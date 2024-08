L'elenco sempre aggiornato dei 50 migliori strumenti di intelligenza artificiale nel 2024

Volete ravvivare la vostra discussione domenicale? Basta parlare di AI. 😜

L'uso quotidiano di software AI per aumentare la produttività è un argomento a dir poco scottante. Ma come l'ultimo ballo virale di TikTok, tutti lo fanno, anche se non sono ancora pronti ad ammetterlo.

Ora, non si tratta di stabilire se si utilizza un software di IA, ma di quale software.

Le nuove applicazioni di IA spuntano a un ritmo più veloce di quanto si possa immaginare, ma non tutti gli strumenti offrono gli stessi vantaggi di cui potreste avere bisogno. Invece di sfogliare le pagine di risultati del vostro tipico motore di ricerca, utilizzate questo elenco sempre aggiornato di software di IA per ottenere la massima efficienza.

Abbiamo analizzato 50 dei migliori strumenti di intelligenza artificiale per ogni caso d'uso, tra cui la scrittura di contenuti, il riassunto, la codifica, la generazione di immagini, il servizio clienti, il reclutamento, la presa di appunti e altro ancora. Confrontate le caratteristiche principali, le limitazioni e i prezzi per trovare la soluzione più adatta a voi. ⚡️

Cosa sono gli strumenti di IA e le loro funzioni?

Gli strumenti di intelligenza artificiale utilizzano l'apprendimento automatico per generare risposte o eseguire attività di base in base ai criteri immessi dall'utente. Queste risposte possono includere (e non sono limitate a) la sintesi o la creazione di contenuti lunghi o brevi, l'editing o la progettazione di immagini, il video e il montaggio, la trascrizione di audio, la verifica di linee di codice e molto altro ancora.

Nonostante tutto ciò che Odissea nello spazio: 2001 vi ha fatto credere, l'IA integra le nostre capacità e i nostri punti di forza, ma non può replicarli completamente (scusa, Dave). In realtà, è probabile che abbiate già utilizzato questa tecnologia senza nemmeno accorgervene.

Applicazioni di traduzione, software di mappatura, servizi di streaming, strumenti di email marketing i siti di e-commerce e le piattaforme di social media utilizzavano già qualche forma di intelligenza artificiale per arricchire le nostre esperienze con feed curati, annunci e suggerimenti.

Ma con i recenti aggiornamenti di OpenAI, chiunque può utilizzare le sue API per costruire uno strumento per i casi d'uso più specifici e di nicchia. Per le aziende in crescita e per i professionisti di qualsiasi settore, ciò può essere estremamente vantaggioso, soprattutto quando si tratta di trovare soluzioni per l'intera azienda produttività .

Vantaggi dell'utilizzo di software di apprendimento automatico e intelligenza artificiale per aumentare la produttività Gestione dei progetti e IA vanno di pari passo. Se non siete estranei ai flussi di lavoro automatizzati o alle correzioni grammaticali e sintattiche, l'adozione di un software di IA vi sembrerà un passo successivo naturale. Ecco alcuni degli infiniti modi in cui l'IA può aumentare significativamente il vostro impatto quotidiano:

Utilizzare ClickUp AI per generare post di blog in ClickUp Docs con suggerimenti basati sul ruolo per aggiungere dettagli e altri aspetti importanti

Generazione di contenuti creativi : Da molteplici varianti di design a video animati, unaStrumento di creazione di contenuti AI genera qualsiasi tipo di media, compresi prototipi e modelli di prodotto quasi istantanei. Gli strumenti di copywriting AI possono essere utili per trovare l'ispirazione, superare il blocco dello scrittore e raggiungere un punto di partenza sostanziale per qualsiasi progetto creativo.

: Da molteplici varianti di design a video animati, unaStrumento di creazione di contenuti AI genera qualsiasi tipo di media, compresi prototipi e modelli di prodotto quasi istantanei. Gli strumenti di copywriting AI possono essere utili per trovare l'ispirazione, superare il blocco dello scrittore e raggiungere un punto di partenza sostanziale per qualsiasi progetto creativo. Rilevamento e correzione degli errori : Questi strumenti sono progettati per scansionare i vostri file di testo, audio o video alla ricerca non solo di errori di battitura, ma anche per identificare attività fraudolente nei bilanci, contenuti dannosi in audio o video o colli di bottiglia nel vostro flusso di lavoro quotidiano.

: Questi strumenti sono progettati per scansionare i vostri file di testo, audio o video alla ricerca non solo di errori di battitura, ma anche per identificare attività fraudolente nei bilanci, contenuti dannosi in audio o video o colli di bottiglia nel vostro flusso di lavoro quotidiano. Analisi dei dati e previsioni : Per i lavori che necessitano di correzioni, il software di intelligenza artificiale può ispezionare i dati e le ricerche per prevedere un'ampia gamma di tendenze. Con la convalida incrociata di altre fonti, il riconoscimento dei modelli e i sistemi basati su regole, questi strumenti possono scoprire potenziali tendenze di mercato, comportamenti dei clienti, manutenzione delle apparecchiature e altro ancora per prendere decisioni informate più rapidamente.

: Per i lavori che necessitano di correzioni, il software di intelligenza artificiale può ispezionare i dati e le ricerche per prevedere un'ampia gamma di tendenze. Con la convalida incrociata di altre fonti, il riconoscimento dei modelli e i sistemi basati su regole, questi strumenti possono scoprire potenziali tendenze di mercato, comportamenti dei clienti, manutenzione delle apparecchiature e altro ancora per prendere decisioni informate più rapidamente. Comunicazione semplificata: L'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) nell'IA facilita una comunicazione chiara tra chiunque, grazie a sintesi di documenti e all'automazione di attività basate sul linguaggio in varie lingue o nella voce specifica del vostro marchio.

I 50 migliori strumenti e software di IA attualmente disponibili nel 2024

L'aspetto principale è che l'IA integra i processi aziendali, non li sostituisce.

Gli strumenti di intelligenza artificiale sono potenti quanto la persona che li utilizza, quindi è importante fare ricerche prima di introdurli nel proprio team o flusso di lavoro. E noi siamo qui per aiutarvi, fornendovi tutto ciò che c'è da sapere sui 50 migliori strumenti e software per la produttività.

Per navigare facilmente nel nostro elenco, abbiamo raggruppato gli strumenti secondo queste categorie:

Migliori strumenti AI per la scrittura e la creazione di contenuti

Migliori strumenti di intelligenza artificiale per il codingI migliori strumenti di intelligenza artificiale per le riunioni che sono classificati per casi d'uso e includono link e descrizioni dei prodotti!

I migliori strumenti di intelligenza artificiale per la scrittura e la creazione di contenuti Strumenti di intelligenza artificiale per l'assistente di scrittura sono probabilmente il primo tipo di applicazioni che vi viene in mente quando pensate a un software di intelligenza artificiale, oltre a qualsiasi altra cosa abbiate visto in un film di fantascienza, ovviamente. 😉

I seguenti strumenti di intelligenza artificiale sono abbastanza flessibili da poter essere utilizzati da chiunque, ma sono più adatti a scrittori, marketer e designer per produrre contenuti coinvolgenti e informativi. Dal porre semplici domande alla stesura di email per campagne pubblicitarie, Strumenti di copywriting AI hanno tutte le caratteristiche del vostro ghostwriter personale.

Porre a ClickUp Brain domande di carattere generale, specifiche sul proprio spazio di lavoro o sull'utilizzo di ClickUp Brain

ClickUp è l'unico software di produttività potente abbastanza da riunire tutto il vostro lavoro tra le varie app in un unico hub di lavoro centralizzato. Con centinaia di applicazioni flessibili funzionalità di gestione dei progetti grazie a una vasta libreria di modelli e a una serie di integrazioni, ClickUp è da tempo la destinazione ideale per i team che desiderano ottimizzare e gestire ogni singolo aspetto del loro lavoro.

Ora, ClickUp sta portando questo sentimento ancora più in là con il lancio di ClickUp Brain : Una raccolta di funzionalità di intelligenza artificiale conversazionale, contestuale e basata sui ruoli, disponibile ovunque in ClickUp.

Sfruttate AI Knowledge Manager, AI Project Manager e AI Writer for Work per ottenere maggiori risparmi di tempo e approfondimenti contestuali sul vostro spazio di lavoro. Che abbiate bisogno di assistenza organizzativa o di una prima bozza, ClickUp Brain vi aiuta a lavorare più velocemente su qualsiasi attività!

Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle e-mail e altro ancora

ClickUp Brain è l'unica soluzione di intelligenza artificiale basata sui ruoli con suggerimenti basati sulla ricerca per aiutarvi a raggiungere più velocemente i vostri migliori risultati. E la sua potenza prende vita in Documenti ClickUp . Basta scegliere il proprio ruolo, selezionare il caso d'uso e ClickUp Brain si occuperà di tutto!

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Limitazioni di ClickUp

ClickUp è dotato di centinaia di potenti funzioni che possono richiedere un po' di tempo per essere padroneggiate. Fortunatamente, ClickUp offrewebinar, supporto e documenti di aiuto per agevolare l'esperienza di onboarding

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili tramite l'app per dispositivi mobili

Prezzi di ClickUp

ClickUp offre una prova gratuita per dare a tutti l'opportunità di testare ClickUp AI, indipendentemente dal fatto che siate un nuovo utente o un piano gratuito per sempre. Quando siete pronti a impegnarvi, potete aggiungere ClickUp AI a qualsiasi Workspace a pagamento per soli 5 dollari per membro, al mese. ⚡️

Oltre a questo vantaggio, ClickUp offre anche una serie di piani tariffari ricchi di funzionalità :

Piano gratuito per sempre : Piano gratuito illimitato per i membri, senza carta di credito

: Piano gratuito illimitato per i membri, senza carta di credito Piano illimitato : $7 per membro, al mese

: $7 per membro, al mese Piano Business : $12 per membro, al mese

: $12 per membro, al mese Piano aziendale: Contattare ClickUp per opzioni di prezzo personalizzate *ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 al mese per ogni membro del Workspace

2. ChatGPT

via ChatGPT Siamo realisti: sappiamo che tu conosci ChatGPT .

Sia che gli abbiate chiesto di raccontarvi una barzelletta per curiosità, sia che l'abbiate usato per scrivere il discorso per la cena di prova di un vostro amico (yikes), ChatGPT è uno dei chatbot più accessibili e facili da usare su Internet.

Questo strumento di scrittura utilizza l'intelligenza artificiale per creare praticamente qualsiasi cosa. È in grado di conversare, spiegare argomenti complessi, assistere nella ricerca e creare contenuti di qualsiasi tipo, persino generare codice. L'interfaccia è semplice, del tipo "quello che vedi è quello che ottieni", ma sotto la superficie c'è molto che rende ChatGPT così versatile e utile.

Le migliori caratteristiche di ChatGPT

Un'interfaccia utente intuitiva e minimalista che può essere rapidamente padroneggiata da qualsiasi utente

Linguaggio naturale e funzionalità di prompt engineering per una conversazione bidirezionale

ChatGPT supporta oltre 50 lingue, tra cui inglese, francese, olandese, spagnolo, italiano e giapponese

Dispone di un'ampia base di conoscenze che copre diversi settori e argomenti

Limitazioni di ChatGPT

Le sue risposte non sono sempre completamente accurate e sono spesso generiche o formulate ChatGPT manca di molta creatività e attenzione ai dettagli che gli esseri umani hanno intrinsecamente

La versione gratuita può risultare a volte buggata e può bloccarsi o rallentare a causa di problemi di rete

Può essere costretto ad accettare risposte sbagliate, il che può influire sulla validità delle sue risposte future

ChatGPT prezzi

Gratuito

Plus: $20 al mese

3. Gaspare

via Jasper Se siete alla ricerca di risposte più coerenti e coinvolgenti dal vostro strumento di scrittura AI, Jasper è la scelta migliore. Jasper è specializzato nella creazione di contenuti di lunga durata come articoli di blog, sceneggiature, schemi e altro ancora.

Le migliori caratteristiche di Jasper

Creazione rapida di testi dettagliati con la propria voce e possibilità di lasciare a Jasper il compito di completare il resto

Interfaccia utente facile da navigare

È possibile adattare le risposte a qualsiasi tipo di tono, compresa la scrittura professionale, accademica o tecnica

Generate idee rapidamente e con la vostra voce con la funzione di chat

Limitazioni di Jasper

La scrittura di testi lunghi può essere complicata e anche i contenuti di Jasper richiedono un'ulteriore rilettura per verificarne l'accuratezza e il tono

Una prova gratuita limitata può rendere difficile decidere l'utilità dello strumento nel vostro stack tecnologico prima di impegnarvi in un piano a pagamento

Prezzi di Jasper

Creator: 49 dollari al mese per un utente, con fatturazione annuale

49 dollari al mese per un utente, con fatturazione annuale Team: 125 dollari al mese per tre utenti, con fatturazione annuale

125 dollari al mese per tre utenti, con fatturazione annuale Azienda: Contattare per i prezzi

4. GrammarlyGO

via GrammarlyGO GrammarlyGo è Lo strumento di Grammarly per la creazione di contenuti con intelligenza artificiale per il brainstorming di idee, la costruzione di schemi, la stesura e persino per dare nuova vita ai vostri vecchi lavori.

Come la maggior parte dei software di scrittura AI della concorrenza, GrammarlyGo consente di inserire i propri criteri per generare contenuti, ma la particolarità di questo strumento è la funzione di suggerimento integrata per modificare ulteriormente il lavoro. In un certo senso, potete chiedere a GrammarlyGo di rispondere ai vostri suggerimenti. 😅

Le migliori caratteristiche di GrammarlyGo

Produrre contenuti in pochi secondi utilizzando i propri suggerimenti o uno dei suggerimenti di Grammarly

Specificare il grado di formalità e il tono per allineare i contenuti alla propria voce scritta

Rilevatore di plagio integrato per un'attribuzione corretta e originale

Può essere utilizzato con altri strumenti di lavoro, tra cui Microsoft Word e altre applicazioni basate su browser come Google Docs, ClickUp Docs, LinkedIn e altro ancora

Limitazioni di GrammarlyGO

GrammarlyGO supporta solo la lingua inglese

È limitato a un numero predefinito di suggerimenti al mese in base al proprio piano tariffario

Poiché offre solo assistenza generale alla scrittura, questo strumento potrebbe non essere l'opzione più affidabile per i settori altamente specializzati o tecnici

Prezzi di GrammarlyGO

**Gratuito

Premium: $12 al mese per uso individuale

$12 al mese per uso individuale Aziendale: $15 per membro, al mese per i team

5. Copia.ai

via Copia.aiCopy.ai è uno strumento di scrittura assistita dall'intelligenza artificiale per produrre praticamente qualsiasi tipo di contenuto. Il suo modello linguistico AI avanzato consente di produrre contenuti più creativi e unici rispetto ai suoi concorrenti, rendendolo uno strumento ideale per qualsiasi cosa, dai post sui social media alle descrizioni dei prodotti.

Le migliori caratteristiche di Copy.ai

Tecnologia di apprendimento automatico per produrre contenuti creativi senza errori

Il copywriter AI è noto per generare una gamma più ampia di contenuti rispetto ad altri strumenti di intelligenza artificiale

La sua interfaccia è semplice e facile da usare per un'esperienza d'uso senza problemi

Può fornire suggerimenti generati dall'intelligenza artificiale se si soffre di blocco dello scrittore

Limitazioni di Copy.ai

Il livello di servizio di Copy.ai oscilla spesso tra GPT-3 e GPT-4

Non offre le risorse di assistenza al cliente più solide

Prezzi di Copy.ai

Gratuito: Fino a 2.000 parole al mese

Fino a 2.000 parole al mese Pro: $49 al mese, con parole illimitate (limitato a 1 utente)

$49 al mese, con parole illimitate (limitato a 1 utente) Impresa: Contattare Copy.ai per i prezzi

6. Wordtune

via Sintonia di parole Se siete alla ricerca di un assistente di scrittura AI senza tutti i fronzoli, provate Wordtune. Questo strumento ha un approccio informale e semplice alla sua interfaccia utente, in modo che possiate concentrarvi su ciò che conta di più: risparmiare tempo e rimanere al di sotto del budget mentre create il contenuto perfetto.

Le migliori caratteristiche di Wordtune

Wordtune si integra con i più comuni strumenti di lavoro come Microsoft Word, iOS e Google Chrome per un'esperienza di editing e scrittura ancora più veloce

La sua funzione di sinonimi aiuta a trovare nuovi modi per dire parole e frasi diverse

È possibile riutilizzare facilmente i contenuti video in blog scritti utilizzando la funzione di riassunto di YouTube

Limitazioni di Wordtune

Wordtune non dispone di funzionalità più avanzate, tra cui ulteriori funzioni di impostazione vocale e modelli

La sua funzione di riformulazione a volte cambia il significato del testo originale

Prezzi di Wordtune

Gratuito : $0 con 10 iterazioni al giorno

: $0 con 10 iterazioni al giorno Premium : $9,99 al mese con creazione di contenuti illimitata per un utente

: $9,99 al mese con creazione di contenuti illimitata per un utente Premium per i team: Prezzi personalizzati per i team di creatori di contenuti

7. Scrittura

via Scritture sonore Marketer: questo strumento è stato costruito pensando a voi. 🗣️ Scrivete in modo semplice e veloce è specializzato nella produzione di blog, annunci, e-mail e pagine web ottimizzate per la ricerca. Questo strumento funziona sul modello GPT-4 di OpenAI e offre anche un chatbot chiamato Chatsonic per colmare in modo specifico i vuoti lasciati da ChatGPT. ☕️

Le migliori caratteristiche di Writesonic

I piani a pagamento di Writesonic utilizzano la tecnologia GPT-4 aggiornata

È possibile riproporre i contenuti sulle piattaforme dei social media grazie alle integrazioni con Twitter e LinkedIn

Funzionalità avanzate, tra cui i comandi vocali e il rilevamento del plagio

Limitazioni di Writesonic

La prova gratuita è limitata a un utente e a restrizioni sul numero di parole

Writesonic opera con un sistema di crediti che richiede un po' di strategia in anticipo per assicurarsi di ottenere tutti i contenuti di cui si ha bisogno

Prezzi di Writesonic

Prova gratuita : Per le prime 10.000 parole

: Per le prime 10.000 parole Pro: A partire da $12,67 al mese

A partire da $12,67 al mese Impresa: Contattare per i prezzi

8. Rytr

via Rettr Non lasciatevi ingannare dal marchio Comic Sans Rettr crea contenuti accattivanti e ottimizzati per la SEO in pochi secondi, grazie alle sue solide capacità di apprendimento automatico. È possibile utilizzare questo potente Strumento di scrittura AI per verificare la presenza di errori nella scrittura accademica e professionale prima di una scadenza importante o per creare nuove bozze di qualsiasi tipo.

Le migliori caratteristiche di Rytr

Varie modalità di scrittura per generare blog, post sui social media, descrizioni di prodotti e altro ancora

L'interfaccia utente è intuitiva e facile da imparare, in modo da potersi concentrare sulla creazione di contenuti il prima possibile

Supporta più lingue per rendere i contenuti più accessibili

Funzioni di controllo grammaticale e ortografico per individuare gli errori prima che il contenuto venga pubblicato

Limitazioni di Rytr

I contenuti di Rytr a volte necessitano di un editing aggiuntivo per correggere le espressioni più scomode

Limiti al numero di parole su ogni piano tariffario, anche sull'opzione "illimitata"

Prezzi di Rytr

Piano gratuito

Piano risparmio : $9 al mese o $90 all'anno

: $9 al mese o $90 all'anno Piano illimitato: $29 al mese o $290 all'anno

Migliori strumenti AI per il coding Strumenti di codifica AI rendono la scrittura, l'analisi e il debug del codice molto più facile da fare senza una conoscenza approfondita del contesto. Questo tipo di software ha una premessa simile a quella di molti strumenti di generazione di contenuti, ma invece di generare contenuti scritti, questi strumenti usano il linguaggio naturale per autocompletare intere linee di codice! Facile come bere un bicchier d'acqua. 🥧

9. Copilota GitHub

via Copilota Github GitHub Copilot è un programmatore di coppie di intelligenza artificiale che trasforma la vostra voce naturale in codice con suggerimenti di completamento automatico in decine di lingue, il tutto dal vostro editor. Questo strumento è alimentato da OpenAI Codex, un altro software di codifica AI, e quindi crea codice più completo di Codex e supporta più linguaggi di programmazione.

Le migliori caratteristiche di GitHub Copilot

Diversi linguaggi di programmazione, tra cui Python, JavaScript, TypeScript, Go e C++

Programmazione in coppia con l'intelligenza artificiale per generare soluzioni pertinenti utilizzando la tecnologia di apprendimento automatico e i prompt conversazionali

Tante integrazioni con strumenti come Visual Studio Code, JetBrains IDE e Neovim

Limiti di GitHub Copilot

Copilot può richiedere un po' di tempo per imparare i vostri processi

La sua funzione AI in tempo reale crea codice a un ritmo più lento rispetto ad altri strumenti simili

GitHub fornisce una certa assistenza per il debug, ma manca di un supporto approfondito

Prezzi di GitHub Copilot

Individuale : $10 al mese

: $10 al mese Impresa: $19 per utente, al mese

10. aiXcoder

via aiXcoder aiXcoder è uno strumento dotato di intelligenza artificiale progettato per affrontare qualsiasi tipo di attività di codifica. Supporta il completamento automatico e suggerisce snippet di codice pertinenti per aiutare gli sviluppatori a migliorare la loro produttività, sfruttando le ampie conoscenze di programmazione integrate. aiXcoder fornisce raccomandazioni in tempo reale misurando il contesto e la sintassi delle richieste e si integra con altri editor di codice popolari per una maggiore funzionalità.

Le migliori caratteristiche di aiXcoder

Completamento intelligente del codice a riga intera e a più righe, in grado di prevedere la vostra prossima mossa

Ricerca adattiva del codice su GitHub per trovare linee di codice specifiche ed evitare sviluppi ripetuti

Molteplici misure di privacy e sicurezza per garantire la protezione dei dati

aiXcoder supporta diversi linguaggi di programmazione tradizionali, tra cui Java, Python, C#, C/C++, JavaScript, TypeScript e Go

Limitazioni di aiXcoder

Versione gratuita limitata

Occasionali problemi di lingua contestuale possono portare a suggerimenti imprecisi

aiXcoder dipende fortemente dalla connessione a Internet per funzionare correttamente, il che può rendere inaffidabile la modalità offline

Prezzi di aiXcoder

Gratuito

Contattare aiXcoder per tutte le altre informazioni sui prezzi

11. TabNine

via TabNine TabNine utilizza l'intelligenza artificiale per creare completamenti di codice intelligenti per gli sviluppatori durante la scrittura del codice. Analizza i commenti in linguaggio naturale per generare suggerimenti pertinenti, in modo da aumentare l'efficienza con una riduzione significativa della digitazione manuale. TabNine è compatibile con diversi editor di codice, il che lo rende uno strumento prezioso per gli sviluppatori di diversi linguaggi e ambienti di programmazione.

Le migliori caratteristiche di TabNine

Autocompleta e suggerisce linee di codice

Trasforma il linguaggio naturale in blocchi di codice

Può essere adattato localmente alla propria base di conoscenze senza compromettere il codice

Combina la conoscenza universale, le best practice e il proprio stile di codifica per la massima produttività

Limitazioni di TabNine

Il piano gratuito manca di funzionalità importanti come il linguaggio naturale e il completamento del codice a riga intera, l'apprendimento dei modelli e il supporto

Curva di apprendimento ripida per padroneggiare l'interfaccia utente di TabNine e difficoltà di personalizzazione del lavoro senza una solida conoscenza della piattaforma

Prezzi di TabNine

Starter : Gratuito

: Gratuito Pro : $12 al mese, per utente

: $12 al mese, per utente Impresa: Contattare TabNine per prezzi personalizzati

12. Figstack

via Figstack Figstack offre una suite di strumenti di intelligenza artificiale per aiutare gli sviluppatori a comprendere e documentare il codice in modo più efficiente. La sua gamma di funzioni mira a semplificare la codifica con un interprete di linguaggio naturale in grado di comprendere il codice in quasi tutti i linguaggi di programmazione. Figstack può anche generare documentazione e rispondere a domande relative al codice per aiutare gli utenti a leggere e creare codice senza sentirsi sopraffatti nel processo.

Le migliori caratteristiche di Figstack

La funzione Explain Code di Figstack è in grado di comprendere qualsiasi linguaggio di programmazione e di tradurre istantaneamente il codice da un linguaggio all'altro

Fornisce assistenza per la funzionalità del codice per aiutare gli utenti a utilizzare lo strumento in modo più efficiente

Può generare la documentazione del codice sul posto, facendo risparmiare tempo agli sviluppatori

Limitazioni di Figstack

L'assistenza di Figstack non è altrettanto coerente o affidabile se il codice non è chiaro o manca di una documentazione adeguata

Non sempre riflette gli aggiornamenti in tempo reale per tenere conto delle nuove versioni o dei cambiamenti nei dati su cui è stato addestrato

Prezzi di Figstack

Prova gratuita

Contattare Figstack per tutte le altre informazioni sui prezzi

13. Cody di Sourcegraph

via Cody da Sourcegraph Che cosa hanno in comune lo strumento di intelligenza artificiale di Sourcegraph e il vostro cuginetto di 10 anni? Si chiamano entrambi Cody. 🤓

Sourcegraph è uno strumento di produttività per la ricerca di codice che aiuta gli sviluppatori a correggere, navigare e automatizzare il codice, anche su più repository. La sua funzione di intelligenza artificiale, Cody, aggiunge questa funzionalità leggendo l'intera base di codice, rispondendo alle domande e scrivendo codice per voi.

Le migliori caratteristiche di Cody

Chat in linea per correggere e ottimizzare rapidamente il codice usando il linguaggio della conversazione

Flussi di lavoro già pronti per accelerare il lavoro con Cody. Scegliete se avete bisogno di una spiegazione dettagliata del codice, di nomi di variabili migliorati, di traduzioni, di riepiloghi delle modifiche o di note generate

Completamento automatico in tempo reale per scrivere codice in pochi secondi

Limitazioni di Cody

L'interfaccia utente di Cody non è la più facile da utilizzare

Prezzi di Cody

L'applicazione Cody è gratuita per tutti gli utenti di Sourcegraph con un piano a pagamento:

Piano aziendale : $99 utente attivo, al mese

: $99 utente attivo, al mese Impresa: Contattare per prezzi personalizzati

14. SpellBox

via SpellBox SpellBox aiuta gli sviluppatori a mettere la qualità al primo posto, eliminando il lavoro pesante della creazione del codice, della risoluzione dei problemi e del debug. Utilizzando semplici messaggi, SpellBox crea il codice esatto che si sta cercando e trova le soluzioni in pochi secondi, evitando così di perdere ore critiche a cercare le risposte su Internet.

Le migliori caratteristiche di SpellBox

Funzioni di spiegazione del codice per comprendere a fondo il codice con cui si sta lavorando

Segnalibro per salvare e recuperare frammenti di codice in un istante

Disponibile anche come estensione di VS code per un'esperienza integrata con gli altri principali editor di codice

Generazione di codice a partire da messaggi di conversazione

Limitazioni di SpellBox

Linguaggi di programmazione limitati: SpellBox potrebbe non offrire funzionalità con i linguaggi meno comuni

Occasionali falsi positivi e negativi

Alcune difficoltà nella comprensione del contesto per ottenere suggerimenti più accurati

Prezzi di SpellBox

Prezzo Early Bird : $40 per ogni licenza annuale

: $40 per ogni licenza annuale Regolare: $65 per ogni licenza annuale

15. ChiediCodi

via ChiediCodi Dalle menti che hanno portato AskJarvis arriva la sua controparte per sviluppatori, AskCodi. Questo software di assistenza offre una suite di tre prodotti: Con AskCodi, gli sviluppatori possono utilizzare richieste scritte in lingue come inglese, tedesco, polacco e spagnolo per generare risposte in codice in VB Script, Python, Java, C, HTML e molte altre.

Le migliori caratteristiche di AskCodi

Impegnatevi con la tecnologia AI di Codi utilizzando un dialogo interattivo per ricevere assistenza, suggerimenti e completare compiti

Generare, testare, spiegare e documentare il codice con facilità

È possibile organizzare il codice per lingua e linguaggio di programmazione

Supporta più di 50 linguaggi e framework di programmazione

Disponibile anche come estensione per diversi IDE

Limitazioni di AskCodi

Le funzionalità di AskCodi con le sue integrazioni variano. Assicuratevi che sia pienamente compatibile con il vostro stack tecnologico prima di acquistarlo

Potrebbe essere necessario del tempo aggiuntivo per imparare e comprendere appieno le funzionalità di AskCodi per utilizzare lo strumento in modo efficace

Prezzi di AskCodi

**Gratuito

Premium: $9,99 al mese

16. BlackBox

via BlackBox Gli sviluppatori si affidano a BlackBox per scrivere codice, trovare i migliori snippet e realizzare prodotti più velocemente. Invece di lasciare il vostro ambiente di codifica per cercare una soluzione o funzioni specifiche, potete chiedere a BlackBox in termini semplici e lui vi fornirà la risposta in codice.

Le migliori caratteristiche di BlackBox

BlackBox funziona con qualsiasi IDE, browser web e database ed è disponibile in oltre 20 linguaggi di programmazione

Questo strumento è stato costruito per funzionare anche con una velocità di connessione molto bassa

Accesso al lavoro tramite browser o l'applicazione desktop di BackBox

Ricerca in oltre 100 milioni di repository di codice per risultati più precisi

Limitazioni di BlackBox

Può esserci una mancanza di trasparenza nel capire come BlackBox sia arrivato alle sue conclusioni, rendendo difficile la convalida della sua accuratezza

Alcuni utenti hanno riscontrato che BlackBox è suscettibile di pregiudizi e hanno dovuto riqualificare il modello per evitare risultati non corretti

Prezzi di BlackBox

Prova gratuita

Piano per sviluppatori : $0,99 al mese

: $0,99 al mese piano per sviluppatori Ottimo : $1,99 al mese

: $1,99 al mese Piano sviluppatore leggendario: $7,99 al mese per un massimo di 20 utenti

Migliori strumenti di intelligenza artificiale per le riunioni

Vi è mai capitato di interrompere una lunga riunione, di andare in cucina a prendere una bibita e di accorgervi di aver già dimenticato i passi successivi? Allora avete bisogno di uno strumento di intelligenza artificiale per le riunioni.

I migliori strumenti di intelligenza artificiale per le riunioni sono in grado di trascrivere le conversazioni in tempo reale, di generare automaticamente le attività quando vengono menzionate nella discussione, di fornire analisi avanzate e molto altro ancora. Come se aveste un amministratore personale in tasca, questa tecnologia rende ogni riunione più efficace e fattibile. 🫱🏼‍🫲🏾

17. Spinaci

via Spinaci.io Spinach è stato progettato pensando ai team di sviluppo e racchiude un livello di funzionalità che farebbe tremare le altre verdure a foglia! 🥬

Come un AI Scrum Master personale, Spinach è in grado di gestire gli standup giornalieri, creare riepiloghi delle riunioni e suggerire ticket con un semplice clic del mouse. Questo strumento per le riunioni agili si basa sulla tecnologia GPT-4 e si integra con una serie di altri strumenti di lavoro (tra cui ClickUp) per processi più efficienti. Invece di registrare o trascrivere le riunioni, Spinach genera riepiloghi organizzati per documentare i blocchi e incoraggiare il team ad agire.

Le migliori caratteristiche di Spinach

Molteplici integrazioni per assistere la pianificazione degli sprint, gli standup giornalieri, le retrospettive degli sprint e le riunioni di backlog

Gestisce tutti gli aggiornamenti scritti e i punti salienti di ogni riunione, compresi i verbali, le note, i punti d'azione e le decisioni chiave

Suggerisce bug o feature ticket direttamente in Slack

Fornisce ai partecipanti il contesto delle riunioni e costruisce l'agenda per voi

Limitazioni di Spinach

Mancano alcune classiche funzioni di riunione AI che altri strumenti hanno per documentare le discussioni in modi aggiuntivi

Prezzi di Spinach

Gratuito

Pro: $99 al mese

18. Sembliare

via Sembia Sembly genera molto di più dei tipici appunti di una riunione: genera approfondimenti praticabili. Questo strumento di intelligenza artificiale ha tutte le caratteristiche delle più comuni app per riunioni con apprendimento automatico, ma ciò che distingue Sembly dai suoi concorrenti sono le sue funzioni di attività, progetti e attività per allineare gli appunti con la lista delle cose da fare.

Le migliori caratteristiche di Sembly

Follow-up automatizzati con la possibilità di trasmettere le informazioni sulle riunioni ad altri strumenti di gestione delle attività

Sembly può "partecipare" a una riunione per voi e fornire appunti dalla chiamata nel caso in cui abbiate un doppio impegno

Utilizza il suo chatbot integrato per generare trascrizioni, riassunti o e-mail in base agli argomenti trattati in qualsiasi riunione

Può tenere traccia di dati importanti come KPI e ricavi menzionati nelle riunioni

Limitazioni di Sembly

Sebbene Sembly offra alcune funzioni di gestione delle attività e dei progetti, la sua funzionalità non si presta bene a processi o flussi di lavoro complessi

Prezzi di Sembly

Personale : Gratuito

: Gratuito Professionale : $10 al mese

: $10 al mese Team : $20 per utente, al mese

: $20 per utente, al mese Impresa: Per oltre 40 utenti, contattare Sembly per i prezzi

19. Lucciole

via Lucciole.ai Fireflies è un assistente AI per riunioni che prende appunti e trascrive voci in tempo reale. Sia che siate nel bel mezzo di una sessione di brainstorming o che stiate caricando i file di un'intervista con un cliente, Fireflies è in grado di catturare istantaneamente le vostre conversazioni per iscritto.

Indipendentemente dall'accento, dal dialetto, dal settore o dalla lingua, questo assistente alle riunioni è in grado di rilevare anche le più piccole differenze nel parlato per ottenere trascrizioni precise al primo tentativo.

Le migliori caratteristiche di Fireflies

Integrazioni per collegare Fireflies ad altre piattaforme di riunione come Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Skype e altre ancora

Funzioni di editing del testo ricco per correggere, commentare, annotare e formattare le trascrizioni secondo le necessità

Riassunti intelligenti per catturare i punti chiave, i passi successivi, le domande e i punti salienti della discussione della riunione

Funzioni di ricerca e organizzazione per isolare parole, frasi e argomenti nelle trascrizioni

Trascrizioni vocali per gestire la presa di appunti e generare verbali di riunione

Comode opzioni di condivisione via e-mail, link o codice QR

Limitazioni di Fireflies

L'intelligenza artificiale a volte fatica a trascrivere correttamente parole e frasi poco comuni, poco chiare o tecniche

Non sempre coglie gli indizi della comunicazione non verbale, come il tono, l'intonazione e il volume

Potenziali problemi di privacy per quanto riguarda le misure di sicurezza

Prezzi delle lucciole

Piano gratuito : Consente fino a 800 minuti di archiviazione per sede e l'accesso a conversazioni illimitate

: Consente fino a 800 minuti di archiviazione per sede e l'accesso a conversazioni illimitate Piano Pro : $10 per utente, al mese, con fatturazione annuale

: $10 per utente, al mese, con fatturazione annuale Piano Business : $19 per utente, al mese se la fatturazione è annuale

: $19 per utente, al mese se la fatturazione è annuale Piano aziendale: Contattare per un preventivo personalizzato

20. Krisp

via Krisp Il cane di qualcun altro sembra abbaiare solo quando siete nel bel mezzo di una presentazione? Se questo scenario vi è fin troppo familiare, Krisp ha la soluzione. Krisp è un assistente AI per riunioni privo di bot, noto soprattutto per il suo muting bidirezionale che elimina in tempo reale i rumori di sottofondo durante le chiamate in conferenza online.

Come altri strumenti di intelligenza artificiale per le riunioni, Krisp è anche in grado di rilevare l'inflessione, l'oratore e i cambiamenti linguistici nel corso della conversazione, per una migliore trascrizione e sintesi della riunione.

Le migliori caratteristiche di Krisp

Cancellazione del rumore di fondo, della voce e dell'eco per un risultato più nitido e professionale

Analisi delle chiamate per misurare l'equilibrio, l'inclusività e il coinvolgimento delle riunioni

Trascrizioni delle riunioni prive di bot che funzionano con quasi tutte le app vocali, senza bisogno di plugin

Modelli di riunione già pronti per generare punti di discussione, punti d'azione e molto altro ancora

Limitazioni di Krisp

La cancellazione del rumore può rendere l'utente meno consapevole dell'ambiente circostante. Se da un lato può migliorare l'audio durante le riunioni, dall'altro può rappresentare un rischio per la sicurezza

Prezzi di Krisp

**Gratuito

Pro : $8 per utente, al mese

: $8 per utente, al mese Impresa: Contattare Krisp per prezzi personalizzati

21. tl;dv

via tl;dv Abbreviazione di "too long, didn't view", tl;dv è uno strumento GPT per recuperare le riunioni in pochi minuti. Grazie alle funzioni di trascrizione e riassunto delle chiamate, i team di reclutamento, vendita e successo dei clienti possono risparmiare una notevole quantità di tempo utilizzando tl;dv con i software di riunione più diffusi, come Google Meet o Zoom.

Le migliori caratteristiche di tl;dv

Trascrive automaticamente le riunioni in oltre 30 lingue, tra cui inglese, francese, spagnolo, tedesco, giapponese e altre ancora

Strumenti di editing intuitivi per estrarre clip di piccole dimensioni da investitori o clienti per evidenziare i momenti migliori della riunione

Ricerca degli argomenti discussi durante le riunioni in tutta l'azienda, nel caso in cui siate stati OOO o abbiate dormito troppo

tl;dv si integra con i CRM e le piattaforme di collaborazione più diffuse per allineare le riunioni ai flussi di lavoro

Limitazioni di tl;dv

Attualmente, le funzioni di registrazione e trascrizione di tl;dv sono supportate solo da Google Meet e Zoom. Quindi, se utilizzate Microsoft Teams, siete sfortunati

Per ogni riunione è previsto un minuto di registrazione di tre ore. Se si raggiunge questo limite, è necessario terminare la riunione e ricominciare da capo per continuare a registrare

Alcune delle sue integrazioni sono più valide di altre; assicuratevi che il vostro stack tecnologico sia pienamente compatibile con tl;dv prima di fare il passo più lungo della gamba

Prezzi di tl;dv

**Gratuito

Pro : $20 per utente, al mese

: $20 per utente, al mese Impresa: Contattare per prezzi personalizzati

22. Otter.ai

via LontraOtter.ai vi aiuta a condurre le vostre riunioni in modo più efficiente, così da poter essere sempre presenti nella discussione. Questo strumento di trascrizione AI registra e trascrive in tempo reale i punti salienti della riunione, inviandovi anche un'e-mail con i punti salienti al termine della riunione. Dopo la riunione, è possibile utilizzare Otter anche per convertire i file audio o video in testo semplice da consultare in qualsiasi momento.

Le migliori caratteristiche di Otter.ai

Le trascrizioni di Otter si sincronizzano con le registrazioni e vengono evidenziate al ritmo dell'oratore quando vengono riprodotte

Nella trascrizione sono presenti chiari timestamp ed etichette per i diversi oratori

È possibile rallentare o accelerare la velocità di riproduzione e persino saltare le pause inutili

OtterPilot si unisce, registra e trascrive automaticamente le riunioni di Google Meet per voi

Evidenziate e commentate le trascrizioni per collaborare con il vostro team o assegnare punti d'azione

Tante opzioni di esportazione, tra cui .mp3, .txt, .pdf, docx e .srt

Limitazioni di Otter.ai

Otter supporta solo la lingua inglese degli Stati Uniti e del Regno Unito

Nel piano gratuito sono consentite solo tre trascrizioni tramite il caricamento di file audio

Il rilevamento dell'audio non sempre coglie tutte le parole o i cambi di altoparlante

La trascrizione richiede modifiche e aggiustamenti da parte vostra per essere accurata al 100%

Prezzi di Otter.ai

**Gratuito

Pro: $16,99 al mese per uso individuale

$16,99 al mese per uso individuale Business: $30 per utente, al mese per i team

$30 per utente, al mese per i team Impresa: Contattare per i prezzi

23. Fathom

via Fathom Fathom è uno strumento di intelligenza artificiale per singoli e team che consente di automatizzare il lavoro impegnativo delle teleconferenze virtuali. Sia che si utilizzi Zoom, Microsoft Teams o Google Meet, Fathom è in grado di evidenziare, trascrivere, riassumere e formattare all'istante i punti salienti.

Offre inoltre una serie di funzioni personalizzate per il vostro team! Fathom funge da archivio di ricerca per le chiamate per isolare gli argomenti e può raggruppare i punti chiave delle riunioni in "playlist" per accelerare i processi di formazione.

Le migliori caratteristiche di Fathom

Genera e sincronizza automaticamente le note delle chiamate con vari software CRM

Creazione di una "playlist" dei punti salienti delle riunioni per condividere solo le clip più interessanti

Generoso piano gratuito per chi si cimenta per la prima volta con le comuni funzioni di assistente alle riunioni AI

Funzionalità orientate al team per un'esperienza di vendita più efficiente e snella per tutti i soggetti coinvolti

Limitazioni di Fathom

Compatibilità linguistica limitata rispetto ad altri strumenti simili

Alcuni utenti trovano l'interfaccia troppo complessa all'inizio

Prezzi di Fathom

Gratuito : Per uso individuale

: Per uso individuale Contattare Fathom per altri dettagli sui prezzi

Migliori strumenti AI per la progettazione di immagini

I software per la generazione di immagini possono essere estremamente utili Strumenti di intelligenza artificiale per startup e piccole imprese che potrebbero non avere il budget di marketing necessario per produrre risorse creative di alta qualità. Sono anche risorse eccellenti per i designer che possono appoggiarsi ai loro processi creativi per realizzare schizzi iniziali, esplorare nuovi stili artistici e trovare ispirazione.

Se state cercando di creare visualizzazioni di dati, modificare foto o consolidare lo stile artistico del vostro marchio, questi strumenti di generazione di immagini AI vi coprono.

24. Viaggio intermedio

via Viaggio intermedio Midjourney è uno strumento di generazione di immagini alimentato dall'intelligenza artificiale che consente agli individui di liberare la propria creatività e di abbracciare un ampio spettro di stili artistici. È sufficiente descrivere la propria visione e il bot Discord di Midjourney la realizzerà. Grazie alla capacità di trasformare le richieste di testo in grafica, i singoli e i team possono utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per creare qualsiasi cosa, dai progetti web dettagliati alle campagne sui social media.

Le migliori caratteristiche di Midjourney

Interfaccia utente facile da usare e accattivante

Sono stati apportati notevoli miglioramenti alla qualità della grafica web di questa app

Midjourney ha una forte comunità alle spalle perché esiste all'interno di Discord

Limitazioni di Midjourney

Il suo strumento di prompting è in grado di ingrandire le immagini, ma nel processo potrebbe compromettere il design originale

Se si è nuovi di Discord, Midjourney può creare un po' di confusione

Prezzi di Midjourney

**Prova gratuita

Piano base: $10 al mese

$10 al mese Piano Standard: $30 al mese

$30 al mese Piano Pro: $60 al mese

25. DALL-E 2

via DALL-E 2 Sviluppato da OpenAI, DALL-E 2 è un popolare strumento di generazione di immagini per la produzione di immagini realistiche e creative basate sulle richieste di testo. Caratteristiche come Outpainting danno a DALL-E la capacità di supportare una gamma più ampia di immagini in vari formati multimediali, tra cui stili artistici realistici, dipinti a olio e illustrazioni.

Le migliori caratteristiche di DALL-E 2

DALL-E 2 può creare immagini surrealiArte generata dall'intelligenza artificiale che è interessante da guardare

L'interfaccia utente è facile da usare e consente di iniziare a creare un capolavoro

È possibile combinare i diversi supporti di DALL-E 2 per creare immagini uniche e stilizzate

Limitazioni di DALL-E 2

La qualità non è costante in ogni stile artistico. Alcune immagini risultano più pixelate o sfocate di altre

I concetti artistici dell'IA più complessi richiedono tempi di elaborazione più lunghi

Prezzi DALL-E 2

Questo strumento di generazione di immagini IA funziona con un modello di prezzo a crediti. Ogni richiesta di testo costa all'incirca un credito e attualmente è possibile acquistare crediti in blocchi da 115.

Gratuito

115 crediti: $15

26. Caffè notturno

Via NightCafe NightCafe "gamifica" il tipico approccio alla generazione di immagini attraverso sfide amichevoli tra i suoi utenti abituali per costruire una comunità più forte. È inoltre possibile accedere a diversi algoritmi AI di NightCafe per sperimentare strumenti simili, tra cui DALL-E 2 e Stable Diffusion, senza lasciare l'app.

Le migliori caratteristiche di NightCafe

NightCafe consente di scegliere il proprio stile artistico

È possibile accedere ad altri algoritmi di apprendimento automatico

Sfide artistiche quotidiane per promuovere una comunità affiatata di utenti

Limitazioni di NightCafe

Minore accesso al servizio clienti e alle opzioni di supporto

Alcuni filtri sono molto più sensibili di altri quando generano arte

Prezzi di NightCafe

Gratuito: 5 crediti al giorno più bonus per la partecipazione agli eventi della comunità

5 crediti al giorno più bonus per la partecipazione agli eventi della comunità I principianti: $5,99 per 100 crediti al mese

$5,99 per 100 crediti al mese AI Hobbista: $9,99 per 200 crediti al mese

$9,99 per 200 crediti al mese Ai Enthusiast: $19.99 per 500 crediti al mese

$19.99 per 500 crediti al mese AI Artist: $49,99 per 1400 crediti al mese

Gli utenti hanno anche la possibilità di acquistare crediti aggiuntivi al di fuori del loro abbonamento, a partire da 7,99 dollari per ogni 100 crediti.

27. BlueWillow

via BlueWillow Le capacità di BlueWillow di generare arte con l'intelligenza artificiale consentono di creare loghi di marchi, risorse di marketing e grafica in un batter d'occhio. Questo strumento è accessibile con un account Discord verificato e crea quattro immagini per ogni descrizione testuale inserita. Più dettagliata è la descrizione, migliori saranno i risultati!

Le migliori caratteristiche di BlueWillow

Una forte comunità Discord con oltre 300 milioni di utenti

Possibilità di migliorare la qualità dei risultati di BlueWillow o di rimescolare i risultati per ottenere altre quattro immagini se l'app non è all'altezza della situazione

Salvare le immagini di BlueWillow direttamente sul computer

Diversi stili artistici per creare immagini grafiche o fotorealistiche

Limitazioni di BlueWillow

Per utilizzare BlueWillow è necessario avere un account Discord

Questo strumento può essere migliore per le richieste artistiche individuali che per il branding professionale o le campagne di lancio

Prezzi di BlueWillow

Gratuito

Willower : $5 al mese

: $5 al mese Blue Angel : $10 al mese

: $10 al mese Sapphire: $20 al mese

28. Bria

via Bria Bria sfrutta l'intelligenza artificiale per creare contenuti visivi personalizzati ed etici su scala e con facilità. È stato progettato per i team di professionisti, le aziende, gli artisti e gli sviluppatori che hanno bisogno di un testo di marketing visivamente accattivante, di risorse per i social media, di contenuti pubblicitari o di qualsiasi altro progetto creativo sotto il sole.

Usato correttamente, Bria ha il potere di semplificare il processo di creazione dei contenuti, consentendo ai team di risparmiare tempo e fatica senza sacrificare la qualità.

Le migliori caratteristiche di Bria

Incoraggia lo sviluppo etico dell'IA, in modo che gli artisti possano mantenere il pieno controllo sulla loro arte

Generatore di sfondi e rigeneratore di oggetti per personalizzare i contenuti fino all'ultimo dettaglio

Possibilità di regolare le espressioni facciali, l'aspetto e le persone presenti nel contenuto

Accesso aperto a organizzazioni non profit e accademiche

Limitazioni di Bria

All'inizio può essere piuttosto impegnativo imparare l'interfaccia utente di Bria

Potrebbe non essere compatibile con i sistemi operativi o lo stack tecnologico attuali per un'esperienza completamente ottimizzata

I piani a pagamento possono essere piuttosto costosi

Prezzi di Bria

Starter : Gratuito

: Gratuito Basic : $99 al mese

: $99 al mese Pro : $290 al mese

: $290 al mese Ultimate: Contattare per i prezzi

29. Stockimg

via Stockimg.ai Stockimg utilizza l'intelligenza artificiale per generare immagini professionali e di alta qualità in pochi secondi. Da immagini di stock a copertine di libri, poster e altro ancora, Stockimg è in grado di fornire soluzioni creative per un'ampia gamma di casi d'uso. Fornendo descrizioni o input di testo, gli utenti possono facilmente accedere a immagini personalizzate in linea con i loro requisiti specifici.

Le migliori caratteristiche di Stockimg

Creare il proprio design o scegliere da una galleria di immagini stock create dall'intelligenza artificiale per un uso rapido

Stockimg è progettato per generare immagini di stock, copertine di libri, poster, sfondi, loghi, illustrazioni, icone e persino UI per il web o per i dispositivi mobili

Un'interfaccia utente pulita e intuitiva, facile da imparare

Limitazioni di Stockimg

Non ci sono molti modi per personalizzare il risultato generato dall'intelligenza artificiale

Stockimg a volte fatica a capire le immagini che richiedono testo (ad esempio copertine di libri, grafica e poster) e genera testo incomprensibile

Prezzi di Stockimg

**Piano gratuito

Piano iniziale : $19 al mese

: $19 al mese Piano Premium : $29 al mese

: $29 al mese Piano aziendale: Contattare Stockimg per informazioni

Migliori strumenti AI per i video

Come un incrocio tra la generazione di immagini AI e il software di assistenza alla scrittura, gli strumenti AI per i video hanno la funzionalità di creare, analizzare e migliorare le registrazioni.

30. Fliki

via Fliki Fliki converte il testo in file audio e video per semplificare il processo creativo di video, podcast o audiolibri. Può creare una narrazione generata dall'intelligenza artificiale basata su articoli di blog, script o qualsiasi altro testo e offre oltre 1.000 voci in 75 lingue. Fliki è stato progettato per essere facile da usare, in modo da semplificare la generazione di contenuti audio e di nuovi video senza avere grandi competenze tecniche.

Le migliori caratteristiche di Fliki

Conversione da testo a voce e da testo a video per creare voci in un'ampia gamma di toni, lingue e dialetti per una maggiore precisione

Fliki è in grado di rilevare una moltitudine di lingue nelle sue richieste per soddisfare un pubblico globale

Ampia libreria di immagini e video di stock, per ottenere risorse preconfezionate senza problemi di natura legale

Limitazioni di Fliki

È necessario acquistare uno dei piani tariffari di livello più alto per accedere a tutte le funzionalità, ma anche in questo caso ci sono limitazioni in termini di funzionalità e qualità

La qualità dei doppiatori creati dall'intelligenza artificiale di Fliki non è uniforme e potrebbe non essere naturale o coinvolgente come quella di una persona reale

Prezzi di Fliki

**Gratuito

Basic (solo audio): $6 al mese

(solo audio): $6 al mese Standard : $21 al mese

: $21 al mese Premium: $66 al mese

31. Lumen5

via Lumen5 Lumen5 è un utile strumento per la creazione di video che utilizza l'intelligenza artificiale per generare o riproporre video coinvolgenti per scopi educativi, notizie, intrattenimento o per qualsiasi esigenza di marketing. L'editing video non è un'impresa facile, ma per le piccole imprese che non hanno il budget per investire in editor professionisti che guidino il loro processo creativo, Lumen5 è un vero e proprio salvavita. Questo strumento è perfetto per i team che non hanno competenze avanzate in materia di produzione video, ma che hanno bisogno di perfezionare i loro contenuti prima che vengano pubblicati.

Le migliori caratteristiche di Lumen5

Indipendentemente dalla vostra esperienza con lo strumento o dal vostro livello di competenza, Lumen5 può aiutarvi a creare video in pochi minuti

Libreria multimediale nativa con foto, musica e clip con licenza aperta per migliorare il video

Il video finale avrà una risoluzione fino a 1080p

Tonnellate di modelli video personalizzabili e un'interfaccia drag-and-drop per la massima efficienza

Didascalie generate automaticamente e personalizzabili o aggiunta di commenti nei video per l'editing collaborativo

Limitazioni di Lumen5

Il piano gratuito presenta alcuni svantaggi significativi: il numero di modelli disponibili nel piano gratuito di Lumen5 è limitato, la risoluzione massima è solo di 720p e il video finale avrà un watermark

Alcuni video richiedono un po' più di tempo per essere compilati

Opzioni di personalizzazione limitate per i concetti più complessi

Prezzi di Lumen5

**Gratuito

Basic: $29 al mese

$29 al mese Starter: $79 al mese

$79 al mese Professionale: $199 al mese

$199 al mese Enterprise: Contattare per i prezzi

32. Sintesi

via Sintesi Synthesia è un potente strumento di intelligenza artificiale basato su browser che trasforma senza sforzo il testo semplice in video coinvolgenti in pochi minuti. Con questa applicazione intuitiva per la creazione di contenuti, è possibile produrre facilmente video di livello professionale per i casi di utilizzo come l'abilitazione alle vendite e marketing, il tutto completo di narrazione e di un avatar umano generato dall'intelligenza artificiale.

Supporta inoltre 120 lingue localizzate per una portata globale e incoraggia la collaborazione del team attraverso il feedback nel processo di produzione video.

Le migliori caratteristiche di Synthesia

Creazione di contenuti basati sul testo per trasformare i vostri script in video di alta qualità presentati da avatar AI realistici

Voce fuori campo e didascalie chiuse in più di 120 lingue

Comode funzioni di registrazione dello schermo

Funzionalità di personalizzazione per allineare il video con il logo, il carattere, i colori e altro ancora del vostro marchio

Limitazioni di Synthesia

La modifica dei video e delle didascalie può richiedere molto tempo nelle scene con molti dialoghi

Il numero di scene che è possibile aggiungere a ciascun video è limitato dal livello del piano tariffario

Prezzi di Synthesia

Personale : Per gli individui, a $30 al mese

: Per gli individui, a $30 al mese Impresa: Piano personalizzato per i team. Il prezzo si basa sul numero di posti

33. DeepBrain AI

via Studi DeepBrain AI DeepBrain AI è specializzata nella fornitura di soluzioni per la generazione di video e viene utilizzata soprattutto per i suoi avatar AI conversazionali. Invece di assumere conduttori o attori per facilitare i vostri video di formazione, potete usare DeepBrain per personalizzare un avatar simile alla vita in base all'identità e alle linee guida del vostro marchio.

Le migliori caratteristiche di DeepBrain AI

Funzionalità text-to-speech per convertire gli script in voci fuori campo e sottotitoli automatici

Capacità di creare video e avatar da una descrizione testuale

Ha un'interfaccia intuitiva e diversi modelli di video per una sensazione di plug-and-play durante l'utilizzo dell'applicazione

Supporta oltre 80 lingue e 100 avatar AI

Limitazioni dell'intelligenza artificiale DeepBrain

Può essere molto costoso, soprattutto se si ha bisogno di questo tipo di video per più iniziative

Prezzi di DeepBrain AI

Starter : A partire da 30 dollari per 10 minuti al mese, fino a 180 dollari per 60 minuti al mese

: A partire da 30 dollari per 10 minuti al mese, fino a 180 dollari per 60 minuti al mese Pro : A partire da 225 dollari per 90 minuti al mese, fino a 600 dollari per 240 minuti al mese

: A partire da 225 dollari per 90 minuti al mese, fino a 600 dollari per 240 minuti al mese Impresa: Contattare DeepBrain per i prezzi

34. Pista

via Pista Runway offre una serie di "strumenti magici" di intelligenza artificiale per generare video, immagini, animazioni 3D e miglioramenti audio a una frazione del costo dei progetti guidati dall'uomo. Se volete trasformare un'immagine esistente, cancellare oggetti indesiderati o cambiare lo stile dei vostri video, Runway ha la soluzione che fa per voi.

Le migliori caratteristiche di Runway

Suggerimenti da testo a video e da video a video per creare o migliorare diversi tipi di media

Costruito per le grandi aziende e per gli intrattenitori

È possibile addestrare il proprio modello di intelligenza artificiale per adattarlo allo stile e alle linee guida del marchio

Limitazioni della pista

Le interpretazioni dei messaggi di testo da parte del software basato sul cloud non sono sempre precise o coerenti

Prezzi di Runway

Basic : Gratuito

: Gratuito Standard : $12 per utente, al mese

: $12 per utente, al mese Pro : $28 per utente, al mese

: $28 per utente, al mese Unlimited : $76 per utente, al mese

: $76 per utente, al mese Impresa: Contattare per i dettagli dei prezzi

35. Pictory

via Immagine Pictory AI è un software per la creazione di video guidato dall'intelligenza artificiale che semplifica e rende possibile il processo di trasformazione di contenuti scritti in video accattivanti. Utilizza funzioni e risorse, tra cui filmati di repertorio, musica e voci fuori campo, per trasformare lunghi post di blog o contenuti scritti in video visivamente accattivanti con pochi clic.

le migliori caratteristiche di #### Pictory

Creazione, salvataggio e condivisione di contenuti di marca creati dall'intelligenza artificiale

Selezione automatica di immagini e video per trovare i media che corrispondono ai suggerimenti scritti

Accesso a oltre tre milioni di immagini royalty-free

Personalizzazione rapida per modificare l'output di Pictory in base alle vostre richieste

Riassumere video lunghi o estrarre i punti salienti in pochi secondi

Limitazioni di Pictory

Alcune delle sue opzioni di voce fuori campo sembrano più robotiche di altre

I video di Pictory AI possono mancare di originalità

Pictory elabora principalmente l'inglese e può faticare a comprendere adeguatamente altre lingue

Prezzi di Pictory

Prova gratuita

Standard : $19 al mese

: $19 al mese Premium : $34 al mese

: $34 al mese Team: $99 al mese

Migliori strumenti di intelligenza artificiale per l'assistenza clienti e le vendite

I team di assistenza clienti e di vendita possono trovare molto valore nell'utilizzo di una combinazione di strumenti di intelligenza artificiale nei loro flussi di lavoro. Forse conoscete già i chatbot e gli assistenti virtuali per rispondere alle domande più frequenti e alle richieste di base dei clienti, ma esistono numerose altre applicazioni per ottimizzare i processi dietro le quinte per i ruoli critici della vostra organizzazione rivolti ai clienti.

36. SecondBrain (precedentemente MagicChat)

via SecondBrain.fyi Precedentemente noto come MagicChat, SecondBrain vi aiuta a creare bot simili a ChatGPT con una conoscenza approfondita della vostra attività o del vostro prodotto per supportare le vostre attività di vendita e di assistenza clienti. Utilizzando diversi contenuti, pagine web, file e documenti, potete addestrare il vostro bot a fornire assistenza in tempo reale agli utenti che visitano il vostro sito web con domande sui vostri servizi.

Le migliori caratteristiche di SecondBrain

Addestra il tuo chatbot con varie risorse di apprendimento e incorporalo nel tuo sito con un semplice widget di chat

Il vostro chatbot può essere addestrato con fonti scritte in più di 90 lingue

Consente di rispondere rapidamente e con precisione alle domande immediate dei vostri clienti

È possibile creare più bot alla volta, a seconda del proprio piano tariffario

Limitazioni di SecondBrain

Il piano gratuito limita la creazione di un solo chatbot

La qualità delle risposte del bot dipende interamente dal volume di dati che gli vengono forniti per imparare

Prezzi di SecondBrain

Starter: $0

$0 Hobby: $19 al mese

$19 al mese Power: $49 al mese

$49 al mese Pro: $99 al mese

37. Chatfuel AI

via Chatfuel Il software per chatbot Chatfuel ha introdotto la propria funzione AI per semplificare il processo di creazione di bot per varie piattaforme di messaggistica. Senza un'approfondita esperienza di codifica, è possibile creare facilmente bot competenti che interagiscono con i clienti utilizzando risposte generate dall'intelligenza artificiale e il linguaggio naturale. Piuttosto interessante, vero?

Le migliori caratteristiche di Chatfuel AI

Creato utilizzando la tecnologia GPT-4 di OpenAI per ottenere risultati più precisi

Funziona sulle piattaforme di messaggistica più diffuse, tra cui Facebook Messenger, Instagram, Telegram e il sito web della vostra azienda

Facile da configurare per iniziare a usare lo strumento rapidamente

Limitazioni di Chatfuel AI

Ci sono alcune limitazioni alle descrizioni aziendali e alle conoscenze che si possono utilizzare per addestrare l'IA di Chatfuel

Il numero di messaggi AI che il vostro bot invia ogni mese è determinato dal vostro piano tariffario

Prezzi di Chatfuel AI

Inizio : $29 al mese

: $29 al mese Crescita : $79 al mese

: $79 al mese Pro : $149 al mese

: $149 al mese Impresa: Contattare per i prezzi

38. Seconda Natura

via Seconda natura Second Nature AI è una soluzione SaaS che offre un software di formazione alle vendite che utilizza l'intelligenza artificiale conversazionale per imitare i modelli di discorso dei clienti reali. Fornisce simulazioni di vendita coinvolgenti in linguaggio naturale, consentendo agli addetti alle vendite di migliorare le proprie competenze e di avere conversazioni migliori con i clienti.

Le migliori caratteristiche di Second Nature

Archivia report e analisi sulla formazione alle vendite per misurare il successo delle vostre simulazioni

Valutazione e certificazioni di vendita basate sull'intelligenza artificiale per rendere l'esperienza formativa un'esperienza da gioco

Diversi tipi di situazioni di formazione per simulare gli scenari reali o quelli più importanti per la vostra azienda

Limitazioni di Second Nature

Alcuni utenti ritengono che l'esperienza di formazione robotizzata possa richiedere un certo tempo di ambientamento

Compatibilità linguistica limitata per chi non parla inglese

Prezzi di Second Nature

Contattare Second Nature per tutte le informazioni sui prezzi

39. Cliente

via Kustomer Kustomer è una piattaforma di assistenza clienti con una funzione AI integrata per ottimizzare il supporto ai clienti. Automatizzando le FAQ e le risposte dei chatbot, Kustomer ottimizza le interazioni con i clienti e consente alle aziende di fornire un servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Grazie all'analisi predittiva, Kustomer è in grado di anticipare i tempi di attesa, rilevare i toni e fornire raccomandazioni personalizzate per migliorare l'esperienza complessiva del cliente.

Le migliori caratteristiche di Kustomer

Distribuisce bot personalizzati su chat, piattaforme sociali e app di messaggistica per automatizzare le richieste di servizio ripetitive

Utilizza modelli di intelligenza artificiale ad autoapprendimento per consigliare le risposte migliori in base ai dati storici

Rilevamento dell'intento e del tono per determinare come si sentono i clienti in base al loro testo

Identificare la lingua dei clienti e indirizzarli a un agente madrelingua o a un messaggio tradotto

Limitazioni di Kustomer

Kustomer si rivolge alle grandi aziende e alle imprese; può essere costoso per le piccole e medie imprese

Prezzi di Kustomer

Impresa : $89 per utente, al mese

: $89 per utente, al mese Ultimate: 139 dollari per utente, al mese

La funzione AI di Kustomer è offerta come componente aggiuntivo dei suoi piani a pagamento a partire da 15 dollari al mese.

40. AutoRisponditore

via Risponditore automatico AutoResponder si collega alle principali app di messaggistica per inviare risposte automatiche ai vostri clienti. Potete usare ChatGPT, GPT-4 o Dialogflow AI per elaborare i messaggi dal vostro server web e creare tutte le regole e i messaggi personalizzati che volete. Anche per le richieste fuori ufficio. 👋🏻

Le migliori caratteristiche di AutoResponder

Ideale per le aziende con una base clienti globale che comunicano principalmente attraverso strumenti di messaggistica mobile come WhatsApp

Crea risposte automatiche per le principali app, tra cui Facebook Messenger, Telegram, Instagram, WhatsApp e altre ancora

Limitazioni di AutoResponder

Non è così efficace per le aziende più grandi che hanno diversi modi per connettersi con i clienti

Non è un modo per connettersi o creare connessioni significative con i potenziali clienti

Prezzi di AutoResponder

Il download di AutoResponder è gratuito.

41. Forma magica

via Forma magica MagicForm è una piattaforma conversazionale basata sull'intelligenza artificiale che aumenta il coinvolgimento dei clienti e le conversioni generando risposte personalizzate e simili a quelle umane alle domande dei clienti.

Le migliori caratteristiche di MagicForm

MagicForm apprende istantaneamente tutto ciò che ha bisogno di sapere sulla vostra attività per assistere i clienti in modo autonomo

Lo strumento di ricerca utilizza l'apprendimento automatico per consentire a MagicForm di migliorare man mano che lo si utilizza

Comprende e "parla" in oltre 30 lingue

Follow-up automatici, risposte 24/7 e domande personalizzate per migliorare l'esperienza del cliente

Limitazioni di MagicForm

Piano gratuito limitato con solo 50 conversazioni consentite al mese

Piani a pagamento costosi, non ideali per le piccole imprese

Prezzi di MagicForm

Starter : Gratuito

: Gratuito Pro : $99 al mese

: $99 al mese Enterprise: $249 al mese

42. Conversica

via Conversica Conversica è uno strumento di assistenza clienti AI che impiega "Revenue Digital Assistants" per gestire le conversazioni più difficili. Questo strumento di conversazione bidirezionale ha lo scopo di incrementare le entrate mettendo in contatto il cliente con un maggior numero di clienti e seguendo ogni punto di contatto.

Le migliori caratteristiche di Conversica

Conversica è stato progettato per costruire relazioni con i nuovi clienti, usando personas accuratamente create per guidare la conversazione

Mira a migliorare la fidelizzazione dei dipendenti gestendo le conversazioni nella parte superiore del tunnel, in modo che il vostro team possa concentrarsi sulle trattative più avanti nella pipeline

Qualifica i vostri MQL prima di consegnarli alle vendite

Completa i processi di generazione della domanda per coinvolgere precocemente i lead con un'attività di outreach personalizzata

Limitazioni di Conversica

Questo strumento contiene molte cose, il che rende la sua interfaccia utente un po' difficile da usare in modo efficace all'inizio

Prezzi di Conversica

Contattare Conversica per tutte le informazioni sui prezzi

43. Candide

via Candido Precedentemente Looti AI, Candide migliora il vostro CRM con funzioni che consentono di trovare il pubblico e i candidati ideali per la vostra azienda grazie al suo innovativo software di lead generation.

Le migliori caratteristiche di Candide

Candide raggruppa e analizza i dati per identificare il pubblico di destinazione

Filtri multipli per aiutarvi a trovare più velocemente i candidati perfetti per il lavoro

Libera il vostro CRM da lead non qualificati in pochi secondi

Pulizia dei dati incorporata per mantenere la vostra applicazione in perfetta efficienza

Limitazioni di Candide

Candide è più orientato verso gli utenti aziendali che verso i privati o le piccole imprese

Le sue nuove funzionalità si concentrano più sull'assistenza virtuale generale che sul supporto CRM

Questo strumento è ancora in fase di beta e di test

Prezzi di Candide

Basic : Solo prova gratuita

: Solo prova gratuita Efficiente: 8 dollari al mese

44. Scaldare.ai

via Riscaldatore.ai WARMER è uno scrittore automatico di e-mail che utilizza l'intelligenza artificiale per generare e-mail personalizzate orientate alla vendita. Utilizzando semplici suggerimenti per conoscere meglio l'obiettivo e il pubblico, WARMER è progettato per ottenere risposte più elevate e più velocemente che mai.

Le migliori caratteristiche di WARMER.ai

Interfaccia utente semplice per imparare rapidamente la piattaforma

WARMER analizza LinkedIn, pagine web e CSV per conoscere meglio i potenziali clienti e scrivere e-mail personalizzate

È in grado di elaborare elenchi di più persone e di inviare comunque un messaggio di alta qualità

Limitazioni di WARMER.ai

I suoi piani a pagamento sono costosi

Prezzi di WARMER.ai

Contatta WARMER.ai per tutti i dettagli sui prezzi

Migliori strumenti di intelligenza artificiale per le risorse umane e il reclutamento

I team HR e di recruiting si occupano di quasi tutti i reparti dell'organizzazione. Sebbene possano trarre vantaggio da molti degli strumenti già citati in questo elenco, esistono anche moltissimi strumenti di intelligenza artificiale creati appositamente per questi team.

45. Paradosso

via Paradosso Paradox.ai è un software di intelligenza artificiale per il reclutamento e le risorse umane che consente di automatizzare le attività del processo di assunzione, come lo screening dei candidati, la programmazione dei colloqui e l'onboarding. Grazie all'assistente AI conversazionale Olivia, Paradox.ai aiuta le aziende a catturare i candidati migliori, a migliorare le conversioni e a fornire risposte alle domande più comuni. Offre funzionalità come l'integrazione con le app mobili, lo screening automatizzato e la gestione delle esperienze per aumentare l'efficienza delle risorse umane e del reclutamento.

Le migliori caratteristiche di Paradox

Testo bidirezionale e chat 24/7 per coinvolgere i candidati alle loro condizioni

Screening automatico dei candidati per connettervi con i migliori potenziali membri del team

Gestione degli eventi e degli orari per agevolare il processo di colloquio e di onboarding

Valutazioni mobile-first per ridurre il turnover a breve termine dei dipendenti

Limitazioni di Paradox

Alcune approvazioni tra l'azienda e Paradox durante il test dei potenziali dipendenti

Paradox offre una serie di integrazioni, ma non sono così valide o fluide come la sua stessa piattaforma

Prezzi di Paradox

Contattare Paradox per tutte le informazioni sui prezzi

46. Textio

via Textio Textio è uno strumento di intelligenza artificiale per l'acquisizione di talenti che si concentra sulla generazione di descrizioni delle mansioni e di indicazioni per la valutazione delle prestazioni per eliminare i pregiudizi dal processo di assunzione e creare una forza lavoro più diversificata.

Le migliori caratteristiche di Textio

Suggerimenti automatici per ottimizzare gli annunci di lavoro, le e-mail, le campagne sui social media e altro ancora sulla base di intuizioni basate sui dati

Funzionalità che aiutano i manager a scrivere feedback equi e perseguibili

Rapporti dettagliati sulla qualità dei feedback sulle prestazioni organizzati per gruppo demografico e team

Integrazioni con i più comuni strumenti HR per una guida continua all'interno di altre piattaforme

Limitazioni di Textio

Non tutte le integrazioni sono ugualmente potenti - assicuratevi che il vostro attuale stack tecnologico sia in linea con Textio prima di introdurre un altro strumento nei vostri processi

Meglio per le aziende di medie dimensioni che per le piccole imprese o i singoli utenti

Prezzi di Textio

Contattate Textio per tutte le informazioni sui prezzi

47. HiredScore

via HiredScore HiredScore è uno strumento di orchestrazione dei talenti che utilizza l'intelligenza artificiale, le integrazioni profonde e l'automazione per fornire raccomandazioni attuabili ai team di reclutamento. Utilizza i dati storici del team e la consapevolezza della situazione attuale per allineare automaticamente gli obiettivi con le priorità del momento. I suoi suggerimenti si estendono all'intero processo di assunzione per aiutare la produttività dei reclutatori, la retention interna, la diversità e l'inclusione, la scoperta dei talenti e altro ancora.

Le migliori caratteristiche di HiredScore

Aumento dello screening per identificare i candidati migliori e attenuare i pregiudizi nel processo di assunzione

Esegue ricerche su ATS, CRM, dipendenti, VMS e database esterni per fornire suggerimenti equi per ogni ruolo

Limitazioni di HiredScore

Non è altrettanto efficace in lingue diverse dall'inglese

Può essere lento da caricare

Prezzi di HiredScore

Contattare HiredScore per tutte le informazioni sui prezzi

48. Juicebox (PeopleGPT)

via Juicebox PeopleGPT di Juicebox è un motore di ricerca alimentato dall'intelligenza artificiale per attività di acquisizione di talenti come il reclutamento, la scoperta di clienti, la ricerca e altro ancora. PeopleGPT utilizza il modello GPT-4 AI per comprendere e analizzare i profili LinkedIn e identificare i candidati migliori.

Le migliori caratteristiche di PeopleGPT

PeopleGPT crea la vostra strategia di ricerca dei candidati con risorse come un elenco di aziende simili da cui attingere, le sedi dei candidati, i titoli di lavoro rilevanti e altro ancora

È possibile esaminare più da vicino i parametri utilizzati per generare le risposte e perfezionarli direttamente

Raggiungete i candidati via e-mail direttamente dalla piattaforma di PeopleGPT con messaggi generati automaticamente e personalizzati

Limitazioni di PeopleGPT

Le sue funzioni supportano i team di talent acquisition nel processo di ricerca dei candidati, ma non possono aiutarli a portare a termine il processo di assunzione

Prezzi di PeopleGPT

Contattare PeopleGPT per tutte le informazioni sui prezzi

49. Attrazione

via Attrarre.ai Seguendo una premessa simile a quella di PeopleGPT, Attract è una piattaforma di ricerca e coinvolgimento dei talenti alimentata dall'intelligenza artificiale e progettata per ampliare le capacità del team HR di attrarre e gestire i talenti.

Le migliori caratteristiche di Attract

Strumenti per gestire i flussi di lavoro di ricerca dei talenti per rafforzare il vostro employer brand e creare esperienze più memorabili per i candidati

Suggerimenti automatizzati per attrarre, sviluppare e trattenere i vostri talenti

Utilizza l'intelligenza artificiale per ottimizzare i vostri annunci di lavoro e per effettuare lo screening dei curricula

Limitazioni di Attract

Attract è più adatto alle grandi aziende che alle piccole imprese o ai privati

Alcuni utenti trovano la sua interfaccia utente difficile da navigare

Prezzi di Attract

Contattare Attract per tutte le informazioni sui prezzi

50. Effy

via Effy Effy è un gestione delle prestazioni software per guidare la crescita e lo sviluppo delle organizzazioni. Utilizza la tecnologia AI per facilitare il feedback a 360 gradi, i colloqui individuali, le revisioni e i piani di sviluppo con modelli pronti all'uso per un'esperienza utente ottimizzata.

Le migliori caratteristiche di Effy

Analisi e approfondimenti generati dall'intelligenza artificiale per una migliore comprensione delle valutazioni delle prestazioni

Più di 20 modelli di questionario precostituiti per il feedback

Possibilità di condurre i processi di valutazione direttamente da Slack o Microsoft Teams

Limitazioni di Effy

I costosi piani a pagamento rendono Effy inaccessibile alle aziende più piccole

Si affida alle integrazioni per sbloccare alcune funzionalità di analisi e reportistica

Prezzi di Effy

Gratuito

Pro : $540 per un anno di accesso

: $540 per un anno di accesso Impresa: Contattare Effy per i prezzi

