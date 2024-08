I 10 software per riunioni 1 a 1 più utili per i manager nel 2024

La transizione dalle conversazioni di persona alle riunioni virtuali può essere impegnativa. Ma c'è una buona notizia: con il miglior software per videoconferenze, questi ostacoli possono trasformarsi in migliori opportunità di efficienza e coinvolgimento.

Le migliori app di software per videoconferenze sono il vostro fidato aiuto nel mondo digitale. Agevolano la comunicazione, incoraggiano connessioni significative e consentono ai gestori del team di monitorare efficacemente lo stato del team.

Incorporando questi strumenti, le attività diventano più gestibili, lasciandovi più spazio per concentrarvi sul pensiero strategico e sulla creatività.

Immaginate l'impostazione di una programma di una riunione registrazione delle riunioni e dei verbali, la valutazione delle prestazioni e la gestione delle di team interfunzionali tutto all'interno di un'unica soluzione di videoconferenza. È una soluzione di grande impatto, non è vero?

Ed ecco qualcosa di ancora migliore: questi strumenti di collaborazione remota non solo risolvono i problemi tipici del lavoro da remoto, ma offrono anche funzionalità/funzioni innovative che i luoghi di lavoro tradizionali non possono eguagliare. In un mondo del lavoro in continua evoluzione, l'utilizzo di queste soluzioni digitali non è solo una preferenza, ma una necessità.

Ecco perché abbiamo messo insieme questa guida che evidenzia i 10 migliori software per le riunioni 1 a 1 del 2024. Se volete trovare lo strumento giusto per trasformare la vostra area di lavoro digitale, continuate a leggere.

Cosa bisogna cercare quando si sceglie un software per riunioni 1 contro 1?

Quando si sceglie il miglior software per videoconferenze, si cercano alcuni vantaggi di interesse.

Innanzitutto, la comunicazione deve essere facile. Audio e video cancellati, opzioni di chattare rapidamente e strumenti pratici come la condivisione dello schermo e le lavagne sono tutti elementi indispensabili.

Inoltre, la programmazione delle riunioni non deve essere un problema. I migliori provider di videoconferenze offrono funzionalità/funzione che aiutano a impostare riunioni ricorrenti, a connettersi con il calendario e a inviare promemoria che vi terranno in carreggiata senza intoppi.

È importante che il software di videoconferenza vada d'accordo con gli altri strumenti. Questa compatibilità aiuta a mantenere il flusso di lavoro fluido e vi evita di ripetere le stesse attività.

La condivisione dei file deve essere semplice e la piattaforma di videoconferenza deve essere di facile utilizzo. Quanto più velocemente il team riesce a familiarizzare con essa, tanto meglio è.

Il software per le riunioni deve fare un passo avanti se gestite del team da remoto. Cercate funzionalità che tengano conto dei fusi orari, l'accessibilità mobile e una solida sicurezza per far sì che il vostro team lavori senza problemi, indipendentemente da dove si trovi.

Documentate in modo chiaro tutto ciò che avviene nelle vostre riunioni 1 a 1 con questo semplice modello

Infine, cercate uno strumento per le videochiamate. I migliori software per le riunioni one-to-one offriranno funzioni aggiuntive come la gestione delle attività, modelli di revisione delle prestazioni e di project management. Questi modelli possono aiutare a riordinare l'area di lavoro digitale e a rendere il team ancora più efficiente.

I 10 migliori software per riunioni 1 a 1 da usare nel 2024

Ora che sapete cosa cercare quando si tratta di software per videoconferenze, vi presentiamo i nostri 10 strumenti preferiti, in modo che possiate trovare quello che fa per voi.

È possibile formattare e collaborare facilmente su Teams insieme al team senza sovrapposizioni in ClickUp

ClickUp si distingue sul mercato per il suo approccio completo all'attività di ClickUp e al project management. Non si tratta di un semplice spazio per riunioni, ma di una solida piattaforma che integra la gestione del team e le funzionalità di monitoraggio delle attività e di revisione delle prestazioni in un unico luogo.

ClickUp semplifica l'accesso e l'avvio immediato con il sistema di gestione delle risorse umane Modello ClickUp 1 On 1s e una funzionalità/funzione di blocco note per l'impostazione della prima agenda.

Dopodiché, potrete immergervi in un'ampia funzionalità/funzione costruita per far sì che il vostro prossimo 1 contro 1 sia una conversazione produttiva, non una riunione che avrebbe potuto essere un'email.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Usate ClickUp Meetings per annotare note, tenere sotto controllo la vostra agenda e assegnare attività proprio dove ne avete bisogno, tutto in un unico punto. Registrare le riunioni settimanali? Questo è il biglietto d'oro per liberare alcuni dei superpoteri di ClickUp

Il menu dell'editor è ricco di opzioni che vi permettono di evidenziare ciò che conta di più. Scatenatevi con modifiche ricchissime: il vostro campo da gioco è quello di essere creativi o strutturati come volete quando prendete le note

Sincronizzazione con le app mobili più diffuse per un flusso di lavoro senza interruzioni

Avete un commento che richiede l'intervento di un membro del team? Semplice, assegnatelo. Diventa un elemento indispensabile per l'assegnatario prima che l'attività possa essere terminata

Scrivete tutto ciò che volete trattare in una lista di controllo e spuntateli uno per uno man mano che li esaminate

Siete stanchi di impostare un'attività ogni volta che dovete programmare delle videoconferenze? Rilassatevi e lasciate che le attività ricorrenti mantengano la vostra agenda pronta e preparata

Nel tentativo di eliminare i clic inutili, abbiamo lanciato una nuova funzionalità: i Comandi slash. Ogni volta che vi trovate in un campo di testo, digitate / per aprire il menu dei comandi slash e iniziare a fare qualcosa, subito

Limiti di ClickUp

Siete nuovi a ClickUp? Con così tante funzionalità/funzione da esplorare, potrebbe sembrare di fare un salto nel vuoto. Ma non preoccupatevi, ci prenderete la mano

A titolo di avviso, alcuni utenti hanno riscontrato alcuni tempi di caricamento lenti. Non è una costante, ma vale la pena di saperlo

Con così tanti modi per modificare e personalizzare, all'inizio può sembrare di navigare in un labirinto. Ma una volta che avrete imparato a conoscere il territorio, riuscirete a dare forma alla vostra area di lavoro in pochissimo tempo

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (più di 2.000 recensioni)

4,7/5 (più di 2.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Compagno

via Compagno Fellow è uno strumento progettato per coltivare una cultura delle riunioni in videoconferenza sana e produttiva all'interno del team. Mette nelle vostre mani il potere di semplificare diverse tipi di riunione e renderle più efficaci. Con Fellow, è possibile impostare in modo semplice e chiaro programmi per le riunioni assicurando che le discussioni rimangano sul filo del rasoio e che gli obiettivi vengano raggiunti.

Una delle funzionalità/funzione fondamentali di questa app per videoconferenze è la capacità di tenere traccia degli elementi di azione. È possibile assegnare attività, fissare scadenze e responsabilizzare tutti, assicurandosi che non vengano trascurati importanti follower e passaggi d'azione.

Ma Fellow non si ferma solo all'organizzazione e alla gestione delle attività. Riconosce anche l'importanza del coinvolgimento e collaborazione sul posto di lavoro . Grazie alle funzionalità interattive di annotazione e collaborazione, è possibile catturare le intuizioni, le decisioni e le discussioni dei partecipanti alle riunioni in tempo reale, promuovendo la partecipazione attiva e il contributo di tutti i membri del team.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Fellow

Automazioni per le promemoria e per le riunionielementi di azione prima e dopo le riunioni grazie a flussi di lavoro ottimizzati per le riunioni

Condivisione, collaborazione e sincronizzazionele note delle riunioni tra i vari team

Offre modelli predefiniti per riunioni efficaci

Funzionalità/funzione integrata per il riconoscimento e il feedback tra pari

Limiti dei colleghi

L'interfaccia utente può richiedere un po' di tempo per abituarsi

Alcuni utenti hanno segnalato una mancanza di integrazione del calendario con piattaforme specifiche

La sincronizzazione delle note delle riunioni può a volte essere ritardata

Prezzi per i compagni

**Gratuito

Pro : $6/mese per utente

: $6/mese per utente Aziendale : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Fellow

G2 : 4.7/5 (oltre 1.500 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 1.500 recensioni) Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

4. Google Riunione

via Google incontra Questo servizio di videoconferenza è stato creato appositamente per i team che già utilizzano l'area di lavoro di Google. Google Meet si integra perfettamente con le altre app di Google, un vantaggio importante per chi è già immerso nell'ecosistema Google. Che si tratti della sincronizzazione con Google Calendar o della connessione senza sforzo con i colleghi tramite Gmail, Google Meet migliora il flusso di lavoro integrandosi perfettamente con gli strumenti esistenti.

Potete contare sulla stabile e robusta infrastruttura di videoconferenza di Google per fornire una qualità audio e video costante, consentendo una comunicazione chiara e ininterrotta con i membri del team, i client o i provider.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Meet

Si integra perfettamente con Google Calendar e Gmail

Può ospitare riunioni con un massimo di 100 partecipanti

Didascalie in tempo reale di tutte le videochiamate e videoconferenze effettuate durante le riunioni

I partecipanti possono utilizzare la condivisione dello schermo per le presentazioni

Limiti di Google Meet

L'app non è così flessibile e personalizzabile come altre piattaforme

Gli utenti hanno segnalato occasionali problemi di qualità dell'audio e del video

Alcune funzionalità/funzione sono disponibili solo nella versione a pagamento

Prezzi di Google Meet

**Gratis

Starter : $6/mese per utente

: $6/mese per utente Standard : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Plus : $18/mese per utente

: $18/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Google Meet valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (900+ recensioni)

: 4.6/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (11.000+ recensioni)

5. Riunione GoTo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/gotomeeting.png

/$$$img/

via Vai alla riunione GoTo Meeting è una delle soluzioni di videoconferenza più all'avanguardia per le aziende che cercano un sistema di strumento per riunioni online che è facile da usare ed efficiente. Consente di condurre e gestire riunioni virtuali senza soluzione di continuità, permettendo al team di collaborare in modo efficace indipendentemente dalla posizione fisica.

Che si tratti di una piccola startup o di una grande azienda, questo strumento versatile si rivolge ad aziende di tutte le dimensioni, rendendo le videoconferenze un gioco da ragazzi.

Con GoTo Meeting si ha accesso a una suite di funzionalità avanzate per le videoconferenze che elevano le riunioni virtuali a un nuovo livello. Quando inizierete a usarlo, apprezzerete la sua interfaccia intuitiva e la sua semplicità di utilizzo funzionalità di gestione delle riunioni .

Le migliori funzionalità/funzione di GoTo Meeting

Crogiolatevi in un audio cristallino e rifatevi gli occhi con la soluzione software per videoconferenze in HD di GoTo Meeting.

Conducete e partecipate a videoconferenze da qualsiasi dispositivo mobile

Godete di funzionalità/funzione di sicurezza importanti come l'autenticazione basata sul rischio e, per impostazione predefinita, GoTo Meeting blocca i dati audio e video con la crittografia AES-128-bit. Potete stare tranquilli sapendo che il vostro materiale è sotto chiave

I partecipanti possono evidenziare i punti chiave durante le presentazioni

Limiti di GoTo Meeting

Non ha un livello gratuito

Può essere costoso per le piccole aziende

Occasionalmente, gli utenti di telefonia mobile hanno segnalato problemi di connettività

Prezzi delle riunioni GoTo

Professionale: $14/mese per organizzatore

$14/mese per organizzatore Business: $19/mese per organizzatore

$19/mese per organizzatore Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di GoTo Meeting

G2: 4,2/5 (oltre 2.500 recensioni)

4,2/5 (oltre 2.500 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 7.000 recensioni)

6. Zoom

via Zoom Così popolare da essere praticamente un verbo a sé stante, Zoom è il gorilla da 1.000 libbre nella stanza delle videoconferenze. Una delle migliori app per videoconferenze del settore, Zoom è ideale sia per riunioni individuali che per eventi digitali su larga scala. La sua serie di funzionalità/funzione in continua espansione continua a far sì che i suoi fan tornino a chiederne ancora. Tuttavia, Zoom ha anche alcuni difetti e di seguito vi mostreremo i pregi e i difetti.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoom

Le Breakout Rooms sono ideali per suddividere le riunioni di grandi dimensioni in accoglienti chattare

Permette agli utenti di impostare uno sfondo virtuale per garantire la privacy o di mostrare la propria creatività

Registra le riunioni e ne fornisce la trascrizione automatizzata

Lavora con le app desktop e con molti altri dispositivi e strumenti mobili

Limiti di Zoom

La versione gratuita limita le riunioni di gruppo a 40 minuti

In passato sono stati sollevati problemi di sicurezza

Alcuni utenti hanno segnalato occasionali problemi di qualità dell'audio e del video

Prezzi di Zoom:

Basic : Free

: Free Pro : $14,99/mese per host

: $14,99/mese per host Business : $19,99/mese per host

: $19,99/mese per host Azienda: $19,99/mese per host

Zoom valutazioni e recensioni:

G2 : 4.5/5 (53.000+ recensioni)

: 4.5/5 (53.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (30.000+ recensioni)

7. Lattice

via Lattice Lattice è una delle opzioni di software per videoconferenze che mettiamo in evidenza e che è stata progettata con gestione delle prestazioni è il fulcro della gestione delle prestazioni. Si tratta di snellire le riunioni 1 a 1, semplificare il processo di feedback e rendere semplice l'impostazione degli obiettivi. Con particolare attenzione al coinvolgimento del team e alle prestazioni complessive, trasforma le riunioni regolari in sessioni mirate e orientate alla crescita.

L'impostazione e il monitoraggio degli obiettivi sono immediati e consentono di vedere facilmente i progressi fatti e i titoli da raggiungere. Inoltre, le funzionalità/funzione di feedback incoraggiano una cultura in cui miglioramento continuo è la norma.

Quindi, se il vostro obiettivo è mantenere il team impegnato, motivato e in costante miglioramento, date un'occhiata a Lattice.

Le migliori funzionalità di Lattice

Processo di valutazione delle prestazioni semplificato

Impostazione, monitoraggio e gestione del team degli obiettivi

Ottenere informazioni sulla soddisfazione dei dipendenti

Funzionalità di feedback peer-to-peer e riconoscimento pubblico

Limiti di Lattice

Non è uno strumento specifico per le riunioni, quindi manca di alcune funzioni

Non tutti gli utenti hanno apprezzato l'interfaccia utente

Può essere costoso per le piccole aziende

Prezzi di Lattice:

Engagement : $4/mese per utente

: $4/mese per utente Crescita : $4/mese per utente

: $4/mese per utente Gestione delle prestazioni: $8/mese per utente

$8/mese per utente OKR & Obiettivi: $8/mese per utente

$8/mese per utente Bundle Gestione delle performance e OKR & Obiettivi: $11/mese per utente

$11/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Lattice:

G2 : 4.7/5 (3.000+ recensioni)

: 4.7/5 (3.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

8. Per cui

tramite In base al quale Dimenticatevi di scaricare un'altra app o di faticare a ricordare un'altra password. Whereby è uno strumento per videoconferenze che lavora direttamente dal browser. Questa semplicità lo rende un punto di riferimento per le persone che valorizzano la facilità d'uso.

L'impostazione di una riunione video con Whereby è facile come la condivisione di un link; voilà, siete pronti a connettervi.

Personalizzate la vostra sala riunioni con sfondi e loghi a scelta, per aggiungere un po' di carattere alle vostre riunioni virtuali. Se siete alla ricerca di un modo semplice per riunire il vostro team online, l'approccio user-friendly di Whereby potrebbe fare al caso vostro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Whereby

I partecipanti possono unirsi alle riunioni con un semplice collegato

Personalizzazione delle sale riunioni con marchi, loghi e sfondi personalizzati

Condivisione dello schermo o di una finestra particolare

Registrazione delle riunioni per una successiva revisione

Limiti di Whereby

Limiti di partecipanti sul piano base gratuito e sui piani Pro

Alcuni utenti segnalano occasionali video lag

Mancano funzionalità/funzione avanzate come le sale riunioni e il sondaggio

Prezzi in base al luogo:

Explore: Un piano gratuito

Un piano gratuito Pro: $6,99/mese per utente

$6,99/mese per utente Business: $9,99/mese per tre utenti

$9,99/mese per tre utenti Costruire: $9,99/mese per utente

$9,99/mese per utente Crescere: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Whereby:

G2 : 4.6/5 (1.000+ recensioni)

: 4.6/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

9. Skype

Tramite Microsoft Skype, che ora è sotto Microsoft Teams -è un giocatore esperto nel campo della comunicazione digitale, che ha fornito solide videochiamate e chiamate vocali molto prima che fosse di moda.

Semplice da usare e affidabile, è noto per mantenere forti le connessioni e il flusso delle conversazioni. Sia che si tratti di un piccolo team alla ricerca di uno strumento semplice per le sessioni di brainstorming, sia che si tratti di due persone che hanno bisogno di definire alcuni dettagli, Skype rende le cose semplici e accessibili.

Uno dei principali vantaggi di Skype è la sua funzionalità/funzione integrata. La chat consente di scambiare pensieri o condividere file senza perdere tempo.

Nel complesso, Skype è una scelta classica che ha superato la prova del tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di Skype

Videochiamate individuali o di gruppo

Messaggi in-app per una comunicazione rapida

Condivisione dello schermo durante le riunioni

Invio di file e documenti tramite la chat

limiti di Skype

Non è ideale per riunioni di grandi dimensioni

Integrazione limitata con altri strumenti

Alcuni utenti segnalano occasionali problemi di qualità del video e dell'audio

Prezzi di Skype:

USA e Canada: $2,99/mese per utente

$2,99/mese per utente Nord America: $7,99/mese per utente

$7,99/mese per utente Mondo: $13,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Skype:

G2 : 4.3/5 (22.000+ recensioni)

: 4.3/5 (22.000+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (8.500+ recensioni)

10. 15Cinque

via 15Cinque Con 15Five, le riunioni individuali diventano potenti piattaforme per lo scambio di feedback, la discussione degli stati e il monitoraggio degli oggetti.

I gestori del team hanno un quadro più chiaro delle prestazioni e dell'impegno del loro team, che li aiuta a prendere decisioni migliori e a fornire il supporto necessario. E la parte migliore? È stato progettato per essere facile da usare e intuitivo, il che lo rende una gioia per tutti i partecipanti.

15Cinque migliori funzionalità/funzione

Facilita riunioni efficienti tra dipendenti e dirigenti.

Monitoraggio di obiettivi e traguardi.

Funzionalità di riconoscimento tra pari per motivare i team.

Reportistica su prestazioni e impegno.

15Cinque limiti

Non è uno strumento dedicato alle riunioni, quindi alcune funzionalità/funzione possono essere carenti

L'interfaccia utente può essere complicata da navigare per alcuni utenti

È più costoso rispetto a strumenti simili

15Five prezzi:

Engage: $4/mese per utente

$4/mese per utente Perform: $8/mese per utente

$8/mese per utente Focus: $8/mese per utente

$8/mese per utente Total Platform: $14/mese per utente

$14/mese per utente Transform Online: $99/mese per manager

$99/mese per manager Transform Hybrid: $174/mese per manager

$174/mese per manager Transform Live: $300/mese per manager

15Cinque valutazioni e recensioni:

G2 : 4.6/5 (1.000+ recensioni)

: 4.6/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (500+ recensioni)

11. GlobalMeet

via GlobalMeet GlobalMeet, creata da PGi, è una piattaforma multifunzionale per riunioni web e video ad alta definizione, videoconferenze mobili, webinar e gestione di eventi.

Supporta la collaborazione senza soluzione di continuità, consentendo agli utenti di ospitare, unirsi e partecipare facilmente alle riunioni da diversi dispositivi e posizioni. Con funzionalità/funzione per l'hosting di webinar interattivi e di eventi virtuali su larga scala, offre anche strumenti estesi per la pianificazione e la gestione degli eventi.

I servizi completi, intuitivi e affidabili di GlobalMeet ne fanno uno strumento fondamentale per una comunicazione digitale efficace oltre i confini geografici.

Le migliori funzionalità/funzioni di GlobalMeet

Registrazione video di alta qualità delle riunioni di conferenza

Organizzazione di eventi virtuali con migliaia di partecipanti

Lavagna online, sondaggi e chattare in video per migliorare la collaborazione

Lavora con Microsoft Teams e Skype for Business

Limiti di GlobalMeet

Rispetto ad altri servizi, sistemi, app e strumenti di videoconferenza, GlobalMeet non funziona bene con le applicazioni di terze parti. Questo può essere uno svantaggio per i team che si affidano a software specifici per il loro flusso di lavoro

GlobalMeet è più pesante rispetto ai suoi concorrenti

GlobalMeet non dispone di alcune funzionalità/funzione disponibili per gli utenti di altre app

Prezzi di GlobalMeet:

Basic: un piano gratuito

un piano gratuito Standard : $12 per utente al mese

: $12 per utente al mese Premium : $24 per utente al mese

: $24 per utente al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su GlobalMeet:

G2 : 4.2/5 (500+ recensioni)

: 4.2/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (50+ recensioni)

Elevate la vostra collaborazione digitale con il software per riunioni 1 a 1 ClickUp

L'utilizzo del giusto software per riunioni 1 a 1 è essenziale per navigare in modo efficace nell'area di lavoro digitale. Ogni strumento ha i suoi punti di forza, quindi la scelta dipende dalle esigenze specifiche del team e del flusso di lavoro.

Sia che si tratti di gestire un team, sia che si tratti di condurre una riunione di lavoro verbali di riunione se si tratta di impostare l'agenda di una riunione o di condurre una valutazione delle prestazioni, il software giusto può aiutarvi a snellire i processi e a rendere le attività molto più gestibili.

Con ClickUp è possibile gestire team interfunzionali, promuovere la collaborazione sul posto di lavoro e gestire in modo efficace diversi tipi di riunione.

Per un'esplorazione più approfondita di come ottimizzare la gestione del team e le riunioni individuali, date un'occhiata alla funzionalità/funzione dedicata di ClickUp Riunioni di ClickUp . Rendete la vostra area di lavoro digitale più efficiente e le vostre attività più gestibili con ClickUp. Visitateci qui per scoprire come possiamo rivoluzionare la vostra esperienza di riunione.