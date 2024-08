15 Migliori alternative e concorrenti di Jasper AI nel 2024

Jasper IA rimane una piattaforma di generazione di testi molto apprezzata da marketer e professionisti, grazie alla sua attenzione alla voce del marchio e all'alta qualità dei risultati. Tuttavia, questo non significa che sia l'unica intelligenza artificiale (IA) a essere utilizzata per la generazione di testi strumento di scrittura in circolazione. Esistono molte alternative a Jasper, ma da fare a confronto?

In questa guida, condivideremo le informazioni su alcuni dei principali concorrenti di Jasper. Scoprite i loro punti di forza, i limiti di frequenza, i prezzi e le valutazioni, in modo da trovare le migliori alternative a Jasper IA per le vostre esigenze.

Che cos'è Jasper IA?

Jasper IA (precedentemente noto come Jarvis) è una delle tante alternative a Jasper IA Strumenti di scrittura di IA che aiuta a scrivere contenuti di alta qualità in linea con la voce e lo stile del marchio. La suite di prodotti comprende strumenti di scrittura, una sezione dedicata alla voce del marchio, briefing per le campagne, una libreria di modelli e la chat di Jasper.

via Gaspare Questo software di scrittura IA è ottimo sia per i moduli lunghi che per quelli brevi, con modelli che aiutano le aziende a scrivere testi accattivanti per gli annunci di Google, titoli, post di blog e altro ancora. Jasper IA dispone anche di un controllore di plagio integrato, della possibilità di eseguire flussi di lavoro ripetibili e di utilizzare più modelli di IA per contribuire all'affidabilità e alla qualità dei risultati.

Jasper è più di un semplice scrittore IA: è uno strumento altamente ottimizzato per la voce e la coerenza del marchio. Per questo è ideale per i team di marketing e le agenzie che vogliono creare contenuti di alta qualità che siano coerenti tra i diversi canali.

Cosa si deve cercare in un software di scrittura IA come Jasper?

Sebbene Jasper sia stato uno dei primi strumenti di scrittura per l'IA a rimanere popolare, non è certo l'unica opzione. Alcuni degli strumenti più recenti sono incredibilmente specializzati e si concentrano su elementi specifici come la grammatica, il long-form copy o i moduli post sui social media . Altri coprono più tipi di contenuto o utilizzano un vecchio modello di linguaggio naturale per generare l'output.

Quando si valutano le alternative di Jasper IA, è bene considerare le seguenti funzionalità/funzione chiave e rispondere a queste domande:

**Da fare: lo strumento sembra facile da usare?

da fare: Tipi di contenuto: Lo strumento è specializzato nel tipo di contenuto di cui avete bisogno?

Lo strumento è specializzato nel tipo di contenuto di cui avete bisogno? Integrazioni: Il nuovo strumento lavora con quello che già utilizzate?

Il nuovo strumento lavora con quello che già utilizzate? Prezzi : La piattaforma è più o meno conveniente di Jasper?

La piattaforma è più o meno conveniente di Jasper? Modello di prezzi **Da fare una sottoscrizione mensile o una tariffa per parola?

**Da fare una sottoscrizione mensile o una tariffa per parola? Posizioni dell'utente: Quante sono incluse? C'è un costo elevato per aggiungere membri al team?

Quante sono incluse? C'è un costo elevato per aggiungere membri al team? Soddisfazione dei clienti: Il concorrente Jasper ha una valutazione elevata?

Il concorrente Jasper ha una valutazione elevata? Assistenza clienti: Ci sono modi per raggiungere il supporto clienti se necessario?

Mentre alcuni team di marketing potrebbero aver bisogno di uno strumento che li aiuti a scrivere una varietà di tipi di contenuti diversi su scala, altri potrebbero concentrarsi esclusivamente sui contenuti del blog ottimizzati per la SEO. Potreste volere parole illimitate o essere felici di pagare in base all'utilizzo effettivo. Ogni team è diverso, ma conoscere i vostri obiettivi vi aiuterà ad affrontare il processo nel modo migliore e a decidere la migliore alternativa di Jasper IA.

Le 15 migliori alternative a Jasper da utilizzare nel 2024

Esistono numerosi concorrenti di Jasper, ma non tutti sono paragonabili. Diamo un'occhiata più da vicino ad alcune delle migliori alternative a Jasper IA per generare contenuti oggi.

1. ClickUp - Miglior assistente di scrittura IA

Le funzioni di ClickUp AI semplificano ai team di marketing la produzione rapida di dati importanti documenti importanti come uno studio di caso Siete pronti a riepilogare note, costruire elenchi, fare brainstorming di idee e migliorare il vostro testo in pochi clic? Da fare tutto questo (e molto altro ancora) con ClickUp Brain !

ClickUp Brain, il vostro assistente dotato di IA, è stato progettato per farvi risparmiare tempo nelle attività ripetitive in modo da poter dedicare più tempo prezioso ad altre attività. Riepilogare/riassumere rapidamente le note e creare elementi in programma invece di rileggere gli appunti e creare manualmente un elenco di attività. Chiedete allo strumento di aiutarvi a generare nuove idee per i post sui social media, per gli argomenti delle email o per le promozioni di eventi, invece di rifletterci sopra per ore.

Automazioni dei flussi di lavoro e scalabilità dell'azienda SaaS con ClickUp AI

Con ClickUp AI è possibile prendere ciò che è già ottimo in ClickUp e renderlo ancora migliore. Chiedete allo strumento di aiutarvi a riscrivere i vostri documenti interni in modo che siano più concisi o i vostri reportistici per i client in modo che siano più coinvolgenti. Generare documenti più velocemente con il software integrato modelli di project management integrati e farli apparire belli con una formattazione pre-strutturata.

Ora che ClickUp AI ha colmato il divario tra i modelli di gestione dei progetti e la loro formattazione pre-strutturata project management e IA . Ora potete godere dei vantaggi di uno strumento di scrittura alimentato dall'IA, senza nemmeno lasciare la vostra area di lavoro digitale. 🤩

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp AI

Riepilogare/riassumere le note eDocumenti ClickUp in pochi secondi

Porre domande all'IA da qualsiasi punto di ClickUp

Porre domande su documenti e attività specifiche

Generare standUp personali e aggiornamenti per il team

Riepilogare attività, thread di commenti e documenti

Scrivere con il nostro assistente specifico per ruolo

Utilizzate oltre 100 prompt pre-costruiti e basati sui ruoli

Generazione di attività secondarie con l'IA

Costruire Automazioni utilizzando il linguaggio naturale

Limiti di ClickUp

Con così tante funzionalità, può essere necessario un po' di tempo per trovare il modo migliore per utilizzarle tutte

Alcuni utenti segnalano che i tempi di caricamento delle pagine possono essere a volte lenti

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (6.900+ recensioni)

4,7/5 (6.900+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.600+ recensioni)

2. Writesonic - Il meglio per i marketer

Via Scritture sonoreScrittura è uno strumento di scrittura IA progettato per aiutare marketer e scrittori a creare contenuti di alta qualità grazie al suo motore GPT-4 integrato. Gli utenti possono creare moduli lunghi contenuti, post sui social media, testi pubblicitari, pagine di destinazione e altro ancora . Lo strumento vanta anche una Rivale di ChatGPT chatsonic, e la possibilità di utilizzarlo su tutto il web per essere utilizzato in movimento Creazione di contenuti con tecnologia IA .

Le migliori funzionalità/funzione di Writesonic

L'estensione per Chrome di Chatsonic consente di utilizzare lo strumento in qualsiasi punto del web

L'algoritmo IA vi aiuta a trovare opportunità per migliorare la vostra scrittura

Ampia libreria di prompt integrati

Limiti di Writesonic

Alcuni utenti vorrebbero che ci fosse un limite di parole più alto al mese per i contenuti generati dall'IA

Alcuni utenti segnalano la ripetitività dei contenuti generati

Prezzi di Writesonic

Versione di prova gratuita per 10.000 parole

Pro: Da $19/mese per 200.000 parole

Da $19/mese per 200.000 parole Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Writesonic

G2: 4,7/5 (1.800+ recensioni)

4,7/5 (1.800+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.700 recensioni)

3. Copy.ai - Il migliore per l'IA Copywriting

Via Copia.IACopia.ai è un popolare file di Copywriting dell'IA strumento che aiuta i team di marketing a creare più testo in scala. Questa alternativa a IA di Jasper consente di scrivere articoli di leadership di pensiero, pagine di destinazione, moduli lunghi per blog ed email. Copy.ai lavora con un modello di prezzo a parole illimitate, che lo rende un'opzione pratica per i team con requisiti di utilizzo elevati.

Le migliori funzionalità di Copy.ai

Interfaccia utente facile da usare

Genera contenuti in grandi quantità

Ampio intervallo di modelli tra cuigeneratori di biografie Limiti di Copy.ai

Alcuni utenti riferiscono che l'output non ha un'impronta umana

L'organizzazione dei progetti può essere complicata senza sottocartelle rispetto ad altri strumenti di IA per il copywriting

Copy.ai prezzi

Piano Free

Pro: $49/mese per parole illimitate

$49/mese per parole illimitate Azienda: Contattare per i prezzi

Copy.ai valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (100+ recensioni)

4.8/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

4. QuillBot - Il migliore per la parafrasi

Via QuillBot La nostra prossima alternativa di IA di Jasper è QuillBot , un noto strumento di parafrasi che ha anche lanciato una funzionalità/funzione di scrittura IA nota come Co-Writer. Questa funzionalità consente di vedere cosa c'è già sul web, di creare contenuti utilizzando l'IA e di migliorarli con uno strumento integrato di controllo della grammatica e del plagio.

Le migliori funzionalità/funzioni di QuillBot

Ricerca di contenuti esistenti con la ricerca web integrata

Utilizzo di controlli grammaticali e di plagio integrati (solo sul piano a pagamento)

Riscrivere le frasi in modo che suonino meglio con la parafrasi strumento

Limiti di QuillBot

Alcuni utenti vorrebbero che il controllore di plagio avesse dei limiti di utilizzo più alti

Le opzioni di formattazione del testo sono limitate rispetto ad altri strumenti di scrittura IA presenti in questo elenco

Prezzi di QuillBot

Piano Free

Premium: $19,95/mese

Valutazioni e recensioni di QuillBot

G2: n/a

n/a Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

5. Rytr - Il migliore per scrivere velocemente

Via Rettr Rytr è un assistente software di scrittura IA progettato per aiutare i team di marketing a scrivere contenuti più velocemente. Il Generatore di contenuti IA questo strumento sostiene di aiutarvi a scrivere un contenuto a una velocità 10 volte superiore grazie a un'IA all'avanguardia, a diversi toni di voce e a formule di copywriting.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rytr

Temi e categorie di storie integrate

Funzionalità di riscrittura e riformulazione

Generazione di contenuti ad alta velocità

Limiti di Rytr

Alcuni utenti vorrebbero che il conteggio delle parole e l'utilizzo del credito fosse più chiaro

Il limite di credito mensile può essere frustrante per alcuni utenti con un volume elevato di contenuti

Prezzi di Rytr

Piano Free

Saver: $9/mese per 100.000 caratteri al mese

$9/mese per 100.000 caratteri al mese Unlimited: $29/mese per caratteri illimitati al mese

Valutazioni e recensioni di Rytr

G2: 4.7/5 (700+ recensioni)

4.7/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (10+ recensioni)

6. Copysmith - Il migliore per i team di e-commerce

Via Copysmith Copysmith è uno strumento di scrittura IA che aiuta i team di ecommerce a creare contenuti coinvolgenti, più velocemente. Ideale per le agenzie e i team di content marketing, questa alternativa di Jasper è utile per la creazione di contenuti in massa e per la creazione di contenuti di qualità scrivere descrizioni di prodotti e annunci digitali su scala.

Le migliori funzionalità di Copysmith

È possibile importare il catalogo prodotti del proprio ecommerce

Integrazione con le principali piattaforme ecommerce come Shopify e Amazon

Assegnazioni e moderazione delle recensioni integrate

Limiti di Copysmith

Alcuni utenti riferiscono che i risultati possono essere molto simili tra i vari progetti

I crediti scadono se non vengono utilizzati

Prezzi di Copysmith

**Versione di prova gratuita

Starter: $19/mese per 20.000 parole

$19/mese per 20.000 parole Pro: $49/mese per parole illimitate

$49/mese per parole illimitate Azienda: Contattare per i prezzi

Copysmith valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (10+ recensioni)

4.3/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (20+ recensioni)

7. Notion IA - La migliore per prendere appunti

Via NotionNotion ha recentemente annunciato un'aggiunta alla sua popolare produttività: Notion IA. È possibile aggiungere questo strumento di IA alla propria area di lavoro per accedere a vantaggi come la categorizzazione e i tag generati dall'IA, i riepiloghi/riassunti dei contenuti, la scrittura e la gestione dei testi strumenti di ideazione .

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion IA

Riepilogare/riassumere i contenuti già presenti nel proprio account Notion

Regolazione del tono e riformulazione per creare contenuti più coinvolgenti

Possibilità di utilizzare un editor di testo flessibile e drag-and-drop

Limiti dell'IA di Notion

L'esperienza della versione di prova gratuita può risultare limitata

Alcuni utenti riferiscono che le idee sui contenuti dell'IA possono risultare ripetitive

Prezzi di Notion IA

Notion IA è un componente aggiuntivo opzionale a qualsiasi piano gratuito o a pagamento al costo di 10 dollari per membro al mese

Valutazioni e recensioni di Notion IA

Sebbene non esistano valutazioni autonome per Notion IA, ecco le valutazioni e le recensioni per Notion:

G2: 4,7/5 (oltre 4.600 recensioni)

4,7/5 (oltre 4.600 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 1.600 recensioni)

8. Dashword - Il meglio per i contenuti SEO

Via Parola chiave La prossima alternativa di Jasper IA è Dashword, uno strumento di ottimizzazione dei contenuti SEO che utilizza l'IA per aiutarvi a scrivere contenuti di alta qualità per i motori di ricerca. Lo strumento offre ad agenzie, team di marketing e autori di contenuti un modo semplice per generare brief SEO, scrivere bozze ottimizzate e monitorare l'impatto dei contenuti nel tempo.

Le migliori funzionalità di Dashword

Creazione di brief di contenuto incentrati sulla SEO per gli scrittori

Ottimizzazione dei contenuti in base alle classifiche attuali

Monitoraggio dei contenuti pubblicati per identificare tendenze e opportunità

Limiti di Dashword

Dashword si concentra sulla scrittura di contenuti ottimizzati per la SEO, quindi i casi d'uso sono limitati

Alcuni utenti potrebbero trovare le funzionalità/funzione di ricerca delle parole chiave troppo basilari

Prezzi di Dashword

Startup : $99/mese per 20 reportistica sui contenuti e 50.000 parole di IA writer

$99/mese per 20 reportistica sui contenuti e 50.000 parole di IA writer Business: $349/mese per 100+ report contenuti e parole IA writer illimitate

Valutazioni e recensioni di Dashword

G2: n/a

n/a Capterra: n/a

9. Wordtune - Il migliore per la riscrittura dei contenuti

Via Sintonia di paroleSoftware di scrittura IA di Wordtune vi aiuta a trovare un modo migliore per dire ciò che avete in mente. Questa alternativa di Jasper consente di riscrivere facilmente le frasi per renderle più convincenti, con una funzionalità/funzione diversa, più lunghe o più corte.

Funzionalità/funzione migliori di Wordtune

Si integra con strumenti quali Microsoft Word e Google Chrome

Migliora la grammatica e lo stile con la funzionalità di riscrittura

Capisce l'intento dell'utente e genera risultati cancellati

Limiti di Wordtune

Alcuni utenti segnalano che l'estensione per Chrome può essere a volte instabile

Non ci sono API, il che significa un numero limitato di integrazioni rispetto ad altre alternative di IA di Jasper

Prezzi di Wordtune

Piano Free

Plus: $24,99/mese per 30 riscritture al giorno

$24,99/mese per 30 riscritture al giorno Unlimited: $37,50 per uso illimitato

$37,50 per uso illimitato Premium per i team: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Wordtune

G2: 4.4/5 (60+ recensioni)

4.4/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (70+ recensioni)

10. Hypotenuse.ai - Il migliore per i contenuti a modulo lungo

Via Ipotenusa.ai L'assistente di scrittura IA Hypotenuse mira a risolvere il blocco dello scrittore trasformando una pagina vuota in contenuti in pochi minuti. Grazie a funzionalità/funzione basate sull'IA, lo strumento utilizza prompt di parole chiave per creare articoli completi e testi pubblicitari, aiutandovi a creare contenuti su larga scala.

Le migliori funzionalità/funzione di Hypotenuse.ai

In grado di generare testi approfonditi a partire da pochi prompt

Strumenti integrati per la generazione di immagini

Controllo del plagio

Limiti di Hypotenuse.ai

Non c'è la possibilità di cancellare i contenuti in scala

Alcuni utenti segnalano che l'output necessita di una rielaborazione maggiore di quella prevista

Prezzi di Hypotenuse.ai

Individuale: $24/mese per 50.000 parole

$24/mese per 50.000 parole Crescita: $49/mese per 120.000 parole)

$49/mese per 120.000 parole) Cliente: Contatto commerciale

Valutazioni e recensioni di Hypotenuse.ai

G2: 4.4/5 (4 recensioni)

4.4/5 (4 recensioni) Capterra: 5/5 (1 recensione)

11. Smart Copy di unbounce - Migliore per contenuti orientati al Business

Via disarcionare Per testi pubblicitari veloci e contenuti orientati al business, Smart Copy si è ritagliato una nicchia come strumento di scrittura IA affidabile. Offre una serie di modelli precostituiti, che spaziano dagli annunci su Google e le comunicazioni su LinkedIn alle idee per i blog e ai suggerimenti per i messaggi di growth hacking.

Le migliori funzionalità di Smart Copy

Matrice di modelli per diverse attività di scrittura, in particolare per il marketing e la pubblicità

Interfaccia utente semplificata e intuitiva, facile da usare anche per i principianti

Introduce aggiornamenti frequenti e nuove funzionalità/funzione per migliorare la qualità del contenuto

Limiti della Smart Copy

Limitate capacità di scrittura creativa

I contenuti prodotti non sono approfonditi o fantasiosi come quelli di altre alternative

Specializzato in testi di marketing, limita la sua utilità per attività più ampie

Prezzi di Smart Copy

**Gratis

Essentail : $9,00/mese per 3 progetti

: $9,00/mese per 3 progetti **Unlimited: $49,00/mese per progetti illimitati

Smart Copy valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (360 recensioni)

4.4/5 (360 recensioni) Capterra: 5/5 (1 recensione)

12. ChatGPT - Il miglior strumento di IA gratis

via OpenAI GPT-3 di OpenAI porta un nuovo livello di sofisticazione nel mondo degli strumenti di IA per la scrittura e il suo modello linguistico, ChatGPT, non delude. Con ChatGPT, le risposte dettagliate ai prompt sono molto più che semplici testi preesistenti ricuciti in modo coerente; lo strumento crea contenuti scritti unici basati sull'attività dettagliata delineata dall'utente, generando a volte narrazioni incredibilmente fantasiose.

Le migliori funzionalità/funzioni di ChatGPT

Genera contenuti scritti altamente creativi, strutturati in modo coerente e dettagliato

Può essere utilizzato per molteplici attività di scrittura, da pezzi professionali aziendali a testi di narrativa

Impiega un'IA potente e all'avanguardia per produrre testi

Aggiornato frequentemente per migliorare la qualità e la pertinenza delle risposte

Limiti di ChatGPT

Qualità dell'output variabile; più lungo è il testo, più sembra perdere consistenza

A volte fornisce risposte non corrette o prive di senso

I risultati migliori spesso richiedono istruzioni ben definite e cancellate

ChatGPT prezzi

**Gratis

Premio: $20/mese per utente

ChatGPT valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (300+ recensioni)

: 4.7/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (20+ recensioni)

13. Wordai - Il migliore per testi simili a quelli umani

Via ParolaAi Word$a si distingue per un punto di forza unico rispetto ai suoi contemporanei: riconosce in modo intelligente che le parole hanno molteplici significati, consentendo di generare testi simili a quelli umani. È noto per le sue capacità di riscrittura, ma può anche aiutare a creare nuovi contenuti.

Le migliori funzionalità/funzione di Wordai

Eccezionale nel riformulare e riscrivere testi senza perdere il significato originale

Capisce il contesto e le sfumature delle parole all'interno di una frase

Adatto alle pratiche SEO, in quanto lo strumento è in grado di produrre numerose varianti di un singolo testo

Limiti di Wordai

La qualità dell'output può essere incoerente e richiede una revisione e una modifica manuale

Modelli e prompt di scrittura limitati rispetto ad altri strumenti di scrittura IA

Il suo punto di forza principale è la riscrittura, non la creazione di contenuti originali.

Prezzi di WordAI

Mensile: $57 al mese

$57 al mese Annuale: $27 al mese (fatturati annualmente)

$27 al mese (fatturati annualmente) Azienda: Contattare WordAI per i prezzi

Valutazioni e recensioni di WordAI

G2: 3.9/5 (17 recensioni)

3.9/5 (17 recensioni) Trustpilot: 2.6/5 (6 recensioni)

14. Speedwrite - Il meglio per i post dei blog

Via Scrittura veloce Speedwrite è un potente strumento di scrittura IA in grado di generare moduli lunghi in pochi secondi. Libera il tempo di marketing dei contenuti, blogger e imprenditori digitali, consentendo loro di concentrarsi maggiormente su attività strategiche.

Le migliori funzionalità di Speedwrite

Scrittura assistita, che genera idee e schemi per articoli, post di blog e altri contenuti di lunga durata

Strumento di miglioramento della lingua, che utilizza l'IA per migliorare la leggibilità e la qualità del contenuto

Ampia varietà di modelli tra cui scegliere, tra cui quelli per riepiloghi/riassunti di contenuto, punti elenco, copie pubblicitarie e altro ancora

Controllo del plagio integrato, che garantisce l'originalità di tutti i contenuti generati

Opzione di condivisione diretta che permette agli utenti di pubblicare i contenuti finiti su WordPress, Medium e altre piattaforme di blogging senza soluzione di continuità

Limiti di Speedwrite

Lo strumento può talvolta generare contenuti non del tutto accurati dal punto di vista contestuale e richiede una modifica manuale

L'interfaccia utente manca di intuitività e potrebbe inizialmente rappresentare una sfida per i principianti

Prezzi di Speedwrite

Mensile: $19,99/mese per utente, pagato mensilmente

$19,99/mese per utente, pagato mensilmente Semestrale: $11,65/mese per utente, pagato due volte l'anno

$11,65/mese per utente, pagato due volte l'anno Annuale: $8,33/mese per utente, pagato annualmente

Valutazioni e recensioni di Speedwrite

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

15. Frase - Il meglio per i venditori di contenuti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Frase.io\_.jpg Frase.io /$$$img/

Via Frase Frase è uno strumento di scrittura IA che consente di creare contenuti di alta qualità e SEO-friendly più velocemente. È stato sviluppato per i professionisti SEO, i content marketer e le agenzie per semplificare il processo di produzione dei contenuti.

Le migliori funzionalità di Frase

Sistema di briefing dei contenuti alimentato dall'IA, che aiuta a definire l'ambito e la prospettiva del contenuto

Strumento incorporato per le parole chiave SEO che identifica e suggerisce parole chiave pertinenti da implementare nel contenuto mentre viene creato

Funzionalità/funzione di ottimizzazione dei contenuti che confronta i vostri contenuti con gli articoli più quotati per renderli più competitivi

Integrazione con chatbot e assistenti vocali per creare contenuti compatibili con tutti i dispositivi

Strumenti di automazione per generare bozze e riepiloghi/riassunti sulla base di titoli dati

limiti di #### Frase

Manca un ampio intervallo di modelli per diversi tipi di contenuto

I suggerimenti dello strumento per migliorare la SEO possono essere talvolta generici e richiedono competenze in materia di SEO per un utilizzo efficace.

Prezzi di Frase

Solo: $14,99/mese per utente

$14,99/mese per utente Basic: $44,99/mese per utente

$44,99/mese per utente Teams: $114,99 (tre utenti, e $25 al mese per ulteriori membri del team)

Frase valutazioni e recensioni

G2: 4.9/5 (280+ recensioni)

4.9/5 (280+ recensioni) Capterra: N/A

Trova il miglior strumento di scrittura IA e l'alternativa Jasper per il tuo team

Jasper IA offre molto ai professionisti e ai marketer che hanno bisogno di aiuto per creare contenuti coinvolgenti e di alta qualità per diverse verticali. È un ottimo strumento di scrittura IA, ma ci sono anche molti concorrenti di Jasper che potrebbero aiutarvi a raggiungere meglio i vostri obiettivi.

Esplorate le alternative a Jasper presenti in questo elenco e confrontate i risultati per vedere quale si avvicina di più a ciò che state cercando.

Per uno strumento di scrittura IA che vi aiuti a lavorare più velocemente, a creare contenuti accattivanti e a riepilogare i documenti, provate ClickUp . Le nostre funzionalità/funzione IA vi permettono di sfruttare appieno la potenza dell'intelligenza artificiale, il tutto all'interno della piattaforma ClickUp AI che conoscete e amate.