrazioni: Certo, si può usare il software per prendere note. Ma è ancora meglio quando queste note possono integrarsi direttamente in altri strumenti, come ad esempiorequisiti del progetto epiani di comunicazione ## 10 Software per verbali di riunione da usare nel 2024

1.

ClickUp - Il migliore per i verbali delle riunioni alimentati dall'IA

Provate ClickUp Brain

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one progettata per team e industrie di tutte le dimensioni per rimanere in connessione, lavorare insieme e comunicare in modo efficace.

Scegliete tra migliaia di modelli precostituiti per organizzare i verbali delle riunioni passate e le comunicazioni relative alle riunioni in un unico documento con più sottopagine. Il Modello di verbale di riunione ClickUp è un ottimo punto di partenza per prendere note e incorporare pagine web, fogli di calcolo, video e altri media per la condivisione del contesto.

Scarica questo modello

Utilizzare altri strumenti di project management della piattaforma, come ClickUp AI, per redigere i contenuti, generare riepiloghi/riassunti e creare elementi d'azione per accelerare il flusso di lavoro!

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

IlFunzionalità del blocco note di ClickUp consente di organizzare le note delle riunioni passate, le liste di controllo e le attività e di accedervi da un'unica postazione su qualsiasi dispositivo

La funzioneFunzionalità/funzione di ClickUp Documenti è ideale per note e documenti più approfonditi, come l'agenda di una riunione, che richiedono editor multipli e una facile condivisibilità

UtilizzoClickUp Brain per riepilogare le note di una riunione in un verbale ed estrarre elementi di riflessione e di azione grazie all'IA

È possibile integrare i verbali delle riunioni nei progetti collegandoli alle attività collegate in modo che siano accessibili a tutti gli stakeholder

Un'ampia libreria di modelli e una base di conoscenze estesa rendono l'impostazione dei verbali delle riunioni semplice e immediata

Integrazioni con Google Calendar, Documenti Google, Zoom, Slack e migliaia di altre app di lavoro

Limiti di ClickUp:

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili sull'app mobile

La ricchezza di funzionalità/funzione può creare una curva di apprendimento per alcuni utenti

Prezzi di ClickUp:

**Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.500+ recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.700 recensioni)

2. Fellow - Ottimo per l'integrazione con altre app

Via Compagno Fellow è stato concepito come un programma completo di software di gestione delle riunioni che permette agli utenti di impostare riunioni di gruppo e di riunioni 1:1 costruire e gestire programmi, prendere e condividere note.

Gran parte del software utilizza modelli che facilitano la gestione delle riunioni ricorrenti. I creatori dello strumento lo hanno progettato per stimolare il coinvolgimento all'interno e al termine delle riunioni e migliorare la produttività del team.

Le migliori funzionalità/funzione dei colleghi:

Un sistema di calendario completo che facilita la gestione sia di singole riunioni che di intere impostazioni e serie di riunioni

Un sistema di agenda collaborativa che consente a tutti i partecipanti alla riunione di aggiungere elementi all'agenda, aumentando la titolarità e il coinvolgimento nella riunione

Gestione delle attività ricorrenti che riporta programmi e attività incomplete per futuri follower

Una curva di apprendimento rapida che permette agli utenti di iniziare a sfruttare le sue funzionalità/funzione in pochi minuti dopo l'iscrizione

Limiti per i colleghi:

Poche funzionalità/funzione di condivisione dei file, che rendono difficile andare oltre le semplici note e le registrazioni delle riunioni dopo i fatti

Nessuna integrazione in una suite di project management o di produttività più ampia, il che significa che le attività legate alle riunioni rimangono isolate a quelle riunioni

Prezzi dei colleghi:

**Free

Pro: $6/mese per utente

$6/mese per utente Business: $8/mese per utente

$8/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei colleghi:

G2: 4,7/5 (oltre 1.700 recensioni)

Capterra: 4.9/5 (30+ recensioni)

3. FreJun - Ottimo per le automazioni

Via FreJun Nel suo nucleo, FreJun è una chiamata a software di automazione per le organizzazioni che desiderano ottimizzare le chiamate in uscita. Ma le sue funzionalità/funzione si prestano anche al mantenimento dei minuti, grazie alle chiamate automatizzate trascrizioni automatizzate delle chiamate e alle intuizioni dell'IA.

Le migliori funzionalità/funzione di FreJun:

Le trascrizioni automatizzate delle chiamate semplificano la verbalizzazione e la creazione di elementi d'azione a posteriori

Funzione IA per le riunioni offre all'organizzazione una visione più approfondita delle chiamate e delle riunioni

Un'estensione per Chrome consente di utilizzare FreJun senza dover accedere all'interfaccia dedicata

Apprezzato nelle recensioni degli utenti per la sua facilità d'uso, che consente ai nuovi membri del team di iniziare rapidamente a utilizzarlo

Limiti di FreJun:

Non è un software tradizionale per i verbali delle riunioni, il che limita l'usabilità per le organizzazioni che intendono utilizzarlo principalmente per i resoconti delle riunioni interne e gli elementi d'azione

Alcuni problemi di rete intermittenti possono causare piccoli ritardi che rendono più difficile tenere i verbali in tempo reale

Prezzi di FreJun:

Standard: $16/mese per utente

$16/mese per utente Professionale: $21/mese per utente

$21/mese per utente Componente aggiuntivo per la trascrizione delle chiamate: $3 per ora di chiamata

Valutazioni e recensioni di FreJun:

G2: 4.9/5 (50+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (70+ recensioni)

4. Magic Minutes - Ottimo per i verbali delle riunioni indipendenti

Via Minuti magici Cercate un software per verbali di riunione ancora più mirato? In questo caso, Magic Minutes è (quasi) all'altezza della promessa del suo nome. Non è proprio magico, ma ci si avvicina. È un ottimo strumento se si desidera organizzare in un unico spazio i partecipanti alle riunioni, i verbali delle riunioni e i passaggi successivi.

Le migliori funzionalità/funzione di Magic Minutes:

Una schermata semplificata di panoramica delle riunioni permette di vedere tutte le riunioni programmate e quelle precedenti, insieme ai partecipanti e ai programmi

Un semplice editor di testi con modifica in tempo realeper prendere note e registrare i verbali

La funzione Attività consente di assegnare gli incarichi ai partecipanti alla riunione e include promemoria via email per gli elementi incompleti

Le funzionalità/funzione di richiesta informazioni aiutano l'organizzatore della riunionea riunire i documentie informazioni da ogni partecipante prima della riunione

Limiti del verbale magico:

Può caricare solo file in formato PDF

Integrazioni limitate, che possono rendere difficile l'integrazione di Magic Minutes in un piano di lavoro più ampio

Prezzo di Magic Minutes:

**Free

Premium: $12/mese per utente

$12/mese per utente 10+ Teams: $6/mese per utente

Valutazioni e recensioni sui minuti magici:

G2: N/A

Capterra: 4.8/5 (50+ recensioni)

5. Evernote - Ottimo per prendere appunti per tutti gli usi

Via Evernote Evernote è un'applicazione di strumento di produttività che aiuta ad acquisire le note di riunioni e progetti. Una struttura semplice permette di trasformare una pila di note individuali in un sistema di archiviazione virtuale più produttivo e organizzato per le note e i verbali delle riunioni.

Con Evernote è possibile catturare e gestire le idee progetti, ricordi ed elenchi di cose da fare per non perdere nulla. Scrivete note, allegate documenti, scansionate immagini, prendete appunti vocali o clip dal web. Organizzate tutto, dai grandi progetti ai momenti personali, in un unico luogo, accessibile sul vostro computer, tablet o telefono, anche quando è offline.

Le migliori funzionalità/funzione di Evernote:

Combina note scritte con memo vocali, immagini scannerizzate e clip web

Integrazione tra i vari dispositivi, compresi computer, tablet e telefono, con la possibilità di includere anche le note scritte a mano

Trovare rapidamente le note, le attività e i minuti passati grazie al potente motore di ricerca abilitato dall'IA

Ricerca nella libreria di modelli in estensione per diversi tipi di note e riunioni

Limiti di Evernote:

Relativamente costoso rispetto ad altri software presenti in questo elenco, soprattutto se si sceglie l'opzione collaborativa Teams

Non è adatto per le soluzioni di gestione delle riunioni in azienda a causa del limite di accesso alle note e ai file quando si lavora offline

Prezzi di Evernote:

**Gratis

Personale: $10,83/mese per utente

$10,83/mese per utente Professionale: $14,17/mese per utente

$14,17/mese per utente Teams: $24,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Evernote:

G2: 4,4/5 (oltre 1.900 recensioni)

Capterra: 4.4/5 (8.000+ recensioni)

Controlla questi_

**Alternative di Evernote_

!

6. Beenote - Ottimo per pianificare le note delle riunioni

Via Essere stato votato Beenote è orgoglioso di aiutare i suoi utenti a gestire riunioni più strutturate ed efficienti grazie a programmi e verbali semplici e a integrazioni estese che incorporano lo strumento in un flusso di lavoro più ampio.

Le migliori funzionalità/funzione di Beenote:

Le funzionalità/funzione di collaborazione per le riunioni aiutano i partecipanti a mettersi sulla stessa pagina e a decidere gli argomenti prima delle riunioni

Le note, le decisioni e le attività di follower vengono compilate automaticamente in un verbale completo da condividere con le altre parti interessate

Integrazioni estese con Microsoft Teams, Office 365 e l'area di lavoro di Google per una più ampia collaborazione

Soluzioni avanzate per Bacheca e Comitati per migliorare la governance nelle applicazioni più formali

Limiti delle note:

Un'interfaccia complessa che i nuovi utenti potrebbero trovare difficile da navigare

Analisi rudimentali che rendono difficile ottenere informazioni più ampie sulle riunioni

Prezzi della nota:

Beenote 1: $8,67/mese per un utente

$8,67/mese per un utente Beenote 10: $4,60/mese per utente per un massimo di 10 utenti

$4,60/mese per utente per un massimo di 10 utenti Beenote 30: $3/mese per utente fino a 30 utenti

$3/mese per utente fino a 30 utenti Beeboard: $15/mese per utente

$15/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Beenote:

G2: 4.2/5 (10+ recensioni)

Capterra: 4.5/5 (2+ recensioni)

7. MeetingBooster - Ottimo per lo spazio di archiviazione crittografato

Via MeetingBooster La maggior parte dei professionisti sa che il tempo necessario per le riunioni è di gran lunga superiore al tempo dedicato alle discussioni. MeetingBooster si è posto l'obiettivo di ridurre questo tempo extra, facendo risparmiare più di 100 minuti per ogni riunione che si tiene.

Le migliori funzionalità/funzione di MeetingBooster:

Editor esteso dei programmi delle riunioni con modelli e attività pre-riunione per preparare tutti in anticipo

Schede per le note durante la riunione per i partecipanti, per tenere traccia della discussione e dei risultati ottenuti

Editor automatizzato dei verbali che formatta le note in un formato standardizzato da inviare via email ai partecipanti

Meccanismi di analisi e feedback delle riunioni per migliorarle nel tempo

Limiti di MeetingBooster:

La configurazione iniziale può essere un po' difficile

Nessuna funzione per la condivisione della titolarità della riunione tra più partecipanti

Prezzo di MeetingBooster:

**Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni di MeetingBooster:

G2: 4.5/5 (2+ recensioni)

Capterra: 4.8/5 (5+ recensioni)

8. Tactiq - Ottimo per la registrazione e la trascrizione

Via Tattico Con Tactiq è possibile registrare e trascrivere automaticamente tutte le riunioni e le chiamate. La funzione basata sull'IA trasforma poi le trascrizioni in note succinte, verbali e programmi di follow-up.

Le migliori funzionalità/funzione di Tactiq:

Integrazione con i principali software per riunioni, tra cui Zoom, MS Teams e Google Meet

L'identificazione automatica degli oratori semplifica le azioni successive alla riunione

tasso di accuratezza del 92% per le trascrizioni delle riunioni

Una delle opzioni più convenienti di questo elenco, grazie a valutazioni forfettarie e all'opzione gratuita

Limiti di Tactiq:

L'attenzione limitata alla trascrizione significa che altre funzionalità, come le attività di follow-up e gli elementi completi dell'agenda delle riunioni, non sono disponibili

Supporto clienti a volte limitato

Prezzi di Tactiq:

**Free

Pro: $8/mese

$8/mese Business: $16/mese

Valutazioni e recensioni di Tacatiq:

G2: 4.2/5 (5+ recensioni)

Capterra: 4.2/5 (4+ recensioni)

9. MeetingKing - Ottimo per i programmi delle riunioni

Via Re della Riunione MeetingKing brilla per la sua semplicità come soluzione software per i verbali delle riunioni. La sua proposta di valore si concentra lentamente sullo snellimento della vostra programmi delle riunioni note e verbali. Questo include integrazioni con Outlook Calendar e Google Calendar, oltre a semplici funzionalità di collaborazione per mantenere tutti i partecipanti alla riunione sulla stessa pagina.

Le migliori funzionalità/funzione di MeetingKing:

Una semplice funzione di esportazione consente di aggiungere le attività successive alla riunione al proprio database strumenti di project management * Uno strumento automatizzato per la gestione delle riunioni trasforma le riunioni improvvisate in un'attivitàle note delle riunioni in verbali di riunione formali e professionali

La funzione di commento permette a tutti i partecipanti di collaborare senza problemi

I partecipanti alle riunioni possono creare account gratis per aggiungere commenti e completare attività, in modo da dover pagare solo gli organizzatori delle riunioni

Limiti di MeetingKing:

I documenti sono allegati ai programmi delle riunioni, ma non esiste una sezione risorse centralizzata

I prezzi per i gruppi sono meno flessibili rispetto a quelli per utente

Prezzi di MeetingKing:

Pro Single: $9,95/mese

$9,95/mese Pro Small: $39,95/mese per un massimo di cinque utenti

$39,95/mese per un massimo di cinque utenti Pro Medium: $64,95/mese per un massimo di 10 utenti

$64,95/mese per un massimo di 10 utenti Pro Large: $124,95/mese per un massimo di 25 utenti

Valutazioni e recensioni di MeetingKing:

G2: 4.5/5 (5+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (3+ recensioni)

10. Tadum - Ottimo per riunioni ricorrenti

Via Tadum Costruito appositamente per le riunioni ricorrenti, Tadum cerca di portare ordine nel caos che circonda la giornata lavorativa media. Grazie alla creazione automatizzata dei programmi e dei verbali delle riunioni, i membri del team restano informati, mentre semplice gestione delle attività aumenta la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti.

Le migliori funzionalità/funzione di Tadum:

Facile creazione di programmi, con elementi incompleti della riunione precedente riportati automaticamente

Creazione dinamica di verbali di sola lettura che combina note, commenti ed elementi dell'ordine del giorno in un pacchetto professionale

Integrazione in tempo reale su più dispositivi, tra cui computer, portatili e telefoni

Semplicità intenzionale che consente ai membri di iniziare a lavorare in pochi minuti

Limiti di Tadum:

Nessuna integrazione con altri software di gestione del lavoro

Più adatto alle riunioni informali che alle riunioni dei dirigenti o di Bacheca

Prezzi di Tadum:

Membro: $9/mese

$9/mese Collaboratore: $0/mese

Valutazioni e recensioni di Tadum:

G2: 5/5 (1+ recensioni)

Capterra: 5/5 (3+ recensioni)

Prendere note migliori per le riunioni con il software per i verbali delle riunioni

Nonostante il nome, non è necessario annotare ogni minuto accaduto nel verbale della riunione. Il termine deriva invece dal latino minuta scriptura, che significa piccole note.

Il suo scopo è quello di condensare rapidamente la riunione nei punti più importanti, utilizzando il minor numero di parole possibile.

Questa è di per sé un'arte. Ma è molto più facile se si ha il software giusto al proprio fianco.

Immaginate quanto potrebbe essere più facile prendere appunti con uno strumento che semplifichi il processo e vi permetta di trasformare gli appunti in attività, condividere i verbali e allegarli a un progetto più ampio.

È qui che entra in gioco ClickUp. I modelli intuitivi per le riunioni e la funzionalità/funzione Documenti fanno parte del software di gestione del lavoro e sono perfetti per iniziare a registrare le note più importanti.

E soprattutto, potete usare la piattaforma gratis per sempre. Registratevi oggi stesso per ottenere un account ClickUp per iniziare ad esplorare!