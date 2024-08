10 migliori strumenti di intelligenza artificiale per le riunioni e gli assistenti alle riunioni nel 2024

La maggior parte di noi non è estranea alle riunioni. Che le si organizzi, vi si partecipi o si abbia l'attività di prendere nota, spesso ci si concentra su molto di più della riunione stessa.

La crescita degli strumenti di intelligenza artificiale (IA) per le riunioni ci permette di scaricare parte del lavoro di amministratore per partecipare più attivamente. 🙋

Volete uno strumento di IA per prendere appunti che estragga i punti chiave e crei riepiloghi/riassunti? O forse vi serve uno strumento che vi aiuti a programmare e prendere nota per la vostra prossima videochiamata? Qualunque sia la situazione, esiste uno strumento di IA per le riunioni.

Approfondiamo alcuni dei migliori strumenti di IA per le riunioni, tra cui le funzionalità indispensabili, i pro, i contro, i prezzi e altro ancora per aiutarvi a ottenere il miglior assistente IA per le riunioni.

Cosa cercare negli strumenti di IA per le riunioni?

Gli strumenti di IA per le riunioni dovrebbero rendere l'intera riunione o processo decisionale semplificare il processo decisionale, sia che si tratti di creare automaticamente dei riepiloghi/riassunti delle riunioni o di trascriverle in tempo reale. I migliori assistenti per riunioni IA fanno risparmiare tempo, energia e denaro, quindi vale la pena di trovare quello giusto per voi. 🤩

Nel confrontare gli strumenti di IA per le riunioni, ponetevi queste domande:

Caratteristiche: Da fare: questo strumento include le funzioni e le caratteristiche indispensabili?

Da fare: questo strumento include le funzioni e le caratteristiche indispensabili? Competenza: Lo strumento fa una cosa molto bene o offre un intervallo di funzionalità/funzione?

Lo strumento fa una cosa molto bene o offre un intervallo di funzionalità/funzione? Utilizzo: È possibile utilizzare la piattaforma per diversi scopi?tipi di riunionio solo per riunioni interne?

È possibile utilizzare la piattaforma per diversi scopi?tipi di riunionio solo per riunioni interne? Integrazioni : Lo strumento di assistenza lavora conpiattaforme di videoconferenza o piattaforme di riunione come Zoom, Webex o Google Meet? E le app di messaggistica come Slack o Microsoft Teams? Esiste unEstensione di Chrome per l'IA?

Lo strumento di assistenza lavora conpiattaforme di videoconferenza o piattaforme di riunione come Zoom, Webex o Google Meet? E le app di messaggistica come Slack o Microsoft Teams? Esiste unEstensione di Chrome per l'IA? Esperienza utente: Lo strumento è facile da imparare e da usare?

Lo strumento è facile da imparare e da usare? Prezzi: L'IA è facile da imparare e da usare?software di gestione delle riunioni rientra nel vostro budget?

Ogni team avrà esigenze leggermente diverse, quindi pensate ai vostri obiettivi specifici. Forse volete risparmiare tempo per la stesura dei verbali delle riunioni o di un modo più rapido per creare i resoconti delle riunioni. Considerate le vostre esigenze e utilizzate l'elenco precedente per creare una rosa di opzioni adeguate.

I 10 migliori strumenti di IA per le riunioni da utilizzare nel 2024

Con tutto il rumore che c'è intorno a Strumenti di IA trovare il migliore per le riunioni può essere scoraggiante. Ecco perché abbiamo fatto il lavoro per voi. Ecco il nostro elenco dei migliori strumenti di IA per le riunioni che ottimizzeranno il vostro processo dall'inizio alla fine.

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Con l'arrivo di ClickUp AI la piattaforma di project management preferita da tutti è ora uno dei migliori assistenti per riunioni IA disponibili oggi. Questo assistente alimentato dall'IA è adattato al lavoro che fate, grazie a centinaia di strumenti di IA creati a mano. ⚒️

Utilizzate ClickUp AI per riepilogare le vostre riunioni, quindi automatizzate un elenco di elementi di azione che potete trasformare in attività in pochi istanti. Immediatamente trasformare le note delle riunioni in elenchi di Da fare fa risparmiare tempo , responsabilizza il team e mantiene alti i livelli di produttività.

Riepilogare le note di una riunione in pochi secondi con ClickUp AI

Naturalmente, ClickUp è il luogo in cui si può terminare tutto il lavoro in un unico posto. Oltre a ClickUp AI, avrete accesso a un'estesa libreria di modelli per semplificare il vostro flusso di lavoro, tra cui questo Modello di Programma di ClickUp . Gestite tutti i vostri elenchi di cose da fare e gli elementi di azione con Attività di ClickUp . Creare e condividere documenti con i membri del team e creare programmi di riunione collaborativi con ClickUp Documenti .

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Ottenere un riepilogo/riassunto istantaneo e di alta qualità delle riunioni che copre i momenti e le decisioni chiave

Estrarre elementi d'azione dalle riunioni, dai Documenti e dalle Attività per costruire un elenco di cose da fare

Creare e condividereprogrammi per le riunioni con ClickUp Docs

Utilizzate i modelli integrati per risparmiare tempo nella creazione di nuovi programmi e note per le riunioni

Prossimamente: Creazione di attività e attività secondarie con metadati Riempimento intelligente per risparmiare tempo

Prossimamente: Ottenere riepiloghi/riassunti delle riunioni di progetto e degli StandUp

Limiti di ClickUp:

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili sull'app mobile

ClickUp AI è disponibile solo sui piani a pagamento

Prezzi di ClickUp:

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.500+ recensioni)

4,7/5 (8.500+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (3.700+ recensioni)

2. Programma d'aria

Via Programma aereo Airgram è un assistente IA per le riunioni progettato per gestire i dettagli in modo che possiate concentrarvi maggiormente sulla riunione stessa. Lo strumento registra le riunioni, le trascrive e le riepiloga in modo da poter condividere facilmente le riunioni e le conversazioni vocali con gli altri. 🔗

Le migliori funzionalità/funzione di Airgram:

Utilizza l'IA di Airgram per trasformare i filmati audio e video in trascrizioni di testo

Invitare Airgram a registrare automaticamente le riunioni programmate

Organizzare le note delle riunioni in un unico posto

Condividere frammenti e collegamenti alle riunioni con contatti interni ed esterni

Limiti di Airgram:

Alcuni utenti segnalano che l'IA fatica a distinguere gli interlocutori

Le trascrizioni sono attualmente disponibili solo in inglese

Prezzi di Airgram:

Piano Free

Plus: $18/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Airgram:

G2: 4.6/5 (60+ recensioni)

4.6/5 (60+ recensioni) Capterra: n/a

3. Lontra

Via Lontra Otter è uno strumento dotato di IA che si occupa della trascrizione in tempo reale e delle note vocali delle riunioni. Questo strumento di IA per le riunioni include note e trascrizioni collaborative, un riepilogo/riassunto in tempo reale e la possibilità di assegnare elementi d'azione ai partecipanti. 💬

Le migliori funzionalità/funzione di Otter:

Aggiungere punti salienti e commenti alle trascrizioni delle riunioni e trasformarli in elementi d'azione

Invitare Otter a riunioni online programmate e catturare le note anche se non si può essere presenti

Ottenere risposte istantanee dall'IA e dal vostro team senza lasciare la riunione con Otter IA Chattare

Inviare automaticamente un riepilogo/riassunto ai partecipanti alla riunione

Limiti di Otter:

Non c'è un prompt per terminare la registrazione, quindi è facile lasciare che Otter registri accidentalmente la chiamata

Gli utenti segnalano che non è possibile modificare il file audio per rimuovere le informazioni sensibili prima della condivisione

Prezzi di Otter:

Piano Free

Pro : $10/mese per utente

$10/mese per utente Business: $20/mese per utente

$20/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Otter valutazioni e recensioni:

G2: 4/5 (100+ recensioni)

4/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (60+ recensioni)

4. Fathom

Via Fathom Fathom è un'applicazione gratuita di Strumento di IA per la presa di note che si può invitare a partecipare alle riunioni video per registrare, trascrivere e riepilogare le riunioni. Lo strumento consente di accedere istantaneamente alla registrazione della chiamata dopo la riunione, alle trascrizioni e a qualsiasi clip in evidenza. 📹

Le migliori funzionalità/funzione di Fathom:

Riepilogare/riassumere automaticamente le riunioni

Sincronizzazione delle note delle chiamate con il sistema CRM

Copia di riepiloghi/riassunti tra le varie piattaforme senza problemi di formattazione

Utilizzo in 7 lingue, tra cui inglese, spagnolo e francese

Limiti di Fathom:

Alcuni utenti segnalano che l'IA di questo sito è stata modificataapp per prendere note fatica a distinguere le voci nelle grandi riunioni

Non esiste una versione in "modalità chiara", il che potrebbe rappresentare una sfida per alcuni utenti affetti da astigmatismo

Prezzi di Fathom:

Gratuito

Valutazioni e recensioni di Fathom:

G2: 5/5 (1.000+ recensioni)

5/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (8 recensioni)

5. Lucciole.ai

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Fireflies.ai\_.jpg Screenshot del dashboard di Fireflies.ai /$$$img/

Via Lucciole Fireflies.ai è un assistente per riunioni IA che automatizza le note delle riunioni. Lo si può usare per trascrivere le riunioni, riepilogare/riassumere e creare una libreria di riunioni precedenti che si possono cercare e rivedere. 📚

Le migliori funzionalità/funzione di Fireflies.ai:

Trascrivere conversazioni da app per videochiamate, file audio e dialer

Utilizzare la ricerca IA per filtrare le conversazioni precedenti

Analizzare il tempo di conversazione dell'oratore, comprendere il sentiment e monitorare gli argomenti personalizzati, come le menzioni dei concorrenti

Condivisione delle note delle riunioni con altri utenti tramiteapp di collaborazione come Slack

Limiti di Fireflies.ai:

Alcuni utenti hanno trovato la quantità di elementi suggeriti eccessiva rispetto alla lunghezza o alla profondità delle loro riunioni

Fireflies.ai lavora solo nelle riunioni interne, quindi non è possibile utilizzarlo come assistente per prendere appunti nelle chiamate esterne

Prezzi di Fireflies.ai:

Piano Free

Pro: $10/mese per utente

$10/mese per utente Business: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Fireflies.ai valutazioni e recensioni:

G2: 4.5/5 (80+ recensioni)

4.5/5 (80+ recensioni) Capterra: 4/5 (5 recensioni)

6. Sembia

Via Sembia Sembly è uno strumento di IA per le riunioni che prende note, riepiloga le riunioni e fornisce approfondimenti utili grazie alla funzionalità/funzione di chat integrata. Prende le note delle riunioni e le sincronizza su gestione delle attività strumenti per lavorare in modo più efficace. ✍️

Le migliori funzionalità/funzione di Sembly:

Trovare le riunioni precedenti con la funzione di ricerca

Aggiunta di note e segnalibri con data e ora per evidenziare i punti chiave e i risultati ottenuti

Utilizzare Semblian, la chat integrata, per ottenere risposte e generare un'email di follow-up in base alla chiamata o alla riunione

Inviare Sembly alle riunioni a cui non si può partecipare e rivedere le note della chiamata quando si può

Limiti di Sembly:

Alcuni utenti hanno riscontrato difficoltà nell'aggiungere Sembly alle chiamate all'ultimo minuto

Sembly è attualmente disponibile solo in inglese

Prezzi di Sembly:

Piano Free

Professionale: $10/mese per un utente

$10/mese per un utente Team: $20/mese per un massimo di 40 utenti

$20/mese per un massimo di 40 utenti Azienda: Contattare per i prezzi

Sembly valutazioni e recensioni:

G2: 4.3/5 (10+ recensioni)

4.3/5 (10+ recensioni) Capitolare: n/a

7. Avoma

Via Avoma Avoma è un assistente per riunioni IA end-to-end e uno strumento di revenue intelligence che ottimizza l'intero processo di riunione. Lo strumento offre modelli di agenda, presa di appunti collaborativa, registrazione automatica, trascrizione dal vivo e note generate dall'IA. 🙌

Le migliori funzionalità/funzione di Avoma:

Utilizzare i modelli di programma integrati e inviarli ai partecipanti per ottenere il loro contributo

Ricerca tra le trascrizioni e le registrazioni e ritorno alle sezioni segnalibro

Generazione di note di riunione basate su IA simili a quelle umane

Aggiunta di note, commenti e menzioni nelle note della chiamata o della riunione

Limiti di Avoma:

Alcuni utenti ritengono che ascoltando le trascrizioni a velocità elevate le parole vengano tagliate

Avoma può impiegare diversi minuti per unirsi a una riunione dell'ultimo minuto

Prezzi di Avoma:

Piano Free

Starter: $19/mese per utente

$19/mese per utente Plus: $49/mese per utente

$49/mese per utente Business: $79/mese per utente

$79/mese per utente Azienda: $149/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Avoma:

G2: 4.6/5 (900+ recensioni)

4.6/5 (900+ recensioni) Capterra: 5/5 (5 recensioni)

Per altri strumenti di IA per la revenue intelligence, date un'occhiata a questi_

**Alternative di Gong_

!

8. Supernormale

Via Supernormale Supernormal è uno strumento di IA per le riunioni che prende automaticamente le note, le lucida e le formatta in modo che siano pronte per l'uso. Archivia le note delle riunioni in un unico posto, esegue la sincronizzazione con strumenti di terze parti e le condivide istantaneamente con i partecipanti alle riunioni. 🖋️

Le migliori funzionalità/funzione di Supernormal:

Cattura automaticamente i dettagli importanti con l'IA per prendere appunti

Personalizzazione dei modelli per adattarli al proprio stile di scrittura e di presa di nota

Creare una libreria ricercabile di chiamate, conversazioni e riunioni precedenti

Creazione di un elenco di elementi d'azione da spuntare

Limiti supernormali:

Alcuni utenti hanno riscontrato che il software IA non distingue chiaramente tra le diverse voci

L'impostazione dei prezzi si basa sul numero di minuti registrati al mese piuttosto che su un canone mensile fisso per utente

Prezzi supernormali:

Piano Free

Pro: A partire da $24/mese per 1.000 minuti al mese

Valutazioni e recensioni di Supernormal:

G2: 4.4/5 (10+ recensioni)

4.4/5 (10+ recensioni) Capitolare: n/a

9. Guarda di nuovo

Via Guarda di nuovo La funzione IA di Rewatch consente di registrare automaticamente, condividere e lavorare in modo collaborativo con il team sulle riunioni video. Ottenete i dettagli con le registrazioni delle riunioni, rivedete i momenti importanti con la data e l'ora e accedete alle registrazioni in un hub video centrale. 🌻

Le migliori funzionalità/funzione di Rewatch:

Registrare e trascrivere automaticamente le riunioni virtuali

Archiviazione di tutte le videochiamate e le registrazioni delle schermate in un unico posto

Collaborare con il proprio team condividendo idee, discutendo feedback e ponendo domande

Assistenza in più di 30 lingue

Limiti di Rewatch:

Alcuni utenti vorrebbero che fosse più facile trovare o filtrare le conversazioni in base all'oratore

Mentre è possibile scaricare i video sull'app mobile, questo non è disponibile sulla versione web

Prezzi di Rewatch:

Piano Free

Team: $19/mese per utente

$19/mese per utente Personalizzato: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Rewatch:

G2: 4.6/5 (80+ recensioni)

4.6/5 (80+ recensioni) Capterra: 5/5 (1 recensione)

10. jamie

Via jamie jamie è un nuovo strumento di IA per le riunioni che si concentra sulla creazione di riepiloghi/riassunti. Quando si invita questo assistente IA alle riunioni, ascolta la registrazione audio e riepiloga tutto ciò che è stato discusso.

Le migliori funzionalità/funzione di jamie:

Cattura un riepilogo/riassunto della riunione con l'IA in pochi istanti

Utilizzabile con qualsiasi software per riunioni

Scegliere se si vuole un riepilogo semplice o approfondito

limiti di jamie:

jamie crea solo riepiloghi/riassunti delle riunioni, quindi è necessario un altro strumento per registrazioni, Clip o trascrizioni complete

Essendo uno strumento nuovo, jamie è attualmente in lista d'attesa per l'inserimento di nuovi utenti

Prezzi di jamie:

A partire da €24/mese (circa $26/mese)

jamie valutazioni e recensioni:

G2: n/a

n/a Capitolare: n/a

Risparmiare tempo con questi strumenti di IA per le riunioni

Grazie alla tecnologia IA, molti strumenti consentono di essere più presenti nelle riunioni, nelle chiamate commerciali e nelle dimostrazioni dal vivo. Con le diverse opzioni software di questo elenco, troverete il miglior assistente IA per le riunioni per le vostre esigenze e inizierete a snellire il vostro processo.

Quando siete pronti a ottimizzare l'intero flusso di lavoro, non cercate altro che ClickUp: la nostra piattaforma di produttività all-in-one vi aiuta a semplificare i processi, a collaborare senza problemi con gli altri e a integrarsi con migliaia di altri strumenti che già utilizzate. 🏆

Inoltre, ClickUp AI è il vostro assistente personale dotato di intelligenza artificiale, in grado di scrivere riepiloghi/riassunti delle riunioni e creare elementi d'azione da trasformare in pochi istanti in elenchi di cose da fare.

Ma non fidatevi solo della nostra parola. Provate gratuitamente ClickUp per scoprire un modo migliore di gestire le riunioni e la vita lavorativa in generale!